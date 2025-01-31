10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TickTick สำหรับการจัดการงานในปี 2025

การติ๊กงานที่เสร็จแล้วในรายการสิ่งที่ต้องทำ เป็นหนึ่งในความสุขเล็กๆ แต่ช่างเติมเต็มใจได้อย่างเหลือเชื่อในชีวิต! ?
รายการสิ่งที่ต้องทำได้พัฒนาไปมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา—แทนที่จะใช้ปากกาและกระดาษ ตอนนี้คุณมีแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับสูงอย่าง TickTick เพื่อช่วยให้คุณทำงานตามกำหนดเวลาและทำงานให้สำเร็จ! ✔️✔️
TickTick มอบความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อในฐานะ เครื่องมือสำหรับจัดการงานส่วนตัวและธุรกิจ คุณสามารถไว้วางใจให้ช่วยแบ่งงานใหญ่ที่ดูน่ากลัวออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย ตั้งค่าการแจ้งเตือน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมผ่านรายการและปฏิทินที่แชร์ได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่ถ้า TickTick ยังไม่ตอบโจทย์ทุกข้อที่คุณต้องการล่ะ? ไม่ต้องกังวลไป เพราะคุณยังมีทางเลือกอื่นอีก!
เราได้สำรวจ ทางเลือกยอดนิยมของ TickTick และสรุปคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของแต่ละแอปไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ลองดูและค้นหาคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการเวลาและงานของคุณ! ⏱️
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ TickTick?
เมื่อเลือกเครื่องมือจัดการงาน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับงานถัดไปของคุณ คุณสมบัติต่อไปนี้ควรอยู่ในความสนใจของคุณ:
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: แอปนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน ทำให้ง่ายต่อการแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำลังจะมาถึง
- การจัดหมวดหมู่ของงาน: เครื่องมือใหม่ควรให้คุณสามารถจัดกลุ่ม, คัดกรอง, และค้นหางานของคุณได้อย่างรวดเร็ว. สิ่งนี้ช่วยในการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- ระบบอัตโนมัติ: แอปควรช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
- การประมาณเวลาและการติดตาม: คุณควรสามารถมองเห็นภาพงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ และติดตามความคืบหน้าเพื่อรักษาสมาธิในการทำงาน
- การผสานรวมอย่างครอบคลุม: แอปควรสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ได้ แต่ยังคงทำงานจากแพลตฟอร์มเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับบริบท
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดีที่สุดให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วผ่านการแชทและอีเมลเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TickTick ที่ควรใช้
มีหลายเหตุผลที่ผู้ใช้มองหาทางเลือกอื่นแทน TickTick บางคนต้องการแผนฟรีที่มีฟีเจอร์มากกว่า ในขณะที่บางคนชอบอินเทอร์เฟซที่ลื่นไหลกว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตจำนวนมากต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อธุรกิจขยายตัว
คำนึงถึงความต้องการที่แตกต่างกัน เราได้คัดสรร 10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TickTick ซึ่งแต่ละตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติที่จะทำให้วันทำงานของคุณสนุกสนานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างเต็มที่ ?
1.ClickUp
ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ TickTick สำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน และถูกใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยผู้เล่นรายใหญ่ในวงการอย่าง Google, Netflix, Airbnb และ Nike
แพลตฟอร์มนี้นำเสนอโซลูชันการจัดการงานระดับโลกพร้อมคุณสมบัติสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการงานธรรมดา—คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ทรงพลังของมันถูกพัฒนาขึ้นอย่างประณีตด้วยระบบรหัสสีที่ทำให้การระบุงานที่มีความสำคัญสูงสุดเป็นเรื่องง่าย
ด้วยผู้ช่วย AI ของ ClickUp คุณสามารถทำงานในขั้นตอนเฉพาะได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3 เท่า เนื่องจากสามารถสรุปงานหรือดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากClickUp Docsได้โดยอัตโนมัติ!
แล้วงานที่ต้องทำซ้ำล่ะ? ClickUp พร้อมช่วยคุณ!
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติได้แทบทุกอย่าง—ตั้งแต่ภารกิจซ้ำซากไปจนถึงกระบวนการทั้งหมด—ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและเปิดโอกาสให้ทีมของคุณมุ่งเน้นกับงานที่มีความหมายมากขึ้น ด้วย ClickUp การตั้งและติดตามเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
หากคุณกำลังทำงานร่วมกับสมาชิกทีมหลายคน คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นงานได้เช่นกัน และมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถดำเนินการได้หลุดหายไปในระหว่างการสื่อสาร! ข่าวดีคือ—คุณไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการและระบบการทำงานซับซ้อนเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จาก ClickUp
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือฟรีแลนซ์, ให้ใช้คุณสมบัติของรายการที่ต้องทำบนแพลตฟอร์มเพื่อควบคุมปริมาณงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สมุดบันทึกสำหรับรายการตรวจสอบและรายการที่ต้องทำ
- เทมเพลตในตัวสำหรับการจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองหลายแบบเพื่อดูแลงาน (เช่น มุมมองรายการ, มุมมองคัมบัง, หรือมุมมองตาราง)
- การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดเพื่อแสดงภาพแนวคิดของคุณและเปลี่ยนให้เป็นงานที่ต้องทำ
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติอย่างกว้างขวาง
- การผสานรวมกับแอปและเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากกว่า 1,000 รายการ
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามงานที่ต้องส่งมอบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่า รายงานการติดตามเวลาอ่านยาก
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยากขึ้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขายเพื่อรับแผนราคาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Todoist
เป็นที่รักของผู้ใช้หลายล้านคน รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Facebook และ Disney, Todoist มอบประสบการณ์การจัดการงานที่ใช้งานง่ายด้วยดีไซน์ที่สะอาดตาและอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย
ตามชื่อที่บ่งบอก Todoist เป็น แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่เน้นความเรียบง่าย คุณสมบัติของมันรวมถึงการกำหนดวันที่ครบกำหนดซ้ำ, ป้ายกำกับงาน, ลำดับความสำคัญ, และแอปมือถือสำหรับทุกอุปกรณ์ ด้วยเวอร์ชันพรีเมียม คุณจะได้รับฟีเจอร์การเตือนความจำ, ธีม, และการทำงานร่วมกันผ่านอีเมล ?
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ของ Todoist ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ตั้งชื่อ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็วด้วยคำสั่งง่ายๆ แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 50 แบบสำหรับความต้องการที่หลากหลาย—ตั้งแต่การติดตามแคมเปญโฆษณาของคุณไปจนถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่!
เดิมที Todoist ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้รายบุคคล แต่ปัจจุบันได้ขยายฟีเจอร์เพื่อรองรับการทำงานเป็นทีมขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ต่างจาก ClickUp แอปจัดการงานนี้มีฟีเจอร์ที่จำกัด ดังนั้นผู้ใช้บางคนอาจพบว่า Todoist เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- 85 การเชื่อมต่อ (คุณสามารถสร้างแบบกำหนดเองผ่าน API)
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- การแชร์ไฟล์และผลิตภัณฑ์ข้ามแพลตฟอร์มมากกว่า 10 แพลตฟอร์ม
- มีระบบรหัสสีสำหรับระดับความสำคัญในแพลตฟอร์มรายการที่ต้องทำ
ข้อจำกัดของ Todoist
- ไม่อนุญาตให้มีผู้รับมอบหมายหลายคนในหนึ่งงานเดียวเมื่อเทียบกับเครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุดอื่น ๆ
- ประเภทมุมมองที่จำกัด: ตัวอย่างเช่น ไม่มีมุมมองปฏิทิน
- ผู้ใช้ทางธุรกิจบางรายอาจพบว่าฟีเจอร์ของมันมีข้อจำกัด
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เปรียบเทียบTodoist กับ TickTick!
3. Taskade
Taskade เป็นแอปสร้างโครงร่างที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะทีมที่ทำงานทางไกล ด้วย Taskade ทีมงานของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ AIเพื่อ:
- เพิ่มงาน แม้แต่งานที่เกิดซ้ำ โดยใช้ภาษาธรรมชาติ (เช่น "เตือนฉันทุกวันศุกร์")
- จัดระเบียบและจัดเรียงงานใหม่
- สร้างแม่แบบที่กำหนดเอง
Taskade เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้การจดบันทึกง่ายขึ้นและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ละทีมหรือโครงการจะมี พื้นที่ทำงานเฉพาะ ที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานและสนทนาผ่านหน้าต่างเดียวกัน—บอกลาความยุ่งเหยิงและสวัสดีการทำงานเป็นทีมที่มีสมาธิ!นอกจากนี้ยังมีบอร์ด Kanbanสำหรับภาพรวมงานของทีม ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ ?
แม้ว่า Taskade จะโดดเด่นในฐานะเครื่องมือจัดการงานและวางแผนงานแบบเน้นทีมเป็นหลักและเครื่องมือวางแผนงานแบบภาพ แต่ก็สามารถเพิ่มการผสานการทำงานแบบเนทีฟอีกเล็กน้อยเพื่อดึงดูดผู้ใช้ได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Taskade
- พื้นที่ทำงานเฉพาะ
- คุณสมบัติการมอบหมายงานที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการส่งข้อความและวิดีโอแชทในแอป
- ตัวจับเวลาถอยหลังสำหรับการจัดการเวลา
- ภาพรวมแบบคัมบัง
ข้อจำกัดของ Taskade
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่อย่างจำกัด
ราคาของ Taskade
- ฟรี
- เริ่มต้น: $4/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $8/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
- สูงสุด: $99/เดือน สำหรับ 100 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Taskade
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Taskade เหล่านี้!
4. OmniFocus
เป็นส่วนหนึ่งของ The Omni Group, OmniFocus เป็นผู้จัดการงานที่ออกแบบมาสำหรับระบบนิเวศของ Apple โดยเฉพาะ มี รุ่นเฉพาะสำหรับผู้ใช้ iPhone และผสานการทำงานกับ Siri ได้อย่างราบรื่น เพิ่มงานโดยใช้คำสั่งเสียงและดูงานเหล่านั้นปรากฏในรายการงาน OmniFocus ของคุณทันที! ?
OmniFocus ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างงานเท่านั้น มันยังช่วยให้คุณจัดระเบียบงานเป็นโครงการ ติดแท็กเพื่อค้นหาได้ง่าย และเพิ่มบันทึกย่อโดยละเอียดเพื่อบริบท มุมมองที่สร้างขึ้นในตัวจะนำเสนอเลนส์ที่แตกต่างกันสำหรับการดูงานของคุณตามสิ่งที่คุณต้องการมุ่งเน้น
ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์การคาดการณ์ จะแสดงงานและกิจกรรมในปฏิทินของคุณที่กำลังจะมาถึงตามลำดับเวลา ทำให้คุณเห็นภาพรวมของวันหรือสัปดาห์ข้างหน้าได้อย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OmniFocus
- รวมความสามารถของ Siri
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์
- การซิงค์ข้อมูลแบบเข้ารหัสข้ามทุกอุปกรณ์เพื่อจัดการโครงการ
- การแก้ไขแบบกลุ่มสำหรับการเลือกงานหลายรายการและแก้ไขทั้งหมดพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ OmniFocus
- คุณสมบัติส่วนใหญ่ทำงานได้เฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
- คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัด
ราคา OmniFocus
- สำหรับเว็บไซต์: $4. 99/ เดือน
- โปรสมัครสมาชิก: $9.99/เดือน
- ใบอนุญาตมาตรฐาน V3: $49.99—ชำระครั้งเดียว
- ใบอนุญาต V3 Pro สำหรับ iPhone และ iPad: $99.99—ชำระเงินครั้งเดียว
- ใบอนุญาต V3 Pro: $99.99—ชำระเงินครั้งเดียว
OmniFocus การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ OmniFocus เหล่านี้!
5. MeisterTask
เคยรู้สึกท่วมท้นกับงานใหญ่โตที่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน และสงสัยอยู่เสมอว่าคุณอาจพลาดอะไรไปหรือไม่? ฟีเจอร์ รายการตรวจสอบหลายรายการ ของ MeisterTask ช่วยแบ่งงานที่ดูยากให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญแม้แต่เรื่องเดียว
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจัดการกับงานหลายอย่างสำหรับการทำแผนผังกระบวนการ แต่ละงานมีกำหนดส่งและงานย่อยของตัวเอง MeisterTask ช่วยให้คุณเพิ่มรายการงานหลายรายการเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ ถูกต้องแล้ว—งานที่ค้างอยู่เหล่านั้นจะจ้องมองคุณจากกระดานโครงการของคุณ! ?
ด้วย ตัวติดตามเวลาในตัว ของ MeisterTask คุณสามารถติดตามระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้มีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวต่อหนึ่งงานเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการทำงานร่วมกันของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- เครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ กว่า 5,000 แอปผ่าน Zapier
- การตั้งค่างาน/งานย่อยได้ง่ายเพื่อความเป็นระเบียบ
- ตัวติดตามเวลาในตัว
- ตัวเลือกการปรับแต่งหลายแบบ
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- ควรมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่างานที่ทำซ้ำ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าระบบการจัดเรียงงานยังไม่มีความก้าวหน้ามากนักและขาดฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญ
ราคาของ MeisterTask
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $11.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 23.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอแผนราคาที่กำหนดเอง
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
6. Toggl
Toggl มีผลิตภัณฑ์สองอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ: Toggl Track สำหรับการติดตามเวลา และ Toggl Plan สำหรับการวางแผนงานและการจัดการงาน
Toggl Plan ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลา มอบหมาย และติดตามงานต่าง ๆบนไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิกหรือลากและวางอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถแสดงภาพตารางงานของทีมคุณได้อย่างชัดเจน พร้อมแจ้งเตือนหากมีการทับซ้อนกันของงานที่เกิดจากการจัดสรรงานกับโครงการอื่น วันหยุด หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
Toggl Plan ช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นโดยเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด ไฟล์แนบ รายการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับ Toggl Track ทำให้คุณสามารถจับเวลาการทำงานในแต่ละงานได้อย่างง่ายดายภายใน Toggl Plan
แอปพลิเคชัน Toggl บนมือถือสำหรับ iOS และ Android ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานได้ขณะเดินทาง แต่ควรทราบว่าแอปเหล่านี้ไม่ได้มีฟีเจอร์ครบถ้วนเหมือนเวอร์ชันเต็ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl
- หมุดหมายสำคัญที่มีรหัสสี
- การออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- แอปพลิเคชันมือถือ
- การจัดการภาระงานภาพ
- กระบวนการทำงานของงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Toggl
- ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด
- การทบทวนรายการก่อนหน้าอาจมีความซับซ้อน
ราคาของ Toggl
- Toggl Track ฟรี
- Toggl Track Starter: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- Toggl Track Premium: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- Toggl Track Enterprise: ติดต่อ Toggl เพื่อขอแผนราคาที่ปรับแต่งได้
- ทีม Toggl Plan: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- Toggl Plan Business: $13.35 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Toggl
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
7. Evernote
เราทราบกันดีอยู่แล้วเกี่ยวกับฐานแฟนคลับที่ภักดีที่ Evernote ได้รับในฐานะแอปจดบันทึก แต่แพลตฟอร์มนี้ได้พัฒนาไปเป็นเครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรแล้ว ฟีเจอร์ Tasks ที่เพิ่งเปิดตัวนี้ผสานการจดบันทึกและการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์เข้าด้วยกัน—เพิ่มงานโดยตรงในบันทึกของคุณ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปจดบันทึกกับตัวจัดการงานแยกต่างหาก ?
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันมีให้สำหรับผู้ใช้ที่สมัครแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า คุณสามารถมอบหมายงาน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และแม้กระทั่งเชื่อมโยงบันทึกของคุณกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่น ๆเช่น Google Drive, Gmail, Outlook, Slack, และ Microsoft Teams
ฟีเจอร์การจัดการงานของ Evernote อาจเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้งานสำหรับการจดบันทึกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันฟรีของแพลตฟอร์มนี้ยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่เครื่องมือจัดการเวลาอื่นๆ นำเสนอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- การตั้งค่างานที่ทำซ้ำอย่างรวดเร็ว
- การจัดเรียงและกรองงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน เช่น Microsoft Teams ได้อย่างง่ายดาย
- ค้นหาคำสำคัญภายในรูปภาพ เอกสาร และไฟล์ PDF
ข้อจำกัดของ Evernote
- การซิงโครไนซ์อาจช้า
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับโซลูชันที่คล้ายกัน
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำสองผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (8,000+ รีวิว)
8. สมาร์ททาสก์
SmartTask ทำหน้าที่หลากหลาย—รวม การจัดการงาน การจัดการโครงการ และความสามารถด้าน CRM ไว้ในที่เดียว ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการพนักงานระยะไกลและการจัดตารางงานของพนักงาน
SmartTask มีระบบการจัดการงานที่ใช้งานง่าย—เพิ่มงานได้โดยตรงในแอปหรือผ่านอีเมลที่ส่งต่อ คุณยังสามารถระบุการพึ่งพากันสำหรับงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องทำให้เสร็จตามลำดับที่กำหนดไว้ได้อีกด้วย
ขอบคุณการแจ้งเตือนผ่านมือถือ, เดสก์ท็อป, และอีเมล แพลตฟอร์มนี้ทำให้แน่ใจว่าไม่มีงานสำคัญหลุดรอดไป ระบบแท็กช่วยให้คุณสามารถ กรองงานที่คล้ายกันในโครงการต่าง ๆ ได้ การจัดเรียงงานใหม่ทำได้ง่ายมากด้วยฟังก์ชันลากและวาง
คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้ด้วยตนเองหรือใช้ตัวจับเวลา—แม้ว่าจะมีให้บริการเฉพาะในฟีเจอร์แบบชำระเงินเท่านั้น SmartTask มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟ 13 รายการในปัจจุบัน
คุณสมบัติเด่นของ SmartTask
- การกรองงานขั้นสูง
- คุณสมบัติการสื่อสาร เช่น การแสดงความคิดเห็นในภารกิจ การแชท และการประชุมทางวิดีโอ
- มุมมองที่ปรับแต่งได้ห้าแบบ
- ระบบติดตามเวลาพร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้ว
ข้อจำกัดของ SmartTask
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนเล็กน้อย
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีการล่าช้าบางครั้ง
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
ราคาของ SmartTask
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: 7.98 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $10.98/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ SmartTask เพื่อขอรายละเอียด
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว SmartTask
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. งานของกูเกิล
Google Tasksมีให้ใช้งานเป็นแอปฟรีแบบสแตนด์อโลนสำหรับ Android และ iOS และสามารถผสานการทำงานได้อย่างลงตัวกับสภาพแวดล้อม Google Workspace บนเว็บ
เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียง จัดการ และทำเครื่องหมายงานที่เสร็จสิ้นแล้วในรายการต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณ แปลงข้อความใน Google Chat เป็นงาน กำหนดความสำคัญให้กับงาน และจัดระเบียบงานเหล่านั้นเป็นรายการได้อีกด้วย
Google Tasks เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการอนุญาตให้คุณตั้งการแจ้งเตือนโดยใช้คำสั่งเสียงผ่าน Google Assistant
แม้ว่าจะไม่มีฟังก์ชันขั้นสูงมากมาย แต่การออกแบบที่ไม่ซับซ้อนทำให้เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มองหา เครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- ส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการทำงานร่วมกันของ Google Workspace
- งานจะปรากฏในแผงด้านข้างของ Gmail
- อนุญาตให้แปลงข้อความแชทเป็นงาน
- คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงาน
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- ขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง
- ต้องมีการเชื่อมต่อออนไลน์และบัญชี Google
ราคาของ Google Tasks
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- TrustRadius: 7. 9/10 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
10. ใดๆ. ทำ
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานส่วนตัวหรือเป็นผู้นำโครงการทีม Any.do ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ ใช้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อม งานและงานย่อยไม่จำกัด—สมาชิกพรีเมียมยังสามารถสร้างงานที่เกิดซ้ำและติดป้ายสีเพื่อจัดระเบียบได้อีกด้วย
ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการมีให้สำหรับทีม คุณสามารถมอบหมายงานและงานย่อย แบ่งปันกำหนดส่ง และสนทนากับสมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์ได้ด้วยฟีเจอร์แชท
คุณสามารถซิงค์งานข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณและจัดระเบียบตามลำดับความสำคัญและหมวดหมู่ได้ ฟังก์ชันการเตือนความจำของ Any.do ทำงานร่วมกับ Amazon Alexa, Google Assistant และ Siri ได้ แต่คุณต้องตรวจสอบวันที่ครบกำหนดอีกครั้ง—หากคุณไม่ระมัดระวัง งานทุกชิ้นที่คุณเพิ่มอาจครบกำหนดวันนี้!
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- 100+ แม่แบบเวิร์กโฟลว์
- ซิงค์การแจ้งเตือนระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
- งานที่ติดแท็กสี
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 5,000 แอปผ่าน Zapier
ข้อจำกัดใดๆ
- ผู้ใช้บางท่านพบว่าไม่สะดวกที่วันที่ครบกำหนดเริ่มต้นสำหรับงานใหม่เป็น "วันนี้"
- การลบงานที่เสร็จสิ้นแล้วอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
Any. การกำหนดราคา
- ส่วนตัว: ฟรี
- พรีเมียม: $3/เดือน
- ทีม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Any. ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TickTick สำหรับทีมของคุณ
การจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันก็เหมือนกับการต้อนแมว—มันสามารถวุ่นวายสุดๆ ได้เลย! ?
แอปจัดการงานเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เปลี่ยนงานที่วุ่นวายให้กลายเป็นซิมโฟนีแห่งประสิทธิภาพ แอปทางเลือก TickTick ที่เราแนะนำคือซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่องนี้อย่างแน่นอน!
เลือกหนึ่งอย่าง แล้วคุณจะพร้อมที่จะโชว์ทักษะการจัดลำดับความสำคัญแบบนินจา, เวทมนตร์แห่งการทำงานร่วมกัน, ความเชี่ยวชาญในการติดตามเวลา, และพลังพิเศษในการผสานรวมได้ในเวลาไม่นาน! ?