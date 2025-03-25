11 แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

การสร้างนิสัยที่ดีอาจฟังดูง่าย แต่การรักษาความสม่ำเสมอคือความท้าทาย
คุณเคยสัญญากับตัวเองว่าจะดื่มน้ำให้มากขึ้น ออกกำลังกายทุกวัน หรือทำสมาธิบ่อยแค่ไหน แต่สุดท้ายก็ลืมและเลิกทำหลังจากผ่านไปไม่กี่สัปดาห์?
ฉันเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกัน ชีวิตมันวุ่นวาย แล้วจู่ๆ ก็เหมือนย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่
นั่นคือจุดที่แอปติดตามนิสัยเข้ามาช่วย
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทีมงานของฉันและฉันที่ ClickUp ได้ทดสอบแอปติดตามนิสัยหลายสิบแอปเพื่อค้นหาแอปที่ให้ผลลัพธ์จริง
ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะพาคุณไปรู้จักกับแอปติดตามนิสัย 11 แอปที่เราได้ลองใช้และชื่นชอบ มาเริ่มกันเลย 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
สรุป 11 แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุดของเรา ได้แก่:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยและการจัดการประสิทธิภาพ)
- Habitica (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยในรูปแบบเกม)
- Habitify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยข้ามแพลตฟอร์ม)
- Streaks (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยง่ายๆ บน iOS)
- วิถีชีวิต (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก)
- StickK (เหมาะที่สุดสำหรับการบรรลุเป้าหมายที่เน้นความมุ่งมั่น)
- โค้ช. me (ดีที่สุดสำหรับการโค้ชสร้างนิสัยแบบเฉพาะบุคคล)
- Loop (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยแบบโอเพนซอร์สบน Android)
- ก้าว (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายและนิสัยอย่างครอบคลุมบน iOS)
- โมเมนตัม (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยง่ายๆ บนระบบนิเวศของ Apple)
- ทุกวัน (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยด้วยภาพในหลายแพลตฟอร์ม)
คุณควรมองหาอะไรในแอปติดตามนิสัย?
ฉันขอแนะนำให้เลือแอปติดตามนิสัยที่ติดตามพฤติกรรมประจำวันของคุณและสนับสนุนการจัดการเวลาที่ดีขึ้นในระยะยาวอย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าแอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่เหมือนกัน 👇
- ความสะดวกในการใช้งาน: แอปติดตามนิสัยที่ดีควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณเพิ่ม ตรวจสอบ และติดตามนิสัยต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีใช้ใหม่ หากแอปใช้งานแล้วรู้สึกยุ่งยากหรือเป็นภาระ มีโอกาสสูงที่คุณจะเลิกใช้ในที่สุด
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: นิสัยและเป้าหมายของแต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นควรมองหาแอปติดตามนิสัยที่ให้คุณปรับแต่งหมวดหมู่ การแจ้งเตือน และตัวชี้วัดความก้าวหน้าให้เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสมบัติเช่นตารางนิสัยที่ยืดหยุ่นหรือเป้าหมายการต่อเนื่องที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถทำให้การติดตามมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การติดตามความคืบหน้าด้วยภาพ: การเห็นความคืบหน้าของคุณในรูปแบบที่ชัดเจน—ผ่านแผนภูมิ, การทำต่อเนื่อง, หรือเป้าหมายที่บรรลุ—เป็นแรงจูงใจที่ทรงพลัง แอปติดตามนิสัยที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนิสัยของคุณจะช่วยให้คุณระบุรูปแบบและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างทาง
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: สำหรับบุคคลที่มีตารางงานแน่น แอปติดตามนิสัยที่สามารถซิงค์กับปฏิทินและอุปกรณ์ติดตามสุขภาพได้ จะช่วยให้การติดตามเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณได้ดียิ่งขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้แต่พฤติกรรมที่ไม่ดีก็ถูกขับเคลื่อนโดยโดปามีน สารเคมีในสมองที่ทำให้รู้สึกดี กิจกรรมเช่นการเลื่อนดูสื่อสังคมออนไลน์หรือการกินอาหารขยะให้รางวัลทันที ทำให้พฤติกรรมเหล่านี้ยากที่จะเลิก
11 แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุด
มีแอปติดตามนิสัยมากมายที่สัญญาว่าจะช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกแอปที่จะทำตามสัญญา
หลังจากได้ลองใช้เครื่องมือหลากหลายรูปแบบ ฉันได้คัดเลือกแอปติดตามนิสัยที่เห็นผลจริงเหลือเพียง 11 แอปเท่านั้น มาเริ่มกันเลย! 💪🏼
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยและการจัดการประสิทธิภาพ)
ClickUpเป็นแอปที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ติดตามนิสัย และจัดการโครงการ
ส่วนตัวแล้ว ฉันได้ใช้คุณสมบัติของมันเพื่อยึดมั่นในเป้าหมายของตัวเอง และมันได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ฉันจัดการกิจวัตรประจำวัน
งานที่ทำซ้ำใน ClickUp
ClickUp งานที่ทำซ้ำช่วยให้การติดตามนิสัยง่ายขึ้นด้วยการทำให้กิจวัตรของคุณเป็นอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือนให้ทำงานที่ทำเป็นประจำแล้ว งานนั้นจะทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ ทำให้กิจวัตรของคุณเป็นไปตามกำหนดโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
ฉันไม่จำเป็นต้องเตือนตัวเองอีกต่อไปแล้วว่าจะต้องเขียนบันทึกทุกเย็น—มันถูกตั้งค่าเป็นงานประจำใน ClickUp ของฉันเรียบร้อยแล้ว
เมื่อฉันทำเสร็จแล้ว ระบบจะรีเซ็ตใหม่สำหรับวันถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะไม่พลาดแม้แต่ครั้งเดียว
เป้าหมาย ClickUp
ฉันยังพบว่าการใช้ClickUp Goalsสำหรับการติดตามนิสัยทำให้การรักษาความสม่ำเสมอเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ฉันสามารถตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับนิสัยที่ฉันต้องการสร้างและแยกย่อยเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้
การติดตามความคืบหน้าทำให้รู้สึกมีคุณค่าเช่นกัน ฉันใช้ฟีเจอร์เป้าหมายเพื่อแบ่งนิสัยของฉันออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้
ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถตั้งเป้าหมายให้ใช้เวลา 30 นาทีต่อวันอยู่กลางแจ้ง จำกัดเวลาหน้าจอไว้ที่สองชั่วโมงในตอนเย็น หรือทำอาหารสุขภาพสามมื้อต่อสัปดาห์ ทุกครั้งที่ฉันอัปเดตความคืบหน้า การได้เห็นสิ่งที่ฉันทำสำเร็จแล้วช่วยกระตุ้นให้ฉันทำต่อไป
แดชบอร์ด ClickUp
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถวัดผลได้ ฉันพึ่งพาClickUp Dashboards เป็นอย่างมาก มันช่วยให้ฉันเห็นภาพรวมของนิสัยของฉันในที่เดียว
ฉันได้เพิ่มการ์ดเพื่อติดตามความถี่ในการออกกำลังกาย จำนวนหนังสือที่อ่าน และระยะเวลาต่อเนื่องในการทำสมาธิของฉัน
การแจ้งเตือนใน ClickUp
สำหรับช่วงเวลาที่ชีวิตวุ่นวายClickUp Remindersเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมมาก ฉันใช้มันเพื่อเตือนให้ฉันทำนิสัยเฉพาะที่ฉันอาจมองข้ามไป
ตัวอย่างเช่น ฉันได้ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับนิสัยการทำสมาธิในตอนเย็นของฉันไว้ ที่เวลา 19.00 น. ClickUp จะแจ้งเตือนฉันด้วยการกระตุ้นง่ายๆ ว่า 'ใช้เวลา 10 นาทีในการทำสมาธิ'
นอกจากนี้ ฉันยังใช้เทมเพลต ClickUp หลายแบบเพื่อปรับปรุงวิธีการติดตามนิสัยที่ดีของฉัน
ตัวอย่างเช่น เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคลของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นการติดตามนิสัย
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษคือการติดตามความคืบหน้าแบบภาพ มันแสดงให้คุณเห็นในทันทีว่าคุณทำตามนิสัยของคุณอย่างสม่ำเสมอเพียงใด และข้อมูลย้อนกลับนี้ช่วยกระตุ้นแรงจูงใจได้อย่างมาก เทมเพลตยังส่งเสริมการสะท้อนความคิด โดยให้คุณเพิ่มบันทึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณกับนิสัยแต่ละอย่างได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: นอกเหนือจากเทมเพลตติดตามนิสัยของ ClickUp แล้ว คุณยังสามารถใช้คำแนะนำอัจฉริยะจาก AI ของClickUp Brainเพื่อปรับแต่งการเดินทางในการติดตามนิสัยของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลตที่ยืดหยุ่น: ปรับแต่งการติดตามนิสัยของคุณด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp
- การติดตามความก้าวหน้า: แสดงความสำเร็จของคุณผ่านแผนภูมิและภาพรวมที่ชัดเจนในแดชบอร์ดของ ClickUp
- การอัตโนมัติของงาน: ตั้งค่างานที่ทำซ้ำใน ClickUp เพื่อรักษาความสม่ำเสมอของนิสัยของคุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
- การแจ้งเตือนที่ทันเวลา: ติดตามความคืบหน้าด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนจาก ClickUp
- ข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคล: เพิ่มบันทึกเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าของคุณและปรับปรุงนิสัยให้ดียิ่งขึ้น
- การเข้าถึงข้ามแพลตฟอร์ม: ใช้ ClickUp ได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์มือถือและแล็ปท็อป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีความสับสนเล็กน้อยในการระบุหน้าย่อยจากหน้าหลักในเอกสาร ClickUp ของคุณ
- หากไม่จัดระเบียบอย่างเหมาะสม อินเทอร์เฟซอาจทำให้รู้สึกสับสนได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,980+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,330+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้เราสามารถจัดระเบียบทีมของเรา ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมเดียว มันมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น กระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt, เอกสารร่วมกัน, การทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และการติดตามเวลา มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในองค์กรและทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ
📮ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้เครื่องมือ AI สำหรับงานส่วนตัวทุกวัน และ 55% ใช้หลายครั้งต่อวัน
แล้ว AI ในที่ทำงานล่ะ? ด้วยระบบAI ที่รวมศูนย์และขับเคลื่อนทุกแง่มุมของการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกัน คุณสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 3 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ซึ่งคุณอาจต้องใช้ไปกับการค้นหาข้อมูล เช่นเดียวกับ 60.2% ของผู้ใช้ ClickUp!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:หนังสือขายดีของเจมส์ เคลียร์ Atomic Habitsเน้นย้ำถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ทีละน้อย เขาอธิบายว่าการพัฒนาตัวเองเพียง 1% ต่อวันสามารถให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไป
2. Habitica (ดีที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยในรูปแบบเกม)
ต่างจากแอปวางแผนดิจิทัลส่วนใหญ่ที่ฉันเคยลองใช้ ฟีเจอร์ติดตามนิสัยของ Habitica จะเปลี่ยนงานประจำวันและเป้าหมายของคุณให้กลายเป็นเกมสวมบทบาท (RPG) ที่น่าดึงดูดใจ มันทำให้กิจวัตรประจำวันของคุณกลายเป็นเกม และเปลี่ยนการสร้างนิสัยให้กลายเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ทำให้การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องสนุกและสร้างแรงจูงใจ
หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันพบว่ามีความเป็นประโยชน์เป็นพิเศษคือการผสานสังคมของ Habitica ฉันสามารถสร้างกลุ่มกับเพื่อน ๆ ทำภารกิจร่วมกัน และสร้างความรู้สึกของชุมชนและความรับผิดชอบร่วมกันได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- เปิดใช้งานการปรับแต่งอวตารในเกมให้สะท้อนสไตล์ของคุณ
- ซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงงานและความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
- เพลิดเพลินกับรางวัลในเกม เช่น ทองและไอเทม เมื่อทำภารกิจสำเร็จ
- สร้างรายการงานและกิจกรรมท้าทายร่วมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Habitica
- การอัปเดตที่ไม่บ่อยนักอาจทำให้คุณสมบัติล้าสมัยหรือมีบั๊กที่ไม่ได้รับการแก้ไข
- แง่มุมของเกม แม้จะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ แต่ก็อาจเบี่ยงเบนความสนใจจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ราคา Habitica
- 9 ดอลลาร์/เดือน (+ 3 ดอลลาร์/ผู้ใช้เพิ่มเติม)
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Habitica อย่างไรบ้าง?
ฉันอธิบายว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิต มันเป็นเช่นนั้นจริงๆ แม้ว่าฉันจะรู้ว่าถ้าฉันลองทำเมื่อห้าปีที่แล้ว มันคงไม่เหมาะกับฉัน แต่ตอนนี้ มันคือสิ่งที่ฉันต้องการพอดี ดังนั้นฉันดีใจที่เพิ่งค้นพบมันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ (+ตัวอย่าง)
3. Habitify (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยข้ามแพลตฟอร์ม)
Habitify เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการติดตามนิสัย ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและความพร้อมใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม เช่น iOS, Android, Mac, Windows และเว็บ ฉันพบว่าการเข้าถึงข้อมูลนิสัยของฉันทำได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
แอปติดตามนิสัยติดตามสถิติการทำต่อเนื่อง อัตราความสำเร็จ และแนวโน้มของนิสัยต่าง ๆ พร้อมแสดงภาพรวมที่ชัดเจนของจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยลดสิ่งรบกวน ทำให้ฉันสามารถมีสมาธิกับเป้าหมายได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitify
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการยืนยันตัวตนทางชีวมิติเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
- อัปเดตข้อมูลของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยการซิงค์ที่ราบรื่นระหว่างทุกอุปกรณ์ของคุณ
- ตั้งการแจ้งเตือนเฉพาะเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในกิจวัตรของคุณ
- จดบันทึกข้อคิดหรือข้อสังเกตสำหรับแต่ละนิสัยเพื่อพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเอง
ข้อจำกัดของ Habitify
- ขาดคลังข้อมูลที่ครอบคลุมของคำแนะนำในการสร้างนิสัย
- การวิเคราะห์และฟีเจอร์เสริมอาจทำให้รู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
ราคาของ Habitify
- ฟรี
- พรีเมียม: $2. 49/เดือน
- พรีเมียม (ตลอดชีพ): $59.99/ตลอดไป (ชำระเงินครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ Habitify
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คุณอาจเคยได้ยินว่าต้องใช้เวลา 21 วันในการสร้างนิสัย แต่แนวคิดนี้มาจากหนังสือในปี 1960 โดย ดร. แม็กซ์เวลล์ มอลต์ซ ศัลยแพทย์ตกแต่งที่สังเกตเห็นว่าผู้ป่วยของเขาใช้เวลาประมาณ 21 วันในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ งานวิจัยในปัจจุบันแนะนำว่าการสร้างนิสัยใช้เวลาเฉลี่ย 66 วัน
ต้องการเริ่มสร้างนิสัยการทำงานที่ดีขึ้นหรือไม่? วิดีโออธิบายนี้พร้อมช่วยคุณแล้ว:
4. Streaks (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยง่ายๆ บน iOS)
Streaks เป็นแอปพลิเคชันติดตามนิสัยที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ iOS โดยเน้นความเรียบง่ายและประสิทธิภาพเป็นหลัก เป้าหมายหลักคือช่วยให้ผู้ใช้สร้างนิสัยที่ดีด้วยการรักษาการทำกิจกรรมต่อเนื่องทุกวัน โดยใช้หลักการ 'อย่าทำลายโซ่' เพื่อส่งเสริมความสม่ำเสมอ
อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและการออกแบบที่ใช้งานง่ายของแอปช่วยให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างและรักษาพฤติกรรมใหม่ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Streaks
- ติดตามงานเชิงลบเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมและมุ่งลดหรือกำจัดงานเหล่านั้น
- กำหนดระยะเวลาสำหรับนิสัยและติดตามความก้าวหน้าตลอดเวลา
- ใช้ Siri เพื่อทำเครื่องหมายงานด้วยคำสั่งเสียง
- ปรับแต่งตารางงานสำหรับวันหรือความถี่เฉพาะตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของสตรีค
- จำกัดผู้ใช้ให้ติดตามงานได้สูงสุด 24 งาน
- การเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ iOS จำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ Android
ราคาแบบต่อเนื่อง
5. 99 (ซื้อครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ Streaks
- G2: รีวิวมากกว่า 240 รายการ
- Capterra: รีวิวมากกว่า 470 รายการ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Streaks อย่างไรบ้าง?
คุณค่าและความสามารถในการปรับแต่งของมันนั้นเหลือเชื่อมาก ตัวอย่างเช่น ปกติฉันมักจะจบวันประมาณตี 1 ไม่ใช่เที่ยงคืน เพราะฉันออกกำลังกายตอนดึก หนึ่งในนิสัยของฉันคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอทุกวัน ฉันเสร็จสิ้นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอประมาณตี 12 ครึ่ง ในแอปทั่วไป เมื่อฉันทำภารกิจนี้เสร็จ มันจะนับเป็นของวันถัดไป ไม่ใช่ "วันนี้" ตามที่ตั้งใจไว้ แต่กับ Streaks คุณสามารถตั้งเวลาว่าวันของคุณจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ฟีเจอร์นี้เพียงอย่างเดียวก็คุ้มค่าแล้ว ยังมีอีกเยอะเลย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อทำความเข้าใจความก้าวหน้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น คุณอาจลองใช้ฟีเจอร์ Streaksร่วมกับเทมเพลตติดตามนิสัยเพื่อให้เห็นภาพรวมของการสร้างนิสัยของคุณได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
5. วิถีชีวิต (เหมาะสำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึก)
วิถีชีวิตนำเสนอระบบการติดตามนิสัยที่ตรงไปตรงมาพร้อมการติดตามด้วยรหัสสี คุณสามารถทำเครื่องหมายนิสัยเป็นสีเขียว (สำเร็จ) หรือสีแดง (ล้มเหลว) หรือเว้นว่างไว้หากข้ามไป ทำให้การดูผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันพบว่ามีประโยชน์คือความสามารถในการเพิ่มบริบทให้กับแต่ละนิสัย เช่น การบันทึกความท้าทาย ความสำเร็จ หรือสิ่งกระตุ้น ตัวอย่างเช่น หากฉันพลาดการออกกำลังกาย ฉันสามารถบันทึกได้ว่า 'รู้สึกเหนื่อยเกินไปหลังเลิกงาน'
จุดเด่นของวิถีชีวิต
- ส่งออกข้อมูลนิสัยในรูปแบบ CSV หรือ Excel สำหรับการวิเคราะห์อย่างละเอียด
- ติดตามพฤติกรรมได้ง่ายด้วยระบบสีเขียว-แดงเพื่อวัดอัตราความสำเร็จ
- ปกป้องข้อมูลพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณด้วย Face ID, Touch ID หรือรหัสผ่าน
- บันทึกความคิดและสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละนิสัยเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของวิถีชีวิต
- ขาดตัวเลือกสำหรับการทำบางส่วนให้เสร็จ
- เวอร์ชันฟรีจำกัดผู้ใช้ให้ติดตามได้เพียงสามนิสัยเท่านั้น
ราคาตามวิถีชีวิต
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิววิถีชีวิต
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? การตั้งปณิธานปีใหม่ส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดีขึ้น แต่จากการวิจัยพบว่า80% ของคนล้มเลิกความตั้งใจภายในเดือนกุมภาพันธ์การตั้งเป้าหมายที่เล็กและเฉพาะเจาะจงสามารถช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จได้
6. StickK (เหมาะที่สุดสำหรับการบรรลุเป้าหมายที่เน้นความมุ่งมั่น)
StickK เป็นแอปติดตามนิสัยที่พัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจากมหาวิทยาลัยเยล ใช้หลักการเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายของตนเอง
แอปติดตามนิสัยนี้ช่วยให้ผู้ใช้สร้าง 'สัญญาผูกมัด' ซึ่งพวกเขาจะสัญญาว่าจะจ่ายเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ วิธีนี้ใช้ประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียมากกว่าการได้รับผลตอบแทนที่เท่ากัน ซึ่งฉันพบว่าได้ผลดีในการส่งเสริมความสม่ำเสมอในความมุ่งมั่นของฉัน
คุณสมบัติเด่นของ StickK
- แต่งตั้งผู้ตัดสินเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานในฐานะหุ้นส่วนรับผิดชอบ
- กำหนดมูลค่าทางการเงินให้กับเป้าหมายเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้สำหรับการไม่ปฏิบัติตาม
- ใช้เครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมินตนเองและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
- ตั้งและติดตามเป้าหมายหลากหลายประเภท รวมถึงเป้าหมายด้านสุขภาพ ความฟิต การเงินและการพัฒนาตนเอง
ข้อจำกัดของ StickK
- ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้ตัดสินที่เลือกไว้เป็นอย่างมาก
- อินเทอร์เฟซไม่ค่อยใช้งานง่าย
ราคาของ StickK
- พื้นฐาน: ฟรี (25 ผู้ใช้ต่อการผูกมัด)
- สิทธิ์เข้าถึงทั้งหมด: $19/เดือน (100 ผู้ใช้ต่อการผูกมัด)
- ข้อดี: $99/เดือน (250 ผู้ใช้ต่อสัญญา)
คะแนนและรีวิว StickK
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง StickK อย่างไรบ้าง?
Stickk เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมเพราะช่วยให้ฉันทำตามเป้าหมายได้ในแต่ละสัปดาห์ ฉันวางเดิมพันไว้สัปดาห์ละ 100 ดอลลาร์ ความคิดที่จะเสียเงิน 100 ดอลลาร์นั้นทำให้ฉันรู้สึกกังวลมาก จึงทำให้ฉันจำได้ว่าต้องกินอาหาร ฉันยังมีเพื่อนที่ไว้ใจได้เป็นผู้ตัดสิน และผู้ชม 1 หรือ 2 คนที่ฉันส่งรายงานการชั่งน้ำหนักให้ทุกสัปดาห์ ตอนนี้ผ่านมา 4 สัปดาห์แล้ว และฉันทำเป้าหมายทั้งหมดสำเร็จแล้ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นิสัยถูกสร้างขึ้นผ่านรูปแบบทางจิตวิทยาที่เรียกว่าวงจรนิสัย ซึ่งประกอบด้วยสามส่วน:
- คำกระตุ้น: สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมตามนิสัย
- กิจวัตร: พฤติกรรมหรือการกระทำ
- รางวัล: ผลประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งช่วยเสริมสร้างนิสัย
7. Coach. me (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชสร้างนิสัยแบบเฉพาะบุคคล)
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างนิสัยใหม่ ละทิ้งนิสัยเก่า หรือเพิ่มนิสัยใหม่ ๆ เข้าไป แอปติดตามนิสัยนี้ก็มีเครื่องมือและการสนับสนุนที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ฟีเจอร์การโค้ชที่ผสานรวมอยู่ช่วยให้ Coach. me โดดเด่นกว่าใคร โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับโค้ชนิสัยที่ได้รับการรับรองเพื่อรับคำแนะนำและแรงบันดาลใจที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณติดตามภาระผูกพันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่การผสานรวมกับแอปสุขภาพและแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ ช่วยให้คุณสามารถติดตามนิสัยได้อย่างครบวงจร
โค้ช. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของฉัน
- มีส่วนร่วมกับส่วนถาม-ตอบที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อแบ่งปันคำแนะนำ, ถามคำถาม, และหาแรงบันดาลใจจากผู้อื่นที่กำลังทำงานเกี่ยวกับนิสัยที่คล้ายกัน
- วิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดซึ่งช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- ทำงานร่วมกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลในด้านต่างๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การออกกำลังกาย หรือภาวะผู้นำ
- ตั้งและติดตามเป้าหมาย SMARTพร้อมการแจ้งเตือนและการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้คงความสม่ำเสมอ
โค้ช ข้อจำกัดของฉัน
- การโค้ชแบบส่วนตัวเริ่มต้นที่ $25 ต่อสัปดาห์ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับทุกคน
- ประสบการณ์การสอนสามารถแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและสไตล์การสื่อสารของผู้สอนแต่ละคน
ราคาของ Coach. me
- ฟรี
- 87 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับการโค้ชพฤติกรรมส่วนบุคคล
- 249 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน สำหรับการโค้ชผู้นำที่มีผลกระทบสูง
คะแนนและรีวิวของโค้ช. me
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. ลูป (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยแบบโอเพนซอร์สบนแอนดรอยด์)
ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้ Android ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย Loop ดึงดูดผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงสุด ปราศจากโฆษณาที่รบกวน ทำงานแบบออฟไลน์ทั้งหมด และไม่ติดตามข้อมูลผู้ใช้
ยิ่งไปกว่านั้น อัลกอริทึมการให้คะแนนนิสัยขั้นสูงของมันหลีกเลี่ยงระบบที่อิงตามการต่อเนื่องแบบง่าย ๆ และคำนวณความแข็งแกร่งของนิสัยของคุณจากความสม่ำเสมอในระยะยาว วิธีการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการพลาดพลั้งเป็นครั้งคราวจะไม่ทำให้ความก้าวหน้าของคุณเสียหายไปทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่งหากคุณต้องการสร้างนิสัยระยะยาว
คุณสมบัติเด่นของลูป
- วัดความแข็งแกร่งของนิสัยของคุณตลอดเวลาเพื่อดูความก้าวหน้าโดยรวมโดยไม่ให้ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทำลายแรงผลักดันของคุณ
- ติดตามนิสัยได้ไม่จำกัด เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมประจำวันมากมายตามที่คุณต้องการ ตั้งแต่เป้าหมายด้านสุขภาพไปจนถึงการดูแลตนเอง
- อัปเดตนิสัยของคุณได้โดยตรงจากหน้าจอหลักเพื่อการติดตามที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
- ส่งออกความคืบหน้าของคุณเป็นไฟล์ CSV หรือ SQLite สำหรับการสำรองข้อมูลหรือการวิเคราะห์ภายนอก
ข้อจำกัดของลูป
- ไม่มีการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ ผู้ใช้ต้องส่งออกและถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง
- ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปสุขภาพหรือแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้
การกำหนดราคาแบบวนรอบ
ฟรี
คะแนนและรีวิวของลูป
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Loop อย่างไรบ้าง?
Loop Habit Tracker – ฟรี, UI สะอาด, มีการตั้งค่าหลายแบบสำหรับนิสัย (ใช่/ไม่ใช่, จำนวนครั้ง, ความถี่), และสิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือมันคำนวณความแข็งแกร่งของนิสัยตามผลงานของคุณ (0% = อ่อน/เพิ่งเริ่ม, 100% = แข็งแกร่ง/เกือบเป็นนิสัยอัตโนมัติ).
👀 โบนัส: ทำงานร่วมกับเทมเพลตแผนการดูแลตนเองเพื่อจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของการดูแลสุขภาพของคุณ การปรับแต่งตามความต้องการของคุณช่วยให้กิจวัตรการดูแลตนเองของคุณง่ายขึ้นและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากขึ้น
9. Strides (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายและนิสัยอย่างครอบคลุมบน iOS)
Strides ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดหมวดหมู่เป้าหมายตามธีมต่าง ๆ เช่น ฟิตเนส การพัฒนาตนเองหรือนิสัยการทำงาน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้สามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นในระดับที่สูงขึ้น ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและจัดการเป้าหมายหลายอย่างพร้อมกัน
ฉันยังพบว่าการติดตามนิสัยที่ดีและไม่ดีเช่น การสร้างกิจวัตรการอ่านหรือการลดเวลาหน้าจอ ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาตนเอง
คุณสมบัติเด่นของ Strides
- สร้างรายงานโดยละเอียดที่รวบรวมเป้าหมาย โครงการ และความก้าวหน้าโดยรวม เพื่อให้เห็นภาพรวมของความสำเร็จของคุณอย่างครบถ้วน
- ติดแท็กตัวติดตามตามพื้นที่ของชีวิตหรือกิจวัตรประจำวันเพื่อจัดระเบียบและมุ่งเน้นเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
- กำหนดขอบเขตและมองเห็นความก้าวหน้าในการเลิกนิสัยที่ไม่ดี ช่วยให้คุณสามารถรักษาเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ข้อจำกัดของก้าว
- ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
- ไม่สามารถใช้ได้สำหรับผู้ใช้ Android
ราคาของ Strides
- ฟรี
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Strides
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. Momentum (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยง่ายๆ บนระบบนิเวศของ Apple)
โมเมนตัมช่วยให้การสร้างนิสัยง่ายขึ้นโดยการซิงค์ข้อมูลระหว่าง iPhone, iPad, Apple Watch และ Mac ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
วิดเจ็ตมุมมองวันนี้ของแอปและความเข้ากันได้กับ Apple Health ทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น ฉันสามารถอัปเดตนิสัยของฉันได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ทำให้การติดตามนิสัยหลายอย่างกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นธรรมชาติ แทนที่จะเป็นงานเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของโมเมนตัม
- เข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบนิสัยของคุณได้โดยตรงจากพื้นที่วิดเจ็ตของอุปกรณ์ของคุณเพื่อการติดตามที่ง่ายดายขณะเดินทาง
- รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอและมีแรงจูงใจ
- รักษาแรงผลักดันด้วยการมองเห็นสถิติต่อเนื่อง ทำให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จ
ข้อจำกัดของโมเมนตัม
- ไม่มีการสนับสนุนจากชุมชนหรือกลุ่ม
การกำหนดราคาตามโมเมนตัม
- ฟรี
คะแนนและรีวิวความนิยม
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประเภทนาฬิกาชีวิตของคุณสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมประจำวัน ไม่ว่าคุณจะเป็นคนกลางคืนหรือคนตื่นเช้า คนกลางคืนอาจทำงานได้ดีกว่าในช่วงเย็น ในขณะที่คนตื่นเช้าจะทำงานได้ดีเมื่อเริ่มต้นแต่เช้า
11. ทุกวัน (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยด้วยภาพข้ามหลายแพลตฟอร์ม)
หลังจากที่ได้ทดลองใช้ Everyday ฉันพบว่าดีไซน์ที่เน้นภาพช่วยให้สร้างความสม่ำเสมอได้ดี โดยแสดงสถิติการทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างชัดเจน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายทำให้การบันทึกกิจวัตรเป็นเรื่องง่าย และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ฉันไม่ลืมงานที่ต้องทำ
สำหรับใครที่ชอบการใช้งานที่ตรงไปตรงมามากกว่าฟีเจอร์ที่หวือหวา Everyday เป็นแอปติดตามนิสัยที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับทุกวัน
- บันทึกนิสัยโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายของคุณได้แม้ในขณะที่ออฟไลน์
- รองรับตารางประจำวัน รายสัปดาห์ หรือกำหนดเอง เพื่อปรับการติดตามนิสัยให้เหมาะสมกับกิจวัตรเฉพาะของคุณ
- ส่งเสริมความสม่ำเสมอด้วยการแสดงลำดับการทำกิจวัตรประจำวันให้เห็นชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้คุณเฉลิมฉลองความก้าวหน้า
ข้อจำกัดในชีวิตประจำวัน
- มันขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่ในคู่แข่งส่วนใหญ่
ราคาทุกวัน
- ฟรี
- พรีเมียม: $2. 5/เดือน
- ตลอดชีพ: 99 ดอลลาร์ (ซื้อครั้งเดียว)
การให้คะแนนและรีวิวประจำวัน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Everyday ว่าอย่างไรบ้าง?
ทุกวัน – แอปเล็กๆ ที่น่าทึ่งสำหรับ iOS ซึ่งช่วยให้คุณสร้างวิดเจ็ตที่แสดง 7 วันที่ผ่านมาเป็น 7 คอลัมน์ของนิสัยที่ซ้อนกันเป็นกล่องสีต่างๆ […] ประโยชน์เพิ่มเติมของการที่คุณเห็นวันในอดีตและต้องการรักษาไว้ (และหลีกเลี่ยงช่องว่างหรือกล่องที่พลาด) บนหน้าจอหลักของคุณนั้นน่าทึ่งมาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: 50 กิจกรรมสร้างสรรค์ทำเมื่อเบื่อ (ที่ทำงานหรือที่บ้าน!)
สร้างนิสัยที่ดีขึ้นด้วย ClickUp
จากประสบการณ์แบบเกมของ Habitica ไปจนถึงอินเทอร์เฟซที่น่าดึงดูดของ Everyday แอปติดตามนิสัยแต่ละแอปนำเสนอวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ในการสร้างนิสัยที่ดี อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณและระดับความรับผิดชอบที่คุณต้องการ
ฉันเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือความหลากหลายในการใช้งาน
นอกเหนือจากการติดตามนิสัยแล้ว มันกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการตั้งเป้าหมาย การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน ด้วยคุณสมบัติเช่น เป้าหมาย งานที่ทำซ้ำ แดชบอร์ด และการแจ้งเตือน มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการติดตามนิสัยและในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงการทำงานประจำวันของคุณ
ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย! (โอ้ เดี๋ยวก่อน ฉันสมัครไปแล้ว 🤩)