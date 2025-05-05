10 ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft To Do ในปี 2025

คุณเป็นผู้จัดการงานที่เน้นประสิทธิภาพในการทำงานและกำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานใหม่หรือไม่? Microsoft To Do เป็นตัวเลือกที่คุ้นเคย แต่แอปจดบันทึกอื่นๆ อีกมากมายอาจเหมาะกับความต้องการของคุณมากกว่า
ในโลกแห่งประสิทธิภาพการทำงาน ไม่มีวิธีใดที่เหมาะกับทุกคน นั่นคือเหตุผลที่เรามอบตัวเลือกเครื่องมืออื่นๆ ให้คุณ รายการนี้รวบรวมทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Microsoft To Do ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่น
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาคู่แข่งของ Microsoft To Do ที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น? มาเริ่มกันเลย
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Microsoft To Do?
เมื่อคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ และเครื่องมือบริหารงาน อย่ามองเพียงแค่ความสวยงามภายนอกเท่านั้น ควรพิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้ด้วย:
- การผสานรวมที่ราบรื่น: ในยุคดิจิทัลที่เชื่อมต่อถึงกัน อำนาจของเครื่องมือมักอยู่ที่ความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างกลมกลืน ผู้จัดการงานระดับยอดเยี่ยมจะผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ข้อมูลของคุณรวมศูนย์และช่วยคุณประหยัดเวลาจากการสลับแพลตฟอร์มที่น่ารำคาญ ความสามารถในการผสานรวมที่ยอดเยี่ยมนี้เปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่ดีให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมและปรับแต่งตามความต้องการของคุณ ทำให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ความเรียบง่ายคือความประณีตสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเครื่องมือทางเทคโนโลยี อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายสามารถมอบประสบการณ์การจัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จมากกว่าการเป็นภาระ การเลือกแอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่ช่วยให้คุณจับความคิด สร้างและจัดการงาน และจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาคู่มือผู้ใช้หรือเอกสารทางเทคนิคอย่างลึกซึ้งก่อน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
- ความสามารถในการทำงานร่วมกัน: งานในปัจจุบันมักต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย แอปจัดการงานที่สมบูรณ์แบบควรช่วยให้คุณสามารถแชร์และทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ กับสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่น ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน และลดโอกาสที่งานจะตกหล่นหรือสูญหาย อำนาจในการสื่อสาร มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าภายในแพลตฟอร์มเดียว สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี
โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพในวิธีที่สะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
10 อันดับคู่แข่งของ Microsoft To Do ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือเครื่องมือจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำที่เราชื่นชอบสำหรับการบันทึก จัดการ และ (ส่วนที่เราชอบที่สุด!) ติ๊กถูกในรายการสิ่งที่ต้องทำที่น่ารำคาญนั้น
1.คลิกอัพ
การหารือเกี่ยวกับเครื่องมือเพิ่มผลผลิตจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการกล่าวถึง ClickUp
มากกว่าแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ ClickUp คือแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับงานของคุณClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนโครงการที่ดูใหญ่และน่ากลัวให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งผู้ที่ชอบทำงานคนเดียวและผู้ใช้หลายคน
ด้วย ClickUpการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่ายช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันเสมอ นอกจากนี้ ตัวเลือกการปรับแต่งยังช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ยอมรับการวางแผนกระบวนการด้วยรายการงานที่สามารถจัดเรียงซ้อนกันได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแยกงานหนึ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยได้ง่าย
- ซิงค์รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณระหว่างเดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
- จัดรูปแบบงานต่างๆ ของคุณเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นในทันทีว่าคุณต้องทำอะไรให้เสร็จ
- มอบหมายงานให้ผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนรายการที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานของทีม
- ลองดูเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำมากมายเช่นเทมเพลตแผนงานและอื่นๆ อีกมากมาย!
- ลากและวางงานเพื่อจัดลำดับรายการที่ต้องทำของคุณอย่างรวดเร็วตามต้องการ
- สถานะที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถกำหนดขั้นตอนความคืบหน้าของงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณได้
- ใช้ระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าแต่ละงานใช้เวลานานเท่าใด
- วางแผนวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยปฏิทินแบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติทั้งหมดอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ตัวเลือกการปรับแต่งต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Google Tasks
Google Tasks โดดเด่นในฐานะแอปจัดการงานที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา สามารถผสานการทำงานกับ Gmail และ Google Calendar ได้อย่างลงตัวในฐานะเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ
ด้วย Google Tasks คุณสามารถสร้างโปรเจ็กต์, บันทึกกระบวนการทำงานทางธุรกิจ, ตั้งการแจ้งเตือน, และติดตามงานที่สำคัญและวันครบกำหนดได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเรียบง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- แปลงอีเมลเป็นงานโดยตรงจากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ
- ดูงานและจัดการงานได้อย่างง่ายดายภายใน Google Calendar และ Google Docs ของคุณ
- แยกงานใหม่เป็นชิ้นส่วนที่จัดการได้
- เข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงสมาร์ทโฟนของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามเวลาและการแสดงภาพความก้าวหน้า
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่จำกัดทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ทำงานเป็นทีมซึ่งไม่ได้ใช้ Google Calendar, Docs หรือ Sheets (ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Google Tasks เหล่านี้ดู!)
ราคาของ Google Tasks
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks:
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
3. ใดๆ. ทำ
Any.do เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์จัดการงานที่มีความหลากหลาย โดดเด่นด้วยการออกแบบที่สวยงามและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เป็นทางเลือกแทน Microsoft To Do ที่มีฟีเจอร์สำคัญ เช่น ปฏิทินแบบรวม รายการซื้อของและตัววางแผนประจำวันซึ่งช่วยให้การจัดการงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้รายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก Any.do มอบวิธีการที่ราบรื่นในการจัดระเบียบและจัดการงานของคุณ
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- จัดระเบียบรายการช้อปปิ้งของคุณด้วยหมวดหมู่ที่จัดเรียงโดยอัตโนมัติ
- เริ่มต้นวันของคุณด้วยแผนที่ชัดเจนโดยจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- เพิ่มงานอย่างรวดเร็วโดยใช้คำสั่งเสียง
- จัดการรายการและมอบหมายงานกับใครก็ได้
ข้อจำกัดใดๆ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าระบบการแจ้งเตือนมีความซับซ้อนในการจัดการ
- เวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอื่นๆ
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
Any. การให้คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Microsoft Access เหล่านี้!
4. Evernote
Evernoteเป็นมากกว่าแอปจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำ—มันคือแอปจดบันทึกที่ครอบคลุมซึ่งสามารถจัดการทุกสิ่งที่ต้องทำของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ Evernote เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทรงพลังที่สุดสำหรับ Microsoft To Do
มันยอดเยี่ยมในการจัดเก็บข้อมูลทุกประเภท—ตั้งแต่บันทึกข้อความธรรมดาไปจนถึงหน้าเว็บและไฟล์ PDF—และสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับบุคคลและทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- เพิ่มงาน ไฟล์แนบ บันทึกเสียง และช่องทำเครื่องหมายลงในบันทึกหรือรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้โดยตรง
- บันทึกบทความ งานวิจัย และหน้าเว็บที่มีประโยชน์โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ
- ใช้หรือปรับแต่งเทมเพลตสำหรับการจดบันทึกและการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ค้นหาข้อความภายในรูปภาพหรือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
ข้อจำกัดของ Evernote
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการเฉพาะ เช่น แผนภูมิแกนต์ หรือการติดตามเวลา
- ชุดคุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $10. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $14. 17/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
5. สิ่งของ
Things เป็นแอปจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้ Apple โดยเฉพาะ มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานต่างๆ ได้อย่างไม่ยุ่งยาก ความมหัศจรรย์ของแอปนี้อยู่ที่ความเรียบง่าย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือทีมขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานมากกว่าฟีเจอร์ที่มากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสิ่งต่างๆ
- หมวดหมู่ที่ชัดเจนช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องทำในทันที
- จัดระเบียบงานของคุณตามลำดับขั้นตอนหรือตามความสำคัญ
- กระโดดไปยังโปรเจ็กต์หรือพื้นที่ของคุณได้ทันทีเพียงไม่กี่คีย์
- ดูเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณควบคู่ไปกับรายการที่ต้องทำ
ข้อจำกัดของสิ่งต่าง ๆ
- มีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ macOS และ iOS เท่านั้น ทำให้การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์มมีข้อจำกัด โดยเฉพาะผู้ที่จัดการงานใน Outlook
- ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีม
ราคาสินค้า
- Mac: $49. 99 ซื้อครั้งเดียว
- iPad: $19. 99 ซื้อครั้งเดียว
- ไอโฟน: $9. 99 ซื้อครั้งเดียว
การจัดอันดับและรีวิวสิ่งต่างๆ
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
6. Google Keep
Google Keepโดดเด่นด้วยความเรียบง่าย ในฐานะแอปจดบันทึกที่ตรงไปตรงมา คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และตั้งการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย หากคุณกำลังใช้ชุดผลิตภัณฑ์ของ Google อยู่แล้ว Google Keep จะผสานการทำงานเข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- จัดระเบียบบันทึกและจัดกลุ่มงานเพื่อความสะดวกในการค้นหาด้วยโฟลเดอร์และป้ายกำกับสี
- บันทึกเสียงความคิดของคุณอย่างรวดเร็วและให้ Google Assistant บันทึกเป็นข้อความ
- ได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานเมื่อคุณอยู่ที่สถานที่เฉพาะ
- แชร์งานและทำงานร่วมกันในบันทึกกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง เช่น งานย่อยหรือการติดตามเวลา
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ
- คุณจะต้องมองหาที่อื่นสำหรับการจัดการงานใน Outlook ด้วย Microsoft To Do
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
7. ทูดเดิลโด
Toodledoเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมหลายแง่มุมของการเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดการงาน โน้ตติดหน้าจอ ไปจนถึงนิสัยและปฏิทิน คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นทำให้เหมาะสำหรับบุคคล ทีมงาน และธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toodledo
- ติดตามและพัฒนาพฤติกรรมของคุณควบคู่ไปกับงานประจำวัน
- แชร์และแก้ไขงานกับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัว
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่คุณต้องการ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนโครงการที่ซับซ้อนและการระดมความคิด
ข้อจำกัดของ Toodledo
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกเก่าไปหน่อยเมื่อเทียบกับ Microsoft To Do และแอปอื่น ๆ
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์และความสามารถในการปรับแต่ง
ราคาของ Toodledo
- ฟรี
- มาตรฐาน: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อ Toodledo เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Toodledo
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. งานของ Hubstaff
HubstaffTasks เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด สร้างขึ้นบนปรัชญา Agile Hubstaff เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น กระดาน Kanban และการประชุมสแตนด์อัพอัตโนมัติที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมและรับรองการทำงานที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubstaff Tasks
- ใช้สปรินต์เพื่อแบ่งโปรเจกต์ของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดของงานใดถูกมองข้ามด้วยรายการตรวจสอบที่ละเอียดครบถ้วน
- รักษาทีมของคุณให้สอดคล้องกันและติดตามความคืบหน้าด้วยการประชุมสแตนด์อัพอัตโนมัติ
- มองเห็นภาพตารางเวลาโครงการของคุณและปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยมุมมองไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของงาน Hubstaff
- ไม่มีคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงในเวอร์ชันฟรี
- แม้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับ Hubstaff ได้ แต่การติดตามเวลาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Tasks
ราคาของ Hubstaff Tasks
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Hubstaff เพื่อสอบถามราคา
Hubstaff Tasks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
9. ควายร์
Quire เป็นเครื่องมือจัดการงานที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ออกแบบมาสำหรับทีมสร้างสรรค์ โครงสร้างแบบต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานหลายงานออกเป็นงานย่อย ทำให้การจัดการโครงการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ความเรียบง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การใช้งานเป็นเรื่องสนุก
คุณสมบัติเด่นของ Quire
- ใช้ subtasks เพื่อจัดระเบียบงานอย่างเป็นระเบียบ
- ใช้บอร์ดภาพ เช่น คัมบัง เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของคุณและระบุจุดคอขวด
- แชร์ มอบหมาย และหารือเกี่ยวกับความคิดเห็นของงานกับทีมของคุณ
- ทำงานของคุณต่อไปแม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ข้อจำกัดของควายร์
- การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการภายนอกอย่างจำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว
ราคาแบบเรียงเล่ม
- ฟรี
- มืออาชีพ: 7.65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของควายร์
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
10. เช็ควิสท์
Checkvist เป็นผู้จัดการงานที่เน้นความเรียบง่าย โดยมุ่งเน้นการใช้งานผ่านแป้นพิมพ์เป็นหลัก เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจัดการงานและโครงการด้วยข้อความและคีย์ลัด แทนการใช้ส่วนติดต่อแบบกราฟิก ความเรียบง่ายและความรวดเร็วของ Checkvist ช่วยให้รายการงานและความร่วมมือของคุณมีประสิทธิภาพและปราศจากความยุ่งเหยิง ทำให้การจัดการโครงการของคุณง่ายขึ้นมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Checkvist
- นำทางและจัดการงานของคุณทั้งหมดผ่านแป้นพิมพ์
- จัดระเบียบงานและงานย่อยในโครงสร้างแบบซ้อน
- จัดรูปแบบบันทึกงานและความคิดเห็นของคุณได้อย่างง่ายดาย
- แบ่งปันและมอบหมายงานกับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Checkvist
- อินเทอร์เฟซแบบมินิมอลที่เน้นข้อความสำหรับแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอาจไม่ดึงดูดผู้ใช้ทุกคน
- ขาดสื่อการมองเห็น เช่น กระดานคัมบัง หรือแผนภูมิแกนต์
ราคา Checkvist
- ฟรี
- ข้อดี: $39/ปี
- ทีมมืออาชีพ: $69/ปี
คะแนนและรีวิวของ Checkvist
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 3+ รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (50+ รีวิว)
การเลือกคู่หูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อก้าวข้าม Microsoft To Do
ไม่มีอะไรทดแทนประสบการณ์จริงได้เมื่อต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft To Do ที่ตรงกับความต้องการของคุณ ดังนั้น ลองทดสอบเครื่องมืออื่น ๆ เหล่านี้และดูว่าเครื่องมือใดที่เข้ากับสไตล์การทำงานเฉพาะตัวของคุณได้ดีที่สุด
เริ่มต้นด้วยการสำรวจฟีเจอร์งาน (Tasks) ของ ClickUp เราได้ออกแบบฟีเจอร์งานที่ล้ำสมัยนี้ให้สามารถปรับเข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ เปลี่ยนวิธีการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ ClickUp ไม่ใช่แค่แอปจัดการงานทั่วไป—แต่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่เราสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่ใช่เหนื่อยมากขึ้น
นอกจากนี้ หากคุณกำลังเริ่มต้นเส้นทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือกำลังมองหาวิธีการใหม่ในการจัดการโครงการเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของเราคุ้มค่าที่จะเยี่ยมชม เป็นแหล่งข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อจัดโครงสร้างวันของคุณ รองรับความต้องการที่หลากหลาย
จำไว้ว่า กุญแจสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอยู่ที่การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับสไตล์การทำงานและความต้องการของคุณ ด้วย ClickUp คุณไม่ได้แค่เลือกทางเลือกที่ดีสำหรับเครื่องมือเดิม—คุณกำลังเลือกพันธมิตรที่มุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ถึงเวลาที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้ว!