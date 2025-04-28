บล็อก ClickUp

10 หนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการมีสมาธิเพื่อปรับปรุงความตั้งใจของคุณในปี 2025

28 เมษายน 2568

บอกฉันหน่อยว่านี่ฟังดูเหมือนคุณหรือเปล่า:

คุณเริ่มต้นวันด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำมากมาย หวังว่าจะทำทุกอย่างให้เสร็จ แต่พอถึงตอนกลางคืน คุณกลับรู้สึกว่าทำได้แค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

คุณเข้านอน ตื่นขึ้นมาในวันถัดไป และวงจรก็ดำเนินต่อไป

เราทุกคนต่างเคยมีวันแบบนี้กันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องทำงานจากระยะไกล!

สิ่งรบกวนดูเหมือนจะปรากฏขึ้นทุกที่มากกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นอีเมลและข้อความที่ท่วมท้น การหลงอยู่ในโซเชียลมีเดีย หรือการดูรายการทีวีแบบมาราธอน

สิ่งที่น่าเสียดายคือ ยิ่งคุณไม่สนใจกับงานที่อยู่ตรงหน้า คุณก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงเท่านั้น ประสิทธิภาพการทำงานเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อมีความสนใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการปรับปรุงสมาธิของคุณ

เราได้ศึกษาหนังสือมากมายเกี่ยวกับการเพิ่มสมาธิ และเราได้คัดสรรหนังสือที่ดีที่สุดสิบเล่มไว้ให้คุณแล้ว คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าผู้เขียนเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยคุณเพิ่มทักษะการมีสมาธิ

พร้อมที่จะลงมือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแล้วหรือยัง? 📚

10 หนังสือยอดนิยมเกี่ยวกับการมีสมาธิเพื่อช่วยปรับปรุงสมาธิของคุณ

1.จุดโฟกัส: แรงขับเคลื่อนที่ซ่อนอยู่สู่ความเป็นเลิศ โดย แดเนียล โกลแมน

พูดตามตรง ฉันอยากเจอหนังสือเล่มนี้ให้เร็วกว่านี้

โกเลมันพูดถึงรูปแบบการโฟกัสสามแบบ (การโฟกัสภายใน, การโฟกัสผู้อื่น, และการโฟกัสภายนอก) และอธิบายว่า การนำแต่ละแบบไปใช้สามารถเปลี่ยนคุณจาก ผู้หลงใหลในการผัดวันประกันพรุ่ง ให้กลายเป็น ผู้ประสบความสำเร็จสูง ได้อย่างไร

เคล็ดลับของเขาในการเพิ่มสมาธิในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน การตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น และการเพิ่มสติปัญญาทางอารมณ์ของคุณ จะช่วยยกระดับความสามารถในการโฟกัสของคุณอย่างจริงจัง ช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต

เขามีสถิติที่ชัดเจน งานวิจัยที่เชื่อถือได้ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากหลากหลายสาขาเพื่อสนับสนุนประเด็นของเขา นอกจากนี้ เขายังใช้เวลาอธิบายอย่างละเอียดว่าอะไรที่ทำให้ ผู้ประสบความสำเร็จระดับปานกลาง แตกต่างจาก ผู้ประสบความสำเร็จระดับสูง

และอย่าพลาดข้อคิดของโกเลแมนเกี่ยวกับนิสัยที่ชาญฉลาดในหนังสือเล่มนี้ เขาพูดถึงการทำสมาธิแบบมีสติ การเตรียมตัวอย่างมีสมาธิ และบรรยากาศเชิงบวก เคล็ดลับการพัฒนาตนเองเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และรักษาระดับประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ แล้วคุณจะเห็นผลกระทบอย่างมากต่อความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคุณ

ไม่ใช่เสียงพูดคุยของผู้คนรอบข้างเราที่เป็นสิ่งรบกวนจิตใจที่ทรงพลังที่สุด แต่เป็นเสียงพูดคุยในใจของเราเองต่างหาก การมีสมาธิอย่างเต็มที่ต้องการให้เสียงภายในเหล่านี้เงียบสงบ เริ่มนับถอยหลังจาก 100 โดยลบเลข 7 ออกไปทีละตัว และหากคุณมีสมาธิอยู่กับงาน เสียงรบกวนในใจของคุณจะค่อยๆ เงียบลง

2.หลักการ 80/20: ความลับสู่ความสำเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น โดย ริชาร์ด คอช

หลักการ 80/20: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น โดย ริชาร์ด คอช

สิ่งที่คุณใช้เวลา 80% ของคุณไปนั้นคุ้มค่ากับความพยายามของคุณหรือไม่?

ค้นหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความสำเร็จที่มุ่งเน้น เมื่อพูดถึงการปรับปรุงเป้าหมายและลำดับความสำคัญของคุณ หนังสือเล่มนี้คือคัมภีร์ของคุณ

ริชาร์ด คอช ชี้ให้เห็นถึงหลักการ 80/20 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลักการพาเรโตในเศรษฐศาสตร์ (ซึ่งระบุว่า 80% ของผลลัพธ์มาจาก 20% ของปัจจัยนำเข้า)

เขาสนับสนุนแนวคิดทางเศรษฐกิจที่มีมาช้านานนี้ และอธิบายวิธีการที่เป็นประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญและเพิ่มผลผลิต

หนังสือเล่มนี้เปิดเผยความจริงที่น่าประหลาดใจว่า 80% ของเวลาของคุณอาจถูกใช้ไปอย่างสูญเปล่ากับงานที่ไม่สำคัญ แต่เมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่ 20% ที่มีความสำคัญ คุณจะสามารถปลดล็อกศักยภาพสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ชีวิตที่มีเป้าหมายชัดเจน และความสุขได้

ในที่สุด คุณจะเรียนรู้ที่จะระบุภารกิจที่สำคัญสำหรับชีวิตส่วนตัวของคุณ ทำงานอย่างชาญฉลาด จัดการเวลาของคุณ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และจัดลำดับความสำคัญของภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือการสร้างสิ่งที่เรียบง่าย

3.ฟรีเพื่อโฟกัส: ระบบเพิ่มผลผลิตแบบครบวงจรเพื่อให้บรรลุมากขึ้นด้วยการทำน้อยลง โดยไมเคิล ฮายัตต์

เคยทำงานเสร็จเร็วกว่าที่คาดไว้บ้างไหม?

ไมเคิลอธิบายว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น และวิธีที่จะทำให้วัฒนธรรมเช่นนี้มั่นคงในทุกแง่มุมของชีวิตคุณ ในหนังสือเล่มนี้ เขาได้กล่าวถึงเคล็ดลับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสามารถทำให้สำเร็จได้มากขึ้นด้วยเวลาและความพยายามน้อยลง

เขาบอกว่าความลับของการมีประสิทธิภาพคือการยึดติดกับงานที่ถูกต้อง แม้เมื่อมีสิ่งรบกวนทางดิจิทัลปรากฏขึ้น แทนที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันมากเกินไป

เขาอธิบายระบบสามขั้นตอนเพื่อเพิ่มการควบคุมตนเองของคุณ:

  • หยุด: หยุดชั่วคราวเพื่อคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณสามารถทำได้ในสามขั้นตอน: กำหนด, ประเมิน, และฟื้นฟู
  • ตัดออก: ลบงานที่ไม่มีความสำคัญสูงต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณออกไป แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งจากสามสิ่งนี้: กำจัด, อัตโนมัติ, หรือมอบหมาย
  • ACT: นี่คือช่วงเวลาที่คุณดำเนินการกับงานสำคัญของคุณในขณะที่ฟื้นฟูสมาธิและค้นหาวิธีที่จะทำให้งานเหล่านั้นเสร็จสิ้นด้วยแรงกดดันน้อยลงและใช้เวลาน้อยลง คุณสามารถบรรลุสิ่งนี้ได้สามวิธี: รวม, กำหนด, และกระตุ้น

การเสียสมาธิเป็นศัตรูของประสิทธิภาพการทำงาน และการนำกลยุทธ์ในหนังสือเล่มนี้ไปใช้สัญญาว่าจะช่วยปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้เกี่ยวกับการทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น; แต่คือการทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จ

4.โครงการเพิ่มผลผลิต: บรรลุเป้าหมายมากขึ้นด้วยการบริหารเวลา ความสนใจ และพลังงานของคุณ โดย คริส เบลีย์

เคยต้องการคู่มือปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมีสมาธิของคุณหรือไม่? หนังสือเล่มนี้คือคำตอบ

คริสทุ่มเทเวลาหนึ่งปีในการวิจัยและทดลองก่อนที่จะเขียน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เขาบันทึกอย่างละเอียดถึงสิ่งที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับเขา ตั้งแต่พฤติกรรมไปจนถึงสภาพแวดล้อม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเขา

ในหนังสือเล่มนี้ คริส เบลีย์ ได้แบ่งปันเคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นประโยชน์ เช่น การใช้คาเฟอีนอย่างชาญฉลาด ใช้เวลาน้อยลงกับงานสำคัญ ทำงานอย่างมีสติมากขึ้นด้วยการชะลอความเร็ว ละทิ้งสิ่งที่ไม่สำคัญ และยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ เขายังแนะนำกฎ 20 วินาทีที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการกับสิ่งรบกวน

แนวทางของเบลีย์ผสมผสานวิทยาศาสตร์ การทดสอบในชีวิตจริง และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลา ความสนใจ และพลังงานของคุณได้ดีขึ้น

ความยุ่งไม่ต่างจากความขี้เกียจเมื่อมันไม่ทำให้คุณบรรลุสิ่งใดเลย

5.การจัดการงานให้เสร็จสิ้น: ศิลปะแห่งการมีประสิทธิผลโดยไม่เครียด โดย เดวิด อัลเลน

คุณเคยประสบปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดหรือไม่?

การจัดการงานให้เสร็จสิ้น โดยเดวิดคือคำตอบ! เขาแบ่งปันเทคนิคที่ผ่านการทดสอบแล้วเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง

หนังสือเล่มนี้เจาะลึกในสามแง่มุมหลัก: การเชี่ยวชาญศิลปะของการทำงานให้สำเร็จ, การบรรลุประสิทธิภาพการทำงานที่ปราศจากความเครียด, และการนำพลังของหลักการสำคัญมาใช้

เมื่อเวลาผ่านไป Getting Things Done ได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะ ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน GTD และได้รับฉายาว่า "คัมภีร์แห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน"

GTD ช่วยให้คุณติดตามงานปัจจุบันและวางแผนงานถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการเริ่มต้นใช้ GTD หรือไม่? คุณสามารถใช้เทมเพลต Getting Things Done ของ ClickUp ได้:

เพียงพอที่จะกล่าวว่าสิ่งที่เป็นอัตโนมัติและน่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นในจิตใจของคุณเมื่อคุณสร้างและมุ่งเน้นไปที่ภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องการ.

6.สิ่งแรกที่ต้องทำก่อน โดย สตีเฟน โควีย์

การให้ความสำคัญกับสิ่งแรกก่อนมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ?

ตามที่ ดร. สตีเฟน โควีย์ กล่าวว่า

"การให้ความสำคัญกับสิ่งแรกหมายถึงการจัดระเบียบและดำเนินการตามลำดับความสำคัญที่สำคัญที่สุดของคุณ มันคือการดำเนินชีวิตและถูกขับเคลื่อนโดยหลักการที่คุณให้คุณค่ามากที่สุด ไม่ใช่โดยวาระและแรงกดดันรอบตัวคุณ"

เขาอธิบายถึงการติดตามผลในสิ่งที่ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา ได้แนะนำไว้ในปี 1954 ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์

ดไวต์กล่าวว่า "ผมมีปัญหาอยู่สองประเภท คือเรื่องที่เร่งด่วนกับเรื่องที่สำคัญ"

แม่แบบ Eisenhower Matrix โดย ClickUp
จัดการรายการงานที่มากมายได้อย่างง่ายดายด้วยแม่แบบ Eisenhower Matrixโดย ClickUp

หนังสือของสตีเฟ่นได้ขยายความเรื่องนี้ไปอีกขั้นด้วยสูตรการจัดการเวลาที่แบ่งงานออกเป็นสองประเภท: งานเร่งด่วนและงานสำคัญ โดยเน้นย้ำว่างานสำคัญไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนเสมอไป และงานเร่งด่วนก็ไม่จำเป็นต้องสำคัญเสมอไปเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้ยังสำรวจการจัดการเวลาในสามยุคสมัยที่แตกต่างกัน: รายการงาน, เครื่องมือจัดการส่วนตัวที่มีกำหนดเวลา, และการชี้แจงคุณค่า

สตีเฟ่นเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่สำคัญและระยะยาวมากกว่างานที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ

7.การทำงานอย่างลึกซึ้ง โดย คาล นิวพอร์ต

เคยไหมที่จมอยู่กับงานจนลืมเวลาไปหมด และทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นภาพเบลอ?

นั่นเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง!

ในหนังสือของเขา นิวพอร์ตอธิบายการทำงานเชิงลึกว่า:

"กิจกรรมทางวิชาชีพที่ดำเนินการในสภาวะที่ปราศจากสิ่งรบกวน ซึ่งช่วยกระตุ้นความสามารถทางปัญญาของคุณให้ถึงขีดจำกัด ความพยายามเหล่านี้สร้างคุณค่าใหม่ พัฒนาทักษะของคุณ และยากที่จะลอกเลียนแบบ"

เขาให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการเอาชนะสิ่งรบกวนและเปลี่ยนโฟกัสของคุณไปยังงานเดียว ส่วนแรกของ Deep Work จะอธิบายแนวคิดของการทำงานเชิงลึก (การมีสมาธิอย่างสูง) และเปรียบเทียบกับการทำงานแบบผิวเผิน (การมีสมาธิแบบไร้ความคิดและผิวเผิน)

ในครึ่งหลังของหนังสือ เขาได้ลงลึกถึงสี่การกระทำสำคัญเพื่อบรรลุการทำงานอย่างลึกซึ้ง การควบคุมตนเอง และวินัยทางจิตใจ:

  • ทำงานอย่างลึกซึ้ง
  • ยอมรับความเบื่อหน่าย
  • เลิกใช้สื่อสังคมออนไลน์
  • ระบายน้ำออกจากที่ตื้น (กำจัดงานที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก)

เขายังสำรวจแนวทางปรัชญาเพื่อประยุกต์ใช้การทำงานเชิงลึกในชีวิตการทำงานของคุณ

"Deep Work" เป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับการควบคุมตนเองและการใช้ชีวิตอย่างมีสมาธิ มันจะช่วยให้คุณเอาชนะสิ่งรบกวน เพิ่มสมาธิ และนำพลังงานของคุณไปสู่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง

8.ความจำเป็นโดย เกร็ก แมคคีออน

รู้สึกทำงานหนักเกินไปและเครียดจนรับไม่ไหวใช่ไหม? เกร็กมีคำตอบเพื่อสร้างสมดุลระหว่างงานกับชีวิตที่ดีกว่าเดิม

ในหนังสือของเขา เขาสอนศิลปะของการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและละทิ้งงานที่ไม่สำคัญ เขาแสดงให้เห็นว่าการยึดถือสิ่งจำเป็นไม่ใช่แค่เทคนิคการจัดการเวลา แต่เป็นวิธีการที่มีวินัยในการระบุสิ่งจำเป็นและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป

เขาเน้นย้ำว่าการเลือกสรรสิ่งที่จำเป็นอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมการตัดสินใจของตนเองได้อีกครั้ง เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทเวลา พลังงาน และความพยายามไปกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อเป้าหมายและกิจกรรมที่สำคัญของคุณ

การยึดถือสิ่งสำคัญ (Essentialism) ไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งต่าง ๆ ให้มากขึ้น แต่เป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ถูกต้องให้สำเร็จ มันไม่ได้หมายความแค่ทำให้น้อยลงเพียงเพื่อความน้อยลงเท่านั้น แต่เป็นการลงทุนเวลาและพลังงานของคุณอย่างชาญฉลาดที่สุด เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด ด้วยการเลือกทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

เกร็กพูดถึงว่าแนวคิดแบบเอสเซนเชียลลิสม์เป็นทั้งกรอบความคิดและวิถีชีวิต

การอ่านหนังสือ Essentialism จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่แท้จริงและตัดสินใจอย่างมีสติ คุณจะค้นพบขั้นตอนง่าย ๆ ในการสำรวจ ประเมิน ลดสิ่งที่ไม่จำเป็น และลงมือทำ

9.คิดเร็ว คิดช้า โดย แดเนียล คาห์เนม

คุณเคยสงสัยไหมว่าส่วนไหนของสมองที่คิดทุกอย่าง?

ในหนังสือของเขา แดเนียล คาเนมาน ได้อธิบายถึงวิธีการทำงานของจิตใจของเรา เขาได้เปิดเผยให้เห็นถึงระบบสมองสองระบบที่ขับเคลื่อนการคิดของมนุษย์ ระบบแรกคือระบบที่รวดเร็ว อัตโนมัติ อารมณ์ และอยู่ใต้สำนึก ส่วนระบบที่สองคือระบบที่ช้าลง มีความตั้งใจ และใช้เหตุผล

คาห์เนมานเปิดเผยว่าเมื่อใดควรเชื่อหรือสงสัยในสัญชาตญาณของตนเอง โดยสำรวจกระบวนการคิดของมนุษย์ นอกจากนี้เขายังแบ่งปันเคล็ดลับในการใช้ประโยชน์จากการคิดอย่างช้าๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เขายังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างมีสติมากขึ้น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง

คุณสามารถทำหลายสิ่งพร้อมกันได้ แต่เฉพาะเมื่อสิ่งเหล่านั้นง่ายและไม่ต้องการความพยายามมากเท่านั้น

10.สมองของคุณขณะทำงาน: กลยุทธ์ในการเอาชนะสิ่งรบกวน กลับมาโฟกัส และทำงานอย่างชาญฉลาดตลอดทั้งวัน โดย เดวิด ร็อค

นิสัยของคุณกำหนดศักยภาพของสมอง หากคุณไม่ใส่ใจ คุณจะไม่บรรลุศักยภาพสูงสุด

ในหนังสือของเขา เดวิด ร็อค ได้อธิบายการทำงานของสมองอย่างละเอียดและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตที่มุ่งเน้น เขาพูดถึงวิธีที่นิสัยที่ดีสามารถช่วยให้คุณจัดการกับความเครียดและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์

นี่คือสิบเคล็ดลับที่เขาแบ่งปันเพื่อรักษาสมองของคุณให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด:

  • รักษาพลังสมองของคุณ
  • ตัดสิ่งรบกวนเพื่อรักษาสมาธิ
  • รักษาความตื่นตัวทางจิตใจในระดับที่เหมาะสม
  • หยุดพักเพื่อช่วงเวลาแห่งการค้นพบ
  • ฝึกสติเพื่อเสริมสร้างความจำและโครงสร้างสมองของคุณ
  • ใช้ความขบขันเพื่อลดความไม่แน่นอนและควบคุมสถานการณ์
  • ปล่อยวางความคาดหวังต่อสมองที่มีความสุขมากขึ้นและนิสัยที่ดี
  • เข้าใจว่าสมองของเราเจริญเติบโตได้ดีผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความยุติธรรม
  • เรียนรู้ว่าสมองให้คุณค่าเพิ่มขึ้นในความสำคัญหรือสถานะอย่างไร
  • เข้าใจว่าทำไมข้อเสนอแนะจึงไม่ได้ผลเสมอไป

การมีสติเป็นนิสัย; ยิ่งทำบ่อยเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะอยู่ในโหมดนั้นได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก...มันเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ มันคือการเข้าถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว การมีสติไม่ใช่เรื่องยาก สิ่งที่ยากคือการจำไว้ว่าให้มีความตั้งใจ

เริ่มมีสมาธิด้วย ClickUp

การอ่านหนังสือจะไร้ประโยชน์หากคุณไม่นำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ หนึ่งในวิธีที่ชาญฉลาดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำตามแผนคือการใช้วิทยุซอฟต์แวร์เช่น ClickUp เพื่อทำให้การจัดการงานของคุณมีประสิทธิภาพและเพิ่มสมาธิของคุณ

ClickUp สามารถช่วยให้คุณนำกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในหนังสือเหล่านี้ไปปฏิบัติได้จริง และผสานเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างราบรื่น

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทำงานของคุณได้ในแอปเดียว

ลองดูคุณสมบัติของ ClickUp เหล่านี้ที่สามารถเพิ่มสมาธิของคุณในการทำงานและในชีวิต:

คลิกอัพ เวิร์กโฟลว์

ClickUp Whiteboard การทำแผนผังกระบวนการ
ใช้ ClickUp เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานด้วยฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น กระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิด ระบบอัตโนมัติ และเทมเพลตมากมาย

ClickUp จำกัดการสลับบริบทโดยการนำงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในที่เดียว

ไม่ต้องสลับแอปไปมาเพื่อจัดการงานอีกต่อไป – ทุกอย่างอยู่ตรงนี้แล้ว นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!

การบล็อกเวลาด้วย ClickUp

เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาโดย ClickUp
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาโดย ClickUp

เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpมอบวิธีการจัดการตารางเวลาของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยบล็อกเวลา

คุณสามารถกำหนดงานหนึ่งหรือหลายงานให้กับช่วงเวลาสั้น ๆ ในวันของคุณ และมุ่งเน้นไปที่งานเหล่านี้เท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ด้วย ClickUp การสร้าง แก้ไข และดูช่วงเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างบล็อกเวลาของคุณบน ClickUp:

  1. สร้างงานของคุณใน ClickUp
  2. เพิ่มคำอธิบายงานของคุณ
  3. เพิ่มผู้รับมอบหมายหรือผู้ติดตาม
  4. เพิ่มลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
  5. รวมเวลาประมาณการ
  6. เพิ่มวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดสำหรับงาน
  7. เพิ่มแท็กงาน
  8. เพิ่มความสัมพันธ์และการพึ่งพา (ถ้ามี)
  9. เพิ่มรายการตรวจสอบ (ถ้ามี)

เมื่อคุณกำหนดงานเรียบร้อยแล้ว เลือกมุมมองที่คุณต้องการ และคุณจะมี ตารางเวลาที่ละเอียดอยู่ในมือคุณ!

เทมเพลต ClickUp

ภาพหน้าจอของเทมเพลต ClickUp
คลังเทมเพลตของ ClickUp มีแหล่งข้อมูลมากมายที่ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp มี เทมเพลตการจัดสรรเวลาที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการของคุณได้ด้วย ClickUp Time Tracking

ClickUp Automation

การทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าใน ClickUp หรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ClickUp Automationคือผู้ช่วยประหยัดเวลาของคุณ ช่วยลดงานที่เสียเวลาและกิจกรรมที่ทำซ้ำๆ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้หลากหลาย เช่น การอัปเดตวันที่ครบกำหนดสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง

หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ ClickUp มีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานให้คุณเลือกใช้

รายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp

การจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp ด้วยรายการตรวจสอบงาน
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนและหลากหลายฟังก์ชัน เพื่อจัดการความคิดและงานของคุณได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ เพื่อที่คุณจะไม่ลืมอะไรอีกต่อไป

การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญได้มากขึ้น ClickUp มีรายการสิ่งที่ต้องทำที่หลากหลาย รวมถึง รายการตรวจสอบประจำวันเพื่อช่วยจัดการความคิดของคุณ ได้ดีขึ้น

คลิกอัพ ด็อกส์

ClickUp Docs GIF
ใช้ Docs ของ ClickUp เพื่อสร้างและเชื่อมต่อเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับการดำเนินการตามแนวคิดอย่างราบรื่นกับทีมของคุณ

ใช้ ClickUp Docsสำหรับการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดที่ช่วยให้คุณมีสมาธิและนำไปสู่รายการดำเนินการที่ชัดเจนและแม่นยำ มีความยืดหยุ่น ช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

คุณสามารถใส่ตาราง, ร่วมมือกับผู้อื่น, เพิ่มความคิดเห็น, เชื่อมต่อเอกสารของคุณกับกระบวนการทำงานต่าง ๆ, และอื่น ๆ ได้

มุมมองปริมาณงาน ClickUp

ดูว่าทีมของคุณใช้เวลาอย่างไรด้วยมุมมอง Workload ใน ClickUp!
ยกระดับการบริหารเวลาของคุณไปอีกขั้นด้วยมุมมอง Workload ของ ClickUp และดูว่าเวลาที่คุณประมาณการไว้ต่อแต่ละงานเปรียบเทียบกับเวลาทั้งหมดในสัปดาห์ของคุณอย่างไร

ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมงานของคุณอย่างรวดเร็วและเรียงลำดับความสำคัญ การแสดงภาพปริมาณงานของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ

ลงมือทำและพัฒนาสมาธิของคุณ

นี่ไง! 10 หนังสือที่น่าทึ่งเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นในแต่ละวัน

จำไว้ว่า การอ่านเป็นสิ่งที่ดี แต่การกระทำคือสิ่งที่สำคัญ

การยุ่งไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังก้าวหน้า แม้จะมีสิ่งรบกวนมากมายที่เราเผชิญในแต่ละวัน เราต้องฝึกวินัยตนเองเพื่อพัฒนาสมาธิและความตั้งใจ

หนังสือเหล่านี้จะเป็นคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นได้ด้วยเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริง

อย่าลืมใช้ เทมเพลตเช็กลิสต์ของเราเพื่อติดตามรายการอ่านของคุณและทำเครื่องหมายสิ่งที่อ่านแล้วเมื่อคุณเริ่มอ่าน!