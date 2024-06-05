11 นิสัยเล็ก ๆ (พร้อมวิทยาศาสตร์เบื้องหลัง) พร้อมแผนการนำไปใช้

"ฉันจะสำเร็จการรับรองสองใบในปีนี้"
"ฉันจะลดการใช้โซเชียลมีเดียจาก 2 ชั่วโมงครึ่งเหลือ 20 นาที"
"ปีนี้ ฉันจะมีความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น"
เราทุกคนต่างเคยมีเป้าหมายที่สูงส่งในชีวิต และพบว่ามันยากที่จะบรรลุถึง
บางครั้ง การเปลี่ยนแปลงอาจใหญ่เกินไปที่จะทำในครั้งเดียว และอาจทำให้กิจวัตรของคุณเสียไปอย่างสิ้นเชิง ความกดดันจากการต้องบรรลุสิ่งที่ใหญ่โตอาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ แม้กระทั่งไม่มีการพูดจาในแง่ลบกับตัวเองก็ตาม!
ในบางครั้ง เป้าหมายก็คลุมเครือ ตัวอย่างเช่น "การบรรลุสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว" มันหมายถึงอะไรในแง่ของการกระทำ?
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีนิสัยเล็ก ๆ โพสต์นี้จะมาสำรวจนิสัยเล็ก ๆ วิทยาศาสตร์เบื้องหลัง และวิธีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
อะไรคือไมโครแฮบิต?
นิสัยเล็ก ๆ คือก้าวเล็ก ๆ ที่คุณสร้างไว้ในกิจวัตรของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณ แทนที่จะพยายามทำเป้าหมายใหญ่และทะเยอทะยานให้สำเร็จในครั้งเดียว คุณแบ่งมันออกเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้มากขึ้น แม้ว่าจะเป็นนิสัยเล็ก ๆ แต่ก็สามารถนำไปสู่ประโยชน์ที่สำคัญได้
ตอนนี้ มาดูกันว่าเป้าหมายใหญ่จะเปลี่ยนเป็นนิสัยเล็กๆ ได้อย่างไร
"ฉันจะสำเร็จการรับรองสองใบในปีนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ฉันจะใช้เวลาวันละยี่สิบนาทีในการเรียนรู้"
"ฉันจะลดการใช้โซเชียลมีเดียจาก 2.5 ชั่วโมงเหลือ 20 นาที เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ฉันจะลดการใช้โซเชียลมีเดียลงวันละห้านาที "
"ปีนี้ฉันจะมีความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ฉันจะเลื่อนเวลาออกจากระบบให้เร็วขึ้นวันละสิบนาที "
วิทยาศาสตร์เบื้องหลังนิสัยเล็กๆ น้อยๆ
เชื่อหรือไม่ สมองของเราขี้เกียจ มันชอบการทำซ้ำๆ ที่ต้องตัดสินใจน้อยลง
เมื่อคุณทำสิ่งใดซ้ำๆ กัน จะเกิดวงจรนิสัยหรือเส้นทางประสาทในเบซัลแกงกลีอา ซึ่งเป็นกลุ่มโครงสร้างในสมองที่ดูแลการเรียนรู้ พฤติกรรม และอารมณ์
เมื่อนิสัยถูกสร้างขึ้นแล้ว การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนิสัยนั้นจะช้าลงและหยุดลง ทำให้ประหยัดพลังงานได้ ระหว่าง 40% ถึง 95% ของสิ่งที่เราทำทุกวันอยู่ในหมวดหมู่ของนิสัย
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างกัน สมมติว่าคุณใช้เวลา 20 นาทีแรกของวันทำงานไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ บนพอร์ทัลการเรียนรู้ภายในของบริษัท และทำเช่นนี้ซ้ำ ๆ ในเวลาต่อมา เมื่อคุณเปิดแล็ปท็อป สมองของคุณจะคลิกที่ไอคอนพอร์ทัลการเรียนรู้โดยอัตโนมัติ
อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเดินทางไปทำงานของคุณในแต่ละวัน คุณคุ้นเคยกับการใช้เส้นทางเฉพาะเพื่อไปทำงาน ดังนั้นเมื่อคุณนั่งอยู่ในรถ สมองของคุณก็รู้เส้นทางอยู่แล้ว และคุณแทบไม่ต้องคิดถึงมันเลย
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยเล็ก ๆ กับวินัย
เป้าหมายคือการแฮ็กสมองให้พัฒนาไมโครนิสัยใหม่โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ต้องอาศัยการทำพฤติกรรมนั้นอย่างน้อย66 ครั้ง จนกว่าจะถึงตอนนั้น วินัยคือสิ่งที่คอยยึดกระบวนการนี้ไว้
คุณต้องการระบบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณฝึกฝนการกระทำเล็ก ๆ อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสัย นั่นคือจุดที่แพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตเช่น ClickUp พร้อมตัวติดตามนิสัยสามารถช่วยได้
ข้อดีและข้อเสียของการนำไมโครฮับบิทมาใช้
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|คุณพบว่าการปรับปรุงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ได้ง่าย
|เหตุผลเดียวกัน (พวกมันง่ายและสะดวก) อาจทำให้คุณมองข้ามหรือประเมินผลกระทบของพวกมันในระยะยาวต่ำเกินไป
|พวกเขาใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้ไม่มีความขัดแย้งจากสถานที่ทำงาน
|ผลลัพธ์ต้องการความอดทนและความมีวินัย คุณอาจรู้สึกหงุดหงิดและขาดแรงจูงใจ
|ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของคุณในการทำงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
|ความพยายามในการพัฒนาตนเองของคุณถือเป็นสัญญาณที่ดี
พลังของนิสัยเล็ก ๆ (ที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัย)
การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เหล่านี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? นี่คือประโยชน์หลักของนิสัยเล็กๆ
1. ลดความขัดแย้งและกระตุ้นแรงจูงใจ
เหตุผลใหญ่ที่ทำให้เราไม่สามารถสร้างนิสัยใหม่หรือละทิ้งนิสัยไม่ดีได้คือการที่ชีวิตหรือการทำงานเข้ามาขัดขวางอยู่เสมอ (เราเข้าใจคุณ!) แต่ไมโครนิสัยนั้นเล็กมากจนคุณสามารถใส่เข้าไปในตารางเวลาของคุณได้แม้ในวันที่ยุ่งที่สุด และนิสัยดีเล็ก ๆ เหล่านี้จะให้รางวัลเล็ก ๆที่เพิ่มโดปามีน🤩 และทำให้คุณมีแรงจูงใจในระยะยาว
2. นำการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยที่ส่งผลระยะยาว
ทุกการกระทำเล็ก ๆ ที่คุณทำทุกวัน นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และหากคุณดีขึ้นเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปี คุณจะดีขึ้นถึงสามสิบเจ็ดเท่าในหนึ่งปี 🎉
3. ปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี
นิสัยเล็ก ๆ นำกิจวัตรง่าย ๆ มาสู่ชีวิตประจำวันของคุณเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น ลดความเครียด และปรับปรุงสุขภาพของคุณ
เรื่องเล่า: นักวิจัยสองคนจากมหาวิทยาลัยเชอร์บรูค ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการหยุดพักสั้น ๆ พวกเขาขอให้ศัลยแพทย์ 16 คนหยุดพักสั้น ๆ 20 วินาทีทุก ๆ 20 นาที ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งคือ ศัลยแพทย์ที่หยุดพักสั้น ๆ มีอัตราความแม่นยำสูงขึ้นถึงเจ็ดเท่า ในการวาดภาพหลังการผ่าตัด ซึ่งใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ป่วย พวกเขายังมีระดับความเหนื่อยล้าทางร่างกายลดลงครึ่งหนึ่ง และรู้สึกปวดน้อยลงที่หลัง คอ ไหล่ และข้อมือ สรุปแล้ว นิสัยเล็ก ๆ น้อย ๆ ช่วยให้การดูแลสุขภาพของคุณง่ายขึ้นในตารางงานที่ยุ่งเหยิง ทั้งหมดนี้เพียงแค่ใช้เวลา 20 วินาทีต่อชั่วโมงเท่านั้น 😱
วิธีนำไมโครฮับบิทมาใช้ในชีวิตประจำวัน: 3 ขั้นตอน
เราได้รวบรวมคู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างนิสัยเล็กๆ ไว้ด้านล่างนี้แล้ว มาเริ่มกันเลย!
1. ตั้งเป้าหมายที่ง่ายสุดๆ
ตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ จนกระทั่งมันน่าอายที่จะพลาดมัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปรับปรุงทักษะการพูดในที่สาธารณะ คุณสามารถตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ คือการฝึกพูดหน้ากระจกเพียง 5 นาทีทุกวัน
จงเป็นคนที่มีเป้าหมายน่าอายแต่มีผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ แทนที่จะเป็นหนึ่งในหลายๆ คนที่มีเป้าหมายน่าประทับใจแต่มีผลลัพธ์ที่น่าอาย
2. สร้างวงจรนิสัย
เจมส์ เคลียร์ อธิบายแนวคิดของวงจรนิสัยในหนังสือของเขาAtomic Habits
สี่ขั้นตอนในการสร้างวงจรนิสัยคือ:
1. กำหนดสัญญาณ: สัญญาณคือสิ่งกระตุ้นจากภายนอกหรือภายในที่เริ่มต้นการกระทำ ระบุสัญญาณที่ทำหน้าที่เป็นสัญญาณสำหรับนิสัย
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ClickUp เพื่อตั้งการแจ้งเตือนเป็นสัญญาณเตือนปกติและสร้างวินัยในตนเองได้
2. ระบุความอยาก: การกระทำที่ต้องการควรมีความน่าดึงดูดเพื่อหลอกสมองให้ทำตาม เช่น การฝึกพูดหน้ากระจกเป็นเวลาห้านาทีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ
3. กำหนดการตอบสนอง: คุณจะดำเนินการอย่างไร? สำหรับการพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ นิสัยย่อยที่ควรปฏิบัติคือการเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณและพูดเกี่ยวกับหัวข้อนั้นเป็นเวลาห้านาที
4. ค้นหาสิ่งตอบแทนของคุณ: ระบุสิ่งตอบแทนและสิ่งที่ช่วยให้คุณมีแรงจูงใจ ตัวอย่างเช่น การทำเครื่องหมายว่าทำกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ เสร็จในรายการสิ่งที่ต้องทำแล้วสามารถเพิ่มโดปามีนที่ดีในร่างกายได้
3. ทบทวนนิสัยของคุณเป็นระยะ
ใช้เวลาสักครู่เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบว่าคุณมีความสม่ำเสมอในนิสัยของคุณหรือไม่ หรือมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นบ้าง 🚧
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Goalsเพื่อตั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพ แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยในรูปแบบของงาน และมองเห็นความคืบหน้าปัจจุบันของคุณในแดชบอร์ด
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนิสัยเล็กๆ
แม้ว่าการสร้างนิสัยใหม่จะเป็นเรื่องยาก แต่คุณมีเทคโนโลยีที่จะช่วยคุณได้ ✨
แพลตฟอร์มสามแพลตฟอร์มต่อไปนี้จะช่วยคุณวางแผน, ติดตาม, และปรับปรุงนิสัยเล็ก ๆ ของคุณ
1. ClickUp
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการตั้งเป้าหมาย จัดการ และติดตามนิสัยทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวของคุณ คุณสามารถตั้งเป้าหมาย แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อย ตั้งค่างานประจำโดยใช้ฟีเจอร์งานประจำของ ClickUpและนำนิสัยเล็กๆ ของคุณไปปฏิบัติ ด้วยปฏิทินของ ClickUp และแดชบอร์ดของ ClickUp คุณจะได้รับมุมมองแบบภาพรวมของเป้าหมายของคุณ ทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามและพัฒนาพฤติกรรมใหม่ๆ
2. Habitica
Habiticaเป็นแอปปรับปรุงนิสัยในรูปแบบเกม ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างแรงจูงใจ คุณสร้างตัวละครและรายการสิ่งที่ต้องทำภายในแอป
การล้มเหลวในการทำภารกิจเหล่านั้นในชีวิตจริงจะทำให้สุขภาพของตัวละครของคุณเสื่อมลง
การบันทึกอวตารของคุณกลายเป็นแรงจูงใจ 🙌
3. วิถีชีวิต
Way of Lifeถูกออกแบบมาเพื่อการติดตามนิสัยด้วยคุณสมบัติเช่นการสะสมวันต่อเนื่องที่คล้ายกับ Snapchat คุณสามารถติดตามนิสัยได้สามอย่างและดูคะแนนของคุณในแต่ละนิสัย แอปยังใช้ส่วนประกอบภาพเช่นกราฟและแผนภูมิเพื่อยกระดับประสบการณ์การติดตามนิสัยของคุณ
เจ็ดตัวอย่างนิสัยเล็ก ๆ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะทางอาชีพ
1. สร้างรายการงานประจำวัน
การสร้างรายการงานประจำวันและการกำหนดลำดับความสำคัญเป็นหนึ่งในนิสัยของคนที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยการใช้ ClickUp คุณสามารถสร้างงานและกำหนดลำดับความสำคัญเป็น ต่ำ สูง ปกติ หรือเร่งด่วน
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: มีปัญหาในการทำตามรายการงานของคุณหรือไม่? ให้เพื่อนส่งข้อความเตือนคุณทุกวัน... หรือให้ ClickUp เป็นคู่หูที่คอยตรวจสอบความรับผิดชอบของคุณ!
2. มอบหมายงานง่าย ๆ ให้ทำทุกวัน
เมื่อคุณก้าวขึ้นบันไดในองค์กร การมอบหมายงานจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถเริ่มมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ โดยการมอบหมายงานประจำวันเพื่อพัฒนาทักษะการมอบหมายงานของคุณ
3. ใช้เวลา 20 นาทีทุกวันในการเรียนรู้สิ่งใหม่
คุณสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทปัจจุบันหรืออนาคตได้เพียงแค่จัดสรรเวลาเล็กน้อยในแต่ละวันเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ การเรียนรู้จะสะสมและพาคุณเข้าใกล้เป้าหมายที่ต้องการมากขึ้นพัฒนานิสัยการทำงานโดย ใช้เวลา 20 นาทีในการเรียนรู้ในวันทำงาน
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเราสามารถจดจำข้อมูลใหม่ได้ดีขึ้นหากเราทำซ้ำ ไม่ว่าจะโดยการบอกให้ผู้อื่นฟังหรือการเขียนลงไป ใช้ ClickUp Docs แบบร่วมมือกันหรือแม้แต่ Notepad ที่ใช้งานง่ายเพื่อบันทึกการเรียนรู้ของคุณ!
4. ลดเวลาตัดรอบของคุณลงห้านาทีทุกวัน
สมมติว่าคุณต้องการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ดีขึ้น และกำลังทำงานเกินเวลาปกติ คุณสามารถเลื่อนเวลาออกจากระบบให้เร็วขึ้นครั้งละห้านาทีทุกวัน จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณ ⏰
5. จัดเวลา 20 นาทีในแต่ละสัปดาห์สำหรับการทบทวนตนเอง
การสะท้อนตนเองช่วยให้คุณวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของเป้าหมายและประเมินว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล สิ่งนี้ยังช่วยในการพัฒนาตนเองของคุณอีกด้วย
คุณสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามเช่น:
- คุณกำลังบรรลุเป้าหมายปกติของคุณอยู่หรือไม่? หากไม่, อะไรคือสิ่งที่ขัดขวางคุณไม่ให้ทำเช่นนั้น?
- คุณเห็นผลกระทบเชิงบวกจากนิสัยบางอย่างและต้องการที่จะทำมันให้มากขึ้นอีกหรือไม่?
- เป้าหมายของคุณยังคงเกี่ยวข้องกับจุดที่คุณต้องการไปถึงในชีวิตการทำงานของคุณหรือไม่?
จัดสรรเวลา 20 นาทีในปฏิทินของคุณทุกสัปดาห์เพื่อทำการสะท้อนตนเองเช่นนี้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถผสานปฏิทิน Google ของคุณกับ ClickUpและบล็อกเวลาสำหรับการทบทวนเป็นระยะได้
อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การจัดการเวลา เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
6. ฝึกพูดในที่สาธารณะเป็นเวลาห้านาทีทุกวัน
คุณจำเป็นต้องแสดงความคิดของคุณอย่างชัดเจนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน. สิ่งนี้มีความสำคัญมากขึ้นหากคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำที่ต้องสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสื่อสารกับผู้ชมจำนวนมาก. คุณสามารถปรับปรุงทักษะการพูดในที่สาธารณะของคุณได้โดยการเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และพูดเป็นเวลาห้านาทีเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องใด ๆ ต่อหน้ากระจก.
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างรายการหัวข้อที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อลดความยุ่งยากในการหาหัวข้อทุกครั้ง คุณสามารถเลือกหัวข้อจากรายการและเริ่มต้นได้ทันที เก็บรายการให้เข้าถึงง่ายและแชร์ได้ (ให้เพื่อนช่วยเพิ่มไอเดีย!)โดยสร้างรายการออนไลน์ด้วย ClickUp
สร้างรายการหัวข้อที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพื่อลดความยุ่งยากในการหาหัวข้อทุกครั้ง คุณสามารถเลือกหัวข้อจากรายการและเริ่มต้นได้ทันที
7. ลดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ลงวันละห้านาที
หากคุณพบว่าการดูวิดีโอสุนัขน่ารักบน Instagram เป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานของคุณมากที่สุด ถึงเวลาแล้วที่คุณควรลดการใช้โซเชียลมีเดียลง
การลดเวลาหน้าจอ Instagram จาก 1.5 ชั่วโมงเหลือเพียง 20 นาทีต่อวันอาจเป็นเป้าหมายที่ยากจะบรรลุได้ เมื่อพิจารณาถึงความเสพติดของโซเชียลมีเดีย คุณตัดสินใจดูแค่รีลสุดท้ายก่อนปิดแอป และก่อนที่คุณจะรู้ตัวก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้ว!
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ โดยลดเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคุณลงวันละห้านาที
สี่นิสัยเล็ก ๆ ที่คุณสามารถนำมาใช้ในชีวิตของคุณได้ในวันนี้
นี่คือตัวอย่างของนิสัยเล็ก ๆ ที่คุณสามารถสร้างได้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพกายและใจของคุณ
1. ออกกำลังกายเป็นเวลา 15 นาที
คุณพยายามมานานแค่ไหนแล้วที่จะทำให้การออกกำลังกายในฟิตเนสเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ? คุณไปฟิตเนสสามวัน หยุดสองวัน และกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ทำไมไม่ลองออกกำลังกายที่บ้าน 15 นาทีทุกวัน จนกระทั่งการออกกำลังกายกลายเป็นสิ่งจำเป็นในกิจวัตรประจำวันของคุณล่ะ?
2. อ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้า
แทนที่จะตั้งเป้าอ่านหนังสือ 18 เล่มในหนึ่งปี ให้เริ่มต้นที่วันละหนึ่งหน้า คุณจะพัฒนาเป็นนิสัยรักการอ่าน และอาจจะอ่านได้มากกว่า 18 เล่มด้วยซ้ำ 🎯
3. เดินไปรอบ ๆ เป็นเวลาห้านาทีทุกชั่วโมงขณะทำงาน
การประชุมติดกันทำให้คุณต้องนั่งติดเก้าอี้อยู่หรือเปล่า?
ตั้งการแจ้งเตือนให้ลุกจากเก้าอี้ทุกชั่วโมง สำหรับคนที่มีงานนั่งประจำ การลุกขึ้นยืนและเดินไปรอบๆ เป็นเวลาห้านาทีในแต่ละชั่วโมงจะช่วยยกระดับอารมณ์และลดความอยากอาหารในช่วงท้ายของวัน ไม่ต้องมีพิซซ่าดึกๆ หรือผัดวันประกันพรุ่งแก้แค้นอีกต่อไป!
4. จดบันทึกเป็นเวลาห้านาที
การเขียนความรู้สึกทั้งหมดของคุณออกมาและปล่อยทุกอย่างออกจากหัว? ฟังดูผ่อนคลายแล้ว!
การเขียนบันทึกประจำวันเป็นที่รู้จักว่าช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล คุณสามารถสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้นเมื่อมองย้อนกลับไป โดยเฉพาะเมื่อคุณเขียนทุกอย่างออกมาเป็นคำพูด สร้างนิสัยใหม่ในการเขียนบันทึกประจำวันวันละห้านาทีเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคุณ 🌻
อ่านเพิ่มเติม:แอปที่ดีที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัล
การเอาชนะอุปสรรคขณะสร้างนิสัยเล็ก ๆ
1. การกลับไปใช้วิธีเดิม
ส่วนของสมองที่เรียกว่าพรีฟรอนทัลคอร์เท็กซ์ (prefrontal cortex) มีหน้าที่ในการวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุมตนเอง โดยมักจะควบคุมกลีบสมองส่วนฐาน (basal ganglia) และพยายามเปลี่ยนกลับไปใช้วิธีการหรือกิจวัตรเดิมๆ
💡วิธีแก้ไข: ใช้ClickUp Remindersเพื่อรับการแจ้งเตือนเป็นประจำเกี่ยวกับนิสัยใหม่จนกว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ
2. การประเมินผลกระทบของนิสัยใหม่ของคุณต่ำเกินไป
เนื่องจากนิสัยเล็ก ๆ นั้นเล็กมาก ๆ พวกมันจึงไม่มีผลกระทบทันที. มันง่ายที่จะลดความสำคัญของพวกมันเมื่อเทียบกับงานอื่น ๆ ที่สำคัญ.
💡วิธีแก้ไข: ใช้ฟีเจอร์ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญให้กับแต่ละงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของงานที่กำลังทำอยู่ ไม่ใช่แค่ไล่ทำแต่เรื่องที่เห็นผลเร็วเท่านั้น คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง เพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญเหล่านั้น
3. การเผชิญกับภาวะทรงตัว
ความก้าวหน้าของคุณกับนิสัยเล็กๆ จะเริ่มหยุดนิ่งหลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่ง ทำให้ดูเหมือนว่าคุณไม่ได้มีความก้าวหน้าจริงๆ อีกต่อไป นี่เป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ค่อยๆ เลิกทำนิสัยใหม่ของพวกเขาเนื่องจากกำลังใจที่ลดลงหรือความมั่นใจที่สูญเสียไป
💡วิธีแก้ไข: การหยุดนิ่งเป็นสัญญาณว่าคุณได้บรรลุประสิทธิภาพสูงสุดกับนิสัยหนึ่งแล้ว หมายความว่าคุณผ่านระดับหนึ่งไปแล้วและจำเป็นต้องเพิ่มความท้าทาย ลองจัดสรรเวลาและความพยายามให้กับนิสัยที่คุณได้ฝึกฝนมาบ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น เริ่มอ่านหนังสือห้าหน้าแทนที่จะอ่านสองหน้า มันจะช่วยให้คุณก้าวข้ามการหยุดนิ่งและกลับมาสู่เส้นทางสู่เป้าหมายระยะยาวอีกครั้ง
4. ไม่สามารถติดตามผลการบรรลุเป้าหมายได้
ลับตาก็ลืม! เว้นแต่คุณจะเขียนเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของคุณลงและติดตามตัวเลขการสำเร็จงานของคุณ คุณอาจจะลืมมันไปหรือไม่มีความกระตือรือร้นพอที่จะไล่ตามมัน
💡วิธีแก้ปัญหา: ใช้เทคโนโลยี!แอปติดตามเป้าหมายอย่างClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของคุณและจัดการเป้าหมายทั้งส่วนตัวและอาชีพ แผงควบคุมช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแสดงว่าคุณกำลังบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หรือคุณสามารถลองใช้เทมเพลตติดตามนิสัยฟรี 10 แบบใน Google Sheets ได้เช่นกัน
ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องมือติดตามสำหรับผู้จัดการโครงการ
โอบรับนิสัยเล็ก ๆ เพื่อการเติบโต!
นิสัยเล็ก ๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการก้าวสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับการเติบโตทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัวของคุณ ระบุเป้าหมายใหญ่ที่คุณต้องการจะบรรลุ และเริ่มสร้างนิสัยเล็ก ๆ ที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมายนั้น แต่อย่าปล่อยให้กำลังใจของคุณเป็นผู้ตัดสินใจที่จะทำนิสัยเหล่านี้ต่อไป
อย่าลืมสร้างระบบที่จะช่วยให้คุณติดตามนิสัยและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับนิสัยเหล่านั้น ดังที่เจมส์ เคลียร์กล่าวไว้ว่า "จุดประสงค์ของการตั้งเป้าหมายคือการชนะเกม จุดประสงค์ของการสร้างระบบคือการเล่นเกมต่อไป"
ClickUp เป็นหนึ่งในแอปจัดการนิสัยและงานที่ได้รับความนิยมและมีคะแนนสูงสุด ช่วยให้คุณสามารถติดตามนิสัยเล็กๆ ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถตั้งเป้าหมายและเตือนความจำ สร้างแดชบอร์ด กำหนดการแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง และปรับแต่งฟีเจอร์ต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการและความชอบเฉพาะตัวของคุณได้สมัครใช้งานฟรีเพื่อสร้างนิสัยเล็กๆ ที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของคุณ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. อะไรคือไมโครฮับบิท?
นิสัยเล็ก ๆ คือพฤติกรรมเล็ก ๆ ที่ให้ผลลัพธ์ใหญ่ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ช่วยปรับปรุงชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ
2. คุณสร้างนิสัยเล็กๆ อย่างไร?
คุณสามารถสร้างนิสัยเล็กๆ ได้โดยการแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆ ออกเป็นงานเล็กๆ ที่ทำได้ง่ายและสามารถทำเป็นประจำทุกวัน ตัวอย่างเช่น ดื่มน้ำหนึ่งแก้วทุกชั่วโมง ยืดเหยียดร่างกายเป็นเวลาห้านาทีวันละสองครั้ง หรืออ่านหนังสือเล่มโปรดหนึ่งหรือสองหน้าทุกวันโดยไม่ขาด
3. การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ คืออะไร?
การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ คือการปรับเปลี่ยนชีวิตเพียงเล็กน้อยที่อาจดูไม่สำคัญในระยะสั้น แต่สามารถช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในพฤติกรรมใหม่ของคุณเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากนัก และมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าทีละน้อยในฐานะบุคคลและมืออาชีพ
ตัวอย่างเช่น เริ่มรับประทานผลไม้ในมื้อกลางวันเพื่อเพิ่มปริมาณสารอาหารที่ร่างกายได้รับ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารทั้งหมดในทันที
หรือติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับโครงการต่างๆ เพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้น