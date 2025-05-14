10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนในปี 2025

นักเรียนทำงานร่วมกัน: นี่คือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้และเติบโต—และนั่นคือสิ่งที่การศึกษาทั้งหมดเกี่ยวข้องอยู่
แล้วมีเครื่องมือประเภทใดบ้างที่สามารถส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในกลุ่มผู้เรียนของคุณ? มีอยู่มากมาย และด้วยกิจกรรมออนไลน์ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน เครื่องมือที่ดีที่สุดจึงมอบพื้นที่ทำงานออนไลน์ให้กับนักเรียน ซึ่งพวกเขาสามารถสร้างและสื่อสาร มีส่วนร่วมในบทเรียนร่วมกัน และทำงานกลุ่มบนคลาวด์ได้ ☁️
เครื่องมือการศึกษาออนไลน์มากมายสามารถทำทุกอย่างนั้นได้—และอีกมากมาย ค้นหาตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับห้องเรียนของคุณจากเครื่องมือการร่วมมือของนักเรียนออนไลน์ที่แนะนำด้านล่างนี้
เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์สำหรับนักเรียนคืออะไร?
เครื่องมือการร่วมมือของนักเรียนออนไลน์ครอบคลุมแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันหลากหลายชนิดที่สามารถทำภารกิจต่าง ๆ ได้มากมาย สิ่งที่พวกมันมีเหมือนกันคือพวกมันจะให้ที่แก่นักเรียนเพื่อสร้างและแบ่งปันกับครูและเพื่อน ๆ ของพวกเขา
ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มการเรียนรู้ขนาดใหญ่บางแห่งก็มีสิ่งนั้นและมากกว่านั้น แพลตฟอร์มบางแห่งได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปเป็นหลัก—พร้อมด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการงานการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย การสื่อสาร การแบ่งปันเอกสาร และอื่นๆ ซึ่งสามารถปรับใช้กับความต้องการด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดี
แพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการศึกษา ซึ่งหมายความว่าในขณะที่พวกเขาอาจนำเสนอเครื่องมือทั่วไปสำหรับการจัดระเบียบและการสื่อสาร พวกเขายังมีสิ่งต่าง ๆ เช่น แผนการสอนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและการวิเคราะห์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยครูวัดผลการเรียนของนักเรียน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการร่วมมือของนักเรียนออนไลน์?
นักเรียนและครูมีความต้องการที่หลากหลายซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุและชั้นเรียนที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของนักเรียนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะ หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุใดกลุ่มอายุหนึ่งเป็นพิเศษ เครื่องมือทั้งหมดควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- สภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวน: หลีกเลี่ยงแอปที่ไม่ให้คุณปรับแต่งการแจ้งเตือน และแทนที่ด้วยแอปและแพลตฟอร์มที่มอบพื้นที่ปราศจากสิ่งรบกวนให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาสมาธิและจดจ่อกับงาน
- ราคาประหยัด: ครู, เขตการศึกษา, และผู้ปกครองมักมีงบประมาณจำกัด ดังนั้นเครื่องมือทางการศึกษาจึงต้องมีราคาที่เอื้อมถึงได้
- การมีส่วนร่วม: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของนักเรียนควรสนับสนุนความต้องการของนักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะมีความสามารถหรือระดับความก้าวหน้าอย่างไร
- การผสานรวม: แอปและแพลตฟอร์มสำหรับนักเรียนควรสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Docs และ Sheets, แอปของ Microsoft และอื่นๆ ได้ด้วย
- ฟังก์ชันการค้นหา: ทำให้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูล เอกสาร และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านฟีเจอร์การค้นหา
- การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์: ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันแบบพบหน้าหรือทางไกล ความร่วมมือต้องการความสามารถในการจัดเก็บ แชร์ และเข้าถึงไฟล์บนคลาวด์
10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับนักเรียนที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะค้นหาเครื่องมือการร่วมมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียนของคุณหรือไม่? อ่านด้านล่างเพื่อค้นหาการคัดสรรแอปและแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนทำงานร่วมกัน, อยู่บนภารกิจ, และพัฒนาทักษะของพวกเขา
1.คลิกอัพ
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับคอร์สออนไลน์และงานมอบหมายอื่น ๆ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม คล้ายกับห้องเรียนดิจิทัลของพวกเขาเอง ClickUp สร้างพื้นที่กลางสำหรับนักเรียนในการจัดระเบียบงานที่ได้รับ เอกสารต่าง ๆ กำหนดส่ง วันครบกำหนด และอื่น ๆ อีกมากมาย
เหมือนกับสมุดบันทึกการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนสามารถใช้ClickUp Docsสำหรับนักเรียนเพื่อร่างเรียงความ เก็บหลักสูตร บันทึกโน้ต และทำงานที่ได้รับมอบหมายในเอกสารที่สามารถแชร์ได้ สำหรับโครงการกลุ่ม Docs เป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นด้วยฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในงานที่ได้รับมอบหมายแบบทันที สำหรับครู การใช้ ClickUp AI ภายใน ClickUp Docs ของคุณสามารถสร้างสรุป คำถามสำหรับแบบทดสอบ อีเมล และอื่นๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUpเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการร่วมมือทางภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์และการทำงานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนสามารถมารวมตัวกันเพื่อวาดภาพ, สร้างภาพ, และแบ่งปันความคิดผ่านโน้ตติด, การ์ดแบบลากและวาง, และคุณสมบัติที่มีภาพสูงอื่น ๆ ClickUp ยังมีเทมเพลตไวท์บอร์ดให้เลือกมากมายเพื่อช่วยให้นักเรียนเริ่มต้นโครงการของตนได้อย่างรวดเร็ว ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการงานที่ได้รับมอบหมาย, วันครบกำหนด, โครงการ, และเอกสาร—ทั้งหมดในที่เดียว
- ให้ผู้เรียนใช้แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการวางแผนสำหรับนักเรียนของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมาย แบ่งงานหรือโครงการออกเป็นขั้นตอนย่อย สร้างแผนการเรียน และติดตามความก้าวหน้าของตนเอง
- สร้างเอกสารและกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือสำหรับการสอนกลุ่มหรือเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
- ใช้ ClickUp สำหรับการสอนแบบตัวต่อตัว ห้องเรียนแบบผสมผสาน หรือเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลสำหรับห้องเรียนเสมือนจริง
- ใช้ประโยชน์จาก ClickUp AI เพื่อระดมความคิดหัวข้อเรียงความ, สรุปเนื้อหาที่ยาว, หรือสร้างบันทึกการเรียนอย่างรวดเร็ว
- ใช้ Docs เพื่อสร้างศูนย์กลางห้องเรียนของคุณเองที่มีหลักสูตร, วิกิ, แม่แบบงาน, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่า ClickUp จะมีเทมเพลตบางแบบที่ออกแบบมาสำหรับการศึกษาโดยเฉพาะ แต่ก็ไม่มีบทเรียนสำเร็จรูปเหมือนกับแพลตฟอร์มการศึกษาบางแห่ง
- นักเรียนบางคนอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
2. Microsoft Teams
ในโลกธุรกิจ Microsoft Teams ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และ Microsoft Teams for Education ได้รวมทุกสิ่งจาก Teams พร้อมฟีเจอร์เฉพาะด้านการศึกษาเพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ออนไลน์
เริ่มต้นด้วย Teams มอบการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านห้องเรียนเสมือนจริง ซึ่งคุณสามารถแชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสาร สเปรดชีต และสื่ออื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการอ่านเขียน การพูดในที่สาธารณะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อมูลเชิงการศึกษาให้ครูสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนได้ และนักการศึกษาสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ได้ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดเด็ก ๆ และทำให้อารมณ์ของพวกเขามีชีวิตชีวาขึ้น นอกจากนี้ นักเรียนและครูสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์นี้ได้ฟรีผ่านที่อยู่อีเมลของโรงเรียนที่มีอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- แชร์และทำงานร่วมกันในเอกสาร, ตารางข้อมูล, และสื่ออื่น ๆ
- ใช้ Teams เพื่อจัดตั้งการประชุมและห้องเรียนเสมือนที่เรียบง่าย
- รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักเรียนโดยใช้เครื่องมือ Educational Insights
- ใช้ Teams บนเดสก์ท็อป แล็ปท็อป หรือมือถือ
- ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะทางสังคม รวมถึงทักษะด้านการอ่านเขียน การพูดในที่สาธารณะ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ทำงานได้ดีที่สุดบนอุปกรณ์ Windows; ผู้ใช้บางครั้งอาจประสบปัญหาในการเชื่อมต่อบน Mac
- การแจ้งเตือนจำนวนมากอาจทำให้เสียสมาธิสำหรับนักเรียน
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรีเมื่อมีที่อยู่อีเมลโรงเรียนที่ใช้งานอยู่
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- Capterra: 4. 5/5 (9,300+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (14,300+ รีวิว)
3. สแล็ก
ด้วย Slack คุณสามารถสร้างศูนย์กลางที่นักเรียนและคณาจารย์สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ ช่องทางต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาตามชั้นเรียนหรือหัวข้อ และนักเรียนสามารถใช้ข้อความโดยตรงเพื่อติดต่อกับครูและเพื่อนร่วมชั้นได้ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคณาจารย์ในการแบ่งปันการอัปเดตทันทีเกี่ยวกับกิจกรรม ความปลอดภัยในโรงเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ใช้ช่องทางเพื่อมุ่งเน้นการสนทนาในชั้นเรียนหรือหัวข้อเฉพาะ
- ร่วมมือหรือจัดเซสชันกระดานไวท์บอร์ดด้วย Canvases
- แชร์เนื้อหาผ่านช่องทางหรือการส่งข้อความโดยตรง
- ใช้การประชุมเสียง Huddles สำหรับการสอนทางไกล การทำงานร่วมกันของนักเรียน และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Slack
- คุณสามารถแชร์เสียงและวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าได้ แต่ไม่มีตัวเลือกสำหรับการประชุมทางวิดีโอแบบเรียลไทม์
- การนำทางในพื้นที่ทำงานที่มีหลายสิบช่องทางอาจสร้างความสับสนได้
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Slack
- Capterra: 4. 7/5 (23,100+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (31,900+ รีวิว)
4. Kahoot!
Kahoot! เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานระหว่างเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการสร้างการมีส่วนร่วม โดยนำกระบวนการเรียนรู้มาทำให้เป็นเกม ผู้สอนสามารถใช้แอปนี้สร้างเกมการเรียนรู้ที่สามารถแชร์ให้กับนักเรียนได้เล่นทั้งแบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม Kahoot! เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แบบทดสอบสนุกขึ้น เสริมสร้างเนื้อหาหลักสูตร หรือมอบกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมหลังจากเลิกเรียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kahoot!
- สร้างเกมการเรียนรู้ที่น่าสนใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ไม่ว่าจะสร้างจากศูนย์หรือใช้เทมเพลต
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams เพื่อจัดกิจกรรม kahoot แบบสดผ่านการประชุมทางวิดีโอ
- เล่นkahootที่สร้างขึ้นเองในชั้นเรียนสด หรือมอบหมายให้ผู้เรียนทำภายหลัง
- ปรับแต่งด้วยสไลด์ วิดีโอ YouTube ที่ฝังไว้ รูปแบบคำถามที่หลากหลาย และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Kahoot!
- มีรูปแบบเกมจำนวนจำกัด
- นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าทางออนไลน์ได้
- แผนการต่างๆ นั้นสับสน—มีอย่างน้อย 15 แบบที่มีให้สำหรับครู โรงเรียน สถานที่ทำงาน บ้าน การศึกษา และอื่นๆ
ราคาของ Kahoot!
แผนการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นครู, ผู้เชี่ยวชาญ, นักเรียน, หรือกลุ่มครอบครัว/เพื่อน. ยังมีแผนการสำหรับเขตการศึกษาด้วย. นี่คือค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสำหรับครูหรือนักเรียนรายบุคคล:
- Kahoot!+ Premier: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Kahoot!+ Max: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Kahoot!
- Capterra: 4. 7/5 (2,700+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
5. Google Classroom
Google Classroom เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace for Education ด้วยเครื่องมือนี้ นักเรียนและครูสามารถเชื่อมต่อผ่านการประชุมทางวิดีโอเพื่อการเรียนทางไกลได้—แต่ยังมีประโยชน์สำหรับการเรียนในห้องเรียนและการทำงานร่วมกันของนักเรียนอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวหรือทางไกล แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกระตุ้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่านการสอนที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การมอบหมายงานที่ใช้งานง่าย และการผสานรวมกับเครื่องมือการศึกษาทางเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ ได้ การวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมให้บริการเพื่อช่วยคุณวัดและติดตามความสำเร็จของนักเรียน และแพลตฟอร์มนี้ยังมีชุดเครื่องมือที่ครบครันสำหรับครูอีกด้วย เช่น สมุดบันทึกคะแนน การแจ้งเตือนการมอบหมายงานและกำหนดส่ง การจัดเก็บความคิดเห็นที่สามารถปรับแต่งได้ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Classroom
- ใช้ไฟล์ PDF และสื่ออื่น ๆ เพื่อสร้างงานที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมและโต้ตอบได้
- ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการรู้หนังสือได้อย่างอิสระด้วย Read Along
- สร้างรายงานความเป็นต้นฉบับเพื่อระบุการลอกเลียนแบบและสนับสนุนความซื่อสัตย์ทางวิชาการ
- ปรับปรุงการให้คะแนน, การวางแผนการสอน, และงานประจำวันด้วยคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา
ข้อจำกัดของ Google Classroom
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซดูพื้นฐานเกินไปหรือน่าเบื่อ
- สามารถใช้เครื่องมือค้นหาและแดชบอร์ดวางแผนเพื่อช่วยนักเรียนในการจัดการงานและการกำหนดเวลา
ราคาของ Google Classroom
- พื้นฐานการศึกษา: เวอร์ชันฟรีสำหรับสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- มาตรฐานการศึกษา: 3 ดอลลาร์ต่อคนต่อปี
- การอัปเกรดการสอนและการเรียนรู้: $4/ใบอนุญาตต่อเดือน
- การศึกษาเพิ่มเติม: $5/นักเรียนต่อปี
การให้คะแนนและรีวิว Google Classroom
- Capterra: 4. 6/5 (2,300+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
6. คลาสคราฟต์
Classcraft เป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่เปลี่ยนการเรียนรู้ให้กลายเป็นประสบการณ์แบบเกม นักเรียนจะได้รับคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดและภารกิจให้สำเร็จ และครูยังสามารถให้คะแนนสำหรับพฤติกรรมที่ดีและเพื่อเสริมแรงในทางบวกในด้านอื่นๆ ได้อีกด้วย
Classcraft ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนอย่างแข็งขัน และยังมอบช่องทางสร้างสรรค์ให้พวกเขาได้ออกแบบโปรไฟล์และอวตารของตนเอง ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Classcraft
- ใช้ระบบรางวัลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดี ✨
- สร้างเควส ซึ่งเปลี่ยนแผนการสอนให้กลายเป็นการผจญภัยการเรียนรู้ที่ดื่มด่ำ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเทคโนโลยีการศึกษาที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น Google Classroom และ Canvas
- ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองผ่านเครื่องมือสื่อสารบนแพลตฟอร์ม
- ใช้แม่แบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองมาตรฐาน CASEL, ISTE, PBIS และมาตรฐานอื่น ๆ สำหรับการศึกษา
ข้อจำกัดของ Classcraft
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลานานเนื่องจากไม่มีตัวเลือกในการนำเข้าคำถาม
- ครูบางท่านได้รายงานว่าค่าใช้จ่ายสำหรับเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินนั้นค่อนข้างสูง
ราคา Classcraft
- พื้นฐานสำหรับครู: ฟรี
- ค่าธรรมเนียมสำหรับครู: $120 ต่อปี
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว Classcraft
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- G2: 4. 6/5 (รีวิว 15+ รายการ)
7. Pear Deck
ด้วย Pear Deck คุณสามารถเปลี่ยนแผนการสอนที่มีอยู่ของคุณให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้แบบมัลติมีเดียที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน สร้างสไลด์ การนำเสนอแบบโต้ตอบ แบบประเมินผล คำถามทดสอบ และอื่นๆ อีกมากมาย
หนึ่งในจุดดึงดูดที่ใหญ่ที่สุดของ Pear Deck คือเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมาก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทั้งในแอปเอง ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ หรือผ่านการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ มากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Pear Deck
- ผสานการทำงานกับ Google Classroom และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ยอดนิยมอื่น ๆ
- อัปโหลดและแบ่งปันบทเรียนที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นผ่าน Google Drive หรือ Microsoft OneDrive
- ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอ่านงานที่ได้รับมอบหมายด้วยโปรแกรมอ่านแบบจุ่มลึก
- สร้างบทเรียน แบบสำรวจ แบบทดสอบ การประเมินผล และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Pear Deck
- แผนรายบุคคลสำหรับครูมีค่าใช้จ่ายสูง
- ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอและสไลด์หลังจากอัปโหลดไปยัง Pear Deck
ราคา Pear Deck
- พื้นฐาน: ฟรี
- เบี้ยประกันรายบุคคล: $149.99/ปี
- โรงเรียนและเขตการศึกษา: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Pear Deck
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- G2: 4. 4/5 (40 รีวิว)
8. ชิงช้า
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของนักเรียนที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมเสริมสร้างการเรียนรู้พื้นฐาน Seesaw อาจเป็นสิ่งที่ต้องการ แพลตฟอร์มนี้มอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรมาตรฐาน และยังมีระบบประเมินผลในตัว การให้คะแนนอัตโนมัติ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยให้ครูสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย Seesaw คุณสามารถสร้างเสียง วิดีโอ และการบันทึกหน้าจอสำหรับบทเรียนได้อย่างง่ายดาย และนักเรียนสามารถใช้รูปภาพและอัปโหลดไฟล์ได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและความเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Seesaw
- สร้างแฟ้มสะสมผลงานที่ขับเคลื่อนโดยนักเรียนเพื่อสร้างความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
- เชื่อมต่อผู้ใหญ่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน
- ผสานการทำงานกับ Google Classroom, Canvas และเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ สำหรับผู้เรียน
- ให้ข้อเสนอแนะทั้งในรูปแบบข้อความและเสียง รวมถึงการประชุมแบบตัวต่อตัวกับนักเรียน
ข้อจำกัดของระบบโยก
- เหมาะสำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า—ไม่เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Seesaw อาจสร้างความสับสนและใช้งานยากในการนำทาง
การปรับราคาแบบขึ้นลงสลับ
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- การสมัครสมาชิกโรงเรียนและเขตการศึกษา: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวที่ขึ้นๆ ลงๆ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 75+ รายการ)
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
9. มิโร
แม้ว่าMiroจะไม่ใช่เครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการศึกษา แต่นักการศึกษาสามารถนำคุณสมบัติที่ล้ำสมัยของมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นั่นเป็นเพราะ Miro มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพข้อมูล นักเรียนและครูสามารถใช้มันสำหรับการระดมความคิด การทำแผนผังความคิด การเรียนรู้แบบโครงงาน การจัดการงาน กระดานไวท์บอร์ด กระดานประกาศ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ส่งมอบการสอนด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่เรียบง่ายและทรงพลัง
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยเครื่องมือแผนผังความคิดและการระดมสมอง
- ให้พื้นที่ภาพสำหรับนักเรียนในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย งานที่ต้องส่ง กำหนดส่ง และอื่น ๆ
- ผสานการทำงานกับ Zoom, Teams, Google Workspace และแพลตฟอร์มการประชุมทางไกลชั้นนำอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Miro
- เครื่องมือและฟีเจอร์มากมายทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ซับซ้อนในช่วงแรก
- บอร์ดที่ซับซ้อนอาจโหลดช้าหรือประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ
ราคาของ Miro
- ฟรี สำหรับฟีเจอร์ที่จำกัด
- ค่าเริ่มต้น: $8/สมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: $16/สมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของมิโร
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
- G2: 4. 8/5 (5,100+ รีวิว)
10. Nearpod
Nearpod เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ใช้เกมเป็นฐาน ออกแบบมาเพื่อช่วยครูในการมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจให้กับนักเรียนในห้องเรียนแบบพบหน้า แบบทางไกล และแบบผสมผสาน การเพิ่มองค์ประกอบเกมและการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างนักเรียน และครูยังสามารถปรับแต่งกิจกรรมและการสอนให้เหมาะสมกับบุคคลหรือกลุ่มย่อยได้อีกด้วย
หนึ่งในประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดที่ Nearpod มอบให้คือห้องสมุดขนาดใหญ่ของบทเรียนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในเกือบทุกวิชาที่คุณสามารถคิดได้
คุณสมบัติเด่นของ Nearpod
- สร้างบทเรียนแบบโต้ตอบด้วย PowerPoint, Google Slides, PDF หรือสื่ออื่นๆ
- เลือกจากบทเรียนที่พร้อมใช้และปรับแต่งได้มากกว่า 22,000 บทเรียน
- ติดตามความเข้าใจและการเติบโตของนักเรียนผ่านการวิเคราะห์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Teams, Canvas และ Google Classroom
ข้อจำกัดของ Nearpod
- การกำหนดราคาไม่โปร่งใส—คุณจะต้องสมัครบัญชีฟรีเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
- แม้ว่า Nearpod จะมีเครื่องมือแก้ไขสไลด์ แต่การสร้างหรือแก้ไขโดยใช้แอปอย่าง PowerPoint หรือ Google Slides จะง่ายกว่า
ราคาของ Nearpod
- ใบอนุญาตเงิน: ฟรี
- ใบอนุญาตทองคำ: ลงทะเบียนเพื่อรับรายละเอียด
- ใบอนุญาตแพลทินัม: ลงทะเบียนเพื่อรับรายละเอียด
- ใบอนุญาตพรีเมียมพลัส: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Nearpod
- Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
ช่วยให้ผู้เรียนเติบโตด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน
ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญในห้องเรียนปัจจุบัน—และการเชื่อมต่อก็เช่นกัน คุณต้องการเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และเติบโต แต่ยังให้พวกเขาได้สร้าง เชื่อมต่อ และร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเข้าร่วมชั้นเรียนแบบพบหน้าหรือจากที่บ้าน
ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการร่วมมือของนักเรียนที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบัน ClickUp มอบพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน, สื่อสาร, แบ่งปันและเก็บงาน, จัดการกับวันที่ครบกำหนด, และอื่น ๆ อีกมากมาย.ลงทะเบียนฟรีเพื่อทดลองใช้ในห้องเรียนของคุณ!