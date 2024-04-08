TickTick Vs. Todoist: แอปรายการสิ่งที่ต้องทำอันไหนดีกว่า? 2025

จากการประชุมไปจนถึงการนำเสนอและโครงการต่างๆ คุณมีงานมากมายที่ต้องจัดการ คุณเป็นคนขยันทำงาน แต่การจัดการปริมาณงานทั้งหมดอาจเป็นเรื่องยากหากไม่มีแอปจัดการงานที่ดีคอยช่วยเหลือ 🐝
ดูเหมือนว่าทุกวันนี้จะมีแอปสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง และซอฟต์แวร์จัดการงานก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น
หากคุณกำลังมองหาแอปเพื่อจัดการกับสิ่งที่ต้องทำ คุณอาจเคยเจอแอปอย่าง TickTick และ Todoist มาแล้ว แม้ว่าแอปเหล่านี้จะเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีคุณสมบัติบางอย่างเหมือนกัน แต่ก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปเปรียบเทียบสุดยอดระหว่าง TickTick กับ Todoist อย่างละเอียด ศึกษาฟีเจอร์ ราคา และดูว่าแอปไหนจะครองใจคุณในฐานะแอปจัดการงานที่ดีที่สุด—พร้อมแนะนำตัวเลือกพิเศษที่จะทำให้คุณต้องตะลึง! 🧦
Todoist คืออะไร?
Todoistเป็นแอปจัดการงานที่ใช้โดยองค์กรมากกว่า 100,000 แห่งทั่วโลก แอปนี้โดดเด่นในการจัดการงานประจำวันและเป็นเครื่องมือในฝันสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ใช้ได้ทั้งเมื่อคุณกำลังซ้อมนำเสนอครั้งใหญ่ในที่ทำงานหรือวางแผนการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปของคุณ 🚗
ในแง่ของการทำงานเป็นทีม Todoist มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จ สร้างโปรเจกต์ สร้างงานใหม่พร้อมกำหนดวันครบกำหนด และมอบหมายให้กับตัวคุณเองหรือสมาชิกในทีมของคุณ
แต่ละงานใน Todoist ช่วยให้คุณแชร์ไฟล์, แชทกับทีมของคุณ, และติดตามความคืบหน้าได้ หากคุณเป็นผู้จัดการ คุณสามารถดูสถิติการทำงานของทีมผ่านแดชบอร์ดประสิทธิภาพ—ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการปรับสมดุลภาระงานให้กับสมาชิกทีมที่มีงานน้อยกว่า
Todoist มีมุมมองรายการเป็นหลัก แต่ก็มีมุมมองกระดานคัมบังแบบลากและวางที่คล้ายกับTrelloให้เลือกหากคุณต้องการ นอกจากนี้ยังมีมุมมองปฏิทินที่แสดงงานที่จัดตารางไว้ใน Todoist ภายในปฏิทินของคุณอีกด้วย
คุณสมบัติของ Todoist
คุณสามารถใช้ Todoist สำหรับติดตามเป้าหมายส่วนตัวและงานต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน แต่คุณสมบัติที่ทรงพลังของมันเหมาะที่สุดสำหรับทีมมืออาชีพที่มีโครงการซับซ้อน นี่คือรายละเอียดคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. การจัดการงานที่แข็งแกร่ง
Todoist เป็นมิตรกับผู้ใช้ แต่ก็ยังทรงพลังพอที่จะจัดการกับทุกสิ่งที่ต้องทำบนจานของคุณได้ จัดการงานของคุณได้ดีขึ้นภายใน Todoist ผ่าน:
- วันที่ครบกำหนดที่เกิดซ้ำสำหรับสิ่งที่ต้องทำที่คุณทำเป็นประจำ
- การจัดระเบียบงานเป็นส่วนๆ
- เพิ่มงานย่อยเพื่อแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย
- สร้างงานหรือเพิ่มความคิดเห็นใน Todoist ผ่านทางกล่องจดหมายอีเมลของคุณ
- การกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างเพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรต้องการความสนใจของคุณเป็นอันดับแรก
- เพิ่มบริบทให้กับงานด้วยบันทึกเสียง ความคิดเห็น หรือภาพหน้าจอ
ไม่มีเวลาลังเลกับรายละเอียดงานใช่ไหม? ใช้เพิ่มด่วนได้เลย
ทางลัด Todoist นี้ช่วยให้คุณสร้างงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพิ่มชื่องาน กำหนดเวลา และเพิ่มลงในคิวของคุณภายในไม่กี่วินาที ✨
Todoist ยังจัดเก็บงานที่เสร็จสิ้นแล้วและรวมฟังก์ชันการค้นหาที่ครอบคลุม หากคุณต้องการค้นหางานที่คุณทำเสร็จไปแล้วเมื่อหกเดือนก่อน คุณจะพบมันได้ในพริบตา
2. การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสาร
คุณสามารถปรับแต่งวิธีการและเวลาที่คุณรับการแจ้งเตือนจาก Todoist ได้ตามต้องการ Todoist จะแจ้งเตือนคุณทุกครั้งที่มีคนแสดงความคิดเห็นในรายการงานหรือทำสิ่งที่ต้องทำเสร็จ หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนบ่อยเกินไป ให้บอก Todoist ให้ส่งสรุปประจำวันหรือรายสัปดาห์แทน
การแจ้งเตือนเป็นฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับถัดไปที่พร้อมใช้งานเฉพาะสมาชิกแผนพรีเมียมเท่านั้น หากคุณสมัครใช้งาน Todoist จะส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับกำหนดส่งงานหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง แทนที่จะต้องตั้งงานประจำวันเพื่อเตือนตัวเองให้เตรียมตัวสำหรับการประชุมสำคัญ Todoist จะจัดการให้โดยอัตโนมัติ
3. คะแนนกรรมของ Todoist
ระบบ Karma ของ Todoist เพิ่มความสนุกและแรงจูงใจให้กับรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ เปลี่ยนการทำงานให้กลายเป็น—กล้าพูดไหมล่ะ?—การผจญภัยที่น่าเพลิดเพลิน รับ Todoist Karma เมื่อคุณทำภารกิจสำเร็จและใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างเพื่อทำให้วันของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
กรรมก็เหมือนคะแนนในเกม "Whose Line Is It Anyway?" คุณไม่สามารถแลกมันเป็นอะไรได้ แต่พวกมันช่วยแสดงการก้าวหน้าของคุณผ่านกราฟิกน่ารัก ๆ และความสำเร็จที่ทำให้การทำงานน่าตื่นเต้นขึ้น 🏆
4. แม่แบบของ Todoist
Todoist มีเทมเพลตจำนวนจำกัดเพื่อช่วยเร่งการสร้างโปรเจกต์ มีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับโปรเจกต์ต่างๆ เช่น การเขียนหนังสือ การติดตามข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ และแม้แต่สำหรับงานส่วนตัว เช่น การทำอาหารที่บ้านมากขึ้น 🍳
5. การผสานรวมและความเข้ากันได้
Todoist มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมาย รวมถึง:
- Google ปฏิทิน
- อเมซอน อเล็กซา
- Zapier
- IFTTT
Todoist ไม่สนใจว่าคุณจะชอบใช้เครื่องใด แอปใด หรือเบราว์เซอร์ใด มันซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์และมีเว็บแอปสำหรับ macOS, Windows และ Linux นอกจากนี้ยังมีแอปมือถือสำหรับ Android, iPhone, iPad และ Apple Watch
อย่าลืมดาวน์โหลดส่วนขยายเบราว์เซอร์—รวมถึงส่วนขยายสำหรับ Gmail และ Outlook—เพื่อช่วยลดเวลาที่คุณต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
TickTick คืออะไร?
TickTickเป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ช่วยให้คุณจัดระเบียบทั้งงานและเป้าหมายส่วนตัวไว้ในที่เดียว ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่อย่าให้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายหลอกคุณไปได้ เพราะ TickTick ได้รับความนิยมด้วยเหตุผลของมันเอง
ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายกับทั้งเพื่อนร่วมงานหรือคู่สมรสของคุณ เพื่อแบ่งปันรายการ มอบหมายงาน และดูประวัติการทำงานทั้งหมดของแต่ละรายการที่คุณรับผิดชอบ
TickTick สร้างการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ทำครั้งเดียวและงานที่ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ—ตราบใดที่คุณระบุวันที่และเวลาสำหรับกำหนดส่งไว้ สนุกกับมุมมองปฏิทินห้าแบบ ตั้งค่าระยะเวลาของงานได้ตามต้องการ และมองเห็นงานของคุณในมุมมองใหม่ทั้งหมด 💡
คุณสมบัติของ TickTick
จากคุณสมบัติการจัดการงานที่ใช้งานง่ายไปจนถึงเครื่องมือติดตามเวลาในตัว TickTick สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ทั้งมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน มาดูคุณสมบัติเด่น 5 อันดับแรกของ TickTick กัน
1. การสร้างงานอัจฉริยะ
ใครมีเวลาพิมพ์งานเยอะแยะขนาดนั้น? TickTick เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานด้วยเสียงเป็นหลัก ทำให้การสร้างงานเป็นเรื่องง่ายด้วยการสั่งงานด้วยเสียง หากคุณใช้ iPhone ให้เปิดใช้งาน Siri พร้อม TickTick เพื่อสร้างงานได้อย่างง่ายดายด้วยผู้ช่วยเสียงของคุณ
สำหรับผู้ใช้ Android ลองใช้ฟีเจอร์ Quick Ball เพื่อสร้างงานจากหน้าจอหลักของโทรศัพท์ แม้ในขณะที่ล็อกเครื่องอยู่ ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกคนยังสามารถเข้าถึงวิดเจ็ต TickTick และฟีเจอร์ส่งอีเมลเป็นงาน ซึ่งจะสร้างงานจากกล่องจดหมายอีเมลของคุณได้อีกด้วย 📩
การสมัครสมาชิก TickTick แบบชำระเงินช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ถึง 29 คนในรายการงาน ซึ่งรวมถึงผู้ใช้ TickTick ฟรีด้วย แต่พวกเขาจำเป็นต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันพรีเมียมในรายการงานนั้น นั่นหมายความว่าหากคุณใช้ตัวกรองที่กำหนดเอง (ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน) ผู้ที่อยู่ในแผนฟรีในรายการงานของคุณจะไม่เห็นตัวกรองนั้น
2. "การแจ้งเตือนที่น่ารำคาญ" และการเตือนความจำ
หากคุณเป็นคนที่ตั้งนาฬิกาปลุกถึงหกครั้งในตอนเช้าเพื่อลุกจากเตียง คุณจะต้องชอบฟีเจอร์ "การแจ้งเตือนน่ารำคาญ" ของ TickTick อย่างแน่นอน ด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนน่ารำคาญนี้ คุณจะได้รับคำเตือนหลายครั้งสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง เพื่อให้งานเหล่านั้นอยู่ในความคิดของคุณตลอดทั้งวัน ทุกวัน ⏰
TickTick ยังมีระบบแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอปบน Android และ iOS ด้วย หากคุณต้องการเตือนตัวเองให้ทำสมาธิก่อนเริ่มทำงานในแต่ละวัน เพียงตั้งการแจ้งเตือนให้ทำงานเมื่อคุณนั่งที่โต๊ะทำงานพอดี
3. การจัดระเบียบงาน
จัดระเบียบงานใน TickTick ของคุณภายในโฟลเดอร์หรือรายการ แพลตฟอร์มจะสร้างรายการอัจฉริยะสำหรับงานของคุณในวันนี้และพรุ่งนี้โดยอัตโนมัติ แต่เวอร์ชันที่ต้องชำระเงินจะให้คุณสร้างตัวกรองที่กำหนดเองได้
ตั้งระดับความสำคัญของงานเป็นสูง กลาง ต่ำ และไม่มีลำดับความสำคัญ พร้อมการเข้ารหัสสี เพื่อดึงดูดสายตาไปยังรายการที่ต้องดำเนินการที่สำคัญที่สุดบนรายการของคุณ ในการค้นหางาน สามารถจัดเรียงได้ง่ายตามเวลา ชื่อ แท็ก ลำดับความสำคัญ หรือตัวกรองที่คุณกำหนดเอง
4. ความเข้ากันได้และการผสานรวมข้ามแพลตฟอร์ม
เช่นเดียวกับ Todoist, TickTick มีให้บริการบนหลายแพลตฟอร์ม มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปสำหรับ Windows, Mac และ Linux นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต Android, iPhone และ iPad รวมถึง Apple Watch
อย่าลืมส่วนขยายของFirefox และChromeหรือส่วนเสริมของ Outlook และ Gmail สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความอิสระในการสร้างและจัดการงานได้ทุกที่โดยไม่ต้องเปิด TickTick
5.เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
TickTick มาพร้อมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังเพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
ใช้ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เพื่อจัดตารางช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิอย่างเข้มข้น แอปยังมีเครื่องเล่นเสียงรบกวนสีขาว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกลบเสียงพูดคุยของเพื่อนร่วมงานขณะพักเบรก
TickTick ยังคำนวณคะแนนความสำเร็จตามกิจกรรมในแอปของคุณด้วย เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จตามเวลาที่กำหนด คุณจะได้รับคะแนนมากขึ้นและเลื่อนระดับขึ้น แต่ถ้าคุณลืมภารกิจหรือเลื่อนออกไป คะแนนของคุณจะลดลง
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: 27.99 ดอลลาร์/ปี
TickTick Vs. Todoist: ใครชนะ?
ความแตกต่างหลักระหว่าง TickTick และ Todoist คือระดับของการจัดระเบียบและความซับซ้อน Todoist อนุญาตให้มีโฟลเดอร์ย่อยได้สูงสุดสองโฟลเดอร์ต่อโฟลเดอร์งาน แต่ TickTick อนุญาตให้จัดระเบียบโฟลเดอร์ได้เพียงแบบง่าย ๆ เท่านั้น
ในการแข่งขันระหว่าง TickTick กับ Todoist นั้น ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่ว่าคุณเห็นคุณค่าในฟีเจอร์ใดมากที่สุด หากคุณกำลังลังเลระหว่างสองตัวเลือกนี้ นี่คือสิ่งที่ TickTick และ Todoist มีให้เปรียบเทียบกัน 🥊
1. การจัดระเบียบ
เนื่องจาก Todoist ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจและทีมมากกว่า จึงมีฟีเจอร์ด้านการจัดระเบียบที่ครอบคลุมมากกว่า หากคุณกำลังดำเนินโครงการที่ซับซ้อน Todoist น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยได้สูงสุดสองโฟลเดอร์ต่อโฟลเดอร์งาน เพื่อจัดเก็บงานทั้งหมดไว้ในมุมมองเดียว พร้อมทั้งจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณยังต้องสมัครสมาชิกแบบชำระเงินกับ TickTick เพื่อสร้างตัวกรองแบบกำหนดเอง ในขณะที่เวอร์ชันฟรีของ Todoist ให้คุณใช้ตัวกรองได้สามตัว
ผู้ชนะ: Todoist
2. เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในการประชันกันระหว่าง TickTick กับ Todoist เราต้องยอมรับว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นประโยชน์ในแบบของตัวเอง ผู้ชนะในหมวดนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณพบว่าฟีเจอร์ใดมีประโยชน์มากที่สุด
นี่คือวิธีการเปรียบเทียบระหว่าง TickTick และ Todoist:
- Todoist มีเทมเพลตให้ใช้ แต่ TickTick ไม่มี
- TickTick สามารถเชื่อมต่อกับผู้ช่วยเสียงได้อย่างราบรื่น แต่ Todoist ไม่สามารถทำได้
- ทั้ง TickTick และ Todoist มีองค์ประกอบแบบเกม แต่ TickTick จะลงโทษคุณ (โดยการลดคะแนนของคุณ) หากคุณไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้
ทั้ง Todoist และ TickTick มีตัวจับเวลาแบบ Pomodoro แม้ว่าจะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันก็ตาม ใน Todoist คุณต้องสร้างโปรเจกต์ Pomodoro พิเศษ ดังนั้นจึงใช้งานยากกว่าตัวจับเวลา Pomodoro ของ TickTick
ข้อดีคือ Todoist สามารถเชื่อมต่อกับ Toggl, PomoDone และ Flat Tomato ได้ หากคุณใช้เครื่องมือเหล่านี้อยู่แล้ว Todoist เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า แต่ถ้าคุณต้องการตัวติดตาม Pomodoro ที่เรียบง่ายภายในระบบจัดการงานของคุณ TickTick จะดีกว่า
ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
2. การแจ้งเตือน
เวอร์ชันพรีเมียมของ TickTick และ Todoist มาพร้อมกับการแจ้งเตือน TickTick มีชื่อเสียงในเรื่องการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง แม้ว่าจะต้องสังเกตว่า Todoist ก็มีฟีเจอร์นี้เช่นกัน
ในความเห็นของเรา ฟีเจอร์การแจ้งเตือนที่น่ารำคาญของ TickTick เหนือกว่า Todoist ในหมวดหมู่นี้ มันช่วยให้คุณติดตามงานที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนได้ดี ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการการเตือนความจำหลายครั้งในแต่ละวัน
ผู้ชนะ: TickTick
3. การกำหนดราคา
เราไม่สามารถเปรียบเทียบ TickTick กับ Todoist ได้อย่างยุติธรรมหากไม่พูดถึงราคาของพวกเขา ทั้งสองมีตัวเลือกฟรีที่จะช่วยให้คุณไปได้ไกล
เกี่ยวกับตัวเลือกที่ต้องชำระเงินซึ่งปลดล็อกคุณสมบัติทั้งหมด Todoist มีค่าใช้จ่าย $48 ถึง $72 ต่อปีสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน ในขณะที่ TickTick มีค่าใช้จ่าย $27.99 ต่อปี
TickTick ราคาถูกกว่า แต่อย่าให้ราคาทำให้ตาคุณพร่ามัว นี่คือเรื่องของการได้รับคุณค่าที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณใช้ TickTick เพราะคุณสมบัติของมัน ไม่ใช่เพียงเพราะราคาที่เอื้อมถึงได้ 💰
ผู้ชนะ: TickTick
TickTick vs. Todoist บน Reddit
เรามีความคิดเห็นของเราเองเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง TickTick กับ Todoist ดังนั้นเราจึงได้ปรึกษากับผู้ใช้งาน Reddit เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำว่าแอปไหนดีกว่ากัน
หากคุณค้นหาTickTick vs. Todoist บน Reddit คุณจะเห็นว่าผู้ใช้บางคนชอบความเรียบง่ายของ TickTick ในขณะที่บางคนชอบการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ทรงพลังของ Todoist:
"วันที่ Todoist มีปฏิทินในตัวที่ช่วยให้ฉันบล็อกเวลาได้ง่ายเหมือนกับ Ticktick ฉันจะเปลี่ยนทันที ตัวเลือก Google calendar ไม่เรียบง่ายเท่ากับที่ Ticktick มีให้"
"Todoist ดีกว่ามากในการบันทึกงานอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการประมวลผล ภาษาธรรมชาติ"
หลังจากการถกเถียงกันอย่างมาก สมาชิก Reddit ได้ข้อสรุปดังนี้: หากคุณต้องการความเสถียร ให้เลือก Todoist หากคุณต้องการการอัปเดตมากมายและมีโอกาสได้ฟีเจอร์ใหม่ๆ (และคุณไม่ติดปัญหาเรื่องบั๊ก) ให้เลือก TickTick
"สรุปสั้น ๆ: ถ้าคุณต้องการอะไรที่น่าตื่นเต้นและมีการอัปเดตบ่อย ๆ ให้เลือก TickTick แต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่เสถียรและสม่ำเสมอ ให้เลือก Todoist"
เปรียบเทียบNotion กับ Todoist!
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TickTick เทียบกับ Todoist
อย่างที่คุณเห็น TickTick และ Todoist มีศักยภาพสูงมาก
มีปัญหาเล็ก ๆ อยู่เพียงอย่างเดียว: แอปทั้งสองแยกงานจริงของคุณออกจากรายการที่ต้องทำของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องสลับไปมาระหว่างแอปหลาย ๆ ตัวตลอดทั้งวันทำงานของคุณ
นั่นรวมแล้วเป็นเวลาที่เสียไปมากเลยใช่ไหม?
ClickUp มาเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เราคือแพลตฟอร์มครบวงจรที่แท้จริงสำหรับการติดตามงานที่ต้องทำ การทำงานร่วมกับทีม และการทำงานจริง ๆ
TickTick และ Todoist ประสบปัญหาในการตามทันฟีเจอร์ขั้นสูงของ ClickUp
จัดการกระบวนการด้วยรายการตรวจสอบงาน
รายการตรวจสอบงานของ ClickUpสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและขั้นตอนที่เรียบง่ายภายในงาน ด้วยเค้าโครงที่เรียบง่าย อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง และการจัดลำดับรายการแบบซ้อนกันรายการตรวจสอบจะเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงสำหรับคุณและทีมของคุณ 🤩
ลดภาระทางความคิดในการคิดว่าจะทำอะไรต่อไป: ClickUp ดูแลให้คุณเรียบร้อยแล้ว
รายการตรวจสอบงานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบุขั้นตอนหรือภารกิจที่ต้องการการทำซ้ำหลายครั้ง จัดการรายการตรวจสอบของคุณได้จากเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ หรือเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งรูปแบบและสีเพื่อให้ดูน่าสนใจอีกด้วย
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของคุณ
รู้สึกท่วมท้นกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยาวเหยียดของคุณอยู่หรือเปล่า? กำจัดความเครียดด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันจาก ClickUp เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่ละเอียดนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดที่ต้องทำในแต่ละวันอย่างง่ายดาย ทำให้รู้สึกจัดการได้มากขึ้น 🧘
สร้างสถานะ, ไฟล์, และมุมมองตามความต้องการของคุณด้วยเทมเพลตนี้. มันยังมาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ, บันทึก, การติดตามความคืบหน้า, และป้ายกำกับเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ. คุณสามารถใช้มุมมอง ClickUp Board ได้ตลอดเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณและดูสิ่งที่คุณยังต้องทำให้เสร็จ.
ตั้งค่าการทำงานของคุณให้เป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบ
ไม่ได้จะอวดตัวเอง แต่ ClickUp มีเทมเพลตมากกว่า Todoist—และไม่ได้มีแค่สำหรับโปรเจกต์เท่านั้น ClickUp มีเทมเพลตสำหรับการจัดการโปรเจกต์ การตลาด การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และอีกมากมาย เยอะมาก 🙌
เทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUpจัดการทุกขั้นตอนของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถใช้เทมเพลตที่มีอยู่ของเราหรือสร้างรายการตรวจสอบของคุณเองและบันทึกไว้เป็นเทมเพลตได้ คุณยังสามารถสร้างงานที่เกิดซ้ำภายในรายการตรวจสอบที่บันทึกไว้เพื่อให้คุณทำตามขั้นตอนที่สม่ำเสมอทุกครั้ง
โบนัส:แอปเช็กลิสต์ประจำวัน!
ลองใช้รายการตรวจสอบ ClickUp ตอนนี้
ใครจะมีเวลามาเลือก TickTick กับ Todoist กันล่ะ? เลือกแอปที่ทำได้ทุกอย่างและมากกว่านั้นดีกว่า คลิกอัพมีรายการตรวจสอบที่ช่วยประหยัดเวลา รายการสิ่งที่ต้องทำ และเทมเพลตต่างๆ ที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด
ต้องการให้เราช่วยโน้มน้าวใจคุณอีกสักหน่อยใช่ไหม? เราเข้าใจดี เริ่มใช้ ClickUp ฟรีได้เลย แล้วคุณจะเห็นความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง เราจะไม่ขอหมายเลขบัตรเครดิตของคุณแน่นอน—ใช้ฟรีตลอดไปสมัครใช้ ClickUp ตอนนี้เลย