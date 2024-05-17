พลังแห่งการโน้มน้าวใจ: วิธีขอคำรับรองจากลูกค้าที่ช่วยให้คุณเติบโต

ในยุคที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อวิธีการตลาดแบบดั้งเดิมกำลังลดลง คำรับรองจากลูกค้าได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่ง พวกมันมอบข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจของแบรนด์คุณ
อย่างไรก็ตาม การได้รับคำชมเชยจากลูกค้าที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงแค่โชคช่วยเท่านั้น แต่เป็นการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับลูกค้าที่พอใจ
แม้ว่าคุณอาจได้รับคำติชมเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องขอ แต่ผลกระทบที่แท้จริงอยู่ที่การขอคำรับรองอย่างเชิงรุก แต่คุณจะดำเนินการในกระบวนการที่ละเอียดอ่อนนี้ได้อย่างไร?
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจน! โดยไม่รอช้า มาสำรวจวิธีการขอคำรับรองจากลูกค้าและวิธีที่คำรับรองเหล่านี้ทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นกว่าใคร
ความสำคัญของคำรับรองจากลูกค้าและผู้ใช้บริการ
คำรับรองเป็นข้อความหรือคำแนะนำที่แท้จริงจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ คำรับรองเหล่านี้มักจะเน้นประสบการณ์ที่ดี ประโยชน์ที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งมุ่งหวังที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้อื่น
ยิ่งมีผู้สนับสนุนมากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องซื้อโฆษณาน้อยลงเท่านั้น
คำรับรองจากลูกค้าสามารถมีได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความลายลักษณ์อักษร วิดีโอ หรือคะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำถึงความสำคัญและประโยชน์ของคำรับรองในการทำธุรกิจและการตลาดดิจิทัล:
- การรับรองโดยสมัครใจ: คำรับรองเป็นคำยืนยันที่แท้จริงเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
- เสริมสร้างชื่อเสียง: พวกเขาช่วย สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ กับลูกค้าที่มีศักยภาพ ทำให้พวกเขามั่นใจในคุณค่าที่พวกเขาจะได้รับจากการเลือกธุรกิจของคุณ
- การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค: คำรับรองมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ พวกเขามอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสบการณ์จริงของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในอดีต การใช้หลักฐานทางสังคมช่วยสร้างความไว้วางใจในหมู่ลูกค้าที่มีศักยภาพและ กระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น
- ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน: โดยการนำเสนอคำรับรองเชิงบวกบนเว็บไซต์และสื่อการตลาดของคุณ คุณสามารถสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณจากคู่แข่งและ ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
- การปรับให้เข้ากับบุคคล: คำรับรองช่วยเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับแบรนด์ของคุณ มอบโอกาสให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้เห็นประสบการณ์จริงจากผู้อื่น สิ่งนี้ส่งเสริมความรู้สึกเชื่อมโยงและความไว้วางใจ ทำให้ธุรกิจของคุณ เข้าถึงได้มากขึ้น และน่าดึงดูดยิ่งขึ้น
ตอนนี้ มาเจาะลึกเทคนิคที่ประสบความสำเร็จในการขอคำรับรองจากลูกค้า
กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จในการขอคำรับรอง
การขอคำรับรองจากลูกค้าอาจดูเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์ แต่ไม่ต้องกังวล! มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมรีวิวเหล่านี้โดยไม่ทำให้ดูน่ารำคาญ
ด้านล่างนี้คือเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการขอคำรับรองที่ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและรับประกันการตอบรับที่ดีจากลูกค้าของคุณ มาค้นพบวิธีที่คุณสามารถขอคำรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพกันเถอะ
1. การจับจังหวะเวลาให้เหมาะสม
เวลาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อขอคำรับรองจากลูกค้า ในอุดมคติ ควรขอคำรับรอง หลังจากที่ลูกค้าได้ประสบผลสำเร็จ กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาพึงพอใจกับผลลัพธ์และความสัมพันธ์ในการทำงานของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณให้บริการเนื้อหาเว็บไซต์ คุณอาจพิจารณาขอคำรับรองหลังจากเนื้อหาได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของพวกเขาแล้ว ให้เวลาในการประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหา
ในทำนองเดียวกัน สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องมีการทดสอบ เช่น ซอฟต์แวร์ ควรให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานก่อนขอคำรับรองหรือคำชื่นชม
หากเป็นความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่ให้ตั้งเป้าหมายที่จะขอความคิดเห็นทันที หลังจากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ขอคำรับรองเมื่อโครงการเสร็จสิ้นและลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
การเลือกเวลาที่เหมาะสมในการขอคำรับรอง จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับคำติชมที่แท้จริงและเป็นบวก
รวบรวมคำตอบอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายด้วยฟีเจอร์มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
ระบบนี้สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างราบรื่นและส่งต่อไปยังทีมที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการได้ทันที ส่วนที่ดีที่สุดคือ ด้วยตรรกะเงื่อนไข แบบฟอร์มจะอัปเดตแบบไดนามิกตามคำตอบที่ได้รับ ทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหลากหลายช่องทาง เช่น แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ แบบสำรวจในแอป อีเมล และโซเชียลมีเดีย
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับง่ายขึ้น พร้อมทั้งให้คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการตอบกลับเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้
2. การใช้สื่อสังคมออนไลน์
การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังในการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ กระตุ้นให้ลูกค้าแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวกของพวกเขาบนแพลตฟอร์มเช่น Facebook หรือ LinkedIn ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ข้อความหรือ วิดีโอคำรับรอง สั้นๆ
เมื่อลูกค้าแสดงความพึงพอใจบนสื่อสังคมออนไลน์ จะช่วยเพิ่มการมองเห็นและความน่าเชื่อถือของแบรนด์คุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม ให้ลูกค้าไปยังช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหวอยู่ นี่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและผลกระทบของคำชมเชยของพวกเขาได้มากขึ้น
โดยสรุป การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวทีสาธารณะสำหรับการรวบรวมและแบ่งปัน คำรับรองจากลูกค้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณและดึงดูดลูกค้าใหม่ในที่สุด
3. การให้สิ่งจูงใจ
การมอบสิ่งจูงใจช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าให้คำรับรอง ตัวอย่างเช่น การมอบบัตรของขวัญขนาดเล็ก ส่วนลดสำหรับโครงการในอนาคต หรือส่วนลดสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่แต่ละราย สิ่งจูงใจเหล่านี้ควรมีความเกี่ยวข้องและคุ้มค่าสำหรับลูกค้าของคุณ
การมอบรางวัล เช่น ของแถมหรือข้อเสนอพิเศษ เป็นเหตุผลที่น่าสนใจให้ลูกค้าแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา ด้านล่างนี้คือข้อดีและข้อเสียของวิธีนี้:
ข้อดี:
- กระตุ้นการมีส่วนร่วม: ส่งเสริมให้ลูกค้าสละเวลาในการเขียนคำรับรอง
- เพิ่มการมีส่วนร่วม: เพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะตอบกลับคำขอคำรับรองของคุณอย่างกระตือรือร้น
ข้อเสีย:
- ความลำเอียงที่อาจเกิดขึ้น: การให้สิ่งจูงใจอาจทำให้ลูกค้าให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวกมากเกินไป
- ข้อกังวลเกี่ยวกับความแท้จริง: คำรับรองที่ได้รับแลกเปลี่ยนกับสิ่งจูงใจอาจขาดความซื่อสัตย์ ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
ดังนั้น ในขณะที่การเสนอสิ่งจูงใจช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความซื่อสัตย์ในแนวทางของคุณ
4. การขอคำรับรองผ่านข้อความหรืออีเมล
เพื่อขอคำรับรองอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ใช้ข้อความหรืออีเมลหลังจากลูกค้าซื้อสินค้าหรือใช้บริการเสร็จสิ้น ส่ง ข้อความส่วนตัว ที่แสดงความขอบคุณและขอความคิดเห็นจากพวกเขา รักษาคำขอให้กระชับและง่ายต่อการตอบกลับ
อีเมลเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขอคำรับรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีรายชื่อลูกค้าอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ควรทำให้อีเมลของคุณโดดเด่นท่ามกลางอีเมลจำนวนมากโดยรักษาความเป็นธรรมชาติและดึงดูดความสนใจ
คำขอคำรับรองอย่างเป็นทางการมีพลังพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่มีชื่อเสียงสูงเช่นซีอีโอ ระบุคำขออย่างชัดเจน พร้อมตัวเลือกสำหรับการให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิดีโอ และให้คำแนะนำพร้อมตัวอย่าง ใส่รายละเอียดของลูกค้าเพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสม กระตุ้นการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจ
อย่าลืมว่าคุณสามารถข้ามการร่างอีเมลจากศูนย์ได้ด้วยClickUp Brain— มันช่วยให้คุณสร้างอีเมลได้ในไม่กี่วินาที:
ข้อความทางโทรศัพท์ยังมอบวิธีที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาในการขอคำรับรอง แม้ว่าอาจมีข้อจำกัดในการกระตุ้นให้ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างละเอียด
นี่คือข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธี:
อีเมล
ข้อดี:
- วิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- ช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเป็นส่วนตัวและตรงตามความต้องการ
- ช่วยให้ติดตามและจัดระเบียบคำตอบได้อย่างง่ายดาย
ข้อเสีย:
- ความเสี่ยงที่อีเมลอาจถูกมองข้ามหรือถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปม
- อาจต้องขออนุญาตเพื่อส่งอีเมลส่งเสริมการขาย
ข้อความตัวอักษร
ข้อดี:
- ช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วและตรงไปตรงมา
- มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
- อำนวยความสะดวกในการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อเสีย:
- พื้นที่จำกัดสำหรับความคิดเห็นโดยละเอียด
- ลูกค้าบางรายอาจต้องการใช้วิธีการสื่อสารอื่น
- บริษัทอาจต้องลงทุนในแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเพื่อการส่งข้อความ SMS และตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายความเป็นส่วนตัวสอดคล้องกับข้อกำหนดในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
ทั้งอีเมลและข้อความทางโทรศัพท์มีข้อดีในการขอคำรับรอง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้อง ปรับวิธีการของคุณ ให้เหมาะสมกับความชอบในการสื่อสารของผู้ชมและความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพวกเขา
ไม่ว่าจะใช้วิธีใด การขอร้องที่สุภาพ กระชับ และตรงประเด็น เป็นกุญแจสำคัญในการได้รับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าจากลูกค้า
5. การเพิ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจสำหรับคำรับรอง
รวมคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs) ที่ชัดเจนในสื่อการตลาดของคุณ กระตุ้นให้ลูกค้าที่พึงพอใจแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาผ่านคำรับรอง ใช้ภาษาที่โน้มน้าวใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำและเน้นประโยชน์ของการให้คำรับรอง
ระบุขั้นตอนสำหรับการส่งข้อเสนอแนะอย่างชัดเจนและ ทำให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สำหรับลูกค้าในการส่งคำรับรอง ตัวอย่างเช่น ให้พวกเขาไปยังแบบฟอร์มการส่งคำรับรองที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบฟอร์มนั้นสั้นและเรียบง่ายเพื่อไม่ให้ผู้คนเลิกทำกลางคัน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ให้ระบุที่อยู่อีเมลที่พวกเขาสามารถส่งข้อเสนอแนะได้
เพิ่มปุ่มหรือลิงก์ที่ดึงดูดสายตาเพื่อนำทางลูกค้าไปยังหน้าส่งคำรับรองบนเว็บไซต์ของคุณหรือแพลตฟอร์มที่คุณต้องการ ด้วยการทำกระบวนการให้ง่ายขึ้น คุณเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าจะให้ความคิดเห็นหรือคำรับรอง
6. การสร้างหน้าแสดงคำรับรองโดยเฉพาะ
สร้างหน้าคำรับรองโดยเฉพาะบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อ แสดงความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ยาวที่แสดงคำรับรองทั้งหมดหรือแกลเลอรีที่ลิงก์ไปยังรีวิวแต่ละรายการ ควรทำให้ผู้เข้าชมเข้าถึงและนำทางได้ง่าย
เน้นย้ำแง่มุมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในแต่ละคำรับรอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและประโยชน์ที่ได้รับ กระตุ้นให้ลูกค้าแบ่งปันคำรับรองของพวกเขาและอัปเดตหน้าด้วยข้อเสนอแนะใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
รวมภาพหรือวิดีโอเพื่อทำให้หน้าเว็บน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการจัดระเบียบและการนำเสนอมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด.
7. ความเรียบง่ายในการขอคำรับรอง
เพื่อทำให้กระบวนการให้คำรับรองสำหรับลูกค้าง่ายขึ้น ให้คำแนะนำที่ชัดเจน และลดอุปสรรคในการส่งคำรับรอง. ให้คำนึงถึงตารางเวลาที่ยุ่งของลูกค้า และทำให้กระบวนการง่ายและรวดเร็ว.
เพื่อจัดการคำรับรองและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็น ตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpช่วยให้คุณระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณรวบรวม จัดระเบียบ และใช้ประโยชน์จากคำรับรองของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการขอคะแนนแล้ว แบบฟอร์มยังมีช่องให้ลูกค้าของคุณให้เหตุผลสำหรับการให้คะแนน และเสนอคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงแก่คุณ
นอกจากนี้ การใช้แบบสอบถามแบบสำเร็จรูปช่วยให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แบบสอบถามแบบสำเร็จรูปให้รูปแบบที่มีโครงสร้างพร้อมคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกคำตอบ ซึ่งช่วยให้การสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งตามความต้องการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
สำหรับ วิดีโอคำรับรอง หลีกเลี่ยงการขอให้ลูกค้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ให้ใช้ลิงก์โดยตรงแทน คำถามควรสั้นและตรงประเด็น พร้อมทั้งให้คำแนะนำหรือคำกระตุ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าตอบได้ง่าย
8. อำนาจของการตลาดแบบบอกต่อ
ใช้การตลาดแบบบอกต่อเพื่อรับคำรับรองและขยายฐานลูกค้าของคุณ เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ให้สอบถามว่ามีคนอื่นที่พวกเขารู้จักซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากบริการของคุณหรือไม่ หากพวกเขาแนะนำผู้อื่นมา คุณอาจสามารถได้ลูกค้าที่มีศักยภาพรายใหม่
หากไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนไปขอคำรับรองเพื่อแสดงถึงความร่วมมือของคุณ
การปลูกฝังแบรนด์แอมบาสเดอร์ ผ่านการแนะนำและการให้คำรับรองจากลูกค้า คุณช่วยเพิ่มเครดิตความน่าเชื่อถือของธุรกิจคุณ และดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม กรอบการทำงานที่ชัดเจนเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ข้อมูลจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือจุดที่เทมเพลตแบบฟอร์มการติดต่อลูกค้าของ ClickUpเข้ามาช่วย
เทมเพลตนี้ช่วยให้กระบวนการรวบรวมข้อกังวลและความคิดเห็นของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย จัดการข้อสอบถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับการวิจัยและการตลาด และแสดงความมุ่งมั่นของคุณในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยแบบฟอร์มติดต่อที่ใช้งานง่าย
การผสานรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าเข้ากับเทมเพลตโปรไฟล์ลูกค้าของคุณจะยิ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เอกสารที่มีโครงสร้างเหล่านี้จะรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลักษณะประชากรของผู้ซื้อ ความชอบ พฤติกรรม และความต้องการได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดสามารถดำเนินแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
เวลาเป็นสิ่งสำคัญ; ควรขอคำแนะนำหลังจากช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาแล้ว ในที่สุด ลูกค้าที่พึงพอใจจะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์ของคุณ และมีแนวโน้มที่จะแนะนำบริการของคุณให้กับผู้อื่น
9. เสนอที่จะพบกันครึ่งทาง
การร่วมมือกับลูกค้าเพื่อ ร่วมเขียนคำรับรอง ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับข้อความของแบรนด์ แนะนำลูกค้าตลอดกระบวนการเพื่อลดความไม่แน่ใจที่อาจเกิดขึ้นในการแสดงประสบการณ์ของพวกเขา
เริ่มต้นด้วยการถามคำถามปลายเปิดและนำความคิดเห็นของพวกเขามาใส่ในคำรับรอง ตอบข้อกังวลหรือความคิดเห็นเชิงลบตลอดกระบวนการ วิธีการนี้จะสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่คำรับรองที่แท้จริงซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่คุณนำเสนอ ต้องได้รับการอนุมัติเสมอ ก่อนที่จะแชร์คำรับรองในที่สาธารณะ
ปรับปรุงการจัดการเอกสารให้มีประสิทธิภาพด้วยClickUp Docs. ทำงานร่วมกับลูกค้าแบบเรียลไทม์บนเอกสารที่แชร์ร่วมกัน ทำให้การแก้ไข, ข้อเสนอแนะ, และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นไปอย่างราบรื่น. ใช้คำถามหรือคำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยนำทางลูกค้าผ่านกระบวนการ.
10. ลองใช้รูปแบบที่หลากหลาย
การสัมภาษณ์ลูกค้าที่พึงพอใจจะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและคำรับรองที่แท้จริง การสัมภาษณ์ช่วยให้คุณสามารถถาม คำถามปลายเปิด ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถให้ ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาได้
คุณสามารถกำหนดเวลาการสัมภาษณ์เหล่านี้ได้ผ่านการประชุมทางวิดีโอหรือการพบปะกันแบบตัวต่อตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วย ClickUp Brain เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยให้คุณป้อนบันทึกและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อสรุปการประชุมอย่างกระชับ
ในทางกลับกัน คำรับรองสั้นๆ เป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวกสำหรับลูกค้าที่มีเวลาจำกัดในการให้ข้อเสนอแนะ การขอคำตอบที่กระชับ เช่น หนึ่งถึงสองประโยค จะช่วยให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น แม้จะมีข้อจำกัดด้านเวลา
เสนอตัวเลือกการส่งผลงานหลายรูปแบบ เช่น การเข้าควบคุมโซเชียลมีเดีย การสัมภาษณ์สด หรือการปรากฏตัวในพอดแคสต์
สำหรับลูกค้าที่คุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งไว้แล้ว คุณอาจพิจารณาวิธีการที่มีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การถ่ายทำสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการที่สำนักงานของพวกเขาหรือผ่านทาง Zoom ให้ลูกค้าสามารถให้คำรับรองในรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการและความสะดวกในการเข้าถึงของพวกเขาได้
เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมคำรับรองด้วย ClickUp
การรวบรวมคำรับรองจากลูกค้าอย่างราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม การค้นหาวิธีการและรูปแบบที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย—แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ClickUp มีเครื่องมือที่ช่วยให้การรวบรวมและจัดการคำรับรองจากลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
ในส่วนนี้ เราจะสำรวจวิธีที่ ClickUp Form View, ClickUp Brain และ ClickUp CRM ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมและใช้ประโยชน์จากคำรับรองของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
1. มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpมอบอินเทอร์เฟซที่หลากหลายและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การรวบรวมคำรับรองและความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรทราบ:
- การปรับแต่ง: ปรับแบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีแบรนด์สำหรับลูกค้าในการส่งคำรับรอง
- การสร้างงานอัตโนมัติ: คำตอบที่ส่งผ่านแบบฟอร์มจะถูกแปลงเป็นงานโดยอัตโนมัติภายใน ClickUp เพื่อให้มั่นใจในการจัดระเบียบและการจัดหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพ
- กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: เชื่อมต่อแบบฟอร์มกับงานที่สามารถติดตามได้เพื่อการดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดข้อเสนอแนะหรือข้อมูลสำคัญ
- ตรรกะเงื่อนไข: ฟิลด์แบบฟอร์มที่ปรับเปลี่ยนได้แบบไดนามิกจะปรับตามคำตอบของผู้ใช้ ทำให้ง่ายต่อการกรอกและจับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
- ความสามารถในการผสานรวม: ผสานรวมข้อมูลการตอบแบบฟอร์มเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp การรวบรวมและจัดการคำรับรองจากลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก
2. ClickUp Brain
ClickUp Brainเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของธุรกิจกับลูกค้าด้วยฟีเจอร์ AI ขั้นสูง นี่คือวิธีที่มันยกระดับความพยายามในการเข้าถึงลูกค้าของคุณ:
- การเขียนข้อความโฆษณาด้วยปัญญาประดิษฐ์: ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจสำหรับการติดต่อกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารของคุณ นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่คุณสามารถสร้างคำขอความคิดเห็นที่น่าสนใจบน ClickUp Brain:
- ตรวจสอบการสะกดคำในตัว: ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดคำโดยอัตโนมัติในการสื่อสารของคุณ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
- การตอบกลับด่วนด้วย AI: ตอบกลับข้อความของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยข้อความย่อ ซึ่ง AI จะแปลงเป็นข้อความที่มีโทนที่เหมาะสมที่สุด
- การสร้างแม่แบบ: สร้างแม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดต่อกับลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์
- ความปลอดภัยของข้อมูล: โปรดมั่นใจว่า ClickUp AI ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอันดับแรก โดยมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของลูกค้า
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างเทมเพลตและระบบสำหรับ กระบวนการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้าของคุณ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
3. ClickUp CRM
ClickUp CRMช่วยให้คุณตั้งค่าการติดต่อซ้ำและปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อขอคำรับรองจากลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ต่อไปนี้คือคุณสมบัติเด่น:
- สายงานภาพ: แสดงภาพและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยมุมมองสายงานที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเข้าถึงลูกค้าแบบรวมศูนย์: ผสานอีเมลเข้ากับ ClickUp อย่างราบรื่นเพื่อขจัดปัญหาการสื่อสารที่แยกส่วน ส่งคำขอคำรับรองและอัปเดตโครงการให้กับลูกค้า พร้อมทั้งทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ได้จากศูนย์กลางเดียว
- การวิเคราะห์ข้อมูล: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมและแนวโน้มของลูกค้าโดยการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ขนาดการซื้อขายเฉลี่ยและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า โดยใช้วิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการของ ClickUp
- ฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้: สร้างระบบที่ออกแบบเฉพาะเพื่อวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลติดต่อ ข้อตกลง และลูกค้า เชื่อมโยงงาน เอกสาร และอื่นๆ เพื่อการติดตามที่ครอบคลุม
- ระบบอัตโนมัติและแบบฟอร์ม: ปรับปรุงกระบวนการทำงานของลูกค้าให้ราบรื่นด้วยการมอบหมายงานอัตโนมัติ การอัปเดตสถานะ และแบบฟอร์มที่มีแบรนด์ของคุณเองซึ่งขับเคลื่อนด้วยตรรกะเงื่อนไขเพื่อการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
หากคุณกำลังมองหาจุดเริ่มต้นในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ—ในที่เดียว—เทมเพลต ClickUp CRMคือคำตอบของคุณ ร่วมมือกับทีมของคุณและมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับลูกค้าและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ปิดชนะ' เป็นต้น เพื่อให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มฐานข้อมูลลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโปรแกรมคำรับรองจากลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านอีเมลเพื่อรับคำรับรองจากลูกค้าที่มีคุณค่า ความเรียบง่ายและความคิดสร้างสรรค์คือทรัพย์สินที่ดีที่สุดของคุณ
คำขอทางอีเมลสำหรับคำรับรอง: สิ่งที่ต้องจำ
นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการติดต่อทางอีเมลเพื่อขอคำรับรอง:
- ทำให้เรียบง่ายแต่เป็นส่วนตัว: สร้างอีเมลที่ตรงไปตรงมาพร้อมคำทักทายที่เป็นมิตร คำขอบคุณ และคำขออย่างสุภาพสำหรับคำรับรอง เพิ่มความส่วนตัวโดยเรียกชื่อพวกเขาและอ้างถึงการโต้ตอบเฉพาะเจาะจง
- ลิงก์ไปยังหน้าบทวิจารณ์: ให้ลูกค้าเห็นตัวอย่างคำรับรองจากลูกค้าของคุณ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจได้ดีขึ้นว่าคาดหวังอะไรจากพวกเขา
- ให้ลิงก์แบบฟอร์มให้ข้อเสนอแนะ: รวมแบบฟอร์มให้ข้อเสนอแนะที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ พร้อมคำถามที่เหมาะกับหัวข้อที่คุณต้องการให้พวกเขาให้ความคิดเห็น
- การติดต่อแบบขออนุญาต: ส่งคำขอคำรับรองเฉพาะไปยังลูกค้าที่ได้ให้อนุญาตอย่างชัดเจนในการรับอีเมลดังกล่าวเท่านั้น
- ปฏิบัติตามข้อกำหนด: ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมาย CAN-SPAM ของรัฐบาลกลางโดยให้ลูกค้าสามารถเลือกที่จะยกเลิกการรับอีเมลในอนาคตได้
- ติดตามผล: ส่งอีเมลหลายฉบับโดยเว้นระยะห่างกัน เพื่อกระตุ้นและเตือนความจำลูกค้าโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกถูกกดดัน
ตัวอย่างอีเมลขอคำรับรอง
เรื่อง: ต้องการความคิดเห็นจากคุณ!
ข้อความ:
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อลูกค้า],
หวังว่าอีเมลฉบับนี้ถึงคุณในสภาวะที่ดี!
ฉันติดต่อมาเพื่อขอความช่วยเหลือเล็กน้อย เนื่องจากฉันกำลังพัฒนาบริการของฉันอย่างต่อเนื่อง ฉันจึงรวบรวมคำรับรองจากลูกค้าที่พึงพอใจเช่นคุณเพื่อนำมาแสดงบนเว็บไซต์ของฉัน
คุณยินดีที่จะแบ่งปันคำรับรองสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานกับฉันได้ไหม? ไม่จำเป็นต้องยาว—แค่สองสามประโยคที่แสดงความคิดเห็นของคุณก็ยอดเยี่ยมแล้วค่ะ/ครับ
หากต้องการดูตัวอย่างคำรับรองจากลูกค้าท่านอื่น คุณสามารถเยี่ยมชมหน้าคำรับรองของเรา [ใส่ลิงก์]
กรุณาตอบกลับอีเมลนี้พร้อมคำรับรองของคุณได้เลย ความคิดเห็นของคุณมีความหมายกับฉันมากและจะช่วยให้ผู้อื่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพของบริการของเรา
ขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับเวลาและการสนับสนุนของคุณ
ขอแสดงความนับถือ
[ชื่อของคุณ]
การเขียนอีเมลขอคำรับรองที่ออกแบบมาอย่างดีจะกระตุ้นให้เกิดการตอบกลับ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ อย่างไรก็ตาม แนวทางเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ
การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง
ในโลกธุรกิจ คำรับรองจากลูกค้าเปรียบเสมือนทองคำ—มีคุณค่ามหาศาลและช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ แต่คุณจะได้รับการรับรองอันมีค่าเหล่านี้ได้อย่างไร? คำตอบอยู่ที่การดูแลรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับลูกค้า
นี่คือข้อควรจำบางประการในเรื่องนี้:
- ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า: ลูกค้าที่มีความสุขและพึงพอใจมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนแบรนด์และแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวกผ่านคำรับรอง ลงทุนในความพึงพอใจของลูกค้า ผ่านการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว การสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล และโปรแกรมความภักดี
- จงซื่อสัตย์และจริงใจ: มุ่งเน้นที่ ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ลูกค้าแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าจะมีการวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ก็ตาม
- ปรับการสื่อสารให้สอดคล้องกับขั้นตอนของลูกค้าในเส้นทางการเดินทาง: ลูกค้าจะมีการติดต่อหลายครั้งกับแบรนด์ของคุณ เช่น การซื้อสินค้า, การรับการสนับสนุน, หรือการเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน. โดยการปรับการสื่อสารให้สอดคล้องกับจุดติดต่อเหล่านี้, คุณ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ ต่อประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มการมีส่วนร่วม
- ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ: คำรับรองจากลูกค้าเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในคำรับรองช่วยให้คุณสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้า จุดที่ลูกค้าไม่พอใจ และระดับความพึงพอใจได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ใช้ข้อเสนอแนะนี้เพื่อ ระบุจุดแข็ง ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และ โอกาสในการปรับปรุง สร้างกระดานคัมบังใน ClickUp ที่ครอบคลุมคำแนะนำข้อเสนอแนะจากลูกค้า, ความสำคัญ, และสถานะของคำแนะนำนั้น ๆ กระดานนี้ช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นฟรีเพื่อให้แน่ใจว่าการรวบรวมข้อมูลมีความสม่ำเสมอ และสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นได้ง่ายเพื่อระบุแนวโน้ม นำความคิดเห็นนี้ไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจของคุณเพื่อปรับปรุงข้อเสนอของคุณอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาว
อ่านเพิ่มเติม:การตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้า
ค้นหาและจัดการคำรับรองจากลูกค้าอย่างมืออาชีพ
คำรับรองคุณภาพเป็นสินทรัพย์ที่ขาดไม่ได้ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณและดึงดูดลูกค้าใหม่ อย่าลืมติดต่อกับลูกค้าด้วยความเคารพและทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างสะดวก
ใช้แพลตฟอร์มเช่นอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และเว็บไซต์ของคุณเพื่อขอคำรับรอง และพิจารณาสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น. อย่าลืมว่าคำรีวิวออนไลน์และคำรับรองเป็นหลักฐานทางสังคมที่ช่วยส่งเสริมการตัดสินใจซื้อและขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ. ด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp คุณสามารถรวบรวมคำรับรองและจัดการคำติชมของลูกค้าได้ดีขึ้น. รวมศูนย์การจัดการคำรับรองของลูกค้า, ติดตามคำติชมของลูกค้า, และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและการเติบโตด้วย ClickUp.
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
คุณขอคำรับรองจากลูกค้าทางอีเมลอย่างไร?
ขอคำรับรองโดยการเขียนอีเมลขอคำรับรองที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล แสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือของพวกเขา ขอความกรุณาอย่างสุภาพว่าพวกเขาจะยินดีแบ่งปันประสบการณ์เชิงบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณหรือไม่ ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการส่งคำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิดีโอ โดยคำนึงถึงความสะดวกและความง่ายในการตอบกลับ
คุณจะขอให้ใครเขียนคำรับรองได้อย่างไร?
เมื่อขอคำรับรอง โปรดติดต่อบุคคลด้วยความเคารพและแสดงความขอบคุณสำหรับการร่วมมือของพวกเขา ส่งจดหมายขอคำรับรองที่ระบุวัตถุประสงค์ของคำรับรองอย่างชัดเจนและประโยชน์ที่ธุรกิจของคุณจะได้รับจากคำรับรองนั้น ให้คำแนะนำหรือแนวทางเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดโครงสร้างคำรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการนี้สะดวกและไม่ยุ่งยากสำหรับผู้ตอบ
เมื่อใดที่คุณควรขอคำรับรองจากลูกค้า?
เวลาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อขอคำรับรองจากลูกค้า พยายามขอความคิดเห็นเมื่อลูกค้าเพิ่งประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายสำคัญด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ นอกจากนี้ ควรพิจารณาขอคำรับรองหลังจากให้บริการที่ยอดเยี่ยมหรือได้รับคำติชมในเชิงบวก เป้าหมายคือการจับความกระตือรือร้นและความพึงพอใจของพวกเขาในขณะที่ยังสดใหม่ในความทรงจำ