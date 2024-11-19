บล็อก ClickUp

15 ทางเลือกและโปรแกรมทดแทน Google Jamboard ที่ดีที่สุด (กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล) ปี 2025

19 พฤศจิกายน 2567

Jamboard เป็นแพลตฟอร์มการสร้างสรรค์และทำงานร่วมกันที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถนำไอเดียของตนมาสู่ความเป็นจริงได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบการปฏิสัมพันธ์มีการพัฒนาอยู่ทุกวัน Jamboard อาจไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของคุณได้

ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจเริ่มค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อหาทางเลือกของ Jamboard ที่มอบประสบการณ์การร่วมมือทางไกลที่แท้จริงสำหรับทีมของคุณ

บทความนี้ได้คัดสรรกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลหลากหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ รีวิวจากผู้ใช้ และราคา เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jamboard ให้กับคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปทางเลือกยอดนิยมของ Jamboard:

  • ClickUp: ดีที่สุดโดยรวม เชื่อมต่อไวท์บอร์ดกับงานและโครงการได้อย่างไร้รอยต่อ
  • Miro: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่ ผู้ใช้ไม่จำกัด และเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
  • ภาพจิตรกรรมฝาผนัง: เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน มีกระดานไวท์บอร์ดหลายแผ่นที่สามารถปรับขนาดได้
  • Stormboard: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิด, รูปแบบการจัดวางแบบโน้ตติดผนังพร้อมกระดานไวท์บอร์ดแยกแต่ละชิ้น
  • Limnu: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังกระบวนการทำงาน มอบประสบการณ์การวาดที่สมจริง
  • Conceptboard: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอของทีม, รองรับการสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า
  • InVision Freehand: เหมาะสำหรับนักแก้ไขภาพ ซิงค์กับเครื่องมือออกแบบเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
  • Microsoft Whiteboard: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft Workspace, ให้บริการการวาดภาพและการสร้างแผนภาพแบบร่วมมือ
  • ไวท์บอร์ด: แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ดีที่สุด ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • วาดแชท: เหมาะสำหรับการวาดภาพร่วมกัน, อนุญาตให้มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
  • ไวท์บอร์ดฟ็อกซ์: ใช้งานได้ดีกับ Zoom และ Google Meet พร้อมด้วยเครื่องมือวาดภาพมากมาย
  • Ziteboard: น้ำหนักเบาและเรียบง่าย เหมาะสำหรับการศึกษาและชั้นเรียนออนไลน์
  • Canva: เหมาะสำหรับทีมออกแบบ มีเครื่องมือแก้ไขและแอนิเมชันหลากหลาย
  • Crayon: ฟรีและใช้งานง่าย แต่มีฟีเจอร์จำกัดและไม่มีช่องทางการสื่อสาร
  • ไวท์บอร์ด Zoom: ผสานการทำงานกับ Zoom ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม

กระดานอัจฉริยะของ Jamboard คืออะไร?

Jamboard เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกันสามารถโต้ตอบแบบเรียลไทม์ได้

ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มนี้มีห้อง และผู้ใช้ในห้องเดียวกันสามารถแชร์ไฟล์และทำการแก้ไขในกระบวนการที่เรียกว่าการทำงานแบบซิงค์ เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบนี้ใช้ Google Drive, Google Sheets และ Google Docs ในการออกแบบการทำงานร่วมกัน

เทคโนโลยีนี้เป็นเส้นชีวิตสำหรับทีมสร้างสรรค์ ครู นักเรียน และธุรกิจต่างๆ ในช่วงการล็อกดาวน์จากการระบาดของโควิด-19 มันช่วยให้ครูสามารถเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์แบบโต้ตอบกับนักเรียนได้ และช่วยให้ทีมต่างๆ ยังคงเชื่อมต่อกันได้จากระยะไกล 👩‍💻🌎 👋🧑‍💻

จัมบอร์ดไวท์บอร์ด
จัมบอร์ดผ่านGoogle Workspace

ทำไมต้องมองหาแอปที่คล้ายกับจัมบอร์ด?

ตามความคิดเห็นของผู้ใช้, Jamboard มีข้อบกพร่องในหลายด้าน, รวมถึง:

  • การขาดอิสระของผู้ดูแลระบบ—ครูผู้สอนได้รายงานกรณีนักเรียนสามารถลบไฟล์การศึกษาได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนจากผู้ดูแลระบบ
  • ไม่มีฟังก์ชันออฟไลน์
  • รองรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ได้เพียง 50 คนต่อครั้ง
  • ผู้ใช้สามารถมีสไลด์ได้สูงสุด 20 สไลด์ต่อหนึ่ง Jamboard
  • ผู้ใช้ต้องรวมทีมหรือใช้ Zoom สำหรับการสื่อสารด้วยวาจา

ข้อจำกัดเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ผู้ใช้จำนวนมากมองหาทางเลือกกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของพวกเขา

มาดู 14 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Jamboard ในวันนี้กัน 👀

15 ทางเลือกของกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง Jamboard ในปี 2025

1. ClickUp – กระดานไวท์บอร์ดเชิงโต้ตอบที่ดีที่สุด

ClickUp Whiteboard
เริ่มต้นใช้งานกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ หรือกำหนดขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp Whiteboards ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวบรวมไอเดีย งานเอกสาร โครงการ การวิเคราะห์ และการสื่อสารของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างทรงพลัง

แล้วมันน่าแปลกใจหรือไม่ที่ClickUp Whiteboardsอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนี้?

พวกเขาเป็นผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิด, การวางแผนกลยุทธ์, การทำงานแบบ Agile, และอื่น ๆ อีกมากมาย—ทั้งสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวและออนไลน์! ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? วัตถุที่เพิ่มลงในไวท์บอร์ดสามารถเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUpได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้การเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

สร้างภาพด้วย AI ด้วย ClickUp Brain ใน ClickUp Whiteboards

และหากนั่นยังไม่เพียงพอClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp จะช่วยคุณแปลงข้อความให้เป็นภาพ และช่วยเหลือในการดำเนินโครงการโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน คุณสามารถสร้างภาพ AI ได้โดยตรงบนผืนผ้าใบไวท์บอร์ดเพื่อเพิ่มสีสันให้กับการหารือของคุณ!

คุณสมบัติ:

  • ความเข้ากันได้กับ Google Drive: หากคุณมีงานใน Google Drive ของ Jamboard คุณสามารถโอนย้ายงานเหล่านั้นไปยัง ClickUp Whiteboard ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถใช้งานร่วมกับ ClickUp Docs ได้อย่างราบรื่น
  • คุณสมบัติการจัดรูปแบบ: สร้างภาพวาด ข้อความโน้ตติดหน้าจอ อีโมจิ รูปภาพ และรูปร่าง
  • การออกแบบที่ปรับแต่งได้: ผู้ใช้สามารถจัดการเลเยอร์ที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างวิกิของบริษัท โลโก้ และคลังความรู้
  • โหมดโฟกัส: จำกัดสิ่งรบกวนบนหน้าจอโดยเน้นเฉพาะส่วนของไวท์บอร์ดที่ต้องการ
  • โหมดมืด: สลับไปที่โหมดมืดเพื่อลดความเมื่อยล้าของดวงตาและประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้น
  • วิดเจ็ตฝังตัว: วิดเจ็ตช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขงานได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
  • เทมเพลตไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว: เร่งกระบวนการไวท์บอร์ดระหว่างแผนกต่างๆ

ข้อดี:

ข้อเสีย:

  • คุณสมบัติบางอย่างมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • โหมดออฟไลน์ไม่สามารถใช้งานได้

ราคา:

เรตติ้ง:

2. Miro – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและการสื่อสารด้วยวาจา

กระดานไวท์บอร์ด Miro
ผ่านทางMiro

Miroช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและบรรลุผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์นี้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ iOS, Android และเดสก์ท็อป พร้อมดีไซน์ที่ใช้งานได้ง่ายและโต้ตอบได้ ผู้ใช้สามารถเริ่มทำงานจากเทมเพลตที่ต้องการหรือกระดานไวท์บอร์ดเปล่าใหม่ได้ทันที

ไม่เหมือนกับJamboard, Miroรองรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนในเวลาเดียวกัน และใช้การซูมเป็นวิธีการสื่อสารทางวาจา. นอกจากนี้, Miro ยังมีเครื่องมือโต้ตอบที่ดีที่สุดในตลาด.

คุณสมบัติ:

  • เทมเพลตไวท์บอร์ดที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเช่น การออกแบบ UX การทำแผนที่ลูกค้า และการทบทวนย้อนหลัง
  • ฟังก์ชันการใช้งานไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้
  • Miro marketplace: มีแอปที่ใช้งานร่วมกันได้มากมาย

ข้อดี:

  • การตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่ดีขึ้น
  • หลากหลายคุณสมบัติแบบโต้ตอบ
  • มีคุณสมบัติการแชร์หน้าจอ

ข้อเสีย:

  • มีข้อบกพร่องในโหมดแชร์หน้าจอ
  • กระดานไวท์บอร์ด Miro ใช้หน่วยความจำคอมพิวเตอร์มาก

ราคา:

Miro มีตัวเลือกการชำระเงินสามแบบ:

  • โหมดฟรี
  • แผนทีม: $8/เดือน
  • ธุรกิจ: $16/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับ:

  • G2: 4. 8 ดาวจาก 3,450 รีวิว
  • Captera: 4. 7 ดาวจาก 634 รีวิว

เปรียบเทียบMiro กับ Lucidchart!

3. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง – เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

กระดานไวท์บอร์ดแบบผนัง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

คุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Jamboard สำหรับทีมแก้ไขรูปภาพของคุณอยู่หรือไม่?Muralcanvas มีกระดานไวท์บอร์ดหลายแบบที่คล้ายกับ artboards ของ Photoshop อย่างไรก็ตาม กระดานไวท์บอร์ดของ Mural สามารถจัดเรียงใหม่และปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติ:

  • แม่แบบสำเร็จรูป
  • กริดที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • กล่องบริบท
  • ห้องหลายห้องสำหรับทีมต่างๆ
  • เครื่องมือแก้ไขในตัว
  • เครื่องมือแชท
  • โหมดโฟกัสและตัวจับเวลา

ข้อดี:

  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น
  • เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ แคนวาส และรายการพาเลตต์
  • ตัวเลือกการส่งออกและนำเข้า
  • การสนับสนุนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ข้อเสีย:

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอื่น ๆ
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมีปัญหาขัดข้องและล่าช้าเป็นครั้งคราว
  • ไม่มีการผสานรวมกับ Zoom

ราคา:

  • แผนเริ่มต้น: $12/เดือน
  • แผนพลัส: $20/เดือน

รีวิว:

  • คะแนน G2: 4 ดาวจาก 949 รีวิว
  • คะแนน Capterra: 4.5 ดาว จาก 81 รายการ

โบนัส:ภาพจิตรกรรมฝาผนัง vs มิโร!

4. Stormboard – เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิด

กระดานไวท์บอร์ดสตอร์มบอร์ด
ผ่านทางStormboard

กระดานอัจฉริยะ Stormboard มีรูปแบบการจัดวางแบบโน้ตติด, โดยแต่ละโน้ตจะถือกระดานไวท์บอร์ดของตัวเอง คุณสามารถกำหนดทีมให้กับโน้ตติดและกระดานไวท์บอร์ดของพวกเขาได้อินเทอร์เฟซทำให้การจัดการทีมเป็นเรื่องง่าย และคุณสามารถติดตามงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ

คุณสมบัติ:

  • กระดาษโน้ตติดกระดานไวท์บอร์ดแบบปรับขนาดได้
  • สามารถใช้งานร่วมกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้
  • เครื่องมือการจัดการทีมที่ราบรื่นสำหรับผู้นำทีม
  • เครื่องมือแชทและเสียงในตัว
  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อดี:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • ช่องทางการสื่อสารที่ดีขึ้น
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น

ข้อเสีย:

  • ชุดสีที่จำกัดสำหรับบัตร
  • แมลงตัวเล็ก
  • เครื่องมือผู้ดูแลระบบที่จำกัด

ราคา:

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • ธุรกิจ: $10/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

เรตติ้ง:

  • คะแนน G2: 4 ดาว จาก 25 รีวิว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.5 ดาว จาก 34 รีวิว

5. Limnu – เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังกระบวนการทำงาน

กระดานไวท์บอร์ดลินมู่
ผ่านทางหลินมู่

กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล Limnu มีให้บริการในเวอร์ชัน Android, iOS และเดสก์ท็อป มอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลที่เรียบง่ายและอนุรักษ์นิยม แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับทีมที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงมีเครื่องมือจำกัด และคุณต้องทำงานบางอย่างด้วยการสัมผัสทางกายภาพ

คุณสมบัติ:

  • ภาพวาดด้วยปากกามาร์กเกอร์ที่สมจริง
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • การควบคุมของผู้ดูแลระบบที่ยอดเยี่ยม
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

ข้อดี:

  • ใช้งานง่าย
  • กระดานไวท์บอร์ดขนาดใหญ่บนอินเทอร์เฟซ
  • ช่องทางการสื่อสารแบบแชทและวิดีโอ

ข้อเสีย:

  • มันพึ่งพาการซูมสำหรับการสื่อสารทางวิดีโอและเสียง
  • คุณสมบัติการลบอาจไม่เสถียร

ราคา:

  • แผนโปร: $5/เดือน
  • ทีม: $8/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับ:

  • คะแนน G2: 4.9 ดาว จาก 13 รีวิว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.8 ดาว จาก 12 รีวิว

6. Conceptboard – เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอของทีม

กระดานไวท์บอร์ดคอนเซ็ปต์บอร์ด
ผ่านทางกระดานคอนเซ็ปต์

Conceptboardเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอและการระดมความคิดของทีม ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jamboard สำหรับทีมธุรกิจที่ต้องการแบ่งปันแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาให้กับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางของลูกค้าและสร้างบุคลิกภาพบนกระดานขณะที่คุณพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังและกลยุทธ์กับลูกค้าของคุณ

คุณสมบัติ:

  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
  • การแชร์หน้าจอในแอป
  • วิดเจ็ตกระดานสนทนา
  • ระบบงาน
  • ตัวเลือกการประชุมทางโทรศัพท์

ข้อดี:

  • กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ฟรีให้พื้นที่สูงสุด 500 MB และกระดานไม่จำกัดจำนวน
  • ช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้ รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์
  • ตัวเลือกการส่งออกและแชร์ที่ง่ายดาย

ข้อเสีย:

  • การอัปโหลดรูปภาพใช้เวลานาน
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความน่าดึงดูดน้อยกว่า

ราคา:

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ 250 คน

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

7. InVision Freehand – เหมาะที่สุดสำหรับผู้แก้ไขภาพ

กระดานไวท์บอร์ด InVision Freehand
ผ่านทางInVision Freehand

InVision Freehand เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักแก้ไขภาพ แต่ด้วยความหลากหลายของมันทำให้ทีมใด ๆ ก็สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มนี้ได้ แพลตฟอร์มนี้ซิงค์สเก็ตช์และภาพที่แก้ไขของคุณ และใช้มันเพื่อสร้างคำแนะนำแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติ:

  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
  • การแชร์หน้าจอ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน

ข้อดี:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบ
  • เวอร์ชันฟรีให้สิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติมากมาย
  • อัปโหลดไฟล์และเพิ่มความคิดเห็นในรูปแบบข้อความได้ง่าย

ข้อเสีย:

  • ไม่มีเครื่องมือแชท ยกเว้นส่วนความคิดเห็น

ราคา:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับ:

  • คะแนน G2: 4 ดาว จาก 743 รีวิว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.6 ดาว จาก 666 รีวิว

8. Microsoft whiteboard – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft Workspace

ไวท์บอร์ดไมโครซอฟท์
ผ่านทางไมโครซอฟต์

ซอฟต์แวร์คลาวด์ไวท์บอร์ดของ Microsoftช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการวาดรูปทรง สร้างตาราง และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ คุณสมบัติต่างๆ เช่น ส่วนแสดงความคิดเห็นช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะผ่านการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังมีตัวเลือกปากกาที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้แก้ไขรูปภาพ วาดรูปทรงบนผืนผ้าใบ และแชร์โน้ตติดผนังได้

คุณสมบัติ:

  • API
  • เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • เครื่องมือแสดงความคิดเห็น
  • การวาดแผนผัง
  • ผ้าใบสด
  • การวิเคราะห์และรายงาน
  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้

ข้อดี:

  • เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม Office 365
  • เครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม

ข้อเสีย:

  • ฟีเจอร์อาจมีปัญหาขัดข้องเมื่อเปลี่ยนผืนผ้าใบ
  • ขาดคุณสมบัติหลักเมื่อเทียบกับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลระดับสูง เช่น ClickUp และ Miro

ราคา:

  • ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

เรตติ้ง:

  • คะแนน G2: 4 จาก 30 รีวิว
  • คะแนน Capterra: 4 ดาวจาก 59 รีวิว

ลองดูคู่แข่งของ Microsoft Whiteboard เหล่านี้!

9. Witeboard – แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ดีที่สุด

ไวท์บอร์ด
ผ่านทางไวท์บอร์ด

แพลตฟอร์มคลาวด์แบบร่วมมือ Witeboard ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และแบ่งปันความคิดบนผืนผ้าใบไวท์บอร์ดได้ สมาชิกทีมต้องสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าสู่แพลตฟอร์มโดยผู้นำทีม

แพลตฟอร์มรองรับเฉพาะเวอร์ชันเว็บและเหมาะสำหรับทุกระดับธุรกิจ

คุณสมบัติ:

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • การระดมความคิด
  • เครื่องมือสำหรับร่างภาพ
  • ไวท์บอร์ด
  • ผ้าใบดิจิทัล
  • ฟังก์ชันโฟกัส

ข้อดี:

  • เข้าร่วมทีมและเพิ่มสมาชิกได้ง่าย
  • ใช้งานง่าย
  • แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
  • ฟังก์ชันโฟกัสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อเสีย:

  • มีให้บริการเฉพาะบนเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น
  • ช่องทางการสื่อสารที่จำกัด

ราคา:

  • ฟรี

เรตติ้ง:

  • คะแนน G2: 4 ดาว จาก 30 รีวิว

10. Draw Chat – การวาดภาพร่วมกันที่ดีที่สุด

กระดานไวท์บอร์ดแชทวาด
ผ่านDraw Chat

กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับการวาดภาพช่วยให้คุณสามารถจัดการประชุมและบริหารทีมต่างๆ ได้—มีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบแบบเรียลไทม์ที่สมาชิกในทีมสามารถแชร์ลิงก์ที่สามารถแก้ไขได้ของภาพวาดของพวกเขา ทีมสามารถสื่อสารผ่านการแชท ข้อความเสียง หรือการประชุมทางวิดีโอ

คุณสมบัติ:

  • กระดานวาดภาพ
  • ข้อความตัวอักษร
  • การประชุมทางวิดีโอ
  • ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
  • บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
  • คู่มือผู้ใช้

ข้อดี:

  • ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน
  • อินเทอร์เฟซที่ตอบสนองและใช้งานง่าย
  • เครื่องมือทีมที่แตกต่างกัน

ข้อเสีย:

  • มีให้บริการเฉพาะในเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น
  • ขาดคุณสมบัติและเครื่องมือที่มีในกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอื่น ๆ

ราคา:

  • ฟรี

เรตติ้ง:

  • คะแนน G2: 4. 5 จาก 9 รีวิว
  • คะแนน Capterra: 4. 2 ดาวจาก 5 รีวิว

11. จิ้งจอกกระดานไวท์บอร์ด

ไวท์บอร์ด ฟ็อกซ์ ไวท์บอร์ด
ผ่านทางไวท์บอร์ดฟ็อกซ์

ไวท์บอร์ด ฟ็อกซ์ เป็นพื้นที่ทำงานออนไลน์แบบโต้ตอบที่ทำงานร่วมกับ Zoom และ Google Meet เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมออนไลน์ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือมากมาย รวมถึงสีสำหรับวาดและปากกา ซึ่งผู้ใช้สามารถออกแบบและแก้ไขรูปภาพและรูปร่างบนผืนผ้าใบได้

คุณสมบัติ:

  • เครื่องมือวาด
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • Zoom และ Meet สามารถใช้งานร่วมกันได้
  • ผืนผ้าใบสำหรับวาดภาพ

ข้อดี:

  • จำนวนสมาชิกทีมไม่จำกัด
  • การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านซูม
  • เครื่องมือแก้ไขและวาดภาพมากมาย

ข้อเสีย:

  • ชุดสีของข้อความมีจำกัด
  • บอร์ดจะปิดการใช้งานหลังจากใช้งานไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง

การกำหนดราคา:

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • ข้อดี: $7/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

เรตติ้ง:

  • คะแนน G2: 4 ดาว จาก 12 รีวิว
  • คะแนนจาก Capterra: 4 ดาว จาก 20 รีวิว

12. กระดานไซต์

กระดานไวท์บอร์ด Ziteboard
ผ่านทางZiteboard

Ziteboard เป็นกระดานไวท์บอร์ดน้ำหนักเบาที่มีให้ใช้เฉพาะบนเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น แต่สามารถใช้งานได้กับทั้งเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทำงานได้ดีในระหว่างการเรียนออนไลน์

นี่คือทางเลือกที่เรียบง่ายสำหรับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ซับซ้อนเกินไป เช่น Jamboard อย่างไรก็ตาม มันยังคงมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการ

คุณสมบัติ:

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • เครื่องมือวาด
  • การใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF และรูปภาพ

ข้อดี:

  • ใช้งานง่าย
  • ต้องการข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่ง่าย

ข้อเสีย:

  • มันขาดคุณสมบัติและเครื่องมือหลายอย่างเนื่องจากมีน้ำหนักเบา

ราคา:

  • โปรรายสัปดาห์: $5/ รายบุคคล
  • โปรรายเดือน: $9/บุคคล
  • รายปีโปร: $85
  • องค์กร: อเนกประสงค์

เรตติ้ง:

  • คะแนน G2: 4 ดาวจาก 4 รีวิว
  • คะแนน Capterra: 5.0 ดาว จาก 3 รีวิว

13. Canva

กระดานไวท์บอร์ด Canva
ผ่านทางCanva

แพลตฟอร์มที่สามารถแชร์ได้ของ Canva ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์ไวท์บอร์ดกับสมาชิกในทีมของคุณได้ แพลตฟอร์มนี้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ดีไซเนอร์ในอุตสาหกรรมดิจิทัล แฟชั่น และการออกแบบกราฟิก

คุณสมบัติ:

  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
  • เครื่องมือแก้ไขฟรี
  • เครื่องมือแอนิเมชันฟรี
  • เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ

ข้อดี:

ข้อเสีย:

  • คุณไม่สามารถสร้างองค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกันได้
  • องค์ประกอบและรูปภาพเป็นแบบทั่วไป
  • ใช้งานยากบนหน้าจอขนาดเล็ก

ราคา:

  • Canva Pro: $119.99 ต่อปี

เรตติ้ง:

  • คะแนน G2: 4. 7 ดาวจาก 3,337 รีวิว
  • คะแนนจาก Capterra: 4.7 ดาว จาก 9,561 รีวิว

โบนัส:ทางเลือกของ Canva!

14. สีเทียน

กระดานไวท์บอร์ดสีเทียน
ผ่านCrayon

Crayon (Cr4yon. com) เป็นตัวเลือกกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ฟรีที่มีฟีเจอร์จำกัด แพลตฟอร์มฟรีนี้ไม่มีช่องทางการสื่อสารและมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่จำกัด เว็บไซต์ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างเริ่มต้นและมีอีกยาวไกลที่จะพัฒนา

คุณสมบัติ:

  • เครื่องมือวาดภาพแบบง่าย
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน

ข้อดี:

  • ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชี
  • ฟรี
  • มันตรงไปตรงมา

ข้อเสีย:

  • การขาดเครื่องมือสำหรับการสร้างสรรค์งานที่ซับซ้อน
  • ไม่มีช่องทางการสื่อสาร
  • มีให้บริการเฉพาะบนเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น

ราคา:

  • ฟรี

15. กระดานไวท์บอร์ด Zoom

วิธีเพิ่มกระดานไวท์บอร์ดในการประชุม Zoom สำหรับการระดมความคิด
ผ่านทาง Zoom

Zoom Whiteboard เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ Zoom ในการประชุมทางวิดีโออยู่แล้ว มันให้กระดานโต้ตอบที่สมาชิกในทีมสามารถระดมความคิด วางแผน และแบ่งปันแนวคิดแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม Zoom

คุณสมบัติ:

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มรูปทรง ข้อความ และการวาดภาพด้วยมือบนกระดานไวท์บอร์ด
  • คุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอ

ข้อดี:

  • เพิ่มไปยังการประชุม Zoom
  • บันทึกไวท์บอร์ดของคุณเป็นไฟล์ PNG ได้อย่างง่ายดาย
  • ยกเลิก & ทำซ้ำ

ข้อเสีย:

  • คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือไวท์บอร์ดอื่น ๆ
  • จำเป็นต้องใช้ Zoom
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ราคา:

  • ไวท์บอร์ด: $2. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไวท์บอร์ด พลัส: $7.00/เดือน ต่อผู้ใช้

ปรับปรุงการร่วมมือทางภาพของคุณด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล

ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพได้ปฏิวัติการสื่อสารในหลากหลายภาคส่วน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเซสชันระดมความคิดเสมือนจริงกับสมาชิกในทีมที่อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลกได้ในตอนนี้ 👋 🌎

Jamboard เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มกระดานอัจฉริยะชั้นนำ อย่างไรก็ตาม ยังมีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจ เช่นClickUp Interactive Whiteboard ที่สามารถมอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบไร้ขีดจำกัดให้กับทีมของคุณ

แปลงวัตถุเป็นงาน
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUp เชื่อมต่อโดยตรงกับงานของคุณ เพื่อนร่วมทีม และอื่นๆ

เมื่อพูดถึงการระดมความคิดและการจัดการโครงการ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณแสดงความคิดของคุณได้อย่างชัดเจน สามารถแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย และจัดการและเชื่อมโยงงานสำคัญทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน

ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นและอีกมากมายได้—ทั้งหมดในที่เดียว

ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้มากกว่าหนึ่งร้อยรายการ รวมถึงกระดานไวท์บอร์ดที่ทรงพลังและทำงานร่วมกันได้ คุณและทีมของคุณจะมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการพิชิตทุกประเภทของโปรเจกต์! 🔥