15 ทางเลือกและโปรแกรมทดแทน Google Jamboard ที่ดีที่สุด (กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล) ปี 2025

Jamboard เป็นแพลตฟอร์มการสร้างสรรค์และทำงานร่วมกันที่ปฏิวัติวงการ ซึ่งช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถนำไอเดียของตนมาสู่ความเป็นจริงได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรูปแบบการปฏิสัมพันธ์มีการพัฒนาอยู่ทุกวัน Jamboard อาจไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของคุณได้
ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจเริ่มค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อหาทางเลือกของ Jamboard ที่มอบประสบการณ์การร่วมมือทางไกลที่แท้จริงสำหรับทีมของคุณ
บทความนี้ได้คัดสรรกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลหลากหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ รีวิวจากผู้ใช้ และราคา เพื่อนำเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jamboard ให้กับคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปทางเลือกยอดนิยมของ Jamboard:
- ClickUp: ดีที่สุดโดยรวม เชื่อมต่อไวท์บอร์ดกับงานและโครงการได้อย่างไร้รอยต่อ
- Miro: เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่ ผู้ใช้ไม่จำกัด และเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
- ภาพจิตรกรรมฝาผนัง: เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน มีกระดานไวท์บอร์ดหลายแผ่นที่สามารถปรับขนาดได้
- Stormboard: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิด, รูปแบบการจัดวางแบบโน้ตติดผนังพร้อมกระดานไวท์บอร์ดแยกแต่ละชิ้น
- Limnu: เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังกระบวนการทำงาน มอบประสบการณ์การวาดที่สมจริง
- Conceptboard: เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอของทีม, รองรับการสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า
- InVision Freehand: เหมาะสำหรับนักแก้ไขภาพ ซิงค์กับเครื่องมือออกแบบเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- Microsoft Whiteboard: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft Workspace, ให้บริการการวาดภาพและการสร้างแผนภาพแบบร่วมมือ
- ไวท์บอร์ด: แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ดีที่สุด ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับการทำงานร่วมกัน
- วาดแชท: เหมาะสำหรับการวาดภาพร่วมกัน, อนุญาตให้มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
- ไวท์บอร์ดฟ็อกซ์: ใช้งานได้ดีกับ Zoom และ Google Meet พร้อมด้วยเครื่องมือวาดภาพมากมาย
- Ziteboard: น้ำหนักเบาและเรียบง่าย เหมาะสำหรับการศึกษาและชั้นเรียนออนไลน์
- Canva: เหมาะสำหรับทีมออกแบบ มีเครื่องมือแก้ไขและแอนิเมชันหลากหลาย
- Crayon: ฟรีและใช้งานง่าย แต่มีฟีเจอร์จำกัดและไม่มีช่องทางการสื่อสาร
- ไวท์บอร์ด Zoom: ผสานการทำงานกับ Zoom ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม
กระดานอัจฉริยะของ Jamboard คืออะไร?
Jamboard เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกันสามารถโต้ตอบแบบเรียลไทม์ได้
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มนี้มีห้อง และผู้ใช้ในห้องเดียวกันสามารถแชร์ไฟล์และทำการแก้ไขในกระบวนการที่เรียกว่าการทำงานแบบซิงค์ เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบนี้ใช้ Google Drive, Google Sheets และ Google Docs ในการออกแบบการทำงานร่วมกัน
เทคโนโลยีนี้เป็นเส้นชีวิตสำหรับทีมสร้างสรรค์ ครู นักเรียน และธุรกิจต่างๆ ในช่วงการล็อกดาวน์จากการระบาดของโควิด-19 มันช่วยให้ครูสามารถเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์แบบโต้ตอบกับนักเรียนได้ และช่วยให้ทีมต่างๆ ยังคงเชื่อมต่อกันได้จากระยะไกล 👩💻🌎 👋🧑💻
ทำไมต้องมองหาแอปที่คล้ายกับจัมบอร์ด?
ตามความคิดเห็นของผู้ใช้, Jamboard มีข้อบกพร่องในหลายด้าน, รวมถึง:
- การขาดอิสระของผู้ดูแลระบบ—ครูผู้สอนได้รายงานกรณีนักเรียนสามารถลบไฟล์การศึกษาได้โดยไม่มีการแจ้งเตือนจากผู้ดูแลระบบ
- ไม่มีฟังก์ชันออฟไลน์
- รองรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ได้เพียง 50 คนต่อครั้ง
- ผู้ใช้สามารถมีสไลด์ได้สูงสุด 20 สไลด์ต่อหนึ่ง Jamboard
- ผู้ใช้ต้องรวมทีมหรือใช้ Zoom สำหรับการสื่อสารด้วยวาจา
ข้อจำกัดเหล่านี้ได้กระตุ้นให้ผู้ใช้จำนวนมากมองหาทางเลือกกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของพวกเขา
มาดู 14 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Jamboard ในวันนี้กัน 👀
15 ทางเลือกของกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง Jamboard ในปี 2025
1. ClickUp – กระดานไวท์บอร์ดเชิงโต้ตอบที่ดีที่สุด
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวบรวมไอเดีย งานเอกสาร โครงการ การวิเคราะห์ และการสื่อสารของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างทรงพลัง
แล้วมันน่าแปลกใจหรือไม่ที่ClickUp Whiteboardsอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนี้?
พวกเขาเป็นผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิด, การวางแผนกลยุทธ์, การทำงานแบบ Agile, และอื่น ๆ อีกมากมาย—ทั้งสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวและออนไลน์! ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? วัตถุที่เพิ่มลงในไวท์บอร์ดสามารถเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUpได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้การเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น
และหากนั่นยังไม่เพียงพอClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp จะช่วยคุณแปลงข้อความให้เป็นภาพ และช่วยเหลือในการดำเนินโครงการโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน คุณสามารถสร้างภาพ AI ได้โดยตรงบนผืนผ้าใบไวท์บอร์ดเพื่อเพิ่มสีสันให้กับการหารือของคุณ!
คุณสมบัติ:
- ความเข้ากันได้กับ Google Drive: หากคุณมีงานใน Google Drive ของ Jamboard คุณสามารถโอนย้ายงานเหล่านั้นไปยัง ClickUp Whiteboard ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถใช้งานร่วมกับ ClickUp Docs ได้อย่างราบรื่น
- คุณสมบัติการจัดรูปแบบ: สร้างภาพวาด ข้อความโน้ตติดหน้าจอ อีโมจิ รูปภาพ และรูปร่าง
- การออกแบบที่ปรับแต่งได้: ผู้ใช้สามารถจัดการเลเยอร์ที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างวิกิของบริษัท โลโก้ และคลังความรู้
- โหมดโฟกัส: จำกัดสิ่งรบกวนบนหน้าจอโดยเน้นเฉพาะส่วนของไวท์บอร์ดที่ต้องการ
- โหมดมืด: สลับไปที่โหมดมืดเพื่อลดความเมื่อยล้าของดวงตาและประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้น
- วิดเจ็ตฝังตัว: วิดเจ็ตช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขงานได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
- เทมเพลตไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว: เร่งกระบวนการไวท์บอร์ดระหว่างแผนกต่างๆ
ข้อดี:
- ClickUp มอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การแก้ไขที่ราบรื่น
- งานฝังตัว
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- การแชร์อย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติบางอย่างมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
- โหมดออฟไลน์ไม่สามารถใช้งานได้
ราคา:
เรตติ้ง:
- คะแนน G2: 4 ดาวจาก 4,179 รีวิว
- คะแนนจาก Capterra: 4.7 ดาว จาก 2,698 รีวิว
2. Miro – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและการสื่อสารด้วยวาจา
Miroช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและบรรลุผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นในรูปแบบเสมือนจริง กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์นี้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ iOS, Android และเดสก์ท็อป พร้อมดีไซน์ที่ใช้งานได้ง่ายและโต้ตอบได้ ผู้ใช้สามารถเริ่มทำงานจากเทมเพลตที่ต้องการหรือกระดานไวท์บอร์ดเปล่าใหม่ได้ทันที
ไม่เหมือนกับJamboard, Miroรองรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนในเวลาเดียวกัน และใช้การซูมเป็นวิธีการสื่อสารทางวาจา. นอกจากนี้, Miro ยังมีเครื่องมือโต้ตอบที่ดีที่สุดในตลาด.
คุณสมบัติ:
- เทมเพลตไวท์บอร์ดที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเช่น การออกแบบ UX การทำแผนที่ลูกค้า และการทบทวนย้อนหลัง
- ฟังก์ชันการใช้งานไม่จำกัดสำหรับผู้ใช้
- Miro marketplace: มีแอปที่ใช้งานร่วมกันได้มากมาย
ข้อดี:
- การตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่ดีขึ้น
- หลากหลายคุณสมบัติแบบโต้ตอบ
- มีคุณสมบัติการแชร์หน้าจอ
ข้อเสีย:
- มีข้อบกพร่องในโหมดแชร์หน้าจอ
- กระดานไวท์บอร์ด Miro ใช้หน่วยความจำคอมพิวเตอร์มาก
ราคา:
Miro มีตัวเลือกการชำระเงินสามแบบ:
- โหมดฟรี
- แผนทีม: $8/เดือน
- ธุรกิจ: $16/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับ:
- G2: 4. 8 ดาวจาก 3,450 รีวิว
- Captera: 4. 7 ดาวจาก 634 รีวิว
เปรียบเทียบMiro กับ Lucidchart!
3. ภาพจิตรกรรมฝาผนัง – เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
คุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Jamboard สำหรับทีมแก้ไขรูปภาพของคุณอยู่หรือไม่?Muralcanvas มีกระดานไวท์บอร์ดหลายแบบที่คล้ายกับ artboards ของ Photoshop อย่างไรก็ตาม กระดานไวท์บอร์ดของ Mural สามารถจัดเรียงใหม่และปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ
คุณสมบัติ:
- แม่แบบสำเร็จรูป
- กริดที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- กล่องบริบท
- ห้องหลายห้องสำหรับทีมต่างๆ
- เครื่องมือแก้ไขในตัว
- เครื่องมือแชท
- โหมดโฟกัสและตัวจับเวลา
ข้อดี:
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น
- เทมเพลตหลากหลายรูปแบบ แคนวาส และรายการพาเลตต์
- ตัวเลือกการส่งออกและนำเข้า
- การสนับสนุนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ข้อเสีย:
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอื่น ๆ
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีปัญหาขัดข้องและล่าช้าเป็นครั้งคราว
- ไม่มีการผสานรวมกับ Zoom
ราคา:
- แผนเริ่มต้น: $12/เดือน
- แผนพลัส: $20/เดือน
รีวิว:
- คะแนน G2: 4 ดาวจาก 949 รีวิว
- คะแนน Capterra: 4.5 ดาว จาก 81 รายการ
โบนัส:ภาพจิตรกรรมฝาผนัง vs มิโร!
4. Stormboard – เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิด
กระดานอัจฉริยะ Stormboard มีรูปแบบการจัดวางแบบโน้ตติด, โดยแต่ละโน้ตจะถือกระดานไวท์บอร์ดของตัวเอง คุณสามารถกำหนดทีมให้กับโน้ตติดและกระดานไวท์บอร์ดของพวกเขาได้อินเทอร์เฟซทำให้การจัดการทีมเป็นเรื่องง่าย และคุณสามารถติดตามงานได้อย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
คุณสมบัติ:
- กระดาษโน้ตติดกระดานไวท์บอร์ดแบบปรับขนาดได้
- สามารถใช้งานร่วมกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้
- เครื่องมือการจัดการทีมที่ราบรื่นสำหรับผู้นำทีม
- เครื่องมือแชทและเสียงในตัว
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ช่องทางการสื่อสารที่ดีขึ้น
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
ข้อเสีย:
- ชุดสีที่จำกัดสำหรับบัตร
- แมลงตัวเล็ก
- เครื่องมือผู้ดูแลระบบที่จำกัด
ราคา:
- ส่วนตัว: ฟรี
- ธุรกิจ: $10/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เรตติ้ง:
- คะแนน G2: 4 ดาว จาก 25 รีวิว
- คะแนนจาก Capterra: 4.5 ดาว จาก 34 รีวิว
5. Limnu – เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังกระบวนการทำงาน
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล Limnu มีให้บริการในเวอร์ชัน Android, iOS และเดสก์ท็อป มอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลที่เรียบง่ายและอนุรักษ์นิยม แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับทีมที่ยังไม่พร้อมเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงมีเครื่องมือจำกัด และคุณต้องทำงานบางอย่างด้วยการสัมผัสทางกายภาพ
คุณสมบัติ:
- ภาพวาดด้วยปากกามาร์กเกอร์ที่สมจริง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- การควบคุมของผู้ดูแลระบบที่ยอดเยี่ยม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
ข้อดี:
- ใช้งานง่าย
- กระดานไวท์บอร์ดขนาดใหญ่บนอินเทอร์เฟซ
- ช่องทางการสื่อสารแบบแชทและวิดีโอ
ข้อเสีย:
- มันพึ่งพาการซูมสำหรับการสื่อสารทางวิดีโอและเสียง
- คุณสมบัติการลบอาจไม่เสถียร
ราคา:
- แผนโปร: $5/เดือน
- ทีม: $8/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับ:
- คะแนน G2: 4.9 ดาว จาก 13 รีวิว
- คะแนนจาก Capterra: 4.8 ดาว จาก 12 รีวิว
6. Conceptboard – เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอของทีม
Conceptboardเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอและการระดมความคิดของทีม ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jamboard สำหรับทีมธุรกิจที่ต้องการแบ่งปันแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาให้กับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเดินทางของลูกค้าและสร้างบุคลิกภาพบนกระดานขณะที่คุณพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังและกลยุทธ์กับลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติ:
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- การแชร์หน้าจอในแอป
- วิดเจ็ตกระดานสนทนา
- ระบบงาน
- ตัวเลือกการประชุมทางโทรศัพท์
ข้อดี:
- กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ฟรีให้พื้นที่สูงสุด 500 MB และกระดานไม่จำกัดจำนวน
- ช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้ รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์
- ตัวเลือกการส่งออกและแชร์ที่ง่ายดาย
ข้อเสีย:
- การอัปโหลดรูปภาพใช้เวลานาน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความน่าดึงดูดน้อยกว่า
ราคา:
- ฟรี
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ 250 คน
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
7. InVision Freehand – เหมาะที่สุดสำหรับผู้แก้ไขภาพ
InVision Freehand เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักแก้ไขภาพ แต่ด้วยความหลากหลายของมันทำให้ทีมใด ๆ ก็สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มนี้ได้ แพลตฟอร์มนี้ซิงค์สเก็ตช์และภาพที่แก้ไขของคุณ และใช้มันเพื่อสร้างคำแนะนำแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติ:
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- การแชร์หน้าจอ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย โดยเฉพาะสำหรับนักออกแบบ
- เวอร์ชันฟรีให้สิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติมากมาย
- อัปโหลดไฟล์และเพิ่มความคิดเห็นในรูปแบบข้อความได้ง่าย
ข้อเสีย:
- ไม่มีเครื่องมือแชท ยกเว้นส่วนความคิดเห็น
ราคา:
- ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับ:
- คะแนน G2: 4 ดาว จาก 743 รีวิว
- คะแนนจาก Capterra: 4.6 ดาว จาก 666 รีวิว
8. Microsoft whiteboard – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft Workspace
ซอฟต์แวร์คลาวด์ไวท์บอร์ดของ Microsoftช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในการวาดรูปทรง สร้างตาราง และออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ คุณสมบัติต่างๆ เช่น ส่วนแสดงความคิดเห็นช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะผ่านการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังมีตัวเลือกปากกาที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้แก้ไขรูปภาพ วาดรูปทรงบนผืนผ้าใบ และแชร์โน้ตติดผนังได้
คุณสมบัติ:
- API
- เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
- เครื่องมือแสดงความคิดเห็น
- การวาดแผนผัง
- ผ้าใบสด
- การวิเคราะห์และรายงาน
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
ข้อดี:
- เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อม Office 365
- เครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม
ข้อเสีย:
- ฟีเจอร์อาจมีปัญหาขัดข้องเมื่อเปลี่ยนผืนผ้าใบ
- ขาดคุณสมบัติหลักเมื่อเทียบกับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลระดับสูง เช่น ClickUp และ Miro
ราคา:
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
เรตติ้ง:
- คะแนน G2: 4 จาก 30 รีวิว
- คะแนน Capterra: 4 ดาวจาก 59 รีวิว
ลองดูคู่แข่งของ Microsoft Whiteboard เหล่านี้!
9. Witeboard – แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ดีที่สุด
แพลตฟอร์มคลาวด์แบบร่วมมือ Witeboard ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และแบ่งปันความคิดบนผืนผ้าใบไวท์บอร์ดได้ สมาชิกทีมต้องสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าสู่แพลตฟอร์มโดยผู้นำทีม
แพลตฟอร์มรองรับเฉพาะเวอร์ชันเว็บและเหมาะสำหรับทุกระดับธุรกิจ
คุณสมบัติ:
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- การระดมความคิด
- เครื่องมือสำหรับร่างภาพ
- ไวท์บอร์ด
- ผ้าใบดิจิทัล
- ฟังก์ชันโฟกัส
ข้อดี:
- เข้าร่วมทีมและเพิ่มสมาชิกได้ง่าย
- ใช้งานง่าย
- แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้
- ฟังก์ชันโฟกัสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อเสีย:
- มีให้บริการเฉพาะบนเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น
- ช่องทางการสื่อสารที่จำกัด
ราคา:
- ฟรี
เรตติ้ง:
- คะแนน G2: 4 ดาว จาก 30 รีวิว
10. Draw Chat – การวาดภาพร่วมกันที่ดีที่สุด
กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับการวาดภาพช่วยให้คุณสามารถจัดการประชุมและบริหารทีมต่างๆ ได้—มีฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบแบบเรียลไทม์ที่สมาชิกในทีมสามารถแชร์ลิงก์ที่สามารถแก้ไขได้ของภาพวาดของพวกเขา ทีมสามารถสื่อสารผ่านการแชท ข้อความเสียง หรือการประชุมทางวิดีโอ
คุณสมบัติ:
- กระดานวาดภาพ
- ข้อความตัวอักษร
- การประชุมทางวิดีโอ
- ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
- บริการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- คู่มือผู้ใช้
ข้อดี:
- ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน
- อินเทอร์เฟซที่ตอบสนองและใช้งานง่าย
- เครื่องมือทีมที่แตกต่างกัน
ข้อเสีย:
- มีให้บริการเฉพาะในเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น
- ขาดคุณสมบัติและเครื่องมือที่มีในกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลอื่น ๆ
ราคา:
- ฟรี
เรตติ้ง:
- คะแนน G2: 4. 5 จาก 9 รีวิว
- คะแนน Capterra: 4. 2 ดาวจาก 5 รีวิว
11. จิ้งจอกกระดานไวท์บอร์ด
ไวท์บอร์ด ฟ็อกซ์ เป็นพื้นที่ทำงานออนไลน์แบบโต้ตอบที่ทำงานร่วมกับ Zoom และ Google Meet เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมออนไลน์ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือมากมาย รวมถึงสีสำหรับวาดและปากกา ซึ่งผู้ใช้สามารถออกแบบและแก้ไขรูปภาพและรูปร่างบนผืนผ้าใบได้
คุณสมบัติ:
- เครื่องมือวาด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- Zoom และ Meet สามารถใช้งานร่วมกันได้
- ผืนผ้าใบสำหรับวาดภาพ
ข้อดี:
- จำนวนสมาชิกทีมไม่จำกัด
- การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านซูม
- เครื่องมือแก้ไขและวาดภาพมากมาย
ข้อเสีย:
- ชุดสีของข้อความมีจำกัด
- บอร์ดจะปิดการใช้งานหลังจากใช้งานไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง
การกำหนดราคา:
- ส่วนตัว: ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
เรตติ้ง:
- คะแนน G2: 4 ดาว จาก 12 รีวิว
- คะแนนจาก Capterra: 4 ดาว จาก 20 รีวิว
12. กระดานไซต์
Ziteboard เป็นกระดานไวท์บอร์ดน้ำหนักเบาที่มีให้ใช้เฉพาะบนเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น แต่สามารถใช้งานได้กับทั้งเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและทำงานได้ดีในระหว่างการเรียนออนไลน์
นี่คือทางเลือกที่เรียบง่ายสำหรับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ซับซ้อนเกินไป เช่น Jamboard อย่างไรก็ตาม มันยังคงมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการ
คุณสมบัติ:
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- เครื่องมือวาด
- การใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF และรูปภาพ
ข้อดี:
- ใช้งานง่าย
- ต้องการข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์ที่ง่าย
ข้อเสีย:
- มันขาดคุณสมบัติและเครื่องมือหลายอย่างเนื่องจากมีน้ำหนักเบา
ราคา:
- โปรรายสัปดาห์: $5/ รายบุคคล
- โปรรายเดือน: $9/บุคคล
- รายปีโปร: $85
- องค์กร: อเนกประสงค์
เรตติ้ง:
- คะแนน G2: 4 ดาวจาก 4 รีวิว
- คะแนน Capterra: 5.0 ดาว จาก 3 รีวิว
13. Canva
แพลตฟอร์มที่สามารถแชร์ได้ของ Canva ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์ไวท์บอร์ดกับสมาชิกในทีมของคุณได้ แพลตฟอร์มนี้เป็นที่ชื่นชอบในหมู่ดีไซเนอร์ในอุตสาหกรรมดิจิทัล แฟชั่น และการออกแบบกราฟิก
คุณสมบัติ:
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- เครื่องมือแก้ไขฟรี
- เครื่องมือแอนิเมชันฟรี
- เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ
ข้อดี:
- ใช้งานง่าย
- ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หลากหลาย
- เครื่องมือแก้ไขที่ยอดเยี่ยม
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสีย:
- คุณไม่สามารถสร้างองค์ประกอบที่ไม่ซ้ำกันได้
- องค์ประกอบและรูปภาพเป็นแบบทั่วไป
- ใช้งานยากบนหน้าจอขนาดเล็ก
ราคา:
- Canva Pro: $119.99 ต่อปี
เรตติ้ง:
- คะแนน G2: 4. 7 ดาวจาก 3,337 รีวิว
- คะแนนจาก Capterra: 4.7 ดาว จาก 9,561 รีวิว
โบนัส:ทางเลือกของ Canva!
14. สีเทียน
Crayon (Cr4yon. com) เป็นตัวเลือกกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ฟรีที่มีฟีเจอร์จำกัด แพลตฟอร์มฟรีนี้ไม่มีช่องทางการสื่อสารและมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่จำกัด เว็บไซต์ยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างเริ่มต้นและมีอีกยาวไกลที่จะพัฒนา
คุณสมบัติ:
- เครื่องมือวาดภาพแบบง่าย
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ข้อดี:
- ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชี
- ฟรี
- มันตรงไปตรงมา
ข้อเสีย:
- การขาดเครื่องมือสำหรับการสร้างสรรค์งานที่ซับซ้อน
- ไม่มีช่องทางการสื่อสาร
- มีให้บริการเฉพาะบนเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น
ราคา:
- ฟรี
15. กระดานไวท์บอร์ด Zoom
Zoom Whiteboard เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ใช้ Zoom ในการประชุมทางวิดีโออยู่แล้ว มันให้กระดานโต้ตอบที่สมาชิกในทีมสามารถระดมความคิด วางแผน และแบ่งปันแนวคิดแบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุม Zoom
คุณสมบัติ:
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มรูปทรง ข้อความ และการวาดภาพด้วยมือบนกระดานไวท์บอร์ด
- คุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอ
ข้อดี:
- เพิ่มไปยังการประชุม Zoom
- บันทึกไวท์บอร์ดของคุณเป็นไฟล์ PNG ได้อย่างง่ายดาย
- ยกเลิก & ทำซ้ำ
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือไวท์บอร์ดอื่น ๆ
- จำเป็นต้องใช้ Zoom
- ผู้ใช้รายงานปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
ราคา:
- ไวท์บอร์ด: $2. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไวท์บอร์ด พลัส: $7.00/เดือน ต่อผู้ใช้
ปรับปรุงการร่วมมือทางภาพของคุณด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพได้ปฏิวัติการสื่อสารในหลากหลายภาคส่วน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเซสชันระดมความคิดเสมือนจริงกับสมาชิกในทีมที่อยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลกได้ในตอนนี้ 👋 🌎
Jamboard เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มกระดานอัจฉริยะชั้นนำ อย่างไรก็ตาม ยังมีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจ เช่นClickUp Interactive Whiteboard ที่สามารถมอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบไร้ขีดจำกัดให้กับทีมของคุณ
เมื่อพูดถึงการระดมความคิดและการจัดการโครงการ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถช่วยให้คุณแสดงความคิดของคุณได้อย่างชัดเจน สามารถแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย และจัดการและเชื่อมโยงงานสำคัญทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน
ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นและอีกมากมายได้—ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วยคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้มากกว่าหนึ่งร้อยรายการ รวมถึงกระดานไวท์บอร์ดที่ทรงพลังและทำงานร่วมกันได้ คุณและทีมของคุณจะมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการพิชิตทุกประเภทของโปรเจกต์! 🔥