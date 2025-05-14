10 แอปและเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานในปี 2025

รู้สึกหนักใจกับงานหลายอย่าง กำหนดส่งที่ใกล้เข้ามา ความคิดที่กระจัดกระจาย และบันทึกที่กระจัดกระจายหรือไม่? คุณอาจต้องการแอปสร้างโครงร่าง แอปเหล่านี้จะจัดระเบียบความคิด บันทึก และงานของคุณ ทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปราศจากความเครียด
แต่แอปการเขียนโครงร่างคืออะไรกันแน่? พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดโครงสร้างและทำให้กระบวนการจดบันทึกและการวางแผนงานของคุณง่ายขึ้น โดยช่วยให้คุณแยกความคิดที่ซับซ้อน บันทึกการวิจัยที่ยาว และงานใหญ่ๆ ออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่จัดการได้✨
มีแอปสร้างโครงร่างมากมายในปัจจุบัน การค้นหาแอปที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและใช้เวลามาก แต่ไม่ต้องกังวล! เราได้คัดสรรแอปสร้างโครงร่างที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งครอบคลุมความต้องการและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ยุ่ง เจ้าของธุรกิจ นักเขียน นักวิจัย หรือฟรีแลนซ์ ก็มีเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในแอปสร้างโครงร่าง?
การเลือกแอป outliner ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณนั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด. ให้พิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: แอปเอาท์ไลน์ควรใช้งานง่ายและสะดวกในการนำทาง เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิด บันทึก และแผนงานได้อย่างราบรื่น หากแอปดูซับซ้อนเกินไป ควรค้นหาคู่มือการใช้งานที่ครบถ้วนและฝ่ายบริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยแนะนำคุณ
- ทำงานได้ทุกที่: เลือกแอปสร้างโครงร่างที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมบันทึกความคิดของคุณได้ทุกเมื่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปสามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ และควรมีส่วนขยายสำหรับ Chrome หากจำเป็น
- การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ: แอป outliner ของคุณควรเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น อีเมล ปฏิทิน พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ หรือเครื่องมือจัดการโครงการการทำเช่นนี้จะช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
- เป็นมิตรกับทีม: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม ให้เลือกแอปที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ และหากทีมของคุณกำลังขยายตัว ให้แน่ใจว่าแอปสามารถปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับการเติบโต
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: แอปสร้างโครงร่างควรปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รูปแบบการจัดรูปแบบและสี มุมมองหลายแบบ และการตั้งค่าการแสดงผลที่กำหนดเอง (เช่น ธีม โหมดกลางคืน ฯลฯ)
เครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
หลังจากการวิจัยและทดสอบอย่างละเอียด เราได้คัดสรรแอป outliner 10 อันดับแรกในตลาดมาอย่างพิถีพิถัน พร้อมเน้นคุณสมบัติเฉพาะ ข้อจำกัด และคะแนนรีวิวจากผู้ใช้ของแต่ละแอป มาดูกันเลย
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มาพร้อมฟีเจอร์มากมาย ช่วยให้การวางแผนโน้ตและงานต่าง ๆ ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น! ใช้ClickUp Tasks, Mind Maps, Whiteboards หรือ Docs เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของคุณ
โครงสร้างลำดับชั้นของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการ งาน และทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนผังความคิดของ ClickUpช่วยแยกความคิดที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ และจัดเรียงตามลำดับที่เข้าใจง่ายสำหรับคุณ และหากคุณมีโครงการที่มีอยู่แล้วใน ClickUp หรือต้องการวางแผนโครงการใหม่ตั้งแต่ต้น แผนผังความคิดจะให้ภาพรวมที่ชัดเจนสำหรับการวางแผนและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
ClickUp Whiteboardsมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ช่วยให้ไอเดียของคุณไหลลื่นได้อย่างอิสระด้วยฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น สติ๊กเกอร์โน้ต เครื่องมือปากกา และไฮไลท์เตอร์ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพ แทรกลิงก์ หรือดึงงาน เอกสาร และแผนผังความคิดจาก ClickUp มาใช้ร่วมกันเพื่อวางแผนงานได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้งการย้ายองค์ประกอบต่าง ๆ ก็ทำได้อย่างง่ายดาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการย่อยความคิดที่ซับซ้อน ระดมสมองหรือวางแผนโครงการต่าง ๆ
หากคุณเคยใช้Notion มาก่อน คุณจะรักClickUp Docsมากยิ่งขึ้น สร้างหน้าและหน้าย่อยได้ไม่จำกัดจำนวนในเอกสารเดียว จดบันทึกและร่างเอกสารของคุณด้วยรายการหัวข้อย่อย ตาราง รายการตรวจสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย และหากคุณเป็นคนที่ชอบใช้ภาพ มีตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับสไตล์ข้อความและการใช้สีเพื่อแยกส่วนต่างๆ ?
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ทุกพื้นที่เหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการทำงานกับทีม และด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบใด ๆ ในแผนผังความคิด กระดานไวท์บอร์ด หรือเอกสารของคุณให้กลายเป็นงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายได้อย่างง่ายดาย
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ไม่ต้องกังวลคลังเทมเพลตกว่า 1,000 แบบของClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการวางแผนประจำวัน การจัดการ พัฒนาโครงการและไทม์ไลน์ของโครงการ และการติดตามความคืบหน้าด้วยรายงานสถานะโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บและทุกอุปกรณ์เดสก์ท็อปและมือถือ พร้อมรองรับโหมดมืดและทำงานแบบออฟไลน์
- คีย์ลัดและเมนูคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (Slash Command) ช่วยให้คุณสามารถนำทางในพื้นที่ทำงาน อัปโหลดเนื้อหา และปรับใช้รูปแบบข้อความที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย
- มีฟังก์ชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมพร้อมฟิลด์และสถานะที่กำหนดเองได้, มุมมองหลายแบบ (เช่น รายการ, คันบัน, ปฏิทิน, แผนงานกานท์, เป็นต้น), การแจ้งเตือน, และการทำงานอัตโนมัติสำหรับการวางแผนงานและการติดตามความคืบหน้า
- มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปมากกว่า 100 แอป รวมถึง Gmail, Google Calendar, Google Drive, OneDrive และ Dropbox
- ตัวเลือกการส่งออกสำหรับ ClickUp Docs ได้แก่ PDF, HTML, Markdown และการพิมพ์
- ClickUp AIสามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้ง Workspace ของคุณ ช่วยให้คุณสรุปบันทึก ระดมความคิด ปรับปรุงเนื้อหาที่เขียน และแม้กระทั่งสร้างงานจากบล็อกข้อความได้ ?
- ฐานความรู้ที่ครอบคลุม, วิดีโอสอน, เว็บบินาร์, และบทความบล็อกช่วยให้คุณเริ่มต้นและใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่บางคนอาจรู้สึกว่า ClickUp นั้นซับซ้อนเกินไป
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. OmniOutliner
OmniOutliner เป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างสำหรับจัดระเบียบข้อมูลและวางแผนโครงการง่ายๆ ด้วยสัญลักษณ์หัวข้อย่อย สร้างโครงร่างที่มีหลายชั้น ทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เพิ่มบันทึกและแนบรูปภาพ เสียง วิดีโอ และไฟล์ PDF ไปยังองค์ประกอบใดๆ ในโครงร่างของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักเขียน หรือกำลังบริหารทีมขนาดเล็ก OmniOutliner เป็นแอปจัดการโครงการที่มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบความคิดและงานของคุณให้เป็นระบบและง่ายต่อการจัดการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniOutliner
- ใช้โหมดไม่รบกวนเพื่อซ่อนแถบเครื่องมือและแถบด้านข้างสำหรับการสร้างโครงร่าง
- กรองเค้าโครงเพื่อแสดงเฉพาะแถวที่มีคำสำคัญเฉพาะ
- ตั้งค่าปุ่มลัดคีย์บอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับการนำทางในพื้นที่ทำงานและการเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ
- ติดตามจำนวนแถว, คำ, และตัวอักษรในโครงร่างของคุณด้วยแถบข้อมูลที่ด้านล่างของเอกสารของคุณ
- ส่งออกโครงร่างของคุณไปยังหลายรูปแบบ รวมถึงข้อความธรรมดา, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel และ PowerPoint
- รองรับมากกว่า 10 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ดัตช์ และอิตาลี
ข้อจำกัดของ OmniOutliner
- ไม่มีเว็บแอป
- สามารถเข้าถึงได้เฉพาะบนอุปกรณ์ Mac และ iOS เท่านั้น
- ไม่มีแผนฟรี (ทดลองใช้ได้ 14 วันเท่านั้น)
- แผนการชำระเงินราคาแพง
ราคา OmniOutliner
- สิ่งจำเป็น (Mac): $19.99 (ชำระเงินครั้งเดียว)
- โปร (Mac): $99.99 (ชำระครั้งเดียว)
- สิ่งจำเป็น (iPhone และ iPad): $19.99 (ชำระเงินครั้งเดียว)
- โปร (iPhone และ iPad): $49.99 (ชำระครั้งเดียว)
- การสมัครสมาชิกแบบโปร (Mac, iPhone และ iPad): $4.99/เดือน
OmniOutliner การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ยังไม่มีการรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
3. สคริฟเฟอร์
Scrivener เป็นเครื่องมือการเขียนที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผนและร่างเนื้อหาที่ยาว มันช่วยให้คุณแบ่งงานเขียนของคุณออกเป็นส่วนเล็กๆ และสลับตำแหน่งได้ตามต้องการขณะที่คุณเขียน
ต้องการเปรียบเทียบส่วนต่างๆ ของงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่? ตัวแก้ไขดั้งเดิมช่วยให้คุณดูเอกสารได้สูงสุดสี่ฉบับพร้อมกัน
นอกจากนี้ ยังสามารถรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในคอลเล็กชันได้อย่างง่ายดายเพื่อการอ้างอิงที่สะดวก. คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ Scrivener เป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเขียน, นักประพันธ์, นักวิจัย, นักข่าว, และนักเขียนบทภาพยนตร์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Scrivener
- ปลดล็อกทุกฟีเจอร์ด้วยการชำระเงินเพียงครั้งเดียว ?
- ใช้เครื่องมือโครงร่างเพื่อดูภาพรวมที่มีโครงสร้างของต้นฉบับของคุณ ตรวจสอบจำนวนคำและข้อมูลเมตาอื่นๆ และจัดระเบียบส่วนต่างๆ ใหม่ตามต้องการ
- ตั้งเป้าหมายการเขียนสำหรับเอกสารทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ต้องการ และติดตามจำนวนคำและตัวอักษรขณะที่คุณเขียน
- สลับเป็นโหมดเต็มหน้าจอเพื่อปิดกั้นสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นการเขียน
- สร้างเทมเพลตที่กำหนดเองพร้อมไอคอนที่กำหนดเองสำหรับทำงานในส่วนใหม่ของโครงการ
- ส่งออกผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณไปยัง Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB หรือ Kindle
ข้อจำกัดของ Scrivener
- มีให้บริการเฉพาะบน Windows, macOS และ iOS เท่านั้น
- ไม่มีเว็บแอป
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ไม่มีแผนฟรี (มีเพียงทดลองใช้ 30 วัน)
ราคาของ Scrivener
- Scrivener สำหรับ Windows: $59.99
- Scrivener สำหรับ Mac: $59.99
- Scrivener สำหรับ iOS: $23.99
หมายเหตุ: คุณต้องซื้อใบอนุญาตแยกต่างหากสำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม
คะแนนและรีวิวของ Scrivener
- G2: 4. 5/5 (81 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (188 รีวิว)
4. ไดนาลิสต์
Dynalist เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ใช้งานง่ายซึ่งจัดระเบียบความคิดและงานของคุณโดยใช้รายการแบบหัวข้อย่อย สร้างรายการแบบซ้อนได้ไม่จำกัดจำนวน ย่อและขยายรายการเพื่อมุ่งเน้นไปที่แนวคิดเฉพาะในแต่ละครั้ง และใช้แท็กและรหัสสีเพื่อจัดระเบียบ
นอกจากนี้ เครื่องมือค้นหาและตัวกรองยังช่วยให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะเป็นเรื่องง่าย หากคุณเป็นคนที่ชอบคิดแบบกระชับและต้องการจัดการบันทึก ระดมความคิด และติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำ Dynalist คือแอปที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Dynalist
- แผนฟรีที่ใจดีให้คุณสร้างสินค้าและเอกสารได้ไม่จำกัด
- สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป (Mac, Windows, Linux), และมือถือ (Android, และ iOS)
- แปลงข้อความหัวข้อย่อยของคุณเป็นรายการตรวจสอบหรือรายการที่มีหมายเลขได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มบันทึกในแต่ละหัวข้อย่อยเพื่อบริบทเพิ่มเติม
- สร้างคีย์ลัดแบบกำหนดเองสำหรับการนำทาง การจัดรูปแบบข้อความ และการดำเนินการค้นหา
- ซิงค์วันที่ของคุณใน Dynalist กับ Google Calendar ผ่านการผสานการทำงานแบบเนทีฟ ?
- รองรับการอนุญาตการแชร์ที่ยืดหยุ่นและการแก้ไขร่วมกันกับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของ Dynalist
- จำกัดการอัปโหลดขนาดไฟล์ไม่เกิน 50MB
- ไม่มีคุณสมบัติการตรวจสอบคำสะกดและไวยากรณ์ในตัว
- ตัวเลือกการส่งออกมีจำกัดเพียง OPML, ข้อความธรรมดา, และข้อความแบบจัดรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสร้างโครงร่างอื่น ๆ
การกำหนดราคาของ Dynalist
- แผนฟรี
- ข้อดี: $9.99/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Dynalist
- G2: 4. 9/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (34 รีวิว)
5. Taskade
Taskadeเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่รวมการจดบันทึก การจัดการงานและการสื่อสารทีมไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว—ทำให้เหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย Taskade คุณมีความยืดหยุ่นในการดูบันทึกและงานของคุณในรูปแบบรายการ กระดาน (Kanban) แผนผังความคิด และแผนผังองค์กร ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทีมสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึง Taskade ผ่านเว็บแอปและใช้งานได้บนแพลตฟอร์มหลักทั้งหมด รวมถึง Windows, MacOS, Linux, iOS และ Android
- สร้างพื้นที่ทำงานหลายแห่งเพื่อรองรับทีมต่าง ๆ พร้อมพื้นที่ย่อยสำหรับโครงการเฉพาะภายในแต่ละทีม
- สร้างรายการงาน, มอบหมายงานให้กับทีมของคุณ, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้า
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านความคิดเห็น, แชท, และการโทรผ่านวิดีโอ
- ใช้เทมเพลตกว่า 500 แบบของ Taksade สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ รวมถึงสมุดบันทึกแบบลูกศร การวางแผนงาน การตรวจสอบรายการของทีม และการวิเคราะห์ SWOT
ข้อจำกัดของ Taskade
- ไม่สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้
- การผสานรวมน้อย
- แผนฟรีจำกัดการเข้าถึงการเชื่อมต่อ
ราคาของ Taskade
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $8/เดือน (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
- เพิ่มเติม: $16/เดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
- ข้อดี: $19/เดือน (สูงสุด 10 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $49/เดือน (สูงสุด 25 ผู้ใช้)
- สูงสุด: $99/เดือน (สูงสุด 50 ผู้ใช้)
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 7/5 (28 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (46 รีวิว)
6. MindNode
MindNode เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ช่วยให้คุณจับภาพและจัดระเบียบความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด จดบันทึก และวางแผนโครงการขนาดเล็ก—เริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักแล้วขยายออกไปเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
แผนผังความคิดที่มีสีสันและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาทำให้กระบวนการรู้สึกเป็นธรรมชาติและสนุกสนาน แม้ว่าจะเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว แต่อาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindNode
- สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ Apple ทุกชนิด รวมถึง Mac, iPhone, iPad และแม้กระทั่ง Apple Watch
- เพิ่มรูปภาพและลิงก์ไปยังสาขาของแผนผังความคิดของคุณ
- ทำงานกับสาขาเฉพาะทีละอย่างด้วยโหมดโฟกัส
- เปลี่ยนโหนดแผนผังความคิดเป็นงาน
- ซิงค์กับแอปเตือนความจำของApple ของคุณเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาของงาน และทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเมื่อคุณทำเสร็จ ✔️
- ส่งออกแผนผังความคิดของคุณเป็นไฟล์ข้อความธรรมดา, DOCX, PDF, รูปภาพ, Markdown และ RTF
ข้อจำกัดของ MindNode
- ไม่รองรับอุปกรณ์ Windows และ Android
- คุณสมบัติหลักถูกล็อกไว้ในแผนฟรี
- ตัวเลือกธีมที่จำกัด
ราคาของ MindNode
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $2. 49/เดือน
MindNode การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (32 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (15 รีวิว)
7. Workflowy
Workflowyเป็นซอฟต์แวร์สร้างโครงร่างแบบมินิมอลที่ช่วยให้คุณจัดเก็บบันทึก งานที่ต้องทำ ไอเดีย และอื่นๆ ทั้งหมดไว้ในพื้นที่ไร้ขีดจำกัดโดยใช้รายการแบบหัวข้อย่อย สามารถซูมเข้าไปยังจุดใดก็ได้และจัดการเหมือนเป็นเอกสารแยกต่างหาก ช่วยให้พื้นที่ทำงานของคุณเป็นระเบียบและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ
เหมาะสำหรับบุคคลที่ชอบการจัดระเบียบที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม ความเรียบง่ายของมันอาจไม่เหมาะกับทุกคน—หากคุณชอบการมีโฟลเดอร์แยกหรือต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงสำหรับทีม คุณอาจต้องการสำรวจเครื่องมือที่ทรงพลังอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- ทำงานผ่านเว็บควบคู่กับเดสก์ท็อป (Windows, MacOS และ Linux) และอุปกรณ์มือถือ (Android และ iOS)
- ใช้เส้นทางนำทางและคีย์ลัดเพื่อนำทางในพื้นที่ของคุณ
- ยุบหัวข้อย่อยเพื่อเน้นส่วนเฉพาะของหน้าเว็บของคุณ
- ใช้แฮชแท็กเพื่อแท็กหัวข้อหลักของคุณ (หรือที่เรียกว่าหน้า) เพื่อให้จัดระเบียบและค้นหาได้ง่ายขึ้น
- เปลี่ยนจากมุมมองรายการหัวข้อย่อยเป็นกระดานคัมบังสำหรับการจัดการงานง่าย ๆ
- อัปเดตสำเนาหลายชุดของหน้าเดียวกันโดยการแก้ไขในหนึ่งตัวอย่าง
ข้อจำกัดของ Workflowy
- การผสานรวมน้อย
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัด
- แผนฟรีจำกัดไว้ที่ 250 รายการต่อเดือน
ราคาของ Workflowy
- แผนฟรี
- ข้อดี: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Workflowy
- G2: 4. 4/5 (22 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10 รีวิว)
8. xTiles
xTiles เป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างแบบใช้ไทล์สำหรับจัดการงานและบันทึกต่างๆ แทนที่จะใช้รายการหรือลำดับชั้นแบบทั่วไป คุณจะได้ตารางที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งเต็มไปด้วยไทล์ที่สามารถปรับขนาดและย้ายได้ แต่ละไทล์สามารถใส่บันทึก รูปภาพ และงานต่างๆ ทำให้การจัดระเบียบข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ การจัดรหัสสีให้กับกระเบื้องของคุณยังช่วยให้การจัดระเบียบและการนำทางง่ายขึ้นอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ฟรีแลนซ์ และทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการวิธีจัดระเบียบความคิด จัดการทรัพยากร และวางแผนโครงการที่เรียบง่ายและสวยงาม
คุณสมบัติเด่นของ xTiles
- เส้นทางการเรียนรู้ที่น้อยที่สุดสำหรับมือใหม่
- สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บ รวมถึงอุปกรณ์ Windows, Android, MacOS และ iOS
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การจัดระเบียบไทล์เป็นเรื่องง่าย
- ผสานรวมกับ Unsplash ให้คลังภาพขนาดใหญ่สำหรับใช้งาน
- เมนูคำสั่งแบบสแลชช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น การเพิ่มงาน อัปโหลดไฟล์ หรือสร้างตาราง
- มีเทมเพลตหลากหลายครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การระดมความคิด การวางแผนรายสัปดาห์ และการพัฒนาตนเอง
ข้อจำกัดของ xTiles
- ไม่สามารถรับมือกับโครงการที่ซับซ้อนได้
- แผนฟรีจำกัดที่ 1,000 บล็อก (เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ลิงก์ ฯลฯ)
- ตัวเลือกการส่งออกมีจำกัดเฉพาะ Markdown, PDF และ PNG
xTiles ราคา
- แผนฟรี
- โปรส่วนตัว: $10/เดือน
- ทีม: $10/เดือน ต่อสมาชิก
xTiles คะแนนและรีวิว
- G2: 5. 0/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (11 รีวิว)
9. เช็ควิสท์
Checkvist เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซแบบมินิมอลและการนำทางด้วยแป้นพิมพ์เป็นหลัก ดำเนินการทุกฟังก์ชันโดยไม่ต้องสลับระหว่างแป้นพิมพ์และเมาส์—ทำให้การจดบันทึก แนวคิด และแผนงานของคุณเป็นเรื่องง่ายสุด ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้แป้นพิมพ์และกำลังมองหาเครื่องมือจดบันทึกและจัดการงานที่เรียบง่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Checkvist
- รับรายการไม่จำกัดในแผนฟรี และอัปเกรดไปยังแผนชำระเงินที่ราคาไม่แพงได้อย่างง่ายดาย
- ให้คุณเพิ่มงานผ่านอีเมล
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม กำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดวันครบกำหนด และติดตามกำหนดการของโครงการ
- ค้นหาข้อมูลสำคัญและรายละเอียดโดยใช้คุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลังและตัวกรอง
- ผสานการทำงานกับ Dropbox, Google Calendar, Jira และ Zapier
- มีทีมสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ข้อจำกัดของ Checkvist
- ไม่มีแอปสำหรับเดสก์ท็อป
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติสำคัญ
- ไม่มีการแจ้งเตือนสำหรับงานที่กำหนดไว้
ราคา Checkvist
- แผนฟรี
- ข้อดี: $3.90 ต่อเดือนต่อคน
- ทีมมืออาชีพ: $6.90/เดือน ต่อคน
คะแนนและรีวิวของ Checkvist
- G2: 4. 2/5 (3 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (53 รีวิว)
10. Roam Research
Roam Research(คล้ายกับ Workflowy) เป็นแอปจดบันทึกที่ไม่พึ่งพาพื้นที่ทำงานและโฟลเดอร์แบบดั้งเดิม ผู้ใช้ส่วนใหญ่จัดระเบียบการทำงานโดยใช้วิธี PARA (โครงการ, พื้นที่, ทรัพยากร, และคลังเก็บ)
คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Roam คือการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางสำหรับการเชื่อมต่อรายการหัวข้อย่อย (หรือที่เรียกว่า "บล็อก") ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณสร้างลิงก์จากบล็อก A ไปยังบล็อก B Roam จะสร้างลิงก์กลับจากบล็อก B ไปยังบล็อก A โดยอัตโนมัติ
สิ่งนี้สร้างเครือข่ายของแนวคิดที่เชื่อมโยงกันเพื่อการนำทางที่ง่ายดาย เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวิจัยที่ซับซ้อนในหมู่นักวิชาการ วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี—เนื่องจากช่วยในการจดจำข้อมูล เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Roam Research
- เข้าถึง Roam ผ่านเว็บเบราว์เซอร์, Android, Windows, iOS, MacOS และ Linux
- ยุบหัวข้อย่อยเพื่อเน้นส่วนต่างๆ ของบันทึกของคุณ
- ติดแท็กบันทึกของคุณเพื่อการจัดระเบียบและการค้นหาที่ดีขึ้น
- ดูแผนที่ของบันทึกของคุณและวิธีที่บันทึกเหล่านั้นเชื่อมโยงกันโดยใช้ฟีเจอร์ภาพรวมกราฟ
- บันทึกความคิดและไอเดียประจำวันของคุณด้วยบันทึกประจำวัน
ข้อจำกัดของ Roam Research
- ไม่มีแผนฟรี
- ไม่มีการผสานการทำงานแบบเนทีฟ
- คุณสมบัติการจัดรูปแบบและการทำงานร่วมกันที่จำกัด
ราคาของ Roam Research
- ข้อดี: $15/เดือน
- ผู้ศรัทธา: $500/5 ปี
Roam Research ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: ยังไม่มีการรีวิว
- Capterra: 4. 3/5 (16 รีวิว)
เลือกแอปสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดเพื่อเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน
นี่คือ 10 แอปสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณจัดระเบียบความคิด บันทึก และงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งส่วนตัวและทีมของคุณ หากคุณยังไม่แน่ใจ ลองใช้ดูเพื่อดูว่าแอปไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด และหากคุณกำลังมองหาแอปสร้างโครงร่างบนคลาวด์ที่มีความยืดหยุ่นพร้อมฟังก์ชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุม คุณควรลองใช้ ClickUpลงทะเบียนใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นใช้งาน! ?