รีวิว Sunsama: สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนี้

การจัดการงานผ่านแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ, สมุดบันทึก, อีเมล, และโน้ตติดผนังสามารถทำให้ยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว—กำหนดเวลาล่าช้า, ประสิทธิภาพลดลง, และสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณได้รับผลกระทบ
เมื่อความกดดันจากรายการสิ่งที่ต้องทำที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของคุณสะสมมากขึ้น ความรู้สึกผิด ความเครียด และความวิตกกังวลจากงานที่ยังไม่ได้ทำก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทันใดนั้น สิ่งที่เคยเป็นงานในฝันหรือธุรกิจที่คุณใฝ่ฝันก็เริ่มรู้สึกเหมือนฝันร้าย 💀
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถ:
- รวบรวมงานที่กระจัดกระจายของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องทำ?
- คุณให้ความสำคัญกับการวางแผนวันและจัดลำดับความสำคัญก่อนเริ่มทำงานหรือไม่?
- หยุดทำงานเมื่อคุณถึงขีดความสามารถในแต่ละวัน แทนที่จะทำงานหนักเกินไปด้วย "งานที่ดูเหมือนยุ่ง"?
- จบวันของคุณด้วยความรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้สำเร็จ?
เข้าสู่Sunsama—เครื่องมือจัดการงานที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้ แต่คำถามคือ: ชุดคุณสมบัติของมันสามารถทำตามคำสัญญาได้หรือไม่?
นั่นคือสิ่งที่เราจะตอบในรีวิว Sunsama นี้ เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติเฉพาะ ข้อจำกัด รีวิวจากผู้ใช้ และราคาของ Sunsama และหาก Sunsama ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณเราจะแบ่งปันหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Sunsamaที่อาจตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ✅
อะไรคือ ซันสมา?
หนึ่งปีหลังจากทำงานเต็มเวลาครั้งแรก Ashutosh Priyadarshy และ Travis Meyer ต้องการวิธีจัดการตารางการทำงานที่รอบคอบและมีจุดมุ่งหมาย หลังจากสี่ปีของการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จ พวกเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามกับ Sunsama ในปี 2018
Sunsamaเป็นแอปวางแผนประจำวันสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่ง ซึ่งต้องการวางแผนสัปดาห์และวัน จัดลำดับความสำคัญของงานให้เหมาะสมกับความสามารถในแต่ละวัน มีสมาธิในการทำงานอย่างเต็มที่ และทบทวนความสำเร็จรวมถึงจุดที่ควรปรับปรุงของตนเอง 💪
ไม่เหมือนเครื่องมืออื่น ๆ ซันซามาผสานส่วนต่าง ๆ เหล่านี้เข้าเป็นกระบวนการทำงานที่ราบรื่นซึ่งทำให้คุณตื่นเต้นกับการทำงาน และช่วยให้คุณสร้างนิสัยการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Sunsama
เมื่อมองแวบแรก อินเทอร์เฟซแบบมินิมอลของ Sunsama อาจไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนัก แล้วฟีเจอร์อะไรที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้แอปแพลนเนอร์ดิจิทัลนี้กลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ? มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้น
1. กำหนด เป้าหมายรายสัปดาห์ ล่วงหน้า
เริ่มต้นกับ Sunsama ด้วยการตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์ คุณสามารถทำเช่นนี้ล่วงหน้าได้หลายสัปดาห์ Sunsama จะแจ้งเตือนให้คุณวางแผนสำหรับสัปดาห์ถัดไปทุกวันจันทร์ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นวันใดก็ได้ที่สะดวกสำหรับคุณ
หากคุณยังไม่ได้วางแผนสัปดาห์ของคุณ ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเขียนเป้าหมายเหล่านั้นลงไป และหากคุณได้จดเป้าหมายไว้บ้างแล้ว ให้ใช้เวลาช่วงนี้ทบทวนเป้าหมายเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังเดินหน้าไปตามแผนสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้
2. วางแผนงานของคุณสำหรับวันนี้
หลังจากกำหนดเป้าหมายประจำสัปดาห์ของคุณแล้ว ให้ระบุงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จในแต่ละวัน คุณสามารถเชื่อมโยงงานสำคัญกับเป้าหมายประจำสัปดาห์ของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณจัดตารางและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น 🎯
เมื่อคุณได้วางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มทำงานได้ทันที โดยรู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดที่คุณต้องให้ความสำคัญเพื่อให้วันและสัปดาห์ของคุณประสบความสำเร็จ
3. รวมศูนย์งานจากหลายช่องทางการทำงาน
Sunsama ทำให้การวางแผนรายวันเป็นเรื่องง่ายด้วยการเชื่อมต่อกับแอปงานที่คุณชื่นชอบ ซึ่งรวมถึง Google Calendar, Gmail, Outlook Calendar, ClickUp, Notion, Asana, GitHub, Todoist และ Slack
นอกจากการเพิ่มงานด้วยตนเองแล้ว คุณยังสามารถลากและวางงานจากแอปเหล่านี้ลงใน Sunsama ได้อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของงานที่ต้องทำได้ดีขึ้น และมั่นใจได้ว่าไม่มีงานสำคัญตกหล่นไป 🕵️♂️
เมื่อคุณทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะอัปเดตเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้รายการงานของคุณใน Sunsama หรือแอปอื่นที่คุณใช้อยู่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. กำหนดตารางและจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับวันนี้
หลังจากสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะสิ้นสุดกระบวนการวางแผนประจำวันของคุณโดยการกำหนดเวลาสำหรับงานต่างๆ ได้อย่างไร? เพียงแค่จัดสรรเวลาให้กับงานเหล่านั้นในปฏิทินของคุณ
ไม่เหมือนกับแอปวางแผนอื่น ๆ Sunsama ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การจัดตารางงานที่สำคัญที่สุด เวลาโดยประมาณสำหรับทุกงานไม่ควรเกินขีดความสามารถในแต่ละวันของคุณ (เช่น 6 ชั่วโมง) หากคุณเกินขีดจำกัดนี้ Sunsama จะแจ้งเตือนคุณ 🚨
สิ่งนี้บังคับให้คุณต้องคิดทบทวนงานของคุณใหม่ เลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวันนี้ และเลื่อนงานอื่น ๆ ไปทำในภายหลัง
5. จัดการงานและติดตามความคืบหน้า
เมื่อคุณสร้างงานใน Sunsama คุณสามารถ:
- กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
- แยกย่อยออกเป็นงานย่อย
- เพิ่มบันทึกและความคิดเห็น
- แนบไฟล์กับความคิดเห็นของคุณ
- ตั้งค่าให้ทำซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน
งานของคุณถูกจัดวางไว้ในมุมมอง Daily Kanban ซึ่งแต่ละคอลัมน์แทนแต่ละวันในสัปดาห์ แถบความคืบหน้าด้านบนของแต่ละคอลัมน์จะเติมเต็มเมื่อคุณทำเครื่องหมายงานเสร็จ
คุณยังสามารถสลับไปยังมุมมองปฏิทินเพื่อดูตารางเวลาของคุณเป็นรายวัน สามวัน วันธรรมดา ทั้งสัปดาห์ หรือทั้งเดือนได้อีกด้วย วิธีนี้ช่วยให้คุณวางแผนหลายวันหรือหลายสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว 🗓️
6. จัดหมวดหมู่ภารกิจตามช่องทางและบริบท
แต่ละงานใน Sunsama สามารถจัดกลุ่มภายใต้ช่องทาง และหลายช่องทางสามารถจัดกลุ่มเป็นบริบทได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีหมวดหมู่เช่น งาน, ส่วนตัว, หรือ งานเสริม. และบริบทการทำงานของคุณอาจมีช่องทางเช่น โครงการการตลาด, การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และการทบทวนบริษัท.
การตั้งค่านี้มีประโยชน์สำหรับการแสดงเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทและช่องทางเฉพาะในมุมมอง Daily Kanban และปฏิทินของคุณเท่านั้น
7. จัดเก็บงานที่ไม่ได้กำหนดตารางและงานที่ไม่สำคัญไว้ก่อน
มีงานบางอย่างที่คุณยังไม่พร้อมจะกำหนดเวลาใช่ไหม? ไม่ต้องกังวล Sunsama ช่วยให้คุณเก็บงานเหล่านั้นไว้ในรายการงานค้างได้ นี่จะทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย 📋
แล้วงานที่คุณเลื่อนไปทำวันถัดไปเรื่อยๆ ล่ะ? หากสิ่งนี้เกิดขึ้นติดต่อกันสี่วัน Sunsama จะถือว่างานเหล่านั้นไม่สำคัญและเก็บเข้าคลังเอกสาร แต่ไม่ต้องกังวล คุณสามารถย้ายงานที่เก็บเข้าคลังเอกสารกลับไปยังรายการประจำวันหรือรายการที่ต้องทำเพิ่มเติมได้เสมอ
หากกรอบเวลาสี่วันไม่เหมาะสม คุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติเพื่อเก็บทุกงานไว้ในมุมมอง
8. แปลงอีเมลเป็นงานโดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของคุณ
ใช่แล้ว คุณอ่านไม่ผิด Sunsama มอบที่อยู่อีเมลพิเศษให้คุณสองที่—หนึ่งสำหรับเพิ่มอีเมลเป็นงานในรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณ และอีกหนึ่งสำหรับจัดเก็บไว้ในรายการงานที่ยังไม่ได้ทำ
สิ่งที่คุณต้องทำคือบันทึกที่อยู่เหล่านี้ไว้ในแอปอีเมลของคุณ จากนั้นเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนอีเมลเป็นงาน เพียงส่งต่ออีเมลไปยังที่อยู่ที่เหมาะสม ง่ายมาก! 🤩
9. ใช้โหมดโฟกัสและตัวจับเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึก
การมีงานทั้งหมดของคุณวางอยู่ตรงหน้าอาจทำให้รู้สึกหนักใจ โหมดโฟกัสของ Sunsama ช่วยให้คุณตัดสิ่งรบกวนเหล่านี้ออกไปและมุ่งเน้นกับงานเพียงอย่างเดียวยามที่ต้องการ
โหมดนี้มีตัวจับเวลาในตัวสำหรับติดตามช่วงเวลาการทำงานของคุณและช่วงพักสั้น ๆ ที่คุณมีระหว่างการทำงาน หากคุณใช้เทคนิค Pomodoro เพื่อทำงานให้เสร็จ ฟีเจอร์นี้อาจกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณ
10. ดำเนินการตรวจสอบรายวันและรายสัปดาห์
หลังจากเสร็จสิ้นงานประจำวันในวันทำงาน คุณสามารถเปิดใช้งานพิธีการปิดระบบประจำวันได้ นี่คือการสรุปวันของคุณ—จุดอ้างอิงที่ดีสำหรับการทบทวนความสำเร็จ บทเรียนที่ได้รับ และการปรับปรุงสำหรับวันพรุ่งนี้ ✍️
นอกเหนือจากการตรวจสอบรายวัน คุณจะได้รับรายงานสรุปประจำสัปดาห์ ซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปที่ไหนและคุณบรรลุเป้าหมายประจำสัปดาห์หรือไม่
11. ปรับแต่งกิจวัตรประจำวันและรายสัปดาห์ของคุณ
คุณสามารถเปิดใช้งานการวางแผนประจำวัน การทบทวนประจำวัน การวางแผนประจำสัปดาห์ และการทบทวนประจำสัปดาห์ได้ด้วยตนเอง หรือเลือกตั้งค่าให้เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งสะดวกต่อคุณมากที่สุด
ตัวเลือกการปรับแต่งอื่น ๆ ให้คุณสามารถรวมการทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ไว้ในบทวิจารณ์ของคุณ และผสานกระบวนการทบทวนประจำสัปดาห์ของคุณเข้ากับการวางแผนประจำสัปดาห์ได้
12. เชิญชวนทีมของคุณให้ร่วมมือกันทำงาน
นำทีมของคุณเข้าสู่ Sunsama โดยส่งลิงก์เชิญให้พวกเขาทางอีเมล เมื่อพวกเขาเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และเพิ่มบันทึกงาน (รวมถึงความคิดเห็น) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยและการอัปเดตต่างๆ ได้
ด้วยการผสานการทำงานของ Sunsama กับ Slack สมาชิกในทีมสามารถแชร์แผนงานประจำวันและรายสัปดาห์ รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่เสร็จสิ้นแล้วได้อย่างง่ายดายในช่อง Slack ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม
ราคาของซันซามา
Sunsama มีระบบราคาแบบชั้นเดียวที่ปลดล็อกทุกฟีเจอร์ คุณสามารถเลือกชำระเงินแบบรายเดือนหรือรับส่วนลดเมื่อสมัครแบบรายปี:
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $20/เดือน
- การสมัครสมาชิกรายปี: $192/ปี
ข้อดีของการใช้ ซันซามา
นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักแล้ว นี่คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ Sunsama มอบให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงานประจำวันของคุณ
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่น
ในฐานะผู้ใช้ครั้งแรก Sunsama จะพาคุณผ่านขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับแอปงานของคุณและวางแผนวันของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งคุณสามารถเริ่มงานประจำวันได้ 🛠️
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
การออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายของ Sunsama ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น พื้นที่ทำงานถูกแบ่งออกเป็นสามแผง—งานที่ยังไม่ได้กำหนดในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อ, งานที่กำหนดไว้ในมุมมอง Kanban (หรือปฏิทิน), และรายการช่องและบริบทของคุณ และถ้าคุณชอบทำงานในโหมดมืด Sunsama ก็รองรับคุณเช่นกัน
แป้นพิมพ์ลัด
ไม่จำเป็นต้องคลิกเมาส์หลายครั้งเพื่อทำงานใน Sunsama—เพียงแค่ใช้คีย์ลัดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น กด "P" เพื่อเปิดใช้งานกระบวนการวางแผนประจำวัน กด "A" เพื่อเพิ่มงานใหม่ กด "F" เพื่อเข้าสู่โหมดโฟกัส และกด "แป้นเว้นวรรค" เพื่อเปิดหรือปิดตัวจับเวลางาน ⏰
ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม
Sunsama เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บที่มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Windows, Mac และ Linux รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปมีคุณสมบัติเหมือนกับแอปพลิเคชันบนเว็บ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการทำงานโดยไม่ถูกรบกวนจากเว็บเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันบนเว็บ คุณไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
Sunsama มีห้องสมุดทรัพยากรที่ได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดี ซึ่งสอนคุณเกี่ยวกับการนำทางในพื้นที่ทำงานของคุณและใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ของระบบ หากคุณพบปัญหาใด ๆ คุณสามารถติดต่อทีมสนับสนุนผ่านอีเมลหรือแชทสดผ่านแอปพลิเคชันได้ ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าทีมสนับสนุนช่วยเหลือได้ดีและตอบกลับอย่างรวดเร็ว
ปัญหาที่พบบ่อยผู้ใช้ Sunsamaต้องเผชิญ
เช่นเดียวกับเครื่องมือส่วนใหญ่ Sunsama ก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน มาดูข้อเสียบางประการเพื่อให้คุณมีภาพรวมที่ครบถ้วนและช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือนี้เหมาะกับคุณหรือไม่
ไม่มีแผนฟรีและมีแผนเสียค่าใช้จ่ายที่แพง
Sunsama ไม่มีแผนฟรี มีเพียงการทดลองใช้ฟรี 14 วันเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นข้อเสียใหญ่หากคุณมีงบประมาณจำกัด และแม้ว่าคุณต้องการอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน การสมัครสมาชิกก็มีราคาแพง—ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณมีทีมงาน 💸
การผสานการทำงานกับระบบเดิมที่จำกัด
แม้ว่า Sunsama จะมีการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกับแอปทำงานยอดนิยมบางตัว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ มันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ iCal, Confluence และ Google Drive ได้ นอกจากนี้ยังไม่มีระบบเชื่อมต่อกับ Zapier หรือเข้าถึง API สำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
ไม่สามารถรองรับโครงการที่ซับซ้อนได้
อินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของ Sunsama ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการวางแผนประจำวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ดังนั้น หากคุณต้องการการจัดการงานขั้นสูงและคุณสมบัติการทำงานร่วมกันในทีม Sunsama อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ—มีเครื่องมือจัดการโครงการเฉพาะทางที่จะเหมาะสมกว่า
แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติหลัก
ต่างจากแอปพลิเคชันบนเว็บและเดสก์ท็อป แอปมือถือของ Sunsama สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม แอปนี้มีคุณสมบัติพื้นฐานเท่านั้น ดังนั้น แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการเพิ่มและจัดเรียงงานในระหว่างการเดินทาง คุณก็ไม่สามารถทำกิจวัตรการวางแผนรายวันและรายสัปดาห์ได้
รีวิว Sunsama บน Reddit
เพื่อสรุปบทวิจารณ์ Sunsama นี้ เราได้เข้าไปที่ Reddit เพื่อรวบรวมประสบการณ์จากผู้ใช้ Sunsama คนอื่นๆ และเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาฝาก 🍵
ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า อินเทอร์เฟซ, การผสานรวม, และกระบวนการวางแผนรายวันของ Sunsama เป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า"การผสานการทำงานของ Sunsama กับ Asana, Trello, Jira, GitHub ฯลฯ ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก แต่สิ่งที่แตกต่างที่สุดสำหรับฉันคือการวางแผนรายวัน Sunsama ส่งเสริมการวางแผนรายวันด้วยมุมมองเฉพาะสำหรับแต่ละวัน ซึ่งช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาทำงานในแต่ละวันได้ โหมดโฟกัสก็เป็นฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน รวมถึงการวิเคราะห์/ทบทวนประจำสัปดาห์ และอินเทอร์เฟซที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย"
ผู้อื่นไม่พอใจกับราคาที่สูงของ Sunsama และฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถบล็อกเวลาได้
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้เขียนไว้ในรีวิว Sunsama ของพวกเขา: "ฉันก็เป็นแฟนของ Sunsama เหมือนกันนะ เพียงแต่ราคาค่อนข้างสูงเกินไปสำหรับฉัน ฉันเองก็ใช้แอปเยอะมาก เพราะชอบจัดการเวลาแบบบล็อกเวลาขณะเดินทาง"
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางเลือกที่ใช้แทน Sunsama
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Sunsama ที่มีแผนฟรีและฟีเจอร์การจัดการงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp กันอย่างละเอียด
1. จัดการโครงการส่วนตัวและโครงการทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpทำให้การวางแผนและดำเนินการเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นแผนโครงการของคุณด้วย:
- การสร้างงานภายใน ClickUp
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมให้เป็นงานด้วย AI ของ ClickUp
- เพิ่มงานจากเว็บแอปด้วยส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 15 ฟิลด์ คุณสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดของงานได้อย่างละเอียด เช่น ผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, กำหนดเวลา, แถบความคืบหน้า, ป้ายกำกับ, และช่องทำเครื่องหมาย คุณยังสามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จแล้ว) เพื่อติดตามการไหลของงานในกระบวนการได้
สมาชิกแต่ละทีมสามารถดูรายการงานที่ได้รับมอบหมายได้ในหน้า "งานของฉัน" และหากพวกเขาพร้อมที่จะแชร์การอัปเดตงานหรือขอคำชี้แจงเพิ่มเติม พวกเขาสามารถทำได้ในส่วนความคิดเห็นของงาน 🧑💻
2. สลับเป็นมุมมองปฏิทินเพื่อกำหนดเวลาสำหรับงาน
ClickUp มีมุมมองงานมากกว่า 10 แบบ รวมถึงรายการ, แคนบาน, แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน คุณกำลังมองหาวิธีวางแผนวันหรือสัปดาห์อยู่หรือไม่?เพียงไปที่มุมมองปฏิทินแล้วเลื่อนงานของคุณไปยังปฏิทินได้เลย
หากคุณมีกิจกรรมที่จัดไว้ใน Google Calendar ให้เชื่อมต่อกับ ClickUp เพื่อเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวและหลีกเลี่ยงการชนกัน
จำหน้า "งานของฉัน" ได้ไหม?
มันมีมุมมองปฏิทินด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วยให้สมาชิกแต่ละคนสามารถบล็อกงานที่ได้รับมอบหมายไว้ล่วงหน้าได้ทันเวลา เปรียบเสมือนมีสมุดวางแผนส่วนตัวแยกต่างหากจากงานทั้งหมดของทีม—สะดวกมากสำหรับการเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน
3. กำหนดเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างชัดเจน
หากคุณมีเป้าหมายส่วนตัวหรือทางธุรกิจที่ใหญ่โตที่ต้องการจะบรรลุ คุณจะต้องชอบคุณสมบัติของเป้าหมายใน ClickUpคุณสามารถสร้างเป้าหมายได้หลายเป้าหมาย มอบหมายให้กับผู้นำทีม กำหนดเส้นตาย และแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ได้
คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายของคุณได้อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่างานของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายและเตือนให้คุณฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ด้วย 🙌
4. ใช้เทมเพลตเพื่อเริ่มต้นแผนโครงการของคุณ
ไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ สำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเริ่มต้นโครงการใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- จัดตารางงานและติดตามนิสัยประจำวันด้วยเทมเพลตวางแผนรายวัน
- วางแผนสัปดาห์ของคุณด้วยโน้ตติดบนกระดานไวท์บอร์ดโดยใช้แม่แบบแผนงานรายสัปดาห์
- จัดระเบียบโครงการและการดำเนินงานประจำวันของทีมคุณด้วยเทมเพลตการจัดการงาน
5. ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณ
เชื่อมต่อแอปโปรดของคุณกับClickUp เพื่อเปลี่ยนให้เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรในที่เดียว การผสานการทำงานแบบเนทีฟของเรารวมถึง Slack, GitHub, Google Drive, HubSpot, Dropbox, Zoom, Figma, YouTube, Calendly และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ด้วย ClickUp API และ Zapier คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อและการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้อีกด้วย
6. เข้าถึงฟีเจอร์ของ ClickUp ได้ทั้งในแผนฟรีหรือแผนเสียค่าใช้จ่ายที่ราคาประหยัด
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือคุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติหลักได้บนแผนฟรี และเมื่อคุณต้องการใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม แผนชำระเงินของพวกเขามีราคาเริ่มต้นที่คุ้มค่า:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายและซับซ้อนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
Sunsama สามารถเป็นเกมเชนเจอร์สำหรับใครก็ตามที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของการหมดไฟ อย่างไรก็ตาม ราคาที่สูง การเชื่อมต่อที่จำกัด และฟีเจอร์การจัดการงานพื้นฐานอาจไม่ตอบโจทย์สำหรับทุกคน
หากนั่นคือคุณ ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะกว่า
คุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการงานส่วนตัวของคุณภายใต้ร่มที่กว้างขวางของโครงการทีมที่ซับซ้อน และคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินสักบาทเพื่อเริ่มต้น
สมัครใช้แผนฟรีของ ClickUpวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวและทีมของคุณ! ✨