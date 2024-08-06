บล็อก ClickUp

10 แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

6 สิงหาคม 2567

แม้ว่ากระดาษโน้ตแบบดั้งเดิมจะให้บริการเราได้ดีในโลกทางกายภาพ แต่โลกเสมือนจริงได้แนะนำระดับใหม่ของความสะดวกสบายและการเข้าถึงที่มากขึ้น ยินดีต้อนรับสู่ยุคของกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์และเครื่องมือโน้ตแบบติด

บันทึกออนไลน์สามารถช่วยได้มากไม่เพียงแค่ในการปรับปรุงการร่วมมือหรือคิดค้นไอเดีย แต่ยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนบริบทได้อีกด้วย

ในบทความนี้ เราจะนำเสนอการรวบรวมอย่างครบถ้วนของเครื่องมือโน้ตออนไลน์แบบติดหน้าจอที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่สามารถใช้ได้ฟรีในปี 2024

ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ขอให้เราไปดูเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดบางประการสำหรับการเลือกโซลูชันโน้ตออนไลน์แบบติดหน้าจออย่างรวดเร็ว

คุณควรมองหาอะไรในแอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์?

มีเครื่องมือบันทึกข้อความแบบติดหน้าจอและซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดออนไลน์ฟรีมากมายให้เลือกใช้ ซึ่งแต่ละตัวต่างก็อวดคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมและสัญญาว่าจะมอบฟังก์ชันการทำงานที่น่าทึ่ง

  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ มองหาอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้าง จัดระเบียบ และปรับแต่งบันทึกได้อย่างไม่ยุ่งยาก เช่นเดียวกับที่คุณต้องการโต๊ะที่สะอาดและเป็นระเบียบ คุณก็ต้องการกระดานที่สะอาดและเรียบง่ายเป็นพื้นที่ทำงานทางสายตาของคุณเช่นกัน
  • ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับโครงการที่เน้นการทำงานเป็นทีม เนื่องจากช่วยให้สามารถแชร์และแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้แม้ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกัน ฟีเจอร์เหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
  • มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ไม่ควรถูกมองข้าม เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ

โดยการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาเครื่องมือโน้ตที่ติดได้ซึ่งเหมาะกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ และยกระดับการจัดระเบียบดิจิทัลของคุณไปสู่ระดับใหม่

10 แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

วาดแผนภาพและเพิ่มโน้ตแบบติดได้ลงในกิจวัตรการจดบันทึกของคุณด้วย ClickUp Whiteboards

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดและบันทึกออนไลน์ที่แข็งแกร่ง ครอบคลุม และมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp ฟีเจอร์ ClickUp Whiteboards มอบผืนผ้าใบเสมือนจริงสำหรับไอเดีย กระบวนการทำงาน และกลยุทธ์ต่างๆ

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Whiteboards คือมันมาพร้อมกับชุดเทมเพลตไวท์บอร์ดที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างน่าทึ่ง – ตั้งแต่แผนผังองค์กรและแผนงานไปจนถึงการวางแผนเรื่องราวของผู้ใช้และเมทริกซ์ความพยายามที่มีผลกระทบ คุณจะพบเทมเพลตที่ช่วยให้กระบวนการทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณเป็นระเบียบและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมนี้เหมาะอย่างยิ่งในการช่วยในการระดมความคิดและการวางแผนของคุณรวมถึงเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ที่แข็งแกร่ง มันยังเหมาะสำหรับสิ่งง่าย ๆ แต่สำคัญไม่แพ้กัน เช่นรายการสิ่งที่ต้องทำ นอกจากนี้ มันยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือจดบันทึกที่ใช้ AIที่ดีที่สุดอีกด้วย

การแก้ไขข้อความแบบ Rich Text ใน Notepad ของ ClickUp
จัดระเบียบความคิดของคุณได้ทันทีด้วยการแก้ไขข้อความแบบ Rich Text ใน Notepad ของ ClickUp

โปรดทราบว่า ClickUp เป็นมากกว่าแค่เครื่องมือบันทึกข้อความเสมือนจริง มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นนอกเหนือจากClickUp Whiteboardsคุณยังจะได้เพลิดเพลินกับฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยปรับปรุงการทำงานของคุณได้อย่างมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปหรือสร้างเทมเพลตใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและติดตามความคืบหน้า ศูนย์กลางเทมเพลตของ ClickUp มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย แบ่งตามระดับประสบการณ์และสำหรับกรณีการใช้งานมากกว่า 13+ กรณี—แก้ไขได้ง่ายในไวท์บอร์ดออนไลน์ของคุณ
  • คุณสมบัติแผนผังความคิดช่วยให้คุณแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนและไอเดียที่ดีที่สุดในรูปแบบที่เรียบง่าย สะอาด และเข้าใจง่าย
  • รายการ, งาน, และเอกสารที่สามารถแก้ไขได้เต็มที่ ซึ่งคุณสามารถทำซ้ำ, วาด, เชื่อมโยงถึงกัน, เป็นต้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตั้งแต่สีและขนาดของรายการไปจนถึงประเภทของตัวเชื่อมต่อ ทำให้คุณสามารถสร้างกระดานไวท์บอร์ดที่ไม่เหมือนใครซึ่งสะท้อนความคิดและกระบวนการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ClickUp ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์แอปแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดการประชุมหรือกำหนดส่งงานสำคัญ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
  • มีข้อร้องเรียนเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับแอป Android

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (3,000+ รีวิว)

2. Padlet

แดชบอร์ด Padlet
ผ่านทางPadlet

Padlet เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการการทำงานเป็นทีมของคุณ การปรับปรุงการร่วมมือในทีมและการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ คุณสมบัติหลักของมันคือกระดานเสมือนจริงที่เรียกว่า 'padlets' สำหรับการจัดระเบียบและแบ่งปันเนื้อหาให้กับสมาชิกในทีมและผู้ร่วมงานชั่วคราว

และเมื่อพูดถึงเนื้อหา เราหมายถึงแทบทุกอย่างเลยทีเดียว ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือบอร์ดโน้ตติดหน้าจอ Padlet จึงเหมาะสำหรับการสร้างโน้ตออนไลน์หลากหลายรูปแบบอย่างชัดเจน แต่ยังสามารถใส่ไฟล์วิดีโอและเสียง รูปภาพ ภาพวาดด้วยมือ ลิงก์ไปยัง YouTube หรือ Twitter และอื่น ๆ อีกมากมายได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Padlet

  • รองรับ 45 ภาษา
  • Padlet มีแอปสำหรับเว็บ, iOS, Android, Mac, PC, Chromebook
  • 119 วอลเปเปอร์ปรับแต่งได้และการรองรับอีโมจิ
  • บอร์ดที่สวยงามพร้อมความใส่ใจในกราฟิกและรายละเอียดทางสายตา

ข้อจำกัดของ Padlet

  • แผนฟรีค่อนข้างพื้นฐาน
  • ความยาววิดีโอและขนาดไฟล์จำกัด
  • ความคิดเห็นไม่สามารถจัดเป็นหัวข้อหรือจัดรูปแบบได้

ราคาแพดเล็ต

  • แผนฟรี สำหรับ padlet ได้สูงสุด 3 แผ่น
  • แพลนทอง สำหรับ padlet ได้สูงสุด 20 แผ่น: €4.99/เดือน
  • แพลทินัมแพลน พร้อมปัดเล็ตไม่จำกัด: €6.99/เดือน
  • แผนทีม: €9.99/เดือน
  • แผนสำหรับโรงเรียน: เริ่มต้นที่ €1,000/ปี (กรุณาสอบถามราคา)

คะแนนและรีวิว Padlet

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

3. IdeaBoardz

แดชบอร์ด IdeaBoardz
ผ่านทางIdeaBoardz

แฟน ๆ ของโซลูชันที่เรียบง่ายจริง ๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน ที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความสะดวกสบายมากกว่าการตกแต่งที่สวยงาม – ลองดู IdeaBoardz. นี่คือหนึ่งในเครื่องมือโน้ตออนไลน์ฟรีสำหรับการร่วมมือในทีม ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมระดมความคิดและการทบทวนผลงาน.

สิ่งที่ IdeaBoardz ทำนั้นง่ายมาก: คุณสร้างบอร์ดโน้ตออนไลน์ที่มีหนึ่งหรือหลายส่วน จากนั้นเพิ่มโน้ตลงไป คุณสามารถแชร์บอร์ดนี้กับทีมหรือผู้ร่วมงานอื่น ๆ ผ่าน URL หรือส่งออกเป็น PDF หรือ XI

IdeaBoardz มีเทมเพลตให้เลือกสองสามแบบ โดยเน้นเป็นพิเศษสำหรับการทบทวนผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการอภิปรายข้อดี/ข้อเสีย การประเมินความเสี่ยง/โอกาส และการให้ข้อเสนอแนะได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ IdeaBoardz

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาอย่างยิ่ง
  • ง่ายต่อการแชร์สำหรับการระดมความคิด
  • เหมาะสำหรับแฟนๆ ของการออกแบบสไตล์คลาสสิก

ข้อจำกัดของ IdeaBoardz

  • ไม่มีตัวเลือกการผสานรวม
  • ไม่มีรายงานหรือการวิเคราะห์
  • ไม่ทำงานแบบเรียลไทม์

ราคาของ IdeaBoardz

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ IdeaBoardz

  • G2: 4/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

4. ภาพถ่ายสไตล์พินอัพ

แดชบอร์ดพินอัพ
ผ่านทางPinup

Pinup เป็นโซลูชันโน้ตติดออนไลน์ฟรีที่ให้บรรยากาศเหมือนโน้ตกระดาษจริงบนกระดานไม้ก๊อก มันเป็นเพียงโน้ตบนกระดาน แต่สามารถปรับแต่งและกำหนดสีได้

กระดานบันทึกข้อความเสมือนจริง Pinup พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณทันที คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งอะไรเลย และใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ – คุณสามารถเพิ่มบันทึกข้อความได้เพียงไม่กี่คลิก ต่างจากโซลูชันอื่นๆ ที่เน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก Pinup ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งบางอย่างสำหรับการเขียนบันทึกข้อความอย่างรวดเร็วของคุณ

แต่ละผ้าใบจะได้รับรหัสที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้นเมื่อคุณต้องการบอร์ดของคุณ เพียงเข้าถึง URL เฉพาะของมัน

คุณสมบัติเด่นของ Pinup

  • รองรับการป้อนข้อมูลวิดีโอ
  • บันทึกสามารถเชื่อมโยง ทำซ้ำ และย้ายตำแหน่งได้
  • นำเข้าไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือ Dropbox
  • คุณสมบัติการแชทกลุ่ม

ข้อจำกัดของภาพพินอัพ

  • ไม่มีตัวเลือกการผสานรวม
  • ไม่มีการสนับสนุนลูกค้า
  • คุณสมบัติจำกัดเฉพาะบันทึกเท่านั้น
  • ไม่มีการแจ้งเตือนแบบพุช

การตั้งราคาแบบพินอัพ

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวแบบพินอัพ

  • G2: ไม่มีรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

5. กระดาษแข็ง

แดชบอร์ดกระดาษแข็ง
ผ่านทางCardBoard

CardBoardเป็นโซลูชันพื้นที่ทำงานร่วมกันออนไลน์ที่เน้นฟีเจอร์โน้ตติดเสมือนจริง แต่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ซับซ้อนและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานเป็นทีมและการประชุมทางไกล เมื่อเทียบกับแอปกระดานติดโน้ตแบบธรรมดา

ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และสามารถแชร์ได้, ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของพวกเขา และใช้เทมเพลต (ซึ่งสามารถปรับแต่งได้เช่นกัน) เพื่อวางแผนการทำงาน, เรื่องราวของผู้ใช้, วาระการประชุม, แผนผังการทำงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย

จากทีมไปจนถึงผู้วางแผนงานแต่งงาน CardBoard เป็นเครื่องมือภาพที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือผ่านความสามารถของโน้ตติดเสมือนจริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CardBoard

  • มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย (UX/UI, agile...) และคุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองและบันทึกไว้ได้
  • การสื่อสารโดยตรงในแอป (การหารือ, การลงคะแนน, การแสดงความคิดเห็น, การบันทึกข้อความ...)
  • การผสานรวมกับแพลตฟอร์ม Agile ชั้นนำทั้งหมด (Jira, Trello, Azure...)
  • ผู้ใช้สามารถสร้างชุมชนและกำหนดสิทธิ์ได้

ข้อจำกัดของกระดาษแข็ง

  • บัตรเล็กเกินไปสำหรับบันทึกที่มีข้อความมาก ไม่มีการทับซ้อนของบัตร
  • ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผสานงานกับ Jira
  • จัดการได้ยากเมื่อใช้แผนที่ขนาดใหญ่

ราคาของ CardBoard

  • จำเป็น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $19/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ CardBoard

  • G2: 4. 1/5 (15 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (170 รีวิว)

6. สติกกี้ส์

หน้าปัดสติ๊กเกอร์
ผ่านสติกกี้ส์

Stickies เป็นกระดานบันทึกดิจิทัลที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวาสำหรับการระดมความคิด การทบทวน และการทำแผนที่ความสนใจ พัฒนาโดย Carbon Five มันใช้ "สติ๊กกี้" อัจฉริยะหรือบันทึกดิจิทัลที่เปลี่ยนรหัสสีตามบริบท ซึ่งรับประกันการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ โดยเน้นที่กระบวนการแบบ Agile โดยเฉพาะ Stickies ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทีมซอฟต์แวร์เป็นหลัก แต่ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมอื่นๆ ที่ต้องการเครื่องมือบันทึกออนไลน์เพื่อแบ่งปันความคิดได้เช่นกัน

Stickies ช่วยให้ทีมสามารถสร้างแผ่นงานหลายแผ่นบนกระดานเดียวกันได้ เพื่อให้การประชุมเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณสามารถติดโพสต์ซ้อนกันเพื่อจัดระเบียบบันทึกที่คล้ายกันหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกันได้อีกด้วย เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์นี้ยังมีฟังก์ชันผืนผ้าใบไม่จำกัดอีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสติกกี้ส์

  • โหมดไม่ระบุตัวตนสำหรับการแบ่งปันความคิดในแบบส่วนตัว
  • การจัดเรียงโน้ตติดหน้าจอด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • ฟังก์ชันการโหวตสนับสนุนโดยใช้ปุ่ม +1
  • บอร์ดขยายได้พร้อมผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัด

ข้อจำกัดของสติกกี้ส์

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
  • ไม่มีการเชื่อมต่อ

ราคาสติ๊กเกอร์

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของสติกกี้ส์

  • G2: ยังไม่มีรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

7. Microsoft Sticky Notes

แดชบอร์ดบันทึกข้อความแบบโน้ตของ Microsoft
ผ่านMicrosoft Sticky Notes

แม้ว่า Microsoft Sticky Notes จะไม่ใช่เครื่องมือบันทึกข้อความออนไลน์แบบเว็บเบส แต่เป็นโซลูชันกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ได้รับการทดสอบแล้ว และใช้งานง่ายสำหรับการจัดระเบียบงานและชีวิตประจำวันของคุณโดยใช้โพสต์อิทเสมือน

แอปนี้ใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ – คุณสามารถตั้งค่าสีต่างๆ สำหรับโน้ตดิจิทัล, จัดรูปแบบข้อความพื้นฐาน, และเพิ่มรูปภาพได้ นอกจากนี้ยังมีมุมมองรายการโน้ตที่สะดวกเพื่อแสดงโน้ตที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Sticky Notes

  • ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้ง; มาพร้อมกับ Windows 7 และเวอร์ชันที่สูงกว่า
  • ใช้งานง่ายมาก
  • มุมมองรายการช่วยจัดระเบียบโน้ตดิจิทัลบนเดสก์ท็อปของคุณ

ข้อจำกัดของ Microsoft Sticky Notes

  • ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหรือการผสานรวม
  • บางครั้งแอปไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติและบันทึกจะหายไป
  • ไม่มีตัวเลือกในการเชื่อมโยงหรือแมปโน้ต

ราคาของ Microsoft Sticky Notes

  • ฟรี พร้อม Windows

การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft Sticky Notes

  • G2: ยังไม่มีรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

8. กรุ๊ปแมป

แดชบอร์ด GroupMap
ผ่านทางGroupMap

หากคุณต้องการโน้ตเสมือนที่เหมาะสำหรับการระดมความคิด ลองดู GroupMap โซลูชันการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์นี้เหมาะสำหรับกิจกรรม การประชุม การสัมมนา และเวิร์กช็อป ผู้ใช้สร้างแผนที่และเชิญผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ มาแบ่งปันความคิดโดยใช้โน้ตเสมือน จากนั้นทุกคนสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์

GroupMap มาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับแผนผังความคิด การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ SWOT การทบทวนแบบ Agile และอื่นๆ อีกมากมาย

GroupMap สร้างขึ้นจากบล็อกที่คุณสามารถผสมผสานกันเพื่อสร้างแผนที่ของคุณได้: การระดมความคิด, การจัดกลุ่ม, การสำรวจ, การลงคะแนน, การให้คะแนน, การจัดตำแหน่ง, การดำเนินการ, ผลลัพธ์, เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GroupMap

  • ฟังก์ชันตัวจับเวลาเพื่อรักษาความตรงต่อเวลาของกระบวนการและจำกัดระยะเวลา
  • ระดับความเป็นส่วนตัวหลายระดับสำหรับบันทึกติดหน้าจอเสมือน (รวมถึงการไม่เปิดเผยตัวตนบางส่วนและทั้งหมด)
  • แชทแบบเรียลไทม์—เหมาะสำหรับทีมระยะไกลของคุณ
  • การสำรวจและการสำรวจความคิดเห็น

ข้อจำกัดของ GroupMap

  • ไม่รองรับเสียงหรือวิดีโอ
  • ไม่มีการเชื่อมต่อ
  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ดีบนอุปกรณ์มือถือ

ราคาของ GroupMap

  • พื้นฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือน
  • กำหนดเอง: ขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวของ GroupMap

  • G2: 4/5 (10 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (15 รีวิว)

9. ลีโนอิท

แดชบอร์ด Linoit
ผ่านทางLinoit

Lino เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของแอปยอดนิยมจากญี่ปุ่น Linoit ซึ่งเป็นกระดานบันทึกโน้ตเสมือนจริงฟรีสำหรับแชร์โพสต์อิทโน้ตและรูปภาพ นอกเหนือจากเครื่องมือบนเว็บแล้ว Lino ยังมีให้ใช้งานในรูปแบบแอปบน iOS และ Android อีกด้วย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกขณะเดินทาง

จากบันทึกสิ่งที่ต้องทำและเตือนความจำง่ายๆ ไปจนถึงการปักหมุดรูปภาพบนผืนผ้าใบ Lino ยังทำหน้าที่เป็นกระดานสนทนาที่มีประโยชน์สำหรับเพื่อน ครอบครัว และโรงเรียนอีกด้วย

ผ้าใบสามารถเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะได้ และตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับโน้ตติดหน้าจอรวมถึงสีและขนาดตัวอักษรหลายขนาดและหลายแบบ

คุณสมบัติเด่นของ Linoit

  • Linoit สร้างความรู้สึกของกระดานประกาศชุมชนจริงได้อย่างประสบความสำเร็จ
  • ความสามารถในการตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับบันทึก
  • รูปภาพและวิดีโอสามารถซูมเข้าและออกได้บนเครื่องมือที่สะดวกสบายนี้

ข้อจำกัดของ Linoit

  • เวอร์ชันมือถือค่อนข้างรก
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นแบบพื้นฐานและค่อนข้างล้าสมัย
  • ไม่เหมาะเป็นพิเศษสำหรับทีมที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการ
  • ไม่มีการเชื่อมต่อ

ราคาของ Linoit

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $3/เดือน สำหรับการสมัครสมาชิกผ่าน PayPal/Stripe, $2.99 สำหรับการซื้อในแอปบน iOS/Android

คะแนนและรีวิวของ Linoit

  • G2: ไม่มีรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

10. Google Jamboard

แดชบอร์ด Google Jamboard
ผ่านทางGoogle Jamboard

แฟน ๆ ของชุด Google Workspace น่าจะรู้จัก Google Jamboard กันอยู่แล้ว ส่วนที่เหลือควรลองดูอย่างแน่นอน กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบนี้มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่เขียนด้วยมือ ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ Jamboard ซึ่งเป็นกระดานจริงขนาด 55 นิ้วที่ใช้งานร่วมกับ Workspace ได้ แต่ยังมีในรูปแบบเว็บแอปและแอปมือถืออีกด้วย

เว็บและแอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนหรือวาดบนจัมโบ้าร์ดได้ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเป็นเซสชั่นและแจกจ่ายเป็นแท็บได้ พวกเขายังสามารถค้นหา Google, แทรกภาพหรือแม้กระทั่งหน้าเว็บ, และทำงานบนจัมโบ้าร์ดผ่าน Google Meet ได้

โครงการถูกนำเสนอในรูปแบบสไลด์โชว์ โดยมี 20 เฟรมต่อหนึ่งรอบ สไลด์โชว์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง Google Drive เฟรมแต่ละเฟรมจะเป็นกระดานไวท์บอร์ดเปล่าที่ผู้ใช้สามารถวาด เขียน หรืออัปโหลดเนื้อหาได้

โปรดทราบว่าเฟรมเหล่านี้ไม่ใช่เพียงกระดาษโน้ตแบบติดได้ธรรมดา แต่มีฟีเจอร์บันทึกที่คุณสามารถพิมพ์ข้อความได้โดยตรง นอกจากนี้ การเขียนโน้ตแบบติดได้และการวาดด้วยมือจะทำโดยใช้ปากกาพิเศษ (สำหรับผู้ที่ใช้เครื่อง Jamboard) หน้าจอสัมผัส เมาส์ หรือทัชแพด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Jamboard

  • เหมาะสำหรับมืออาชีพและทีมที่ทำงานอย่างกว้างขวางกับชุด Google Workplace
  • กระดานนั้นง่ายมากที่จะแชร์และร่วมมือกันในระหว่างการประชุมคิดค้น
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสไลด์โชว์เพื่อนำเสนอไอเดียที่ดีที่สุดของคุณ

ข้อจำกัดของ Google Jamboard

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ขาดความยืดหยุ่น
  • ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัดสำหรับบอร์ดโพสต์อิท
  • Jamboard ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องต่อทีม และอุปกรณ์นั้นมีราคาค่อนข้างสูง

ราคาของ Google Jamboard

  • ฟรี แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ
  • อุปกรณ์: $4,999 บวกค่าธรรมเนียมการจัดการและสนับสนุน $600/ปี

คะแนนและรีวิว Google Jamboard

  • G2: 4. 2/5 (20 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (97 รีวิว)

จัดการงานด้วยบันทึกออนไลน์

โลกอันกว้างใหญ่ของเครื่องมือบันทึกโน้ตออนไลน์มีทางเลือกมากมาย ตั้งแต่แอปพลิเคชันจดบันทึกที่เรียบง่ายไปจนถึงแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ซับซ้อน การเลือกที่ดีที่สุดจะสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของคุณ

แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับความต้องการแทบทุกประเภทของคุณได้? ไม่ว่าจะเป็นงานง่าย ๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน และจากผู้ใช้รายบุคคลไปจนถึงทีมขนาดใหญ่ ClickUp คือโซลูชันครบวงจรเพื่อยกระดับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ

อย่าเพียงแค่เชื่อคำพูดของเรา—สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองว่า ClickUp สามารถปฏิวัติวิธีการจัดการดิจิทัลของคุณได้อย่างไร ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUp และปลดล็อกศักยภาพในการทำงานของคุณ

