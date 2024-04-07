Miro vs. Lucidchart เปรียบเทียบ: อะไรดีที่สุดในปี 2025?

ยกมือขึ้นถ้ามีเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์หรือเครื่องมือสร้างแผนภาพที่จำเป็นสำหรับทีมของคุณ 🙋🏼♀️
พวกเราด้วย! 🎨
เครื่องมือไวท์บอร์ดและแผนผังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารหัวข้อที่ซับซ้อนในรูปแบบภาพ การบันทึกความก้าวหน้า การระดมความคิด การนำเสนอขั้นตอนการทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมายโชคดีที่เมื่อคุณเลือกซอฟต์แวร์แผนผังและไวท์บอร์ดดิจิทัลที่คุณต้องการ คุณมีตัวเลือกมากมายให้เลือก!
ความต้องการเครื่องมือเหล่านี้เป็นความต้องการที่แท้จริง และน่าจะไม่ชะลอตัวลงในเร็ว ๆ นี้—และสำหรับชื่อใหญ่ที่สุดในหมวดหมู่นี้ Miro และ Lucidchart อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับอันดับต้น ๆ ของรายการ
หลายทีมหันมาใช้เครื่องมือสองตัวนี้เพื่อส่งเสริมการร่วมมือในทีม. และแม้ว่าพวกมันจะมอบประโยชน์มากมายและฟังก์ชันการทำงานให้กับทีมระยะไกลที่มีขนาดต่าง ๆ กัน แต่พวกมันก็ไม่ได้ปราศจากข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง.
ดังนั้น ในการประลองครั้งสุดท้ายระหว่าง Miro และ Lucidchart ใครจะเป็นผู้ชนะ?
เราจะแสดงให้คุณเห็นในคู่มือเปรียบเทียบอย่างละเอียดนี้ ซึ่งจะสำรวจคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และข้อจำกัดของเครื่องมือทั้งสองนี้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพิ่มเติมที่ตอบโจทย์ในสิ่งที่ Miro และ Lucidchart ยังขาดอยู่!
Miro คืออะไร?
สร้างขึ้นในปี 2011 และเดิมรู้จักในชื่อ RealtimeBoard, Miro ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีผู้ใช้มากกว่า 35 ล้านคนทั่วโลก 🤯
ผืนผ้าใบดิจิทัลของ Miro สามารถใช้เป็นสื่อช่วยในการประชุมหรือวางแผนกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยฟีเจอร์การสร้างแผนผัง เครื่องมือนำเสนอ และเทมเพลตสำเร็จรูปที่สามารถวางซ้อนบนกระดานของคุณเพื่อยกระดับประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับMiro และคู่แข่งของมันหรือไม่? ตรวจสอบคู่มือแหล่งข้อมูลนี้เพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับทางเลือก Miro 10 อันดับแรก
คุณสมบัติเด่นของ Miro
ส่วนหนึ่งที่ทำให้ Miro ดึงดูดผู้ใช้คือความง่ายในการเรียนรู้ ราวกับกระดานไวท์บอร์ดที่เราคุ้นเคยตั้งแต่สมัยประถมหรือใช้จัดการปฏิทินครอบครัวในปัจจุบัน Miro มอบฟังก์ชันการใช้งานที่คุ้นเคย พร้อมฟีเจอร์สำหรับวาดภาพ จดบันทึก และเพิ่มรูปภาพ
แต่ Miro ช่วยทีมที่มีกรณีการใช้งานแตกต่างกันให้ทำงานสำเร็จได้อย่างไร? ด้วยคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการนี้ 🙂⬇️
1. กระดานไวท์บอร์ดไร้ขีดจำกัด
กระดานไวท์บอร์ดที่ไม่มีขอบเขตเป็นคุณสมบัติหลักของ Miro ทีมสามารถใช้องค์ประกอบดิจิทัลนี้เพื่อทำทุกอย่างตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการสร้างกระดานคัมบังสำหรับโครงการ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยกระดานเปล่าหรือใช้เทมเพลตต่าง ๆ จาก Miroverse นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มโน้ตติด, รูปภาพ, วิดีโอ และไฟล์ PDF ลงในกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้อีกด้วย
ผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมสามารถมอบหมายการกระทำได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดโดยใช้ @mentions และเนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณจะไม่เคยขาดพื้นที่ในการขยายความคิดของคุณ
กระดานไวท์บอร์ดของ Miro ผสานการทำงานร่วมกันระหว่างดิจิทัลและแบบดั้งเดิมได้อย่างไร้รอยต่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถ่ายภาพเอกสารจริงแล้วแปลงภาพนั้นเป็นโน้ตดิจิทัลแบบติดกระดานได้ทันที
2. การวาดแผนผัง
Miro มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของรูปทรงพื้นฐาน ไอคอน และตัวเชื่อมต่อ เพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนผังงาน แผนผังสายงาน แผนผังการเดินทางและแผนผังกระบวนการต่างๆ
โบนัส:คู่มือการทำแผนผังกระบวนการ!
แจ้งให้ทราบ: การสร้างแผนภาพขั้นสูงสำหรับ AWS, Cisco, และ Azure มีให้บริการเฉพาะบน Miro Smart Diagramming ในแผนธุรกิจเท่านั้น.
คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้ Miro แบบเรียลไทม์ได้ ตัวอย่างเช่น สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น ทำการเปลี่ยนแปลง หรือถามคำถามได้โดยตรงบนผืนผ้าใบสำหรับสร้างแผนภาพ
คุณสามารถเชื่อมต่อ Miro กับแอปอื่น ๆ กว่า 100 แอป และฝังโปรเจ็กต์ของคุณลงในเครื่องมือเช่น Microsoft Officeและ Confluence ได้ หรือคุณสามารถส่งออกแผนภาพของคุณเป็นรูปภาพได้เช่นกัน
3. การประชุมและการประชุมทางไกล
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเป็นทรัพยากรภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำเสนอในระหว่างการประชุม และ Miro ได้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยการอนุญาตให้มีการประชุมสดภายในแอป ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถโหวต เข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และเพิ่มโน้ตแบบติดได้เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือพัฒนาแนวคิด
นอกจากนี้ยังทำให้ Miro มีประโยชน์สำหรับการประชุมทางวิดีโอและช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันแชทในตัว
การแก้ไขไวท์บอร์ดของคุณร่วมกับทีมทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยการติดตามเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ใน Miro
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกสายตาจับจ้องไปยังพื้นที่ที่ถูกต้องบนกระดาน ผู้ดำเนินประชุมสามารถใช้ฟีเจอร์ นำทุกคนมาที่ฉัน เพื่อดึงผู้เข้าร่วมไปยังตำแหน่งบนกระดานไวท์บอร์ดที่ต้องการโดยอัตโนมัติ ผู้ดำเนินประชุมยังสามารถใช้ตัวจับเวลาถอยหลังเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และแชร์ปฏิกิริยาต่าง ๆ ด้วยอีโมจิได้อีกด้วย
4. แผนภาพความคิด
เครื่องมือไวท์บอร์ดที่ไม่มีฟีเจอร์แผนผังความคิดจะเรียกว่าอะไร?
ไม่มากหรอก จริงๆ แล้ว...
โชคดีที่ Miro เข้าใจ!
มีคุณสมบัติและเทมเพลตมากมายให้คุณสร้างแผนผังความคิดบนกระดานไวท์บอร์ด Miro ของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดซึ่งคุณสามารถวาดแผนผังอย่างง่ายด้วยตัวเองได้ และเนื่องจากกระดานของคุณไม่มีวันหมดพื้นที่ คุณสามารถสร้างแผนภูมิได้มากเท่าที่คุณต้องการบนกระดานไวท์บอร์ดเดียวโดยไม่มีขีดจำกัด
เพิ่มบริบทให้กับแผนผังความคิดของคุณโดยการฝังลิงก์ภายนอกหรือแบ่งแผนผังออกเป็นหลายกรอบ เมื่อแผนผังความคิดของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณยังสามารถเลือกแชร์ผลงานของคุณต่อสาธารณะได้อีกด้วย
ราคาของ Miro
Miro มีแผนให้บริการหลายแบบ รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพ
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: 8 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: $16 ต่อสมาชิก ต่อเดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Lucidchart คืออะไร?
เช่นเดียวกับ Miro, Lucidchart ไม่ใช่เด็กใหม่ในวงการ
Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่มีผู้ใช้ 15 ล้านคนและมีประวัติยาวนาน 12 ปี เหมาะสำหรับการสร้างตัวอย่างแผนภาพที่ซับซ้อนและภาพประกอบ แผนภูมิ และภาพวาด
กำลังมองหาทางเลือกแทน Lucidchart อยู่ใช่ไหม? เราได้รวบรวม10 อันดับคู่แข่งของ Lucidchart ที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Lucidchart
การทำงานร่วมกันในแผนภาพเดียวโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Lucidchart เช่น การแสดงความคิดเห็นและการติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์นั้นเป็นเรื่องง่ายสำหรับทีม แต่เรามาดูคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ที่คุณสามารถคาดหวังได้จาก Lucidchart กัน ⬇️
1. การวาดแผนภาพ
การสร้างแผนภาพคือจุดเด่นหลักของ Lucidchart 🍞🧈
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพได้ทุกประเภท—ไม่ว่าจะซับซ้อน ขนาดใหญ่ หรือมีรายละเอียดมากเพียงใด Lucidchart มีคลังรูปร่างมากมายพร้อมไอคอนและสัญลักษณ์นับร้อยสำหรับแผนภาพเครือข่าย แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (ERD)แผนผังองค์กร ภาษาการเขียนแบบรวม (UML) และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น—Lucidchart ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสดเข้ากับแผนภาพของคุณได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อแผนภาพของคุณกับข้อมูลใน Google Sheet ได้
คุณสามารถสร้างแผนภาพอัตโนมัติได้โดยใช้ Lucidchart เพียงนำเข้าข้อความที่มีการมาร์กอัป Lucidchartจะสร้างลำดับ UMLให้คุณโดยอัตโนมัติ! นอกจากนี้ยังรองรับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับแผนภาพที่มีข้อมูลมากขึ้นอีกด้วย
เมื่อคุณทำแผนภาพเสร็จแล้ว Lucidchart มีตัวเลือกการส่งออกที่ละเอียดให้คุณสามารถแชร์แผนภาพของคุณเป็นไฟล์ภาพ (JPEG, PNG, SVG), PDF, VDX, หรือ CSV ได้ คุณยังสามารถเผยแพร่แผนภาพของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สาธารณะ จำกัดการเข้าถึงของผู้อื่นให้ดูได้เพียงอย่างเดียว หรือให้สิทธิ์แก้ไขเอกสารของคุณได้
2. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ใน Lucidchart ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนแผนผังพร้อมกันได้โดยไม่เกิดความสับสนหรือทำให้ใครตกหล่น ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เช่น การกล่าวถึง @mentions, เคอร์เซอร์ส่วนตัว และกล่องแชทสด
3. โหมดการนำเสนอ
พร้อมที่จะนำเสนอความก้าวหน้าของคุณต่อผู้บริหารหรือยัง?
ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากกับ PowerPoint อีกต่อไป Lucidchart ช่วยให้คุณเปลี่ยนแผนผังของคุณให้เป็นสไลด์โชว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการนำเสนอ เพียงแค่สลับแอปเข้าสู่โหมดนำเสนอ คุณก็จะได้สไลด์โชว์ที่ราบรื่นพร้อมใช้งานทันที
4. รูปทรงที่กำหนดเอง
Lucidchart เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาในการสร้างแผนภาพ
หากทีมของคุณพึ่งพาแผนภาพประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นหลัก คุณสามารถนำองค์ประกอบของแผนภาพนั้นมาสร้างเป็นรูปร่างที่กำหนดเองในไลบรารีของคุณ เพื่อเข้าถึงและลากไปยังผืนผ้าใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วทุกเมื่อ
ราคาของ Lucidchart
Lucidchart มีเวอร์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่และขยายระยะเวลาทดลองใช้ฟรีสำหรับแต่ละตัวเลือกแบบชำระเงิน
- ฟรี
- บุคคล: 7.95 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $9.00 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: ราคาให้บริการตามคำขอ
Miro กับ Lucidchart: ใครชนะ?
ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใครน่ะสิ 🧐
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันหลายประการ แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและดึงดูดกลุ่มผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
1. ประสบการณ์ของผู้ใช้และอินเตอร์เฟซ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องเลือกเครื่องมือสำหรับสร้างแผนผังหรือกระดานไวท์บอร์ด ในอุดมคติแล้ว คุณต้องการสิ่งที่เรียบง่ายแต่ไม่ขาดฟังก์ชันการใช้งาน นี่คือวิธีที่ Miro และ Lucidchart เปรียบเทียบกัน:
มิโร
Miro เน้นความเรียบง่ายและความเข้าใจง่าย
แดชบอร์ดของแอปมีความสะอาดและตรงไปตรงมา ทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเรียนรู้ Miro ได้อย่างรวดเร็ว เครื่องมือทั้งหมดสำหรับการเพิ่มการเชื่อมต่อ, การวาด, ข้อความ, และไอคอนสามารถเข้าถึงได้ง่ายทางด้านซ้ายของกระดานของคุณ และมีการระบุอย่างชัดเจน
คุณสามารถจัดระเบียบบอร์ดของคุณ ดูการอัปเดตล่าสุด และกรองบอร์ดของคุณด้วยฟีเจอร์แถบค้นหาของ Miro โดยรวมแล้ว UI ของ Miro นั้นใช้งานง่ายแม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
Lucidchart
อินเทอร์เฟซของ Lucidchart ใช้งานง่ายแต่ดูล้าสมัยไปบ้างเมื่อเทียบกับ Miro
ในบางแง่มุม Lucidchart สามารถชดเชยข้อด้อยนี้ได้ด้วยคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังสำหรับการจัดเรียงแท็ก,แม่แบบแผนภูมิความสัมพันธ์, กิจกรรมล่าสุด, และความคิดเห็นที่สามารถดูได้ข้ามแผนภาพต่าง ๆ
คุณสามารถเริ่มโปรเจ็กต์ใน Lucidchart ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ใหม่ การกระทำนี้จะให้คุณเลือกตัวเลือกเริ่มต้นด้วยเทมเพลตโดยอัตโนมัติ แต่คุณก็สามารถเลือกบอร์ดเปล่าได้หากคุณต้องการเริ่มโปรเจ็กต์ของคุณจากศูนย์
2. การวาดแผนภาพ
เครื่องมือสร้างแผนภาพที่ดีที่สุดช่วยให้การสร้างแผนภาพทั้งแบบง่ายและซับซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม Miro และ Lucidchart มีฟังก์ชันการทำงานนี้เหมือนกัน แต่เครื่องมือใดที่ครองความเป็นเลิศเมื่อพูดถึงการสร้างแผนภาพ?
มิโร
หากคุณยังคงใช้แผนฟรี คุณจะรู้สึกถึงข้อจำกัดของ Miro ในหมวดหมู่นี้ หากต้องการเข้าถึงไลบรารีรูปร่างและตัวเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงเครื่องมือสร้างแผนภาพขั้นสูง คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินของ Miro
Lucidchart
Lucidchart ชนะ Miro อย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงฟังก์ชันการสร้างแผนภาพ ไม่เพียงแต่ Lucidchart มีรูปร่างให้เลือกหลายร้อยแบบและห้องสมุดรูปร่างที่กำหนดเองเท่านั้น แต่ยังมีตัวเลือกให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลสดและใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขสำหรับแผนภาพของคุณได้อีกด้วย
3. ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ ดึงดูดความสนใจ และใช้งานได้จริง ทุกประเภทของทีมสามารถได้รับประโยชน์จากเครื่องมือนี้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดหนึ่งเหนืออีกอันหนึ่ง เพราะแต่ละเครื่องมืออาจมีความแตกต่างกันมาก แล้ว Miro และ Lucidchart อยู่ในตำแหน่งใดบนสเปกตรัมของกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง?
มิโร
Miro เป็นหนึ่งในเครื่องมือชั้นนำของอุตสาหกรรมเมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด มันโดดเด่นในหมวดหมู่นี้ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา ซึ่งยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้—คุณสมบัติพื้นฐานของไวท์บอร์ด!
Miro ช่วยให้คุณฝังโน้ตแบบติด, รูปภาพ, วิดีโอ, ลิงก์, และไฟล์ PDF ได้ แต่คุณสมบัติกระดานไวท์บอร์ดระดับสูงสุดของมันคือความสามารถในการประชุมทางวิดีโอและแชทวิดีโอ
Lucidchart
ในทางกลับกัน Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังก่อนเป็นอันดับแรกและเป็นเครื่องมือไวท์บอร์ดเป็นอันดับรอง ซึ่งทำให้ประสบการณ์ไวท์บอร์ดออนไลน์ของมันไม่ราบรื่นเท่ากับของ Miro
เหมือนกับกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล คุณสามารถฝังรูปภาพ วิดีโอ และเอกสารต่างๆ ลงบนผืนผ้าใบของ Lucidchart ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงภาพของคุณกับข้อมูลสดได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Miro ไม่มี Lucidchart ยังมีฟีเจอร์แชทสด แต่ต่างจาก Miro ตรงที่ไม่มีระบบประชุมทางวิดีโอในตัว
4. การผสานระบบ
ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบของคุณจะช่วยให้คุณลดจำนวนเทคโนโลยีที่ใช้และผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น Miro และ Lucidchart สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือหลักมากมาย รวมถึง Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira และอื่น ๆ อีกมากมาย
เมื่อพูดถึงการผสานรวม Lucidchart และ Miro ต่างก็ครองตำแหน่งสูงสุดร่วมกัน 👑
Miro เทียบกับ Lucidchart บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Miro กับ Lucidchart เมื่อคุณค้นหาMiro vs Lucidchart บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่าความยืดหยุ่นของ Lucidchart นั้นยากที่จะเอาชนะได้:
เห็นด้วยอย่างยิ่ง LucidChart เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและยืดหยุ่นมากสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
ผู้ใช้ Redditคนอื่น ๆ ระบุว่า Miro เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมขนาดเล็ก:
"Miro ยอดเยี่ยมแม้จะใช้เวอร์ชันฟรีก็ตาม หากคุณมีทีมขนาดเล็กที่ต้องการแชร์ข้อมูลร่วมกัน..."
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Miro และ Lucidchart
ในขณะที่ Lucidchart และ Miro มีคุณสมบัติขั้นสูงที่ช่วยให้พวกเขาไต่ระดับบนบันไดไวท์บอร์ดได้ แต่พวกเขาไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบหนึ่งต่อหนึ่งและให้บริการแต่ละกรณีการใช้งานแตกต่างกัน
ดังนั้น หากคุณต้องประนีประนอมไม่ว่าจะทางใด ทางออกที่แท้จริงสำหรับซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดและแผนผังคืออะไร?
เราจะให้คำใบ้คุณ—มันคือ ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน. 😎
ClickUp มอบพลังให้กับทีมในทุกอุตสาหกรรมในการสร้างและจัดการไวท์บอร์ดเสมือนแผนผังการทำงาน แผนผังองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย ทีมต่างๆ พึ่งพา ClickUp ในการ รวมงาน โครงการ เอกสาร แผนผังการเชื่อมต่อ และแชท ไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว เพื่อให้มั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้
มาสำรวจคุณสมบัติเหล่านี้เพิ่มเติมกันเถอะ 🧭
1. กระดานไวท์บอร์ด
ClickUp Whiteboards นิยามใหม่ของการทำงานร่วมกันด้วยการผสานการระดมความคิด การวางแผน และการดำเนินงานไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่น:
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ผ่านการแชทในแอป, เคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์,และตัวเลือกการแชร์ที่ราบรื่นเพื่อให้คุณอยู่ใน ทิศทางเดียวกัน
- การสร้างเนื้อหาแบบไดนามิก: ฝังโน้ตติด, ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ และองค์ประกอบภาพอื่นๆ เพื่อสร้างบอร์ดที่มีปฏิสัมพันธ์
- การแปลงงาน: แปลงรูปร่าง, โน้ตติด, หรือแผนผังใด ๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นและง่ายดาย
- ภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ในตัวของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างภาพจากข้อความโดยตรง ทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริงได้เร็วขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่รองรับการสัมผัส: วาดภาพ, ออกแบบ, และปรับแต่งองค์ประกอบด้วยการเคลื่อนไหวที่เข้าใจง่าย, ทำให้การใช้งานสะดวกในระหว่างการประชุมร่วมกัน
ด้วย ClickUp Whiteboards ทีมของคุณไม่ได้แค่ระดมความคิดเท่านั้น—พวกเขากำลังเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว 🙌🏼
2. ClickUp Mindmaps
แผนผังความคิดใน ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างแผนภาพในรูปแบบอิสระหรือเน้นงาน เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของโครงการ กระบวนการใหม่ หรือแนวคิดที่ซับซ้อน
คุณสามารถเลือกโหมดงานหรือโหมดว่างเพื่อสร้างแผนผังความคิดของคุณจากศูนย์ เพิ่มโหนด งาน และลิงก์โดยตรงไปยังผืนผ้าใบของคุณเพื่อให้ได้บริบททันที—แม้กระทั่งในพริบตาเดียว
ด้วย ClickUp คุณสามารถควบคุมสี รูปร่าง และตัวเชื่อมต่อในแผนผังความคิดของคุณได้อย่างเต็มที่ และสามารถแก้ไขแผนผังเดียวกันร่วมกับทีมของคุณได้โดยไม่ทับซ้อนกันตลอดเวลา
3. แม่แบบแผนผังสำเร็จรูป
ไลบรารีเทมเพลตของ ClickUpนั้นไม่มีใครเทียบได้จริงๆ มีเทมเพลตแผนผังสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน เพื่อให้ทีมของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ใช้คุณสมบัติของ ClickUp ได้อย่างเต็มที่
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ ต้นไม้การตัดสินใจ หรือแผนผังความคิดแบบง่าย ClickUp กำลังพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่ยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของ ClickUp เพื่อ เริ่มต้นได้อย่าง รวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์พรีเมียมหลายรายการ และแผนชำระเงินที่สามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของทีมคุณ รายละเอียดมีดังนี้:
- แผนฟรีตลอดไป: กระดานไวท์บอร์ด 3 แผ่นแรก, แผนผังความคิด, งานไม่จำกัด, สมาชิกไม่จำกัด, พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และอื่นๆ อีกมากมาย
- ไม่จำกัด (7 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน): มุมมองโครงการขั้นสูงเพิ่มเติม, พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อไม่จำกัด, แดชบอร์ดไม่จำกัด, รายงานแบบ Agile และอื่นๆ อีกมากมาย
- ธุรกิจ ($12 ต่อสมาชิก ต่อเดือน): Google SSO, ทีมไม่จำกัด, การส่งออกที่กำหนดเอง, การแชร์สาธารณะขั้นสูง, การทำงานอัตโนมัติขั้นสูง, และอื่นๆ
- แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา): บริการปรับแต่งแบรนด์, API สำหรับองค์กร, การแนะนำการใช้งานแบบมีผู้ดูแล, ผู้จัดการความสำเร็จประจำองค์กร
เปรียบเทียบLucidchart กับ Visio!
แผนภาพ, กระดานไวท์บอร์ด, และเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมาย
Miro และ Lucidchart มีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมาย แต่แชมป์ตัวจริงกลับมาจากที่คาดไม่ถึง—ClickUp!
แทนที่จะเลือกระหว่างซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดและเครื่องมือสร้างแผนผัง ให้ลงทุนในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่รวมฟังก์ชันการทำงานของทั้งสองเข้าไว้ด้วยกัน—และอีกมากมาย—โดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อพื้นฐานเพื่อให้มันทำงานได้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและแผนราคาที่ยืดหยุ่นของ ClickUp
เข้าถึงไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, แม่แบบหลายร้อยแบบ,การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, และอีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้! 💯