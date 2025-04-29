10 แม่แบบแผนผังก้างปลาในรูปแบบ Word, Excel และ ClickUp

บล็อก ClickUp

29 เมษายน 2568

การระดมความคิดสามารถเป็นเรื่องสนุกได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาใหญ่ขึ้น พวกมันสามารถกลายเป็นมาราธอนแห่งความคิดที่เข้มข้นและทำให้เครียดได้อย่างง่ายดาย 🏃

นั่นคือจุดที่แผนภูมิปลา (Fishbone Diagram) เข้ามามีบทบาท แม้จะดูเรียบง่าย แต่แผนภูมินี้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการคลี่คลายปัญหาที่ซับซ้อน ระบุสาเหตุ และคิดหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเองด้วยซ้ำ คุณสามารถใช้แม่แบบแผนผังปลาสากที่มีอยู่มากมายและเริ่มต้นได้ในไม่กี่นาที เราจะแบ่งปันบางส่วนที่เราชื่นชอบ ดังนั้นโปรดติดตาม!

แม่แบบแผนผังก้างปลาคืออะไร?

แผนภาพก้างปลาเป็น วิธีการแสดงภาพที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณระบุสาเหตุของปัญหาหรือข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำ มันคล้ายกับแผนผังความคิดแต่เน้นไปที่การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงโดยเฉพาะ แม่แบบแผนภาพก้างปลาเป็น เอกสารที่พร้อมใช้งานซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นการระดมความคิดได้ทันที แทนที่จะต้องจ้องกระดานไวท์บอร์ดเป็นชั่วโมงๆ 🤔

นี่คือกรอบแนวคิดที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเฉพาะในบริษัทของคุณ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้อจำกัดด้านทรัพยากร ความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ หรือความไม่พึงพอใจของลูกค้า เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น แผนภาพนี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างแผนผัง กระบวนการแก้ไขปัญหาและการวางแผนการดำเนินการ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนแผนภาพก้างปลาดี?

เครื่องมือหรือแม่แบบสำหรับสร้างแผนภูมิก้างปลาที่มีประสิทธิภาพควรมีคุณสมบัติดังนี้:

  • สะอาดและเรียบง่าย: มีโครงสร้างและป้ายกำกับที่ชัดเจน และเข้าใจง่ายสำหรับทุกคน
  • ปรับตัวได้: จัดเตรียมพื้นที่เพียงพอสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนแตกต่างกัน
  • เข้าถึงได้: เปิดให้คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้บนหลายอุปกรณ์
  • ดึงดูดสายตา: รวมสีและองค์ประกอบทางสายตาอื่น ๆ เพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น

10 แม่แบบแผนผังก้างปลาอิชิคาวะ

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นการระดมความคิดวิเคราะห์สาเหตุครั้งต่อไปของคุณ ลองดูรายการเทมเพลต 10 อันดับแรกสำหรับแผนภูมิปลาในClickUp, Word และ Excel ของเรา

พวกเขาช่วยคุณวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ และมองเห็นความซับซ้อนของมันได้ชัดเจนขึ้น ผลที่ตามมาคือคุณสามารถ แก้ปัญหาได้ทันที และทำให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ! ⚙️

1. แม่แบบแผนผังก้างปลาอิชิกาวะของ ClickUp

เทมเพลตแผนภาพก้างปลา ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผนภาพก้างปลา ClickUp แบบคลาสสิกนี้เป็นก้าวแรกที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหา

เทมเพลตแผนภาพก้างปลา ClickUp นี้มีชีวิตชีวาและน่าดึงดูดไม่แพ้ใคร เป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์สาเหตุที่สนุกที่สุด ง่ายแต่ทรงพลัง พร้อมสีสันและรูปทรงหลากหลายเพื่อแสดงหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน

หลังจากเรียกใช้เทมเพลตแล้ว ให้ดูที่ตำนานที่มุมบนซ้ายของปลาเพื่อดูว่าแต่ละองค์ประกอบหมายถึงอะไร คุณสามารถดูเอกสารเริ่มต้นใช้งานได้หากมีคำถามเกี่ยวกับการใช้เทมเพลต

เทมเพลตของ ClickUp ติดตามโครงสร้างแผนภาพก้างปลาแบบมาตรฐาน แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์และบริบทใด ๆ ได้ เทมเพลตนี้เป็นกระดานไวท์บอร์ดดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

คลิกที่รูปทรงเพื่อเปลี่ยนสีและเส้นขอบ หรือดับเบิลคลิกที่ข้อความเพื่อแก้ไข คุณสามารถลากและวางวัตถุและจัดกลุ่มเพื่อให้การจัดเรียงใหม่เร็วขึ้น

กระดานที่เหลือทั้งหมดก็พร้อมให้คุณใช้งานเช่นกัน—คุณสามารถวาดภาพสร้างแผนผังและแผนที่ความคิด แทรกภาพและบัตรเว็บไซต์ หรือไปที่ไหนก็ได้ตามจินตนาการของคุณ! 🤩

2. เทมเพลตเหตุและผลของ ClickUp

เทมเพลตแผนภาพเหตุและผลของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเหตุและผลของ ClickUp ช่วยให้คุณระบุสาเหตุของปัญหาใดๆ

หากคุณชอบต้นไม้มากกว่าปลา อาจเป็นไปได้ว่าแม่แบบสาเหตุและผลลัพธ์นี้จาก ClickUpจะเหมาะกับคุณมากกว่าจุดประสงค์ของมันเหมือนกับตัวอย่างแผนภูมิปลาในก่อนหน้านี้ — ช่วยคุณระบุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีส่วนทำให้เกิดปัญหา

แทนที่จะเป็นรูปแบบคล้ายปลา มันจะใช้โครงสร้างแบบต้นไม้ที่ง่ายกว่า 🌳

ปัญหาหลักคือราก และสาเหตุหลักคือกิ่งชั้นแรกของมัน จากนั้นกิ่งเหล่านี้จะแยกออกเป็นกิ่งย่อย ซึ่งเป็นตัวแทนของชั้นที่สอง คือ สาเหตุที่ลึกกว่าหรือปัจจัยที่มีส่วนร่วม

ต้นไม้สามารถแตกกิ่งก้านออกไปได้ไกลเท่าที่คุณต้องการ เช่นเดียวกับกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ทุกประเภท คุณสามารถปรับแต่งทุกองค์ประกอบของเทมเพลตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการเพิ่มตัวเชื่อมต่อระหว่างองค์ประกอบต่างๆ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าองค์ประกอบเหล่านั้นจะยังคงมีความสัมพันธ์กันอยู่แม้จะย้ายตำแหน่งก็ตาม

แม้ว่าแผนภาพก้างปลาและแผนภาพสาเหตุและผลกระทบจะมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ แต่แผนภาพหลังมีความยืดหยุ่นมากกว่าเล็กน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถหรือไม่ต้องการจัดหมวดหมู่สาเหตุของตนให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น วิธีการหรือวัสดุ

3. แม่แบบการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ ClickUp

ด้วยแผนภาพก้างปลาและเทมเพลตการวิเคราะห์ของ ClickUp คุณสามารถเจาะลึกถึงปัจจัยพื้นฐานหรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ด้วยแผนภาพก้างปลาและเทมเพลตการวิเคราะห์ของ ClickUp คุณสามารถเจาะลึกถึงปัจจัยพื้นฐานหรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้

เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ ClickUpไม่ใช่แผนผัง แต่เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ครอบคลุมสำหรับการทำความเข้าใจปัญหา ระบุสาเหตุ และคิดหาวิธีแก้ไข

ในขณะที่แม่แบบก่อนหน้านี้ใช้กระดานไวท์บอร์ด แม่แบบนี้จะเป็นรายการที่ประกอบด้วยมุมมองหลายแบบ ได้แก่:

  • เอกสารเริ่มต้น: อธิบายวิธีการใช้แม่แบบ
  • รายการปัญหา: แสดงปัญหาทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามสถานะ
  • รายการลำดับความสำคัญ: ช่วยคุณวางแผนโดยการจัดกลุ่มปัญหาตามแท็กความเร่งด่วน
  • บอร์ดที่ต้องดำเนินการ: แสดงปัญหาในรูปแบบการ์ดเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น

ในมุมมองรายการ คุณสามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ โดยค่าเริ่มต้น จะมีคอลัมน์ต่อไปนี้—ลำดับความสำคัญ, สาเหตุ 1–5, สาเหตุที่แท้จริง, ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลง, และวิธีแก้ปัญหาที่ชนะ คุณสามารถปรับแต่งได้โดยการเปลี่ยนป้ายชื่อและหมวดหมู่ หรือสร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง

หากคุณคลิกที่ปัญหา คุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติม เช่น บันทึกประวัติรายการตรวจสอบ และไฟล์แนบ คุณสามารถหารือเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะกับเพื่อนร่วมทีมในช่องความคิดเห็นได้ ClickUp ยังให้คุณเพิ่มระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

4. แม่แบบแผนผังปลาของ Microsoft Word โดย TemplateLab

แม่แบบแผนผังปลาโดย TemplateLab
ใช้เทมเพลตแผนภาพฟิชโบนแบบสร้างสรรค์ของ TemplateLab นี้เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาและสนุกไปกับการทำงาน

เทมเพลตไดอะแกรมฟิชบอนของ TemplateLab สำหรับ Word เป็นเอกสารที่คุณสามารถติดตามสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้ แม้ว่ามันอาจไม่ใช่ไดอะแกรมฟิชบอนที่มีฟีเจอร์มากที่สุดในรายการนี้ แต่ มันโดดเด่นที่สุดในแง่ของการออกแบบ ภาพประกอบปลาที่กังวลจะทำให้คุณยิ้มได้ทุกครั้งที่คุณนั่งลงเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อน ทำให้มันไม่น่ากลัว!

การใช้แผนภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นง่ายมาก คุณเพียงแค่ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานในMicrosoft Word จากนั้นเขียนสาเหตุหลักลงในกล่องข้อความที่กำหนดไว้เท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนหมวดหมู่หลักได้ เช่น สาเหตุ แต่คุณสามารถเพิ่มสาเหตุย่อยได้

ลบสาขาโดยเลือกเส้นและข้อความในขณะที่กดคีย์ Control ไว้ จากนั้นกดปุ่ม Delete. เพื่อเพิ่มสาขาเพิ่มเติม คุณสามารถทำซ้ำสาขาที่มีอยู่โดยใช้การเลือกหลายรายการด้วย Ctrl ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จากนั้นคัดลอก (Ctrl+C) และวาง (Ctrl+V).

5. แม่แบบแผนผังสาเหตุและผลแบบก้างปลา โดย Creately

แม่แบบเหตุและผล โดย Creately
เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายของเทมเพลตเหตุและผลนี้โดย Creately

เครื่องมือแผนภาพที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งสำหรับการวินิจฉัยปัญหาคือ แม่แบบแผนภาพสาเหตุและผลลัพธ์ โดย Creately. มันเป็น แบบมินิมอลและมุ่งเน้นไปที่การนำไปใช้ได้จริงเหนือสิ่งอื่นใด. มันปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานของแผนภาพปลา (Fishbone) โดยมีแกนกลางที่เป็นสัญลักษณ์ของปัญหา และกิ่งก้านที่แสดงสาเหตุ.

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขเทมเพลตนี้คือแก้ไขโดยตรงใน Creately คุณสามารถทำได้ฟรีด้วยบัญชีทดลอง แม้ว่าจะมีฟีเจอร์จำกัดก็ตาม

เช่นเดียวกับ ClickUp, Creately ให้คุณสามารถปรับแต่งเกือบทุกแง่มุมของเทมเพลตได้ คุณสามารถเปลี่ยนสี, แทรกองค์ประกอบใหม่, และเพิ่มตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ได้

เรียกดูห้องสมุดขนาดใหญ่ของรูปทรง, กรอบ, และสติกเกอร์ จากนั้นแนะนำพวกมันไปยังเทมเพลตโดยการลากและวาง แอปนี้ยังให้คุณทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์

หากคุณกลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน คุณสามารถส่งออกและใช้เทมเพลตในโปรแกรมภายนอกเช่น Excel ได้ ปัจจุบันรองรับรูปแบบต่อไปนี้:

  • PNG
  • SVG
  • JPEG
  • CSV
  • PDF

6. แม่แบบแผนผังปลา (Fishbone Graphic Organizer) สำหรับ Microsoft Word โดย Template.net

แม่แบบแผนผังกระดูกปลาสำหรับจัดระเบียบข้อมูล โดย Template.net
ใช้แม่แบบกราฟิกฟิชบอนนี้โดย Template.net เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาที่เป็นไปได้ของปัญหา

หากสีม่วงคือสีของคุณ แผนภูมินี้จะเหมาะกับคุณอย่างแน่นอน! แม้กระทั่งหากไม่ใช่สีที่คุณชอบ คุณก็สามารถเปลี่ยนได้ในไม่กี่วินาทีเมื่อคุณเปิดเทมเพลตใน Word

เทมเพลตแผนภาพก้างปลาโดย Template.net ช่วยให้คุณสามารถ พิจารณาปัญหาและสาเหตุได้อย่างมีสไตล์ ใช้งานง่ายและดูดี ไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์ที่ซับซ้อน

ในการใช้งาน ให้ดาวน์โหลดไฟล์และเปิดใน Word คลิกที่กล่องข้อความเพื่อแก้ไขเนื้อหาและย้ายวัตถุโดยคลิกและลาก นอกจาก Word แล้ว เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้งานได้ใน PowerPoint,Google Docs, Google Slides และ Adobe Illustrator

โปรดทราบว่าคุณต้องเป็นสมาชิกที่ชำระเงินของ Template.net เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นี้ คุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้โดยตรงบนเว็บไซต์ แต่ตัวเลือกการส่งออกจะถูกปิดกั้นไว้เบื้องหลังการชำระเงิน

7. แม่แบบแผนผังก้างปลาบนไวท์บอร์ด โดย Template.net

แม่แบบแผนผังฟิชบーンบนกระดานไวท์บอร์ด โดย Template.net
ด้วยเทมเพลตแผนภาพไวท์บอร์ดฟิชบーンโดย Template.net คุณสามารถแบ่งปัญหาใด ๆ ให้เป็นชิ้น ๆ ที่สามารถจัดการได้

แทนที่จะครุ่นคิดปัญหาอยู่ซ้ำๆ ให้เขียนความคิดของคุณลงในเทมเพลตแผนผังก้างปลาบนไวท์บอร์ดนี้จาก Template.net เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น แม้ว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้โดยตรง แต่ก็สามารถช่วยให้คุณ จัดระเบียบความคิดและวางแผนกลยุทธ์แก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ได้

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยหมวดหมู่สาเหตุมาตรฐานหกหมวดหมู่ และพื้นที่ให้คุณสรุปปัญหาของคุณ การออกแบบที่น่ารักและน่าชื่นชมช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับการหารือเชิงวิเคราะห์ของคุณ ทำให้ไม่น่าเบื่อ

เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ คุณสามารถแก้ไขได้บนแพลตฟอร์มของ Template.net ได้ฟรี. เพื่อใช้เครื่องมือสร้างแผนภาพปลาใน Word คุณต้องเลือกแผนธุรกิจหรือแผนโปร.

8. แม่แบบแผนภูมิปลาของ Excel โดย QIMacros

แม่แบบแผนภูมิปลาของ Excel Ishikawa โดย QIMacros
เทมเพลตแผนภูมิปลา Ishikawa ใน Excel โดย QIMacros นี้เต็มไปด้วยฟีเจอร์และมีการใช้งานสูง

แม่แบบแผนภูมิปลาบึกของ QIMacros ใน Excel เป็น หนึ่งในแม่แบบที่หลากหลายที่สุด มันมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายและมีให้เลือกถึงสี่รูปแบบและห้าสไตล์ ทำให้สามารถปรับใช้กับปัญหาทุกขนาดและบริบทที่หลากหลายได้

ในการใช้เทมเพลตนี้ คุณต้องติดตั้งส่วนเสริม QIMacros ก่อน ในเมนูใหม่ภายใน Excel ให้เลือกแผนภาพก้างปลา หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน โปรดดูที่แท็บคำแนะนำ

แผนภาพมีสี่รูปแบบ:

  1. ขนาดเล็ก: รูปแบบที่เรียบง่ายของแผนผังที่มีกระดูกปลาสี่ชิ้น
  2. ระดับกลาง: แผนภาพก้างปลาแบบมาตรฐานที่มีหกก้าง
  3. ขนาดใหญ่: แผนผังที่ซับซ้อนประกอบด้วยกระดูกหกชิ้นพร้อมด้วยกิ่งหลักและกิ่งย่อยเพิ่มเติม
  4. รักบั๊ก: คล้ายกับแผนภาพมาตรฐาน แต่มีกระดูกสันหลังและกระดูกอยู่ทั้งสองข้างของศีรษะ

แต่ละตัวเลือกมีแท็บโครงร่างที่คุณสามารถป้อนข้อมูลได้ เช่น ปัญหาและสาเหตุ คุณสามารถเลือกสไตล์ของแผนภูมิเพื่อปรับให้เข้ากับความเชี่ยวชาญของคุณ:

  • การดูแลสุขภาพ
  • การผลิต
  • การตลาด
  • กระบวนการ
  • บริการ

เมื่อคุณกรอกโครงร่างเสร็จแล้ว ให้เลือกตัวเลือก สร้างแผนภูมิปลา (Create Fishbone) ทางด้านขวาของข้อความปัญหา แผนภูมิจะปรากฏขึ้น เพื่อเน้นสาเหตุหลัก ให้สร้างวงรีหรือรูปทรงอื่น ๆ รอบ ๆ สาเหตุเหล่านั้น การแก้ไขแผนภูมิทำได้ง่าย ๆ คุณเพียงแค่แก้ไขข้อมูลในโครงร่าง จากนั้นเลือก สร้างแผนภูมิปลา อีกครั้ง

9. แม่แบบแผนผังก้างปลาแบบง่ายโดย Someka

เทมเพลตแผนภูมิฟิชบอนแบบง่ายใน Excel โดย Someka
ใช้เทมเพลตแผนภูมิปลาคาร์ฟแบบง่ายของ Excel โดย Someka เพื่อตรวจสอบสาเหตุของปัญหาใด ๆ ไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม

เทมเพลตแผนภาพก้างปลาแบบง่ายใน Excel โดย Someka มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแผนภาพสองแบบ แบบแรกเป็นแบบพื้นฐาน และแบบที่สองเป็นเวอร์ชันขยายที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมากและการตรวจสอบเชิงลึกได้

ในการดึงไฟล์ คุณต้องระบุที่อยู่อีเมลของคุณ คลิกที่ลิงก์ในอีเมลของ Someka เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลต โปรดทราบว่าคุณเป็นผู้ใช้ฟรี คุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะเวอร์ชันจำกัดของเทมเพลตเท่านั้น เวอร์ชันเต็มและเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้หลายคนจะถูกซ่อนอยู่หลังระบบชำระเงิน

หลังจากเปิดเทมเพลตแล้ว คุณจะพบกับหน้าจอป้อนข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยหกหมวดหมู่และพื้นที่มากมายสำหรับสาเหตุหลักและสาเหตุเพิ่มเติม แต่คุณยังสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ จดบันทึกความคิดทั้งหมดของคุณลงในตาราง จากนั้นเลือกเวอร์ชันและเลือกมัน และว้าว! แผนภูมิจะปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อมูลที่คุณป้อน ✨

10. แม่แบบแผนผังก้างปลาโดย Canva

แม่แบบแผนผังก้างปลาโดย Canva
แม่แบบแผนผังกระดูกปลาโดย Canva ไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหา

ในด้านภาพ เทมเพลตนี้เป็นที่น่าพึงพอใจที่สุดในบรรดาทั้งหมด เทมเพลตแผนภาพก้างปลาโดย Canva—ซึ่งใช้โมเดลแผนภาพอิชิกาวะ—นำเสนอการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนภาพนี้มีเพียงสี่หมวดหมู่ของสาเหตุเท่านั้น แต่สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงแต่คุณสามารถเพิ่มรูปทรงต่าง ๆ ได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสติกเกอร์, กราฟิก, และตารางกริดได้อีกด้วย คุณสามารถเพิ่มเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและทำให้การประชุมคิดสร้างสรรค์สนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ คุณสามารถเพิ่มแอนิเมชั่นที่แปลกตาเพื่อสร้างภาพที่น่าสนใจซึ่งจะทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอย่างแน่นอน

Canva มีฟังก์ชันการทำงานมากมาย คุณสามารถนำเสนอเทมเพลตในโหมดเต็มหน้าจอ แบ่งปันกับเพื่อนร่วมทีม หรือส่งออกเป็นไฟล์ภาพหรือไฟล์ PDF

10 อันดับแม่แบบแผนผังก้างปลา—ภาพรวม

ดูภาพรวมสั้น ๆ ของเทมเพลตทั้งหมดและประโยชน์ของแต่ละเทมเพลตได้ในตารางด้านล่าง:

แม่แบบประโยชน์
เทมเพลตแผนภาพก้างปลา ClickUpให้คุณวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและระดมความคิดที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเหตุและผลของ ClickUpเสนอโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมากขึ้น—เหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าแผนผังฟิชบーンดั้งเดิมมีข้อจำกัดมากเกินไป
เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐานของปัญหา ClickUpประกอบด้วยมุมมองหลากหลายรวมถึงเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งช่วยให้คุณระบุสาเหตุที่แท้จริงของข้อบกพร่องใดๆ
แม่แบบแผนผังปลาโดย TemplateLabทำให้การแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่เบาสบายขึ้นด้วยภาพวาดปลาตลกและสีสันสดใส
แม่แบบเหตุและผล โดย Createlyนำเสนอวิธีการที่สะอาดและเรียบง่ายในการติดตามความคิดของคุณเมื่อทำการตรวจสอบปัจจัยพื้นฐาน
แม่แบบแผนผังปลาวาฬสำหรับจัดระเบียบคำ โดย Template.netช่วยให้คุณจัดระเบียบการสนทนาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด
แม่แบบแผนผังก้างปลา Excel โดย Template.netทำให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการออกแบบที่ง่ายและเข้าใจได้
แม่แบบแผนภูมิปลาของ Excel Ishikawa โดย QIMacrosมาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายและรูปแบบแผนภูมิที่หลากหลายเพื่อตอบสนองสถานการณ์เฉพาะ
เทมเพลตแผนภูมิฟิชบอนแบบง่ายใน Excel โดย Somekaให้คุณเลือกขนาดของแผนผังได้สองขนาด และจัดระเบียบให้คุณโดยอัตโนมัติ
แม่แบบแผนภาพก้างปลาโดย Canvaช่วยให้สร้างแผนผังที่สวยงามและตกแต่งด้วยสติกเกอร์และแอนิเมชัน

ประโยชน์ของการใช้แบบแผนแผนภาพก้างปลา

การใช้แม่แบบแผนภูมิปลาเป็นมีข้อดีหลายประการ ข้อสังเกตที่สำคัญที่สุดคือ:

  1. ประสิทธิภาพ: แม่แบบนี้ให้กรอบการทำงานสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาของโครงการได้
  2. การมองเห็น: คุณสามารถบันทึกความคิดของคุณและจัดระเบียบให้เป็นระบบอย่างมีเหตุผลและเข้าใจได้
  3. การร่วมมือ: เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกสรุปและจัดกลุ่มไว้แล้ว จะทำให้การหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปและการตัดสินใจร่วมกันง่ายขึ้น
  4. การปรับปรุง: การมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมช่วยให้บริษัทของคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเติบโตต่อไปได้

ลองใช้แม่แบบแผนผังก้างปลาเหล่านี้และดูด้วยตัวคุณเอง

ไม่มีปัญหาใดที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ บางปัญหาก็ยากที่จะแก้ไข แต่ ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้หากแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่จัดการได้ เมื่อคุณเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆ แล้ว วิธีแก้ไขก็จะง่ายขึ้นเอง 🎣

เครื่องมือสร้างแผนภาพก้างปลาสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ด้วยการช่วยให้คุณสำรวจปัญหาอย่างลึกซึ้งและค้นพบแนวทางที่ชัดเจน พร้อมลงมือปฏิบัติได้ทันที!