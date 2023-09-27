แนวทางการสื่อสารกับลูกค้าที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "ชื่อเสียง", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Reputation"}, {"@type": "Thing", "name": "ชื่อเสียง", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q37814092"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "แบรนด์", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Brand"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "แบรนด์", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q431289"}, {"@type": "Thing", "name": "การฟังอย่างตั้งใจ", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Active_listening"}, {"@type": "Thing", "name": "การฟังอย่างตั้งใจ", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q423038"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "สัตวแพทย์", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Veterinarian"}, {"@type": "Thing", "name": "สัตวแพทย์", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q202883"}, {"@type": "Thing", "name": "จุดสัมผัส", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Touchpoint"}, {"@type": "Thing", "name": "จุดสัมผัส", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q1517656"}, {"@type": "Thing", "name": "ความเห็นอกเห็นใจ", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Empathy"}, {"@type": "Thing", "name": "Empathy", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q182263"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "Rocket Mortgage", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Rocket_Mortgage"}, {"@type": "สิ่ง", "name": "Rocket Mortgage", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2123099"}, {"@type": "Thing", "name": "การกรองอีเมล", "sameAs": "https://en. วิกิพีเดีย. org/wiki/Email_filtering"}, {"@type": "Thing", "name": "การกรองอีเมล", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q2141106"}] }
การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าใหม่หรือทำงานร่วมกับลูกค้าที่กลับมาใช้บริการอีกครั้ง การสื่อสารที่ดีเป็นพื้นฐานสำหรับโครงการและบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งจะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จในระดับใหม่
แต่การสื่อสารที่ดีนั้นพูดง่ายกว่าทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณและลูกค้าไม่มีรูปแบบหรือกระบวนการสื่อสารที่เหมือนกัน 👀
ลูกค้าขอให้ปรับเปลี่ยนบริการ แต่ไม่ได้บอกว่าต้องการให้เปลี่ยนแปลงอะไร บางทีพวกเขาอาจไม่ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นเลย หรืออาจให้คำขอที่คลุมเครือโดยไม่ชี้แจงความคาดหวังของพวกเขา
โชคดีที่มีวิธีง่าย ๆ ในการสร้างการสื่อสารกับลูกค้าที่ดีขึ้น 🙌
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าทำไมการมีกลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าที่ดีจึงมีความสำคัญ และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการของคุณ นอกจากนี้ เราจะศึกษาตัวอย่างกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร
การสื่อสารกับลูกค้าคืออะไร?
การสื่อสารกับลูกค้าคือการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบระหว่างบริษัทกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการสื่อสารทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่การส่งอีเมลและการโทรศัพท์
รายงาน ใบแจ้งหนี้ และสัญญาทางกฎหมายเป็นตัวอย่างบางส่วนของการสื่อสารที่สำคัญกับลูกค้า แต่การแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล เช่น อาหารกลางวันทางธุรกิจและการประชุมรายไตรมาส ก็เป็นตัวอย่างสำคัญเช่นกัน การสื่อสารกับลูกค้าเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณเริ่มเข้าหาลูกค้าที่มีศักยภาพ
การสื่อสารกับลูกค้าที่ดีขึ้นอยู่กับการมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ยอดเยี่ยม ทักษะการจัดการ ทักษะการรู้ตัวเอง และความสามารถในการปรับตัว. ทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่ดี และรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนเมื่อเกิดขึ้น. ✨
ทำไมการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ?
ในฐานะมืออาชีพที่ต้องติดต่อกับลูกค้า การสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฝ่ายขายและรับผิดชอบในการปิดการขาย หรือเป็นผู้จัดการบัญชีที่ดูแลลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ การรู้วิธีสื่อสารสามารถทำให้เป้าหมายของคุณสำเร็จหรือล้มเหลวได้ 🏆
นี่คือเหตุผลบางประการที่การสื่อสารกับลูกค้าจึงมีความสำคัญมาก:
- ลดความเข้าใจผิด: ลดความเสี่ยงของการสื่อสารกับลูกค้าที่ไม่ดีและความสับสนที่อาจทำให้โครงการล้มเหลว
- สร้างความไว้วางใจ: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าคุณใส่ใจในผลประโยชน์สูงสุดของพวกเขา
- กำหนดความคาดหวัง:หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการล้มเหลวคือการขาดความคาดหวังที่ชัดเจน การสื่อสารที่ดีช่วยให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายและสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
- รักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน: ความไม่เป็นระเบียบและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถทำให้กำหนดการของโครงการล่าช้าได้ การสื่อสารที่ดีช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน และยังเปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนแผนได้เมื่อมีสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้น
- ปรับปรุงการรักษาลูกค้า: ลูกค้าที่รู้สึกว่าได้รับการรับฟังมักจะมีความสุขมากขึ้น การสื่อสารที่ดีกับลูกค้าทำให้พวกเขารู้ว่าคุณได้ยินความไม่พอใจของพวกเขา เข้าใจเป้าหมายของพวกเขา และกำลังดำเนินการตามกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- นำไปสู่การปรับตัวที่ดีขึ้น: การสื่อสารกับลูกค้าได้ดีขึ้นยังช่วยให้คุณปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง ลูกค้าจะแจ้งให้คุณทราบถึงคุณสมบัติที่พวกเขาต้องการและชี้ให้เห็นจุดที่ควรปรับปรุง ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาและทรัพยากรไปกับสิ่งที่ไม่ได้ต้องการ
9 เคล็ดลับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างง่ายที่ควรจำไว้
ที่นี่ เราจะแบ่งปันวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า ตั้งแต่การประชุมแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการอัปเดตทางดิจิทัลเป็นประจำ ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นและขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า 🎯
1. เสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยแผนการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะสม
ด้วยเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้า โอกาสในการสื่อสารผิดพลาดจะน้อยลง และการประสานงานจะดีขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบแผนการสื่อสารกับลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ตัดสินใจว่าจะสื่อสารอะไรกับใคร และกำหนดความถี่ในการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับพวกเขา
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายการสื่อสารของคุณและระบุลูกค้าเป้าหมายจากนั้นตัดสินใจเลือกช่องทางและวิธีการที่จะใช้ เช่น การอัปเดตผ่านโซเชียลมีเดีย ข้อความ โทรศัพท์ หรือการประชุมแบบพบหน้า ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
สุดท้าย ตรวจสอบแผนการสื่อสารของคุณ และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณฟังคำแนะนำจากลูกค้า และนำไปใช้หากคุณต้องการให้สื่อสารในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
ซอฟต์แวร์การสื่อสารกับลูกค้าที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามวิธีที่พวกเขาต้องการรับการอัปเดตและความถี่ที่คุณต้องการให้พวกเขาทราบข้อมูล
ด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp คุณสามารถสร้างลำดับชั้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระบุวิธีการแบ่งปันข้อมูลอย่างรวดเร็ว สร้างกลยุทธ์การสื่อสารโครงการกับลูกค้าและกำหนดบทบาทที่กำหนดเอง การเข้าถึงและสิทธิ์ และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณะหรือเป็นส่วนตัว
2. กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ
การสื่อสารควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดทาง หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาสินค้าที่ดีขึ้น ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น ✍️
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ ติดตามความสำเร็จ และยึดตามกรอบเวลาที่ชัดเจน สร้าง Custom Fields สำหรับกลยุทธ์การสื่อสารกับลูกค้าที่แตกต่างกัน และกำหนดสถานะเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละกลยุทธ์
กำหนดลำดับความสำคัญเพื่อเน้นการสื่อสารที่เร่งด่วนที่สุดและตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ
3. สื่อสารอย่างสม่ำเสมอและโปร่งใสเพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลและยังคงมีส่วนร่วม
หนึ่งในกุญแจสำคัญสู่ความพึงพอใจของลูกค้าคือความโปร่งใสและความคาดหวังที่ชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงการ ควรเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ราคาและข้อเสนอ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและกำหนดความคาดหวังของลูกค้าได้ตั้งแต่เริ่มต้น อธิบายขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างชัดเจน และชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไร
ตอบคำถามของลูกค้าอย่างชัดเจนและซื่อสัตย์. ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับการทำนายหรือสัญญาที่เกินจริง.
ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUpเพื่อสื่อสารกับลูกค้าและอัปเดตพวกเขาเกี่ยวกับกระบวนการ
ความคิดเห็นและการกล่าวถึงใน ClickUp จะส่งการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการแชร์การสนทนาใหม่หรือเมื่อคุณแท็กพวกเขาในภารกิจ
4. ฝึกฟังอย่างตั้งใจเพื่อชี้นำการสนทนาที่มีความหมาย
หนึ่งในทักษะการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการฟังอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้เพียงแค่ได้ยินสิ่งที่ลูกค้าพูด แต่คุณยังให้ความสนใจกับภาษากายและสัญญาณทางสังคม และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของการค้นหาทางแก้ไขและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
นั่นหมายถึงการฟังมุมมองของลูกค้าและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อทำเช่นนี้ ให้ถามคำถามปลายเปิดเพื่อให้ลูกค้าสามารถให้รายละเอียดได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
มุ่งเน้นไปที่การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและความรู้สึกของลูกค้า ระหว่างการสนทนา ให้มีสมาธิอยู่กับปัจจุบัน—ปิดสิ่งรบกวนทั้งหมด—ใส่ใจสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด และทวนสิ่งที่ลูกค้าได้แบ่งปันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่พวกเขาต้องการสื่อ 💡
5. ดำเนินการฝึกอบรมทีมเพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันแก่ลูกค้า
การสื่อสารกับลูกค้าจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างทั่วถึงในทุกฝ่าย ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสนับสนุนลูกค้าไปจนถึงการจัดการบัญชี ดำเนินการกลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจนในขั้นตอนการฝึกอบรมและขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน 🛠️
จัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับสมาชิกในทีมทุกคน และสร้างแผนการสื่อสารที่ชัดเจนสำหรับผู้ให้บริการแต่ละรายในธุรกิจของคุณ ตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณอย่างละเอียด และขอคำแนะนำจากพนักงานและลูกค้าของคุณเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น
นี่คือแนวคิดสำหรับการฝึกอบรมการสื่อสารกับลูกค้า:
- ฝึกซ้อมบทบาทสมมติ: ให้สมาชิกในทีมผลัดกันรับบทเป็นลูกค้าและร่วมกันแก้ไขสถานการณ์จริง ครอบคลุมปัญหาทั่วไป เช่น ลูกค้าที่ถามคำถามมากมาย หรือสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่พอใจกับผลงานที่ส่งมอบ
- ใช้วิธี LAST: คำย่อนี้ย่อมาจาก Listen (ฟัง), Acknowledge (ยอมรับ), Solve (แก้ไข), และ Thanks (ขอบคุณ) ซึ่งเป็นวิธีการที่ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้กระบวนการทีละขั้นตอนเมื่อต้องรับมือกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ
- สร้างโปรแกรมการให้คำปรึกษา: สำหรับพนักงานใหม่ การจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว จับคู่พนักงานกับพี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับกระบวนการนี้ได้
6. จัดการความคาดหวังและสร้างความสัมพันธ์เพื่อบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
ในธุรกิจ เรามักจะรักษาความเป็นมืออาชีพ แต่คุณอาจพลาดโอกาสในการสื่อสารที่ดีขึ้นเมื่อไม่เชื่อมต่อทางอารมณ์กับลูกค้า แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ให้ใช้วิธีการสื่อสารที่สำคัญเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณโดยการคิดในมุมมองของพวกเขา ลองจินตนาการว่าพวกเขาคาดหวังอะไรจากคุณ และมอบผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา สร้างความไว้วางใจด้วยการติดตามผลและสร้างช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเมื่อเหมาะสม 🤝
องค์ประกอบสำคัญของความสัมพันธ์ทางอารมณ์คือการมีความตระหนักรู้ในตนเองและเข้าใจปฏิกิริยาของตนเอง หากลูกค้าให้ข้อเสนอแนะที่รุนแรง ควรพิจารณาโทนเสียงของตนเองและปรับสีหน้าท่าทางที่อาจทำให้การสนทนาทวีความรุนแรงขึ้น
ความฉลาดทางอารมณ์ยังช่วยให้คุณตอบสนองต่อลูกค้าที่ไม่พอใจได้ พัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกค้าที่สามารถลดความตึงเครียดในสถานการณ์และช่วยให้การจัดการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
7. ให้ความสำคัญกับเวลาของลูกค้าโดยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงการสื่อสารกับลูกค้า ในช่วงแรก ลูกค้าอาจต้องการการอัปเดตบ่อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน ลูกค้าในระยะยาวหรือมืออาชีพที่มีงานยุ่งอาจต้องการการอัปเดตน้อยลง
พูดคุยกับลูกค้าเพื่อกำหนดความถี่ในการสื่อสารและตัดสินใจเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด การสื่อสารด้วยวาจา เช่น การโทรศัพท์ อาจรบกวนลูกค้าบางรายมากกว่าการสื่อสารผ่านอีเมลอัตโนมัติ 📧
อีกวิธีหนึ่งที่สะดวกในการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้ราบรื่นขึ้นคือการใช้ภารกิจใน ClickUp ตั้งค่าภารกิจที่เกิดซ้ำเพื่อแจ้งเตือนคุณเมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งการสื่อสารกับลูกค้า
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้นได้อีกด้วย วิธีนี้ลูกค้าจะได้รับอีเมลเมื่อมีการบรรลุเป้าหมายสำคัญ
8. รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าใน CRM
การสื่อสารกับลูกค้าล้มเหลวบ่อยครั้งเนื่องจากข้อมูลติดต่อไม่ได้รับการอัปเดตหรือจัดเก็บไว้ในที่เดียวที่สะดวกใช้สเปรดชีตใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดเก็บข้อมูลติดต่อที่สำคัญทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียว
อย่าลืมใส่หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และวิธีการติดต่อที่ลูกค้าต้องการไว้ด้วย แบ่งปันเอกสารนี้กับพนักงานใหม่และเก็บไว้ใน Spaces ของโปรเจกต์เพื่อให้สมาชิกในทีมที่ต้องการสามารถเข้าถึงได้
9. อัตโนมัติการดำเนินการเพื่อติดตามผลจากข้อเสนอแนะและคำขอของลูกค้า
การวางรากฐานสำหรับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียงพอ คุณยังจำเป็นต้องสร้างกระบวนการสำหรับขั้นตอนถัดไปในการนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปฏิบัติด้วย
วางแผนอนาคตด้วยการสร้างงานอัตโนมัติเพื่อติดตามผลตอบรับจากลูกค้าและนำโซลูชันใหม่ ๆ ไปใช้
อาจไม่มีเส้นทางที่ชัดเจนข้างหน้า นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์จึงมีความสำคัญClickUp's Mind Mapsช่วยให้พนักงานจัดระเบียบความคิดและพัฒนาวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาของลูกค้า
ใช้แผนผังความคิดเพื่อระดมความคิดและสร้างขั้นตอนการทำงานตามแนวคิดของคุณ มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และอย่าลืมเพิ่มขั้นตอนสำหรับการอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าด้วย 👨🏽💻
ตัวอย่างการสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการของคุณ
เทคนิคเหล่านี้ดูเหมือนง่าย แต่เมื่อนำไปใช้จริงแล้วมันทำงานอย่างไร?
นี่คือตัวอย่างการสื่อสารกับลูกค้าที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบเหล่านี้ในการใช้งานจริง เราจะดูว่าบริษัทการตลาดV4 Companyใช้เครื่องมือการจัดการลูกค้าในClickUp อย่างไรเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของพวกเขา 🌱
ปัญหา
V4 เป็นบริษัทการตลาดที่ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อช่วยให้พวกเขาขายสินค้าออนไลน์ได้ ด้วยลูกค้าเกิน 5,000 รายในสำนักงาน 200 แห่ง การสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารเริ่มขาดตอนเมื่อพวกเขาขยายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับลูกค้าอย่าง Spotify และ XP Inc.
ปัญหาไม่ได้มีเพียงแค่การสื่อสารที่ตกหล่นเท่านั้น บริษัทยังต้องส่งข้อมูลเดิมซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งเป็นการเสียเวลาและทรัพยากรไปกับงานที่ซ้ำซ้อน
โซลูชัน
นั่นคือตอนที่ทีม V4 หันมาใช้ ClickUp พวกเขาใช้ประโยชน์จากClickUp Automationsเพื่อเร่งการติดต่อกับลูกค้าและลดงานที่ซ้ำซ้อนโดยกำหนดการอัปเดตประจำสัปดาห์สำหรับลูกค้าแต่ละรายตามสถานะของโครงการ
พวกเขายังตัดสินใจที่จะแชร์แผนภูมิแกนต์ผ่านWhatsApp ทุกสัปดาห์เพื่อให้ทีมของลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่ามีงานใดที่ส่งมอบล่าช้าหรือไม่ และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ นั่นหมายถึงประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าและความรับผิดชอบที่ชัดเจนตั้งแต่ต้น
V4 ยังชอบที่สามารถให้สิทธิ์เข้าถึงแผนงานในClickUp ได้ พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าลูกค้าใดสามารถดูและทำงานร่วมกันได้ทำให้การติดตามเป็นกระบวนการที่โปร่งใสมากขึ้นสำหรับฐานลูกค้าของพวกเขา
V4ยังใช้เทมเพลตของ ClickUpเพื่อทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น V4 ใช้เมทริกซ์การสื่อสารเพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่สุด ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถจัดลำดับความสำคัญว่าใครควรได้รับการอัปเดตและบ่อยแค่ไหน
พวกเขายังใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อติดตามการสื่อสารกับลูกค้าหลายสิบราย ซึ่งช่วยให้เห็นได้ง่ายว่าลูกค้าใดต้องการการอัปเดตบ่อยขึ้น และทำให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่พลาดการสื่อสารที่สำคัญ 💡
สร้างการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังแจ้งข่าวร้ายหรือแบ่งปันความคืบหน้าที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับโครงการ การสื่อสารกับลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ ด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและช่วยให้พนักงานของคุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของคุณ เริ่มต้นด้วยการสร้างแผนการสื่อสารที่มีเป้าหมายชัดเจน จากนั้นตัดสินใจว่าคุณต้องการอัปเดตข้อมูลให้ลูกค้าแต่ละรายทราบอย่างไร 🤩
ใช้เทมเพลตเพื่อร่างการอัปเดตที่เกิดขึ้นซ้ำและตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น ตั้งค่างานเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ลูกค้าทราบและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้พวกเขาเห็นข้อมูลที่ต้องการ
ด้วย ClickUp การสื่อสารกับลูกค้าจะง่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย