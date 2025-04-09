สรุปหนังสือ Atomic Habits: แนวคิดสำคัญและบทวิจารณ์

คุณเคยหยิบหนังสือสร้างแรงบันดาลใจขึ้นมาอ่านกี่ครั้งแล้ว แต่กลับสูญเสียแรงบันดาลใจที่เพิ่งได้มาทันทีที่อ่านจบ?
แรงจูงใจคือการผลักดันอย่างฉับพลันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ แต่มีแนวโน้มที่จะจางหายไปเมื่อเวลาผ่านไป แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายใหญ่ที่คุณตั้งเป้าไว้แล้ว?
อย่างไรก็ตาม หากคุณมีระบบที่ตั้งไว้แล้ว คุณจะยังคงทำความคืบหน้าได้ในแต่ละวัน การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เหล่านั้นจะสะสมและสร้างแรงผลักดันที่ยั่งยืน แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายเพียงอย่างเดียว ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างตัวตนที่นำทางคุณไปสู่การกระทำที่ถูกต้อง
นิสัยสร้างตัวตนของคุณ สรุปหนังสือ Atomic Habits นี้จะช่วยให้คุณเจาะลึกเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยใหม่ ๆ ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และเราได้เพิ่มแหล่งข้อมูลมากมายเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ!
💡📚 โบนัส: หากคุณต้องการอ่านสรุปหนังสือเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้วของ25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพที่ต้องอ่าน(รวมถึง 'Atomic Habits') ได้ในที่เดียว คุณสามารถบันทึก แก้ไข บันทึกเป็นรายการโปรด และแม้กระทั่งส่งออกได้จาก ClickUp Docs
สรุปนิสัยระดับอะตอมิกในพริบตา
"หากคุณสามารถทำให้ดีขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะดีขึ้นถึง 37 เท่าเมื่อครบหนึ่งปี ในทางกลับกัน หากคุณแย่ลง 1 เปอร์เซ็นต์ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะลดลงเกือบเหลือศูนย์"
นิสัยเปลี่ยนชีวิต โดย เจมส์ คลีร์ เป็นหนังสือที่พูดถึงพลังของนิสัยเล็กๆในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชีวิตของคุณ ต่างจากหนังสือสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปที่ซ้ำซาก หนังสือเล่มนี้บอกคุณว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดจากการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ นับไม่ถ้วน ไม่ใช่แค่แรงจูงใจเท่านั้น
มีการให้ความสำคัญอย่างมากกับการ สร้างระบบ แทนที่จะ มุ่งเน้นที่เป้าหมาย
ด้วยการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยม เรื่องราวส่วนตัว และตัวอย่างจากชีวิตจริง Clear จะพาคุณเดินทางสู่การพัฒนาตนเอง ทุกแนวคิดที่คุณได้เรียนรู้ได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคุณจะบรรลุผลลัพธ์ได้
ไม่ว่าจะเป็นวงจรนิสัย กฎ 2 นาที วิธีการตามอัตลักษณ์ การจัดกลุ่มนิสัย หรือแนวคิดอื่นๆ ส่วนใหญ่ ทุกอย่างล้วนมีเหตุผลที่ทำให้ได้ผล
Clear ยังทำลายแนวคิดที่มักถูกทำตามอย่างเช่นการไล่ตามการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทันทีอีกด้วย แทนที่จะทำเช่นนั้น เขาอธิบายว่าคุณต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น 1% ทุกวันอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น หากคุณไปฟิตเนสเพียงวันเดียว คุณก็จะไม่ได้กล้ามท้องขึ้นมา แต่หากคุณไปฟิตเนสอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสี่สัปดาห์ ร่างกายของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เขายังทำลายความเชื่อที่ว่านิสัยเป็นจุดสิ้นสุด เขาอธิบายว่าการนั่งแท็กซี่ไปยิมคือสิ่งที่สร้างนิสัย ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการไปถึงยิม Clear ยกตัวอย่างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหลากหลายสาขาและเชื่อมโยงจุดต่างๆ อย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่ากลยุทธ์เหล่านี้ทำงานอย่างไรไม่ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนใดก็ตาม
ดังนั้น Atomic Habits คือคู่มือที่คุณควรมีไว้ใช้หากคุณติดอยู่ในวังวนของนิสัยที่ไม่ดีหรือพบว่าตัวเองกำลังถามตัวเองว่า "ทำไมฉันถึงทำอย่างนั้น?" ไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จและต้องการมากขึ้น หรือเพียงแค่ต้องการปรับปรุงและเติบโต หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยคุณได้
ประเด็นสำคัญจากหนังสือ Atomic Habits โดย James Clear
- มุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเพียงเล็กน้อย เพราะ การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- ใช้ วงจรนิสัย–สัญญาณ, ความต้องการ, การตอบสนอง, และรางวัล อย่างมีกลยุทธ์เพื่อสร้างนิสัยใหม่
- ปรับนิสัยของคุณให้สอดคล้องกับตัวตนที่คุณต้องการสร้าง และให้พฤติกรรมเหล่านั้นเสริมสร้างตัวตนที่คุณใฝ่ฝันจะเป็น
- ผสานนิสัยใหม่เข้ากับกิจวัตรที่มีอยู่ ตัวกระตุ้นเดิมและพฤติกรรมของมนุษย์ช่วยให้การสร้างและรักษานิสัยใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น
- มีความอดทน เนื่องจากการพัฒนาพฤติกรรมใหม่อาจไม่เห็นผลในทันที
- ออกแบบสภาพแวดล้อมของคุณ เพื่อสนับสนุนการสร้างนิสัย
- การแบ่งพฤติกรรมออกเป็น งานที่ทำเสร็จในสองนาที ทำให้จัดการได้ง่ายขึ้น
- การสร้างนิสัยเป็นกระบวนการต่อเนื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จงเต็มใจที่จะ ปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
การสร้างนิสัยที่ดี: การวิเคราะห์กฎ 4 ข้อของนิสัยอะตอมิก
กฎสี่ข้อของเคลียร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์มีรากฐานมาจากแนวคิดของวงจรนิสัย วงจรนี้ประกอบด้วยสี่ขั้นตอน:
- คิว
- ความอยาก
- การตอบกลับ
- รางวัล
ขั้นตอนที่ 1 – สัญญาณ: สัญญาณทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น เริ่มต้นวงจรนิสัยที่ดี และอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่เวลาที่เฉพาะเจาะจงไปจนถึงสภาวะทางอารมณ์
ระยะที่ 2 – ความอยาก: หลังจากได้รับสัญญาณ จะมีความอยากเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่แสดงถึงความปรารถนาในรางวัลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น
ขั้นตอนที่ 3 – การตอบสนอง: การตอบสนองคือพฤติกรรมหรือการกระทำที่เกิดขึ้นจริงเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณและแรงปรารถนา ซึ่งถือเป็นนิสัยนั้นเอง
ขั้นตอนที่ 4 – รางวัล: ในที่สุด รางวัลคือผลลัพธ์เชิงบวกหรือความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการทำนิสัยให้สำเร็จ ซึ่งช่วยเสริมสร้างวงจรและเพิ่มโอกาสให้นิสัยนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีก
จากสี่ขั้นตอนเหล่านี้ Clear ได้สร้างกฎสี่ข้อที่ช่วยให้คุณสร้างวงจรนิสัยที่ประสบความสำเร็จ ในแต่ละกฎ เขาให้กลยุทธ์สามถึงสี่ข้อสำหรับการสร้างนิสัย และหนึ่งกลยุทธ์สำหรับการทำลายนิสัยนั้น
มาดูกันว่าเราจะใช้ทั้งสองด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร
กฏข้อที่ 1: ทำให้ชัดเจน
คุณทราบหรือไม่ว่านิสัยใดบ้างที่คุณต้องสร้างและนิสัยใดบ้างที่คุณต้องเลิก? หากไม่รู้ คุณก็ไม่มีทางฝึกจิตใจให้ทำในแบบที่ต้องการได้
คุณเห็นไหม จิตใจของมนุษย์ทำงานตามสัญญาณและนิสัยที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นซ้ำ เมื่อคุณประสบกับบางสิ่งซ้ำๆ การตอบสนองของคุณต่อสิ่งนั้นจะกลายเป็นธรรมชาติ มีสัญญาณที่ส่งสัญญาณไปยังสมองของคุณให้ทำในลักษณะหนึ่ง และพฤติกรรมหรือการตอบสนองของคุณจะกลายเป็นอัตโนมัติ
ตามที่ Clear กล่าวไว้ว่า "ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์มักสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผลงานศิลปะของแท้กับของปลอมที่ผลิตอย่างประณีตได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่ารายละเอียดใดที่ทำให้พวกเขาสงสัย"
ทำไม? เพราะพวกเขาได้ระบุศิลปะที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว
ช่องว่างเล็กๆ เหล่านั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญจนสามารถสังเกตเห็นได้เพียงแค่ชำเลืองมอง
เราอาจไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริง แต่สัญญาณที่มองไม่เห็นสามารถกระตุ้นจิตใจของพวกเขาได้ เพื่อที่จะรับรู้สัญญาณเหล่านี้และทำให้พฤติกรรมเป็นอัตโนมัติ คุณต้องมีความตระหนักมากขึ้น นี่คือวิธีบางประการในการทำเช่นนั้น:
1. การ์ดคะแนนนิสัย
บัตรคะแนนนิสัยเป็นเหมือนรายการตรวจสอบที่คุณจดบันทึกกิจกรรมประจำวันของคุณ จากนั้นคุณพิจารณาว่านิสัยแต่ละอย่างนั้นส่งผลดี ผลเสีย หรือไม่มีผลในทางใดทางหนึ่ง
เป้าหมายของสกอร์การ์ดนิสัยของคุณคือการสร้างความตระหนักรู้และระบุรูปแบบที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าหรือเป็นอุปสรรค
การสร้างมันง่ายมาก; สิ่งที่คุณต้องทำคือ:
- ระบุกิจกรรมประจำวันปกติของคุณที่ทำงานหรือที่บ้าน
- จัดประเภทกิจกรรมแต่ละอย่างว่าเป็นบวก ลบ หรือเป็นกลาง
- ให้คะแนนแต่ละนิสัยตามผลกระทบโดยรวม
- เข้าใจว่าพฤติกรรมปัจจุบันของคุณส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร
มาเริ่มลงมือทำกันเถอะ
|เวลา
|กิจกรรม
|การจัดอันดับ
|9:00 น.
|ทบทวนและกำหนดลำดับความสำคัญประจำวัน
|4
|10:00 น.
|เริ่มทำงานที่มีความสำคัญสูง
|4
|12:00 น.
|พักกลางวัน
|5
|บ่ายโมงตรง
|ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ปรับแผน
|3
|เวลา 14:00 น.
|เข้าร่วมการประชุมทีม
|4
|15:00 น.
|ทำงานต่อไป
|5
|18:00 น.
|เก็บงานให้เสร็จสำหรับวันนี้
|3
|20:00 น.
|ส่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา
|2
ดูคะแนนต่ำสุด—ส่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลา (2) ตอนนี้ สังเกตว่างานที่เกี่ยวข้องกับการส่งงานของคุณก็มีคะแนนต่ำเช่นกัน
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้และส่งงานของคุณตรงเวลา คุณจำเป็นต้อง:
- ทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่มีความสำคัญสูงให้มากขึ้น
- ตรวจสอบความคืบหน้าและปรับแผน
- ทบทวนวันนี้และวางแผนที่ดีกว่าสำหรับวันพรุ่งนี้
- รวบรวมงานที่คุณตั้งไว้สำหรับวันนี้
หากไม่เช่นนั้น คุณจะยังคงพลาดกำหนดเวลา และภาระจะเลื่อนไปยังวันถัดไป
⚡️ ทรัพยากรฟรี
ลองใช้สิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองกับเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวฟรีของเรา ที่ช่วยในการตั้งและติดตามนิสัยที่ดีขึ้นในแต่ละวัน ไม่ว่าคุณต้องการสร้างกิจวัตรการออกกำลังกายหรือนิสัยการอ่าน หรือเพียงแค่ดื่มน้ำให้มากขึ้น เทมเพลตนี้จะช่วยคุณได้!
มุมมองแบบตารางจะแสดงภาพรวมที่อัปเดตอยู่เสมอของความคืบหน้าในการติดตามนิสัยของคุณ ในขณะที่มุมมองแบบรายการจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามนิสัยของคุณได้อย่างต่อเนื่อง 💪🏻
2. ความตั้งใจในการดำเนินการ
การตั้งเจตนาในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการวางแผนว่าจะทำสิ่งใดและเมื่อใด รวมถึงสถานที่ที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
ขั้นแรก ให้สังเกตช่องว่างในนิสัยที่มีอยู่ของคุณ ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ คุณทำงานเสร็จแล้วแต่ไม่ได้จัดสรรเวลาสำหรับการทบทวนวัน
ตอนนี้ ตั้งเป้าหมายแบบนี้—"ฉันจะทบทวนวันของฉันและวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ในเวลา 17.00 น."
ประการที่สอง คุณสามารถใช้เทคนิคการเรียงลำดับนิสัย ซึ่งเป็นวิธีการจับคู่พฤติกรรมใหม่กับพฤติกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น "หลังจากฉันทำงานปัจจุบันเสร็จแล้ว ฉันจะทบทวนงานสำคัญที่ยังไม่ได้ทำ"
สุดท้าย กระตุ้นสัญญาณของนิสัยที่ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมของคุณ ดังที่ Clear กล่าวไว้ว่า "แรงจูงใจนั้นถูกประเมินค่าสูงเกินไป สิ่งแวดล้อมมักมีความสำคัญมากกว่า"
หากคุณต้องการทบทวนเป้าหมายของคุณให้ดีขึ้นให้ค้นหาแอปพลิเคชันติดตามเป้าหมายที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้คุณยังสามารถสร้างบอร์ดวิสัยทัศน์ที่กระตุ้นให้คุณลงมือทำได้
⚡️ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตบอร์ดวิสัยทัศน์ของ ClickUpใช้ภาพเพื่อช่วยให้คุณกำหนดและสร้างเป้าหมายและความทะเยอทะยานของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับตัวคุณเองหรือทีม
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญต่อเป้าหมายเหล่านั้น
3. การเลิกนิสัยที่ไม่ดี – ทำให้มันหายไป
คุณรู้หรือไม่ว่าผู้ที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองสูงมักจะใช้เวลาในสถานการณ์ที่ล่อลวงน้อยลง?
พวกเขาลดการสัมผัสกับ สัญญาณ ที่ทำให้เกิดนิสัยไม่ดี เพื่อกำจัดนิสัยเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น คุณรอให้วันสิ้นสุดลงเพื่อออกไปดื่ม, ใช้เวลาอยู่กับคู่ครอง, หรือทำอะไรที่มีประโยชน์. แต่เมื่อใกล้จะถึงตอนปลายวัน, คุณก็พบว่าตัวเองกำลังเลื่อนดูสื่อสังคมออนไลน์อยู่.
ในสถานการณ์นี้ คุณต้องเว้นระยะห่างจากสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ (โทรศัพท์ของคุณ) จนกว่าคุณจะทำในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำ ให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียก่อนวางแผนวันถัดไป
ปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณและกำจัดสิ่งรบกวนอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการเวลาของคุณ
กฏข้อที่ 2: ทำให้มันน่าสนใจ
ในกฎข้อที่สองของเขา Clear กล่าวถึงว่านิสัยทำงานบนวงจรป้อนกลับที่ขับเคลื่อนด้วยโดปามีน กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ เมื่อโดปามีนเพิ่มขึ้น ความต้องการที่จะกระทำก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน การคาดหวังรางวัลนั้นทรงพลังมากจนผลักดันให้คุณกระทำ
การทำให้ชัดเจนแนะนำให้ใช้ การรวมสิ่งล่อใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ในเทคนิคนี้ คุณจะจับคู่การกระทำที่คุณ ต้องการ ทำกับการกระทำที่คุณ จำเป็นต้อง ทำ
กลยุทธ์การสร้างแรงล่อใจ
สมมติว่าคุณต้องการลดสิ่งรบกวนและรักษาสมาธิขณะทำงาน แต่คุณก็อยากดูพอดแคสต์ที่คุณชื่นชอบด้วย
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- กำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องการความตั้งใจ (เช่น 9:00 น. ถึง 11:00 น.)
- ฟังหนึ่งตอนของพอดแคสต์ที่คุณชื่นชอบเมื่อคุณพักตอน 11 โมงเช้า
ตัวอย่างเช่น ตั้งใจทำงานรายงานการตลาดของคุณอย่างเต็มที่ 90 นาที จากนั้นพัก 20 นาที ซึ่งคุณสามารถฟังพอดแคสต์ได้
ด้วยวิธีนี้ คุณจะฝึกจิตใจให้ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 90 นาทีก่อนที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณ ต้องการ
ผสมผสานการสะสมนิสัยเข้ากับการรวมกลุ่มสิ่งยั่วยุ
เคลียร์ยังแนะนำการรวมสองเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
นี่คือสูตร:
หลังจาก (พฤติกรรมปัจจุบัน) ฉันจะ (พฤติกรรมที่ฉันต้องการ)
หลังจาก (นิสัยที่ฉันต้องการ) ฉันจะทำ (นิสัยที่ฉันต้องการ)
มันมีลักษณะประมาณนี้:
หลังอาหารกลางวัน ฉันจะทำงานรายงานการตลาดเป็นเวลา 90 นาที
หลังจากทำงานเป็นเวลา 90 นาที ฉันจะฟังตอนหนึ่งของพอดแคสต์ที่ฉันชื่นชอบ
อีกแง่มุมสำคัญที่ช่วยได้คือการอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่เหมาะสม หากคุณคบหากับคนที่เกลียดงานของพวกเขา คุณก็จะเริ่มเกลียดงานของคุณเช่นกัน
แต่ถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับกลุ่มคนที่พูดคุยเกี่ยวกับความก้าวหน้า แรงบันดาลใจ และเป้าหมาย คุณก็มีแนวโน้มที่จะทบทวนสิ่งของตัวเองและตั้งมาตรฐานให้สูงขึ้น
เลิกนิสัยไม่ดี – ปรับโปรแกรมความคิดของคุณ
ตอนนี้ มาพูดถึงการเลิกนิสัยไม่ดีที่เราได้สร้างขึ้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
สมมติว่าคุณตื่นนอนตอนเก้าโมงทุกเช้าและต้องออกจากบ้านไปทำงานตอนสิบโมง คุณพยายามจะเปลี่ยนแปลงกิจวัตรนี้และอยากตื่นเช้าขึ้น
คุณบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆ ว่า "ฉัน ต้อง ตื่นนอนตอนตี 5 แต่ฉันทำไม่ได้"
ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพียงเล็กน้อย คุณสามารถเลิกนิสัยนี้ได้ – แทนที่คำว่า ต้อง ด้วยคำว่า ได้
"ฉัน ได้ ตื่นนอนตอนตีห้าทุกเช้าและสัมผัสกับสายลมที่เย็นสบาย ออกกำลังกาย และไตร่ตรองถึงเป้าหมายส่วนตัวของฉัน"
แนวคิดคือการเชื่อมโยงนิสัยที่ยากลำบากกับประสบการณ์เชิงบวก การเริ่มต้นวันด้วยจังหวะที่เหมาะสมจะทำให้คุณรู้สึกอย่างไร? ทำให้มันน่าดึงดูดจนร่างกายของคุณโหยหาประสบการณ์เหล่านั้น
การเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้ทรงพลังมาก คุณจะพบมันถูกกล่าวถึงในหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการมีสมาธิ
กฏข้อที่ 3: ทำให้ง่าย
"รูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการปฏิบัติ ไม่ใช่การวางแผน"
ยิ่งคุณทำซ้ำนิสัยมากเท่าไหร่ สมองของคุณก็จะยิ่งชินกับมันมากขึ้นเท่านั้น โครงสร้างของสมองจะเปลี่ยนแปลงไปและคุณจะมีความสามารถในการทำสิ่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นที่ยอมรับทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าการทำซ้ำนิสัยหนึ่งๆ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในสมอง
เคลียร์เพิ่มเติมว่า, "ระยะเวลาที่คุณทำนิสัยนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับจำนวนครั้งที่คุณทำมัน"
กฎแห่งความพยายามน้อยที่สุด
เราในฐานะมนุษย์มักจะโน้มเอียงไปหาสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามน้อยที่สุดโดยธรรมชาติ
นั่นคือจุดที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมช่วยได้ คุณจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่การ ทำสิ่งที่ยาก กลายเป็น เรื่องง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
สมมติว่าคุณกำลังแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใหม่ในองค์กรของคุณ ระบบเก่าแม้จะล้าสมัย แต่ก็คุ้นเคยและต้องการความพยายามเพียงเล็กน้อย
ในสถานการณ์นี้ กฎแห่งความพยายามน้อยที่สุดเห็นได้ชัด เนื่องจากพนักงานอาจต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
นั่นคือจุดที่คุณสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่ายด้วยการฝึกอบรม คู่มือที่ใช้งานง่าย และทีมสนับสนุนที่พร้อมช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ที่นี่ คุณสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเพิ่มระดับความยากในการนำระบบใหม่มาใช้ให้อยู่ในระดับที่รับรู้ได้ การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้นำไปสู่การมีนิสัยการทำงานที่ยั่งยืนซึ่งพนักงานจะยินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจ
กฎสองนาที
สมองของเราถูกโปรแกรมมาให้หลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่ยาก
ตลอดทั้งวันของเรา เราตัดสินใจหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจที่จะทำงานให้เสร็จหรือดูตอนอื่นของซีรีส์โปรดของคุณบน Netflix
ชัดเจนว่านิสัยคือการกระทำที่เกิดขึ้นทันที ตัวอย่างเช่น คุณนั่งแท็กซี่ไปยิมทุกวัน นิสัยคือการนั่งแท็กซี่ ไม่ใช่การไปยิม นิสัยคือจุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดสิ้นสุด
เมื่อเริ่มต้นนิสัยใหม่ Clear แนะนำให้ปฏิบัติตามกฎสองนาที ทุกสิ่งใหม่ที่คุณเริ่มทำ ไม่ควรใช้เวลานานเกินสองนาที
ตอนนี้ คุณอาจคิดว่ามันไร้สาระ แต่คุณสามารถแยกนิสัยใด ๆ ให้เป็นเวอร์ชันสองนาทีได้:
- หากคุณต้องการสร้างนิสัยการอ่าน คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการอ่านวันละหนึ่งหน้า
- หากคุณต้องการเริ่มทำโยคะเป็นเวลา 30 นาที คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการนำเสื่อโยคะออกมา
- หรือในตัวอย่างการจัดการโครงการของเรา คุณสามารถวางซอฟต์แวร์ทางลัดไว้บนเดสก์ท็อปของพนักงานของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็ว
เวอร์ชันสองนาทีนี้ทำให้คุณตระหนักว่าการเริ่มต้นนั้นค่อนข้างง่าย และคุณยังสามารถลดพลังของนิสัยที่ยากลำบากได้อีกด้วย กลยุทธ์เช่นนี้มักถูกกล่าวถึงและนำมาใช้ในหนังสือเกี่ยวกับการเติบโตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางเล่ม
ข้อคิดที่ได้? เริ่มต้นนิสัยที่เป็นประตูสู่เส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เลิกนิสัยไม่ดี – ทำให้ไม่สามารถทำได้
เคลียร์ระบุว่าเพื่อที่จะเลิกนิสัย คุณจำเป็นต้องทำให้มันไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติ
เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญที่นี่ สมมติว่าคุณใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียมากเกินไปในช่วงเวลาทำงาน คุณสามารถติดตั้งแอปบล็อกเกอร์ที่บล็อกโซเชียลมีเดียโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด
เนื่องจากเครื่องมือนี้จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย จึงทำให้การมีพฤติกรรมดังกล่าวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ (หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย!)
กฏข้อที่ 4: ทำให้มันน่าพอใจ
คุณมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมซ้ำมากขึ้นเมื่อประสบการณ์นั้นน่าพึงพอใจ. คลี어กล่าวว่าเราในฐานะมนุษย์ถูกปรับให้ให้ความสำคัญกับรางวัลที่ได้รับทันทีมากกว่ารางวัลที่ได้รับในภายหลัง.
ในขณะที่การสร้างกล้ามท้องที่แข็งแรงในวันแรกของการออกกำลังกายอาจฟังดูเป็นไปไม่ได้ แต่มีอีกมุมมองหนึ่งที่สามารถมองได้
กฎสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
"สิ่งที่ได้รับผลตอบแทนทันทีจะถูกทำซ้ำ สิ่งที่ถูกลงโทษทันทีจะถูกหลีกเลี่ยง"
ในการสร้างนิสัยให้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณต้องรู้สึกประสบความสำเร็จในทันทีในบางรูปแบบ
หากคุณนำกฎข้างต้นไปปฏิบัติ—ทำให้สิ่งต่าง ๆ ชัดเจน น่าสนใจ และไม่ต้องใช้ความพยายาม—คุณจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะทำพฤติกรรมนั้น
แต่ถ้าคุณทำเพียงครั้งเดียวล่ะ?
นั่นคือจุดที่การทำให้มันน่าพึงพอใจจะเพิ่มโอกาสที่จะทำมันอีกครั้ง
สมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายที่จะออกกำลังกายเป็นประจำ หลังจากออกกำลังกายแต่ละครั้ง คุณให้รางวัลตัวเองด้วยสมูทตี้เพื่อสุขภาพหรือของว่างที่คุณชื่นชอบ การให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งที่น่าเพลิดเพลินหลังจากออกกำลังกาย ทำให้กิจกรรมนั้นน่าพึงพอใจ
ผลที่ตามมาคือ คุณมีแนวโน้มที่จะทำกิจวัตรการออกกำลังกายซ้ำมากขึ้น เพราะคุณเชื่อมโยงมันกับประสบการณ์ที่ดีและน่าพึงพอใจ แนวคิดคือการเชื่อมโยงความสุขที่เกิดขึ้นทันทีเพื่อให้คุณยังคงก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ของคุณ
ตัวติดตามนิสัย
ลองนึกภาพว่าคุณมั่นใจว่าคุณกำลังก้าวหน้า แต่ทันใดนั้นคุณกลับรู้สึกหลงทางและสับสนโดยไม่รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ตัวติดตามนิสัยสามารถช่วยชีวิตคุณได้มันช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของนิสัยใหม่ ๆ ได้ ด้วยการมองเห็นและวัดนิสัยเหล่านี้ คุณจะได้หลักฐานที่ชัดเจนของความคืบหน้าของคุณ มันสร้างสถิติที่คุณสามารถทำงานต่อไปกับนิสัยที่คุณกำลังสร้างขึ้น
✨ ทรัพยากรฟรี
เทมเพลตแผนงานประจำสัปดาห์ของ ClickUpมอบวิธีง่ายๆ ในการติดตามนิสัยและตรวจสอบความก้าวหน้า!
กระดานวางแผนจะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานสำหรับสัปดาห์และทำให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เลิกนิสัยไม่ดี – หาคู่หูที่คอยรับผิดชอบร่วมกัน
การมีคู่หูที่รับผิดชอบร่วมกันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะพวกเขาให้การสนับสนุน, ให้กำลังใจ, และสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ. การแบ่งปันเป้าหมายกับใครบางคนที่คอยตรวจสอบความคืบหน้าของเราช่วยกระตุ้นแรงจูงใจและทำให้เราอยู่ในเส้นทางที่มุ่งมั่นต่อเป้าหมายของเรา.
การรู้ว่ามีคนอื่นรับรู้ถึงเป้าหมายของเราและคอยรับผิดชอบต่อเราสามารถสร้างความรู้สึกของแรงจูงใจภายนอกให้เราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงการละเลยหรือกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมๆ
💡📚 ชอบอ่านเรื่องนี้ไหม? คุณจะชอบคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาอย่างดี25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่คุณต้องอ่านด้วย คุณสามารถบันทึก แก้ไข บุ๊กมาร์ก และส่งออกได้
คำคมนิสัยอะตอมยอดนิยม
- "คุณไม่ได้ยกระดับตัวเองให้สูงถึงเป้าหมาย แต่คุณตกไปอยู่ในระดับของระบบที่คุณสร้างขึ้นต่างหาก"
- "ทุกการกระทำของคุณคือการลงคะแนนเสียงเพื่อตัวตนที่คุณต้องการจะเป็น ไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณได้ในทันที แต่เมื่อคะแนนเสียงสะสมมากขึ้น หลักฐานของตัวตนใหม่ของคุณก็จะปรากฏขึ้นเช่นกัน"
- "ความสำเร็จคือผลผลิตของนิสัยที่ทำเป็นประจำทุกวัน—ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิต"
- "คุณทำมันเพราะมันคือตัวตนของคุณ และมันรู้สึกดีที่ได้เป็นตัวเอง ยิ่งนิสัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องการแรงกระตุ้นจากภายนอกน้อยลงเท่านั้นที่จะทำต่อไป สิ่งจูงใจสามารถเริ่มต้นนิสัยได้ ตัวตนคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงนิสัยนั้น"
- "คุณควรให้ความสำคัญกับเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่มากกว่าผลลัพธ์ในปัจจุบันของคุณ"
กำลังมองหาวิธีสร้างนิสัยที่ดีขึ้น จัดระเบียบชีวิต และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่หรือเปล่า? คุณจะชื่นชอบแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้:
- แบบฟอร์มตรวจสอบรายสัปดาห์ โดย ClickUp
- เคล็ดลับและเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- สมุดวางแผนดูแลตนเอง
- วิธีสร้างตัวติดตามนิสัย
- แม่แบบเป้าหมายประจำปีโดย ClickUp
- เครื่องมือและซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
- แบบฟอร์มการจัดการเวลาส่วนตัวโดย ClickUp
- ตัวอย่างนิสัยที่ดี: วิธีพัฒนาและรักษาไว้
- 11 นิสัยเล็ก ๆ (พร้อมวิทยาศาสตร์เบื้องหลัง) พร้อมแผนการนำไปใช้
นำหลักการของ Atomic Habits มาใช้กับ ClickUp
ตอนนี้ คุณอาจมีไอเดียมากมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้หลักการนิสัยระดับอะตอมิก แต่เพื่อให้สามารถนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องในที่ทำงาน คุณจำเป็นต้องมีโซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ซึ่งช่วยวัดความก้าวหน้า อัตโนมัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อปรับปรุงงานทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวัน คุณสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับงานแต่ละชิ้นเพื่อสร้างกิจวัตรการทำงานที่สม่ำเสมอ (ดีขึ้น 1% ทุกวัน)
เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่าคุณจะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ระบบนี้ช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อคุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ ความก้าวหน้าในแต่ละวันของคุณจะไม่ถูกขัดขวาง
แต่การแบ่งงานของคุณออกเป็นชิ้น ๆ เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอ
ชัดเจนเกี่ยวกับการติดตามนิสัย ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนภารกิจเหล่านี้ให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ClickUp Goalsช่วยให้คุณจัดการเป้าหมายการติดตามนิสัยทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และวัดความสำเร็จได้ตลอดเวลา สร้างเป้าหมายสปรินต์ เป้าหมายการขายรายสัปดาห์ และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
จากนั้นก็มาถึงClickUp Remindersซึ่งช่วยให้คุณสร้างนิสัยใหม่หรือติดตามนิสัยใหม่ของคุณควบคู่ไปกับนิสัยเดิม เมื่อคุณสร้างสกอร์การ์ดนิจสินแล้ว คุณจะรู้ว่านิสัยใหม่ใดที่คุณต้องใส่เข้าไปในระหว่างนั้น
ClickUp จะส่งการแจ้งเตือนเบา ๆ เพื่อช่วยให้คุณฝังนิสัยใหม่ลงในตารางเวลาปัจจุบันของคุณได้อย่างสำเร็จ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์สำหรับคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมของคุณด้วย เพราะคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงความล่าช้าได้
เมื่อเรามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางอาชีพ เรามักจะมองข้ามความสำคัญของการติดตามเป้าหมายส่วนตัวของเรา แต่การเติบโตและพัฒนาพฤติกรรมที่ดีในทุกด้านของชีวิตนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ควบคุมชีวิตของคุณด้วยนิสัยเล็กๆ และ ClickUp
หลักการของนิสัยอะตอมิก เมื่อรวมกับเครื่องมือที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
จำไว้ว่าการสร้างนิสัยต้องใช้เวลา และการทำให้งาน วัตถุประสงค์ และการแจ้งเตือนของคุณเป็นอัตโนมัติจะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันเพิ่มเติมในการทำต่อไป
ผ่านความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง คุณจะสร้างนิสัยที่จำเป็นได้ในที่สุด พร้อมกับทำลายนิสัยที่คุณไม่ต้องการ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยเหลือคุณได้ติดต่อทีมของเราในวันนี้!