Victory Omotayo: ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการลูกค้า เนื้อหา และทีมได้ในที่เดียวได้อย่างไร

Leila Cruz
Leila Cruz
10 กันยายน 2564

เสรีภาพ, ผลกระทบ, ความมั่นคง, ความยืดหยุ่น.

หากคุณเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเป้าหมายบางส่วนที่คุณกำลังมุ่งหวังในขณะที่ธุรกิจของคุณเติบโตและขยายตัว

วันหนึ่งในชีวิตของผู้ประกอบการอาจประกอบไปด้วยการสรรหาลูกค้าเป้าหมาย การดูแลรายชื่อลูกค้า การดำเนินโครงการให้กับลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย วงจรประจำวันของการจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันและการสวมบทบาทหลากหลายหน้าที่นี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้า ตัดสินใจรับค่าตอบแทนที่น้อยลง หรือล้มเหลวเมื่อถึงเวลาต้องเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง

แล้วคุณจะบรรลุอิสรภาพ ความสมดุลระหว่างงานและชีวิต และความสำเร็จได้อย่างไร?

วิคตอรี โอโมตาโย สามารถบอกคุณได้! ดีกว่านั้น เธอสามารถแสดงให้คุณดูได้ 😉

ในฐานะโค้ชธุรกิจและผู้ประกอบการเอง Victory ได้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่การเสนอขายตั๋ว กลยุทธ์การวางตำแหน่งที่มั่นคง ระบบการขายที่เรียบง่าย และการสร้างตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง

ในปัจจุบัน เธอช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมให้ได้ผลลัพธ์ที่จะนำพวกเขาไปสู่เสรีภาพทางการเงิน

ในการทำเช่นนี้ เธอพึ่งพาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอย่างClickUp สำหรับความต้องการด้าน CRM และการจัดการเนื้อหาของเธอ

เราได้มีโอกาสเชื่อมต่อและพูดคุยกับ Victory เกี่ยวกับวิธีที่เธอใช้ ClickUp ในการจัดการงานทั้งหมดของเธอในที่เดียว ติดตามเพื่อเรียนรู้วิธีที่เธอทำงานสำเร็จด้วย ClickUp

ถึงเวลาส่งไมค์แล้ว! ขอเชิญ Victory! *🎤😊

วิคตอรี่ โอโมตาโย โค้ชธุรกิจ

บอกเราเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ!

สวัสดีค่ะ ฉันชื่อวิคตอรี่! 👋

ผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพมาหาฉันเมื่อพวกเขาต้องการที่จะได้รับการยอมรับและได้รับค่าตอบแทนอย่างมืออาชีพ

ฉันดำเนินธุรกิจโค้ชและที่ปรึกษาที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้จุดแข็งของตนเองเพื่อพัฒนาและเปิดตัวโปรแกรมกลุ่มที่มีมูลค่าสูงและขายได้

ฉันทำสิ่งนี้ผ่านโปรแกรมกลุ่มราคาสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของฉัน Knowledge to Profit™ ซึ่งฉันช่วยลูกค้าของฉัน:

💎 ชี้แจงและยืนยันความเชี่ยวชาญที่ สร้างกำไร มากที่สุดของพวกเขา (ฉันเรียกสิ่งนี้ว่า "เครื่องทำเงิน" ของพวกเขา)

💎 เพิ่มอำนาจทางสังคมของพวกเขาผ่านกรอบความเชี่ยวชาญเร่งด่วนเฉพาะตัวของฉัน Expedited Expertise Framework™

💎 เชี่ยวชาญในการสื่อสารข้อความของพวกเขา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดคุณค่าของตนต่อลูกค้าในฝันได้อย่างมั่นใจ

วิคตอรี่ โอโมตาโย โค้ชธุรกิจ

คุณชอบฟีเจอร์ใดของ ClickUp มากที่สุด?

แดชบอร์ด ฉันชอบใช้สิ่งนี้ในการสร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าของฉัน!

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าที่สำคัญของคุณได้

ใช้วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ เช่น แผนภูมิวงกลม, ระยะเวลาดำเนินการ, บันทึกเวลาทำงาน และอื่นๆ เพื่อสร้างศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณเอง

แดชบอร์ดจะมอบศูนย์กลางที่รวมข้อมูลไว้ให้คุณเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับงาน, สปรินต์, โครงการ, บุคลากร, และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้ในแดชบอร์ดของ ClickUp
คุณใช้ ClickUp อย่างไรเพื่อผลักดันบริษัทและโครงการของคุณให้ก้าวหน้า?

ClickUp ช่วยให้ฉันจัดการรายชื่อลูกค้า วางแผนเนื้อหาโซเชียลมีเดีย และบริหารทีมได้

คุณสมบัติที่เป็นมิตรกับลูกค้าของ ClickUp ทำให้การจัดการธุรกิจทั้งหมดในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเดียวเป็นเรื่องง่าย

คุณสามารถตั้งค่าCRM ได้โดยตรงใน Workspace ของคุณ และสร้างมุมมองระดับสูงของงานลูกค้าของคุณได้ สลับผ่านมุมมองต่าง ๆเช่น Board, Table, Calendar, List view, และอื่น ๆ ได้เพื่อมุมมองที่แตกต่างของงานของคุณ

ใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM และดูรายชื่อลูกค้าในมุมมองรายการ
ในการใช้ ClickUp สำหรับการจัดการเนื้อหา เพียงสร้างรายการใหม่ใน ClickUp ตั้งค่าขั้นตอนของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง และสร้างงานที่คุณต้องการ

เมื่อคุณได้ตั้งค่ารายการงานของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มวางแผนปฏิทินเนื้อหาของคุณได้!

ตัวอย่างปฏิทินเนื้อหาใน ClickUp
การดูปฏิทินเนื้อหาในมุมมองรายการของ ClickUp
คุณประหยัดเวลาได้ประมาณกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการใช้ ClickUp และคุณใช้เวลาที่ได้กลับมาทำอะไร?

ฉันประหยัดเวลาได้ประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp เพื่อจัดระเบียบและบริหารธุรกิจของฉัน!

เวลาที่ฉันประหยัดได้ในแต่ละสัปดาห์ช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สร้างรายได้มากขึ้นเพื่อนำเงินเข้าสู่ธุรกิจได้มากขึ้น

วิคตอรี่ โอโมตาโย โค้ชธุรกิจ

ClickUp ได้ปรับปรุงการทำงานและชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?

ก่อนใช้ ClickUp ฉันใช้แอปหลายตัวในการจัดการงานและลูกค้าทั้งหมดของฉัน

การนำ ClickUp มาใช้ช่วยประหยัดเวลาและเงินของฉันได้มากจากเครื่องมือทั้งหมดที่เคยใช้มาก่อน

การมี ClickUp นั้นเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่ามันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับธุรกิจโค้ชออนไลน์และการให้คำปรึกษาของฉัน

คุณมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้อื่นที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง?

หากฉันสามารถฝากคำแนะนำไว้ให้คุณได้เพียงข้อเดียว ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณมุ่งเน้นไปที่ หนึ่ง แพลตฟอร์ม เพื่อให้คุณสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

เชื่อมต่อกับ Victory บนLinkedIn,Instagram และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเธอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เธอสามารถช่วยยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้น 🚀