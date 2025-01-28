10 แอปช่วยโฟกัสที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในปี 2025

คุณทราบหรือไม่ว่าคนทั่วไปเสียสมาธิทุกๆ 40 วินาทีขณะทำงาน? ด้วยความแพร่หลายของสิ่งรบกวนทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันอย่างต่อเนื่องการรักษาสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าที่เคย
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยียังมอบทางแก้ไขให้กับปัญหานี้ในรูปแบบของแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มสมาธิ แอปพลิเคชันนวัตกรรมเหล่านี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมสามารถรักษาสมาธิ ป้องกันการเสียสมาธิ และในท้ายที่สุดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปสำรวจโลกของแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มสมาธิ และนำเสนอแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มสมาธิที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ ?
แอปโฟกัสคืออะไร?
แอปโฟกัสคือเครื่องมือดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้บุคคลรักษาสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยการลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด แอปเหล่านี้มีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยบล็อกหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เสียเวลา แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการเสียสมาธิ
การสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ควบคุมได้ แอปช่วยเพิ่มสมาธิช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งความสนใจไปที่งานและเป้าหมายที่สำคัญได้ นอกจากนี้ แอปช่วยเพิ่มสมาธิบางตัวยังมีฟีเจอร์ที่มากกว่าการบล็อกสิ่งรบกวน เช่น การติดตามเป้าหมาย การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมกิจวัตรการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักวิชาชีพ หรือใครก็ตามที่ต้องการเพิ่มสมาธิ แอปช่วยเพิ่มสมาธิสามารถเป็นเพื่อนคู่ใจที่มีคุณค่าในโลกที่เร่งรีบในปัจจุบัน
วิธีการของเราในการค้นหาแอปโฟกัสที่ดีที่สุด
เพื่อประเมินแอปโฟกัสที่ดีที่สุดในปี 2024 เราได้ทำการวิจัยอย่างครอบคลุมโดยอิงจากประสบการณ์ของผู้ใช้จริง การวิเคราะห์ของเราได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ของผู้ใช้ ประสิทธิภาพ การสนับสนุนลูกค้า และคุณสมบัติการโฟกัสที่แอปแต่ละแอปนำเสนอ
เราได้พิจารณาประสบการณ์ของเราเองกับแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มสมาธิเพื่อหาว่าแอปใดโดดเด่นกว่าแอปอื่น ๆ หลังจากประเมินเกณฑ์สำคัญเหล่านี้อย่างรอบคอบ เราได้คัดเลือกแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มสมาธิ 10 แอปสำหรับรายการของเรา ซึ่งได้รับการยกย่องจากผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญ
มาเริ่มกันเลย!
10 แอปช่วยโฟกัสที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ในภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มสมาธิ เราได้คัดสรร 10 แอปพลิเคชันชั้นนำที่โดดเด่นในการช่วยให้ผู้ใช้มีสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จากฟังก์ชันการบล็อกสิ่งรบกวนไปจนถึงการติดตามเป้าหมายและการปรับแต่งกระบวนการทำงานแอปพลิเคชันเหล่านี้มีฟีเจอร์หลากหลายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในปี 2024
มาสำรวจสุดยอดแอปช่วยโฟกัสที่ดีที่สุดในโลกกันเถอะ!
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร, การทำงานร่วมกันในทีม, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp เป็นแอปอเนกประสงค์สำหรับการโฟกัส การจัดการโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวอย่างครบถ้วน เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดระเบียบ มีสมาธิ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
แล้ว ClickUp ช่วยคุณให้จดจ่อได้อย่างไร? นี่คือวิธีบางอย่างที่ ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ลดสิ่งรบกวน และช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น:
- เครื่องมือจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร: ClickUp นำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงหลายร้อยรายการสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณรวมแอปต่าง ๆ ไว้ที่เดียว—ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างและลดการสลับบริบท
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ClickUp มอบตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้คุณปรับแอปให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความชอบเฉพาะของคุณได้ เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนตัว
- การติดตามเวลาทั่วโลก:ตัวติดตามเวลาในตัวที่อยู่ใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ใน Workspace ของคุณ และติดตามเวลาที่ใช้ในการทำงานอย่างมีสมาธิ ซึ่งช่วยในการจัดการเวลาและทำให้คุณมีความรับผิดชอบต่อเวลาของคุณ
- แอปรายการสิ่งที่ต้องทำออนไลน์: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำออนไลน์ที่ชัดเจนและหลากหลายฟังก์ชัน เพื่อจัดการไอเดียของคุณได้อย่างง่ายดาย รักษาสมาธิในการทำงาน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นในการทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำเสร็จสมบูรณ์
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ความสามารถในการอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลา และทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ส่วนขยาย Chromeของ ClickUp:ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpนำฟีเจอร์ที่แยกจากกันมากที่สุด 5 อย่างของการจัดการโครงการมารวมไว้ในแอปเดียวที่น่าทึ่ง เข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้จากเบราว์เซอร์ของคุณและลดสิ่งรบกวนและความจำเป็นในการเปิดแอปใหม่
- การจัดการปริมาณงาน: มุมมองปริมาณงานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการปริมาณงานและการจัดสรรงานอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลาและการทำงานหนักเกินไป
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่งทุกส่วนของ ClickUp และกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง ClickApps และอื่นๆ อีกมากมาย
- มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: เลือกจากมากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ รวมถึง ClickUp Whiteboards, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, กระดาน, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ
- ฟังก์ชันการลากและวาง: เพียงลากและวางรายการต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคใดๆ
- ลำดับชั้นของโครงการ: คุณสมบัติลำดับชั้นของโครงการช่วยให้คุณสามารถสร้างงานซ้อนและงานย่อยได้ ทำให้โครงสร้างของโครงการชัดเจน และช่วยให้การร่วมมือภายในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
- การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ: ClickUp มอบคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมอบหมายงาน การตั้งกำหนดส่ง การแนบไฟล์ และการสร้างรายการตรวจสอบ ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและมุ่งเน้นงาน
- การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า 1000 รายการ: ClickUp เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลากหลายประเภท เช่น Google Drive, Slack และ Trello ช่วยให้คุณสามารถรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวและลดความจำเป็นในการใช้หลายแอป ส่งผลให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์: ด้วยความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์ Android, iOS, Windows และ Mac, ClickUp มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้ราบรื่น
- แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือ ClickUp
- ไม่บล็อกแอปและเว็บไซต์
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
- บล็อกเว็บไซต์และแอปที่เบี่ยงเบนความสนใจ: Focus Bear ช่วยให้คุณบล็อกเว็บไซต์และแอปที่เสียเวลาได้อย่างง่ายดาย กำจัดสิ่งรบกวนและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มุ่งเน้น
- สร้างกิจวัตรประจำวัน: ด้วยความสามารถในการสร้างและติดตามนิสัยประจำวัน Focus Bear ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรที่มีประสิทธิภาพคล้ายกับการใช้สมุดวางแผนประจำวันแต่รับประกันความสม่ำเสมอและความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย: แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งและติดตามเป้าหมายของคุณได้ พร้อมแสดงตัวบ่งชี้ความคืบหน้าแบบภาพ และกระตุ้นให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
- หยุดพักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: Focus Bear สนับสนุนการหยุดพักเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถปรับแต่งช่วงเวลาสำหรับการโฟกัสและการพักฟื้นฟูเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้า
- โหมดโฟกัส: Focus Bear มีโหมดโฟกัสที่หลากหลาย เช่น เทคนิคโพโมโดโร หรือตัวจับเวลาที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณปรับแต่งช่วงเวลาการทำงานให้เหมาะกับวิธีการและสไตล์การทำงานที่คุณต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพและความมีสมาธิในการทำงานมากยิ่งขึ้น
- แอปไม่มีเวอร์ชันฟรี
- แบบสมัครสมาชิก: $5 ต่อเดือน
- Product Hunt: 4. 9 จาก 5 (17 รีวิว)
- ฟีเจอร์แบบโต้ตอบและใช้งานง่ายที่เปลี่ยนการทำงานให้เป็นการเกม: แนวทางการเล่นเกมของ Forest ทำให้การมีสมาธิเป็นเรื่องสนุกและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น โดยให้ผู้ใช้ปลูกป่าเสมือนจริงผ่านช่วงเวลาการทำงานที่มีสมาธิ พร้อมแสดงผลภาพที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
- ความร่วมมือเพื่อการสนับสนุน: ผู้ใช้สามารถเชิญเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมป่าเสมือนจริงของพวกเขา เพื่อส่งเสริมความรู้สึกรับผิดชอบและแรงจูงใจในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- การปลูกต้นไม้จริงด้วยเหรียญเสมือน: แอป Forest อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้เหรียญเสมือนที่ได้รับจากการมีสมาธิในการทำงานเพื่อสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้จริง ส่งเสริมความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มากกว่าแค่ประสิทธิภาพการทำงาน
- แท็กเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น: Forest มีฟีเจอร์การแท็กที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจและเซสชันของตนได้ ทำให้ง่ายต่อการนำทางและจัดระเบียบงานภายในแอป
- ติดตามความคืบหน้าด้วยไทม์ไลน์: ฟีเจอร์ไทม์ไลน์ของแอปช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูประวัติการทำงานของตนเองได้ โดยแสดงระยะเวลาและจำนวนเซสชันที่ทำงานอย่างมีสมาธิที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ช่วยให้แต่ละบุคคลติดตามความก้าวหน้าและระบุรูปแบบในพฤติกรรมการทำงานของตนเอง
- มีเพียงตัวจับเวลาแบบ Pomodoro เท่านั้น
- ฟรี: สร้างป่าเสมือนจริงของคุณ
- ข้อดี: $1. 99 (ชำระเงินครั้งเดียว)
- Product Hunt: 4. 7 จาก 5 (25 รีวิว)
- บล็อกแอปและเว็บไซต์ได้ไม่จำกัดจำนวน: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบล็อกเว็บไซต์และแอปได้ไม่จำกัดจำนวน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนและตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล
- แอปป้องกันด้วยรหัสผ่าน: แอปนี้มีความสามารถในการป้องกันแอปเฉพาะด้วยรหัสผ่าน ป้องกันการเข้าถึงแม้ในช่วงเวลาที่กำหนดให้บล็อก เพิ่มชั้นการควบคุมและความรับผิดชอบ
- ตารางเวลาแบบบล็อก: ผู้ใช้สามารถตั้งค่าตารางเวลาแบบบล็อกที่ปรับแต่งได้เอง โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บางรายการ ช่วยให้สามารถสร้างกิจวัตรการทำงานที่มีสมาธิและเป้าหมายชัดเจน
- ตารางเวลาพัก: Cold Turkey Blocker ยังมีตารางเวลาพักให้ผู้ใช้สามารถจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการผ่อนคลายหรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ส่งเสริมแนวทางที่สมดุลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- บล็อก URL และคำสำคัญเฉพาะ: ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการบล็อก URL หรือคำสำคัญเฉพาะ ป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่อาจเป็นสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ ช่วยเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน
- เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ตารางเรียนแบบบล็อก
- ไม่สามารถใช้ได้บนมือถือ
- บล็อกเกอร์ฟรี: เวอร์ชันฟรี
- บล็อกเกอร์ โปร: $39 (เข้าถึงตลอดชีพ)
- Trustpilot: 4. 1 จาก 5 (7 รีวิว)
- แอปและเว็บไซต์บล็อกเกอร์: Serene ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบล็อกแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถรักษาสมาธิและกำจัดแหล่งที่มาของการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้
- ตั้งเป้าหมายรายวัน: ผู้ใช้สามารถตั้งเป้าหมายรายวันได้ด้วยฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำของ Serene ซึ่งช่วยให้พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงานและช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามความคืบหน้าตลอดทั้งวัน
- เพลงเพื่อสมาธิ: Serene นำเสนอเพลงและเสียงบรรยากาศที่คัดสรรมาเพื่อเพิ่มสมาธิ ช่วยสร้างบรรยากาศเสียงที่ผ่อนคลายและดื่มด่ำ ซึ่งส่งเสริมการมีสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro: แอปนี้รวมตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ไว้ด้วย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีความตั้งใจสูง ตามด้วยการพักสั้น ๆ ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเวลา รักษาพลังงาน และหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้า
- ตัวปิดเสียงโทรศัพท์: Serene มีฟีเจอร์ตัวปิดเสียงโทรศัพท์ ซึ่งสามารถปิดเสียงสายเรียกเข้า การแจ้งเตือน และสิ่งรบกวนจากอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ถูกรบกวน ลดการเสียสมาธิจากการหยิบโทรศัพท์มาใช้ระหว่างการทำงาน
- มีให้เฉพาะผู้ใช้ Mac เท่านั้น
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ให้บริการทำงานเชิงลึกฟรี 10 ชั่วโมง จากนั้นคิดค่าบริการเดือนละ 4 ดอลลาร์
- Product Hunt: 4. 1 จาก 5 (17 รีวิว)
- ระบบการทำงานอัตโนมัติและแผนงานทีม: Taskade มอบระบบการทำงานอัตโนมัติ, แผนงานทีม,และเทมเพลตการประเมินประสิทธิภาพด้วย AI ให้ทีมสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการ, ติดตามงาน, และทำให้การร่วมมือมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
- ตัวจับเวลาถอยหลัง: Taskade มีตัวจับเวลาถอยหลังที่สามารถตั้งเวลาสำหรับงานหรือการประชุมเฉพาะได้ ช่วยให้ทีมมีสมาธิและจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การส่งข้อความและการแชทวิดีโอ: Taskade มีฟังก์ชันการส่งข้อความและการแชทวิดีโอในตัว ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างสมาชิกในทีม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
- พื้นที่ทำงานแยกตามทีม: แอปพลิเคชันนี้อนุญาตให้มีพื้นที่ทำงานแยกตามทีม ซึ่งมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับแต่ละโครงการหรือแผนกในการทำงานร่วมกัน แบ่งปันไฟล์ และมอบหมายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นทีมเป็นระเบียบและมีสมาธิ
- กระดานคัมบัง: Taskade มีกระดานคัมบังที่ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นและจัดการงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน ช่วยให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการทำงานและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดลำดับความสำคัญของงานและการประสานงานในทีม
- มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับทีม
- ไม่บล็อกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
- ฟรีตลอดไป: เวอร์ชันฟรี
- เริ่มต้น: $4 ต่อเดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $8 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- ข้อดี: $19 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 20 คน
- ธุรกิจ: $49 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
- สูงสุด: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Product Hunt: 5 จาก 5 (214 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (43 รีวิว)
- บล็อกหน้าเว็บและเว็บไซต์ได้นานถึง 24 ชั่วโมง: SelfControl ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบล็อกการเข้าถึงหน้าเว็บเฉพาะและเว็บไซต์ทั้งหมดได้เป็นระยะเวลาที่กำหนดสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนในช่วงเวลาทำงานที่สำคัญ
- บล็อกหมวดหมู่เว็บไซต์และ URL ด้วยคำเฉพาะ: ผู้ใช้สามารถบล็อกหมวดหมู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือ URL เฉพาะที่มีคำเฉพาะได้ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับการควบคุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่ถูกบล็อก
- ยังคงบล็อกแม้หลังจากติดตั้งแอปใหม่: SelfControl ถูกออกแบบมาด้วยแนวทางที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าตั้งค่าการบล็อกจะคงอยู่แม้แอปถูกถอนการติดตั้งและติดตั้งใหม่ ส่งเสริมความมุ่งมั่นในระยะยาวต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- การส่งออกและนำเข้าบัญชีดำ: แอปนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งออกและนำเข้าบัญชีดำของตนได้ ทำให้สะดวกในการแชร์และทำซ้ำการตั้งค่าการบล็อกบนอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือระหว่างสมาชิกในทีม
- บล็อกทุกอย่างยกเว้นที่อนุญาต: SelfControl ใช้แนวทางแบบรายการอนุญาต (whitelist) โดยบล็อกเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น ยกเว้นเฉพาะที่ผู้ใช้อนุญาตอย่างชัดเจนเท่านั้น ช่วยให้สภาพแวดล้อมดิจิทัลมีความเข้มงวดและมุ่งเน้นสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
- มีให้เฉพาะบน Mac เท่านั้น
- ไม่มีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้บริการ
- ฟรี
- ทางเลือก. me: 4. 3 จาก 5 (7 รีวิว)
- บล็อกเว็บไซต์: PawBlock ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบล็อกเว็บไซต์เฉพาะที่มักเป็นแหล่งของความเสียสมาธิ ช่วยให้พวกเขาลดกิจกรรมที่อาจทำให้เสียเวลา
- คุณสมบัติการบล็อกแบบนุ่มนวล: ส่วนขยายนี้มีคุณสมบัติการบล็อกแบบนุ่มนวล ซึ่งหมายความว่ามันจะแจ้งเตือนหรือเตือนให้ทราบแทนที่จะบล็อกเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ ทำให้ผู้ใช้มีโอกาสทบทวนการตัดสินใจที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อาจทำให้เสียสมาธิ
- การปลดบล็อกตามคำถาม: ก่อนที่จะปลดบล็อกเว็บไซต์ PawBlock จะถามคำถามซ้ำๆ กับผู้ใช้เพื่อเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการมีสมาธิ ช่วยให้คุณได้หยุดคิดชั่วครู่ และลดการเสียสมาธิแบบหุนหันพลันแล่น
- แรงจูงใจทางอารมณ์: PawBlock มอบแรงจูงใจทางอารมณ์ผ่านการใช้ภาพสัตว์ที่แสดงความผิดหวัง ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกผิดหรือความรับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง
- ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานและการพักผ่อนที่ดี: การขยายเวลาช่วยผู้ใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทำงานและการพักผ่อนโดยการส่งเสริมให้พวกเขาหยุดพักตามกำหนดเวลาและให้รางวัลด้วยการผ่อนคลายที่ปราศจากความรู้สึกผิด ส่งเสริมสมดุลที่ดีระหว่างการมุ่งเน้นในการทำงานและการพักผ่อนที่ฟื้นฟู
- เฉพาะผู้ใช้พีซีที่ใช้เบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้
- ฟรีสำหรับผู้ใช้
- ส่วนเสริมของ Firefox: 4. 6 จาก 5 (13 รีวิว)
- กำหนดเวลาซ้ำสำหรับการบล็อกหรือการเข้าถึงเว็บไซต์: LeechBlock ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาซ้ำสำหรับการบล็อกหรือการอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์เฉพาะได้ มอบความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับกิจวัตรการทำงาน และจัดการกับสิ่งรบกวนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หกชุดของเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก: การขยายตัวนี้มอบหกชุดของเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกที่แตกต่างกัน ให้ผู้ใช้สามารถจัดหมวดหมู่และปรับแต่งรายการเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกตามบริบทหรือประเภทของสิ่งรบกวนที่พวกเขาต้องการหลีกเลี่ยง
- ข้อจำกัดเวลาหรือช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการบล็อก: ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อจำกัดเวลาหรือช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการบล็อกเว็บไซต์ได้ เช่น 3 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าถึง 2 โมงเย็น เพื่อให้การทำงานในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นไปอย่างมีความมุ่งหมาย โดยไม่ถูกล่อใจให้เข้าชมเว็บไซต์ที่อาจทำให้เสียสมาธิในช่วงเวลาที่กำหนดไว้
- ข้อจำกัดเวลาสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ทุกแห่ง: LeechBlock ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาจำกัดสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์แต่ละแห่งได้ ส่งเสริมนิสัยการท่องเว็บอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการใช้เวลาเกินไปกับเว็บไซต์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
- บล็อกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้ตัวอักขระตัวแทน: ด้วยคุณสมบัติตัวอักขระตัวแทน LeechBlock สามารถบล็อกการเข้าถึงหมวดหมู่หรือโดเมนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดได้ มอบวิธีการที่ครอบคลุมในการลดสิ่งรบกวนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้มือถือ
- ฟรี
- ทางเลือก: 4. 3 จาก 5 (7 รีวิว)
- บล็อกเว็บไซต์และแอปได้ไม่จำกัด: Freedom อนุญาตให้ผู้ใช้บล็อกเว็บไซต์และแอปได้ไม่จำกัดจำนวน ช่วยให้พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปรับแต่งได้และปราศจากสิ่งรบกวนตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา
- เสียงบรรยากาศเพื่อช่วยในการโฟกัส: แอปนี้มีเสียงบรรยากาศ เช่น เสียงฝนตกหรือเสียงไวท์นอยส์ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มสมาธิและความตั้งใจโดยการสร้างประสบการณ์เสียงพื้นหลังที่ผ่อนคลายและชวนให้จดจ่อ
- ตารางการนัดหมายและการนัดหมายซ้ำ: Freedom ให้ความสามารถในการนัดหมายทั้งการนัดหมายรายบุคคลและการนัดหมายซ้ำ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนช่วงเวลาการทำงานที่มุ่งเน้นและสร้างกิจวัตรประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- บันทึกข้อความในเซสชัน: ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อความหรือแท็กในเซสชันของตนได้ เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้า สะท้อนถึงความสำเร็จ หรือเพิ่มบริบทให้กับเซสชันการทำงาน เพื่อการจัดระเบียบและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
- โหมดล็อก: Freedom มีฟีเจอร์โหมดล็อก ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ข้ามหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการบล็อกในระหว่างการใช้งาน เพื่อรักษาสมาธิอย่างต่อเนื่องและป้องกันการเสียสมาธิจากสิ่งรบกวนที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
- ผู้ใช้มีโอกาสได้รับการแจ้งเตือนจากแอป เนื่องจากแอปนี้เพียงแค่บล็อกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังแอปเท่านั้น
- รายปี: $3. 33 ต่อเดือน
- รายเดือน: 8.99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ตลอดไป: $99. 50
- G2: 4. 8 จาก 5 (6 รีวิว)
- ดาวน์โหลดแอป: 4. 8 จาก 5 (55 รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแอปที่ช่วยให้คุณมีสมาธิ
ในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ แอปที่เน้นการโฟกัสของเราในปี 2024 เป็นประตูสู่การปลดล็อกประสิทธิภาพของทีมคุณ การปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และการเพิ่มพลังให้กับเทคโนโลยีของคุณ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ ClickUpสำหรับการจัดการโครงการ Focus Bearสำหรับการสร้างนิสัยและการบล็อกสิ่งรบกวน หรือแอปอื่น ๆ ที่กล่าวถึง แอปที่เน้นการโฟกัสถือกุญแจสำคัญในการบรรลุระดับใหม่ของประสิทธิภาพ
อย่าปล่อยให้สิ่งรบกวนและเส้นตายที่พลาดไปเป็นอุปสรรค—เสริมศักยภาพทีมของคุณด้วยแอปเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้และสัมผัสการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเอง อย่าลืมว่าการมีสมาธิเป็นทักษะหนึ่ง และด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเชี่ยวชาญมันได้ ยอมรับพลังของแอปเสริมสมาธิวันนี้และผลักดันความสำเร็จของคุณไปสู่ระดับใหม่!
