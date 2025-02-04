สวัสดี ClickUp AI และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ที่ClickUp, เราหลงใหลในประสิทธิภาพการทำงาน. เราเข้าใจว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าแต่มีจำกัด และเราตั้งใจที่จะช่วยคุณให้ใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่.
ดังนั้นแทบไม่ต้องพูดเลยว่า วันเพิ่มผลผลิตโลกในวันที่ 20 มิถุนายน เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเรา เหมือนเป็นวันหยุดส่วนตัวของเราเอง เป็นเครื่องเตือนใจประจำปีให้เราฉลองวิธีการต่างๆ ที่ ClickUp ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุกๆ วัน 🎉
แต่ในปีนี้ เรากำลังก้าวไปอีกขั้น เราเป็นผู้นำในการนำเสนอฟีเจอร์ล้ำสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมาโดยตลอด และ วันนี้เรากำลังทำอีกครั้งด้วยการเปิดตัว ClickUp AI—นวัตกรรมที่รับประกันว่าจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณไปตลอดกาล
ทำไมต้องใช้ ClickUp AI?
เราได้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมหาศาลในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การแนะนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึงการยอมรับอย่างแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน แต่ละก้าวกระโดดได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คนอย่างสิ้นเชิง—และ AI น่าจะเป็นการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ตามการวิจัยใหม่โดยMcKinsey & Company, AI อาจทำให้กิจกรรมการทำงานที่ต้องใช้เวลาถึง 60-70% ของเวลาทำงานของพนักงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ สำหรับอาชีพเช่นการสนับสนุนลูกค้า, วิศวกรรม, และการตลาด, นั่นหมายความว่าประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาอาจเพิ่มขึ้นได้มากถึง 45%
ความก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ! มีการประกาศความก้าวหน้าใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ และศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทใด ในอนาคตอันใกล้นี้ คุณจะต้องใช้ AI เพื่อช่วยให้งานของคุณเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน 🦾
ClickUp AI พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณ
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ และเมื่อพูดถึงการใช้ AI คุณจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพูดภาษาของมันเพื่อปลดล็อกคุณค่าที่แท้จริง
AI อาจมีความเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสื่อสารกับมัน แม้ว่าคุณจะมีกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงในใจ คุณก็จำเป็นต้องมีความแม่นยำในการขอความช่วยเหลือโดยการแบ่งปันบริบทที่ถูกต้องและตั้งค่าระดับของน้ำเสียงและความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสม
ที่ ClickUp เราได้ทำให้การพูดคุยกับ AI ง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด งานเตรียมทั้งหมดได้ถูกทำไว้ให้คุณแล้ว—สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิด ClickUp เพื่อเริ่มต้นใช้งาน คุณไม่จำเป็นต้องออกจากที่ทำงานเปลี่ยนบริบท หรือกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เพื่อเห็นผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นทันที และใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI ในรูปแบบที่คุณไม่เคยคิดถึงมาก่อน
สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับคุณ
ClickUp AI มอบคำแนะนำที่พร้อมใช้งานมากกว่า 100 แบบ ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะเครื่องมือ AIที่อิงตามบทบาทเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ทำงานจากหลากหลายอุตสาหกรรม และใช้งานง่ายสำหรับกรณีการใช้งานที่มีคุณค่าสูงแทบทุกประเภท
เรากำลังเพิ่ม คำแนะนำใหม่ทุกสัปดาห์ และทีมวิจัยของเราปรับปรุงและทดสอบคำแนะนำของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงสุด
นี่เป็นเพียงไม่กี่วิธีจากหลายวิธีที่ทีมสามารถใช้พลังของ ClickUp AI สำหรับกรณีการใช้งานยอดนิยม:
- การตลาด: เขียนกรณีศึกษา สร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์ และระดมความคิดสำหรับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
- การขาย: สร้างแผนพื้นที่ขาย, เขียนอีเมลเพื่อติดต่อลูกค้าเป้าหมาย, และสร้างบทพูดแนะนำหรือสคริปต์การสาธิต
- ผลิตภัณฑ์: เขียนเอกสารข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ออกแบบการศึกษาการทดสอบผู้ใช้ และระบุตัวชี้วัดความสำเร็จ
- วิศวกรรม: สร้างรายงานการทบทวนสปรินต์, สร้างโครงสร้างโมเดล, และเขียนข้อกำหนดทางเทคนิค
- การจัดการโครงการ: สร้างคำชี้แจงงาน, จัดทำแผนงานโครงการ, และจัดระเบียบงาน.
และอีกมากมาย!
ด้วย ClickUp AI คุณเพียงแค่เลือกบทบาทของคุณ เลือกจากคำแนะนำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ กรอกข้อมูลในช่องที่เหมาะสม แล้วนั่งพักผ่อนและชมความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น! 🪄
ด้วยการเพิ่ม ClickUp AI เข้ามา ฉันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย! มันช่วยประหยัดเวลาของฉันได้ถึง 3 เท่าจากที่เคยใช้ไปกับการจัดการโครงการ ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันเท่านั้น แต่ยังจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของฉันอีกด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด ฉันสามารถบอกได้ว่า ClickUp ได้คิดอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการผสานเทคโนโลยีเข้ากับแพลตฟอร์มและปรับแต่งกรณีการใช้งานเพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
ทำงานของคุณให้เสร็จเร็วขึ้น
ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มของเราโดยตรง คุณสามารถใช้ ClickUp AI ได้ในทุกขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร แดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย! สิ่งที่เคยใช้เวลา 30 นาที ตอนนี้ใช้เวลาเพียง 30 วินาทีเท่านั้น 🏎️💨
หากคุณฝันได้ คุณก็สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ด้วย ClickUp AI นี่คือวิธีที่เราชื่นชอบบางประการที่ ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:
- ติดตามการสนทนา: ทำให้การทำงานแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องง่ายด้วยการสรุปแบบทันทีของความคิดเห็นที่ยาวในภารกิจหรือเอกสาร ClickUpเพื่อให้คุณทราบว่าการสนทนาหยุดอยู่ที่ไหนและมีการตัดสินใจอะไรไปแล้ว
- แชร์ TL;DR: ประหยัดเวลาและให้ AI อ่านรายละเอียดให้คุณ สรุปเอกสารยาวๆ เช่น เอกสารขาว, บันทึกการประชุม, หรือผลการวิจัย—ทั้งหมดเพียงคลิกเดียว
- สร้างรายการดำเนินการ: ClickUp AI จับและมอบหมายคำสั่งการดำเนินงานของทีมคุณภายในเอกสารหรือในภารกิจใหม่ ดึงขั้นตอนถัดไปจากวาระการประชุมและหัวข้อความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว
- พัฒนาการเขียนของคุณ: ขจัดอาการเขียนไม่ออกและทำให้การเริ่มต้นจากศูนย์เป็นเรื่องง่ายขึ้น ร่างอีเมล บทความบล็อก หรือคำตอบสำหรับลูกค้าในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบได้อย่างง่ายดาย
- ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์: ด้วยผู้ช่วยแก้ไขเนื้อหา AI ส่วนตัวของคุณ คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในเนื้อหาอีกต่อไป
- พูดได้ทุกภาษา: ลูกค้าของคุณอยู่ทั่วโลก และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณก็ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกัน สร้างการแปลที่รวดเร็วและแม่นยำระหว่างหลายภาษาได้ทันทีในที่ทำงานของคุณ!
- ปลดล็อกประสิทธิภาพได้ทุกที่ (เร็วๆ นี้): พลังของ ClickUp AI อยู่ในกระเป๋าของคุณ! ย่อความคิดเห็นในหัวข้องานได้อย่างรวดเร็วภายในแอปมือถือของเรา ลาก่อนการเลื่อนดูที่ไม่มีที่สิ้นสุด และสวัสดีกับการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
ClickUp AI พร้อมให้บริการคุณแล้ว!
ClickUp AI พร้อมให้บริการแล้วสำหรับทุกคน เริ่มต้นวันนี้และค้นพบวิธีที่คุณสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปสู่อีกระดับด้วยพลังในการทดลอง ปรับแต่ง และสร้างสรรค์งานของคุณ
สามารถเพิ่มการทดลองใช้ ClickUp AI ฟรีได้กับทุกแผน—แม้แต่แผน Free Forever!
เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้ ClickUp AI ต่อไปหลังจากช่วงทดลองใช้ฟรี คุณสามารถเพิ่มมันถาวรไปยัง Workspace ใด ๆ บนแผนชำระเงินได้ในราคา โปรโมชั่นเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน 🔑
การเดินทางของเราไปกับ AI เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น. เราได้เตรียมการอัปเดตที่น่าตื่นเต้นมากมายไว้ให้ในอนาคต และเราแทบไม่สามารถรอได้ที่จะได้ฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ ClickUp AI และวิธีที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ.
บริษัทที่นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในระยะแรกจะได้รับข้อได้เปรียบอย่างมากเหนือคู่แข่ง อย่าให้ตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลัง!
ทดลองใช้ ClickUp AI ฟรีวันนี้หรือ ติดต่อทีมขายของเรา เพื่อเรียนรู้ว่า ClickUp AI สามารถช่วยทีมและกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณได้อย่างไร!