10 หนังสือการตลาดแบบ Growth Hacking ที่ดีที่สุดเพื่อขยายธุรกิจของคุณ

คุณเคยถูกโน้มน้าวโดยผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียว่าสามารถแฮ็กทางลัดสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในชั่วข้ามคืนได้หรือไม่? คุณเคยถูกบอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดคือคำตอบของทุกปัญหาของคุณหรือเปล่า?
ขออภัยที่ทำให้ผิดหวัง!
การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Growth hacking) ไม่ใช่ยาวิเศษหรือแค่คำฮิตชั่วคราว แต่เป็นการผสมผสานกลยุทธ์และวิธีการที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน ซึ่งบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายแห่งได้นำมาใช้เพื่อบรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ตัวอย่างเช่น Airbnb เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและฐานผู้ใช้ของ Craigslist ในช่วงเริ่มต้น ปัจจุบัน Airbnb มีมูลค่าสูงถึง 80 พันล้านดอลลาร์!
ข่าวดีคือ? คุณก็ทำได้เช่นกัน! แดน มาร์เทลล์ ผู้ก่อตั้งบริการให้คำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามความต้องการ Clarity เชื่อว่า "การแฮ็กการเติบโตเป็นกรอบความคิดมากกว่าชุดเครื่องมือ"
เรามีหนังสือแนะนำ 10 เล่มเกี่ยวกับการแฮ็กการเติบโตที่จะช่วยให้คุณนำมุมมองนี้ไปปรับใช้เพื่อขยายธุรกิจและบรรลุการเติบโตแบบก้าวกระโดด 📚
1. การตลาดแบบ Growth Hacker โดย ไรอัน โฮลีเดย์
ใน Growth Hacker Marketing ไรอัน ฮอลิเดย์ ใช้ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ดีที่สุดบางตัว เช่น Dropbox, Facebook และ Instagram เพื่อทำลายภาพลักษณ์แบบดั้งเดิมเกี่ยวกับวิธีการทำการตลาดผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างเช่น การขายให้กับกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้ใช้กลุ่มแรกที่มีเป้าหมายชัดเจนแทนที่จะทำการตลาดกับทุกคนนั้นได้ผลอย่างมหัศจรรย์สำหรับ Dropbox วิดีโอสาธิตของพวกเขาได้เป้าหมายไปที่ชุมชน Digg โดยเฉพาะ ซึ่งพวกเขารู้ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา การลงทุนของพวกเขาได้ผลตอบแทน และภายใน 24 ชั่วโมง รายชื่อผู้รอคอยของพวกเขาเพิ่มขึ้นจาก 5,000 คนเป็น 75,000 คน!
หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ สำหรับนักการตลาดเชิงนวัตกรรม หากคุณต้องการเข้าใจพลังของ MVP หรือที่รู้จักในนามของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดสอบได้ขั้นต่ำ หรือค้นหาความสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์ของคุณกับสิ่งที่ตลาดต้องการ หนังสือเล่มนี้คือตัวเปลี่ยนเกม
วันหยุดคือการนำข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยตัดสินใจ: ลองทำสิ่งต่าง ๆ ดู, ดูว่าอะไรได้ผล, และปรับปรุงต่อไป. เขาได้โปรโมตความคิดว่า การให้ผู้คนพูดถึงสินค้าของคุณ (การแพร่กระจายแบบไวรัลและการบอกต่อ) เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ.
การตลาดแบบ Growth Hacker คือแผนที่นำทางสำหรับผู้ที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน—เป็นหนึ่งในหนังสือเกี่ยวกับการแฮ็กการเติบโตที่ดีที่สุดที่มีอยู่
2. ฮุก: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างนิสัย โดย นีร์ เอียล
หากคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ Hooked: How to Build Habit-Forming Products โดย Nir Eyal เป็นหนังสือที่ต้องอ่าน หนังสือเกี่ยวกับการเติบโตนี้เปิดเผยความลับในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาด โดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิทยา 🧠
เอียลแยกการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดนิสัยออกเป็นสี่ขั้นตอน:
- ทริกเกอร์: จุดที่ผลิตภัณฑ์กระตุ้นให้เกิดการกระทำจากผู้ใช้
- การกระทำ: พฤติกรรมที่กระทำขึ้นเพื่อให้ถึงขั้นตอนต่อไปของการได้รับรางวัล
- รางวัลแปรผัน: ความพึงพอใจที่ไม่สามารถคาดเดาได้ซึ่งผู้ใช้ได้รับ
- การลงทุน: ที่ผู้ใช้ให้บางสิ่งกลับคืนสู่ผลิตภัณฑ์ เช่น เวลาของพวกเขา และ/หรือความมุ่งมั่น
โดยสรุป หนังสือเล่มนี้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง มีการค้นคว้าอย่างละเอียดและอ้างอิงข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมทั้งแสดงวิธีการสร้างสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้กลับมาใช้บริการซ้ำอีก
3. Lean Analytics: ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสตาร์ทอัพที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น โดย อลิสเตอร์ ครอลล์ และ เบนจามิน โยสโควิตซ์
เคยปรารถนาที่จะมี แผนที่นำทางในการเริ่มต้นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จหรือไม่? ลืมทฤษฎีที่ซับซ้อนไปได้เลย แล้วหันมาใช้Lean Analytics โดย Alistair Croll และ Benjamin Yoskovitz แทน
สรุป 1 บรรทัด: เรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลของคุณเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพของคุณจากแนวคิดไปสู่การตอบโจทย์ตลาดและก้าวไปข้างหน้า
นักเขียนแนะนำแนวคิดของ 'การวิเคราะห์แบบลีน' หรือการมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดเดียวที่สำคัญสำหรับธุรกิจของคุณ 🥇
ด้วยการทำเช่นนี้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ที่สุดของทุกสตาร์ทอัพได้: การตรวจสอบปัญหา, การค้นหาลูกค้าที่เหมาะสม, และการตัดสินใจว่าจะสร้างอะไรและจะทำเงินจากมันอย่างไร
เขียนโดย Alistair Croll (Coradiant, CloudOps, Startupfest) และ Ben Yoskovitz (Year One Labs, GoInstant) หนังสือเล่มนี้นำเสนอขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงและได้รับการพิสูจน์แล้วในการนำสตาร์ทอัพของคุณจากแนวคิดเริ่มต้นไปสู่การจับคู่ผลิตภัณฑ์/ตลาด และก้าวไปข้างหน้า
อัดแน่นด้วยกรณีศึกษาเกิน 30 ตัวอย่าง และได้รับการสนับสนุนจากการสัมภาษณ์ตลอดหนึ่งปีกับผู้ก่อตั้งและนักลงทุนเกิน 100 คน นี่คือหนึ่งในหนังสือการแฮ็กการเติบโตที่หายากซึ่งเป็นคู่มือที่มีคุณค่าและนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ปฏิบัติการ Lean Startup ทุกที่
4. การแฮ็กการเติบโต: วิธีที่บริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบันขับเคลื่อนความสำเร็จที่โดดเด่น โดย ฌอน เอลลิส และ มอร์แกน บราวน์
สิ่งที่ทำให้Hacking Growth เป็นหนังสือแม่บทของการเติบโตแบบแฮ็กคือการที่เนื้อหาทั้งหมดมาจาก Sean Ellis ผู้คิดค้นคำว่า growth hacking!
ร่วมกับมอร์แกน บราวน์ เขาดำดิ่งลึกเข้าไปในเรื่องราวว่าบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดบางแห่งไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างไร คิดถึง Airbnb, Facebook, LinkedIn และ Uber
ไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้น หนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอแผนการเติบโตแบบทีละขั้นตอนอย่างละเอียด โดยครอบคลุมวิธีการและกระบวนการที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วสำหรับแต่ละขั้นตอนของการเติบโตทั้งสี่ ได้แก่ การได้มาซึ่งลูกค้า การกระตุ้นการใช้งาน การรักษาลูกค้า และการสร้างรายได้
โดยการอ่านหนังสือเล่มนี้ คุณจะเข้าใจทุกสิ่งตั้งแต่การมองเห็นโอกาสการเติบโตอย่างรวดเร็วไปจนถึงการใช้ข้อมูลเพื่อทำให้ผู้ใช้มีความผูกพันมากขึ้นเพื่อให้พวกเขาอยู่กับคุณต่อไป
5. ทางลัดอัจฉริยะ: วิธีที่แฮกเกอร์ นักนวัตกรรม และบุคคลต้นแบบเร่งความสำเร็จ โดย เชน สโนว์
ตลอดชีวิตของเรา เราถูกสอนให้เล่นตามกฎ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณทำลายกฎเหล่านั้น? "ทางลัด" มักถูกมองว่าเป็นคำที่ไม่ดี
ใน Smartcuts เชน สโนว์ พลิกมุมมองเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าความสำเร็จต้องค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคง
หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของผู้คนที่ไม่ได้เดินตามเส้นทาง "แบบดั้งเดิม" แต่ยังสามารถประสบความสำเร็จได้ สโนว์ได้วิเคราะห์กลยุทธ์ของพวกเขา โดยเน้นย้ำถึงพลังของ 'การคิดนอกกรอบ'—การค้นหาวิธีสร้างสรรค์และไม่เป็นเส้นตรงในการเอาชนะความท้าทายและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
เขายังแบ่งปันเคล็ดลับที่มักถูกมองข้ามสำหรับการเร่งการเติบโต รวมถึงการหาที่ปรึกษาเพื่อทำงานร่วมกัน และการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น 10 เท่าแทนที่จะเปลี่ยนแปลงทีละน้อย
ไม่ว่าคุณจะมุ่งหวังการเติบโตในอาชีพ, นวัตกรรม, หรือความสำเร็จทางธุรกิจ, Smartcuts คือหนังสือเกี่ยวกับการเติบโตแบบแฮ็กที่กระตุ้นให้คุณสงสัยคำแนะนำที่คุ้นเคยอยู่เสมอ และสร้างเส้นทางของคุณเอง. มันเกี่ยวกับการทำงานอย่างฉลาด, ไม่ใช่แค่ทำงานหนัก, และการเสี่ยงอย่างมีคำนวณเพื่อเร่งการเดินทางของคุณไปสู่ความสำเร็จ.
6. การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์: วิธีสร้างผลิตภัณฑ์ที่ขายตัวเองได้ โดย เวส บุช
เบื่อกับการอ่านหนังสือบริหารจัดการที่ยาวและเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยากใช่ไหม? 🥱
บทวิจารณ์กล่าวว่าหนังสือของเวส บุช 'น่าดึงดูดใจไม่แพ้กับนวนิยายที่ดี' มันสั้น เรียบง่าย และชัดเจนในการอธิบายแง่มุมที่สำคัญของธุรกิจ—การลืมวิธีการขายแบบเก่าๆ
บุชเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ ในฐานะผู้ร่วมดำเนินรายการ 'Product-led podcast' และผู้สร้าง 'หลักสูตร Product-led 6 สัปดาห์'
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแยกแยะการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์ในแบบที่เข้าใจง่าย: ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณขาย แต่เป็นดาวเด่นของงาน แทนที่จะเป็นการขายหรือการตลาด ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นตัวขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ
บุชยังให้ตัวอย่างเพียงพอที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในหนังสือ โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ เช่น Slack, Hotjar และ Dropbox ใช้ประโยชน์จากโมเดลฟรีเมียม สิ่งจูงใจในการแนะนำเพื่อน และการแพร่กระจายแบบไวรัลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์
เขายังพูดถึงการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาด และการสร้างสิ่งที่ลูกค้าไม่สามารถหยุดได้ หากคุณกำลังมองหาหนังสือเกี่ยวกับการเติบโตแบบแฮ็กเกอร์ที่เข้าใจง่ายและช่วยให้คุณบรรลุการเติบโตของลูกค้าอย่างระเบิด Product-Led Growth คือสิ่งที่คุณต้องการ
7. แผนเครื่องบินกระดาษ โดย รอสส์ เดวีส์
ไม่อยากอ่านเรื่อง 'อะไร' ของการแฮ็กการเติบโตและต้องการ 'วิธีการ' แทนใช่ไหม?
เตรียมสมุดและปากกาของคุณให้พร้อม เพราะคุณจะต้องจดบันทึกแน่นอน ✏️📔
แผนเครื่องบินกระดาษ นำเสนอคู่มือแบบทีละขั้นตอนในการเลือก ดำเนินการ และขยายการเติบโตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจบริการ B2B หนังสือเล่มนี้อิงจากประสบการณ์ตรงของเดวีส์ในการบริหารบริษัทออกแบบที่ประสบความสำเร็จและการทดสอบการทดลองทางการตลาดต่างๆ
นอกจากนี้ คุณยังจะได้เห็นเบื้องหลังวิธีการที่เขาทำให้ธุรกิจของเขาเติบโตขึ้นอย่างน้อย 50% ต่อปีเป็นเวลาห้าปีโดยใช้เทคนิคเหล่านี้
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการ นักการตลาด และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจบริการของตนให้เติบโตเร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:
- วิธีสร้างลูกค้าเป้าหมายและยอดขายเพิ่มขึ้น
- วิธีสร้างคุณค่าที่โดดเด่นและเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับแบรนด์ของคุณ
- วิธีใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านอีเมล และการตลาดเนื้อหาเพื่อสร้างความไว้วางใจ
- วิธีเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งเพจของคุณเพื่อการแปลงและการทำ SEO
- วิธีทำให้การตลาดของคุณเป็นระบบอัตโนมัติและจ้างงานภายนอก รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
แผนเครื่องบินกระดาษ เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากครอบคลุมทั้งพื้นฐานและกลยุทธ์การเติบโตขั้นสูง
8. พร้อม, ตั้ง, เติบโตอย่างรวดเร็ว โดย นาเดอร์ ซาบรี
คุณเป็นมือใหม่กับแนวคิดของการแฮ็กการเติบโตหรือไม่? พร้อม, ตั้ง, เติบโตเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ท้ายที่สุดแล้ว ใครจะเป็นที่ปรึกษาด้านการเติบโตได้ดีกว่าคนที่สามารถระดมทุนได้ 120 ล้านดอลลาร์จากการฝ่าฟันโลกของสตาร์ทอัพ?
ในฐานะผู้ประกอบการและนักกลยุทธ์ นาเดอร์ ซาบรี ได้สั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการก่อตั้งบริษัท ระดมทุน และเชี่ยวชาญด้านการเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา
ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้นำประสบการณ์เหล่านี้มาถ่ายทอดเพื่อสอนคุณถึงวิธีการนำแนวคิดการเติบโตแบบก้าวกระโดด (growth hacking) ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ บริษัทขนาดใหญ่ หรือหน่วยงานภาครัฐ
Sabry จัดทำคู่มือแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้ทุกคนที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยสามารถเพิ่มการเติบโตขององค์กรได้ถึง 10 เท่า เขาช่วยให้ผู้อ่านระบุความท้าทายในการเติบโต ทดลองใช้กลยุทธ์การเติบโตต่างๆ และขยายขนาดกลยุทธ์เหล่านั้น
เขายังแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้หลักการสงครามแบบไม่สมมาตรเพื่อเอาชนะคู่แข่งหรือศัตรูที่แข็งแกร่งกว่า หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างกรอบความคิดและวัฒนธรรมที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ นี่คือหนังสือการเติบโตที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
9. Traction โดย Gabriel Weinberg และ Justin Mares
เราทุกคนเคยได้ยินว่า 90% ของสตาร์ทอัพล้มเหลว คุณเคยคิดบ้างไหมว่าทำไม?
คำตอบอยู่ในชื่อหนังสือ Traction, โดย Gabriel Weinberg และ Justin Mares. ใช่แล้ว, สตาร์ทอัพล้มเหลวเพราะขาดแรงดึงดูด, นั่นคือ, ความไม่สามารถในการหาลูกค้าใหม่.
หนังสือการเติบโตแบบก้าวกระโดดเล่มนี้เป็นคู่มือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตลาดสตาร์ทอัพ ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรบังคับ บางคนถึงกับกล่าวว่าควรมีอยู่บนชั้นวางของทุกผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? เพราะแทนที่จะนำเสนอทฤษฎีที่คลุมเครือ ผู้เขียนได้มอบแผนการตลาดที่ชัดเจนและมีโอกาสล้มเหลวน้อยมากให้กับคุณ
พวกเขาแนะนำ "Bullseye Framework" ซึ่งเป็นวิธีการทีละขั้นตอนในการทดสอบช่องทางการตลาดต่างๆ และกำหนดว่าช่องทางใดที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง ด้วยช่องทางการตลาด 19 ช่องทางที่ครอบคลุม ตั้งแต่การตลาดแบบดั้งเดิมไปจนถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ Traction เป็นเครื่องมือสำหรับการเติบโตสำหรับผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพและนักการตลาด
หนังสือเล่มนี้ยังบันทึกเรื่องราวจากการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จ เช่น Reddit, Hubspot และ Wikipedia โดยเน้นย้ำกลยุทธ์สำคัญในการดึงดูดลูกค้าของพวกเขา
ท้ายที่สุด, "แรงดึงดูดชนะทุกสิ่ง" ผู้เขียนกล่าวไว้. การเติบโตเกิดขึ้นจากการทดลอง, ทดสอบ, และค้นหาสิ่งที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด.
10. หนังสือการเติบโตของสตาร์ทอัพ โดย แอนดรูว์ ลี มิลเลอร์
ไม่อยากจมอยู่ในหนี้สินเพื่อทำการตลาดธุรกิจของคุณใช่ไหม? อ่านหนังสือเล่มนี้สิ
หนังสือการเติบโตของสตาร์ทอัพ โดย แอนดรูว์ ลี มิลเลอร์ สอนผู้ประกอบการและนักการตลาดถึงวิธีการเติบโตธุรกิจโดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการโฆษณาแบบชำระเงิน
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมวิธีการพิสูจน์แล้วกว่า 50 วิธีในการขยายธุรกิจแบบออร์แกนิกผ่านช่องทางที่หลากหลายถึง 10 ช่องทาง โดยสำรวจทั้งด้านประชาสัมพันธ์ การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา การตลาดผ่านอีเมล การตลาดบนโซเชียลมีเดีย การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล และเทคนิคอื่น ๆ ที่ให้ผลลัพธ์ไม่แพ้หรืออาจดีกว่าการใช้เงินโฆษณาเป็นจำนวนมหาศาล 💰💸
หนังสือของมิลเลอร์มีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ 15 ปีของเขาในการจัดการการเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพ รวมถึงห้าบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการขายกิจการในมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
หนังสือการเติบโตของสตาร์ทอัพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคสมัยใหม่จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบบูตสตรัปและการแฮ็กการเติบโต งานเขียนของมิลเลอร์ในหนังสือเล่มนี้ทำให้มันเป็นหนึ่งในหนังสือการแฮ็กการเติบโตที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการตลาดการเติบโตแบบออร์แกนิก
การเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วย ClickUp
มีเหตุผลที่โลกของสตาร์ทอัพหลงใหลในกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดด (growth hacking) มันมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันที่โดดเด่นให้กับบริษัทและกระตุ้นการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การอ่านหนังสือเกี่ยวกับ growth hacking เพียงอย่างเดียวจะไม่ปลดล็อกข้อได้เปรียบเหล่านี้ให้กับองค์กรของคุณ
คุณต้องการเครื่องมือที่จะช่วยคุณแปลงความรู้นี้ให้เป็นผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้จริง และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติของ ClickUp สำหรับทีมที่มุ่งเน้นการเติบโต
เมื่อคุณสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ClickUp ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเติบโตโดยไม่ลดทอนคุณภาพ เป็นแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงซึ่งช่วยให้คุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของทุกโครงการให้ราบรื่น และสนับสนุนเส้นทางการเติบโตของคุณได้อย่างไม่มีใครเทียบได้
นี่คือความสามารถเด่นบางประการของ ClickUp ที่จะช่วยให้คุณเร่งการเติบโตอย่างรวดเร็วและขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- เป้าหมาย ClickUp: ด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติเป้าหมาย ClickUpช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ที่เติบโตสูงทำงานได้ตามแผนเสมอ ไม่เพียงแต่คุณสามารถติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข มูลค่าจริง ใช่/ไม่ใช่ และงานเท่านั้น แต่ยังสามารถจัดระเบียบและแชร์เป้าหมายได้ตามต้องการ
- งานในClickUp: งานใน ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดการขั้นตอนหลายขั้นตอนเป็นเรื่องง่ายขึ้น กรอบโครงสร้างลำดับชั้นช่วยจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นงานย่อยและงานย่อยที่จัดการได้ ทำให้ทีมของคุณส่งมอบงานได้ตรงเวลาและลดข้อจำกัดของโครงการ
- การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว: ด้วยคลังเทมเพลตมากมาย รวมถึงเทมเพลตสำหรับบรีฟงานสร้างสรรค์ เทมเพลตสำหรับการออกแบบแบบเร่งรัด เทมเพลตสำหรับการระดมความคิด และเทมเพลตสำหรับการตรวจสอบการออกแบบ ClickUp ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์เร่งกระบวนการสร้างต้นแบบได้เร็วขึ้นด้วยการรวมการวางแผน กลยุทธ์ การสร้างโครงร่าง และการจัดการโครงการเข้าไว้ด้วยกัน
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน:ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการเพื่อทดสอบไอเดียและรับข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อรวบรวมและรวมข้อมูลข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ผ่านแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้ พวกมันยังช่วยคุณแปลงข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นงานที่มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการติดตามผล
- การแผนที่การเดินทางของผู้ใช้:แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผนภาพการเดินทางของผู้ใช้, ฟันเนล, และต้นไม้การตัดสินใจได้เพื่อเข้าใจปัญหาของลูกค้าได้ดีขึ้น และเปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นให้กลายเป็นโอกาสทางการเติบโตที่มีคุณค่า
- ClickUp Whiteboards: การเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การลงมือทำไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน!ClickUp Whiteboardsสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นแผนการเติบโตได้เร็วขึ้น วาดแผนภาพ เพิ่มบันทึก เชื่อมโยงกับClickUp Docs และสร้างงาน ClickUpโดยอัตโนมัติจาก Whiteboards ได้โดยตรง
- บล็อกพลังงาน/แฮ็กกาธอน: คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อวางแผนและจัดแฮ็กกาธอนและบล็อกพลังงานได้เช่นกัน? ปลดล็อกการคิดค้นอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกันแบบเรียล ไทม์ด้วยเทมเพลตการวางแผนและจัดการกิจกรรมมากมายจาก ClickUp
- ClickUp AI: คุณต้องการให้มีผู้ช่วยมาจัดการงานแทนคุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลยุทธ์การเติบโตได้หรือไม่? พบกับClickUp AI. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุดด้วยการปรับแต่ง ClickUP AI ให้เหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ—ตั้งแต่คู่คิดในการคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงผู้ช่วยในการเขียน, มันสามารถทำได้ทุกอย่าง.
มากกว่า 800,000 ทีมจากทุกขนาดได้ขยายการเติบโตอย่างประสบความสำเร็จโดยใช้คุณสมบัติของ ClickUp ที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึง Finastra
ลูกค้าที่โดดเด่น: วิธีที่ ClickUp ช่วยเร่งการเข้าถึงตลาดและการเติบโตให้กับ Finastra
Finastra เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุด โดยมีสถาบันการเงินกว่า 8,000 แห่งเป็นลูกค้า ด้วยทีมงานกว่า 120 คนที่รับผิดชอบด้านการสร้างความต้องการและขับเคลื่อนการเติบโตให้กับบริษัท Finastra ต้องเผชิญกับความท้าทายทั่วไป นั่นคือ แผนการเข้าสู่ตลาด (GTM) ที่กระจัดกระจายซึ่งขัดขวางการมองเห็นและขัดขวางการเติบโต
แล้วพวกเขาทำอะไร? พวกเขาจับมือเป็นพันธมิตรกับ ClickUp!
ความท้าทาย
ด้วยแผน GTM ที่กระจายอยู่ในรูปแบบและที่เก็บข้อมูลต่างๆ ทั่วภูมิภาคและหน่วยธุรกิจ ทีมการตลาดของ Finastra ประสบปัญหาแคมเปญที่ไม่สอดคล้องกันและการขาดความโปร่งใสแบบเรียลไทม์
พวกเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในการประชุม นำข้อมูลที่แยกส่วน (และบางครั้งก็ล้าสมัย) มารวมกันเพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
โซลูชันด้วย ClickUp
การใช้งาน, ระบบอัตโนมัติ, และการวิเคราะห์ของ ClickUp ช่วยให้ Finastra แก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดของตนได้ ทั้งหมดนี้ใช้เพียงเครื่องมือเดียว
- การป้อนข้อมูลที่สม่ำเสมอ:เทมเพลตของ ClickUpมอบวิธีการที่ง่ายและสม่ำเสมอให้กับทีม GTM ของ Finastra ในการติดตามกิจกรรมของพวกเขา แต่ละหน่วยมีพื้นที่ทำงานและโครงสร้างโฟลเดอร์ที่สม่ำเสมอเพื่อจัดเก็บข้อมูลของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวสำหรับโครงการได้เร็วขึ้นและรวบรวมข้อมูลที่สม่ำเสมอเพื่อทำการวิเคราะห์
- มุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละภูมิภาคและหน่วยธุรกิจ:การใช้งานมุมมองใน ClickUpช่วยให้ทีมงานของ Finastra สามารถมองเห็นงานและโครงการในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาที่สุด ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดของพวกเขาสามารถแชร์มุมมองเฉพาะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใส 100% และการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการการตลาดเพื่อการเติบโต
- การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น: ด้วย ClickUp Automations หน่วย GTM ทุกหน่วยจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีการแก้ไขและอัปเดตในแผนการตลาดต่างๆ ทำให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลที่ตรงกัน
- การมองเห็นของผู้บริหารด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้:ClickUp Dashboardsช่วยให้ทีมของ Finastra ส่งมอบภาพรวมที่รวบรวมความคืบหน้าของโครงการให้กับรองประธานบริหารของแต่ละหน่วยธุรกิจ
ความร่วมมือระหว่าง Finastra กับ ClickUp กำลังพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเครื่องมือและฟีเจอร์ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และมอบแนวทางที่สอดคล้องกันสำหรับกลยุทธ์ GTM ในหน่วยธุรกิจที่หลากหลายของ Finastra
หากคุณต้องการแฮ็กการเติบโตในวิธีที่เป็นรูปธรรมและได้รับการพิสูจน์แล้วเช่นกัน ลองใช้ClickUpวันนี้!