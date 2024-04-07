บล็อก ClickUp
Miro vs. Lucidchart เปรียบเทียบ: อะไรดีที่สุดในปี 2025?

Haillie Parker
Haillie ParkerWriter
7 เมษายน 2567

ยกมือขึ้นถ้ามีเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์หรือเครื่องมือสร้างแผนภาพที่จำเป็นสำหรับทีมของคุณ 🙋🏼‍♀️

พวกเราด้วย! 🎨

เครื่องมือไวท์บอร์ดและแผนผังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารหัวข้อที่ซับซ้อนในรูปแบบภาพ การบันทึกความก้าวหน้า การระดมความคิด การนำเสนอขั้นตอนการทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมายโชคดีที่เมื่อคุณเลือกซอฟต์แวร์แผนผังและไวท์บอร์ดดิจิทัลที่คุณต้องการ คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือก!

ความต้องการเครื่องมือเหล่านี้เป็นความต้องการที่แท้จริง และน่าจะไม่ชะลอตัวลงในเร็ว ๆ นี้—และสำหรับชื่อใหญ่ที่สุดในหมวดหมู่นี้ Miro และ Lucidchart อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับอันดับต้น ๆ ของรายการ

หลายทีมหันมาใช้เครื่องมือสองตัวนี้เพื่อส่งเสริมการร่วมมือในทีม. และแม้ว่าพวกมันจะมอบประโยชน์มากมายและฟังก์ชันการทำงานให้กับทีมระยะไกลที่มีขนาดต่าง ๆ กัน แต่พวกมันก็ไม่ได้ปราศจากข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง.

ดังนั้น ในการประลองครั้งสุดท้ายระหว่าง Miro และ Lucidchart ใครจะเป็นผู้ชนะ?

เราจะแสดงให้คุณเห็นในคู่มือเปรียบเทียบอย่างละเอียดนี้ ซึ่งจะสำรวจคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และข้อจำกัดของเครื่องมือทั้งสองนี้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพิ่มเติมที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ Miro และ Lucidchart ยังขาดอยู่!

Miro คืออะไร?

สร้างขึ้นในปี 2011 และเดิมรู้จักในชื่อ RealtimeBoard, Miro ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีผู้ใช้มากกว่า 35 ล้านคนทั่วโลก 🤯

ผืนผ้าใบดิจิทัลของ Miro สามารถใช้เป็นสื่อช่วยในการประชุมหรือวางแผนกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยฟีเจอร์การสร้างแผนผัง เครื่องมือนำเสนอ และเทมเพลตสำเร็จรูปที่สามารถวางซ้อนบนกระดานของคุณเพื่อยกระดับประสบการณ์การทำงานร่วมกัน

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับMiro และคู่แข่งของมันหรือไม่? ตรวจสอบคู่มือแหล่งข้อมูลนี้เพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับทางเลือก Miro 10 อันดับแรก

คุณสมบัติเด่นของ Miro

ส่วนหนึ่งที่ทำให้ Miro ดึงดูดผู้ใช้คือความง่ายในการเรียนรู้ ราวกับกระดานไวท์บอร์ดที่เราคุ้นเคยตั้งแต่สมัยประถมหรือใช้จัดการปฏิทินครอบครัวในปัจจุบัน Miro มอบฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้นเคย พร้อมฟีเจอร์สำหรับวาดภาพ จดบันทึก และเพิ่มรูปภาพ

แต่ Miro ช่วยทีมที่มีกรณีการใช้งานแตกต่างกันให้ทำงานสำเร็จได้อย่างไร? ด้วยคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการนี้ 🙂⬇️

1. กระดานไวท์บอร์ดไร้ขีดจำกัด

มิโร ตัวอย่างของทุกสิ่งในที่เดียว
ผ่านทางMiro

กระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีขอบเขตเป็นคุณสมบัติหลักของ Miro ทีมสามารถใช้องค์ประกอบดิจิทัลนี้เพื่อทำทุกอย่างตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการสร้างกระดานคัมบังสำหรับโครงการ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยกระดานเปล่าหรือใช้เทมเพลตต่าง ๆ จาก Miroverse นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มโน้ตติด, รูปภาพ, วิดีโอ และไฟล์ PDF ลงในกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้อีกด้วย

ผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมสามารถมอบหมายการกระทำได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดโดยใช้ @mentions และเนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะไม่เคยขาดพื้นที่ในการขยายความคิดของคุณ

กระดานไวท์บอร์ดของ Miro ผสานการทำงานร่วมกันระหว่างดิจิทัลและแบบดั้งเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายภาพเอกสารจริงแล้วแปลงภาพนั้นเป็นโน้ตดิจิทัลแบบติดกระดานได้ทันที

2. การวาดแผนผัง

ตัวอย่างกระดานไวท์บอร์ดสำหรับสร้างไดอะแกรมมิโร
ผ่านทาง Miro

Miro มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของรูปทรงพื้นฐาน ไอคอน และตัวเชื่อมต่อ เพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนผังงาน แผนผังสายงาน แผนผังการเดินทางและแผนผังกระบวนการต่างๆ

โบนัส:คู่มือการทำแผนผังกระบวนการ!

แจ้งให้ทราบ: การสร้างแผนภาพขั้นสูงสำหรับ AWS, Cisco, และ Azure มีให้บริการเฉพาะบน Miro Smart Diagramming ในแผนธุรกิจเท่านั้น.

คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้ Miro แบบเรียลไทม์ได้ ตัวอย่างเช่น สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น ทำการเปลี่ยนแปลง หรือถามคำถามได้โดยตรงบนผืนผ้าใบสำหรับสร้างแผนภาพ

คุณสามารถเชื่อมต่อ Miro กับแอปอื่น ๆ กว่า 100 แอป และฝังโปรเจ็กต์ของคุณลงในเครื่องมือเช่น Microsoft Officeและ Confluence ได้ หรือคุณสามารถส่งออกแผนภาพของคุณเป็นรูปภาพได้เช่นกัน

3. การประชุมและการประชุมทางไกล

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Miro
คุณสมบัติการโทรผ่านวิดีโอภายใน Miro

กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเป็นทรัพยากรภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำเสนอในระหว่างการประชุม และ Miro ได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยการอนุญาตให้มีการประชุมสดภายในแอป ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถโหวต เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และเพิ่มโน้ตแบบติดได้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือพัฒนาแนวคิด

นอกจากนี้ยังทำให้ Miro มีประโยชน์สำหรับการประชุมทางวิดีโอและช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันแชทในตัว

การแก้ไขไวท์บอร์ดของคุณร่วมกับทีมทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยการติดตามเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ใน Miro

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสายตาจับจ้องไปยังพื้นที่ที่ถูกต้องบนกระดาน ผู้ดำเนินประชุมสามารถใช้ฟีเจอร์ นำทุกคนมาที่ฉัน เพื่อดึงผู้เข้าร่วมไปยังตำแหน่งบนกระดานไวท์บอร์ดที่ต้องการโดยอัตโนมัติ ผู้ดำเนินประชุมยังสามารถใช้ตัวจับเวลาถอยหลังเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และแชร์ปฏิกิริยาต่าง ๆ ด้วยอีโมจิได้อีกด้วย

4. แผนภาพความคิด

แม่แบบแผนผังความคิด Miro
การใช้แม่แบบแผนผังความคิด Miro

เครื่องมือไวท์บอร์ดที่ไม่มีฟีเจอร์แผนผังความคิดจะเรียกว่าอะไร?

ไม่มากหรอก จริงๆ แล้ว...

โชคดีที่ Miro เข้าใจ!

มีคุณสมบัติและเทมเพลตมากมายให้คุณสร้างแผนผังความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด Miro ของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดซึ่งคุณสามารถวาดแผนผังอย่างง่ายด้วยตัวเองได้ และเนื่องจากกระดานของคุณไม่มีวันหมดพื้นที่ คุณสามารถสร้างแผนภูมิได้มากเท่าที่คุณต้องการบนกระดานไวท์บอร์ดเดียวโดยไม่มีขีดจำกัด

เพิ่มบริบทให้กับแผนผังความคิดของคุณโดยการฝังลิงก์ภายนอกหรือแบ่งแผนผังออกเป็นหลายกรอบ เมื่อแผนผังความคิดของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณยังสามารถเลือกแชร์ผลงานของคุณต่อสาธารณะได้อีกด้วย

ราคาของ Miro

Miro มีแผนให้บริการหลายแบบ รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพ

  • ฟรี
  • ค่าเริ่มต้น: 8 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ธุรกิจ: $16 ต่อสมาชิก ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Lucidchart คืออะไร?

เช่นเดียวกับ Miro, Lucidchart ไม่ใช่เด็กใหม่ในวงการ

Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่มีผู้ใช้ 15 ล้านคนและมีประวัติยาวนาน 12 ปี เหมาะสำหรับการสร้างตัวอย่างแผนภาพที่ซับซ้อนและภาพประกอบ แผนภูมิ และภาพวาด

กำลังมองหาทางเลือกแทน Lucidchart อยู่ใช่ไหม? เราได้รวบรวม10 อันดับคู่แข่งของ Lucidchart ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว

คุณสมบัติเด่นของ Lucidchart

การทำงานร่วมกันในแผนภาพเดียวโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Lucidchart เช่น การแสดงความคิดเห็นและการติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์นั้นเป็นเรื่องง่ายสำหรับทีม แต่เรามาดูคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ที่คุณสามารถคาดหวังได้จาก Lucidchart กัน ⬇️

1. การวาดแผนภาพ

ตัวอย่างแผนผัง Swimlane ของ Lucidchart
ผ่านทางLucidchart

การสร้างแผนภาพคือจุดเด่นหลักของ Lucidchart 🍞🧈

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพได้ทุกประเภท—ไม่ว่าจะซับซ้อน ขนาดใหญ่ หรือมีรายละเอียดมากเพียงใด Lucidchart มีคลังรูปร่างมากมายพร้อมไอคอนและสัญลักษณ์นับร้อยสำหรับแผนภาพเครือข่าย แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (ERD)แผนผังองค์กร ภาษาการเขียนแบบรวม (UML) และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น—Lucidchart ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสดเข้ากับแผนภาพของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อแผนภาพของคุณกับข้อมูลใน Google Sheet ได้

คุณสามารถสร้างแผนภาพอัตโนมัติได้โดยใช้ Lucidchart เพียงนำเข้าข้อความที่มีการมาร์กอัป Lucidchartจะสร้างลำดับ UMLให้คุณโดยอัตโนมัติ! นอกจากนี้ยังรองรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับแผนภาพที่มีข้อมูลมากขึ้นอีกด้วย

เมื่อคุณทำแผนภาพเสร็จแล้ว Lucidchart มีตัวเลือกการส่งออกที่ละเอียดให้คุณสามารถแชร์แผนภาพของคุณเป็นไฟล์ภาพ (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX, หรือ CSV ได้ คุณยังสามารถเผยแพร่แผนภาพของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สาธารณะ จำกัดการเข้าถึงของผู้อื่นให้ดูได้เพียงอย่างเดียว หรือให้สิทธิ์แก้ไขเอกสารของคุณได้

2. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

ตัวอย่างเคอร์เซอร์แบบร่วมมือของ Lucidchart
ฟีเจอร์เคอร์เซอร์แบบร่วมมือของ Lucidchart จะเน้นให้เห็นทุกคนที่กำลังทำงานในไฟล์เดียวกันแบบเรียลไทม์

ใน Lucidchart ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนแผนผังพร้อมกันได้โดยไม่เกิดความสับสนหรือทำให้ใครตกหล่น ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เช่น การกล่าวถึง @mentions, เคอร์เซอร์ส่วนตัว และกล่องแชทสด

3. โหมดการนำเสนอ

ตัวอย่างโหมดการนำเสนอของ Lucidchart
โหมดการนำเสนอของ Lucidchart

พร้อมที่จะนำเสนอความก้าวหน้าของคุณต่อผู้บริหารหรือยัง?

ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากกับ PowerPoint อีกต่อไป Lucidchart ช่วยให้คุณเปลี่ยนแผนผังของคุณให้เป็นสไลด์โชว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการนำเสนอ เพียงแค่สลับแอปเข้าสู่โหมดนำเสนอ คุณก็จะได้สไลด์โชว์ที่ราบรื่นพร้อมใช้งานทันที

4. รูปทรงที่กำหนดเอง

ตัวอย่าง Lucidchart ของข้อมูลรูปร่างแบบไดนามิก
สร้างหรือแก้ไขรูปร่างที่กำหนดเองใน Lucidchart

Lucidchart เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาในการสร้างแผนภาพ

หากทีมของคุณพึ่งพาแผนภาพประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นหลัก คุณสามารถนำองค์ประกอบของแผนภาพนั้นมาสร้างเป็นรูปร่างที่กำหนดเองในไลบรารีของคุณ เพื่อเข้าถึงและลากไปยังผืนผ้าใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วทุกเมื่อ

ราคาของ Lucidchart

Lucidchart มีเวอร์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่และขยายระยะเวลาทดลองใช้ฟรีสำหรับแต่ละตัวเลือกแบบชำระเงิน

  • ฟรี
  • บุคคล: 7.95 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $9.00 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาให้บริการตามคำขอ

Miro กับ Lucidchart: ใครชนะ?

ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใครน่ะสิ 🧐

แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายประการ แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ

1. ประสบการณ์ของผู้ใช้และอินเตอร์เฟซ

ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องเลือกเครื่องมือสำหรับสร้างแผนผังหรือกระดานไวท์บอร์ด ในอุดมคติแล้ว คุณต้องการสิ่งที่เรียบง่ายแต่ไม่ขาดฟังก์ชันการใช้งาน นี่คือวิธีที่ Miro และ Lucidchart เปรียบเทียบกัน:

มิโร

Miro เน้นความเรียบง่ายและความเข้าใจง่าย

แดชบอร์ดของแอปมีความสะอาดและตรงไปตรงมา ทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเรียนรู้ Miro ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือทั้งหมดสำหรับการเพิ่มการเชื่อมต่อ, การวาด, ข้อความ, และไอคอนสามารถเข้าถึงได้ง่ายทางด้านซ้ายของกระดานของคุณ และมีการระบุอย่างชัดเจน

คุณสามารถจัดระเบียบบอร์ดของคุณ ดูการอัปเดตล่าสุด และกรองบอร์ดของคุณด้วยฟีเจอร์แถบค้นหาของ Miro โดยรวมแล้ว UI ของ Miro นั้นใช้งานง่ายแม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล

Lucidchart

อินเทอร์เฟซของ Lucidchart ใช้งานง่ายแต่ดูล้าสมัยไปบ้างเมื่อเทียบกับ Miro

ในบางแง่มุม Lucidchart สามารถชดเชยข้อด้อยนี้ได้ด้วยคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังสำหรับการจัดเรียงแท็ก,แม่แบบแผนภูมิความสัมพันธ์, กิจกรรมล่าสุด, และความคิดเห็นที่สามารถดูได้ข้ามแผนภาพต่าง ๆ

คุณสามารถเริ่มโปรเจ็กต์ใน Lucidchart ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ใหม่ การกระทำนี้จะให้คุณเลือกตัวเลือกเริ่มต้นด้วยเทมเพลตโดยอัตโนมัติ แต่คุณก็สามารถเลือกบอร์ดเปล่าได้หากคุณต้องการเริ่มโปรเจ็กต์ของคุณจากศูนย์

2. การวาดแผนภาพ

เครื่องมือสร้างแผนภาพที่ดีที่สุดช่วยให้การสร้างแผนภาพทั้งแบบง่ายและซับซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม Miro และ Lucidchart มีฟังก์ชันการทำงานนี้เหมือนกัน แต่เครื่องมือใดที่ครองความเป็นเลิศเมื่อพูดถึงการสร้างแผนภาพ?

มิโร

หากคุณยังคงใช้แผนฟรี คุณจะรู้สึกถึงข้อจำกัดของ Miro ในหมวดหมู่นี้ หากต้องการเข้าถึงไลบรารีรูปร่างและตัวเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเครื่องมือสร้างแผนภาพขั้นสูง คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินของ Miro

Lucidchart

Lucidchart ชนะ Miro อย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงฟังก์ชันการสร้างแผนภาพ ไม่เพียงแต่ Lucidchart มีรูปร่างให้เลือกหลายร้อยแบบและห้องสมุดรูปร่างที่กำหนดเองเท่านั้น แต่ยังมีตัวเลือกให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลสดและใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับแผนภาพของคุณได้อีกด้วย

3. ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด

กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ ดึงดูดความสนใจ และใช้งานได้จริง ทุกประเภทของทีมสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดหนึ่งเหนืออีกอันหนึ่ง เพราะแต่ละเครื่องมืออาจมีความแตกต่างกันมาก แล้ว Miro และ Lucidchart อยู่ในตำแหน่งใดบนสเปกตรัมของกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง?

มิโร

Miro เป็นหนึ่งในเครื่องมือชั้นนำของอุตสาหกรรมเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด มันโดดเด่นในหมวดหมู่นี้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา ซึ่งยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้—คุณสมบัติพื้นฐานของไวท์บอร์ด!

Miro ช่วยให้คุณฝังโน้ตแบบติด, รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์, และไฟล์ PDF ได้ แต่คุณสมบัติกระดานไวท์บอร์ดระดับสูงสุดของมันคือความสามารถในการประชุมทางวิดีโอและแชทวิดีโอ

Lucidchart

ในทางกลับกัน Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังก่อนเป็นอันดับแรกและเป็นเครื่องมือไวท์บอร์ดเป็นอันดับรอง ซึ่งทำให้ประสบการณ์ไวท์บอร์ดออนไลน์ของมันไม่ราบรื่นเท่ากับของ Miro

เหมือนกับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล คุณสามารถฝังรูปภาพ วิดีโอ และเอกสารต่างๆ ลงบนผืนผ้าใบของ Lucidchart ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงภาพของคุณกับข้อมูลสดได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Miro ไม่มี Lucidchart ยังมีฟีเจอร์แชทสด แต่ต่างจาก Miro ตรงที่ไม่มีระบบประชุมทางวิดีโอในตัว

4. การผสานระบบ

ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบของคุณจะช่วยให้คุณลดจำนวนเทคโนโลยีที่ใช้และผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น Miro และ Lucidchart สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหลักมากมาย รวมถึง Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira และอื่น ๆ อีกมากมาย

เมื่อพูดถึงการผสานรวม Lucidchart และ Miro ต่างก็ครองตำแหน่งสูงสุดร่วมกัน 👑

Miro เทียบกับ Lucidchart บน Reddit

เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Miro กับ Lucidchart เมื่อคุณค้นหาMiro vs Lucidchart บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่าความยืดหยุ่นของ Lucidchart นั้นยากที่จะเอาชนะได้:

เห็นด้วยอย่างยิ่ง LucidChart เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและยืดหยุ่นมากสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ผู้ใช้ Redditคนอื่น ๆ ระบุว่า Miro เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็ก:

"Miro ยอดเยี่ยมแม้จะใช้เวอร์ชันฟรีก็ตาม หากคุณมีทีมขนาดเล็กที่ต้องการแชร์ข้อมูลร่วมกัน..."

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Miro และ Lucidchart

ในขณะที่ Lucidchart และ Miro มีคุณสมบัติขั้นสูงที่ช่วยให้พวกเขาไต่ระดับบนบันไดไวท์บอร์ดได้ แต่พวกเขาไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบหนึ่งต่อหนึ่งและให้บริการแต่ละกรณีการใช้งานแตกต่างกัน

ดังนั้น หากคุณต้องประนีประนอมไม่ว่าจะทางใด ทางออกที่แท้จริงสำหรับซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดและแผนผังคืออะไร?

เราจะให้คำใบ้คุณ—มันคือ ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน. 😎

ClickUp มอบพลังให้กับทีมในทุกอุตสาหกรรมในการสร้างและจัดการไวท์บอร์ดเสมือนแผนผังการทำงาน แผนผังองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย ทีมต่างๆ พึ่งพา ClickUp ในการ รวมงาน โครงการ เอกสาร แผนผังการเชื่อมต่อ และแชท ไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว เพื่อให้มั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้

มาสำรวจคุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มเติมกันเถอะ 🧭

1. กระดานไวท์บอร์ด

ClickUp Whiteboards: วิธีใช้ไวท์บอร์ดในทีม
เริ่มต้น
เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานภายในฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

ClickUp Whiteboards นิยามใหม่ของการทำงานร่วมกันด้วยการผสานการระดมความคิด การวางแผน และการดำเนินงานไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติเด่น:

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านการแชทในแอป, เคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์,และตัวเลือกการแชร์ที่ราบรื่นเพื่อให้คุณอยู่ใน ทิศทางเดียวกัน
  • การสร้างเนื้อหาแบบไดนามิก: ฝังโน้ตติด, ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ และองค์ประกอบภาพอื่นๆ เพื่อสร้างบอร์ดที่มีปฏิสัมพันธ์
  • การแปลงงาน: แปลงรูปร่าง, โน้ตติด, หรือแผนผังใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นและง่ายดาย
  • ภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ในตัวของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างภาพจากข้อความโดยตรง ทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้เร็วขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่รองรับการสัมผัส: วาดภาพ, ออกแบบ, และปรับแต่งองค์ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวที่เข้าใจง่าย, ทำให้การใช้งานสะดวกในระหว่างการประชุมร่วมกัน

ด้วย ClickUp Whiteboards ทีมของคุณไม่ได้แค่ระดมความคิดเท่านั้น—พวกเขากำลังเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว 🙌🏼

2. ClickUp Mindmaps

แผนผังความคิดในโหมดว่างเปล่าใน ClickUp
ระดมความคิดและวาดแผนผังความคิดแบบอิสระในโหมดว่างเปล่าใน ClickUp

แผนผังความคิดใน ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างแผนภาพในรูปแบบอิสระหรือเน้นงาน เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของโครงการ กระบวนการใหม่ หรือแนวคิดที่ซับซ้อน

คุณสามารถเลือกโหมดงานหรือโหมดว่างเพื่อสร้างแผนผังความคิดของคุณจากศูนย์ เพิ่มโหนด งาน และลิงก์โดยตรงไปยังผืนผ้าใบของคุณเพื่อให้ได้บริบททันที—แม้กระทั่งในพริบตาเดียว

ด้วย ClickUp คุณสามารถควบคุมสี รูปร่าง และตัวเชื่อมต่อในแผนผังความคิดของคุณได้อย่างเต็มที่ และสามารถแก้ไขแผนผังเดียวกันร่วมกับทีมของคุณได้โดยไม่ทับซ้อนกันตลอดเวลา

3. แม่แบบแผนผังสำเร็จรูป

ไลบรารีเทมเพลตของ ClickUpนั้นไม่มีใครเทียบได้จริงๆ มีเทมเพลตแผนผังสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน เพื่อให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ใช้คุณสมบัติของ ClickUp ได้อย่างเต็มที่

เทมเพลตแผนผังการตัดสินใจของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประเมินทุกเส้นทางและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนผังการตัดสินใจของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการประเมินทุกเส้นทางและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ ต้นไม้การตัดสินใจ หรือแผนผังความคิดแบบง่าย ClickUp กำลังพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของ ClickUp เพื่อ เริ่มต้นได้อย่าง รวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของ ClickUp นำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดและข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้การอภิปรายเชิงลึกและการระดมสมองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของ ClickUp นำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดและข้อมูลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนการสนทนาเชิงลึกและการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์พรีเมียมหลายรายการ และแผนชำระเงินที่สามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของทีมคุณ รายละเอียดมีดังนี้:

  • แผนฟรีตลอดไป: กระดานไวท์บอร์ด 3 แผ่นแรก, แผนผังความคิด, งานไม่จำกัด, สมาชิกไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ไม่จำกัด (7 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน): มุมมองโครงการขั้นสูงเพิ่มเติม, พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, แดชบอร์ดไม่จำกัด, รายงานแบบ Agile และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ธุรกิจ ($12 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): Google SSO, ทีมไม่จำกัด, การส่งออกที่กำหนดเอง, การแชร์สาธารณะขั้นสูง, การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง, และอื่นๆ
  • แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา): บริการปรับแต่งแบรนด์, API สำหรับองค์กร, การแนะนำการใช้งานแบบมีผู้ดูแล, ผู้จัดการความสำเร็จประจำองค์กร

เปรียบเทียบLucidchart กับ Visio!

แผนภาพ, กระดานไวท์บอร์ด, และเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมาย

Miro และ Lucidchart มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย แต่แชมป์ตัวจริงกลับมาจากที่คาดไม่ถึง—ClickUp!

แทนที่จะเลือกระหว่างซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดและเครื่องมือสร้างแผนผัง ให้ลงทุนในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่รวมฟังก์ชันการทำงานของทั้งสองเข้าไว้ด้วยกัน—และอีกมากมาย—โดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อพื้นฐานเพื่อให้มันทำงานได้

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและแผนราคาที่ยืดหยุ่นของ ClickUp

เข้าถึงไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, แม่แบบหลายร้อยแบบ,การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, และอีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้! 💯