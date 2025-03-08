8 ขั้นตอนการต้อนรับลูกค้าใหม่เพื่อลดอัตราการยกเลิก (พร้อมเทมเพลต)

สำเร็จ!
คุณได้เซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่ให้กับเอเจนซี่ของคุณแล้ว และตอนนี้คุณพร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าทำไมพวกเขาถึงตัดสินใจถูกต้องที่ลงทุนกับทีมของคุณ
แม้ว่าคุณจะได้ให้พวกเขาเซ็นสัญญาแล้ว คุณก็ยังไม่ชนะใจลูกค้าใหม่เหล่านี้อย่างสมบูรณ์ หลังจากเอกสารเสร็จสิ้น คุณต้องทำให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่ก้าวไปอีกขั้นเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับเอเจนซีของคุณโดยการโชว์ให้พวกเขาเห็นทุกสิ่ง (และทุกขั้นตอน) ที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้
การสำรวจของWyzowlพบว่า 88% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขามีความภักดีต่อธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการต้อนรับและการให้ข้อมูลทางการศึกษา.
ในความเป็นจริง แม้ว่าหน่วยงานจะลงทุนเวลาอย่างมากมายในกิจกรรมก่อนการรับเข้าทำงาน แต่การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าหลังจากนั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยการมอบประสบการณ์การรับลูกค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์
การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าคืออะไร?
การรับลูกค้าใหม่คือกระบวนการที่ช่วยให้ลูกค้าใหม่สามารถเข้าร่วมกับธุรกิจได้ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ นี่คือขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธุรกิจ เพราะมันช่วยกำหนดบรรยากาศสำหรับการติดต่อสื่อสารในอนาคต และช่วยสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
กระบวนการนี้ช่วยให้ลูกค้าได้เรียนรู้คุณสมบัติและประโยชน์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พวกเขาได้รับคุณค่าอย่างเต็มที่ ลดโอกาสการยกเลิกบริการ
เพื่อให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวกับลูกค้า ให้ใส่ใจในการต้อนรับลูกค้าใหม่เท่ากับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ความประทับใจแรกมีความสำคัญ กระบวนการต้อนรับที่ดีจะกำหนดความคาดหวัง ป้องกันการขยายขอบเขตงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งจะเสริมสร้างแบรนด์ของคุณและเพิ่มผลกำไร
ตัวอย่างการลงทะเบียนลูกค้าใหม่
ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและลักษณะของบริการที่คุณกำลังให้บริการ คุณสามารถเลือกจากกระบวนการรับลูกค้าใหม่ได้สามประเภท:
- การแนะนำตัวเสมือนจริง: ในกระบวนการแนะนำตัวลูกค้าประเภทนี้ ทุกอย่างจะถูกจัดการจากระยะไกลผ่านเอกสารออนไลน์ การประชุมทางวิดีโอ และซอฟต์แวร์แนะนำตัวลูกค้าดิจิทัล
- การแนะนำการใช้งานแบบพบหน้า: หากผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความซับซ้อนหรือมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ ลูกค้าอาจต้องการกระบวนการแนะนำการใช้งานแบบพบหน้า ในกรณีนี้ คุณจะพาลูกค้าและทีมงานของพวกเขาไปเรียนรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้ โดยพบกันที่สำนักงานหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การปฐมนิเทศแบบผสมผสาน: กระบวนการปฐมนิเทศประเภทนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการโต้ตอบแบบเสมือนจริงและการพบปะกันโดยตรง การผสมผสานนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของลูกค้า
ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งค่าลูกค้าใหม่, ทำการเปลี่ยนผ่านลูกค้าที่มีอยู่, หรือเพียงแค่ปรับปรุงระบบการต้อนรับลูกค้าของคุณทั้งหมด,แบบฟอร์มการต้อนรับลูกค้าของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ! มันช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าและมอบประสบการณ์การต้อนรับที่ปรับแต่งให้เหมาะกับพวกเขา
ทำไมการรับลูกค้าใหม่จึงมีความสำคัญ?
การรับลูกค้าใหม่เป็นขั้นตอนสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและธุรกิจที่ช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกัน ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งเพื่อความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน
นี่คือเหตุผลสำคัญบางประการว่าทำไมการรับลูกค้าใหม่จึงมีความสำคัญ:
- ความเข้าใจที่ดีขึ้น: การแนะนำช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการ ความคาดหวัง และเป้าหมายของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผลและประสบความสำเร็จ
- การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า: เมื่อลูกค้าได้รับการต้อนรับและให้คุณค่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะพึงพอใจกับบริการที่ได้รับและยังคงภักดีต่อธุรกิจ การเริ่มต้นใช้งานช่วยสร้างความประทับใจแรกที่ดีและส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
- เพิ่มประสิทธิภาพ: กระบวนการต้อนรับที่จัดโครงสร้างอย่างดีสามารถทำให้กระบวนการผสานลูกค้าใหม่เข้ากับธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นลดความสับสน และลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
- ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น: การรับพนักงานใหม่ช่วยสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานระหว่างลูกค้าและธุรกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่ความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการกลับมาใช้บริการซ้ำ
- ยอดขายเพิ่มขึ้น: ธุรกิจมักตัดสินใจเลือกว่าจะร่วมงานกับใครโดยพิจารณาจากการสนับสนุนการเริ่มต้นใช้งานที่พวกเขาคาดหวังได้ ด้วยแผนการต้อนรับลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทีมขายของคุณจะสามารถปิดการขายได้มากขึ้น
กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ 8 ขั้นตอน
เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงหรือขยายกระบวนการรับลูกค้าใหม่ของคุณ เราได้รวบรวมขั้นตอนต่างๆ พร้อมด้วยเทมเพลตที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าใหม่ของคุณตั้งแต่เริ่มต้น
มาเริ่มกันเลย!
1. กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับเอเจนซี่ของคุณและสิ่งที่จะถูกส่งมอบ
คุณทำได้แล้ว! ถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลองสัปดาห์หรือเดือนที่คุณได้ใช้ไปในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าซึ่งในที่สุดก็ได้กลายเป็นลูกค้าของคุณแล้ว พวกเขาได้รู้สึกถึงมัน คุณได้รู้สึกถึงมัน และนี่คือโอกาสใหม่ที่สดใสและเปล่งประกายให้คุณได้สร้างความประทับใจให้กับพวกเขา
ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่เหมาะสมควรทำสองสิ่ง:
- ยืนยันกับลูกค้าของคุณว่าพวกเขาได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วในการร่วมงานกับเอเจนซีของคุณ
- ขจัดความไม่แน่นอนทั้งหมดโดยการระบุอย่างชัดเจนว่าลูกค้าสามารถคาดหวังอะไรได้บ้างจากความสัมพันธ์นี้
ส่วนแรกคือส่วนที่สนุกและโดยทั่วไปจะทำโดยการส่งจดหมายต้อนรับหรืออีเมลถึงลูกค้าใหม่ของคุณ พร้อมของที่ระลึกเพื่อแสดงความขอบคุณ ขึ้นอยู่กับโทนเสียงที่บริษัทของคุณต้องการสร้าง อาจเป็นชุดของสินค้าที่มีโลโก้แบรนด์หรือของฝากเล็กๆ น้อยๆ
การแสดงความมีน้ำใจเหล่านี้ยกระดับหน่วยงานของคุณให้ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรมากกว่าแค่ผู้ให้บริการรายหนึ่งสำหรับลูกค้าใหม่ การใส่ใจเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ยังช่วยปรับปรุงคะแนน Net Promoter Score (NPS) ของคุณได้อย่างน่าอัศจรรย์
อ่านเพิ่มเติม: รายการซอฟต์แวร์การจัดการผู้ขายที่ดีที่สุดของเรา!
ส่วนที่สอง—การตั้งความคาดหวัง—ควรทำในอีเมลแนะนำตัวที่ชัดเจนว่าลูกค้าสามารถคาดหวังอะไรจากคุณได้บ้าง ควรกำหนดกระบวนการรับลูกค้าใหม่ แนะนำผู้ติดต่อของคุณ ระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของขั้นตอนต่อไป และให้รายการตรวจสอบการรับลูกค้าใหม่
ความโปร่งใสนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าใหม่ของคุณว่าพวกเขาได้ลงทุนอย่างคุ้มค่า และช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการเปลี่ยนเป็นลูกค้าและการเริ่มต้นใช้งานจริง ทำให้พวกเขาไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งไว้กลางทาง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Automationsเพื่อติดตามความคืบหน้าของลูกค้าในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน และช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าต่อไป ตัวอย่างเช่น ทีมปฏิบัติการลูกค้าควรได้รับการติดแท็กโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนสถานะของลีดจาก "ผู้สนใจ" เป็น "ลูกค้าใหม่" เพื่อเป็นการเตือนให้ส่งของขวัญต้อนรับ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายการตรวจสอบการต้อนรับลูกค้าใหม่ (+เทมเพลต)
2. ออกแบบและส่งแบบสอบถามการเริ่มต้นสำหรับลูกค้า
คุณอาจได้ทำการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับลูกค้าในระหว่างกระบวนการขายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเหมาะสมกับลูกค้า ตอนนี้ที่ลูกค้าได้เซ็นสัญญาแล้ว ถึงเวลาที่จะเจาะลึกถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริง ถึงเวลาสำหรับแบบสอบถามการรับลูกค้าใหม่
แบบสอบถามการลงทะเบียนเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการลงทะเบียนลูกค้าที่ดี. มันช่วยให้คุณเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าและทรัพยากรที่มีอยู่ซึ่งสามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายได้.
ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามการลงทะเบียนลูกค้าจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้บริการ แต่ คำถามบางข้อที่คุณสามารถรวมไว้ได้ ได้แก่:
- คุณหวังว่าผลิตภัณฑ์/บริการของเราจะช่วยคุณเปลี่ยน ICP ของคุณให้กลายเป็นลูกค้าได้อย่างไร?
- เป้าหมายโดยรวมที่คุณต้องการบรรลุด้วยผลิตภัณฑ์/บริการของเราคืออะไร?
- คุณตั้งเป้าหมาย KPI อะไรไว้ในช่วงหกเดือนข้างหน้าหรือในหนึ่งปี?
- คุณต้องการจัดสรรงบประมาณของคุณอย่างไร?
- คุณมีทรัพยากรหรือสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วที่เราสามารถใช้ประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่?
- ตัวอย่างของ [ใส่สายบริการ] ที่คุณชอบมีอะไรบ้าง?
- ใครจากทีมของคุณจะเป็นผู้ติดต่อหลักของเรา และใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคุณ?
- โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณคืออะไร?
คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณกำหนดวิธีแสดงคุณค่าได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของลูกค้า เพื่อกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยClickUp Forms คุณสามารถเปลี่ยนคำตอบจากแบบสำรวจให้กลายเป็นงานได้ทันที หรือเพียงแค่รวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการจากแบบสอบถามของลูกค้า
3. สร้างข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)
หากสัญญาของคุณไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาสำหรับงาน ให้พิจารณาสร้างข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ข้อตกลง SLA จะนำทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากแบบสอบถามการเริ่มต้นใช้งานมาประยุกต์ใช้กับเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
หากสัญญาคือ "อะไร" ที่อธิบายความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณ SLA ก็คือ "ใคร, เมื่อไร, และอย่างไร"
ตัวอย่างเช่นสัญญาของคุณระบุข้อตกลงในการให้บริการกลยุทธ์การตลาดในราคาที่กำหนดไว้ SLA จะกำหนดวิธีการสร้างและส่งมอบกลยุทธ์นั้น รวมถึงผู้รับผิดชอบงาน ระยะเวลา และหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะของสมาชิกในทีม
สิ่งนี้ช่วยให้ทั้งคุณและลูกค้าของคุณมีความคาดหวังที่สอดคล้องกันและมีความรับผิดชอบหากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงไม่เป็นไปตามแผนในกระบวนการรับลูกค้าใหม่ของคุณ
เทมเพลตข้อตกลงบริการของ ClickUpมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้าง SLA อย่างรวดเร็ว รวมถึง:
- สรุปบริการที่ครอบคลุม
- ข้อกำหนดการชำระเงินสำหรับบริการเหล่านั้น
- ความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
4. ตั้งค่าบัญชีลูกค้า
ณ จุดนี้ คุณควรเริ่มตั้งค่าบัญชีของลูกค้าบนแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่คุณจะใช้ ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าบัญชีและกฎของผู้ดูแลระบบ การตั้งค่าการชำระเงิน และการแบ่งปันข้อมูลการเข้าสู่ระบบและเอกสารการฝึกอบรม
หากคุณมีพอร์ทัลสำหรับลูกค้า คุณต้องตั้งค่าให้พวกเขาและให้คำแนะนำที่จำเป็นในการใช้งาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันในขณะนี้โดยใช้ClickUp Docsหรือแม้แต่รายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่าย ๆ
5. จัดการประชุมเปิดตัวโครงการ
การประชุมเริ่มต้นช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานของคุณให้แน่นแฟ้นขึ้นแน่นอนว่าคุณอาจใช้เวลาในการทำความรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่กระบวนการรับลูกค้าใหม่ของคุณคือโอกาสที่คุณจะได้กำหนดวิธีการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน ในระหว่างการประชุมรับลูกค้าใหม่นี้ คุณควร:
- แนะนำทีมของคุณ
- กำหนดว่าทุกคนชอบสื่อสารและรับผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร เช่น ผ่านSlackหรืออีเมล
- กำหนดขอบเขตและเป้าหมายของโครงการ
- สรุปวิธีการที่คุณจะร่วมมือกัน รวมถึงความถี่ในการส่งมอบงานและวิธีการรับข้อเสนอแนะ
- นำเสนอ SLA ของคุณ
- จัดเตรียมทรัพยากรเช่น ข้อมูลติดต่อของทีมคุณ การเข้าถึงเครื่องมือการจัดการโครงการและสิ่งอื่น ๆ ที่ลูกค้าใหม่ของคุณจำเป็นต้องทราบ
การประชุมเริ่มต้นควรเน้นย้ำความคาดหวังที่ได้กำหนดไว้ระหว่างกระบวนการทำสัญญาและรับลูกค้าใหม่ เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง การประชุมนี้ยังเป็นโอกาสในการยืนยันว่าทั้งสองทีมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริการ ก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือทำงานในโครงการต่างๆ
วางแผนการประชุมกับลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUp เทมเพลตการประชุมนี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและรับผิดชอบงานของตนเอง เพื่อให้ทุกการประชุมประสบความสำเร็จและมีประสิทธิผล
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยฟีเจอร์AI Notetaker ของ ClickUp คุณสามารถหยุดกังวลเกี่ยวกับการจดบันทึกการประชุมและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่กำลังถูกพูดคุยได้ลองใช้วันนี้เลย
6. กำหนดการประชุมภายในหลังการเริ่มต้น
การประชุมภายในหลังการเริ่มต้นโครงการช่วยให้เห็นประเด็นสำคัญจากการประชุมเริ่มต้น ทำงานผ่านอุปสรรคที่คาดการณ์ได้ และตอบคำถามต่างๆ เช่นเดียวกับการประชุมเริ่มต้นโครงการที่ช่วยให้ทีมของคุณสอดคล้องกับทีมของลูกค้า การประชุมภายในหลังการเริ่มต้นโครงการช่วยให้ทีมภายในต่างๆ ของคุณสอดคล้องกันในโครงการ
ใช้การประชุมนี้เพื่อสรุปข้อมูล SLA และขอบเขตของโครงการให้กับทีมภายในของคุณ พร้อมทั้งมอบหมายงานแต่ละส่วน กำหนดความคาดหวังและบทบาทภายในทีมเพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์มุมมองตารางของ ClickUp เพื่อบันทึกข้อกำหนดของลูกค้าและเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp
กระบวนการเริ่มต้นควรให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความพยายามร่วมกัน สมาชิกในทีมที่สอดคล้องกันพร้อมผลลัพธ์ที่ชัดเจนและความคาดหวังที่ชัดเจนจะมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และถ่ายทอดพลังงานนั้นไปสู่ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
วิธีที่ง่ายที่สุดในการจัดทีมให้สอดคล้องกันคือการใช้แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบศูนย์กลาง เช่น ClickUp ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายในทุกแง่มุมของโครงการ—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:มุมมองปริมาณงานใน ClickUpช่วยให้คุณติดตามปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมและปรับกิจกรรมใหม่เมื่อจำเป็น
7. วางแผนการติดตามผลตามปกติ
การสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิผล—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการเริ่มต้นของลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารเหล่านี้จำเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ชีวิตของลูกค้าคุณง่ายขึ้นหรือทำให้โครงการของคุณมีคุณค่ามากขึ้น
การจัดตารางการประชุมกับลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต้น จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถแก้ไขข้อกังวลต่างๆ ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในขณะที่คุณทำงานร่วมกัน
ในการประชุมเหล่านี้ ให้อัปเดตลูกค้าเกี่ยวกับความคืบหน้าของกลยุทธ์และรายงานผลลัพธ์ของบริการเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณอยู่ในใจลูกค้าอยู่เสมอ เพิ่มการแนะนำลูกค้าใหม่ สร้างโอกาสสำหรับการขายเพิ่ม และในที่สุดก็สร้างผลกำไรที่มากขึ้น
เทมเพลตการอัปเดตโครงการบริการมืออาชีพของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างการอัปเดตโครงการที่ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้ลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
ส่ง อีเมลติดตามผลสรุปประเด็นที่ได้พูดคุยและรายการดำเนินการสำหรับแต่ละทีม เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปใช้ต่อได้ในกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp Brainสามารถช่วยสรุปบันทึกการประชุมและเขียนอีเมลในโทนเสียงที่คุณต้องการได้
นอกเหนือจากการประชุมรายเดือนแล้ว กรุณาจัดเตรียม การอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษรรายสัปดาห์ ผ่านทาง Slack, อีเมล หรือช่องทางที่ลูกค้าต้องการการอัปเดตเหล่านี้ควรรวมถึงงานที่วางแผนไว้สำหรับโครงการและรายการที่ต้องดำเนินการต่อจากสัปดาห์ก่อนหน้า
ตัวอย่างเช่น บริษัทการตลาดเนื้อหาอาจรวมรายการต่อไปนี้ไว้ในอัปเดตประจำสัปดาห์หลังจากกระบวนการเริ่มต้น:
- ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณจำเป็นต้องเข้าถึงสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง
- รายการของโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์และบล็อกที่คุณได้เผยแพร่ให้กับลูกค้าในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- โพสต์ที่ลูกค้าสามารถคาดหวังว่าจะได้รับในสัปดาห์ปัจจุบัน
- การอนุมัติเนื้อหาที่โดดเด่นที่คุณต้องได้รับจากลูกค้า
การอัปเดตเหล่านี้เป็นโอกาสที่จะได้ตอบคำถามของลูกค้าและเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะมาถึง รวมถึงเสริมสร้างคุณค่าของคุณด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ช่องทางใน ClickUp Chat ช่วยให้คุณและทีมของคุณเชื่อมต่อกับลูกค้าทุกคนภายใน ClickUp ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือจัดการงาน อีเมล และซอฟต์แวร์แชทอีกต่อไป รวมถึงเครื่องมืออื่นๆ ของคุณทั้งหมด!
8. ปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของคุณให้ดีที่สุด
เมื่อบริษัทขยายตัว คาดว่าจะเกิดช่องว่างในประสบการณ์การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้ การระบุช่องว่างเหล่านี้อย่างเชิงรุกและปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ มีสองขั้นตอนในการปรับปรุงการปฐมนิเทศของคุณ ได้แก่ การรวบรวมข้อเสนอแนะ และ การร่วมมือภายใน เพื่อแก้ไขข้อเสนอแนะที่ได้รับ
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าใหม่ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กระบวนการต้อนรับลูกค้าที่ประสบความสำเร็จจะสอบถามลูกค้าในทุกการประชุมติดตามผลว่าพวกเขามีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ หรือไม่ และจดบันทึกประเภทของคำถามที่ปรากฏขึ้นเป็นประจำ
รวบรวมบันทึกเหล่านี้ไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทีมของคุณสามารถจัดเรียงและวิเคราะห์ได้ในภายหลัง
เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpประกอบด้วยหน้าต่าง ๆ ที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างง่ายสำหรับการจัดระเบียบทีม บันทึกการประชุมของแต่ละบุคคล และคำแนะนำในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมของคุณ เทมเพลตแบบร่วมมือนี้เป็นเอกสาร ClickUp Doc ที่ออกแบบมาเพื่อให้โครงร่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสรุปการประชุมที่ประสบความสำเร็จ
ถัดไป ขอความคิดเห็นโดยตรงโดยส่งแบบสอบถามประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่หลังจากลูกค้าแต่ละรายได้เสร็จสิ้นการเริ่มต้นใช้งาน (โดยทั่วไปคือ 120 วันหลังจากลงนาม)
รูปแบบการให้ข้อเสนอแนะทั้งสองนี้จะช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่ลูกค้าใหม่ของคุณต้องการ และจุดที่คุณยังไม่สามารถตอบสนองได้ในกระบวนการความสำเร็จของลูกค้าที่มีอยู่ของคุณ
อย่าลืมที่จะร่วมมือกันภายในองค์กร
ความคิดเห็นจากลูกค้าจะบอกคุณว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน แต่ตอนนี้เป็นหน้าที่ของทีมคุณที่จะคิดหาทางแก้ไข วิธีที่ง่ายที่สุดคือการระดมสมองกับทีมของคุณบนClickUp Whiteboard
ทำงานร่วมกับทีมการรับสมัครภายในของคุณเพื่อรวบรวมคำตอบและระบุหัวข้อหลัก เมื่อระบุหัวข้อหลักได้แล้ว ให้คิดถึงจุดใดในเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่คุณสามารถให้โซลูชันเพื่อแก้ไขช่องว่างเหล่านี้ได้
ลูอิส นอร์วูด หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของPharmacy Mentor อธิบายว่าทีมของเขาใช้ ClickUp Whiteboards อย่างไรในการระบุและแก้ไขช่องว่างในการรับลูกค้าใหม่ได้อย่างประสบความสำเร็จ
เราคุยกันผ่านมันไปจริงๆ ทุกขั้นตอนของมันเราได้คุยกัน เมื่อจบลง เราได้ตกลงและสอดคล้องกันในเรื่องการเดินทางของลูกค้าและยังสามารถระบุช่องว่างใหญ่ที่เราไม่เคยตระหนักถึงมาก่อน
เราคุยกันจริง ๆ ทุกขั้นตอนของมัน เราคุยกันทุกขั้นตอน จนถึงตอนจบ เราตกลงกันและเห็นพ้องต้องกันในเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและยังสามารถระบุช่องว่างใหญ่ที่เราไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนได้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ให้ราบรื่น
การรับลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการวางรากฐานสำหรับความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนาน ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการรับลูกค้าใหม่ที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จ:
- กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น: กำหนดขอบเขต, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และกระบวนการสื่อสาร. ชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย และระบุจุดสำคัญที่ต้องติดตาม
- ปรับแต่งประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งาน: ปรับแต่ง การเริ่มต้นใช้งานตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าและอุตสาหกรรม มอบผู้จัดการบัญชีที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ และเสนอทรัพยากรและการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะสม
- ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและราบรื่น: จัดหาพอร์ทัลลูกค้าที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับเอกสารและการอัปเดต อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น อีเมลต้อนรับและใช้ซอฟต์แวร์การเริ่มต้นใช้งานลูกค้าหรือระบบ CRM เพื่อติดตามความคืบหน้า
- รับประกันการถ่ายทอดความรู้ที่ราบรื่น: รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากลูกค้าผ่านแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง แบ่งปันนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้อง คู่มือผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารการฝึกอบรม
- เน้นการสื่อสารและการมีส่วนร่วม: กำหนดช่องทางการสื่อสารที่ต้องการและความถี่ในการอัปเดตและติดตามผล สนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ส่งมอบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความมั่นใจ: มอบคุณค่าทันทีโดยการสาธิตคุณสมบัติหรือบริการที่สำคัญ ระบุและนำเสนอตัวชี้วัดความสำเร็จในระยะแรกหรือความสำเร็จเล็ก ๆ
- วัดความสำเร็จและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: กำหนด KPI สำหรับการปฐมนิเทศที่สามารถวัดผลได้ เช่น เวลาที่ใช้จนถึงคุณค่าแรก (TTFV) รวบรวมข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนการปฐมนิเทศให้ดียิ่งขึ้น
ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม:
ClickUp: โซลูชันเดียวสำหรับการจัดการการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า
จินตนาการถึงโลกที่คุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มสำหรับ CRM, การจัดการโครงการ, เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารของทีมอีกต่อไป ClickUp ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้
จัดการลูกค้า งานที่ต้องส่งมอบ และทีมของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียว ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มCRM และการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการเสร็จสิ้นโครงการ
เราเชื่อว่าซอฟต์แวร์การรับลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและกระบวนการขายที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ระหว่างทีมต่าง ๆ และครอบคลุมทุกขั้นตอนของลูกค้า ClickUp ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดหลักของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม นั่นคือเหตุผลที่เราทำให้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
เพราะแพลตฟอร์มที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงานสัมผัสประสบการณ์การทำงานอย่างไร้ข้อจำกัดจากการสลับบริบทได้วันนี้
