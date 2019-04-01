บล็อก ClickUp
วิธีสร้างแผนโครงการที่ยอดเยี่ยมเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น
วิธีสร้างแผนโครงการที่ยอดเยี่ยมเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น

1 เมษายน 2562

กำลังมองหาการสร้างแผนโครงการสำหรับทีมของคุณอยู่หรือไม่?

ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว!

ไม่ว่าโครงการของคุณจะซับซ้อนแค่ไหน เราก็พร้อมดูแลคุณ!

ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณสร้างแผนโครงการที่ครอบคลุมเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น เราจะพาคุณผ่านขั้นตอนทีละขั้นตอนของสิ่งที่คุณต้องทำ คุณยังจะได้รับเทมเพลตแผนโครงการที่เป็นประโยชน์เพื่อเริ่มต้นกับแผนโครงการตัวอย่างได้ทันที

มาเริ่มกันเลย...

แผนโครงการคืออะไร?

แผนโครงการเป็นเอกสารที่ระบุขั้นตอนที่จำเป็นในการทำให้โครงการสำเร็จ. แผนโครงการระบุขอบเขต, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, วัตถุประสงค์, และกำหนดเวลาของโครงการของคุณ.

หากไม่มีแผนโครงการ คุณจะขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ:

  • โครงการนี้เกี่ยวกับอะไร
  • วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร
  • สิ่งที่โครงการจะส่งมอบ
  • กรอบเวลาของโครงการคืออะไร
  • ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการและในบทบาทใด
  • ทรัพยากรที่จำเป็นในการทำโครงการให้เสร็จสิ้นคืออะไร

แผนโครงการที่จัดทำอย่างดีจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงินได้มากมาย เป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของโครงการภายในกำหนดเวลา

องค์ประกอบหลักของแผนโครงการที่ประสบความสำเร็จ

1. งบประมาณ

แผนโครงการที่ดีควรมีงบประมาณที่แนะนำเสมอ นี่เป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้กระบวนการใช้จ่ายของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทำให้โครงการมีกำไร

2. งานที่ต้องทำอย่างละเอียด

แผนโครงการของคุณควรมีการแบ่งงานของทุกงานหลักและงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

3. กำหนดการโครงการ

แผนโครงการต้องประกอบด้วยตารางเวลาโครงการเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณควรกำหนดแผนเวลาของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้

4. การจัดการทรัพยากร

แผนโครงการของคุณจำเป็นต้องประเมินทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกำลังคน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือเวลา

5. ระบบการสื่อสาร

แผนโครงการของคุณต้องสื่อสารวัตถุประสงค์และความคาดหวังของโครงการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีซอฟต์แวร์และระบบที่พร้อมใช้งานเพื่อให้ทีมโครงการสามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย

6. ขอบเขตของโครงการ

แผนโครงการที่ประสบความสำเร็จจะระบุขอบเขตของโครงการไว้อย่างชัดเจน กำหนดเป้าหมายและขอบเขตความรับผิดชอบของโครงการอย่างชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณ หลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็นซึ่งอาจทำให้ความคืบหน้าของโครงการล่าช้าอย่างมาก

7. ผลลัพธ์ของโครงการ

ผู้จัดการโครงการสามารถใช้แผนโครงการเพื่อระบุเป้าหมาย,จุดสำคัญในโครงการ, และสิ่งที่ต้องส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนของโครงการได้

วิธีสร้างแผนโครงการที่ยอดเยี่ยม

การวางแผนโครงการที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากไม่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นกระบวนการวางแผน ก็อาจใช้เวลามากได้ เพื่อประหยัดเวลาของคุณ เราได้แบ่งกระบวนการวางแผนออกเป็น 9 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่คุณสามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 1: ทำการวิจัยของคุณ

ผู้ชายกำลังมองคอมพิวเตอร์

ก่อนสร้างแผนโครงการ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ คุณต้องเข้าใจว่าลูกค้า (ภายในหรือภายนอก) ต้องการอะไร และพวกเขาต้องการบรรลุอะไร

ตรวจสอบเอกสารสำคัญทั้งหมดและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งอาจรวมถึงการสนทนาที่คุณมีกับลูกค้า แนวคิดที่คุณจดบันทึกไว้ ข้อมูลเบื้องต้นที่คุณรวบรวมไว้ – ทุกอย่าง

การใช้ Wiki หรือเครื่องมือจัดการเอกสารเช่น ClickUp docs เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ในที่ที่จัดระเบียบไว้

เมื่อคุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ คุณจึงจะสามารถสร้างแผนโครงการต้นแบบสำหรับมันได้

ขั้นตอนที่ 2: ถามตัวเองด้วยคำถามที่ถูกต้อง

สุนัขสับสน

เมื่อคุณมีข้อมูลทั้งหมดพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มทำงานกับแผนโครงการของคุณ ก่อนที่จะเริ่มโครงการใด ๆ สิ่งสำคัญคือต้องทำความคุ้นเคยกับโครงการนั้นก่อนเสมอ

ถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:

  • ข้อกำหนดของลูกค้าสำหรับโครงการนี้คืออะไร?
  • มีอะไรเพิ่มเติมที่ฉันต้องการจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการหรือไม่?
  • เราเคยทำงานกับโครงสร้างการแบ่งงานแบบนี้มาก่อนหรือไม่?
  • อะไรคืออุปสรรคที่เห็นได้ชัดต่อความก้าวหน้าของโครงการนี้?
  • ฉันมีคนเพียงพอที่จะทำงานในโครงการนี้หรือไม่?
  • ฉันจะเผชิญกับความท้าทายอื่น ๆ อะไรบ้างในระหว่างโครงการ?

การตอบคำถามเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดในภายหลังได้ คุณได้ทำการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว และตอนนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มทำงานในโครงการของคุณแล้ว

ขั้นตอนที่ 3: ร่วมมือกับทีมของคุณ

ผู้หญิงชนมือกัน

ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่ไม่ได้รวมทีมของพวกเขาไว้ในขั้นตอนการวางแผนโครงการทั้งหมด ทีมมีหน้าที่รับผิดชอบในการ ดำเนินการ ตามแผน ไม่ใช่การวางกลยุทธ์ ใช่ไหม?

นี่ส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ในโครงสร้างการแบ่งงานของคุณ

เนื่องจากคุณไม่เคยคำนึงถึงความคิดเห็นของทีมเลย พวกเขาอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ คุณติดอยู่กับแผนโครงการที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถหรือความปรารถนาของทีม คุณสามารถเริ่มต้นใหม่และวางแผนใหม่ หรือดำเนินการตามแผนปัจจุบันซึ่งอาจทำให้เกินกำหนดเวลาหรือให้ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าความคาดหวังของคุณ

ไม่มีตัวเลือกใดที่เหมาะสม

ผู้จัดการโครงการสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเช่นนี้ได้โดยการนำทีมของตนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนโครงการตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจัดให้มีการประชุมเปิดตัวโครงการ (kickoff meeting) นี่เป็นขั้นตอนง่าย ๆ ที่สามารถลดโอกาสที่โครงการของคุณจะเกินงบประมาณและกำหนดเวลาสิ้นสุดลงได้อย่างมาก

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ต้องการ และลำดับความสำคัญ

เมื่อคุณมีทีมของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มหารือเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการได้ ขอบเขตของโครงการของคุณประกอบด้วยเป้าหมาย ความ 우선 และสิ่งที่ต้องส่งมอบในโครงการ

มาดูแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้กัน

ก) เป้าหมาย

ขั้นตอนแรกในกระบวนการนี้คือการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ นอกเหนือจากเป้าหมายหลักของโครงการ เช่น การเสร็จสิ้นโครงการและการเปิดตัว คุณต้องติดตามเป้าหมายย่อยด้วย ซึ่งอาจรวมถึงเป้าหมายของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ:

  • ความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์
  • ประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การทำงานเป็นทีมและการร่วมมือ
  • การจัดการตนเอง

โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายย่อยเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาพรวมของสิ่งต่างๆ และจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการของคุณ เมื่อทีมของคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนว่าต้องทำอะไร พวกเขาสามารถเริ่มลงมือทำงานได้ทันที

ข) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ทุกเป้าหมายที่ผู้จัดการโครงการตั้งไว้ควรมีการส่งมอบงานที่แนบมาด้วย การกำหนดการส่งมอบงานเหล่านี้ให้ชัดเจนกับทีมของคุณก่อนที่พวกเขาจะเริ่มโครงการนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะทำให้พวกเขามีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาและวิธีการที่พวกเขาสามารถก้าวหน้าได้

ผลลัพธ์ของโครงการไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น รายงานและไฟล์ ตัวอย่างเช่น เมื่อทำงานกับซอฟต์แวร์ การพัฒนาชุดสีสามารถถือเป็นผลลัพธ์ได้เช่นกัน

สิ่งที่ต้องทำสำหรับงานที่ส่งมอบคือแสดงหลักฐานว่าโครงการกำลังดำเนินไปตามขั้นตอน เมื่อคุณมีสิ่งเหล่านี้พร้อมแล้ว ทีมงานของคุณจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

ค) ลำดับความสำคัญ

การกำหนดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์โครงการเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนโครงการ การกำหนดลำดับความสำคัญของเป้าหมายช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจว่างานใดมีความสำคัญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มลงทะเบียนกำลังเก็บข้อมูลใน CRM ของคุณนั้นสำคัญกว่าการคิดหาชุดสีที่สมบูรณ์แบบสำหรับแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 5: มอบหมายงาน

"ถ้าคุณต้องการเติบโตในฐานะผู้ประกอบการอย่างแท้จริง คุณต้องเรียนรู้ที่จะมอบหมายงาน"

– ริชาร์ด แบรนสัน, นักธุรกิจชาวอังกฤษ

มีความล่อใจที่เข้าใจได้สำหรับผู้จัดการโครงการที่จะดูแล ทุก กระบวนการทำงาน พวกเขาต้องการให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ใช่ไหม?

ปัญหาของแนวทางนั้นคือคุณจะชะลอทุกอย่างลง เมื่อคุณทำให้ทุกอย่างต้องผ่านคุณ คุณกำลังสร้างคอขวดขนาดใหญ่ในกระบวนการทำงานของทีมคุณ

การมอบหมายงานเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนโครงการ คุณต้องไว้วางใจทีมของคุณให้ทำงานสำเร็จ มิฉะนั้นคุณจะไม่มีวันก้าวหน้าในฐานะบริษัท

การรวมทีมของคุณไว้ในกระบวนการวางแผนสามารถช่วยได้อย่างมากในที่นี้ เนื่องจากพวกเขารู้ถึงขีดความสามารถของตนเอง พวกเขาจึงจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการเข้าใจว่าพวกเขาสามารถจัดการกับงานได้หรือไม่ สิ่งนี้จะทำให้กระบวนการมอบหมายงานเป็นความร่วมมือที่ทุกคนไม่ได้รับภาระเกินกว่าที่จะรับไหว

ขั้นตอนที่ 6: กำหนดตารางแผนโครงการของคุณบนแผนภูมิแกนต์

เมื่อคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมาย, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และบุคลากรแล้ว คุณสามารถเริ่มวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการบนแผนภูมิแกนต์ได้

คิดว่าการ์ตูนแกนต์ล้าสมัยแล้วหรือ?

จริง ๆ แล้ว พวกมันได้พัฒนาไปมากทีเดียว! หากคุณใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณจะพบว่ามันเจ๋งแค่ไหน!

นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ทีมของคุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แผนภูมิแกนต์ของคุณจะแสดงแต่ละงาน ผู้รับผิดชอบ และวันที่กำหนดส่ง ทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการคือการมองเพียงครั้งเดียว และพวกเขาจะรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

แผนภูมิแกนต์มีประโยชน์อย่างยิ่งในการแสดงจุดสำคัญต่าง ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นจุดตรวจสอบสำหรับทีมของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการประเมินความเชื่อมโยงของงานและจัดการลำดับความสำคัญของงานอีกด้วย ในกรณีที่คุณมีเวลาจำกัด คุณสามารถคำนวณเส้นทางวิกฤตของโครงการเพื่อระบุวิธีที่เร็วที่สุดในการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นได้เสมอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานที่สำคัญและวิธีการคำนวณใน ClickUp คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 7: ยอมรับว่าสิ่งต่าง ๆ อาจไม่เป็นไปตามแผน

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ แต่คุณสามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการของคุณได้

ควรเผื่อเวลาว่างไว้ในตารางงานโครงการของคุณเสมอ เพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง ไม่มีโครงการใดที่จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้ทุกประการ—แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไป ตราบใดที่คุณมองอุปสรรคเหล่านี้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับตัว คุณก็จะสามารถรับมือได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนที่ 8: สื่อสารกับทีมของคุณอย่างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญคือการมีช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับทีมของคุณตลอดเวลาในระหว่างโครงการ สิ่งนี้ให้ช่องทางแก่พวกเขาในการสื่อสารการอัปเดตหรือปัญหาใดๆ ของโครงการ คุณจะสามารถประเมินสถานะของโครงการได้อย่างง่ายดายและแนะนำแนวทางปฏิบัติต่อไป

ช่องทางการสื่อสารยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย บ่อยครั้งที่งานโครงการหนึ่ง ๆ มีหลายคนที่ต้องเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จ การมีช่องทางการสื่อสารที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรองรับรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็นใน ClickUp ถือเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและสวยงาม

ขั้นตอนที่ 9: ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์หลังโครงการ

สิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการคือการดำเนินการทบทวนหลังโครงการเสร็จสิ้น การทบทวนนี้จะช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของแผนโครงการของคุณ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมและให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงการ นี่เป็นข้อมูลที่มีค่าซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างแผนที่เป็นมิตรกับทีมมากขึ้นในอนาคต

ClickUp สามารถช่วยในการวางแผนโครงการได้อย่างไร

แม้ว่าการวางแผนโครงการอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ClickUpสามารถช่วยให้คุณทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้ มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ:

  • งานและงานย่อย
  • รายการตรวจสอบ
  • แผนภูมิแกนต์
  • สถานะที่กำหนดเอง
  • การแจ้งเตือนแบบกำหนดเอง
  • มุมมองหลากหลาย – แคนบาน, รายการ, ปฏิทิน, เป็นต้น
  • การผสานรวมมากมาย

และนั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น!

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณดำเนินแผนการจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย:

ข้อกำหนดการวางแผนโครงการ #1: การสร้างพื้นที่โครงการที่เป็นระเบียบ

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนโครงการคือการสร้างพื้นที่โครงการที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบ ทีมงานของคุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ที่ชัดเจนเพื่อจัดระเบียบตัวเองและทำงานร่วมกันในกิจกรรมของโครงการ แต่ละโครงการต้องมีพื้นที่ที่ประกอบด้วย:

  • คำอธิบายงานโดยละเอียด
  • งานย่อย
  • รายการตรวจสอบ
  • ผู้รับมอบหมาย

โซลูชัน ClickUp: ลำดับชั้นโครงการที่เป็นระเบียบ

ClickUp มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้กับทีมของคุณเพื่อจัดระเบียบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด โครงสร้างของ ClickUp มีดังนี้: ที่ทำงาน > พื้นที่ > โฟลเดอร์ > รายการ > งาน > งานย่อย

นี่คือรายละเอียดของแต่ละระดับ:

สถานที่ทำงาน: นี่คือลำดับชั้นระดับสูงสุดที่คุณแบ่งบริษัทของคุณออกเป็นทีมย่อยแต่ละทีม

พื้นที่: เหล่านี้คือสถานที่ที่จัดไว้สำหรับกลุ่มย่อยเฉพาะในทีมของคุณ เช่น "การจัดการผลิตภัณฑ์" หรือ "การทดสอบ"

โฟลเดอร์: นี่คือที่ที่คุณจัดเก็บรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

รายการ: นี่คือที่ที่โครงการแต่ละรายการของคุณถูกแสดงไว้

งาน: นี่คือที่ที่งานส่วนใหญ่เกิดขึ้น แต่ละงานมีงานย่อยของตัวเอง คำอธิบายโครงการอย่างละเอียด ความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย

งานย่อย: แต่ละงานสามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยได้

รายการตรวจสอบ: คุณสามารถฝังรายการตรวจสอบหรือรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ในงานหรืองานย่อยได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีรายการตรวจสอบคุณภาพสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ได้

ข้อกำหนดการวางแผนโครงการ #2: การรวบรวมข้อมูลโครงการอย่างละเอียด

แผนโครงการตัวอย่างช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะพวกเขาสามารถประเมินสิ่งที่กำลังทำงานอยู่และช่วยคุณวางกลยุทธ์ในการจัดการโครงการได้

โซลูชัน ClickUp: เอกสาร ClickUp

ภาพหน้าจอคลิกอัพ

ClickUp Docs เป็นเครื่องมือวิกิในตัวสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้เป็นฐานความรู้เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำคัญของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ เนื่องจากเอกสารเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้พร้อมกับโครงการที่เกี่ยวข้อง ทีมงานของคุณจะไม่มีปัญหาในการเข้าถึงเอกสารเหล่านั้น

นี่คือคุณสมบัติของเอกสารที่มีประโยชน์:

  • เอกสารของ ClickUp สามารถละเอียดได้มากเท่าที่คุณต้องการ คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่หลากหลายเพื่อสร้างเอกสารแผนงานโครงการที่สะท้อนงานที่ต้องทำได้อย่างแม่นยำ
  • คุณสามารถจัดวางหน้าภายในเอกสารเพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารแต่ละฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถแก้ไขและดูเอกสารได้
  • คุณสามารถให้ Google ดัชนีเอกสารของคุณเพื่อให้ปรากฏในผลการค้นหาบนเว็บได้

ด้วย ClickUp Docs คุณจะไม่มีปัญหาในการสร้างเนื้อหาข้อมูลที่ละเอียดสำหรับทีมของคุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ข้อกำหนดการวางแผนโครงการ #3: การระดมความคิดร่วมกัน

การรวมทีมของคุณไว้ในขั้นตอนการวางแผนโครงการนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการนำความคิดเห็นของพวกเขามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การวางแผนของคุณ คุณจะสามารถสร้างแผนการจัดการโครงการที่สอดคล้องกับความสามารถของพวกเขามาได้

โซลูชัน ClickUp: แผนผังความคิดแบบบูรณาการ

แผนผังความคิดของ ClickUp ช่วยให้คุณรวมทีมของคุณเข้าในขั้นตอนการวางแผนโครงการได้ พวกเขาจะพบว่ามันง่ายที่จะบันทึกความคิดของพวกเขาและวางแผนที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับตัวเองและโครงการ

เนื่องจากแผนผังความคิดของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นในตัว จึงสามารถถ่ายโอนแนวคิดเหล่านี้ไปยังพื้นที่โครงการของคุณได้อย่างราบรื่นและเริ่มต้นใช้งานได้ทันที!

ข้อกำหนดการวางแผนโครงการ #4: ลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างงาน

เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณต้องรองรับการจัดลำดับความสำคัญของงาน. สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน และทำให้เสร็จสิ้น.

อีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณพยายามทำภารกิจตามลำดับที่ถูกต้อง วิธีที่ดีในการทำเช่นนี้คือการบล็อกไม่ให้ภารกิจถูกพยายามทำจนกว่าภารกิจก่อนหน้าบางภารกิจจะเสร็จสมบูรณ์

โซลูชัน ClickUp: ลำดับความสำคัญและงานที่ขึ้นต่อกันที่ทรงพลัง

ClickUp มาพร้อมกับระบบการจัดลำดับความสำคัญของงานและการเชื่อมโยงงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นเสมอ นี่คือรายละเอียดของแต่ละฟีเจอร์:

ลำดับความสำคัญ

ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานเพื่อแจ้งให้ทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่ต้องทำก่อน ลำดับความสำคัญเหล่านี้ยังมาพร้อมกับระบบรหัสสีที่ใช้งานง่ายเพื่อการระบุที่สะดวก:

  • สีแดง: ฉุกเฉิน
  • สีเหลือง: ความสำคัญสูง
  • สีน้ำเงิน: ลำดับความสำคัญปกติ
  • สีเทา: ความสำคัญต่ำ

เนื่องจากการใช้รหัสสีนี้เป็นมาตรฐานทั่วทั้ง ClickUp ทีมของคุณจะสามารถระบุงานที่มีความสำคัญได้อย่างง่ายดายโดยไม่คำนึงถึงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้พวกเขายังสามารถกรองและจัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการอีกด้วย

การพึ่งพา

ClickUp มอบการพึ่งพาที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณดำเนินกิจกรรมตามลำดับที่ถูกต้อง. นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับใน ClickUp:

กำลังรอการพึ่งพา: แจ้งให้ทีมโครงการของคุณทราบว่าไม่ควรเริ่มงานนี้จนกว่างานก่อนหน้าจะเสร็จสมบูรณ์

คลิกอัพ งาน

การบล็อกการพึ่งพา: สิ่งนี้ป้องกันไม่ให้งานเริ่มต้นจนกว่างานก่อนหน้าจะเสร็จสมบูรณ์

คำเตือนเกี่ยวกับการพึ่งพา: ClickUp จะแจ้งเตือนผู้ใช้ไม่ให้ปิดงานเมื่องานนั้นกำลังรอให้งานอื่นเสร็จสมบูรณ์ก่อน

การแจ้งเตือนเมื่อการบล็อกถูกยกเลิก: ทีมโครงการของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการยกเลิกการบล็อกงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มทำงานได้

ด้วยระบบพึ่งพาของ ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแจ้งให้ทีมของคุณทราบถึงลำดับงานที่ถูกต้องด้วยตัวเอง ClickUp ทำมันให้คุณโดยอัตโนมัติ!

ข้อกำหนดการวางแผนโครงการ #5: การมอบหมายงาน

คุณจะต้องมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าภาระงานของคุณถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกัน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณต้องให้วิธีที่มีประสิทธิภาพในการกระจายงานและแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำ

หากคุณไม่มีสิ่งนี้ คุณจะต้องดำเนินการขั้นตอนนี้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจไม่สะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับโครงการที่ซับซ้อน

ความคิดเห็นที่มอบหมาย

คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUp ทำให้การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ คุณเพียงแค่ต้องมอบหมายความคิดเห็นให้กับบุคคล และมันจะกลายเป็นงานให้โดยอัตโนมัติ

ClickUp จะส่งการแจ้งเตือนนี้ให้พวกเขาด้วยเพื่อไม่ให้พลาด นอกจากนี้พวกเขายังสามารถทำเครื่องหมายความคิดเห็นว่าแก้ไขแล้วเมื่อเสร็จสิ้น ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการติดตามผลเพื่อดูว่าพวกเขาได้ทำเสร็จหรือไม่

คลิกเพื่อเพิ่มรายการและแสดงความคิดเห็น

ข้อกำหนดการวางแผนโครงการ #6: การจัดตารางงานด้วยแผนภูมิแกนต์

การจัดตารางโครงการของคุณในแผนภูมิแกนต์เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผนของคุณ มันให้ทีมโครงการของคุณเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น และช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาได้อย่างรวดเร็ว หากไม่มีแผนภูมิแกนต์ คุณจะพบว่าการมองเห็นภาพรวมที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องยาก และไม่สามารถวางแผนงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชัน ClickUp: แผนภูมิแกนต์ในตัว

แผนภูมิแกนต์ในคลิกอัพ

ClickUp มาพร้อมกับแผนภูมิแกนต์ในตัวที่ทรงพลังเพื่อแสดงความคืบหน้าของทีมคุณในโครงการได้อย่างง่ายดาย แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp สามารถ:

  • ปรับการพึ่งพาของงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณจัดกำหนดการใหม่
  • คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการของคุณตามจำนวนงานที่เสร็จสิ้น/จำนวนงานทั้งหมด
  • เปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการที่คาดหวังกับปัจจุบัน
  • คำนวณเส้นทางวิกฤตของคุณเพื่อระบุงานที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

ข้อกำหนดการวางแผนโครงการ #7: การสื่อสาร

การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแผนการจัดการโครงการใด ๆ คุณต้องสื่อสารกับทีมของคุณเพื่อให้ทันกับความคืบหน้าของโครงการ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยังสามารถบรรเทาความกังวลใด ๆ ที่ทีมของคุณอาจมีเกี่ยวกับโครงการได้ หากพวกเขามีข้อสงสัยใด ๆ พวกเขาก็สามารถแสดงออกได้อย่างง่ายดาย

โซลูชัน ClickUp: ความคิดเห็นที่ทรงพลัง

งานใน ClickUp มาพร้อมกับส่วนความคิดเห็นในตัวที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถพูดคุยกันได้อย่างง่ายดายระหว่างดำเนินโครงการ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับความคิดเห็นใน ClickUp:

  • ทีมของคุณสามารถเพิ่มรูปภาพ, ลิงก์ และไฟล์ในความคิดเห็นของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถสื่อสารประเด็นได้ง่ายขึ้น
  • ClickUp ยังรองรับการติดแท็กในความคิดเห็น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแจ้งเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับบางสิ่งได้โดยตรง
  • เนื่องจากมีช่องแสดงความคิดเห็นแยกสำหรับแต่ละงาน – การสนทนาของคุณจะถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระเบียบ
  • ClickUp ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารเช่น Slack ได้เพื่อให้การสนทนาของทีมคุณถูกเพิ่มเข้าไปในพื้นที่โครงการของคุณ

แบบแผนการวางแผนโครงการ

แบบแผนโครงการเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นกระบวนการวางแผนของคุณได้ทันที. เพียงคัดลอกข้อมูลโครงการของคุณลงในแบบแผนโครงการ แล้วคุณก็พร้อมที่จะไป!

เมื่อคุณเริ่มใช้ ClickUp คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตทั้งหมดเหล่านี้เพื่อวางแผนโครงการของคุณได้ทันที

แม่แบบการจัดการโครงการ

ใช้แม่แบบ

แม่แบบการจัดการโครงการ

แผนที่ถนน – แผนภูมิแกนต์

แม่แบบแผนที่โครงการ

ใช้แม่แบบ

แผนที่ทาง – แบบแผนคณะกรรมการ

เทมเพลตมุมมองแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ

แผนภูมิแกนต์ในคลิกอัพ

สรุป

การพยายามวางแผนโครงการไม่ใช่เรื่องง่ายที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเหมือนวิทยาศาสตร์จรวดเช่นกัน

ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีเช่น ClickUp คุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ!

ทำไมไม่ลองสมัครใช้ ClickUpและสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองล่ะ?