การตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า: กลยุทธ์, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด, และอื่น ๆ

แบรนด์ต่างๆ กำหนดมูลค่าที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างไร?
การมองภาพรวมของเส้นทางลูกค้าทั้งหมด—ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการสนับสนุนหลังการซื้อ—เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
นักการตลาดตามวงจรชีวิตติดตามการโต้ตอบของผู้ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า และกำหนดคุณค่าตามปัจจัยเช่น ความถี่ในการซื้อ ค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า และวัดความสำเร็จของตัวชี้วัดเหล่านี้
ความพยายามเช่นนี้ช่วยแบ่งกลุ่มฐานลูกค้าอย่างละเอียด, ปรับแต่งการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ, และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ.
เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายไม่ได้มีรูปแบบความต้องการ ความชอบ และพฤติกรรมที่เหมือนกัน จึงสามารถกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่าลูกค้าแต่ละรายมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
การรับรู้และเคารพความแตกต่างระหว่างลูกค้าเป็นรากฐานของการตลาดตลอดวงจรชีวิตที่ประสบความสำเร็จ
ใช้คู่มือนี้เพื่อแจ้งข้อมูลในการดำเนินการ การตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ของคุณ และสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ
การตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้าคืออะไร?
การตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้า คือการปฏิบัติในการปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์
แนวทางระดับสูงนี้ใช้กลยุทธ์การตลาดที่หลากหลายเพื่อมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต
เมื่อลูกค้าได้รับคุณค่าเพิ่มขึ้นจากแบรนด์ของคุณ การซื้อครั้งเดียวจะเปลี่ยนเป็นความภักดีของลูกค้าตลอดชีวิตในระยะยาว
ในขณะเดียวกัน แบรนด์ก็ได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ดีขึ้นและการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ประโยชน์ของการตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้า
เป็นเรื่องปกติที่จะสงสัยว่า: ลูกค้าจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างหากแบรนด์ทำการตลาดกับแต่ละคนแตกต่างกัน?
การตลาดตลอดวงจรชีวิตที่มีประสิทธิภาพใช้แนวทางที่แบ่งกลุ่มและให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถเชื่อมโยงกับการสื่อสารของแบรนด์ได้
ด้วยความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แบรนด์จะได้รับความมั่นใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคต รวมถึงสร้างคุณค่าที่มากขึ้น:
การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า บริษัทที่ให้บริการประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญจะมีความภักดีของลูกค้าสูงขึ้นถึง 70%และผลักดันการเติบโตของรายได้สูงขึ้นถึง 190% เมื่อเทียบกับองค์กรที่มีคู่แข่งในระดับเดียวกัน
เมื่อลูกค้าเริ่มมีความผูกพันกับแบรนด์ของคุณ การที่พวกเขาอยู่ต่อนานขึ้นจะกลายเป็นความจริง (ซึ่งนำไปสู่การรักษาลูกค้าที่ดีขึ้น!)
6 ขั้นตอนของวงจรชีวิตการตลาดลูกค้า
การตลาดตลอดวงจรชีวิตที่มีผลกระทบสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของลูกค้าสำหรับสินค้าหรือบริการของคุณ
ลูกค้าแต่ละคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ และทุกเส้นทางนั้นกลายเป็น "การเดินทาง" ของพวกเขาเองกับแบรนด์:
วงจรชีวิตของลูกค้าเป็นกระบวนการที่ยาวนาน เริ่มต้นจากการที่ลูกค้าเป้าหมายเริ่มรู้จักแบรนด์ของคุณ และสิ้นสุดลงเมื่อพวกเขากลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์
การเดินทางของลูกค้าทั่วไปประกอบด้วยหกขั้นตอน: การค้นพบ (หรือการเข้าถึง), การได้มาซึ่งลูกค้า, การเปลี่ยนแปลงลูกค้า, การรักษาลูกค้า, ความภักดี, และการส่งเสริมการขาย.
แต่ละขั้นตอนมีลักษณะเฉพาะที่ละเอียดอ่อน และโดยขยายความแล้ว จำเป็นต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกัน
นอกจากนี้ คุณอาจพบว่าลูกค้าย้ายหลายครั้ง ตลอดหกขั้นตอนเมื่อความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาพัฒนาขึ้น
เรามาดูขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ทีละขั้นตอนกัน
ขั้นตอนที่ 1: การค้นพบ
ขั้นตอนแรก การค้นพบ (บางครั้งเรียกว่า การเข้าถึง) เกี่ยวกับการเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพเมื่อพวกเขาอยู่ในโหมดการพิจารณา
ลูกค้าที่คาดหวังอาจพบคุณได้เมื่อทำการค้นคว้าสินค้าออนไลน์หรือผ่านการแนะนำปากต่อปากที่เป็นบวก
นี่อาจเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าในอนาคตได้ยินเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ ดังนั้น ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ
ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อติดต่อกับลูกค้า ตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการประเมินผล:
- ใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์, การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO), การตลาดดิจิทัล และอื่น ๆ เพื่อให้คุณอยู่ในสายตาของกลุ่มเป้าหมาย—ปรากฏตัวบนช่องทางที่พวกเขาใช้งานบ่อย
- มุ่งเน้นการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านข้อความทางการตลาดของคุณ
- ทำการบ้านของคุณเพื่อดูว่าคู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่ และอ่านรีวิวจากลูกค้าเพื่อลดช่องว่างระหว่าง 'ความคาดหวัง'
- ทำการตลาดในลักษณะที่ดึงดูดให้พวกเขากลับมา—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์
ขั้นตอนที่ 2: การได้มาซึ่ง
การได้มาซึ่งลูกค้าคือการนำลูกค้าเข้าสู่ฐานข้อมูลของคุณ—ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดก็ตามที่พวกเขาใช้ติดต่อกับคุณ เช่น โทรศัพท์ ร้านค้าจริง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่สนใจอาจมาเยี่ยมชมร้านของคุณในเมืองของพวกเขา ในสถานการณ์นี้ ทีมของคุณควร:
- ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาและตอบคำถามของพวกเขา
- พยายามทำความเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง
- เสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความต้องการของพวกเขา
- ให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการที่แนะนำ
- ขอข้อมูลติดต่อของพวกเขาและเสนอที่จะแบ่งปันรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรติดตามผล
ในโอกาสอื่น ๆ หากลูกค้าเป้าหมายของคุณติดต่อผ่านเว็บไซต์ คุณควร:
- ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ และมีคุณค่า
- แนะนำข้อเสนอเนื้อหาที่กำหนดเอง
- เปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังหน้าแสดงราคา
- ส่งเสริมบล็อกที่มีความหมายและได้รับการคัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ
- เสนอตัวเลือกการสนทนาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของพวกเขาเพิ่มเติม
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณกับลูกค้าเป้าหมายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น:
- สร้างต่อจากสิ่งที่ลูกค้าของคุณรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
- กระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เช่น ขอการสาธิตผลิตภัณฑ์ พูดคุยกับตัวแทนขายเกี่ยวกับส่วนลดราคา และอื่นๆ
- ฝึกอบรมพนักงานขายและบริการลูกค้าของคุณให้สร้างความประทับใจที่ยั่งยืนต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยคำตอบที่เชี่ยวชาญและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- นำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่า (เช่น เครื่องคำนวณ, รายการตรวจสอบ, คู่มือที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของพวกเขา เป็นต้น) เพื่อแลกกับข้อมูลของพวกเขา
- ติดตามทุกข้อสงสัยและคำขอของลูกค้าในที่เดียว เพื่อให้ไม่พลาดทุกเรื่อง
ขั้นตอนที่ 3: การเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่สาม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Conversion) บางครั้งอาจเรียกว่าขั้นตอนการซื้อสินค้า ณ จุดนี้ในวงจรชีวิตของลูกค้า ลูกค้าได้รู้จักแบรนด์และสินค้าของคุณแล้ว พวกเขาได้จัดทำรายชื่อแบรนด์หรือสินค้าที่เป็นตัวเลือกสำหรับความต้องการเฉพาะของพวกเขา และคุณอยู่ในรายชื่อนั้น
พวกเขามีความสุขกับประสบการณ์ของลูกค้า และพร้อมที่จะซื้อ
เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากขั้นตอนการแปลง:
- ระบุให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคุณค่าที่คุณมอบให้
- สาธิตจุดขายที่โดดเด่นของสินค้าหรือบริการของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
- นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการ ความจำเป็น และลำดับความสำคัญของลูกค้ามาใช้ในแคมเปญการตลาดของคุณ
- ดำเนินการประสบการณ์การซื้อที่ราบรื่น
ขั้นตอนที่ 4: การรักษา
หนึ่งในขั้นตอนที่ยากที่สุดในวงจรชีวิตของลูกค้า ขั้นตอนการรักษาลูกค้าเกี่ยวข้องกับการพยายามรักษาลูกค้าไว้
นักการตลาดมักต้องคิดล่วงหน้าสิบขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีก
เพื่อสร้างฐานลูกค้าประจำที่มั่นคง:
- ให้แน่ใจว่าการบริการลูกค้าของคุณเป็นเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับ
- ติดตามความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณอย่างสม่ำเสมอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้า/บริการของคุณ
- รวบรวมข้อมูลย้อนกลับแบบเรียลไทม์เพื่อเข้าใจสิ่งที่ได้ผลสำหรับลูกค้าของคุณ (และสิ่งที่ไม่ได้ผล) ผ่านการสำรวจความคิดเห็น, แบบสอบถาม, การสัมภาษณ์, กิจกรรม, การแข่งขัน, และอื่น ๆ
- มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างเหนือระดับ สะท้อนความชอบของลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา
- วัดคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและปรับปรุงเพื่อรักษาความเป็นผู้นำของคุณ
- คัดสรรรางวัลที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย และนำเสนอข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พร้อมบริการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โบนัสจากการแนะนำลูกค้าใหม่ ฯลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าสำหรับขั้นตอนที่ห้า
แนวคิดคือการเปลี่ยนความชื่นชอบในแบรนด์ให้กลายเป็นความรัก เพื่อก้าวไปสู่ขั้นความภักดีในวงจรชีวิตของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 5: ความภักดี
งานของคุณไม่ได้จบลงเพียงแค่การหาลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ให้กับแบรนด์ของคุณ คุณต้องทำให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณมีความสุขและคิดถึงคุณสำหรับการซื้อในอนาคต
ขั้นตอนความภักดีมีความสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือโอกาสของคุณที่จะเปลี่ยนลูกค้าจากการซื้อเพียงครั้งเดียวให้กลายเป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ
เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าหลังการซื้อ นักการตลาดควรมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์กับพวกเขา
- ส่งเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ให้พวกเขา
- กระตุ้นให้พวกเขาติดตามแบรนด์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย และสมัครสมาชิกจดหมายข่าวของคุณ
- แชร์ข้อมูลอัปเดตเป็นประจำเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่หรือข้อเสนอพิเศษ เพื่อให้คุณอยู่ในความคิดของพวกเขาเสมอ
- ปฏิบัติต่อพวกเขาเสมือนเป็นเพื่อนที่มีค่า และแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา
- ขอความคิดเห็นจากพวกเขา และดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 6: การสนับสนุน
เมื่อลูกค้าของคุณได้พัฒนาความภักดีต่อแบรนด์ของคุณแล้ว ความพยายามครั้งสุดท้ายของคุณกับพวกเขาควรเป็นการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์
ลูกค้าที่เป็นผู้สนับสนุนแบรนด์อย่างภักดีสามารถมอบการตลาดแบบปากต่อปากที่มีคุณค่าให้แก่คุณได้ นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าส่วนนี้ยังมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าของคุณมากขึ้นโดยไม่ต้องมีแรงจูงใจ และใช้จ่ายกับคุณมากขึ้นในระยะยาวอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังสามารถให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่มีคุณค่าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อีกด้วย
ในขั้นตอนนี้ การตลาดตามวงจรชีวิตควรมีเป้าหมายเพื่อ:
- ส่งเสริมให้ลูกค้าแบ่งปันรีวิวเชิงบวกของพวกเขาบนโซเชียลมีเดียและที่อื่นๆ
- เสนอให้พวกเขาเป็นสมาชิกในโปรแกรมสะสมคะแนน โปรแกรมชุมชน และโปรแกรมแนะนำเพื่อน พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษ
- เปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรสำหรับผู้ใช้ระดับสูง
- แสดงให้ลูกค้าเหล่านี้เห็นว่าพวกเขาได้รับการให้ความสำคัญ ผ่านข้อเสนอพิเศษ กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
วางแผนวงจรชีวิตของลูกค้าเพื่อตัดสินใจทางการตลาดอย่างมีข้อมูล โดยอิงจากข้อมูล ความสำคัญของลูกค้า และเป้าหมายทางการตลาดของแบรนด์
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้า
กลยุทธ์การตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้าที่คิดมาอย่างดีช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าและรายได้ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม วงจรชีวิตของลูกค้าไม่ค่อยเป็นไปตามลำดับขั้น ทำให้การตลาดกับลูกค้าเป็นเรื่องยาก
นอกจากนี้ การเชื่อมโยงความพยายามทางการตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าเข้ากับผลการดำเนินงานทางธุรกิจจะกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่อคุณมีฐานลูกค้าที่แบ่งกลุ่มออกเป็นร้อยกลุ่มที่ต้องทำการตลาดด้วย
รับมือกับความท้าทายในวงจรชีวิตของลูกค้าด้วยกลยุทธ์ที่พร้อมรับมือกับอนาคต
กลยุทธ์ที่ 1: ลงทุนในซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ถามนักการตลาดคนใดก็ตามว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขารำคาญที่สุด คำตอบ (เป็นเอกฉันท์) คือ: การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเช่น ClickUpทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของวงจรการตลาดได้จากเครื่องมือเดียวเพียงไม่กี่คลิก
ก่อนอื่น เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณ เข้าใจข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ที่แบรนด์ของคุณรวบรวมไว้ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต ผ่านทางอีเมล, โฆษณา, การสมัครรับจดหมายข่าว, แบบฟอร์มติดต่อ, การเยี่ยมชมร้านค้า และอื่นๆ
คุณสามารถแบ่งกลุ่มข้อมูลตามบุคลิกของลูกค้า พฤติกรรม ข้อมูลประชากร ฯลฯ สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้หากต้องการ และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นเป็นรายการ จากนั้นคุณสามารถใช้มุมมองรายการหรือมุมมองตารางใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบแต่ละกลุ่มและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยงาน งานย่อย และแท็กหลายรายการ ClickUp มีมุมมองที่ยืดหยุ่นสูงกว่า 15 แบบ เช่น รายการ ตาราง ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้คุณติดตามและจัดการบัญชีของคุณได้
ประการที่สอง มาพร้อมกับแดชบอร์ดประสิทธิภาพที่ประกอบด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการ เพื่อช่วยให้คุณ มองเห็นข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว:
ประการที่สาม มันช่วยให้คุณสามารถ สร้างศูนย์กลางการสื่อสารเดียว สำหรับการร่วมมือในดีลต่างๆ การส่งอัปเดตให้ลูกค้าและพันธมิตรการจัดการและต้อนรับลูกค้าใหม่
คุณสมบัติทั้งหมดนี้ช่วยรวมกันให้บริษัทสามารถสร้างฐานลูกค้าในอุดมคติที่พวกเขาใฝ่ฝันได้
กลยุทธ์ที่ 2: ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าด้วยเครื่องมือการตลาด
การเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณเป็นส่วนหนึ่งของปริศนาการรักษาลูกค้า—คุณจะสามารถติดตามการสื่อสารและข้อมูลรายวันจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ติดต่อ และลูกค้าปัจจุบัน พร้อมทั้งได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จ
อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อทำให้แบรนด์ของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของเครื่องมือการตลาดอย่าง ClickUpใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดของ ClickUpเพื่อวางแผนแคมเปญที่ซับซ้อนและครอบคลุมหลายช่องทาง และเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นผู้ซื้อ
ด้วย ClickUp ทีมการตลาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด สร้างแคมเปญที่ปรับแต่งได้หลายสิบแคมเปญ ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ซ้ำซาก และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญผ่านแดชบอร์ดภาพที่ละเอียด
เนื่องจาก ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำมากมาย เช่น Slack, Hubspot, Figma, Zapier, Google Drive เป็นต้น คุณจึงสามารถทำงานทั้งหมดได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง?
กลยุทธ์ที่ 3: ใช้ AI เป็นพันธมิตรของคุณ
การตลาดคือเกมที่ต้องใช้ความเร็วและคุณภาพ
ในฐานะนักการตลาด คุณต้องคิดอย่างรวดเร็ว สร้างแผนการตลาดและแคมเปญได้ทันที และต้องฝึกฝนทักษะการบริหารแคมเปญการตลาดอยู่เสมอเครื่องมือบริหารแคมเปญช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการตลาดตามวงจรชีวิตได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างการวางแผนการตลาดของคุณ
ลองดูเครื่องมือวางแผนการตลาดเหล่านี้!
เครื่องมือหนึ่งคือClickUp AI ซึ่งช่วยสร้างเนื้อหา เช่น อีเมล, สคริปต์, และข้อความทางการตลาดอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือเวลาเลย
ตั้งแต่การเขียนสรุปโครงการไปจนถึงการเขียนบล็อกโพสต์ ClickUp AI รับหน้าที่งานหนักส่วนใหญ่และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญการตลาดของคุณ
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าและสร้างความภักดีได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานด้านการบริหาร งานที่มีมูลค่าต่ำ และงานที่ทำซ้ำๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตการจัดการการตลาดของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นการวางแผนแคมเปญของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างของการตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้า
การตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้าจะแตกต่างกันไปสำหรับธุรกิจต่างๆ
เส้นทางการเดินทางของลูกค้าอาจมีหลายเส้นทาง
ความต้องการของลูกค้าในทันทีอาจแตกต่างกัน
เป้าหมายทางธุรกิจสุดท้ายอาจแตกต่างกัน
เพื่อส่งมอบแคมเปญการตลาดตลอดวงจรชีวิตลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสร้างผลกระทบอย่างแท้จริง ควรลงทุนในซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้เครื่องมือเหล่านี้สำหรับกิจกรรมการตลาดในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตลูกค้า
กรณีการใช้งานที่ 1: ใช้ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าเพื่อตั้งค่าโปรแกรมความสำเร็จของลูกค้า
เหมาะสำหรับ: การเปลี่ยนแปลง, การรักษา, ความภักดี, และการสนับสนุน ระยะของวงจรชีวิตของลูกค้า
การเขียนบันทึกขอบคุณด้วยลายมือสำหรับลูกค้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความประทับใจที่ดี แต่สิ่งนี้อาจไม่เหมาะสมเมื่อคุณมีลูกค้าหลายร้อยคนที่ซื้อสินค้าจากคุณทุกวัน ในที่สุดคุณจะต้องลงทุนในซอฟต์แวร์เพื่อความสำเร็จของลูกค้าเช่น ClickUp
เครื่องมือนี้สามารถรวบรวมส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้ของกระบวนการความสำเร็จของลูกค้าของคุณให้กลายเป็นระบบระเบียบได้ มันช่วยคุณวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า จัดการข้อมูลลูกค้า อัตโนมัติกระบวนการทำงาน และรักษาความมีระเบียบเพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าจะพบว่าเครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบด้วยการสื่อสารกับลูกค้าทั้งหมดในที่เดียว ด้วย ClickUp ทีมงานของคุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้ปัญหาให้กับลูกค้าได้
กรณีการใช้งานที่ 2: ใช้ซอฟต์แวร์ CRM เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
เหมาะสำหรับ: ทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตลูกค้า
ลูกค้าทุกคนต้องการที่จะได้รับความประทับใจทุกครั้งที่มีการติดต่อสื่อสารกับแบรนด์ของคุณ—ดังนั้นคุณจำเป็นต้องรู้จักลูกค้าของคุณเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมได้ นี่คือจุดที่การมีซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะซึ่งออกแบบมาเพื่อธุรกิจบริการ จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างมาก
ซอฟต์แวร์ CRM ที่เน้นการให้บริการของ ClickUp ช่วยรวมข้อมูลลูกค้าของคุณไว้ในที่เดียว ติดตามข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (เช่น ชื่อ อีเมล ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ) และกิจกรรมต่าง ๆ ติดตามงานสำหรับเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและการติดต่อ สร้างข้อความที่กำหนดเองสำหรับการเริ่มต้นใช้งานและการรักษาลูกค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสามารถส่งการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าตามระยะปัจจุบันของลูกค้าในวงจรชีวิต และติดตามประสิทธิภาพของมันได้
เป็นโบนัสเพิ่มเติม ลองใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับ CRMและเร่งความเร็วในการตอบสนองของคุณในกระบวนการขายและการบริการลูกค้า
กรณีการใช้งานที่ 3: ใช้ AI สำหรับการตลาด, การขาย, บริการลูกค้า, และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
เหมาะสำหรับ: ทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตลูกค้า
คุณสามารถประหยัดเวลาให้กับทีมของคุณได้หลายชั่วโมงต่อวันด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ AI เช่นเครื่องมือ ClickUp AIเพื่อทำให้กระบวนการทางการตลาดตามวงจรชีวิตของคุณเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น
เครื่องมือนี้เข้าใจความต้องการและกรณีการใช้งานของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีข้อความตัวอย่างที่จัดเตรียมไว้แล้ว 100 แบบเต็มรูปแบบเพื่อช่วยสร้างเอกสาร
ทีมการตลาดใช้มันเพื่อสร้างกรณีศึกษา, บรีฟสร้างสรรค์, ข้อความสำหรับสื่อสังคมออนไลน์, เป็นต้น ทีมขายใช้มันเพื่อสร้างการนำเสนอแบบสั้น ๆ หรือสคริปต์การสาธิต, เขียนอีเมลเพื่อค้นหาลูกค้า, เป็นต้น ทีมบริการลูกค้าใช้มันเพื่อเขียนบทความช่วยเหลือ, เขียนอีเมลถึงลูกค้า, ตอบคำถามของลูกค้า, เป็นต้น
และรายการยังคงดำเนินต่อไป
รางวัลของการใช้ซอฟต์แวร์ที่ตระหนักถึงบริบทนั้นมีมากมาย คุณสามารถขยายทุกแง่มุมของการตลาดได้ในขณะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงาน
ควบคุมและแนะนำการตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) ที่ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าตามช่วงชีวิตของลูกค้าโดยใช้กลยุทธ์ CRMที่เน้นข้อมูลเป็นสำคัญมาพร้อมกับเทมเพลต CRMที่มีประโยชน์มากมายเพื่อช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า และส่งข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไปยังลูกค้าเป้าหมาย/ผู้ใช้ทุกคน
ใช้ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ภายใน ClickUp เพื่อสร้างภาพรวมของกระบวนการขาย ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีหรือขยายธุรกิจของคุณอย่างก้าวกระโดด— ClickUp ช่วยเพิ่มพลังให้กับเครื่องยนต์ของความพยายามทางการตลาดตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าของคุณ.สมัครฟรีวันนี้!