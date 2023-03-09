10 ตัวอย่างการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์สำหรับทีม Agile

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือการทบทวนสปรินต์?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การทบทวนสปรินต์ (Sprint Retrospective) เป็นหนึ่งในห้าเหตุการณ์สำคัญ (เดิมเรียกว่า พิธีกรรม Agile) ของ Scrum ที่ทีมจะร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ทำได้ดีในสปรินต์ที่ผ่านมา และสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับสปรินต์ถัดไป" } } ] }
เช็คอินอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวอย่างของการทบทวนการทำงานแบบสปรินท์: ในระดับหนึ่งถึงสิบ คุณให้คะแนนการมีส่วนร่วมของทีมคุณในการทบทวนปัจจุบันอย่างไร?
หนึ่งคือ "เกือบทุกคนขอให้เลื่อนออกไป" และ 10 คือ "เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของทีม และเราได้รับความรู้มากขึ้นหลังจากนั้นเพื่อดำเนินการปรับปรุงที่ถูกต้อง"
หากคุณอยู่ระหว่างคะแนนเจ็ดถึงเก้า คุณจะได้รับวิธีเพิ่มเติมในการทำให้การทบทวนของคุณสดใหม่และเพิ่มผลผลิตสร้างสรรค์เป็นสองเท่า หากคะแนนต่ำกว่าหก เรามาเร่งให้คุณสะสมชัยชนะเล็กๆ และเริ่มเห็นผลลัพธ์กันเถอะ!
เราได้คัดเลือกตัวอย่างย้อนหลัง 10 กรณีเพื่อช่วยให้คุณทดลองและค้นหาว่า รูปแบบใดเหมาะสมกับทีมของคุณ—พร้อมเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงจากผู้นำด้าน Agileเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของทีมคุณให้สูงสุด!
⏰ สรุป 60 วินาที
- การทบทวนสปรินต์เป็นการประชุมแบบ Agile ที่ทีมจะสะท้อนถึงสปรินต์ที่ผ่านมาและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- พวกเขาแตกต่างจากการตรวจสอบแบบสปรินต์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
- มีรูปแบบการทบทวนย้อนหลังหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน เช่น การเดินทางทางอารมณ์ การสรุปประเด็นสำคัญอย่างละเอียด การจัดลำดับความสำคัญ และการชื่นชมทีม
- ตัวอย่างได้แก่ แมด แซด แกลด, DAKI, เหยียบภูเขา, โหวตจุด, ดาวทะเล, เรือใบ, ตารางข้อเสนอแนะ, บัตรชมเชย, แต่ละคนพบทุกคน, และสตรีคแห่งชัยชนะ
- รูปแบบเหล่านี้สามารถปรับใช้กับทีมระยะไกลโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางดิจิทัล เช่นClickUp
- การทบทวนอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง, ปรับปรุงพลวัตของทีม, และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยรวม
การทบทวนสปรินต์คืออะไร?
การทบทวนการวิ่ง (Sprint Retrospective) เป็นหนึ่งในห้าเหตุการณ์สำคัญ (เดิมเรียกว่าAgile Ceremonies) ของ Agile ใน Scrum ที่ทีมจะร่วมกันสะท้อนถึงสิ่งที่ทำได้ดีใน Sprint ที่ผ่านมา และสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นใน Sprint ถัดไป
การทบทวนการพัฒนาแบบสปรินต์ (Sprint Retrospective) คือการประชุมที่จัดขึ้นโดยทั่วไปเมื่อสิ้นสุดรอบการพัฒนาแบบ Agile เพื่อทบทวนสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ และปัญหาอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การทบทวนย้อนหลังมักถูกสับสนกับอีเวนต์แบบ Agile อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าการทบทวนการวิ่งสปรินต์ แต่ทั้งสองมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน:
- การทบทวนการสปรินต์ เป็นการรวมตัวกันของ Scrum Master, เจ้าของผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานหรือคุณลักษณะที่ส่งมอบได้ในสปรินต์ปัจจุบัน
- การทบทวนสปรินต์ เกิดขึ้นหลังจากสปรินต์เสร็จสิ้น เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ เพื่อให้ทีมทำการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับสปรินต์ในอนาคต
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม Sprint Review!
เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับคนเก็บตัวมากขึ้น ให้ใช้แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างClickUpเพื่อให้ทีมของคุณมีเวลาส่วนตัวในการไตร่ตรองความคิดของตนเองก่อน จากนั้นจึงเพิ่มความคิดเห็นเหล่านั้นเพื่อนำมาอภิปรายในการประชุมทบทวนครั้งถัดไปลองใช้เทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprint ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น!
ตารางเปรียบเทียบการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
สรุปสั้น:รูปแบบการทบทวนย้อนหลังที่แตกต่างกันจะเน้นผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวอย่างการทบทวน Sprint Retrospective ที่เราจะกล่าวถึง:
|ตัวอย่างการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
|โฟกัส
|ใช้ได้ดีที่สุด...
|การเดินทางทางอารมณ์
|เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและพลวัตโดยรวมของทีม
|ข้อสรุปโดยละเอียดเพื่อการปรับปรุง
|บันทึกข้อมูลเชิงลึกและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการ
|การไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสำเร็จของบุคคลและทีม
|เพื่อทบทวนหลังจากโครงการสปรินท์ที่ยากหรือยาวนาน
|การจัดลำดับความสำคัญ
|เพื่อเร่งรัดประเด็นการหารือที่สำคัญที่สุดหลังจากการสปรินต์
|ประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีกับกระบวนการปัจจุบัน
|เพื่อส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย
|การระดมความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
|เพื่อให้เป้าหมายของบุคคลและทีมสอดคล้องกัน
|การระบุหัวข้อการอภิปราย
|ปรับแต่งรูปแบบให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์
|การยอมรับแบบเพื่อนต่อเพื่อน
|เพื่ออุทิศพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการเฉลิมฉลองซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย
|ข้อเสนอแนะแบบ 1:1 อย่างรวดเร็ว
|เพื่ออำนวยความสะดวกในการย้อนดูกิจกรรมสำหรับการปฐมนิเทศหรือการสร้างทีมทั่วไป
|การเรียนรู้เพื่อความสำเร็จซ้ำ
|เพื่อเน้นกระบวนการ เครื่องมือ หรือบุคคลใด ๆ ที่ทำให้การปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาเป็นไปได้ง่ายขึ้น
10 ตัวอย่างการทบทวนสปรินต์
ตัวอย่างเหล่านี้เหมาะสำหรับทั้งทีม Agile ที่ไม่มีประสบการณ์และทีมที่มีประสบการณ์. เราจะพาคุณไปดูวิธีการใช้แต่ละแบบจำลองผ่านมุมมองของทีมระยะไกลที่ใช้เครื่องมือการร่วมมือทางดิจิทัลเพื่อทำกิจกรรมการทบทวน Scrum.
เราขอแนะนำให้คุณทดลองใช้รูปแบบต่างๆ สักสองสามแบบเพื่อค้นหาว่าอะไรที่เหมาะกับ DNA ของทีมและวัฒนธรรมการประชุมของคุณมากที่สุด ไปกันเลย!
1. บ้า เศร้า ดีใจ
การทบทวนแบบสปรินต์ Mad Sad Glad สำรวจอุปสรรคในกระบวนการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด และขวัญกำลังใจโดยรวมของทีมทั้งในแง่การทำงานของแต่ละบุคคลและการทำงานร่วมกันในสปรินต์ที่ผ่านมา
Scrum Masters และผู้นำแบบ Agile มีหน้าที่รับผิดชอบในการขจัดอุปสรรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คำถามประเภทนี้จะช่วยให้เข้าใจถึงแหล่งที่มาทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อทีม
- วิธีการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการปรับกระบวนการเพื่อให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นไร้รอยต่อคืออะไร?
- คุณรู้สึกพร้อมมากขึ้นหรือน้อยลงในการเริ่มทำงานหลังจากการประชุมวางแผนหรือไม่
- บุคคลรู้สึกท่วมท้นกับขั้นตอนหนึ่งหรือมากกว่าในกระบวนการทำงานหรือไม่?
- งานที่น่าเบื่อซ้ำซากอะไรบ้างที่กำลังทำให้คุณช้าลง?
วิธีใช้ Mad Sad Glad
- แยกบอร์ดดิจิทัลของคุณออกเป็นสามคอลัมน์และติดป้ายว่า ดีใจ เสียใจ และโกรธ
- เพิ่มกระดาษโน้ตสีเพื่อเป็นตัวแทนของรายการในแต่ละคอลัมน์ (ดีใจ=เขียว, เศร้า=น้ำเงิน, โกรธ=ส้ม)
- ขอให้สมาชิกแต่ละทีมมีส่วนร่วมอย่างน้อยหนึ่งรายการในแต่ละคอลัมน์ โดยเน้นที่การเดินทางทางอารมณ์ของสปรินท์ก่อนหน้า
- นำการอภิปรายโดยเริ่มต้นจากคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งหรือประเด็นเร่งด่วน
การทบทวนสปรินต์อาจเป็นเรื่องยากสำหรับทีม เนื่องจากมักจะมีประเด็นสำคัญและจุดที่ควรปรับปรุงหลายประการ สำหรับบางคน อาจรู้สึกเหมือนตนเองทำไม่สำเร็จอยู่ตลอดเวลา เราจึงชอบมีการพูดคุยแบบ "ไม่เป็นทางการ" ที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกบันทึกไว้
เคล็ดลับมืออาชีพ: การเรียนรู้จากการทบทวนของคุณถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายของคุณหรือไม่? ก่อนที่คุณจะสร้างโฟลเดอร์ในกล่องจดหมาย อีกอันลองใช้เทมเพลต Backlogs และ Sprints ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานทั้งหมดและงานค้างในสปรินต์ในที่เดียว
2. DAKI
DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospective เป็นโมเดลที่ทรงพลังสำหรับทีม Agileในการได้รับข้อสรุปที่ละเอียดในระหว่างการทบทวนย้อนหลัง สมาชิกในทีมจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการเครื่องมือ Agile และทรัพยากรอย่างเข้มข้น ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดหลังจากที่พวกเขาได้ทำงานผ่านหลาย Sprint แล้ว
- ตัดออก: สิ่งที่ต้องนำออกทั้งหมดจาก Sprint ก่อนหน้า เนื่องจากเป็นอุปสรรคหรือรบกวนการทำงานและประสิทธิภาพของทีม
- เพิ่ม: สิ่งที่ต้องเพิ่มหรือแทนที่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกในทีม
- เก็บไว้: สิ่งที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อกระบวนการและการส่งมอบสำหรับ Sprint ที่กำลังจะมาถึง
- ปรับปรุง: สิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง (เล็กหรือใหญ่!) เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความสำเร็จโดยรวม
วิธีใช้ DAKI
- แยกบอร์ดดิจิทัลของคุณออกเป็นสี่คอลัมน์และติดป้ายกำกับตามลำดับ: ตัดออก เพิ่ม คงไว้ และปรับปรุง
- ระบุคอลัมน์ที่มีหัวข้อหากคุณต้องการให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ เครื่องมือ หรือขั้นตอนการทำงานเฉพาะ
- ขอให้ทีมของคุณเพิ่มอย่างน้อยหนึ่งรายการในแต่ละคอลัมน์
เดวิด ฮูดสปิธ, โค้ช Agile ที่ The Road to Agile, กล่าวไว้ได้ดีที่สุด:
"การสปรินต์ทุกสองสัปดาห์หมายความว่าคุณต้องสร้างรีโทร 26 ครั้งต่อปี ฉันใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนรูปแบบ ให้คนอื่นเป็นผู้ดำเนินการ หรือสวมชุดฮอตดอก รีโทรของคุณควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนเกล็ดหิมะ!"
เวลาไม่ใช่ผู้ช่วยของฉันเมื่อต้องเตรียมตัวสำหรับการประชุม Sprint Retrospective ครั้งหนึ่ง ฉันไม่สามารถเตรียมตัวได้เพียงพอ ดังนั้นฉันจึงต้องนำรูปแบบเก่ามาใช้ซ้ำ เมื่อฉันเดินผ่านของเล่นของลูกสาว ฉันเห็นชุดฮอตดอกฮาโลวีนของลูกชายคนโต ฉันสวมมันทันทีและเริ่มการประชุมย้อนหลัง ฉันค้นพบในวันนั้นว่า การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในการประชุมย้อนหลังสามารถกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม และที่สำคัญที่สุดคือความสุข!
3. การปีนเขา
ขอเชิญสมาชิกทีมผู้รักการผจญภัยทุกท่าน! การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ในหัวข้อ นักปีนเขา มุ่งเน้นการสะท้อนตนเองหลังจากสปรินต์ที่ยากหรือมีขนาดใหญ่
Scrum Masters และผู้นำแบบ Agile มีหน้าที่รับผิดชอบในการขจัดอุปสรรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยพื้นฐานแล้ว คุณกำลังขอให้สมาชิกแต่ละคนในทีมมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของตนเองในการทำงานให้สำเร็จ และพิจารณาว่าคุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
วิธีใช้ท่าปีนเขา
สร้างสรรค์ได้ตามใจชอบกับสไตล์ย้อนยุคนี้! นี่คือตัวอย่างหัวข้อแนะนำ:
- เส้นทาง:การวางแผนสปรินต์ของเราช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องหรือไม่? มีช่วงเวลาใดบ้างที่งานหรือคำขอทำให้คุณออกนอกเส้นทางหรือไม่?
- สภาพอากาศ: อะไรที่ทำให้คุณช้าลงหรือชี้นำให้คุณก้าวไปข้างหน้าจนสามารถทำสปรินต์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้?
- เชือก: คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการสนับสนุนจากทีมทั้งหมด?
- บั๊ก/ก้อนหิน: คุณได้เผชิญกับอุปสรรคขนาดเล็ก/ขนาดใหญ่ใดบ้าง?
- ชุดปฐมพยาบาล: คุณต้องการอะไรสำหรับการทำงานในอนาคตเพื่อให้คุณสามารถทำภารกิจให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้?
4. การลงคะแนนแบบจุด
การย้อนกลับแบบ Dot Voting Sprint มุ่งเน้นไปที่การจัดลำดับความสำคัญของรายการ เพื่อให้ระยะเวลาของการประชุมย้อนกลับถูกใช้ไปกับหัวข้อที่ทุกคนต้องการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการประชุม Sprint Retrospective นี่เป็นหนึ่งในรูปแบบการทบทวนที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจทีมที่เพิ่งเริ่มใช้การจัดการโครงการแบบ AgileหรือScrumจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและกระบวนการอย่างมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความเร็วและความยืดหยุ่น
วิธีใช้การโหวตแบบจุด
เวลาเพิ่มเติมเป็นทรัพยากรที่ทุกทีมพัฒนาต้องการอย่างยิ่ง เพื่อใช้เวลาและความสนใจของทุกคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เริ่มกระบวนการโหวตด้วยการเพิ่มรายการที่คุณรวบรวมมาจากสมาชิกในทีม ให้ระบุให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่ในตอนท้ายของการทบทวนย้อนหลัง คุณจะได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
5. ดาวทะเล
การแบ่งประเภทที่คล้ายกับ DAKI retro, Starfish Sprint Retrospective ถูกแบ่งออกเป็นห้าหมวดหมู่ เริ่มต้นด้วยข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติในปัจจุบันและสิ้นสุดด้วยแนวคิดใหม่สำหรับการปรับปรุงกระบวนการ แนวคิดการทบทวนแบบ Starfish มักจะปฏิบัติตามลำดับที่กำหนดเพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาดำเนินไปข้างหน้าและทีมมีความกระตือรือร้นสำหรับการ Sprint ในอนาคต
|หมวดหมู่
|ตัวอย่างการตอบกลับ
|ทำต่อไป
|เปิดห้องเสมือนจริงทุกวันอังคารสำหรับคำถามสั้น ๆ กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
|น้อยลง
|การขัดจังหวะในช่วงสุดท้ายของวันผ่าน Slack เพื่ออัปเดตสถานะ
|เพิ่มเติมของ
|การแบ่งปันความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือและระบบของเราเพื่อการทำงานที่ชาญฉลาดขึ้น
|เริ่มลงมือทำ
|ทิ้งโค้ดไว้ให้ดีกว่าตอนที่คุณพบ เพื่อลดหนี้ทางเทคนิค
|หยุดทำ
|การสนทนาผ่านอีเมลหรือ Slack แทนที่จะอยู่ในงาน
วิธีใช้สตาร์ฟิช
รูเบน กาเมซ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของSignWellแบ่งปันประสบการณ์ของทีมงาน:
"การทบทวนสปรินต์ของเรามักจะมีบอร์ด 5 ดาวเสมอ: ดำเนินการต่อไป, ลด, เพิ่ม, หยุด, และ เริ่ม เราคิดไอเดียแยกกัน จากนั้นร่วมกันระดมความคิดที่ตกอยู่ในแต่ละจุดของดาว เป็นวิธีที่ดีในการสะท้อนถึงสิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดี และสิ่งที่แย่มาก ขณะที่เราค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวไปข้างหน้า"
รูเบนกล่าวต่อว่า "เมื่อเราจัดกลุ่มแนวคิดเหล่านี้เข้าหมวดหมู่และธีมที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เราจะวางแผนสำหรับครั้งต่อไป"
ลองใช้เทมเพลตหยุด-เริ่ม-ทำต่อเหล่านี้ดูสิ!
6. เรือใบ
การทบทวนแบบเรือใบ Sprint มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของทีม Scrumว่าต้องการจะไปที่ใด จะไปถึงได้อย่างไร และอุปสรรคใดที่พวกเขาคาดการณ์ไว้
นี่คือแบบจำลองทางสายตาที่มีภาพวาด/ภาพถ่ายของเรือใบบนเส้นทางของมัน นี่คือสิ่งที่ตัวเลขเหล่านี้แทน:
- เรือใบ: สมาชิกทีม Scrum ทุกคน
- เกาะ: วิสัยทัศน์/เป้าหมายร่วมกัน
- ลม: กระบวนการ เครื่องมือ และบุคคลที่ช่วยให้ทีมสครัมบรรลุวิสัยทัศน์ของพวกเขา
- หิน: ความเสี่ยงและอุปสรรคตลอดเส้นทาง
- ผู้ดำเนินรายการ: กระบวนการ เครื่องมือ และบุคคลที่ทำให้ทีม Scrum ทำงานช้าลง
วิธีใช้เรือใบ
- วาดหรือใช้ภาพถ่ายของเรือใบที่มีสมอผูกติดอยู่ด้านข้าง กำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะ ล้อมรอบเรือด้วยลม (เส้นโค้งต่อเนื่อง) และก้อนหินขนาดใหญ่
- ขอให้สมาชิกแต่ละคนในทีม Scrum ช่วยกันระดมความคิดเพื่อนำมาอภิปรายและบันทึกไว้
7. ตารางข้อเสนอแนะ
การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ด้วยตารางความคิดเห็น ฟังดูเหมือนชื่อที่แนะนำ: ตารางเปิดที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน หากคุณต้องการให้ง่าย ใช้ป้ายกำกับมาตรฐาน ได้แก่ ชอบ, คำวิจารณ์, คำถาม, และความคิดเห็น แต่หากมีหัวข้อสี่หัวข้อที่คุณต้องการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสปรินต์ที่ผ่านมา นี่จะมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรฐาน
วิธีใช้ตารางความคิดเห็น
ตารางความคิดเห็นที่ว่างเปล่าสามารถกลายเป็นงานที่น่ากลัวได้โดยไม่รู้ตัว นี่คือข้อคิดสำหรับการใช้กลุ่มสนทนาขนาดเล็กเพื่อเพิ่มคุณค่าของเวลา ความคิดเห็น และความคิดของทีมคุณให้สูงสุด:
ก่อนเริ่มการประชุม Sprint Retrospective อย่างจริงจัง ให้กระตุ้นทีมของคุณให้รวมกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยกันก่อน โดยให้พวกเขาแยกประเด็นและเสนอความคิดเห็นเบื้องต้น การทำเช่นนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับความคิดให้พร้อมสำหรับการประชุม และมีเวลาเพียงพอในการคิดหาไอเดียใหม่ๆ ในตอนแรก
สังเกตว่าทีมของคุณจะไม่เหม่อลอยระหว่างการประชุม เพราะพวกเขาจะตั้งตารอที่จะนำเสนอความคิดของตนเอง และจะมีส่วนร่วมในการอภิปรายหัวข้อของสมาชิกคนอื่น ๆ มากขึ้น
เคล็ดลับมืออาชีพ: ครอบคลุมทุกประเด็นด้วยการประชุม Agile อื่นๆ โดยใช้เทมเพลตกิจกรรม Agile Sprint ของ ClickUp เมื่อข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกจัดระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย คุณจะย้ายจากกิจกรรมสำคัญหนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งได้อย่างง่ายดาย!
8. บัตรคูโด
ต้องการช่วงเวลาชื่นชมทีมอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนรู้สึกดีใช่ไหม? (ไม่ได้มองคุณนะ ย้อนอดีตอารมณ์ดี เศร้า โกรธ!)
บัตรคูโด การทบทวนสปรินต์ เป็นการเฉลิมฉลองความร่วมมือ การสื่อสาร และผลงานของสมาชิกทีมตลอดรอบสปรินต์ เป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้างความผูกพันในทีมในเชิงบวก โดยเฉพาะสำหรับทีมแบบไฮบริดหรือทีมเสมือนจริง
วิธีใช้บัตรคูโด
สร้างผืนผ้าดิจิทัลที่ไม่มีที่สิ้นสุด และส่งเสริมให้ทุกคนได้กล่าวคำชื่นชมอย่างรวดเร็วและมีความหมายต่อเพื่อนร่วมทีม
เคล็ดลับมืออาชีพ: หากการนัดหมายประชุมเป็นเรื่องยากเนื่องจากทีมของคุณกระจายอยู่ในหลายเขตเวลา ให้สร้างมุมมองบอร์ด ClickUpสำหรับสมาชิกทีมทุกคนเพื่อเข้าร่วมในเวลาที่สะดวก และ @mention ใครบางคนบนการ์ด Kudo
คว้าคู่มือของ ClickUp สำหรับ คำคมการทำงานเป็นทีมที่ดีที่สุด!
9. แต่ละคนตอบสนองทุกคน
กิจกรรม Each One Meets All Sprint Retrospective มุ่งเน้นไปที่สองประเด็นหลัก: การทำความรู้จักกับทุกคนในทีมและการแบ่งปันความคิดเห็นโดยตรง ปัจจัยที่โดดเด่นคืออะไร? มันคล้ายกับการเดทแบบรวดเร็ว โดยเป็นกลุ่มของสองคนพูดคุยกันแบบตัวต่อตัว
วิธีใช้ Each One Meets All
สิ่งนี้สามารถดำเนินการได้ง่ายกว่าในสภาพแวดล้อมสำนักงาน แต่สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล อาจรู้สึกอึดอัดและเสียเวลาหากเทคโนโลยีขัดข้องหรือคุณต้องวุ่นวายกับการเข้าห้องเสมือนจริงเพื่อไปยังการประชุมตัวต่อตัวครั้งถัดไป การย้อนกลับไปทบทวนนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่เสียเวลาได้ง่าย หากทีมของคุณไม่เห็นคุณค่าในรูปแบบนี้ แต่ในทางกลับกัน มันก็เป็นวิธีที่น่าสนุกและสร้างสรรค์ในการสร้างความสัมพันธ์ในทีม!
เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มพลังให้กับการทำงานแบบ Sprintสั้นของคุณด้วยเทมเพลต Design Sprint ของ ClickUp! วันที่ 1-5 ถูกแบ่งออกเป็นแต่ละเฟส พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองที่แนะนำเพื่อความสะดวกในการติดตามงาน
10. ชนะต่อเนื่อง
การทบทวนแบบสปรินต์สำหรับช่วงชนะต่อเนื่อง เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่เกือบหรือทุกส่วนของสปรินต์ดำเนินไปอย่างราบรื่น
เรามักจะจดจำสิ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเราได้มากกว่า การทำแบบฝึกหัดนี้ในการประชุม Sprint Retrospective ช่วยให้เราสามารถรวบรวมสิ่งที่เราต้องการทำซ้ำเพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
วิธีใช้ Winning Streak
ในขณะที่พวกเขายังจำได้ชัดเจน ให้ทีมของคุณทบทวนวงจร Sprint ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบ เน้นกระบวนการ เครื่องมือ หรือบุคคลใด ๆ ที่ช่วยให้การทำงานสำเร็จลุล่วงและตรงตามกำหนดเวลาได้ง่ายขึ้น คุณอาจต้องการเตรียมSOPไว้ใกล้มือเพื่อบันทึกบทเรียนสำคัญเหล่านี้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทีม Scrum ทั้งปัจจุบันและในอนาคต!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
ประโยชน์ของการทำ Sprint Retrospective คืออะไร?
ประโยชน์หลักของการทำสปรินต์รีโทรสเปคทีฟคือการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงภายในทีม โดยการทบทวนแต่ละรอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอและหารือเกี่ยวกับจุดที่ต้องปรับปรุง ทีมสามารถระบุจุดอ่อนหรือปัญหาได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการพัฒนาโค้ดและผลิตภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมอบโอกาสให้สมาชิกในทีมได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือวิจารณ์
อะไรที่ควรรวมไว้ใน Sprint Retrospective?
เมื่อทำการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาทุกแง่มุมของกระบวนการพัฒนา เพื่อให้สามารถค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุงทั้งในด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคลและกระบวนการทำงานโดยรวม ต่อไปนี้คือหัวข้อที่คุณอาจต้องการหารือ: ความเร็วของความก้าวหน้า, พลวัตของทีม, ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล, การสื่อสารระหว่างสมาชิก, กลยุทธ์การแก้ปัญหา, เป้าหมายที่บรรลุ/ไม่บรรลุในรอบสปรินต์นี้ และการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นต้องทำต่อไปในอนาคต
คุณควรทำ Sprint Retrospective บ่อยแค่ไหน?
ความถี่ของการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์จะขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณ แต่โดยทั่วไปแล้วแนะนำให้จัดขึ้นทุกสองสัปดาห์หรือทุกครั้งหลังจบแต่ละสปรินต์ วิธีนี้จะช่วยให้ทีมมีเวลาเพียงพอในการไตร่ตรองและหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเกินไประหว่างการประชุม
เชื่อมต่อ Sprint Retrospectives กับทุกงานของคุณใน ClickUp
โครงสร้างแบบดั้งเดิมมักขัดขวางการเติบโตและเป้าหมาย ด้วย ClickUp คุณจะมีเครื่องมือในการจัดตั้ง Sprint Retrospectives เป็นประจำในฐานะทรัพยากรที่ใช้งานได้ตลอด ความรู้ที่เข้าถึงได้ระดับนี้จะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและการทำงานของทีมคุณสำหรับการทำงานครั้งถัดไปและในอนาคต
เราหวังว่าคุณจะตื่นเต้นกับไอเดีย Sprint Retrospectives หนึ่งหรือสามข้อ มีเทมเพลตฟรีเพิ่มเติม การผสานรวม และเครื่องมือประหยัดเวลาอีกมากมายภายใน ClickUp เพื่อสร้างและทำให้ Sprint ของคุณสมบูรณ์แบบ!