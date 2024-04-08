บล็อก ClickUp
Miro Vs. Mural: เครื่องมือใดคือซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด?
Planning

Miro Vs. Mural: เครื่องมือใดคือซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด?

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
8 เมษายน 2567

อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม? และคุณนำความคิดมากมายมารวมกันในพื้นที่เดียวได้อย่างไร?

ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเช่น Miro และ Mural ได้สร้างแพลตฟอร์มของพวกเขาขึ้นมาจากคำถามเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดที่หลากหลายจากสมาชิกในทีมหรือทำให้การทำงานร่วมกันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดได้สร้างผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ไม่นานมานี้เองที่ทีมต้องรวมตัวกันในห้องเดียวและวาดความคิดลงบนกระดานดำด้วยมือ ตอนนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะจัดเซสชั่นคิดค้นไอเดีย, บันทึกการประชุม, หรือสอนลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานจากทั่วโลก กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด คุณอาจสับสนว่ากระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบไหนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เราอยู่ที่นี่เพื่อเปรียบเทียบสองตัวเลือกกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในตลาด และดูว่าอะไรดีที่สุดเมื่อพูดถึง Miro vs. Mural

มาเริ่มกันเลย 🤿

Miro คืออะไร?

Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถจัดการประชุม จัดเวิร์กช็อป และระดมความคิดผ่านกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลได้

ไม่สำคัญว่าทีมของคุณจะทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในสำนักงาน Miro เชื่อมต่อทีมด้วยประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ การเชื่อมต่อใหม่นี้เป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ Miro กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด

คุณสมบัติหลักของ Miro

Miro มีคุณสมบัติมากมายที่ทั้งเป็นที่นิยมและโดดเด่นเฉพาะในอุตสาหกรรมนี้ และระหว่าง Miro กับ Mural ก็มีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างที่ควรทราบ

นี่คือการสรุปคุณสมบัติหลักของ Miro:

กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Miro
ตัวอย่างของบอร์ดMiroที่ใช้งานจริง

กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ของ Miro นั้นไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถระดมความคิดได้มากเท่าที่ต้องการโดยไม่จำกัดพื้นที่ กระดานไวท์บอร์ดยังสามารถซูมได้ ทำให้คุณสามารถโฟกัสไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือรายละเอียดจากผืนผ้าใบที่สำคัญและไม่มีที่สิ้นสุดของคุณได้

คุณยังสามารถสร้างศูนย์ข้อมูลกลางบนไวท์บอร์ดได้โดยการแนบไฟล์, โน้ตติด, และไอเดียของทีม Miro อนุญาตให้คุณฝังไฟล์ส่วนใหญ่ได้ รวมถึง PDF, GIF, รูปภาพ, ตารางข้อมูล, และอื่น ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำให้กระดานไวท์บอร์ดแบบกระดาษของคุณเป็นดิจิทัลได้ เพียงแค่ถ่ายภาพ แล้ว Miro จะแปลงเนื้อหาบนกระดานไวท์บอร์ดของคุณให้เป็นเวอร์ชันดิจิทัลทันที! กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของคุณจะสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

การประชุมทางวิดีโอ

มิโร วิดีโอคอล
Miro ให้บริการการประชุมทางวิดีโอบนกระดานไวท์บอร์ดของตน

Miro ยังมีฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอที่สะดวก ซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมอย่างรวดเร็วขณะที่คุณกำลังทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลได้อีกด้วย ที่จริงแล้ว คุณสามารถใช้ Miro เป็นทางเลือกแทน Zoomได้ เพื่อให้ทีมไม่ต้องกังวลกับการแชร์หน้าจอที่ยุ่งเหยิงหรือการเป็นผู้ควบคุมเพียงคนเดียวสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน

แผนผังความคิด

แม่แบบแผนผังความคิด Miro
การใช้แม่แบบแผนผังความคิดMiro

มีตัวอย่างและตัวเลือกแผนผังความคิดมากมายให้คุณเลือกใช้ อย่างไรก็ตาม แผนผังความคิดของ Miro เป็นวิธีที่รวดเร็วสำหรับทีมของคุณในการจัดโครงสร้างกระบวนการ ออกแบบแนวคิด หรือขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่คุณมีในใจ แผนผังความคิดเหล่านี้ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติในการสร้าง

สมาชิกในทีมสามารถร่วมมือกันสร้างแผนผังความคิดได้แบบเรียลไทม์ และมีธีม สี และรูปทรงเส้นให้เลือกหลากหลาย เพื่อทำให้แผนผังความคิดของคุณน่าสนใจและดึงดูดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Miro ยังให้บริการแผนผังความคิดไม่จำกัดจำนวนสำหรับกระดานไวท์บอร์ดของคุณอีกด้วย

สร้างแผนผังความคิดจากศูนย์หรือใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่มีอยู่ แม้กระทั่งฝังแผนผังความคิดเหล่านี้ลงในเว็บไซต์ภายนอกและส่งออกเป็นไฟล์ PDF ความละเอียดสูงเพื่อใช้บนแพลตฟอร์มอื่น

อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภาพความคิดหรือไม่? เรามีทุกทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนภาพความคิดของคุณเอง 🗺

เทมเพลต

Miro มีเทมเพลตให้เลือกมากมายบน Miroverse ของตน 🪐

คุณจะพบเทมเพลตที่ครอบคลุมแผนผังความคิดแผนภูมิสาเหตุและผล แผนกรอบกระบวนการ การสร้างแนวคิดกระดานคัมบัง และกระบวนการแบบアジล คุณยังสามารถเปลี่ยนแผนผังความคิดหรือกระบวนการทำงานปัจจุบันให้เป็นเทมเพลตเพื่อแชร์ แก้ไข หรือใช้ในสถานการณ์อื่นได้อีกด้วย

การเผยแพร่เทมเพลตของคุณให้ชุมชน Miro ใช้และเผยแพร่ความรักในเทมเพลตเพิ่มเติมนั้นทำได้ง่ายมาก

กระบวนการทำงานแบบคล่องตัว

ตัวอย่างการทบทวนผลงานของมิโร
เวิร์กโฟลว์แบบอไจล์ของ Miro สำหรับการประชุมทบทวน

ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีระบบการทำงานแบบ Agile ใช่ไหม? ถ้าเป็นเช่นนั้น ทีมของคุณจะต้องชื่นชอบ Miro อย่างแน่นอน Miro ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้ในการวางแผนสปรินต์, บอร์ดสำหรับการประชุมสั้น ๆ,และการทบทวนการทำงาน Miro อาจเป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซีที่พึ่งพาการปฏิบัติแบบ Agile ในการทำงานให้สำเร็จ

คุณยังได้รับเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับ Agile มากกว่า 120 แบบ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน คุณยังสามารถนำเข้างานจาก Asana และ Jira มาเป็นบัตรงานแบบเนทีฟสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย

การผสานรวม

การผสานการทำงานกับระบบของบุคคลที่สามเป็นจุดแข็งของ Miro อย่างแท้จริง API ของ Miro ทำให้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือได้มากกว่า 100 ชนิด คุณจะพบตัวเลือกการผสานการทำงานที่ได้รับความนิยม เช่น Google Calendar, Airtable, Notion, Slack, และ Box

นอกจากนี้ Miro ยังรองรับการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆเช่น Jira, Asanaและการเชื่อมต่อที่เราชื่นชอบคือ ClickUp เพื่อให้คุณมีพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ดีที่สุด

ข้อดีของ Miro

  • กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบไม่จำกัด เพื่อการใช้งานตามที่คุณต้องการ
  • การประชุมทางวิดีโอในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • เทมเพลตหลายร้อยแบบสำหรับแผนผังความคิด, กระบวนการทำงาน, และคัมบัง ที่ช่วยให้การร่วมมือง่ายขึ้น
  • อินเตอร์เฟซที่รวดเร็วและใช้งานง่าย
  • ชุมชนขนาดใหญ่และทรัพยากรเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Miro

ข้อเสียของ Miro

  • การขาดการเชื่อมโยงและแท็กทำให้การสร้างศูนย์ความรู้เชิงลึกเป็นเรื่องยาก
  • ราคาสูงเกินไปสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็ก
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด

ราคาของมิโร

  • ฟรี: สมาชิกทีมไม่จำกัด, เทมเพลตสำเร็จรูป, การจัดการความสนใจพื้นฐาน, กระดานไวท์บอร์ดแก้ไขได้สามแผ่น
  • ทีม: $8 ต่อสมาชิก ต่อเดือน พร้อมฟังก์ชันการประชุมทางวิดีโอ, กระดานไม่จำกัด, ผู้เยี่ยมชมไม่จำกัด, กระดานส่วนตัว, และการสนับสนุนทางอีเมล
  • ธุรกิจ: $16 ต่อสมาชิก ต่อเดือน พร้อมทุกสิ่งในแผน Miro Teams รวมถึงการสำรองข้อมูลบอร์ดแบบแมนนวล การสร้างแผนผังอัจฉริยะ และ SSO
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อ Miro เพื่อขอข้อมูลราคาสำหรับการจัดการบัญชีแบบรวมศูนย์ ผู้จัดการความสำเร็จเฉพาะทาง การเชื่อมต่อกับ Azure DevOps และ CA Rallyความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร การกำกับดูแลข้อมูล และการสนับสนุนระดับพรีเมียม

คะแนนมิโร

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,650+)
  • Capterra: 4. 7/5 (690+ รีวิว)

ภาพจิตรกรรมฝาผนังคืออะไร?

Mural เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางภาพอีกตัวหนึ่งที่ช่วยทีมของคุณในการระดมความคิด ที่จริงแล้ว Mural และ Miro เป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันโดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Mural ช่วยให้คุณรวบรวมผู้คนหลายคนบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อคิดผ่านไอเดีย วางแผนเป้าหมาย หรือติดตามโครงการที่มีอยู่ ด้วย Mural ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้ทั้งแบบเรียลไทม์และไม่พร้อมกัน

ลักษณะเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนังหลัก

Mural มีตัวเลือกที่ไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับ Miro ด้วยเทคโนโลยีไวท์บอร์ด นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากไวท์บอร์ดดิจิทัลของ Mural

กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์

ตัวอย่างภาพรวมของกระดานไวท์บอร์ดแบบจิตรกรรมฝาผนัง
ภาพรวมของคุณสมบัติไวท์บอร์ดของ Mural

อินเทอร์เฟซของ Mural ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดโดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนสมาชิกในทีมคุณสามารถแนบโน้ตดิจิทัล ภาพถ่าย แผนผังความคิด หรือใช้รูปร่าง ไอคอน และภาพวาดหลากหลายรูปแบบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ผลงานใน Mural กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ส่งลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์

การร่วมมือในทีม

ฟีเจอร์การร่วมมือในการวาดภาพฝาผนัง
คุณสมบัติการเรียกของ Mural

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mural คือเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมและฟังก์ชันการอำนวยความสะดวกตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับเวลาการทำกิจกรรมด้วยตัวจับเวลาในตัวและเรียกผู้ร่วมงานไปยังตำแหน่งเฉพาะบนกระดานไวท์บอร์ดได้ ซึ่งทำให้ Mural เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในกระบวนการออกแบบแบบเร่งรัด 👏

นอกจากนี้ สมาชิกในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นบนกระดานไวท์บอร์ด Mural และเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงอย่างรวดเร็วเพื่อการประชุมแบบเรียลไทม์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วม ให้ใช้โหมดส่วนตัว ด้วยวิธีนี้ แนวคิดของผู้มีส่วนร่วมทุกคนจะเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันความคิดแบบกลุ่ม

Mural ยังมีฟีเจอร์การอำนวยความสะดวกที่สามารถล็อกวัตถุบางอย่างบนไวท์บอร์ดได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการประชุม โดยสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้

เทมเพลต

ตัวอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนังสำหรับการบันทึกแม่แบบ
การบันทึกเทมเพลตใหม่ด้วย Mural

Mural มาพร้อมกับเทมเพลตมากกว่า 300 แบบ ครอบคลุมทั้งการทบทวนผลงานการเริ่มต้นโครงการ แผนผังความคิด กระบวนการทำงานแบบ Agile และการวางแผนโครงการ ทีมยังสามารถสร้างเทมเพลตใหม่ได้เองตั้งแต่ต้นอีกด้วย! ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เทมเพลตจากแพลตฟอร์มใด สิ่งที่คุณจะชื่นชอบเกี่ยวกับเทมเพลตของ Mural คือความง่ายในการเริ่มต้นใช้งาน

การผสานรวม

Mural ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้เพื่อทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้น. ตัวอย่างเช่น เนื่องจาก Mural ไม่มีระบบประชุมทางวิดีโอ คุณสามารถเชื่อมต่อ Mural กับ Zoom ได้เพื่อให้ได้ฟังก์ชันนี้. การเชื่อมต่อชั้นนำอื่น ๆ ได้แก่ Airtable, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Word, Dropbox, และ Github.

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตรกรรมฝาผนัง

  • รองรับไฟล์หลากหลายสำหรับไวท์บอร์ด
  • ใช้งานง่าย, แชร์ไอเดีย, และปรับแต่งเทมเพลต
  • ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ไม่มีที่สิ้นสุด
  • คุณสมบัติการอำนวยความสะดวกบนไวท์บอร์ดที่ยอดเยี่ยม (โหมดการนำเสนอ)

ข้อเสียของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • ไม่มีคุณสมบัติการแชทผ่านวิดีโอ
  • ไม่มีตัวเลือกในการสร้างแผนภูมิ ตาราง หรือรายงานแบบโต้ตอบ
  • ราคาสูงกว่าคู่แข่งเล็กน้อย
  • UI รู้สึกเหมือนเป็นปริศนาสำหรับผู้ใช้ใหม่จำนวนมาก

ราคาของ Mural

  • ฟรี: ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพ, สมาชิกทีมไม่จำกัด, ฟีเจอร์ด้านภาพและการทำงานร่วมกันทั้งหมด, การเข้าถึงผู้เยี่ยมชมด้วยคลิกเดียว, แผ่นงานไม่จำกัด
  • ทีม +: $9.99 ต่อเดือน ต่อสมาชิก พร้อมภาพจิตรกรรมฝาผนังไม่จำกัด การควบคุมความเป็นส่วนตัวของห้องและภาพจิตรกรรมฝาผนัง อีเมลและแชท และการสนับสนุน
  • ธุรกิจ: $17.99 ต่อเดือน ต่อสมาชิก พร้อม SSO, การสนับสนุนแบบเร่งด่วน และผู้เยี่ยมชมไม่จำกัด (ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 10 คน)
  • องค์กรธุรกิจ: มีบริการกำหนดราคาตามความต้องการ เพื่อให้คุณควบคุมการจัดการจากศูนย์กลาง เพิ่มความเป็นส่วนตัวและการควบคุมสำหรับหลายพื้นที่ทำงาน API สำหรับองค์กร การตรวจสอบความปลอดภัย การสนับสนุน MSA และการจัดการแอปพลิเคชันบนมือถือ

การให้คะแนนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 960+)
  • Capterra: 4. 5 (80+ รีวิว)

Miro vs. Mural เปรียบเทียบคุณสมบัติ

ในการต่อสู้ระหว่าง Miro กับ Mural ทั้งสองมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันหลายประการ ตัวอย่างเช่น เป้าหมายหลักของพวกเขาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล และเนื่องจากทั้งสองเครื่องมือนี้ให้พื้นที่กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบไม่จำกัด จึงแทบจะยุติความจำเป็นในการประชุมแบบพบหน้ากันเลยทีเดียว

นอกจากนี้ ในสองแพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้สามารถโหวตให้กับไอเดีย, ช่วยเหลือด้วยโน้ตติด, วาดรูป, เพิ่มข้อความ, และแนบรูปภาพได้

แต่มีความแตกต่างอยู่บ้างระหว่าง Mural และ Miro

มาดูความแตกต่างหลักระหว่าง Miro และ Mural:

Miro ทำงานได้ดีขึ้นเมื่อใช้กับอินเทอร์เฟซผู้ใช้

ทั้ง Mural และ Miro มีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ อย่างไรก็ตาม Mural อาจรู้สึกยากเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก ตัวอย่างเช่น การวางตัวเชื่อมต่อหรือรูปร่างอื่นๆ บนผืนผ้าใบของ Mural อาจเป็นปัญหาได้

ประสิทธิภาพอาจลดลงได้หากคุณกำลังทำงานกับกลุ่มใหญ่บน Mural (เช่น สมาชิกมากกว่า 50 คน) นอกจากนี้ การออกแบบและแก้ไขแผนผังความคิดก็ยากขึ้นหากคุณเปรียบเทียบ Mural กับ Miro โดยทั่วไปแล้ว เมนูของ Miro จะชัดเจนและใช้งานง่ายกว่า

ทั้งสองเครื่องมือมีแอปพลิเคชันสำหรับ iOS และ Android ที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ iPhone และอุปกรณ์มือถือ Android ทั้งสองเครื่องมือสามารถสร้างไวท์บอร์ดใหม่ แก้ไข เพิ่มความคิดเห็น และแชร์ไวท์บอร์ดบางส่วนหรือทั้งหมดบนแอปพลิเคชันมือถือได้

Miro มอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์มากขึ้นพร้อมการแชทผ่านวิดีโอ

ทั้ง Mural และ Miro ช่วยให้ผู้เข้าร่วมการคิดเชิงออกแบบสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในเซสชันได้โดยการแนบโน้ตดิจิทัล ภาพ และไฟล์ประเภทอื่นๆ แต่ Miro ก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้บริการประชุมทางวิดีโอเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่มต่างๆ

Mural ไม่มีคุณสมบัตินี้ แต่ชดเชยด้วยคุณสมบัติ Quick Talk ที่ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการโทรในแอปอย่างรวดเร็วเพื่อการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มบนทั้งสองเครื่องมือ คุณจะต้องใช้ Zoom หรือตัวเลือกการประชุมทางวิดีโออื่น ๆ

มีวอลล์มีเทมเพลตที่ง่ายกว่า แต่มีตัวเลือกน้อยกว่า Miro

Miro มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน Mural มีเทมเพลตในแคตตาล็อกประมาณ 300 แบบเท่านั้น เทมเพลตของ Miro ยังมีความหลากหลายมากกว่าและสามารถตอบโจทย์ทีมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทีมขนาดเล็ก ใหญ่ หรือมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม เทมเพลตของ Mural อาจใช้งานง่ายกว่า Miro มี มุมมองเริ่มต้น ที่ช่วยในการปรับแต่งเทมเพลตได้ แต่หากคุณต้องการเทมเพลตที่รวดเร็วและง่ายดาย Mural น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่แข็งแกร่งกว่า ลองใช้เทมเพลตของ Miro

การอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมด้วย Mural

ทั้งสองเครื่องมือช่วยให้ผู้อำนวยความสะดวกสามารถควบคุมตัวจับเวลาและย้ายผู้ร่วมงานหรือสมาชิกไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดานไวท์บอร์ดได้ แต่ Mural มีความสามารถมากกว่าในด้านนี้

ตัวอย่างเช่น ผู้อำนวยความสะดวกสามารถใช้เลเซอร์พอยน์เตอร์เพื่อดึงดูดความสนใจไปยังรายละเอียดเฉพาะบนกระดานไวท์บอร์ด ผู้อำนวยความสะดวกยังสามารถล็อกหรือซ่อนวัตถุเฉพาะบนแถบเครื่องมือที่ผู้เข้าร่วมเซสชันไม่จำเป็นต้องใช้ได้อีกด้วย

Miro ไม่ได้ขาดความสามารถในการอำนวยความสะดวกโดยสิ้นเชิง ผู้อำนวยความสะดวกสามารถใช้ฟีเจอร์ นำมายังฉัน เพื่อดึงผู้เข้าร่วมไปยังตำแหน่งที่ผู้อำนวยความสะดวกต้องการได้ ขณะนี้ความสามารถในการล็อกฟีเจอร์บางอย่างบนไวท์บอร์ดของ Miro ยังอยู่ในช่วงเบต้า

ด้วยทั้ง Miro และ Mural ผู้อำนวยความสะดวกสามารถเห็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมกำลังทำได้โดยการคลิกที่อวาตาร์ของพวกเขา นี่เป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์หากคุณกำลังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรม

ราคาของ Mural และ Miro แทบจะเหมือนกัน

ราคาของทั้งสองแอปนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกัน ทั้ง Mural และ Miro มีแผนให้บริการสี่แบบ โดยแต่ละแบบมีแผนฟรีให้ทดลองใช้ คุณสามารถทดลองใช้ Miro ได้ในเวอร์ชันไวท์บอร์ดที่ไม่ต้องลงทะเบียน แต่หากต้องการทดลองใช้ Mural คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกก่อน

ในทั้งสองตัวเลือก คุณมีตัวเลือกให้สมาชิกทีมได้ไม่จำกัด แต่คุณถูกจำกัดไว้ที่ 3 บอร์ดไวท์บอร์ด Mural ให้คุณสามารถเชิญผู้เยี่ยมชมได้ไม่จำกัด แต่คุณไม่มีตัวเลือกนี้ใน Miro

แผนการชำระเงินมีความต่างกัน $1 โดยทาง Mural เป็นตัวเลือกที่มีราคาแพงกว่าในทางเทคนิค และในภาวะเศรษฐกิจที่งบประมาณตึงตัวมากกว่าที่เคย ทีมที่ใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตและเครื่องมือทำงานร่วมกันหลายตัวอาจไม่ได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่สุดจากเงินที่จ่ายไป

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง vs มิโร บน Reddit

เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Miro กับ Mural เมื่อคุณค้นหาMiro vs Mural บน Reddit ผู้ใช้หลายคนดูเหมือนจะชอบคุณสมบัติด้านภาพและความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของ Miro มากกว่า:

"พวกเขาคิดค้นและปรับปรุงอย่างรวดเร็วอย่างบ้าคลั่ง. ใช้โดยสตาร์ทอัพ. มักถูกนำมาใช้จากล่างขึ้นบนโดยพนักงานที่เริ่มใช้."

ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ สังเกตว่าแม้ว่าการออกแบบและ UX ของ Miro จะดี แต่ก็สามารถทำงานช้าลงได้เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก ผู้ใช้บางคนระบุว่า Mural เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ระดับองค์กร:

"ฉันรัก [Mural]! ฉันคิดว่ามันเป็นวิธีที่มีพลังในการร่วมมือกัน. เราใช้มันในการจัดพิธีกรรมสปรินต์ของเรา, OKRs และอะไรก็ตามที่คุณต้องการให้ผู้อื่นได้มาสัมผัส…เพื่อให้เข้าใจบริบท, ฉันเป็นPMระดับจูเนียร์ที่ธนาคารใหญ่."

สิ่งนี้ในที่สุดนำไปสู่การตัดสินใจที่ยากลำบากเกี่ยวกับสิ่งที่จะใช้หรืออาจต้องตัดออก

โชคดีที่มีทางแก้ไขสำหรับทุกปัญหานี้ 🙂

ClickUp: ทางเลือกที่ดีกว่า Miro vs. Mural

ด้วยClickUp คุณได้รับมากกว่าซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ClickUp's digital workspace มอบให้ทีมของคุณเป็นศูนย์กลางสำหรับการร่วมมือ, การคิดค้น, การมอบหมายงาน, การสื่อสารระหว่างโครงการและเอกสาร, การติดตามเวลา,มุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้, และอื่น ๆ อีกมากมาย

เชื่อมโยงรูปร่างต่างๆ ใน ClickUp Whiteboards
เชื่อมโยงรูปร่างหรือสื่อใด ๆ บนไวท์บอร์ดของคุณเพื่อสร้างแผนผังการไหลใน ClickUp

ClickUp คือแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง และการเปิดตัวล่าสุดของClickUp Whiteboardsทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเหนือกว่า Miro และ Mural อย่างไม่ต้องสงสัย

จัดตั้งการประชุมระดมความคิดได้อย่างง่ายดาย, ติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่,วางแผนกระบวนการใหม่, หรืออำนวยความสะดวกในการจัดเวิร์กช็อป—ทั้งหมดในที่เดียว

ประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของClickUp Whiteboardsคือคุณสามารถเปลี่ยนความคิดของทีมให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้เพียงคลิกเดียว จากนั้นคุณสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดใน ClickUp

ความหมาย: คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือหลายอย่างเพื่อระดมความคิด วางแผนโครงการ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมโยงไวท์บอร์ดของคุณกับเอกสาร ไฟล์ และงานต่าง ๆเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นในศูนย์กลางเดียว

คุณสมบัติของกระดานไวท์บอร์ด ClickUp

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการเลือกใช้ ClickUp สำหรับความต้องการกระดานไวท์บอร์ดของคุณ

กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบไม่จำกัด

ฟีเจอร์แปลงไวท์บอร์ด ClickUp เป็นงาน
แปลงรายการภายใน ClickUp Whiteboard เป็นงานได้อย่างง่ายดาย

ClickUp มีกระดานไวท์บอร์ดแบบไม่จำกัดที่คุณสามารถวาด แนบไฟล์และรูปภาพ และเพิ่มวัตถุเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ได้ กระดานไวท์บอร์ดมีให้ในทุกแผน รวมถึงแผนฟรี คุณสามารถทำงานกับไฟล์ เอกสาร งาน และออกแบบแผนผังความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp เพื่อช่วยในกระบวนการและขั้นตอนการทำงานต่างๆ

การผสานรวมมากมาย

ClickUp รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
ClickUp รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Zoom, Google Drive, Slack และ Microsoft Teams เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อทำให้กระดานไวท์บอร์ดบนเว็บสำหรับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย? ClickUp พร้อมให้บริการคุณแล้ว. คุณได้รับการสนับสนุนอย่างครอบคลุมมากกว่า1,000 การผสานรวมตั้งแต่แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลไปจนถึงการสื่อสาร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.

ด้วยการผสานรวมเหล่านี้ คุณจะได้รับฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่คุณต้องการจากไวท์บอร์ดของคุณ โดยปราศจากข้อจำกัดที่พบจากเครื่องมือทางเลือกอื่นในอุตสาหกรรม ClickUp เป็นเพียงตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่า ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดและแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอื่น ๆ

แม่แบบที่ปรับแต่งได้

แม่แบบกระดานคัมบังการจัดการแบบอไจล์โดย ClickUp
ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้ในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังการจัดการแบบ Agile โดย ClickUp

หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเทมเพลตและทรัพยากรฟรี ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กระดานไวท์บอร์ดของคุณพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

เพียงคลิกปุ่มเทมเพลต แล้ว ClickUp จะแสดงเทมเพลตให้คุณเลือกปรับแต่งและแก้ไขตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ที่ปรับแต่งได้มากกว่า50 แบบ เพื่อช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยการลดงานที่ต้องทำซ้ำ

ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ของคุณเป็นอัตโนมัติได้ในไม่กี่คลิกด้วย ClickUp
ทำให้งานซ้ำๆ ของคุณเป็นอัตโนมัติได้ในไม่กี่คลิกด้วยหนึ่งในเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติหลายร้อยแบบของ ClickUp

ลดจำนวนเครื่องมือของคุณและลงทุนในโซลูชันเดียว: ClickUp

ClickUp คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบหากคุณกำลังมองหาไวท์บอร์ดดิจิทัลที่มาพร้อมความสามารถในการจัดการโครงการในหนึ่งเดียว คุณและทีมของคุณจะชื่นชอบความหลากหลาย ความเรียบง่าย และคุณสมบัติอันหลากหลายของ ClickUp Whiteboards

หากคุณต้องการตัวเลือกที่เป็นมิตรกับงบประมาณมากขึ้นคุณสมบัติที่ครอบคลุมและหลากหลายของ ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถทำงานจากพื้นที่เดียวเพื่อจัดการโครงการได้ดีขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจง่ายขึ้น และร่วมมือกันในโครงการต่างๆ ได้—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คุณยังคงอยู่ในงบประมาณ

ลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรีและเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันทางดิจิทัลของคุณ