10 หนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการมีสมาธิเพื่อปรับปรุงความตั้งใจของคุณในปี 2025

บอกฉันหน่อยว่านี่ฟังดูเหมือนคุณหรือเปล่า:
คุณเริ่มต้นวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำมากมาย หวังว่าจะทำทุกอย่างให้เสร็จ แต่พอถึงตอนกลางคืน คุณกลับรู้สึกว่าทำได้แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
คุณเข้านอน ตื่นขึ้นมาในวันถัดไป และวงจรก็ดำเนินต่อไป
เราทุกคนต่างเคยมีวันแบบนี้กันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องทำงานจากระยะไกล!
สิ่งรบกวนดูเหมือนจะปรากฏขึ้นทุกที่มากกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นอีเมลและข้อความที่ท่วมท้น การหลงอยู่ในโซเชียลมีเดีย หรือการดูรายการทีวีแบบมาราธอน
สิ่งที่น่าเสียดายคือ ยิ่งคุณไม่สนใจกับงานที่อยู่ตรงหน้า คุณก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงเท่านั้น ประสิทธิภาพการทำงานเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อมีความสนใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการปรับปรุงสมาธิของคุณ
เราได้ศึกษาหนังสือมากมายเกี่ยวกับการเพิ่มสมาธิ และเราได้คัดสรรหนังสือที่ดีที่สุดสิบเล่มไว้ให้คุณแล้ว คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าผู้เขียนเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยคุณเพิ่มทักษะการมีสมาธิ
พร้อมที่จะลงมือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือยัง? 📚
10 หนังสือยอดนิยมเกี่ยวกับการมีสมาธิเพื่อช่วยปรับปรุงสมาธิของคุณ
1.จุดโฟกัส: แรงขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่สู่ความเป็นเลิศ โดย แดเนียล โกลแมน
พูดตามตรง ฉันอยากเจอหนังสือเล่มนี้ให้เร็วกว่านี้
โกเลมันพูดถึงรูปแบบการโฟกัสสามแบบ (การโฟกัสภายใน, การโฟกัสผู้อื่น, และการโฟกัสภายนอก) และอธิบายว่า การนำแต่ละแบบไปใช้สามารถเปลี่ยนคุณจาก ผู้หลงใหลในการผัดวันประกันพรุ่ง ให้กลายเป็น ผู้ประสบความสำเร็จสูง ได้อย่างไร
เคล็ดลับของเขาในการเพิ่มสมาธิในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน การตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น และการเพิ่มสติปัญญาทางอารมณ์ของคุณ จะช่วยยกระดับความสามารถในการโฟกัสของคุณอย่างจริงจัง ช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต
เขามีสถิติที่ชัดเจน งานวิจัยที่เชื่อถือได้ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากหลากหลายสาขาเพื่อสนับสนุนประเด็นของเขา นอกจากนี้ เขายังใช้เวลาอธิบายอย่างละเอียดว่าอะไรที่ทำให้ ผู้ประสบความสำเร็จระดับปานกลาง แตกต่างจาก ผู้ประสบความสำเร็จระดับสูง
และอย่าพลาดข้อคิดของโกเลแมนเกี่ยวกับนิสัยที่ชาญฉลาดในหนังสือเล่มนี้ เขาพูดถึงการทำสมาธิแบบมีสติ การเตรียมตัวอย่างมีสมาธิ และบรรยากาศเชิงบวก เคล็ดลับการพัฒนาตนเองเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และรักษาระดับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ แล้วคุณจะเห็นผลกระทบอย่างมากต่อความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคุณ
ไม่ใช่เสียงพูดคุยของผู้คนรอบข้างเราที่เป็นสิ่งรบกวนจิตใจที่ทรงพลังที่สุด แต่เป็นเสียงพูดคุยในใจของเราเองต่างหาก การมีสมาธิอย่างเต็มที่ต้องการให้เสียงภายในเหล่านี้เงียบสงบ เริ่มนับถอยหลังจาก 100 โดยลบเลข 7 ออกไปทีละตัว และหากคุณมีสมาธิอยู่กับงาน เสียงรบกวนในใจของคุณจะค่อยๆ เงียบลง
2.หลักการ 80/20: ความลับสู่ความสำเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น โดย ริชาร์ด คอช
สิ่งที่คุณใช้เวลา 80% ของคุณไปนั้นคุ้มค่ากับความพยายามของคุณหรือไม่?
ค้นหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความสำเร็จที่มุ่งเน้น เมื่อพูดถึงการปรับปรุงเป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณ หนังสือเล่มนี้คือคัมภีร์ของคุณ
ริชาร์ด คอช ชี้ให้เห็นถึงหลักการ 80/20 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลักการพาเรโตในเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งระบุว่า 80% ของผลลัพธ์มาจาก 20% ของปัจจัยนำเข้า)
เขาสนับสนุนแนวคิดทางเศรษฐกิจที่มีมาช้านานนี้ และอธิบายวิธีการที่เป็นประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญและเพิ่มผลผลิต
หนังสือเล่มนี้เปิดเผยความจริงที่น่าประหลาดใจว่า 80% ของเวลาของคุณอาจถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่ากับงานที่ไม่สำคัญ แต่เมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่ 20% ที่มีความสำคัญ คุณจะสามารถปลดล็อกศักยภาพสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ชีวิตที่มีเป้าหมายชัดเจน และความสุขได้
ในที่สุด คุณจะเรียนรู้ที่จะระบุภารกิจที่สำคัญสำหรับชีวิตส่วนตัวของคุณ ทำงานอย่างชาญฉลาด จัดการเวลาของคุณ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจัดลำดับความสำคัญของภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือการสร้างสิ่งที่เรียบง่าย
3.ฟรีเพื่อโฟกัส: ระบบเพิ่มผลผลิตแบบครบวงจรเพื่อให้บรรลุมากขึ้นด้วยการทำน้อยลง โดยไมเคิล ฮายัตต์
เคยทำงานเสร็จเร็วกว่าที่คาดไว้บ้างไหม?
ไมเคิลอธิบายว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น และวิธีที่จะทำให้วัฒนธรรมเช่นนี้มั่นคงในทุกแง่มุมของชีวิตคุณ ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้กล่าวถึงเคล็ดลับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสามารถทำให้สำเร็จได้มากขึ้นด้วยเวลาและความพยายามน้อยลง
เขาบอกว่าความลับของการมีประสิทธิภาพคือการยึดติดกับงานที่ถูกต้อง แม้เมื่อมีสิ่งรบกวนทางดิจิทัลปรากฏขึ้น แทนที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไป
เขาอธิบายระบบสามขั้นตอนเพื่อเพิ่มการควบคุมตนเองของคุณ:
- หยุด: หยุดชั่วคราวเพื่อคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณสามารถทำได้ในสามขั้นตอน: กำหนด, ประเมิน, และฟื้นฟู
- ตัดออก: ลบงานที่ไม่มีความสำคัญสูงต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณออกไป แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากสามสิ่งนี้: กำจัด, อัตโนมัติ, หรือมอบหมาย
- ACT: นี่คือช่วงเวลาที่คุณดำเนินการกับงานสำคัญของคุณในขณะที่ฟื้นฟูสมาธิและค้นหาวิธีที่จะทำให้งานเหล่านั้นเสร็จสิ้นด้วยแรงกดดันน้อยลงและใช้เวลาน้อยลง คุณสามารถบรรลุสิ่งนี้ได้สามวิธี: รวม, กำหนด, และกระตุ้น
การเสียสมาธิเป็นศัตรูของประสิทธิภาพการทำงาน และการนำกลยุทธ์ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้สัญญาว่าจะช่วยปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้เกี่ยวกับการทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น; แต่คือการทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จ
4.โครงการเพิ่มผลผลิต: บรรลุเป้าหมายมากขึ้นด้วยการบริหารเวลา ความสนใจ และพลังงานของคุณ โดย คริส เบลีย์
เคยต้องการคู่มือปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมีสมาธิของคุณหรือไม่? หนังสือเล่มนี้คือคำตอบ
คริสทุ่มเทเวลาหนึ่งปีในการวิจัยและทดลองก่อนที่จะเขียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เขาบันทึกอย่างละเอียดถึงสิ่งที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับเขา ตั้งแต่พฤติกรรมไปจนถึงสภาพแวดล้อม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเขา
ในหนังสือเล่มนี้ คริส เบลีย์ ได้แบ่งปันเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นประโยชน์ เช่น การใช้คาเฟอีนอย่างชาญฉลาด ใช้เวลาน้อยลงกับงานสำคัญ ทำงานอย่างมีสติมากขึ้นด้วยการชะลอความเร็ว ละทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญ และยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ เขายังแนะนำกฎ 20 วินาทีที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการกับสิ่งรบกวน
แนวทางของเบลีย์ผสมผสานวิทยาศาสตร์ การทดสอบในชีวิตจริง และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลา ความสนใจ และพลังงานของคุณได้ดีขึ้น
ความยุ่งไม่ต่างจากความขี้เกียจเมื่อมันไม่ทำให้คุณบรรลุสิ่งใดเลย
5.การจัดการงานให้เสร็จสิ้น: ศิลปะแห่งการมีประสิทธิผลโดยไม่เครียด โดย เดวิด อัลเลน
คุณเคยประสบปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดหรือไม่?
การจัดการงานให้เสร็จสิ้น โดยเดวิดคือคำตอบ! เขาแบ่งปันเทคนิคที่ผ่านการทดสอบแล้วเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง
หนังสือเล่มนี้เจาะลึกในสามแง่มุมหลัก: การเชี่ยวชาญศิลปะของการทำงานให้สำเร็จ, การบรรลุประสิทธิภาพการทำงานที่ปราศจากความเครียด, และการนำพลังของหลักการสำคัญมาใช้
เมื่อเวลาผ่านไป Getting Things Done ได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน GTD และได้รับฉายาว่า "คัมภีร์แห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"
GTD ช่วยให้คุณติดตามงานปัจจุบันและวางแผนงานถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการเริ่มต้นใช้ GTD หรือไม่? คุณสามารถใช้เทมเพลต Getting Things Done ของ ClickUp ได้:
เพียงพอที่จะกล่าวว่าสิ่งที่เป็นอัตโนมัติและน่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นในจิตใจของคุณเมื่อคุณสร้างและมุ่งเน้นไปที่ภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องการ.
6.สิ่งแรกที่ต้องทำก่อน โดย สตีเฟน โควีย์
การให้ความสำคัญกับสิ่งแรกก่อนมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ?
ตามที่ ดร. สตีเฟน โควีย์ กล่าวว่า
"การให้ความสำคัญกับสิ่งแรกหมายถึงการจัดระเบียบและดำเนินการตามลำดับความสำคัญที่สำคัญที่สุดของคุณ มันคือการดำเนินชีวิตและถูกขับเคลื่อนโดยหลักการที่คุณให้คุณค่ามากที่สุด ไม่ใช่โดยวาระและแรงกดดันรอบตัวคุณ"
เขาอธิบายถึงการติดตามผลในสิ่งที่ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำไว้ในปี 1954 ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์
ดไวต์กล่าวว่า "ผมมีปัญหาอยู่สองประเภท คือเรื่องที่เร่งด่วนกับเรื่องที่สำคัญ"
หนังสือของสตีเฟ่นได้ขยายความเรื่องนี้ไปอีกขั้นด้วยสูตรการจัดการเวลาที่แบ่งงานออกเป็นสองประเภท: งานเร่งด่วนและงานสำคัญ โดยเน้นย้ำว่างานสำคัญไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนเสมอไป และงานเร่งด่วนก็ไม่จำเป็นต้องสำคัญเสมอไปเช่นกัน
หนังสือเล่มนี้ยังสำรวจการจัดการเวลาในสามยุคสมัยที่แตกต่างกัน: รายการงาน, เครื่องมือจัดการส่วนตัวที่มีกำหนดเวลา, และการชี้แจงคุณค่า
สตีเฟ่นเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่สำคัญและระยะยาวมากกว่างานที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ
7.การทำงานอย่างลึกซึ้ง โดย คาล นิวพอร์ต
เคยไหมที่จมอยู่กับงานจนลืมเวลาไปหมด และทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นภาพเบลอ?
นั่นเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง!
ในหนังสือของเขา นิวพอร์ตอธิบายการทำงานเชิงลึกว่า:
"กิจกรรมทางวิชาชีพที่ดำเนินการในสภาวะที่ปราศจากสิ่งรบกวน ซึ่งช่วยกระตุ้นความสามารถทางปัญญาของคุณให้ถึงขีดจำกัด ความพยายามเหล่านี้สร้างคุณค่าใหม่ พัฒนาทักษะของคุณ และยากที่จะลอกเลียนแบบ"
เขาให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการเอาชนะสิ่งรบกวนและเปลี่ยนโฟกัสของคุณไปยังงานเดียว ส่วนแรกของ Deep Work จะอธิบายแนวคิดของการทำงานเชิงลึก (การมีสมาธิอย่างสูง) และเปรียบเทียบกับการทำงานแบบผิวเผิน (การมีสมาธิแบบไร้ความคิดและผิวเผิน)
ในครึ่งหลังของหนังสือ เขาได้ลงลึกถึงสี่การกระทำสำคัญเพื่อบรรลุการทำงานอย่างลึกซึ้ง การควบคุมตนเอง และวินัยทางจิตใจ:
- ทำงานอย่างลึกซึ้ง
- ยอมรับความเบื่อหน่าย
- เลิกใช้สื่อสังคมออนไลน์
- ระบายน้ำออกจากที่ตื้น (กำจัดงานที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก)
เขายังสำรวจแนวทางปรัชญาเพื่อประยุกต์ใช้การทำงานเชิงลึกในชีวิตการทำงานของคุณ
"Deep Work" เป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับการควบคุมตนเองและการใช้ชีวิตอย่างมีสมาธิ มันจะช่วยให้คุณเอาชนะสิ่งรบกวน เพิ่มสมาธิ และนำพลังงานของคุณไปสู่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
8.ความจำเป็นโดย เกร็ก แมคคีออน
รู้สึกทำงานหนักเกินไปและเครียดจนรับไม่ไหวใช่ไหม? เกร็กมีคำตอบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตที่ดีกว่าเดิม
ในหนังสือของเขา เขาสอนศิลปะของการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและละทิ้งงานที่ไม่สำคัญ เขาแสดงให้เห็นว่าการยึดถือสิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่เทคนิคการจัดการเวลา แต่เป็นวิธีการที่มีวินัยในการระบุสิ่งจำเป็นและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป
เขาเน้นย้ำว่าการเลือกสรรสิ่งที่จำเป็นอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมการตัดสินใจของตนเองได้อีกครั้ง เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทเวลา พลังงาน และความพยายามไปกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อเป้าหมายและกิจกรรมที่สำคัญของคุณ
การยึดถือสิ่งสำคัญ (Essentialism) ไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น แต่เป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จ มันไม่ได้หมายความแค่ทำให้น้อยลงเพียงเพื่อความน้อยลงเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนเวลาและพลังงานของคุณอย่างชาญฉลาดที่สุด เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ด้วยการเลือกทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
เกร็กพูดถึงว่าแนวคิดแบบเอสเซนเชียลลิสม์เป็นทั้งกรอบความคิดและวิถีชีวิต
การอ่านหนังสือ Essentialism จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่แท้จริงและตัดสินใจอย่างมีสติ คุณจะค้นพบขั้นตอนง่าย ๆ ในการสำรวจ ประเมิน ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น และลงมือทำ
9.คิดเร็ว คิดช้า โดย แดเนียล คาห์เนม
คุณเคยสงสัยไหมว่าส่วนไหนของสมองที่คิดทุกอย่าง?
ในหนังสือของเขา แดเนียล คาเนมาน ได้อธิบายถึงวิธีการทำงานของจิตใจของเรา เขาได้เปิดเผยให้เห็นถึงระบบสมองสองระบบที่ขับเคลื่อนการคิดของมนุษย์ ระบบแรกคือระบบที่รวดเร็ว อัตโนมัติ อารมณ์ และอยู่ใต้สำนึก ส่วนระบบที่สองคือระบบที่ช้าลง มีความตั้งใจ และใช้เหตุผล
คาห์เนมานเปิดเผยว่าเมื่อใดควรเชื่อหรือสงสัยในสัญชาตญาณของตนเอง โดยสำรวจกระบวนการคิดของมนุษย์ นอกจากนี้เขายังแบ่งปันเคล็ดลับในการใช้ประโยชน์จากการคิดอย่างช้าๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เขายังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างมีสติมากขึ้น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
คุณสามารถทำหลายสิ่งพร้อมกันได้ แต่เฉพาะเมื่อสิ่งเหล่านั้นง่ายและไม่ต้องการความพยายามมากเท่านั้น
10.สมองของคุณขณะทำงาน: กลยุทธ์ในการเอาชนะสิ่งรบกวน กลับมาโฟกัส และทำงานอย่างชาญฉลาดตลอดทั้งวัน โดย เดวิด ร็อค
นิสัยของคุณกำหนดศักยภาพของสมอง หากคุณไม่ใส่ใจ คุณจะไม่บรรลุศักยภาพสูงสุด
ในหนังสือของเขา เดวิด ร็อค ได้อธิบายการทำงานของสมองอย่างละเอียดและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตที่มุ่งเน้น เขาพูดถึงวิธีที่นิสัยที่ดีสามารถช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
นี่คือสิบเคล็ดลับที่เขาแบ่งปันเพื่อรักษาสมองของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด:
- รักษาพลังสมองของคุณ
- ตัดสิ่งรบกวนเพื่อรักษาสมาธิ
- รักษาความตื่นตัวทางจิตใจในระดับที่เหมาะสม
- หยุดพักเพื่อช่วงเวลาแห่งการค้นพบ
- ฝึกสติเพื่อเสริมสร้างความจำและโครงสร้างสมองของคุณ
- ใช้ความขบขันเพื่อลดความไม่แน่นอนและควบคุมสถานการณ์
- ปล่อยวางความคาดหวังต่อสมองที่มีความสุขมากขึ้นและนิสัยที่ดี
- เข้าใจว่าสมองของเราเจริญเติบโตได้ดีผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความยุติธรรม
- เรียนรู้ว่าสมองให้คุณค่าเพิ่มขึ้นในความสำคัญหรือสถานะอย่างไร
- เข้าใจว่าทำไมข้อเสนอแนะจึงไม่ได้ผลเสมอไป
การมีสติเป็นนิสัย; ยิ่งทำบ่อยเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะอยู่ในโหมดนั้นได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก...มันเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ มันคือการเข้าถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว การมีสติไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งที่ยากคือการจำไว้ว่าให้มีความตั้งใจ
เริ่มมีสมาธิด้วย ClickUp
การอ่านหนังสือจะไร้ประโยชน์หากคุณไม่นำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ หนึ่งในวิธีที่ชาญฉลาดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำตามแผนคือการใช้วิทยุซอฟต์แวร์เช่น ClickUp เพื่อทำให้การจัดการงานของคุณมีประสิทธิภาพและเพิ่มสมาธิของคุณ
ClickUp สามารถช่วยให้คุณนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในหนังสือเหล่านี้ไปปฏิบัติได้จริง และผสานเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างราบรื่น
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทำงานของคุณได้ในแอปเดียว
ลองดูคุณสมบัติของ ClickUp เหล่านี้ที่สามารถเพิ่มสมาธิของคุณในการทำงานและในชีวิต:
คลิกอัพ เวิร์กโฟลว์
ClickUp จำกัดการสลับบริบทโดยการนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว
ไม่ต้องสลับแอปไปมาเพื่อจัดการงานอีกต่อไป – ทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้ว นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
การบล็อกเวลาด้วย ClickUp
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpมอบวิธีการจัดการตารางเวลาของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยบล็อกเวลา
คุณสามารถกำหนดงานหนึ่งหรือหลายงานให้กับช่วงเวลาสั้น ๆ ในวันของคุณ และมุ่งเน้นไปที่งานเหล่านี้เท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วย ClickUp การสร้าง แก้ไข และดูช่วงเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างบล็อกเวลาของคุณบน ClickUp:
- สร้างงานของคุณใน ClickUp
- เพิ่มคำอธิบายงานของคุณ
- เพิ่มผู้รับมอบหมายหรือผู้ติดตาม
- เพิ่มลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
- รวมเวลาประมาณการ
- เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดสำหรับงาน
- เพิ่มแท็กงาน
- เพิ่มความสัมพันธ์และการพึ่งพา (ถ้ามี)
- เพิ่มรายการตรวจสอบ (ถ้ามี)
เมื่อคุณกำหนดงานเรียบร้อยแล้ว เลือกมุมมองที่คุณต้องการ และคุณจะมี ตารางเวลาที่ละเอียดอยู่ในมือคุณ!
เทมเพลต ClickUp
ClickUp มี เทมเพลตการจัดสรรเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการของคุณได้ด้วย ClickUp Time Tracking
ClickUp Automation
ClickUp Automationคือผู้ช่วยประหยัดเวลาของคุณ ช่วยลดงานที่เสียเวลาและกิจกรรมที่ทำซ้ำๆ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้หลากหลาย เช่น การอัปเดตวันที่ครบกำหนดสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง
หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ ClickUp มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานให้คุณเลือกใช้
รายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญได้มากขึ้น ClickUp มีรายการสิ่งที่ต้องทำที่หลากหลาย รวมถึง รายการตรวจสอบประจำวันเพื่อช่วยจัดการความคิดของคุณ ได้ดีขึ้น
คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docsสำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดที่ช่วยให้คุณมีสมาธิและนำไปสู่รายการดำเนินการที่ชัดเจนและแม่นยำ มีความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
คุณสามารถใส่ตาราง, ร่วมมือกับผู้อื่น, เพิ่มความคิดเห็น, เชื่อมต่อเอกสารของคุณกับกระบวนการทำงานต่าง ๆ, และอื่น ๆ ได้
มุมมองปริมาณงาน ClickUp
ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมงานของคุณอย่างรวดเร็วและเรียงลำดับความสำคัญ การแสดงภาพปริมาณงานของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ
ลงมือทำและพัฒนาสมาธิของคุณ
นี่ไง! 10 หนังสือที่น่าทึ่งเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นในแต่ละวัน
จำไว้ว่า การอ่านเป็นสิ่งที่ดี แต่การกระทำคือสิ่งที่สำคัญ
การยุ่งไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังก้าวหน้า แม้จะมีสิ่งรบกวนมากมายที่เราเผชิญในแต่ละวัน เราต้องฝึกวินัยตนเองเพื่อพัฒนาสมาธิและความตั้งใจ
หนังสือเหล่านี้จะเป็นคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นได้ด้วยเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริง
อย่าลืมใช้ เทมเพลตเช็กลิสต์ของเราเพื่อติดตามรายการอ่านของคุณและทำเครื่องหมายสิ่งที่อ่านแล้วเมื่อคุณเริ่มอ่าน!