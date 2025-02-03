10 สิ่งที่ดีที่สุด 3 ทางเลือกสำหรับการจัดการงานในปี 2025

มีสามสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับ Things 3: อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตา, การผสานปฏิทินหลายรูปแบบ, และมันฟังดูเหมือนไตรภาคของภาพยนตร์สัตว์ประหลาดคลาสสิก—มีใครเคยดู Things 1 และ 2 บ้าง? ?♀️
แต่แม้แต่สิ่งที่เราชื่นชอบก็มีข้อบกพร่อง และ Things 3 ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น การเข้าถึง ราคา ฟังก์ชันการทำงานโดยรวม และขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ล้วนเป็นสิ่งที่ Things 3 ยังต้องปรับปรุงอีกมาก
คุณทำงานอะไรหรือ?
คุณกำลังมองหาทางเลือกที่สามารถเติมเต็มช่องว่างของทุกฟีเจอร์—และมากกว่านั้นอีก และเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ!
ด้วยแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่มากมาย การมองหาทางเลือกอื่นอาจทำให้รู้สึกสับสนได้ เราจะช่วยคุณคัดกรองตัวเลือกด้วยรายการสั้น ๆ ของทางเลือกที่ดีที่สุด 9 รายการสำหรับ Things 3
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Things 3?
Things 3 มีให้ใช้งานเฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมี Mac, iPhone หรือ iPad เพื่อใช้งาน และเนื่องจากไม่มีแอปบนเว็บ คุณจึงสามารถเข้าถึงรายการสิ่งที่ต้องทำได้จากอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น—ไม่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
แม้ว่าจะไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับ Things 3 แต่ก็จะไม่มีเวอร์ชันฟรีของแอปนี้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแยกต่างหากสำหรับอุปกรณ์ iOS แต่ละเครื่องของคุณ ($49.99 เพื่อเพิ่มไปยัง Mac ของคุณ, $19.99 เพื่อเพิ่มไปยัง iPad ของคุณ, และ $9.99 เพื่อเพิ่มไปยัง iPhone หรือ Apple Watch ของคุณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น $80)
นอกจากนี้ยังไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ดังนั้นแอปนี้จึงเหมาะสำหรับบุคคลมากกว่าทีม แม้แต่บุคคลที่พยายามวางแผนวันหยุดพักผ่อนริมชายหาดกับเพื่อนสนิทก็อาจต้องมองหาที่อื่นเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ?️
เมื่อเราต้องการหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Things 3 เราต้องการแอปที่มีความแข็งแกร่งคล้ายกันแต่มีข้อเสียให้น้อยกว่า นี่คือรายการตรวจสอบคุณสมบัติและฟังก์ชันที่แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีทุกแอปควรมี:
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย
- เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
- เว็บแอปพลิเคชัน
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
- แผนฟรีหรือราคาประหยัด
10 สิ่งที่ดีที่สุด 3 ทางเลือกที่ควรใช้
นี่คือทางเลือกไม่กี่อย่างที่เราชื่นชอบแทน Things 3. แม้ว่าไม่มีอะไรมาในแพ็กเกจกระดาษสีน้ำตาลผูกด้วยเชือก แต่แอปพลิเคชันทั้งเก้าตัวนี้มอบการผสมผสานคุณสมบัติที่แข็งแกร่งตามที่ระบุไว้ข้างต้น และมีตัวเลือกให้ผู้ใช้ iOS, Android, และ Microsoft
1.คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงาน แต่เป็นกล่องเครื่องมือครบวงจร ?️
ในขณะที่แอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคล และเครื่องมือจัดการโครงการถูกสร้างขึ้นสำหรับทีม ClickUp ถูกสร้างขึ้นสำหรับทั้งสองอย่าง คุณสมบัติที่ทรงพลังของมันสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับโครงการทุกขนาด ดังนั้นไม่ว่าคุณจะพยายามจัดระเบียบการหาอพาร์ตเมนต์หรือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ClickUp สามารถช่วยคุณทำให้สำเร็จได้
แพลตฟอร์มนี้มีพื้นที่สร้างสรรค์ เช่นกระดานไวท์บอร์ดและเอกสารของ ClickUpที่คุณสามารถระดมความคิดของคุณได้ และกระดานโครงการที่คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบงานแบบซ้อนและมอบหมายให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการลากและวาง และคุณสมบัติการจัดการงานแบบไดนามิกหลายร้อยรายการ เช่น แท็ก รายการตรวจสอบ และฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณได้ตามต้องการ และด้วยแอปเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือของ ClickUp สำหรับ iPhone หรือ Android คุณจะสามารถเข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คลังเทมเพลตของ ClickUpที่มีทรัพยากรพร้อมใช้งานมากกว่า 1,000 รายการสำหรับทุกกรณีการใช้งาน รวมถึงเทมเพลตการจัดการงาน และเทมเพลต Getting Things Doneเพื่อตั้งค่ารายการงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ClickUp Docsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและจัดระเบียบงานใน ClickUp ของคุณ หากคุณใช้วิธีการจัดการงานแบบ Getting Things Done (GTD) เอกสาร Docs จะช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในระหว่างขั้นตอนการจับความคิด
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนดให้กับผู้อื่นได้ คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็น แชท และแก้ไขเอกสารไปพร้อมกับผู้อื่นได้อีกด้วย
- ระบบติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด และช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดส่งงานในอนาคตได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
- การผสานการทำงานช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อรายการงาน ClickUp ของคุณกับแอป Apple, Outlook หรือ Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัด
- เนื่องจาก ClickUp มีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ไม่ใช่ทุกฟีเจอร์ของ ClickUp ที่มีให้ใช้งานในแผนฟรี
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,720 รายการ)
2. Workflowy
คำขวัญของ Workflowy คือ "วิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบงานของคุณ" ความเรียบง่ายคือจุดแข็งที่สุดของ Workflowy
แอปจัดการงานนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการหัวข้อย่อยแบบซ้อนได้ ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบงานหลักของคุณไว้ในรายการเดียว แล้วแยกแต่ละหัวข้อย่อยออกเป็นงานย่อยโดยเพิ่มรายการซ้อนใต้หัวข้อหลักของคุณ
คุณสามารถแยกหัวข้อย่อยออกเป็นหมวดหมู่ย่อยเพิ่มเติมได้เรื่อย ๆ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มงานย่อย งานย่อยของงานย่อย และงานย่อยของงานย่อยของงานย่อย และอื่น ๆ ได้ตามต้องการ
Workflowy มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอป แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปสำหรับ Windows, MacOS และ Linux และแอปบนมือถือสำหรับ iOS หรือ Android
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การออกแบบที่เรียบง่ายทำให้แอปนี้ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ โดยไม่ต้องเรียนรู้หรือใช้เวลาเริ่มต้น
- คุณสมบัติการร่วมมือที่เข้าใจง่ายช่วยให้คุณสามารถเชิญใครก็ได้เข้าสู่รายชื่อของคุณได้โดยการแชร์ลิงก์ และคุณสามารถมอบสิทธิ์การดูหรือสิทธิ์การแก้ไขให้กับผู้ร่วมงานแต่ละคนได้
ข้อจำกัด
- Workflowy มีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการแยกแยะระหว่างงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ได้เป็นแบบชี้แล้วคลิกเหมือนกับแอปอื่น ๆ หลายตัวในรายการนี้ และคุณอาจจำเป็นต้องเรียนรู้คีย์ลัดหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $4. 99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 10+ รายการ)
3. งานของกูเกิล
หากคุณคุ้นเคยกับการใช้ Google Workspace อยู่แล้วGoogle Tasksอาจเป็นตัวเลือกที่ง่ายและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณ
แม้ว่าผู้ใช้เคยบ่นว่า Google Tasks ขาดคุณสมบัติสำคัญบางอย่างที่รายการสิ่งที่ต้องทำอื่น ๆ มี (เช่น การซิงค์กับแอปปฏิทินของคุณ) แต่การอัปเดตเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รวมการปรับปรุงครั้งใหญ่ไว้แล้ว ดังนั้นแอปนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของคำกล่าวที่ว่า "ถ้าครั้งแรกไม่สำเร็จ...ก็ลองอีกครั้ง" ?
ตอนนี้ งานใดๆ ที่คุณได้รับผ่าน Gmail, การนัดหมายที่คุณเพิ่มใน Google Calendar หรือการเตือนความจำที่คุณตั้งผ่าน Google Assistant จะถูกเพิ่มไปยังแอป Tasks แบบเรียลไทม์ ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อีกต่อไป ?
เมื่อคุณตรวจสอบ Google Tasks คุณจะเห็นงานประจำวันทั้งหมดของคุณในที่เดียว เนื่องจากมันถูกสร้างโดย Google จึงเป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ Android แต่พวกเขายังมีแอปสำหรับ iOS และเดสก์ท็อปด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- หากคุณอยู่ในระบบนิเวศของ Google อยู่แล้ว การซิงค์แบบเรียลไทม์กับแอป Google อื่นๆ จะช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
- การแชร์ฟีเจอร์ที่คล้ายกับการแชร์ใน Google Docs ช่วยให้คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้ดูหรือแก้ไขรายการของคุณได้
- กระดานคัมบังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของงานที่ต้องทำหรือจัดระเบียบรายการสิ่งที่ต้องทำตามหัวข้อต่างๆ
ข้อจำกัด
- Google Tasks เป็นแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอน ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการไม่มีปฏิทินการจัดการโครงการ และฟีเจอร์ต่างๆ ก็ไม่มีความซับซ้อนเพียงพอที่จะจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้
- หากคุณใช้บัญชี Google มากกว่าหนึ่งบัญชี เช่น บัญชีสำหรับงานและบัญชีส่วนตัว คุณจะไม่สามารถเห็นรายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดในที่เดียวได้ คุณจะต้องตรวจสอบบัญชี Tasks ที่เชื่อมโยงกับแต่ละบัญชี Google แยกกัน
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
4. 2Do
2Do เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ พร้อมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่แม้แต่ดีไซเนอร์ยังชื่นชม
แม้ว่าจะมีความสามารถในการจัดเรียง, คัดกรอง, ติดแท็ก, เพิ่มตำแหน่ง, กำหนดช่วงวันที่, และแก้ไขแบบกลุ่ม, หนึ่งในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับ 2Do คือมันสามารถรวมฟังก์ชันมากมายไว้ในเลย์เอาต์ที่สะอาดตาได้ขนาดนี้.
คุณสามารถใช้แอปนี้เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายหรือสิ่งที่คล้ายกับ Things 3 ได้ คุณสามารถใช้มันเพื่อวางแผนการทำงานตามระบบGetting Things Done(GTD) ที่คุณบันทึกความคิดของคุณและจัดลำดับความสำคัญของงานได้
2Do ทำตลาดตัวเองในฐานะผู้จัดการงานส่วนตัว และมันถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล ไม่ใช่การทำงานเป็นทีม แอปนี้เหมาะสำหรับคนทำงานเดี่ยวในโลกนี้ ?
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้ Mac มากที่สุด. แพลตฟอร์มนี้เริ่มต้นเป็นแอปสำหรับทำรายการที่ต้องทำบน Macและอุปกรณ์ iOS เท่านั้น แต่ตอนนี้มีให้ใช้เป็นแอป Android ด้วยเช่นกัน. เวอร์ชันเดสก์ท็อปยังคงมีให้ใช้เฉพาะบน MacOS เท่านั้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งจะเตือนคุณเกี่ยวกับงานต่างๆ เช่น "ซื้อของชำ" หรือ "ไปรับเสื้อผ้าที่ซักแห้ง" เมื่ออยู่ใกล้และสามารถทำได้ง่าย
- คุณสมบัติการกำหนดเวลาขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถตั้งค่างานที่ทำซ้ำได้ด้วยความถี่ที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
- การค้นหาขั้นสูงหมายความว่าคุณสามารถวางแผนโครงการหลายโครงการและงานหลายร้อยงานพร้อมกันได้ โดยไม่พลาดแม้แต่โครงการเดียว
ข้อจำกัด
- รูปแบบการกำหนดราคาสำหรับ 2Do นั้นคล้ายคลึงกับรูปแบบการกำหนดราคาสำหรับ Things 3 มาก ซึ่งหมายความว่าไม่มีเวอร์ชันฟรี คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวและสามารถเข้าถึงการติดตั้งโปรแกรมบนอุปกรณ์ได้สูงสุดห้าเครื่อง
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือ ดังนั้นคุณไม่สามารถเชิญผู้อื่นให้แก้ไขรายการของคุณหรือมอบหมายงานได้
การกำหนดราคา
- ใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้เดียว: $49.99
- ใบอนุญาตหลายผู้ใช้: $149.99
คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
5. หายไป
หากการเล่นเกมเป็นวิธีเดียวที่คุณสามารถโน้มน้าวตัวเองให้ทำอะไรได้ เราเข้าใจ เราทุกคนต้องการแรงจูงใจเพิ่มเติมเล็กน้อยในบางครั้ง แอป Gone มอบแรงจูงใจนั้นโดยทำหน้าที่เป็นตัวจับเวลาถอยหลังในเกมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ⏱️
เมื่อคุณเพิ่มรายการที่ต้องทำ รายการนั้นจะปรากฏในรายการของคุณเพียง 24 ชั่วโมงก่อนที่จะหายไป ทำภารกิจทั้งหมดให้เสร็จเพื่อชนะในแต่ละวัน
คุณจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่กำลังจะหายไป เพื่อให้คุณสามารถจัดการได้ทันเวลา และเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ คุณจะได้รับคะแนนที่แสดงเปอร์เซ็นต์ของงานที่คุณทำเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ระบบนี้สามารถช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในแต่ละวัน และช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการจัดการงานให้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- องค์ประกอบเกมมิฟิเคชันของแอปนี้สามารถกระตุ้นให้คุณทำงานให้สำเร็จมากขึ้น
- การออกแบบรายการตรวจสอบแบบง่ายใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้
- กรอบเวลา 24 ชั่วโมงช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานประจำวันและหลีกเลี่ยงการรับภาระมากเกินไป
ข้อจำกัด
- Gone มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับอุปกรณ์ iOS เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือ Android ได้ และคุณจะเข้าถึงได้เฉพาะจาก iPhone หรือ iPad ของคุณเท่านั้น—ไม่สามารถใช้งานจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
- งานที่หายไปอาจทำให้รายการในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณตกหล่นหรือทำให้คุณต้องป้อนรายการซ้ำหลายครั้งก่อนที่จะทำเสร็จ
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
6. อากิโฟลว์
แอปนี้เหมาะสำหรับซูเปอร์ทาสเกอร์ทั้งหลาย ?
Akiflow เป็นทั้งซอฟต์แวร์จัดตารางงานและรายการงานที่ช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่ต้องทำและปฏิทินของคุณได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ เช่น ClickUp, Asana, Trello, Jira และ Todoist เพื่อให้คุณสามารถนำเข้างานจากหลายแพลตฟอร์มและใช้ Akiflow เพื่อจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดเวลาของแต่ละงานได้
แอปนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการแยกย่อยรายละเอียดในแต่ละวันอย่างละเอียดมาก มีให้บริการในรูปแบบเว็บแอปหรือแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Mac หรือ Windows แอปมือถือสำหรับ iOS และ Android กำลังอยู่ในช่วงทดสอบเบต้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดเวลาแบบบล็อกช่วยให้คุณลากและวางรายการจากรายการสิ่งที่ต้องทำไปยังปฏิทินของคุณเพื่อกำหนดเวลาแต่ละงานได้ทันที
- ฟีเจอร์กล่องขาเข้าและปฏิทินช่วยให้การรวบรวมและจัดตารางงานของคุณง่ายขึ้น โดยแสดงรายการสิ่งที่ต้องทำและปฏิทินของคุณไว้ข้างกัน
- การผสานการทำงานช่วยให้คุณนำเข้างานจากแอปที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่น Slack, Gmail, Notion และ ClickUp เพื่อที่คุณจะได้ใช้เวลาในการรวบรวมงานที่ต้องทำน้อยลง
ข้อจำกัด
- แม้ว่าจะมีการทดลองใช้ฟรี 7 วัน แต่ไม่มีแผนการใช้งานฟรี และอัตราค่าบริการรายเดือนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอื่นๆ
- ผู้ใช้หลายคนพบว่าฟีเจอร์ต่าง ๆทำงานได้ดีกว่าสำหรับการจัดการงานมากกว่าการจัดการโครงการ ดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนโครงการทีมที่ซับซ้อน คุณอาจต้องการเครื่องมือที่แตกต่างออกไป
การกำหนดราคา
- แผนรายเดือน: $24.99 ต่อเดือน
- แผนรายปี: $14.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ดูรายชื่อทางเลือก ที่ใกล้เคียงกับ Akiflow ของเรา
7. Microsoft To Do
ในปี 2015, Microsoft ได้ซื้อ Wunderlist, หนึ่งในแอปพลิเคชันรายการสิ่งที่ต้องทำที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนั้น. พวกเขาได้นำคุณสมบัติหลักของ Wunderlist มาผสานรวมไว้ในMicrosoft To Do และยกเลิกการใช้งานแอปพลิเคชันแรกเพื่อสนับสนุน To Do ซึ่งผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศของ Microsoft 365.
ดังนั้น หากทุกสิ่งที่คุณทำผ่านระบบนิเวศนั้น Microsoft To Do ก็จะเข้ากันได้อย่างกลมกลืนกับกระบวนการทำงานของคุณ
โปรแกรมนี้ทำงานร่วมกับMicrosoft Plannerและ Outlook ได้อย่างราบรื่น และจะเพิ่มงานที่ได้รับมอบหมายใน Planner หรืออีเมลที่ถูกทำเครื่องหมายใน Outlook ไปยังรายการที่ต้องทำของคุณโดยอัตโนมัติ และแม้ว่าแอปนี้อาจเหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ 365 แต่ก็มีให้ใช้งานบน iOS หรือ Android เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รูปแบบของแอปนี้ดูคล้ายกับสมุดวางแผนรายวันมาก คุณจึงสามารถมองเห็นภาพรวมของวันและสัปดาห์ข้างหน้าในรูปแบบที่คุ้นเคย
- การจัดตารางงานที่ทำซ้ำได้ง่าย แม้แต่ในตารางที่กำหนดเอง
- คุณสามารถทำงานร่วมกันในภารกิจโดยการมอบหมายรายการให้กับผู้อื่นได้โดยตรงจาก To Do หรือจากภายใน Microsoft Planner
ข้อจำกัด
- ในขณะที่ To Do มีตัวเลือกบางอย่างสำหรับการปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของแอป แต่ตัวเลือกเหล่านี้มีจำกัด และผู้ใช้หลายคนบ่นว่าไม่มีฟีเจอร์การจัดรูปแบบขั้นสูงเพียงพอ
- ไม่มีมุมมองปฏิทินในตัว ดังนั้นคุณจะเห็นงานของคุณในรูปแบบรายการเท่านั้น
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2,750+ รีวิว)
8. Taskade
Taskadeอยู่ระหว่างเส้นแบ่งระหว่างแอปจัดการงานส่วนตัวและแอปจัดการโครงการทีม—ด้วยคุณสมบัติที่อยู่ในระหว่างสองประเภทนี้ ?♂️
เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ระดับสูงรายบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก แต่สำหรับทีมขนาดใหญ่ คุณอาจพบว่าฟีเจอร์ต่างๆ ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอ
หากคุณเป็นคนที่มักจะตรวจสอบรายการงานจากอุปกรณ์มือถือเป็นหลัก คุณจะชื่นชอบการออกแบบแอปของ Taskade ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ แอปนี้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีตัวเลือกสำหรับวิดเจ็ตที่สามารถช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่ต้องทำและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน
แอปพลิเคชันมือถือสามารถใช้งานได้บนระบบ iOS หรือ Android. ยังมีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Mac, Windows, และ Linux, รวมถึงส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox, และ Edge.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Taskade ทำให้การจัดการงานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัวเป็นเรื่องง่ายในแอปเดียว พร้อมพื้นที่แยกสำหรับแต่ละส่วนของชีวิตคุณ
- คุณสมบัติการร่วมมือไม่เพียงแต่มีความสามารถในการมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติการโทรผ่านวิดีโอในแอปที่ช่วยให้คุณสามารถคุยกันแบบเห็นหน้ากันได้
- มีคุณสมบัติการจดบันทึกที่แข็งแกร่งสำหรับการระดมความคิดและการจัดทำเอกสาร หรือสำหรับขั้นตอนการบันทึกของคุณในกระบวนการ Getting Things Done
- สรุปความสามารถในการจัดการงาน
ข้อจำกัด
- Taskade มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นเพียงไม่กี่ระบบเท่านั้น ดังนั้นคุณจะต้องเพิ่มงานส่วนใหญ่ด้วยตนเอง แทนที่จะให้ระบบนำเข้าโดยอัตโนมัติ
- ผู้ใช้หลายคนระบุว่าพวกเขาต้องการเห็นตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติม และกล่าวว่าอินเทอร์เฟซอาจดูรก
การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4 ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $8 ต่อเดือน
- ข้อดี: $19 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน
- สูงสุด: $99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (45+ รีวิว)
9. Todoist
สำหรับแอปจัดการงานที่เรียบง่าย สะอาด และเป็นระเบียบTodoistเป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่าย
คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบประจำวันพื้นฐานได้ หรือคุณสามารถเพิ่มโครงการหลายโครงการและสร้างรายการตรวจสอบแยกต่างหากสำหรับแต่ละโครงการได้ มีคุณสมบัติการแชร์ที่ง่าย และคุณสามารถเชิญผู้อื่นเข้าร่วมโครงการของคุณได้ และมอบหมายงานของคุณให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือสมาชิกทีมได้
แอปนี้ทำงานร่วมกับกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลหลากหลายรูปแบบ รวมถึง GTD และเทคนิค Pomodoro แม้ว่าคุณจะสามารถใช้มันเพื่อจัดระเบียบโครงการทีมที่เรียบง่ายได้ แต่มันเป็นเครื่องมือจัดการงานที่ดีกว่าเครื่องมือจัดการโครงการ
Todoist มีให้ใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Mac, Windows หรือ Linux, แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS หรือ Android, และส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Firefox, Edge และ Safari
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คำสั่งภาษาธรรมชาติช่วยให้คุณสามารถสร้างงานใหม่หรือกำหนดตารางงานประจำแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่พิมพ์สิ่งที่คุณคิด
- คุณสมบัติของโปรเจ็กต์ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแยกต่างหากสำหรับชีวิตการทำงาน, ชีวิตส่วนตัว, และหมวดหมู่อื่น ๆ
- คุณสมบัติ Karma ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ทางสายตาผ่านกราฟและแผนภูมิที่แสดงอัตราการเสร็จสิ้นงานของคุณ
ข้อจำกัด
- การแจ้งเตือนไม่มีให้บริการในแผนฟรี
- การผสานการทำงานที่จำกัดทำให้ยากต่อการเชื่อมต่อกับอีเมล ปฏิทิน หรือแอปจดบันทึกของคุณ
การกำหนดราคา
- แผนสำหรับผู้เริ่มต้น/มือใหม่: ฟรี
- โปรแพลน: $4 ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: 6 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,250 รายการ)
10. TickTick
TickTick เป็นแอปจัดการงานยอดนิยมที่ช่วยให้บุคคลและทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย TickTick ผู้ใช้สามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ตั้งการแจ้งเตือน กำหนดเวลางาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
เปรียบเทียบTickTick กับ Todoist!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตัวจับเวลาแบบ Pomodoroในตัว
- การแจ้งเตือนสำหรับตารางเวลาพร้อมกับการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
- พร้อมใช้งานสำหรับ iOS (iPhone และ iPad) และ Android
ข้อจำกัด
- ไม่มีการซิงค์ปฏิทินพื้นเมือง
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
- เวอร์ชันฟรีจำกัดเพียง 99 งานเท่านั้น (เราหวังว่ามันจะเป็นจำนวนที่ลงท้ายด้วยเลขกลม ๆ)
การกำหนดราคา
- แผนพื้นฐานสามารถอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียมได้ในราคา $27.99 ต่อปี
คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ TickTick เหล่านี้!
ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมเพื่อทดแทนสิ่งของ 3
เขาว่ากันว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นฟรี และคุณสามารถเริ่มใช้ ClickUp—หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Things 3—ได้ฟรีทันทีตอนนี้
ด้วย ClickUp คุณมีพลังในการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณในแบบของคุณเอง คุณสามารถสร้างรายการงานแยกต่างหากสำหรับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ และคุณสามารถจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวใดๆ
นอกจากนี้ ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ เพื่อช่วยคุณผ่านภารกิจที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังปิดการขายบ้านหลังแรกของคุณ วางแผนงานแต่งงานของคุณ หรือจัดตารางเนื้อหาสำหรับบล็อกของคุณ ClickUp จะช่วยคุณคิดหาทุกสิ่งที่คุณต้องทำและทำให้สำเร็จ
นี่คือแอปที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนสิ่งเล็ก ๆ สิ่งใหญ่ ๆ และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้นลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้