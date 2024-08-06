10 แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

แม้ว่ากระดาษโน้ตแบบดั้งเดิมจะให้บริการเราได้ดีในโลกทางกายภาพ แต่โลกเสมือนจริงได้แนะนำระดับใหม่ของความสะดวกสบายและการเข้าถึงที่มากขึ้น ยินดีต้อนรับสู่ยุคของกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์และเครื่องมือโน้ตแบบติด
บันทึกออนไลน์สามารถช่วยได้มากไม่เพียงแค่ในการปรับปรุงการร่วมมือหรือคิดค้นไอเดีย แต่ยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนบริบทได้อีกด้วย
ในบทความนี้ เราจะนำเสนอการรวบรวมอย่างครบถ้วนของเครื่องมือโน้ตออนไลน์แบบติดหน้าจอที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่สามารถใช้ได้ฟรีในปี 2024
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ขอให้เราไปดูเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดบางประการสำหรับการเลือกโซลูชันโน้ตออนไลน์แบบติดหน้าจออย่างรวดเร็ว
คุณควรมองหาอะไรในแอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์?
มีเครื่องมือบันทึกข้อความแบบติดหน้าจอและซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดออนไลน์ฟรีมากมายให้เลือกใช้ ซึ่งแต่ละตัวต่างก็อวดคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมและสัญญาว่าจะมอบฟังก์ชันการทำงานที่น่าทึ่ง
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ มองหาอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้าง จัดระเบียบ และปรับแต่งบันทึกได้อย่างไม่ยุ่งยาก เช่นเดียวกับที่คุณต้องการโต๊ะที่สะอาดและเป็นระเบียบ คุณก็ต้องการกระดานที่สะอาดและเรียบง่ายเป็นพื้นที่ทำงานทางสายตาของคุณเช่นกัน
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับโครงการที่เน้นการทำงานเป็นทีม เนื่องจากช่วยให้สามารถแชร์และแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้แม้ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกัน ฟีเจอร์เหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
- มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ไม่ควรถูกมองข้าม เพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ
โดยการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาเครื่องมือโน้ตที่ติดได้ซึ่งเหมาะกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ และยกระดับการจัดระเบียบดิจิทัลของคุณไปสู่ระดับใหม่
10 แอปโน้ตติดหน้าจอออนไลน์ที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดและบันทึกออนไลน์ที่แข็งแกร่ง ครอบคลุม และมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp ฟีเจอร์ ClickUp Whiteboards มอบผืนผ้าใบเสมือนจริงสำหรับไอเดีย กระบวนการทำงาน และกลยุทธ์ต่างๆ
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Whiteboards คือมันมาพร้อมกับชุดเทมเพลตไวท์บอร์ดที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างน่าทึ่ง – ตั้งแต่แผนผังองค์กรและแผนงานไปจนถึงการวางแผนเรื่องราวของผู้ใช้และเมทริกซ์ความพยายามที่มีผลกระทบ คุณจะพบเทมเพลตที่ช่วยให้กระบวนการทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณเป็นระเบียบและรวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมนี้เหมาะอย่างยิ่งในการช่วยในการระดมความคิดและการวางแผนของคุณรวมถึงเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ที่แข็งแกร่ง มันยังเหมาะสำหรับสิ่งง่าย ๆ แต่สำคัญไม่แพ้กัน เช่นรายการสิ่งที่ต้องทำ นอกจากนี้ มันยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือจดบันทึกที่ใช้ AIที่ดีที่สุดอีกด้วย
โปรดทราบว่า ClickUp เป็นมากกว่าแค่เครื่องมือบันทึกข้อความเสมือนจริง มันเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นนอกเหนือจากClickUp Whiteboardsคุณยังจะได้เพลิดเพลินกับฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมายที่จะช่วยปรับปรุงการทำงานของคุณได้อย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้เทมเพลตสำเร็จรูปหรือสร้างเทมเพลตใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและติดตามความคืบหน้า ศูนย์กลางเทมเพลตของ ClickUp มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย แบ่งตามระดับประสบการณ์และสำหรับกรณีการใช้งานมากกว่า 13+ กรณี—แก้ไขได้ง่ายในไวท์บอร์ดออนไลน์ของคุณ
- คุณสมบัติแผนผังความคิดช่วยให้คุณแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนและไอเดียที่ดีที่สุดในรูปแบบที่เรียบง่าย สะอาด และเข้าใจง่าย
- รายการ, งาน, และเอกสารที่สามารถแก้ไขได้เต็มที่ ซึ่งคุณสามารถทำซ้ำ, วาด, เชื่อมโยงถึงกัน, เป็นต้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตั้งแต่สีและขนาดของรายการไปจนถึงประเภทของตัวเชื่อมต่อ ทำให้คุณสามารถสร้างกระดานไวท์บอร์ดที่ไม่เหมือนใครซึ่งสะท้อนความคิดและกระบวนการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ClickUp ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์แอปแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดการประชุมหรือกำหนดส่งงานสำคัญ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
- มีข้อร้องเรียนเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับแอป Android
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3,000+ รีวิว)
2. Padlet
Padlet เป็นอีกหนึ่งโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการการทำงานเป็นทีมของคุณ การปรับปรุงการร่วมมือในทีมและการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ คุณสมบัติหลักของมันคือกระดานเสมือนจริงที่เรียกว่า 'padlets' สำหรับการจัดระเบียบและแบ่งปันเนื้อหาให้กับสมาชิกในทีมและผู้ร่วมงานชั่วคราว
และเมื่อพูดถึงเนื้อหา เราหมายถึงแทบทุกอย่างเลยทีเดียว ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือบอร์ดโน้ตติดหน้าจอ Padlet จึงเหมาะสำหรับการสร้างโน้ตออนไลน์หลากหลายรูปแบบอย่างชัดเจน แต่ยังสามารถใส่ไฟล์วิดีโอและเสียง รูปภาพ ภาพวาดด้วยมือ ลิงก์ไปยัง YouTube หรือ Twitter และอื่น ๆ อีกมากมายได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Padlet
- รองรับ 45 ภาษา
- Padlet มีแอปสำหรับเว็บ, iOS, Android, Mac, PC, Chromebook
- 119 วอลเปเปอร์ปรับแต่งได้และการรองรับอีโมจิ
- บอร์ดที่สวยงามพร้อมความใส่ใจในกราฟิกและรายละเอียดทางสายตา
ข้อจำกัดของ Padlet
- แผนฟรีค่อนข้างพื้นฐาน
- ความยาววิดีโอและขนาดไฟล์จำกัด
- ความคิดเห็นไม่สามารถจัดเป็นหัวข้อหรือจัดรูปแบบได้
ราคาแพดเล็ต
- แผนฟรี สำหรับ padlet ได้สูงสุด 3 แผ่น
- แพลนทอง สำหรับ padlet ได้สูงสุด 20 แผ่น: €4.99/เดือน
- แพลทินัมแพลน พร้อมปัดเล็ตไม่จำกัด: €6.99/เดือน
- แผนทีม: €9.99/เดือน
- แผนสำหรับโรงเรียน: เริ่มต้นที่ €1,000/ปี (กรุณาสอบถามราคา)
คะแนนและรีวิว Padlet
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
3. IdeaBoardz
แฟน ๆ ของโซลูชันที่เรียบง่ายจริง ๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน ที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและความสะดวกสบายมากกว่าการตกแต่งที่สวยงาม – ลองดู IdeaBoardz. นี่คือหนึ่งในเครื่องมือโน้ตออนไลน์ฟรีสำหรับการร่วมมือในทีม ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมระดมความคิดและการทบทวนผลงาน.
สิ่งที่ IdeaBoardz ทำนั้นง่ายมาก: คุณสร้างบอร์ดโน้ตออนไลน์ที่มีหนึ่งหรือหลายส่วน จากนั้นเพิ่มโน้ตลงไป คุณสามารถแชร์บอร์ดนี้กับทีมหรือผู้ร่วมงานอื่น ๆ ผ่าน URL หรือส่งออกเป็น PDF หรือ XI
IdeaBoardz มีเทมเพลตให้เลือกสองสามแบบ โดยเน้นเป็นพิเศษสำหรับการทบทวนผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการอภิปรายข้อดี/ข้อเสีย การประเมินความเสี่ยง/โอกาส และการให้ข้อเสนอแนะได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ IdeaBoardz
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาอย่างยิ่ง
- ง่ายต่อการแชร์สำหรับการระดมความคิด
- เหมาะสำหรับแฟนๆ ของการออกแบบสไตล์คลาสสิก
ข้อจำกัดของ IdeaBoardz
- ไม่มีตัวเลือกการผสานรวม
- ไม่มีรายงานหรือการวิเคราะห์
- ไม่ทำงานแบบเรียลไทม์
ราคาของ IdeaBoardz
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ IdeaBoardz
- G2: 4/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิว
4. ภาพถ่ายสไตล์พินอัพ
Pinup เป็นโซลูชันโน้ตติดออนไลน์ฟรีที่ให้บรรยากาศเหมือนโน้ตกระดาษจริงบนกระดานไม้ก๊อก มันเป็นเพียงโน้ตบนกระดาน แต่สามารถปรับแต่งและกำหนดสีได้
กระดานบันทึกข้อความเสมือนจริง Pinup พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณทันที คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งอะไรเลย และใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ – คุณสามารถเพิ่มบันทึกข้อความได้เพียงไม่กี่คลิก ต่างจากโซลูชันอื่นๆ ที่เน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก Pinup ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งบางอย่างสำหรับการเขียนบันทึกข้อความอย่างรวดเร็วของคุณ
แต่ละผ้าใบจะได้รับรหัสที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้นเมื่อคุณต้องการบอร์ดของคุณ เพียงเข้าถึง URL เฉพาะของมัน
คุณสมบัติเด่นของ Pinup
- รองรับการป้อนข้อมูลวิดีโอ
- บันทึกสามารถเชื่อมโยง ทำซ้ำ และย้ายตำแหน่งได้
- นำเข้าไฟล์จากคอมพิวเตอร์หรือ Dropbox
- คุณสมบัติการแชทกลุ่ม
ข้อจำกัดของภาพพินอัพ
- ไม่มีตัวเลือกการผสานรวม
- ไม่มีการสนับสนุนลูกค้า
- คุณสมบัติจำกัดเฉพาะบันทึกเท่านั้น
- ไม่มีการแจ้งเตือนแบบพุช
การตั้งราคาแบบพินอัพ
- ฟรี
คะแนนและรีวิวแบบพินอัพ
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
5. กระดาษแข็ง
CardBoardเป็นโซลูชันพื้นที่ทำงานร่วมกันออนไลน์ที่เน้นฟีเจอร์โน้ตติดเสมือนจริง แต่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่ซับซ้อนและสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานเป็นทีมและการประชุมทางไกล เมื่อเทียบกับแอปกระดานติดโน้ตแบบธรรมดา
ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และสามารถแชร์ได้, ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของพวกเขา และใช้เทมเพลต (ซึ่งสามารถปรับแต่งได้เช่นกัน) เพื่อวางแผนการทำงาน, เรื่องราวของผู้ใช้, วาระการประชุม, แผนผังการทำงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย
จากทีมไปจนถึงผู้วางแผนงานแต่งงาน CardBoard เป็นเครื่องมือภาพที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือผ่านความสามารถของโน้ตติดเสมือนจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CardBoard
- มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย (UX/UI, agile...) และคุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองและบันทึกไว้ได้
- การสื่อสารโดยตรงในแอป (การหารือ, การลงคะแนน, การแสดงความคิดเห็น, การบันทึกข้อความ...)
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์ม Agile ชั้นนำทั้งหมด (Jira, Trello, Azure...)
- ผู้ใช้สามารถสร้างชุมชนและกำหนดสิทธิ์ได้
ข้อจำกัดของกระดาษแข็ง
- บัตรเล็กเกินไปสำหรับบันทึกที่มีข้อความมาก ไม่มีการทับซ้อนของบัตร
- ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการผสานงานกับ Jira
- จัดการได้ยากเมื่อใช้แผนที่ขนาดใหญ่
ราคาของ CardBoard
- จำเป็น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ CardBoard
- G2: 4. 1/5 (15 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (170 รีวิว)
6. สติกกี้ส์
Stickies เป็นกระดานบันทึกดิจิทัลที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวาสำหรับการระดมความคิด การทบทวน และการทำแผนที่ความสนใจ พัฒนาโดย Carbon Five มันใช้ "สติ๊กกี้" อัจฉริยะหรือบันทึกดิจิทัลที่เปลี่ยนรหัสสีตามบริบท ซึ่งรับประกันการจัดรูปแบบที่สม่ำเสมอ โดยเน้นที่กระบวนการแบบ Agile โดยเฉพาะ Stickies ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงทีมซอฟต์แวร์เป็นหลัก แต่ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมอื่นๆ ที่ต้องการเครื่องมือบันทึกออนไลน์เพื่อแบ่งปันความคิดได้เช่นกัน
Stickies ช่วยให้ทีมสามารถสร้างแผ่นงานหลายแผ่นบนกระดานเดียวกันได้ เพื่อให้การประชุมเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณสามารถติดโพสต์ซ้อนกันเพื่อจัดระเบียบบันทึกที่คล้ายกันหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกันได้อีกด้วย เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์นี้ยังมีฟังก์ชันผืนผ้าใบไม่จำกัดอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสติกกี้ส์
- โหมดไม่ระบุตัวตนสำหรับการแบ่งปันความคิดในแบบส่วนตัว
- การจัดเรียงโน้ตติดหน้าจอด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ฟังก์ชันการโหวตสนับสนุนโดยใช้ปุ่ม +1
- บอร์ดขยายได้พร้อมผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัด
ข้อจำกัดของสติกกี้ส์
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- ไม่มีการเชื่อมต่อ
ราคาสติ๊กเกอร์
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของสติกกี้ส์
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
7. Microsoft Sticky Notes
แม้ว่า Microsoft Sticky Notes จะไม่ใช่เครื่องมือบันทึกข้อความออนไลน์แบบเว็บเบส แต่เป็นโซลูชันกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ได้รับความนิยม ได้รับการทดสอบแล้ว และใช้งานง่ายสำหรับการจัดระเบียบงานและชีวิตประจำวันของคุณโดยใช้โพสต์อิทเสมือน
แอปนี้ใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ – คุณสามารถตั้งค่าสีต่างๆ สำหรับโน้ตดิจิทัล, จัดรูปแบบข้อความพื้นฐาน, และเพิ่มรูปภาพได้ นอกจากนี้ยังมีมุมมองรายการโน้ตที่สะดวกเพื่อแสดงโน้ตที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Sticky Notes
- ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้ง; มาพร้อมกับ Windows 7 และเวอร์ชันที่สูงกว่า
- ใช้งานง่ายมาก
- มุมมองรายการช่วยจัดระเบียบโน้ตดิจิทัลบนเดสก์ท็อปของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Sticky Notes
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหรือการผสานรวม
- บางครั้งแอปไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยอัตโนมัติและบันทึกจะหายไป
- ไม่มีตัวเลือกในการเชื่อมโยงหรือแมปโน้ต
ราคาของ Microsoft Sticky Notes
- ฟรี พร้อม Windows
การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft Sticky Notes
- G2: ยังไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
8. กรุ๊ปแมป
หากคุณต้องการโน้ตเสมือนที่เหมาะสำหรับการระดมความคิด ลองดู GroupMap โซลูชันการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์นี้เหมาะสำหรับกิจกรรม การประชุม การสัมมนา และเวิร์กช็อป ผู้ใช้สร้างแผนที่และเชิญผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ มาแบ่งปันความคิดโดยใช้โน้ตเสมือน จากนั้นทุกคนสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์
GroupMap มาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับแผนผังความคิด การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ SWOT การทบทวนแบบ Agile และอื่นๆ อีกมากมาย
GroupMap สร้างขึ้นจากบล็อกที่คุณสามารถผสมผสานกันเพื่อสร้างแผนที่ของคุณได้: การระดมความคิด, การจัดกลุ่ม, การสำรวจ, การลงคะแนน, การให้คะแนน, การจัดตำแหน่ง, การดำเนินการ, ผลลัพธ์, เป็นต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GroupMap
- ฟังก์ชันตัวจับเวลาเพื่อรักษาความตรงต่อเวลาของกระบวนการและจำกัดระยะเวลา
- ระดับความเป็นส่วนตัวหลายระดับสำหรับบันทึกติดหน้าจอเสมือน (รวมถึงการไม่เปิดเผยตัวตนบางส่วนและทั้งหมด)
- แชทแบบเรียลไทม์—เหมาะสำหรับทีมระยะไกลของคุณ
- การสำรวจและการสำรวจความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ GroupMap
- ไม่รองรับเสียงหรือวิดีโอ
- ไม่มีการเชื่อมต่อ
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ดีบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ GroupMap
- พื้นฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือน
- กำหนดเอง: ขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ GroupMap
- G2: 4/5 (10 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15 รีวิว)
9. ลีโนอิท
Lino เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษของแอปยอดนิยมจากญี่ปุ่น Linoit ซึ่งเป็นกระดานบันทึกโน้ตเสมือนจริงฟรีสำหรับแชร์โพสต์อิทโน้ตและรูปภาพ นอกเหนือจากเครื่องมือบนเว็บแล้ว Lino ยังมีให้ใช้งานในรูปแบบแอปบน iOS และ Android อีกด้วย จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกขณะเดินทาง
จากบันทึกสิ่งที่ต้องทำและเตือนความจำง่ายๆ ไปจนถึงการปักหมุดรูปภาพบนผืนผ้าใบ Lino ยังทำหน้าที่เป็นกระดานสนทนาที่มีประโยชน์สำหรับเพื่อน ครอบครัว และโรงเรียนอีกด้วย
ผ้าใบสามารถเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะได้ และตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับโน้ตติดหน้าจอรวมถึงสีและขนาดตัวอักษรหลายขนาดและหลายแบบ
คุณสมบัติเด่นของ Linoit
- Linoit สร้างความรู้สึกของกระดานประกาศชุมชนจริงได้อย่างประสบความสำเร็จ
- ความสามารถในการตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับบันทึก
- รูปภาพและวิดีโอสามารถซูมเข้าและออกได้บนเครื่องมือที่สะดวกสบายนี้
ข้อจำกัดของ Linoit
- เวอร์ชันมือถือค่อนข้างรก
- ส่วนติดต่อผู้ใช้เป็นแบบพื้นฐานและค่อนข้างล้าสมัย
- ไม่เหมาะเป็นพิเศษสำหรับทีมที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการ
- ไม่มีการเชื่อมต่อ
ราคาของ Linoit
- ฟรี
- พรีเมียม: $3/เดือน สำหรับการสมัครสมาชิกผ่าน PayPal/Stripe, $2.99 สำหรับการซื้อในแอปบน iOS/Android
คะแนนและรีวิวของ Linoit
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
10. Google Jamboard
แฟน ๆ ของชุด Google Workspace น่าจะรู้จัก Google Jamboard กันอยู่แล้ว ส่วนที่เหลือควรลองดูอย่างแน่นอน กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบโต้ตอบนี้มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ที่เขียนด้วยมือ ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ Jamboard ซึ่งเป็นกระดานจริงขนาด 55 นิ้วที่ใช้งานร่วมกับ Workspace ได้ แต่ยังมีในรูปแบบเว็บแอปและแอปมือถืออีกด้วย
เว็บและแอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนหรือวาดบนจัมโบ้าร์ดได้ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเป็นเซสชั่นและแจกจ่ายเป็นแท็บได้ พวกเขายังสามารถค้นหา Google, แทรกภาพหรือแม้กระทั่งหน้าเว็บ, และทำงานบนจัมโบ้าร์ดผ่าน Google Meet ได้
โครงการถูกนำเสนอในรูปแบบสไลด์โชว์ โดยมี 20 เฟรมต่อหนึ่งรอบ สไลด์โชว์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติไปยัง Google Drive เฟรมแต่ละเฟรมจะเป็นกระดานไวท์บอร์ดเปล่าที่ผู้ใช้สามารถวาด เขียน หรืออัปโหลดเนื้อหาได้
โปรดทราบว่าเฟรมเหล่านี้ไม่ใช่เพียงกระดาษโน้ตแบบติดได้ธรรมดา แต่มีฟีเจอร์บันทึกที่คุณสามารถพิมพ์ข้อความได้โดยตรง นอกจากนี้ การเขียนโน้ตแบบติดได้และการวาดด้วยมือจะทำโดยใช้ปากกาพิเศษ (สำหรับผู้ที่ใช้เครื่อง Jamboard) หน้าจอสัมผัส เมาส์ หรือทัชแพด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Jamboard
- เหมาะสำหรับมืออาชีพและทีมที่ทำงานอย่างกว้างขวางกับชุด Google Workplace
- กระดานนั้นง่ายมากที่จะแชร์และร่วมมือกันในระหว่างการประชุมคิดค้น
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสไลด์โชว์เพื่อนำเสนอไอเดียที่ดีที่สุดของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Jamboard
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ขาดความยืดหยุ่น
- ตัวเลือกการส่งออกที่จำกัดสำหรับบอร์ดโพสต์อิท
- Jamboard ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีอุปกรณ์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องต่อทีม และอุปกรณ์นั้นมีราคาค่อนข้างสูง
ราคาของ Google Jamboard
- ฟรี แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ
- อุปกรณ์: $4,999 บวกค่าธรรมเนียมการจัดการและสนับสนุน $600/ปี
คะแนนและรีวิว Google Jamboard
- G2: 4. 2/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (97 รีวิว)
จัดการงานด้วยบันทึกออนไลน์
โลกอันกว้างใหญ่ของเครื่องมือบันทึกโน้ตออนไลน์มีทางเลือกมากมาย ตั้งแต่แอปพลิเคชันจดบันทึกที่เรียบง่ายไปจนถึงแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ซับซ้อน การเลือกที่ดีที่สุดจะสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของคุณ
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับความต้องการแทบทุกประเภทของคุณได้? ไม่ว่าจะเป็นงานง่าย ๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน และจากผู้ใช้รายบุคคลไปจนถึงทีมขนาดใหญ่ ClickUp คือโซลูชันครบวงจรเพื่อยกระดับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
อย่าเพียงแค่เชื่อคำพูดของเรา—สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวคุณเองว่า ClickUp สามารถปฏิวัติวิธีการจัดการดิจิทัลของคุณได้อย่างไร ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUp และปลดล็อกศักยภาพในการทำงานของคุณ
ทำไมต้องรอ? ระดับประสิทธิภาพถัดไปของคุณอยู่แค่คลิกเดียว!