Miro vs. Jamboard: ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดตัวไหนดีกว่าในปี 2025?

เชิญทุกท่านเข้ามาชมการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปี 2023—Miro ปะทะ Jamboard: การดวลกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล! ในมุมนี้ เรามี Miro ผู้เชี่ยวชาญที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายที่สามารถเต้นรำไปกับการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และในมุมตรงข้าม เรามี Jamboardผู้เชี่ยวชาญจาก Google Workspaceที่มาพร้อมกับความเรียบง่ายและสะดวกสบาย
ชัดเจนว่าทั้งสองเครื่องมือเป็นแพลตฟอร์มไวท์บอร์ดที่ครองตลาดอยู่ และเราจะทำการรีวิวเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าคุ้มค่ากับการลงทุนของคุณหรือไม่
เราจะร่วมกันสำรวจภูมิทัศน์ของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ด เปรียบเทียบทุกแง่มุมเพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์แห่งปี 2023 เราจะวิเคราะห์รายละเอียดทุกอย่างที่เครื่องมือทั้งสองนี้มีให้ ทั้งในด้านคุณสมบัติและราคา ดังนั้น เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเริ่มการต่อสู้ของไวท์บอร์ดที่ยิ่งใหญ่กันเถอะ!
Miro คืออะไร?
Miro เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์อเนกประสงค์ที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การระดมความคิด และการจัดการโครงการด้วยภาพสำหรับทีมระยะไกลเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยคุณสมบัติและเครื่องมือที่หลากหลาย แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์ให้ง่ายขึ้น ทำให้ทีมที่กระจายตัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะและพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ตั้งทางกายภาพของพวกเขา Miro มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
ซอฟต์แวร์ของพวกเขามีไวท์บอร์ดออนไลน์ที่สามารถใช้สำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น การวางแผนสปรินต์, การคิดเชิงออกแบบ, กระบวนการทำงานแบบอไจล์, และอื่น ๆ อีกมากมาย พวกเขามีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เลือกมากมาย, วัตถุที่สามารถปรับแต่งได้, และการผสานรวมที่ทรงพลังกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยม เช่นClickUp
โดยรวมแล้ว Miro ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งปันความคิดเห็น และแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติของ Miro
ในส่วนนี้ เราจะพิจารณาคุณสมบัติของ Miro อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจความสามารถของมันให้ดียิ่งขึ้น
1. ผืนผ้าใบไร้ขอบเขต
สำรวจพื้นที่ทำงานที่แทบไม่มีขีดจำกัด ที่ซึ่งพวกเขาสามารถสร้าง จัดระเบียบ และมองเห็นแผนงาน ไอเดีย และแนวคิดได้อย่างอิสระ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่กระดานจริง ผู้ใช้สามารถซูมเข้าหรือออกบนผืนงานเพื่อเน้นรายละเอียดเฉพาะ หรือชมภาพรวมของกระดานทั้งหมดที่สามารถแก้ไขได้ ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการระดมความคิดเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
2. แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
Miro นำเสนอคอลเลกชันเทมเพลตสำเร็จรูปที่หลากหลาย ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทางธุรกิจที่แตกต่างกัน เทมเพลตเหล่านี้ครอบคลุมสถานการณ์ที่หลากหลายรวมถึงการวางแผนโครงการ การทำแผนที่เรื่องราวของลูกค้า การวิเคราะห์ SWOT และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเหล่านี้ ทีมงานสามารถเริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วและได้รับประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและกรอบการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Miro ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนบอร์ดได้พร้อมกัน การเปลี่ยนแปลงที่สมาชิกทีมคนหนึ่งทำจะถูกสะท้อนให้เห็นทันทีโดยทุกคน ทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ สิ่งนี้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์สูงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งความคิดสามารถแบ่งปัน ปรับปรุง และอภิปรายได้ในเวลาจริง โดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรืออุปกรณ์ของสมาชิกในทีม
4. การแสดงความคิดเห็นและการแท็ก
ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นบนองค์ประกอบเฉพาะภายในบอร์ด, ระบุหรือแท็กสมาชิกในทีมเพื่อดึงความสนใจไปยังจุดเฉพาะ และสร้างการสนทนาแบบมีหัวข้อเพื่อรักษาความเป็นระเบียบในการอภิปราย คุณสมบัตินี้ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, กระตุ้นการทำงานร่วมกัน, และทำให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกหรือข้อเสนอแนะที่สำคัญจะไม่สูญหายท่ามกลางเนื้อหาของบอร์ด
Miro นำเสนอชุดเครื่องมือวาดและเขียนที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดของตนได้อย่างชัดเจน เครื่องมือเหล่านี้ประกอบด้วยปากกา ดินสอ รูปร่าง และตัวเลือกข้อความหลากหลายประเภท มอบความยืดหยุ่นในการนำเสนอข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการร่างแนวคิด การใส่คำอธิบายประกอบภาพหรือการสร้างแผนผัง เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และสื่อสารความคิดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. วัตถุที่สามารถปรับแต่งได้
เพิ่มและปรับแต่งวัตถุต่างๆ เช่น โน้ตโพสต์-it, รูปภาพ, และไอคอน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาของบอร์ดของคุณ และสื่อสารเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ความสามารถในการปรับแต่งนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่ส่วนตัวและน่าสนใจมากขึ้นขณะทำงานร่วมกับผู้อื่นในโครงการร่วมกัน.
การผสานรวมของ Miro กับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยม เช่น ClickUp, Slack และ Google Workspace ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ การผสานรวมเหล่านี้ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูล การซิงโครไนซ์ข้อมูลและการจัดการงานระหว่างMiro กับเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการรวมกระบวนการทำงานของพวกเขา ทีมสามารถปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดงานที่ซ้ำซ้อน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสอดคล้องและผลิตผลมากขึ้น
8. โหมดการนำเสนอ
แสดงบอร์ดของคุณในรูปแบบสไลด์ ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านเนื้อหาของบอร์ดอย่างเป็นระบบ โดยเน้นจุดสำคัญ และทำให้การนำเสนอมีความสอดคล้องและดึงดูดสายตา ซึ่งช่วยให้การสื่อสารความคิดของพวกเขาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Miro มอบการควบคุมการเข้าถึงและการตั้งค่าสิทธิ์ที่ละเอียดอ่อนให้แก่ผู้ดูแลระบบ ทำให้สามารถกำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับสมาชิกในทีมได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังคงปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
10. โหมดออฟไลน์
เพลิดเพลินกับการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดและการตั้งค่าสิทธิ์ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับสมาชิกในทีมได้ คุณลักษณะนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับยังคงปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยการกำหนดสิทธิ์ที่เหมาะสม ผู้ดูแลระบบสามารถรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ป้องกันการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต และควบคุมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันโดยรวม
11. ฟีเจอร์ไทม์แลปส์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของบอร์ดของคุณตลอดเวลา ด้วยการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับบอร์ดและวิธีที่เป้าหมายได้ก้าวหน้าไป ทีมงานสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจของพวกเขา คุณสมบัตินี้ช่วยให้เกิดการสะท้อนคิด การวิเคราะห์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยให้มุมมองทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของบอร์ด
บันทึกบอร์ดของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, รูปภาพ, หรือ CSV ความหลากหลายในการส่งออกนี้ช่วยให้การแบ่งปันโครงการที่เสร็จสมบูรณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต, หรือการผสานรวมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการส่งออกที่เหมาะกับความต้องการของตนได้ดีที่สุด ทำให้ผลงานของพวกเขาสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ได้นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมของ Miro
ราคาของ Miro
- ฟรี: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Miro เพื่อสอบถามราคา
Google Jamboard คืออะไร?
Jamboard เป็นซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลฟรีที่พัฒนาโดย Google ซึ่งผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปในระบบนิเวศของ Google Workspace ทำให้ทีมสามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Docs และ Sheets
วัตถุประสงค์หลักของทางเลือก Miroนี้คือการอำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือกันด้วยภาพที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ Jamboard มอบผืนผ้าใบแบบอินเทอร์แอกทีฟสำหรับทีมที่อยู่ห่างไกลและทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันในการแบ่งปันและระดมความคิด
คุณสมบัติของจัมบอร์ด
คุณสมบัติของ Jamboard ช่วยให้คุณสามารถแสดงออกและนำเสนอแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเจาะลึกถึงจุดเด่นสำคัญบางประการของมันกัน
Jamboard มอบผืนผ้าใบแบบโต้ตอบและใช้งานง่ายให้กับทีมของคุณ ซึ่งสะอาด เรียบง่าย และเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกคน ผืนผ้าใบนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่สมาชิกในทีมสามารถมารวมตัวกัน สร้างสรรค์ และแบ่งปันไอเดียได้แบบเรียลไทม์ ส่งเสริมประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นและน่าดึงดูดใจ
ด้วยเครื่องมือวาดและเขียนของ Jamboard ผู้ใช้สามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และแสดงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะใช้ปากกา ปากกาเมจิก หรือไฮไลท์ สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารเจตนาของตนได้อย่างชัดเจน สร้างภาพร่าง และอธิบายแนวคิด ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนและผลกระทบของความคิดบนผืนผ้าใบดิจิทัล
โน้ตแบบติดได้
ฟีเจอร์โน้ตติดเสมือนของ Jamboard ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดบันทึกความคิด แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะบนกระดานได้อย่างง่ายดาย โน้ตติดเสมือนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนข้อมูลดิจิทัลที่กระชับและรวดเร็ว ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและรวบรวมข้อมูลสำคัญโดยไม่รบกวนพื้นที่บนกระดาน
รวมองค์ประกอบภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสื่อสารเจตนาได้อย่างชัดเจน คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมสามารถวาดภาพแนวคิดของตนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการผสานภาพที่เกี่ยวข้องเข้ากับพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
การผสานรวม Google Workspace
Jamboard ผสานการทำงานกับ Google Drive, Docs และ Sheets ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและแบ่งปันไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผสานการทำงานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและสอดคล้องกัน ช่วยให้เข้าถึงเอกสาร ข้อมูล และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่นภายในระบบนิเวศของ Google Workspace
ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนบอร์ดพร้อมกันได้ การเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้เข้าร่วมคนใดคนหนึ่งจะปรากฏให้ทุกคนเห็นทันที ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับปรุงแนวคิดในสภาพแวดล้อมที่มีความคล่องตัวและสอดคล้องกัน
การควบคุมการเข้าถึง
เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Jamboard จึงมีตัวเลือกการควบคุมการเข้าถึง ผู้ใช้สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อระบุได้ว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขบอร์ดส่วนตัวได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้ทีมสามารถควบคุมการเข้าถึงพื้นที่การทำงานร่วมกัน ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และรักษาความลับตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา
ซอฟต์แวร์ Jamboard สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมถึงแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และฮาร์ดแวร์ Jamboard โดยเฉพาะ ความเข้ากันได้นี้รองรับความต้องการและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ใดก็ตาม
บันทึกอัตโนมัติ
ทีมสามารถทำงานกับไอเดียของตนได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าความคืบหน้าของพวกเขาถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องและสามารถกู้คืนได้อย่างง่ายดาย มอบความสบายใจและขจัดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ
ตัวเลือกการส่งออก
Jamboard ช่วยให้คุณส่งออกผลงานของคุณเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ภาพ ทำให้ง่ายต่อการแชร์โปรเจ็กต์ที่เสร็จสมบูรณ์หรือเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต
ราคาของ Jamboard
แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปบนเว็บและแอป Jamboard ฟรี เมื่อมีบัญชี Google
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Jamboard เหล่านี้ดูสิ!
จัมบอร์ด vs มิโร: ใครจะชนะในการต่อสู้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล?
แม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะมีเครื่องมือและฟังก์ชันมากมายเพื่อสนับสนุนการระดมความคิดของทีม แต่พวกเขาก็ตอบสนองความต้องการและความชอบที่แตกต่างกัน
ความแตกต่างระหว่าง Miro และ Jamboard คือจุดเน้นและความสามารถในการผสานรวม Miro มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมมากกว่าและสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทำให้เป็นโซลูชันอเนกประสงค์สำหรับทีมที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
ในทางกลับกัน จุดแข็งหลักของ Jamboard อยู่ที่การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Google Workspace สำหรับองค์กรที่พึ่งพา G Suite เป็นอย่างมาก ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง
ในที่สุด ผู้ชนะระหว่าง Miro และ Jamboard ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของทีมคุณ ทั้งสองแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติที่มีคุณค่าในการส่งเสริมการร่วมมือและการสร้างสรรค์ และการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะขององค์กรคุณและกระบวนการทำงานของคุณ
ดังนั้น มาเปรียบเทียบคุณสมบัติที่พวกเขามีร่วมกันกันเถอะ
แคนวาสแบบโต้ตอบ
ทั้ง Miro และ Jamboard มอบผืนผ้าใบแบบโต้ตอบสำหรับสมาชิกในทีมในการเชื่อมต่อและค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดของพวกเขา ผืนผ้าใบของ Miro นั้นไม่มีขอบเขต ทำให้คุณสามารถทำงานได้โดยไม่จำกัดพื้นที่ ในขณะที่ผืนผ้าใบของ Jamboard ประกอบด้วยจำนวนเฟรมที่ตายตัว
เครื่องมือสำหรับวาดและเขียน
Miro และ Jamboard ต่างก็มีเครื่องมือสำหรับการวาดและเขียนหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม Miro มีตัวเลือกในการปรับแต่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับสีและขนาดของเครื่องมือมากกว่า Jamboard
การแทรกภาพ
Miro และ Jamboard ช่วยให้คุณสามารถแทรกภาพลงในกระดานของพวกเขาได้ Miro มีตัวเลือกการปรับแต่งและปรับขนาดภาพมากกว่า ในขณะที่ Jamboard เน้นที่ความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน
การผสานรวม
Miro มีการผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพและเครื่องมือการทำงานร่วมกันยอดนิยมมากมาย เช่น Slack จุดแข็งหลักของการผสานการทำงานของ Jamboard คือความเข้ากันได้อย่างราบรื่นกับระบบนิเวศของ Google Workspace
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Miro และ Jamboard รองรับการแชทและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สมาชิกสามารถทำงานบนกระดานพร้อมกันได้พร้อมกับการแชทและการอัปเดตแบบเรียลไทม์
การควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาต
Miro ให้การควบคุมการเข้าถึงและการตั้งค่าสิทธิ์ที่ละเอียดมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Jamboard ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบของ Miroสามารถจัดการการเข้าถึงของสมาชิกในทีมได้ดีขึ้นและรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์
ทั้งสองแพลตฟอร์มสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หลากหลายประเภทได้ รวมถึงเดสก์ท็อปบนเว็บ แท็บเล็ต iOS มือถือ iPhone อุปกรณ์มือถือ Android เดสก์ท็อป Windows เดสก์ท็อป Linux มือถือ Linux มือถือ Mac เดสก์ท็อป และฮาร์ดแวร์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม Jamboard ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้งานกับฮาร์ดแวร์ของ Google
ตัวเลือกการบันทึกอัตโนมัติและการส่งออก
Miro และ Jamboard ต่างก็มีฟังก์ชันการบันทึกอัตโนมัติและสามารถส่งออกบอร์ดเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ภาพเพื่อความสะดวกในการแชร์และจัดเก็บ
การประกาศผู้ชนะที่ชัดเจนระหว่าง Jamboard กับ Miro นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากตัวเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความชอบเฉพาะของแต่ละทีม
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความหลากหลายและความสมบูรณ์ของฟีเจอร์ Miro จะเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่า ด้วยชุดฟีเจอร์ใหม่ที่หลากหลาย เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง Miro จึงตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย รองรับทีมที่มีขนาดและความซับซ้อนแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม Jamboard ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย ใช้งานง่าย และการผสานรวมกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อ
จัมบอร์ด vs มิโร บนเรดดิต
เราได้ไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Jamboard เทียบกับ Miro เมื่อถูกถามว่าประสบการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรกับ Jamboard เทียบกับ Miroในฐานะ เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวว่า:
"พอใจมาก. ค่อนข้าง [คล้ายกับ] อื่น ๆ เช่น mural แต่ [มี] คุณสมบัติมากกว่า google jamboard."
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกอย่างที่ชื่นชมสำหรับ Miro ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ ระบุว่า Miro ยังขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พวกเขาต้องการให้มันมี นี่คือเรื่องราวจากผู้ใช้บางราย:
"ฉันได้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติหลายอย่างใน Zapier ที่สร้างบอร์ดเมื่อเงื่อนไข (a) ถูกตรงตาม ฉันต้องการที่จะสามารถ a) ลบบอร์ดเมื่อเงื่อนไขถูกตรงตาม หรือ b) เก็บบอร์ดไว้ในคลังเมื่อเงื่อนไขถูกตรงตาม […] หนึ่งการทำงานอัตโนมัติจะสร้างบอร์ดใหม่สำหรับแต่ละโปรเจ็กต์ ฉันมีทีมงานหลายสิบคน แต่ละคนมีโปรเจ็กต์หลายสิบโปรเจ็กต์ หลังจากเวลาผ่านไป ฉันได้สะสมบอร์ดไว้หลายพันบอร์ด"
"ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคนอื่น แต่สิ่งแรกที่ฉันทำเกือบทุกครั้งเมื่อต้องทำงานกับบอร์ดคือเพิ่มสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มาก เปลี่ยนสีเป็นสีเทา/ดำที่ชอบ ล็อกมันไว้ ส่งไปที่ด้านหลัง แล้ววาดทับบนมัน" ฉันยกเลิกการเป็นสมาชิกครั้งแรกของฉันเพราะไม่มีโหมดมืด และกลับมาเพราะความสามารถในการขยายตัวของ Miro เท่านั้น หากมีทางเลือกอื่นที่มีโหมดมืดปรากฏขึ้น ฉันจะย้ายทีมทั้งหมดของฉันไปยังทางเลือกนั้นทันทีโดยไม่ลังเลเลย"
ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ใช้มีความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับ Google Jamboard ผู้ใช้คนหนึ่งชอบความเรียบง่ายของ Jamboard:
"ฉันมักใช้ Google Jamboard อยู่บ่อย ๆ มันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนัก แต่ใช้งานฟรี สามารถทำงานร่วมกันได้ เรียนรู้ง่าย และมีความหลากหลายในการใช้งาน คุณสามารถวาดรูป อัปโหลดรูปภาพ ย้ายรูปร่าง ข้อความ และโพสต์อิทต่าง ๆ ได้ โดยทุกอย่างจะถูกจัดเรียงอยู่ในสามชั้น"
ในขณะที่บางคนบ่นว่าบริการไวท์บอร์ดที่เป็นเอกลักษณ์ของ Google ล้าหลังคู่แข่ง:
"เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของ Google หลาย ๆ อย่าง Jamboard ในปัจจุบันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่ถูกคิดขึ้นมาภายหลังและถูกละเลย มีอยู่เพียงเพื่อทำเครื่องหมายว่าทำเสร็จในรายการฟีเจอร์เท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วนี่ควรเป็นฟีเจอร์เด่นที่โดดเด่นที่สุด และผมรู้สึกว่านี่คือทิศทางที่ผลิตภัณฑ์สำหรับที่ทำงานทุกประเภทกำลังมุ่งไป"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Miro เทียบกับ Jamboard
ในขณะที่ Miro และ Google Jamboard มีช่วงเวลาที่โดดเด่นของตัวเอง คุณอาจกำลังมองหาฟีเจอร์การทำงานที่หลากหลายและครบครันยิ่งกว่าเดิม ลองทำความรู้จักกับ ClickUp —เครื่องมือจัดการโปรเจกต์และทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดที่เปรียบเสมือนมีดพับสวิสซึ่งจะทำให้ทีมของคุณสงสัยว่าเคยทำงานโดยไม่มีมันได้อย่างไร
ปลดปล่อยศิลปินในตัวคุณด้วยไวท์บอร์ด
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณด้วยClickUp Whiteboards— สนามเด็กเล่นสำหรับการระดมความคิด วางแผน และทำให้ไอเดียสุดล้ำของคุณกลายเป็นจริง คล้ายกับ Miro และ Jamboard, ClickUp Whiteboards มาพร้อมกับเครื่องมือวาดและเขียน, โน้ตติดผนัง, และความสามารถในการแทรกภาพอย่างครบครัน
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? เชื่อมโยงไวท์บอร์ดของคุณกับงานโดยตรง และชมผลงานชิ้นเอกของทีมคุณเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้
เทมเพลต: จุดเริ่มต้นแห่งประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ทำไมต้องประดิษฐ์ล้อใหม่ในเมื่อ ClickUp มีคลังแม่แบบมากมายที่พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ?เรามีแม่แบบ ClickUp Eisenhower Matrix ที่จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมืออาชีพ หรือแม่แบบ ClickUp Creative and Designที่จะช่วยดูแลโครงการและสินทรัพย์ด้านการออกแบบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด
ตัวอย่างเช่น ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการบริการลูกค้าหรือแม้แต่การโทรตอบกลับลูกค้าแบบเรียลไทม์เพื่ออัปเดตแผนที่การเดินทางของลูกค้าในขณะที่พวกเขากำลังสนทนาใช้เทมเพลตการเดินทางของลูกค้าที่ปรับแต่งได้ตามต้องการของเราเป็นอาวุธลับของคุณในการประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนผังความคิด: ไขความซับซ้อนของความคิดที่สับสน
คลายความคิดของคุณและปล่อยให้ไอเดียของคุณโลดแล่นไปกับ ClickUp Mind Maps แผนผังความคิดที่สวยงามเหล่านี้ผสานเข้ากับฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUp ได้อย่างลงตัว ช่วยเปลี่ยนความคิดที่ซับซ้อนของทีมคุณให้กลายเป็นซิมโฟนีแห่งประสิทธิภาพที่ประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบ
ด้วยแผนผังความคิดคุณสามารถยืดหยุ่นกล้ามเนื้อความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา และวางแผนโครงการด้วยความชำนาญที่ไม่มีใครเทียบได้
ผู้ชนะม้ามืดในศึกสมรภูมิไวท์บอร์ด: ClickUp
โดยสรุป ClickUp คือซูเปอร์ฮีโร่แห่งทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ที่เข้ามาช่วยกู้สถานการณ์ด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการงานการทำงานร่วมกัน และการทำให้งานสำเร็จลุล่วง
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แม่แบบ และแผนผังความคิด ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ ทำให้เป็นเครื่องมือที่คู่ควรในการแข่งขันในโลกของเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล
สมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpและเริ่มใช้ไวท์บอร์ดได้เลยวันนี้!