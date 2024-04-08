Miro Vs. Mural: เครื่องมือใดคือซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด?

อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม? และคุณนำความคิดมากมายมารวมกันในพื้นที่เดียวได้อย่างไร?
ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเช่น Miro และ Mural ได้สร้างแพลตฟอร์มของพวกเขาขึ้นมาจากคำถามเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดที่หลากหลายจากสมาชิกในทีมหรือทำให้การทำงานร่วมกันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดได้สร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ไม่นานมานี้เองที่ทีมต้องรวมตัวกันในห้องเดียวและวาดความคิดลงบนกระดานดำด้วยมือ ตอนนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะจัดเซสชั่นคิดค้นไอเดีย, บันทึกการประชุม, หรือสอนลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานจากทั่วโลก กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด คุณอาจสับสนว่ากระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบไหนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เราอยู่ที่นี่เพื่อเปรียบเทียบสองตัวเลือกกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในตลาด และดูว่าอะไรดีที่สุดเมื่อพูดถึง Miro vs. Mural
มาเริ่มกันเลย 🤿
Miro คืออะไร?
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถจัดการประชุม จัดเวิร์กช็อป และระดมความคิดผ่านกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลได้
ไม่สำคัญว่าทีมของคุณจะทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในสำนักงาน Miro เชื่อมต่อทีมด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ การเชื่อมต่อใหม่นี้เป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ Miro กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด
คุณสมบัติหลักของ Miro
Miro มีคุณสมบัติมากมายที่ทั้งเป็นที่นิยมและโดดเด่นเฉพาะในอุตสาหกรรมนี้ และระหว่าง Miro กับ Mural ก็มีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างที่ควรทราบ
นี่คือการสรุปคุณสมบัติหลักของ Miro:
กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์
กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ของ Miro นั้นไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถระดมความคิดได้มากเท่าที่ต้องการโดยไม่จำกัดพื้นที่ กระดานไวท์บอร์ดยังสามารถซูมได้ ทำให้คุณสามารถโฟกัสไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือรายละเอียดจากผืนผ้าใบที่สำคัญและไม่มีที่สิ้นสุดของคุณได้
คุณยังสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลกลางบนไวท์บอร์ดได้โดยการแนบไฟล์, โน้ตติด, และไอเดียของทีม Miro อนุญาตให้คุณฝังไฟล์ส่วนใหญ่ได้ รวมถึง PDF, GIF, รูปภาพ, ตารางข้อมูล, และอื่น ๆ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำให้กระดานไวท์บอร์ดแบบกระดาษของคุณเป็นดิจิทัลได้ เพียงแค่ถ่ายภาพ แล้ว Miro จะแปลงเนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ดของคุณให้เป็นเวอร์ชันดิจิทัลทันที! กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของคุณจะสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
การประชุมทางวิดีโอ
Miro ยังมีฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอที่สะดวก ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมอย่างรวดเร็วขณะที่คุณกำลังทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลได้อีกด้วย ที่จริงแล้ว คุณสามารถใช้ Miro เป็นทางเลือกแทน Zoomได้ เพื่อให้ทีมไม่ต้องกังวลกับการแชร์หน้าจอที่ยุ่งเหยิงหรือการเป็นผู้ควบคุมเพียงคนเดียวสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
แผนผังความคิด
มีตัวอย่างและตัวเลือกแผนผังความคิดมากมายให้คุณเลือกใช้ อย่างไรก็ตาม แผนผังความคิดของ Miro เป็นวิธีที่รวดเร็วสำหรับทีมของคุณในการจัดโครงสร้างกระบวนการ ออกแบบแนวคิด หรือขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่คุณมีในใจ แผนผังความคิดเหล่านี้ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติในการสร้าง
สมาชิกในทีมสามารถร่วมมือกันสร้างแผนผังความคิดได้แบบเรียลไทม์ และมีธีม สี และรูปทรงเส้นให้เลือกหลากหลาย เพื่อทำให้แผนผังความคิดของคุณน่าสนใจและดึงดูดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Miro ยังให้บริการแผนผังความคิดไม่จำกัดจำนวนสำหรับกระดานไวท์บอร์ดของคุณอีกด้วย
สร้างแผนผังความคิดจากศูนย์หรือใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่มีอยู่ แม้กระทั่งฝังแผนผังความคิดเหล่านี้ลงในเว็บไซต์ภายนอกและส่งออกเป็นไฟล์ PDF ความละเอียดสูงเพื่อใช้บนแพลตฟอร์มอื่น
อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภาพความคิดหรือไม่? เรามีทุกทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนภาพความคิดของคุณเอง 🗺
เทมเพลต
Miro มีเทมเพลตให้เลือกมากมายบน Miroverse ของตน 🪐
คุณจะพบเทมเพลตที่ครอบคลุมแผนผังความคิดแผนภูมิสาเหตุและผล แผนกรอบกระบวนการ การสร้างแนวคิดกระดานคัมบัง และกระบวนการแบบアジล คุณยังสามารถเปลี่ยนแผนผังความคิดหรือกระบวนการทำงานปัจจุบันให้เป็นเทมเพลตเพื่อแชร์ แก้ไข หรือใช้ในสถานการณ์อื่นได้อีกด้วย
การเผยแพร่เทมเพลตของคุณให้ชุมชน Miro ใช้และเผยแพร่ความรักในเทมเพลตเพิ่มเติมนั้นทำได้ง่ายมาก
กระบวนการทำงานแบบคล่องตัว
ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีระบบการทำงานแบบ Agile ใช่ไหม? ถ้าเป็นเช่นนั้น ทีมของคุณจะต้องชื่นชอบ Miro อย่างแน่นอน Miro ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้ในการวางแผนสปรินต์, บอร์ดสำหรับการประชุมสั้น ๆ,และการทบทวนการทำงาน Miro อาจเป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซีที่พึ่งพาการปฏิบัติแบบ Agile ในการทำงานให้สำเร็จ
คุณยังได้รับเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับ Agile มากกว่า 120 แบบ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน คุณยังสามารถนำเข้างานจาก Asana และ Jira มาเป็นบัตรงานแบบเนทีฟสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
การผสานรวม
การผสานการทำงานกับระบบของบุคคลที่สามเป็นจุดแข็งของ Miro อย่างแท้จริง API ของ Miro ทำให้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือได้มากกว่า 100 ชนิด คุณจะพบตัวเลือกการผสานการทำงานที่ได้รับความนิยม เช่น Google Calendar, Airtable, Notion, Slack, และ Box
นอกจากนี้ Miro ยังรองรับการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆเช่น Jira, Asanaและการเชื่อมต่อที่เราชื่นชอบคือ ClickUp เพื่อให้คุณมีพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ดีที่สุด
ข้อดีของ Miro
- กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบไม่จำกัด เพื่อการใช้งานตามที่คุณต้องการ
- การประชุมทางวิดีโอในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- เทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับแผนผังความคิด, กระบวนการทำงาน, และคัมบัง ที่ช่วยให้การร่วมมือง่ายขึ้น
- อินเตอร์เฟซที่รวดเร็วและใช้งานง่าย
- ชุมชนขนาดใหญ่และทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Miro
ข้อเสียของ Miro
- การขาดการเชื่อมโยงและแท็กทำให้การสร้างศูนย์ความรู้เชิงลึกเป็นเรื่องยาก
- ราคาสูงเกินไปสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด
ราคาของมิโร
- ฟรี: สมาชิกทีมไม่จำกัด, เทมเพลตสำเร็จรูป, การจัดการความสนใจพื้นฐาน, กระดานไวท์บอร์ดแก้ไขได้สามแผ่น
- ทีม: $8 ต่อสมาชิก ต่อเดือน พร้อมฟังก์ชันการประชุมทางวิดีโอ, กระดานไม่จำกัด, ผู้เยี่ยมชมไม่จำกัด, กระดานส่วนตัว, และการสนับสนุนทางอีเมล
- ธุรกิจ: $16 ต่อสมาชิก ต่อเดือน พร้อมทุกสิ่งในแผน Miro Teams รวมถึงการสำรองข้อมูลบอร์ดแบบแมนนวล การสร้างแผนผังอัจฉริยะ และ SSO
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อ Miro เพื่อขอข้อมูลราคาสำหรับการจัดการบัญชีแบบรวมศูนย์ ผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะทาง การเชื่อมต่อกับ Azure DevOps และ CA Rallyความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร การกำกับดูแลข้อมูล และการสนับสนุนระดับพรีเมียม
คะแนนมิโร
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,650+)
- Capterra: 4. 7/5 (690+ รีวิว)
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้ทำงานในโครงการวางแผนเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบแนวคิดเนื้อหาให้เป็นกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้น และในที่สุดก็เป็นตารางการเผยแพร่ เราจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดมากกว่าที่จะทำได้บนกระดาษโน้ตติดผนัง คุณสมบัติการ์ดของ Miro นั้นสมบูรณ์แบบ ฉันสามารถมีชื่อเรื่องสำหรับเนื้อหาชิ้นหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้บนบอร์ด แต่เรายังสามารถบันทึกบันทึกย่อ แนวคิด หรือคำถามในคำอธิบายของการ์ดได้
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้ทำงานในโครงการวางแผนเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบแนวคิดเนื้อหาให้เป็นกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้น และในที่สุดก็เป็นตารางการเผยแพร่ เราจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดมากกว่าที่จะทำได้บนกระดาษโน้ตติดผนัง ฟีเจอร์การ์ดของ Miro นั้นสมบูรณ์แบบ ฉันสามารถมีชื่อเรื่องสำหรับเนื้อหาชิ้นหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้บนบอร์ด แต่เรายังสามารถบันทึกบันทึกย่อ แนวคิด หรือคำถามในคำอธิบายของการ์ดได้
ภาพจิตรกรรมฝาผนังคืออะไร?
Mural เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางภาพอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทีมของคุณในการระดมความคิด ที่จริงแล้ว Mural และ Miro เป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันโดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
Mural ช่วยให้คุณรวบรวมผู้คนหลายคนบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อคิดผ่านไอเดีย วางแผนเป้าหมาย หรือติดตามโครงการที่มีอยู่ ด้วย Mural ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งแบบเรียลไทม์และไม่พร้อมกัน
ลักษณะเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนังหลัก
Mural มีตัวเลือกที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับ Miro ด้วยเทคโนโลยีไวท์บอร์ด นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากไวท์บอร์ดดิจิทัลของ Mural
กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์
อินเทอร์เฟซของ Mural ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดโดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนสมาชิกในทีมคุณสามารถแนบโน้ตดิจิทัล ภาพถ่าย แผนผังความคิด หรือใช้รูปร่าง ไอคอน และภาพวาดหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ผลงานใน Mural กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ส่งลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์
การร่วมมือในทีม
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mural คือเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมและฟังก์ชันการอำนวยความสะดวกตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับเวลาการทำกิจกรรมด้วยตัวจับเวลาในตัวและเรียกผู้ร่วมงานไปยังตำแหน่งเฉพาะบนกระดานไวท์บอร์ดได้ ซึ่งทำให้ Mural เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในกระบวนการออกแบบแบบเร่งรัด 👏
นอกจากนี้ สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นบนกระดานไวท์บอร์ด Mural และเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงอย่างรวดเร็วเพื่อการประชุมแบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หากคุณต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วม ให้ใช้โหมดส่วนตัว ด้วยวิธีนี้ แนวคิดของผู้มีส่วนร่วมทุกคนจะเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันความคิดแบบกลุ่ม
Mural ยังมีฟีเจอร์การอำนวยความสะดวกที่สามารถล็อกวัตถุบางอย่างบนไวท์บอร์ดได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการประชุม โดยสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้
เทมเพลต
Mural มาพร้อมกับเทมเพลตมากกว่า 300 แบบ ครอบคลุมทั้งการทบทวนผลงานการเริ่มต้นโครงการ แผนผังความคิด กระบวนการทำงานแบบ Agile และการวางแผนโครงการ ทีมยังสามารถสร้างเทมเพลตใหม่ได้เองตั้งแต่ต้นอีกด้วย! ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เทมเพลตจากแพลตฟอร์มใด สิ่งที่คุณจะชื่นชอบเกี่ยวกับเทมเพลตของ Mural คือความง่ายในการเริ่มต้นใช้งาน
การผสานรวม
Mural ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้เพื่อทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น. ตัวอย่างเช่น เนื่องจาก Mural ไม่มีระบบประชุมทางวิดีโอ คุณสามารถเชื่อมต่อ Mural กับ Zoom ได้เพื่อให้ได้ฟังก์ชันนี้. การเชื่อมต่อชั้นนำอื่น ๆ ได้แก่ Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox, และ Github.
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมฝาผนัง
- รองรับไฟล์หลากหลายสำหรับไวท์บอร์ด
- ใช้งานง่าย, แชร์ไอเดีย, และปรับแต่งเทมเพลต
- ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- คุณสมบัติการอำนวยความสะดวกบนไวท์บอร์ดที่ยอดเยี่ยม (โหมดการนำเสนอ)
ข้อเสียของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ไม่มีคุณสมบัติการแชทผ่านวิดีโอ
- ไม่มีตัวเลือกในการสร้างแผนภูมิ ตาราง หรือรายงานแบบโต้ตอบ
- ราคาสูงกว่าคู่แข่งเล็กน้อย
- UI รู้สึกเหมือนเป็นปริศนาสำหรับผู้ใช้ใหม่จำนวนมาก
ราคาของ Mural
- ฟรี: ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพ, สมาชิกทีมไม่จำกัด, ฟีเจอร์ด้านภาพและการทำงานร่วมกันทั้งหมด, การเข้าถึงผู้เยี่ยมชมด้วยคลิกเดียว, แผ่นงานไม่จำกัด
- ทีม +: $9.99 ต่อเดือน ต่อสมาชิก พร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่จำกัด การควบคุมความเป็นส่วนตัวของห้องและภาพจิตรกรรมฝาผนัง อีเมลและแชท และการสนับสนุน
- ธุรกิจ: $17.99 ต่อเดือน ต่อสมาชิก พร้อม SSO, การสนับสนุนแบบเร่งด่วน และผู้เยี่ยมชมไม่จำกัด (ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 10 คน)
- องค์กรธุรกิจ: มีบริการกำหนดราคาตามความต้องการ เพื่อให้คุณควบคุมการจัดการจากศูนย์กลาง เพิ่มความเป็นส่วนตัวและการควบคุมสำหรับหลายพื้นที่ทำงาน API สำหรับองค์กร การตรวจสอบความปลอดภัย การสนับสนุน MSA และการจัดการแอปพลิเคชันบนมือถือ
การให้คะแนนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 960+)
- Capterra: 4. 5 (80+ รีวิว)
Mural ได้มอบความสามารถให้เราสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์สำหรับลูกค้าและพันธมิตรของเราได้ – ผ่านบาร์เครื่องมือที่ปรับแต่งได้เอง, เส้นทางการใช้งานที่ถูกออกแบบไว้อย่างดี, และเครื่องมือ UI ที่น่าสนใจ เราใช้สิ่งนี้เพื่อส่งมอบไม่เพียงแค่เวิร์กช็อป แต่เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืม สิ่งนี้สะท้อนและสนับสนุนการไล่ตามอย่างไม่หยุดยั้งของเราในการปลดปล่อยศักยภาพ… สิ่งที่เราแบ่งปันกับทุกคนที่เราทำงานด้วย
Mural ได้มอบความสามารถให้เราสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์สำหรับลูกค้าและพันธมิตรของเราได้ – ผ่านบาร์เครื่องมือที่ปรับแต่งได้เอง, การเดินทางของผู้ใช้ที่ถูกออกแบบไว้เป็นอย่างดี และเครื่องมือ UI ที่น่าสนใจ เราใช้สิ่งนี้เพื่อส่งมอบไม่เพียงแค่เวิร์กช็อป แต่เป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนได้ สิ่งนี้สะท้อนและสนับสนุนการไล่ตามอย่างไม่หยุดยั้งของเราในการปลดปล่อยศักยภาพ… สิ่งที่เราแบ่งปันกับทุกคนที่เราทำงานด้วย
Miro vs. Mural เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในการต่อสู้ระหว่าง Miro กับ Mural ทั้งสองมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันหลายประการ ตัวอย่างเช่น เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล และเนื่องจากทั้งสองเครื่องมือนี้ให้พื้นที่กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบไม่จำกัด จึงแทบจะยุติความจำเป็นในการประชุมแบบพบหน้ากันเลยทีเดียว
นอกจากนี้ ในสองแพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้สามารถโหวตให้กับไอเดีย, ช่วยเหลือด้วยโน้ตติด, วาดรูป, เพิ่มข้อความ, และแนบรูปภาพได้
แต่มีความแตกต่างอยู่บ้างระหว่าง Mural และ Miro
มาดูความแตกต่างหลักระหว่าง Miro และ Mural:
Miro ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อใช้กับอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ทั้ง Mural และ Miro มีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ อย่างไรก็ตาม Mural อาจรู้สึกยากเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก ตัวอย่างเช่น การวางตัวเชื่อมต่อหรือรูปร่างอื่นๆ บนผืนผ้าใบของ Mural อาจเป็นปัญหาได้
ประสิทธิภาพอาจลดลงได้หากคุณกำลังทำงานกับกลุ่มใหญ่บน Mural (เช่น สมาชิกมากกว่า 50 คน) นอกจากนี้ การออกแบบและแก้ไขแผนผังความคิดก็ยากขึ้นหากคุณเปรียบเทียบ Mural กับ Miro โดยทั่วไปแล้ว เมนูของ Miro จะชัดเจนและใช้งานง่ายกว่า
ทั้งสองเครื่องมือมีแอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android ที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ iPhone และอุปกรณ์มือถือ Android ทั้งสองเครื่องมือสามารถสร้างไวท์บอร์ดใหม่ แก้ไข เพิ่มความคิดเห็น และแชร์ไวท์บอร์ดบางส่วนหรือทั้งหมดบนแอปพลิเคชันมือถือได้
Miro มอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มากขึ้นพร้อมการแชทผ่านวิดีโอ
ทั้ง Mural และ Miro ช่วยให้ผู้เข้าร่วมการคิดเชิงออกแบบสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในเซสชันได้โดยการแนบโน้ตดิจิทัล ภาพ และไฟล์ประเภทอื่นๆ แต่ Miro ก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้บริการประชุมทางวิดีโอเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มต่างๆ
Mural ไม่มีคุณสมบัตินี้ แต่ชดเชยด้วยคุณสมบัติ Quick Talk ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการโทรในแอปอย่างรวดเร็วเพื่อการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มบนทั้งสองเครื่องมือ คุณจะต้องใช้ Zoom หรือตัวเลือกการประชุมทางวิดีโออื่น ๆ
บริษัทของฉันได้รับสัญญาให้สนับสนุนแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสอนเต้นสองแห่ง และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมระดมความคิดสองครั้ง เราใช้ Miro ในการร่วมกันสร้างแผนงาน และพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการสร้างแผนผังกระบวนการได้อย่างง่ายดาย โดยใช้การแชร์หน้าจอร่วมกับ Zoom
เมื่อเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมระดมความคิด เราใช้ Mural ในการคิดค้นธีมชื่อ และคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการระดมความคิดกับผู้เข้าร่วมภายในโปรแกรม
บริษัทของฉันได้รับสัญญาให้สนับสนุนแผนกลยุทธ์ในการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสอนเต้นสองแห่ง และอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมระดมความคิดสองครั้ง เราใช้ Miro ในการร่วมสร้างแผนงานและพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการสร้างแผนผังกระบวนการได้อย่างง่ายดายโดยใช้การแชร์หน้าจอร่วมกับ Zoom
เมื่อเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมระดมความคิด เราใช้ Mural ในการคิดค้นธีมชื่อ และคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการระดมความคิดกับผู้เข้าร่วมภายในโปรแกรม
มีวอลล์มีเทมเพลตที่ง่ายกว่า แต่มีตัวเลือกน้อยกว่า Miro
Miro มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน Mural มีเทมเพลตในแคตตาล็อกประมาณ 300 แบบเท่านั้น เทมเพลตของ Miro ยังมีความหลากหลายมากกว่าและสามารถตอบโจทย์ทีมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทีมขนาดเล็ก ใหญ่ หรือมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม เทมเพลตของ Mural อาจใช้งานง่ายกว่า Miro มี มุมมองเริ่มต้น ที่ช่วยในการปรับแต่งเทมเพลตได้ แต่หากคุณต้องการเทมเพลตที่รวดเร็วและง่ายดาย Mural น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่แข็งแกร่งกว่า ลองใช้เทมเพลตของ Miro
การอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมด้วย Mural
ทั้งสองเครื่องมือช่วยให้ผู้อำนวยความสะดวกสามารถควบคุมตัวจับเวลาและย้ายผู้ร่วมงานหรือสมาชิกไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดานไวท์บอร์ดได้ แต่ Mural มีความสามารถมากกว่าในด้านนี้
ตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยความสะดวกสามารถใช้เลเซอร์พอยน์เตอร์เพื่อดึงดูดความสนใจไปยังรายละเอียดเฉพาะบนกระดานไวท์บอร์ด ผู้อำนวยความสะดวกยังสามารถล็อกหรือซ่อนวัตถุเฉพาะบนแถบเครื่องมือที่ผู้เข้าร่วมเซสชันไม่จำเป็นต้องใช้ได้อีกด้วย
Miro ไม่ได้ขาดความสามารถในการอำนวยความสะดวกโดยสิ้นเชิง ผู้อำนวยความสะดวกสามารถใช้ฟีเจอร์ นำมายังฉัน เพื่อดึงผู้เข้าร่วมไปยังตำแหน่งที่ผู้อำนวยความสะดวกต้องการได้ ขณะนี้ความสามารถในการล็อกฟีเจอร์บางอย่างบนไวท์บอร์ดของ Miro ยังอยู่ในช่วงเบต้า
ด้วยทั้ง Miro และ Mural ผู้อำนวยความสะดวกสามารถเห็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมกำลังทำได้โดยการคลิกที่อวาตาร์ของพวกเขา นี่เป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์หากคุณกำลังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม
มีฟังก์ชันหนึ่งที่ Mural มีแต่ Miro ไม่มี นั่นคือตัวจับเวลา ด้วยคุณสมบัตินี้ ฉันสามารถกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมของสมาชิกทุกคนในทีมระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอได้ ฉันพบว่าตั้งแต่เริ่มใช้ ฉันสามารถควบคุมการประชุมได้ดีขึ้นมาก ส่งผลให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีฟังก์ชันหนึ่งที่ Mural มีแต่ Miro ไม่มี นั่นคือตัวจับเวลา ด้วยคุณสมบัตินี้ ฉันสามารถกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมของสมาชิกทุกคนในทีมระหว่างการประชุมทางวิดีโอได้ ฉันพบว่าตั้งแต่เริ่มใช้ ฉันสามารถควบคุมการประชุมได้ดีขึ้นมาก ส่งผลให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ราคาของ Mural และ Miro แทบจะเหมือนกัน
ราคาของทั้งสองแอปนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทั้ง Mural และ Miro มีแผนให้บริการสี่แบบ โดยแต่ละแบบมีแผนฟรีให้ทดลองใช้ คุณสามารถทดลองใช้ Miro ได้ในเวอร์ชันไวท์บอร์ดที่ไม่ต้องลงทะเบียน แต่หากต้องการทดลองใช้ Mural คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน
ในทั้งสองตัวเลือก คุณมีตัวเลือกให้สมาชิกทีมได้ไม่จำกัด แต่คุณถูกจำกัดไว้ที่ 3 บอร์ดไวท์บอร์ด Mural ให้คุณสามารถเชิญผู้เยี่ยมชมได้ไม่จำกัด แต่คุณไม่มีตัวเลือกนี้ใน Miro
แผนการชำระเงินมีความต่างกัน $1 โดยทาง Mural เป็นตัวเลือกที่มีราคาแพงกว่าในทางเทคนิค และในภาวะเศรษฐกิจที่งบประมาณตึงตัวมากกว่าที่เคย ทีมที่ใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตและเครื่องมือทำงานร่วมกันหลายตัวอาจไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่สุดจากเงินที่จ่ายไป
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง vs มิโร บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Miro กับ Mural เมื่อคุณค้นหาMiro vs Mural บน Reddit ผู้ใช้หลายคนดูเหมือนจะชอบคุณสมบัติด้านภาพและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของ Miro มากกว่า:
"พวกเขาคิดค้นและปรับปรุงอย่างรวดเร็วอย่างบ้าคลั่ง. ใช้โดยสตาร์ทอัพ. มักถูกนำมาใช้จากล่างขึ้นบนโดยพนักงานที่เริ่มใช้."
ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ สังเกตว่าแม้ว่าการออกแบบและ UX ของ Miro จะดี แต่ก็สามารถทำงานช้าลงได้เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก ผู้ใช้บางคนระบุว่า Mural เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ระดับองค์กร:
"ฉันรัก [Mural]! ฉันคิดว่ามันเป็นวิธีที่มีพลังในการร่วมมือกัน. เราใช้มันในการจัดพิธีกรรมสปรินต์ของเรา, OKRs และอะไรก็ตามที่คุณต้องการให้ผู้อื่นได้มาสัมผัส…เพื่อให้เข้าใจบริบท, ฉันเป็นPMระดับจูเนียร์ที่ธนาคารใหญ่."
สิ่งนี้ในที่สุดนำไปสู่การตัดสินใจที่ยากลำบากเกี่ยวกับสิ่งที่จะใช้หรืออาจต้องตัดออก
โชคดีที่มีทางแก้ไขสำหรับทุกปัญหานี้ 🙂
ที่เกี่ยวข้อง:
ClickUp: ทางเลือกที่ดีกว่า Miro vs. Mural
ด้วยClickUp คุณได้รับมากกว่าซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ClickUp's digital workspace มอบให้ทีมของคุณเป็นศูนย์กลางสำหรับการร่วมมือ, การคิดค้น, การมอบหมายงาน, การสื่อสารระหว่างโครงการและเอกสาร, การติดตามเวลา,มุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้, และอื่น ๆ อีกมากมาย
ClickUp คือแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง และการเปิดตัวล่าสุดของClickUp Whiteboardsทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเหนือกว่า Miro และ Mural อย่างไม่ต้องสงสัย
จัดตั้งการประชุมระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย, ติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่,วางแผนกระบวนการใหม่, หรืออำนวยความสะดวกในการจัดเวิร์กช็อป—ทั้งหมดในที่เดียว
ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของClickUp Whiteboardsคือคุณสามารถเปลี่ยนความคิดของทีมให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้เพียงคลิกเดียว จากนั้นคุณสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดใน ClickUp
ความหมาย: คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายอย่างเพื่อระดมความคิด วางแผนโครงการ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมโยงไวท์บอร์ดของคุณกับเอกสาร ไฟล์ และงานต่าง ๆเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นในศูนย์กลางเดียว
คุณสมบัติของกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเลือกใช้ ClickUp สำหรับความต้องการกระดานไวท์บอร์ดของคุณ
กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบไม่จำกัด
ClickUp มีกระดานไวท์บอร์ดแบบไม่จำกัดที่คุณสามารถวาด แนบไฟล์และรูปภาพ และเพิ่มวัตถุเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ได้ กระดานไวท์บอร์ดมีให้ในทุกแผน รวมถึงแผนฟรี คุณสามารถทำงานกับไฟล์ เอกสาร งาน และออกแบบแผนผังความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เพื่อช่วยในกระบวนการและขั้นตอนการทำงานต่างๆ
การผสานรวมมากมาย
ต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อทำให้กระดานไวท์บอร์ดบนเว็บสำหรับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย? ClickUp พร้อมให้บริการคุณแล้ว. คุณได้รับการสนับสนุนอย่างครอบคลุมมากกว่า1,000 การผสานรวมตั้งแต่แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลไปจนถึงการสื่อสาร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
ด้วยการผสานรวมเหล่านี้ คุณจะได้รับฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่คุณต้องการจากไวท์บอร์ดของคุณ โดยปราศจากข้อจำกัดที่พบจากเครื่องมือทางเลือกอื่นในอุตสาหกรรม ClickUp เป็นเพียงตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่า ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดและแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอื่น ๆ
แม่แบบที่ปรับแต่งได้
หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเทมเพลตและทรัพยากรฟรี ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กระดานไวท์บอร์ดของคุณพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
เพียงคลิกปุ่มเทมเพลต แล้ว ClickUp จะแสดงเทมเพลตให้คุณเลือกปรับแต่งและแก้ไขตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า50 แบบ เพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยการลดงานที่ต้องทำซ้ำ
ลดจำนวนเครื่องมือของคุณและลงทุนในโซลูชันเดียว: ClickUp
ClickUp คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบหากคุณกำลังมองหาไวท์บอร์ดดิจิทัลที่มาพร้อมความสามารถในการจัดการโครงการในหนึ่งเดียว คุณและทีมของคุณจะชื่นชอบความหลากหลาย ความเรียบง่าย และคุณสมบัติอันหลากหลายของ ClickUp Whiteboards
หากคุณต้องการตัวเลือกที่เป็นมิตรกับงบประมาณมากขึ้นคุณสมบัติที่ครอบคลุมและหลากหลายของ ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถทำงานจากพื้นที่เดียวเพื่อจัดการโครงการได้ดีขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจง่ายขึ้น และร่วมมือกันในโครงการต่างๆ ได้—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณยังคงอยู่ในงบประมาณ
ลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรีและเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันทางดิจิทัลของคุณ