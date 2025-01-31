บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TickTick สำหรับการจัดการงานในปี 2025

Engineering Team
31 มกราคม 2568

การติ๊กงานที่เสร็จแล้วในรายการสิ่งที่ต้องทำ เป็นหนึ่งในความสุขเล็กๆ แต่ช่างเติมเต็มใจได้อย่างเหลือเชื่อในชีวิต! ?

รายการสิ่งที่ต้องทำได้พัฒนาไปมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา—แทนที่จะใช้ปากกาและกระดาษ ตอนนี้คุณมีแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับสูงอย่าง TickTick เพื่อช่วยให้คุณทำงานตามกำหนดเวลาและทำงานให้สำเร็จ! ✔️✔️

TickTick มอบความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อในฐานะ เครื่องมือสำหรับจัดการงานส่วนตัวและธุรกิจ คุณสามารถไว้วางใจให้ช่วยแบ่งงานใหญ่ที่ดูน่ากลัวออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย ตั้งค่าการแจ้งเตือน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมผ่านรายการและปฏิทินที่แชร์ได้ และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ถ้า TickTick ยังไม่ตอบโจทย์ทุกข้อที่คุณต้องการล่ะ? ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณยังมีทางเลือกอื่นอีก!

เราได้สำรวจ ทางเลือกยอดนิยมของ TickTick และสรุปคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของแต่ละแอปไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ลองดูและค้นหาคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการเวลาและงานของคุณ! ⏱️

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ TickTick?

เมื่อเลือกเครื่องมือจัดการงาน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับงานถัดไปของคุณ คุณสมบัติต่อไปนี้ควรอยู่ในความสนใจของคุณ:

  1. การจัดลำดับความสำคัญของงาน: แอปนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน ทำให้ง่ายต่อการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง
  2. การจัดหมวดหมู่ของงาน: เครื่องมือใหม่ควรให้คุณสามารถจัดกลุ่ม, คัดกรอง, และค้นหางานของคุณได้อย่างรวดเร็ว. สิ่งนี้ช่วยในการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
  3. ระบบอัตโนมัติ: แอปควรช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
  4. การประมาณเวลาและการติดตาม: คุณควรสามารถมองเห็นภาพงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ และติดตามความคืบหน้าเพื่อรักษาสมาธิในการทำงาน
  5. การผสานรวมอย่างครอบคลุม: แอปควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ได้ แต่ยังคงทำงานจากแพลตฟอร์มเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับบริบท
  6. การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดีที่สุดให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วผ่านการแชทและอีเมลเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TickTick ที่ควรใช้

มีหลายเหตุผลที่ผู้ใช้มองหาทางเลือกอื่นแทน TickTick บางคนต้องการแผนฟรีที่มีฟีเจอร์มากกว่า ในขณะที่บางคนชอบอินเทอร์เฟซที่ลื่นไหลกว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตจำนวนมากต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อธุรกิจขยายตัว

คำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างกัน เราได้คัดสรร 10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TickTick ซึ่งแต่ละตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติที่จะทำให้วันทำงานของคุณสนุกสนานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างเต็มที่ ?

1.ClickUp

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ TickTick สำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน และถูกใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยผู้เล่นรายใหญ่ในวงการอย่าง Google, Netflix, Airbnb และ Nike

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอโซลูชันการจัดการงานระดับโลกพร้อมคุณสมบัติสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงานธรรมดา—คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ทรงพลังของมันถูกพัฒนาขึ้นอย่างประณีตด้วยระบบรหัสสีที่ทำให้การระบุงานที่มีความสำคัญสูงสุดเป็นเรื่องง่าย

ด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp คุณสามารถทำงานในขั้นตอนเฉพาะได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เท่า เนื่องจากสามารถสรุปงานหรือดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากClickUp Docsได้โดยอัตโนมัติ!

แล้วงานที่ต้องทำซ้ำล่ะ? ClickUp พร้อมช่วยคุณ!

การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUp หรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติได้แทบทุกอย่าง—ตั้งแต่ภารกิจซ้ำซากไปจนถึงกระบวนการทั้งหมด—ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและเปิดโอกาสให้ทีมของคุณมุ่งเน้นกับงานที่มีความหมายมากขึ้น ด้วย ClickUp การตั้งและติดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

หากคุณกำลังทำงานร่วมกับสมาชิกทีมหลายคน คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นงานได้เช่นกัน และมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้หลุดหายไปในระหว่างการสื่อสาร! ข่าวดีคือ—คุณไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการและระบบการทำงานซับซ้อนเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จาก ClickUp

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือฟรีแลนซ์, ให้ใช้คุณสมบัติของรายการที่ต้องทำบนแพลตฟอร์มเพื่อควบคุมปริมาณงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายพบว่า รายงานการติดตามเวลาอ่านยาก
  • ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยากขึ้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อทีมขายเพื่อรับแผนราคาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Todoist

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ todoist
เป็นที่รักของผู้ใช้หลายล้านคน รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Facebook และ Disney, Todoist มอบประสบการณ์การจัดการงานที่ใช้งานง่ายด้วยดีไซน์ที่สะอาดตาและอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย

ตามชื่อที่บ่งบอก Todoist เป็น แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เน้นความเรียบง่าย คุณสมบัติของมันรวมถึงการกำหนดวันที่ครบกำหนดซ้ำ, ป้ายกำกับงาน, ลำดับความสำคัญ, และแอปมือถือสำหรับทุกอุปกรณ์ ด้วยเวอร์ชันพรีเมียม คุณจะได้รับฟีเจอร์การเตือนความจำ, ธีม, และการทำงานร่วมกันผ่านอีเมล ?

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ของ Todoist ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ตั้งชื่อ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่งง่ายๆ แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 50 แบบสำหรับความต้องการที่หลากหลาย—ตั้งแต่การติดตามแคมเปญโฆษณาของคุณไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่!

เดิมที Todoist ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้รายบุคคล แต่ปัจจุบันได้ขยายฟีเจอร์เพื่อรองรับการทำงานเป็นทีมขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ต่างจาก ClickUp แอปจัดการงานนี้มีฟีเจอร์ที่จำกัด ดังนั้นผู้ใช้บางคนอาจพบว่า Todoist เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวมากกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • 85 การเชื่อมต่อ (คุณสามารถสร้างแบบกำหนดเองผ่าน API)
  • คลังแม่แบบขนาดใหญ่
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • การแชร์ไฟล์และผลิตภัณฑ์ข้ามแพลตฟอร์มมากกว่า 10 แพลตฟอร์ม
  • มีระบบรหัสสีสำหรับระดับความสำคัญในแพลตฟอร์มรายการที่ต้องทำ

ข้อจำกัดของ Todoist

  • ไม่อนุญาตให้มีผู้รับมอบหมายหลายคนในหนึ่งงานเดียวเมื่อเทียบกับเครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุดอื่น ๆ
  • ประเภทมุมมองที่จำกัด: ตัวอย่างเช่น ไม่มีมุมมองปฏิทิน
  • ผู้ใช้ทางธุรกิจบางรายอาจพบว่าฟีเจอร์ของมันมีข้อจำกัด

ราคาของ Todoist

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

เปรียบเทียบTodoist กับ TickTick!

3. Taskade

ตัวอย่าง Taskade
ผ่านทางTaskade

Taskade เป็นแอปสร้างโครงร่างที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะทีมที่ทำงานทางไกล ด้วย Taskade ทีมงานของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ AIเพื่อ:

  • เพิ่มงาน แม้แต่งานที่เกิดซ้ำ โดยใช้ภาษาธรรมชาติ (เช่น "เตือนฉันทุกวันศุกร์")
  • จัดระเบียบและจัดเรียงงานใหม่
  • สร้างแม่แบบที่กำหนดเอง

Taskade เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจดบันทึกง่ายขึ้นและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ละทีมหรือโครงการจะมี พื้นที่ทำงานเฉพาะ ที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานและสนทนาผ่านหน้าต่างเดียวกัน—บอกลาความยุ่งเหยิงและสวัสดีการทำงานเป็นทีมที่มีสมาธิ!นอกจากนี้ยังมีบอร์ด Kanbanสำหรับภาพรวมงานของทีม ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ ?

แม้ว่า Taskade จะโดดเด่นในฐานะเครื่องมือจัดการงานและวางแผนงานแบบเน้นทีมเป็นหลักและเครื่องมือวางแผนงานแบบภาพ แต่ก็สามารถเพิ่มการผสานการทำงานแบบเนทีฟอีกเล็กน้อยเพื่อดึงดูดผู้ใช้ได้มากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Taskade

  • พื้นที่ทำงานเฉพาะ
  • คุณสมบัติการมอบหมายงานที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการส่งข้อความและวิดีโอแชทในแอป
  • ตัวจับเวลาถอยหลังสำหรับการจัดการเวลา
  • ภาพรวมแบบคัมบัง

ข้อจำกัดของ Taskade

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่อย่างจำกัด

ราคาของ Taskade

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $4/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $8/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • ข้อดี: $19/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
  • สูงสุด: $99/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Taskade เหล่านี้!

4. OmniFocus

แอปเพิ่มประสิทธิภาพ OmniFocus
เป็นส่วนหนึ่งของ The Omni Group, OmniFocus เป็นผู้จัดการงานที่ออกแบบมาสำหรับระบบนิเวศของ Apple โดยเฉพาะ มี รุ่นเฉพาะสำหรับผู้ใช้ iPhone และผสานการทำงานกับ Siri ได้อย่างราบรื่น เพิ่มงานโดยใช้คำสั่งเสียงและดูงานเหล่านั้นปรากฏในรายการงาน OmniFocus ของคุณทันที! ?

OmniFocus ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างงานเท่านั้น มันยังช่วยให้คุณจัดระเบียบงานเป็นโครงการ ติดแท็กเพื่อค้นหาได้ง่าย และเพิ่มบันทึกย่อโดยละเอียดเพื่อบริบท มุมมองที่สร้างขึ้นในตัวจะนำเสนอเลนส์ที่แตกต่างกันสำหรับการดูงานของคุณตามสิ่งที่คุณต้องการมุ่งเน้น

ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์การคาดการณ์ จะแสดงงานและกิจกรรมในปฏิทินของคุณที่กำลังจะมาถึงตามลำดับเวลา ทำให้คุณเห็นภาพรวมของวันหรือสัปดาห์ข้างหน้าได้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus

  • รวมความสามารถของ Siri
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์
  • การซิงค์ข้อมูลแบบเข้ารหัสข้ามทุกอุปกรณ์เพื่อจัดการโครงการ
  • การแก้ไขแบบกลุ่มสำหรับการเลือกงานหลายรายการและแก้ไขทั้งหมดพร้อมกัน

ข้อจำกัดของ OmniFocus

  • คุณสมบัติส่วนใหญ่ทำงานได้เฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด

ราคา OmniFocus

  • สำหรับเว็บไซต์: $4. 99/ เดือน
  • โปรสมัครสมาชิก: $9.99/เดือน
  • ใบอนุญาตมาตรฐาน V3: $49.99—ชำระครั้งเดียว
  • ใบอนุญาต V3 Pro สำหรับ iPhone และ iPad: $99.99—ชำระเงินครั้งเดียว
  • ใบอนุญาต V3 Pro: $99.99—ชำระเงินครั้งเดียว

OmniFocus การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ OmniFocus เหล่านี้!

5. MeisterTask

ตัวอย่าง MeisterTask
เคยรู้สึกท่วมท้นกับงานใหญ่โตที่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน และสงสัยอยู่เสมอว่าคุณอาจพลาดอะไรไปหรือไม่? ฟีเจอร์ รายการตรวจสอบหลายรายการ ของ MeisterTask ช่วยแบ่งงานที่ดูยากให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่เรื่องเดียว

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจัดการกับงานหลายอย่างสำหรับการทำแผนผังกระบวนการ แต่ละงานมีกำหนดส่งและงานย่อยของตัวเอง MeisterTask ช่วยให้คุณเพิ่มรายการงานหลายรายการเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ถูกต้องแล้ว—งานที่ค้างอยู่เหล่านั้นจะจ้องมองคุณจากกระดานโครงการของคุณ! ?

ด้วย ตัวติดตามเวลาในตัว ของ MeisterTask คุณสามารถติดตามระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้มีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวต่อหนึ่งงานเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการทำงานร่วมกันของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask

  • เครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ กว่า 5,000 แอปผ่าน Zapier
  • การตั้งค่างาน/งานย่อยได้ง่ายเพื่อความเป็นระเบียบ
  • ตัวติดตามเวลาในตัว
  • ตัวเลือกการปรับแต่งหลายแบบ

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • ควรมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่างานที่ทำซ้ำ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าระบบการจัดเรียงงานยังไม่มีความก้าวหน้ามากนักและขาดฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญ

ราคาของ MeisterTask

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $11.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 23.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอแผนราคาที่กำหนดเอง

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)

6. Toggl

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Toggl Plan
Toggl มีผลิตภัณฑ์สองอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ: Toggl Track สำหรับการติดตามเวลา และ Toggl Plan สำหรับการวางแผนงานและการจัดการงาน

Toggl Plan ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลา มอบหมาย และติดตามงานต่าง ๆบนไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิกหรือลากและวางอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพตารางงานของทีมคุณได้อย่างชัดเจน พร้อมแจ้งเตือนหากมีการทับซ้อนกันของงานที่เกิดจากการจัดสรรงานกับโครงการอื่น วันหยุด หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

Toggl Plan ช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นโดยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด ไฟล์แนบ รายการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Toggl Track ทำให้คุณสามารถจับเวลาการทำงานในแต่ละงานได้อย่างง่ายดายภายใน Toggl Plan

แอปพลิเคชัน Toggl บนมือถือสำหรับ iOS และ Android ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้ขณะเดินทาง แต่ควรทราบว่าแอปเหล่านี้ไม่ได้มีฟีเจอร์ครบถ้วนเหมือนเวอร์ชันเต็ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl

  • หมุดหมายสำคัญที่มีรหัสสี
  • การออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • แอปพลิเคชันมือถือ
  • การจัดการภาระงานภาพ
  • กระบวนการทำงานของงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ข้อจำกัดของ Toggl

  • ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด
  • การทบทวนรายการก่อนหน้าอาจมีความซับซ้อน

ราคาของ Toggl

  • Toggl Track ฟรี
  • Toggl Track Starter: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Toggl Track Premium: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Toggl Track Enterprise: ติดต่อ Toggl เพื่อขอแผนราคาที่ปรับแต่งได้
  • ทีม Toggl Plan: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Toggl Plan Business: $13.35 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Toggl

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

7. Evernote

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Evernote
เราทราบกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับฐานแฟนคลับที่ภักดีที่ Evernote ได้รับในฐานะแอปจดบันทึก แต่แพลตฟอร์มนี้ได้พัฒนาไปเป็นเครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรแล้ว ฟีเจอร์ Tasks ที่เพิ่งเปิดตัวนี้ผสานการจดบันทึกและการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์เข้าด้วยกัน—เพิ่มงานโดยตรงในบันทึกของคุณ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปจดบันทึกกับตัวจัดการงานแยกต่างหาก ?

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันมีให้สำหรับผู้ใช้ที่สมัครแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า คุณสามารถมอบหมายงาน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และแม้กระทั่งเชื่อมโยงบันทึกของคุณกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆเช่น Google Drive, Gmail, Outlook, Slack, และ Microsoft Teams

ฟีเจอร์การจัดการงานของ Evernote อาจเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้งานสำหรับการจดบันทึกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันฟรีของแพลตฟอร์มนี้ยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เครื่องมือจัดการเวลาอื่นๆ นำเสนอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • การตั้งค่างานที่ทำซ้ำอย่างรวดเร็ว
  • การจัดเรียงและกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน เช่น Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดาย
  • ค้นหาคำสำคัญภายในรูปภาพ เอกสาร และไฟล์ PDF

ข้อจำกัดของ Evernote

  • การซิงโครไนซ์อาจช้า
  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับโซลูชันที่คล้ายกัน

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำสองผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (1900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (8,000+ รีวิว)

8. สมาร์ททาสก์

มุมมองการจัดการทีมสำหรับผู้ใช้ SmartTask
SmartTask ทำหน้าที่หลากหลาย—รวม การจัดการงาน การจัดการโครงการ และความสามารถด้าน CRM ไว้ในที่เดียว ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการพนักงานระยะไกลและการจัดตารางงานของพนักงาน

SmartTask มีระบบการจัดการงานที่ใช้งานง่าย—เพิ่มงานได้โดยตรงในแอปหรือผ่านอีเมลที่ส่งต่อ คุณยังสามารถระบุการพึ่งพากันสำหรับงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องทำให้เสร็จตามลำดับที่กำหนดไว้ได้อีกด้วย

ขอบคุณการแจ้งเตือนผ่านมือถือ, เดสก์ท็อป, และอีเมล แพลตฟอร์มนี้ทำให้แน่ใจว่าไม่มีงานสำคัญหลุดรอดไป ระบบแท็กช่วยให้คุณสามารถ กรองงานที่คล้ายกันในโครงการต่าง ๆ ได้ การจัดเรียงงานใหม่ทำได้ง่ายมากด้วยฟังก์ชันลากและวาง

คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้ด้วยตนเองหรือใช้ตัวจับเวลา—แม้ว่าจะมีให้บริการเฉพาะในฟีเจอร์แบบชำระเงินเท่านั้น SmartTask มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟ 13 รายการในปัจจุบัน

คุณสมบัติเด่นของ SmartTask

  • การกรองงานขั้นสูง
  • คุณสมบัติการสื่อสาร เช่น การแสดงความคิดเห็นในภารกิจ การแชท และการประชุมทางวิดีโอ
  • มุมมองที่ปรับแต่งได้ห้าแบบ
  • ระบบติดตามเวลาพร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้ว

ข้อจำกัดของ SmartTask

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนเล็กน้อย
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมีการล่าช้าบางครั้ง
  • การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด

ราคาของ SmartTask

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: 7.98 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $10.98/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ SmartTask เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิว SmartTask

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. งานของกูเกิล

ภาพหน้าจอของรายการตรวจสอบที่เคลื่อนไหวบน Google Tasks
Google Tasksมีให้ใช้งานเป็นแอปฟรีแบบสแตนด์อโลนสำหรับ Android และ iOS และสามารถผสานการทำงานได้อย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อม Google Workspace บนเว็บ

เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียง จัดการ และทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นแล้วในรายการต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณ แปลงข้อความใน Google Chat เป็นงาน กำหนดความสำคัญให้กับงาน และจัดระเบียบงานเหล่านั้นเป็นรายการได้อีกด้วย

Google Tasks เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการอนุญาตให้คุณตั้งการแจ้งเตือนโดยใช้คำสั่งเสียงผ่าน Google Assistant

แม้ว่าจะไม่มีฟังก์ชันขั้นสูงมากมาย แต่การออกแบบที่ไม่ซับซ้อนทำให้เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มองหา เครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks

  • ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการทำงานร่วมกันของ Google Workspace
  • งานจะปรากฏในแผงด้านข้างของ Gmail
  • อนุญาตให้แปลงข้อความแชทเป็นงาน
  • คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงาน

ข้อจำกัดของ Google Tasks

  • ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
  • ต้องมีการเชื่อมต่อออนไลน์และบัญชี Google

ราคาของ Google Tasks

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks

  • G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
  • TrustRadius: 7. 9/10 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

10. ใดๆ. ทำ

หน้าจอการจัดการโครงการ Any.do
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานส่วนตัวหรือเป็นผู้นำโครงการทีม Any.do ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ ใช้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อม งานและงานย่อยไม่จำกัด—สมาชิกพรีเมียมยังสามารถสร้างงานที่เกิดซ้ำและติดป้ายสีเพื่อจัดระเบียบได้อีกด้วย

ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการมีให้สำหรับทีม คุณสามารถมอบหมายงานและงานย่อย แบ่งปันกำหนดส่ง และสนทนากับสมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์ได้ด้วยฟีเจอร์แชท

คุณสามารถซิงค์งานข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณและจัดระเบียบตามลำดับความสำคัญและหมวดหมู่ได้ ฟังก์ชันการเตือนความจำของ Any.do ทำงานร่วมกับ Amazon Alexa, Google Assistant และ Siri ได้ แต่คุณต้องตรวจสอบวันที่ครบกำหนดอีกครั้ง—หากคุณไม่ระมัดระวัง งานทุกชิ้นที่คุณเพิ่มอาจครบกำหนดวันนี้!

Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • 100+ แม่แบบเวิร์กโฟลว์
  • ซิงค์การแจ้งเตือนระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
  • งานที่ติดแท็กสี
  • เชื่อมต่อกับแอปกว่า 5,000 แอปผ่าน Zapier

ข้อจำกัดใดๆ

  • ผู้ใช้บางท่านพบว่าไม่สะดวกที่วันที่ครบกำหนดเริ่มต้นสำหรับงานใหม่เป็น "วันนี้"
  • การลบงานที่เสร็จสิ้นแล้วอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก

Any. การกำหนดราคา

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • พรีเมียม: $3/เดือน
  • ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

Any. ให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)

ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TickTick สำหรับทีมของคุณ

การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันก็เหมือนกับการต้อนแมว—มันสามารถวุ่นวายสุดๆ ได้เลย! ?

แอปจัดการงานเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เปลี่ยนงานที่วุ่นวายให้กลายเป็นซิมโฟนีแห่งประสิทธิภาพ แอปทางเลือก TickTick ที่เราแนะนำคือซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่องนี้อย่างแน่นอน!

เลือกหนึ่งอย่าง แล้วคุณจะพร้อมที่จะโชว์ทักษะการจัดลำดับความสำคัญแบบนินจา, เวทมนตร์แห่งการทำงานร่วมกัน, ความเชี่ยวชาญในการติดตามเวลา, และพลังพิเศษในการผสานรวมได้ในเวลาไม่นาน! ?