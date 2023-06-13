11 เทคนิคและวิธีการสร้างไอเดียที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ (พร้อมเทมเพลต!)

จำตอนนั้นของสพันจ์บ็อบได้ไหม ที่เขาต้องเขียน 500 คำเกี่ยวกับสิ่งที่ ไม่ ควรทำเมื่อหยุดไฟแดง แล้วสุดท้ายก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงทำ อะไรก็ได้ นอกจากเขียน เพราะคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดี?
พูดตามตรง เทคนิคการสร้างไอเดียและกระบวนการโดยรวมบางครั้งก็รู้สึกแบบนั้น โดยเฉพาะเมื่อมีแรงกดดันให้ต้องผลิตไอเดียใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมัน จริงมาก เพื่อให้ทันกับเทรนด์ในอุตสาหกรรมและนำหน้าคู่แข่ง บริษัทต่างๆ จึงพยายามรักษาแหล่งไอเดียใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่จริงๆ แล้วมันไม่ง่ายอย่างที่คิด...😅
การคิดค้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ครั้งต่อไป เป็นงานที่ยาก และต้องใช้มากกว่าการจองเวลาสามชั่วโมงในปฏิทินและการเปิดห้องประชุมเพื่อให้เกิดขึ้นได้กลยุทธ์และการวางแผนอย่างรอบคอบอยู่เบื้องหลังทุกเซสชันการระดมความคิดที่ประสบความสำเร็จ
ทำไม?
เนื่องจากการพัฒนาความคิดที่มีเอกลักษณ์และสามารถนำไปสู่ตลาดได้ต้องอาศัยแนวทางที่ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดี แบบฝึกหัดที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม และทรัพยากรที่เหมาะสม
คุณอาจแปลกใจ (และดีใจ) ที่คุณไม่จำเป็นต้องระบุตัวเองว่าเป็นคนสร้างสรรค์เพื่อคิดค้นไอเดียสร้างสรรค์ การพัฒนาไอเดียมีอะไรมากกว่าที่ตาเห็น มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มาจากสัญชาตญาณส่วนตัวหรือความรู้สึกภายใน
การประชุมสร้างสรรค์ไอเดียที่ประสบความสำเร็จนั้นมีประสิทธิภาพและสนุกสนาน และแต่ละครั้งจะมีลักษณะเฉพาะที่คล้ายคลึงกัน ติดตามเราเพื่อเจาะลึกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการจัดประชุมสร้างสรรค์ไอเดียของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการพบกันแบบตัวต่อตัวหรือจากที่บ้าน รวมถึงความหมายของไอเดียสร้างสรรค์ เทคนิคยอดนิยม 11 ข้อ และแม่แบบที่เป็นประโยชน์ที่เราชื่นชอบ 🤓
เทคนิคการสร้างแนวคิดคืออะไร?
การคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการสร้างความคิดหรือแนวคิด—เป็นแหล่งที่มาของความคิดใหม่ ๆ มีข้อดีมากมาย ตั้งแต่การแก้ปัญหาที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นไปจนถึงการส่งเสริมความสามัคคีในทีม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่
การทำให้การสร้างแนวคิดเป็นภารกิจของคุณช่วยเพิ่มผลผลิต กระตุ้นและส่งเสริมทีม และช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าบริษัทของคุณควรไปทางไหนด้วยเป้าหมาย SMART ของมัน 💜
การคิดค้นเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทและอัตราการคิดค้นที่สูงขึ้นเชื่อมโยงกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น! ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมการทำงาน: สร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถคิดค้นโซลูชันที่ดีขึ้นได้ในที่สุด และให้การจัดการเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด
หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแบ่งปันไอเดียเหล่านั้น ความกลัวต่อคำติชมเชิงลบและลำดับชั้นการนำที่ไม่เท่าเทียมกันเป็นเหตุผลอื่น ๆ ที่ทำให้สมาชิกรู้สึกไม่สบายใจหรือลังเลในการเข้าร่วมการประชุมเหล่านี้ และแรงกดดันจากผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการให้ทีมแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ก็ไม่สามารถทำให้ไอเดียที่ดีเกิดขึ้นมาได้โดยปาฏิหาริย์
ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะผู้นำ คุณต้องการให้แน่ใจว่าทีมรู้สึกสบายใจพอที่จะแบ่งปันความคิดได้ตลอดเวลา ไม่ใช่แค่เมื่อปฏิทินบอกให้ทำเท่านั้น วิธีแก้ไขคือการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกเกี่ยวกับการแบ่งปันความคิดใหม่ ๆ การส่งเสริมการให้คำแนะนำ การฟัง และการสนับสนุน
คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการไล่ตามเป้าหมายนี้ นั่นคือเหตุผลที่เรามีเทคนิคการสร้างไอเดียที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว 10 วิธี เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้ไหลลื่นบนเส้นทางสู่ความสำเร็จในการสร้างสรรค์ไอเดีย!
11 เทคนิคและกลยุทธ์การสร้างแนวคิดสำหรับทีมของคุณ
ลองนึกถึงสถานการณ์นี้: คุณนั่งอยู่ในห้องประชุมที่ค่อนข้างเย็น กำลังจดบันทึก มองไปที่กระดานไวท์บอร์ด และฟังแนวคิดต่างๆ ที่เพื่อนร่วมงานของคุณเสนอขึ้นมา เวลาผ่านไป มีแนวคิดสองสามอย่างที่ถูกเลือกให้ติดตามในสัปดาห์หน้า และการประชุมก็ปิดลง แต่ถ้าหากมีวิธีการที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ล่ะ?
เมื่อวิธีการระดมความคิดถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี 1953 มันถูกก่อตั้งขึ้นบนหลักการพื้นฐานสี่ประการ:
- สร้างแนวคิดจำนวนมาก
- หลีกเลี่ยงการวิจารณ์
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
- ขยายแนวคิดของกันและกัน
แต่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้กระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สนับสนุนแนวทางที่เป็นระบบมากขึ้นในการสร้าง ปรับปรุง และดำเนินการตามแนวคิดต่างๆ โดยยังคงรักษาหลักการพื้นฐานเหล่านี้ไว้
ผลลัพธ์คือ ขณะนี้เรามีการจัดระเบียบการระดมความคิด หรือที่เรียกว่า: กิจกรรม วิธีการ และโมเดลเฉพาะทางเพื่อพัฒนาแนวคิดและเร่งการเติบโตขององค์กร และสิ่งนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่การสร้างแนวทางการตลาดไปจนถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ วิธีการที่เป็นระบบในการสร้างสรรค์แนวคิดนี้ช่วยให้ทีมจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถแก้ไขปัญหาเกือบทุกประเภทได้ ต่อไปนี้คือเทคนิคการระดมสมองแบบทีมที่จะช่วยให้การประชุมสร้างสรรค์แนวคิดของคุณมีความครอบคลุม น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น:
1. ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสร้างสรรค์แนวคิด
AI สามารถใช้เป็นเทคนิคการสร้างแนวคิดโดยการสร้างความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมาจากข้อมูลจำนวนมาก และระบุรูปแบบและความเกี่ยวข้องที่มนุษย์อาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้
ClickUp AI สามารถช่วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของคุณได้โดยการนำอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องมาวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถช่วยในการตัดสินใจของคุณได้
- การสร้างไอเดีย: ClickUp AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อสร้างไอเดียและแนวคิดใหม่ ๆ โดยอาศัยรูปแบบและความเชื่อมโยงที่มนุษย์อาจมองไม่เห็น ด้วยการขุดข้อมูลจากโครงการ งาน และกิจกรรมของทีมคุณ ClickUp AI สามารถแนะนำแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่อาจถูกมองข้ามไปได้
- การวิเคราะห์แนวโน้ม: ClickUp AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสสำหรับการนวัตกรรมได้ ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมของคุณอยู่ข้างหน้าของคู่แข่ง และพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงได้
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: ClickUp AI สามารถปรับให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์และบริการตามความชอบและพฤติกรรมของแต่ละบุคคลได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของลูกค้า ClickUp AI สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการและความชอบเฉพาะบุคคลได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพ: ClickUp AI สามารถวิเคราะห์กระบวนการและระบบของคุณเพื่อระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้และแนะนำแนวทางใหม่ ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงการดำเนินงาน ลดการสูญเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพได้
- ความช่วยเหลือในการระดมความคิด: ClickUp AI สามารถช่วยในการระดมความคิดโดยการให้คำแนะนำอัตโนมัติตามข้อมูลที่ทีมของคุณป้อนเข้าไป ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
2. การทำแผนที่ความคิด
แผนผังความคิดคือเครื่องมือแผนภาพที่ช่วยให้คุณบันทึกและเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเรียกคืนและสร้างแนวคิดใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลองนึกถึงมันเหมือนกับใยแมงมุมที่ช่วยให้คุณติดตามเส้นสายของความคิด และช่วยให้คุณจดจำได้ว่าความคิดหนึ่งพัฒนาหรือเชื่อมโยงไปยังอีกความคิดหนึ่งได้อย่างไร
คุณสามารถวาดแผนผังความคิดด้วยมือบนกระดานไวท์บอร์ด หรือใช้เทมเพลตเพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากแผนผังความคิดของคุณโดยการเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณในซอฟต์แวร์จัดการโครงการ
แผนผังความคิดเป็นเครื่องมือที่เน้นภาพสูงสำหรับการสร้างเส้นทางที่มีเหตุผลระหว่างงานต่างๆ ที่สามารถจัดเรียง แก้ไข และลบได้ภายในไม่กี่คลิก คุณสามารถสร้างใหม่จาก โหมดว่างเปล่า หรือใช้เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่าย จากนั้นเปลี่ยนโหนดให้เป็นงานเพื่อเริ่มดำเนินการตามแนวคิดของคุณได้ทันที
นี่อาจถือเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการสร้างแผนผังความคิดของคุณในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการโดยเฉพาะ—การขจัดพื้นที่สีเทาที่อยู่ระหว่างการมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมกับการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง
นอกจากนี้ พวกมันยังมีความหลากหลายอย่างมากอีกด้วยตัวอย่างการใช้งานแผนผังความคิดครอบคลุมตั้งแต่การจัดการการศึกษาไปจนถึงการทดสอบ SEO— แม้กระทั่งการวางแผนทรัพยากรบุคคลและการปรับปรุงบ้าน แผนผังความคิดให้คุณมีอิสระในการปรับแต่งวิธีการไหลของแผนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งได้อย่างง่ายดาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ดังนั้นจึงไม่มีแรงกดดันว่าทุกอย่างจะต้องถูกกำหนดไว้อย่างตายตัวในขณะที่คุณดำเนินการ
3. วิธีการ 6-3-5
สิ่งแรกที่ต้องทำ: คุณต้องมีทีมหกคนสำหรับวิธีนี้
นี่เป็นความร่วมมืออย่างเต็มที่ และคุณอาจได้ไอเดียจำนวนมากพอสมควรด้วยวิธีนี้ หากคุณกำลังมองหาแนวทางใหม่สำหรับประเด็นปัญหา หรือรายการของวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ รายละเอียดมีดังนี้:
👉 ผู้เข้าร่วมแต่ละคนคิดคำแนะนำสามข้อเพื่อแบ่งปันกับกลุ่ม
👉 ทีมงานทำงานเพื่อขยายคำแนะนำแต่ละข้อในระหว่างห้าครั้ง
ดังนั้นจึงมีหกคน คนละสามไอเดีย รวมทั้งหมดห้าครั้ง: 6-3-5
เป้าหมายคือการสร้างแนวคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับปัญหาเดียว—ไม่จำเป็นต้องให้แต่ละแนวคิดมีรายละเอียดมากหรือคิดมาอย่างดีเยี่ยม วิธีนี้เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ แต่แนวคิดคือคุณจะมีแนวคิดมากมายจนแน่ใจว่าจะพบอย่างน้อยหนึ่งแนวคิดที่ดี
โบนัส:ซอฟต์แวร์แผนผังความคิด
4. รอบโรบิน
แนวทางนี้อาจฟังดูคล้ายกับสิ่งที่คุณเคยทำมาก่อน แต่มีจุดแตกต่างเล็กน้อย วิธีนี้เริ่มต้นด้วยการนำเสนอปัญหาในรูปแบบของคำถามที่ขึ้นต้นด้วย "เราจะสามารถ ____ ได้อย่างไร?" ซึ่งวิธีนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ HMW inquiry
สมาชิกแต่ละทีมจะวาด (หรือเขียน) คำตอบสำหรับคำถาม HMW จากนั้นส่งแนวคิดของตนไปทางซ้าย บุคคลทางซ้ายจะนำแนวคิดใหม่นั้นมาพูดซ้ำและนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่จะดำเนินการต่อไป
เมื่อแต่ละคำถาม HMW ถูกส่งต่อไปทางซ้ายแล้ว บุคคลนั้นจะจดบันทึกเหตุผลหนึ่งข้อหรือมากกว่าว่าทำไมวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวอาจล้มเหลว จากนั้นพวกเขาจะนำเสนอแนวคิดและความท้าทาย และในฐานะกลุ่ม จะร่วมกันหาวิธีป้องกันไม่ให้วิธีแก้ปัญหาล้มเหลว
แนวคิดคือการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมโดยใช้ความคิดของกันและกันในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว. นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับคำติชมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้ว และมุมมองใหม่ ๆ ในกรณีที่มีช่องว่างในตรรกะหรือทรัพยากร.
อย่างไรก็ตาม อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้คือ การทำงานแบบหมุนเวียนนั้นเหมาะสมกว่าเมื่อทำกันต่อหน้า วิธีแก้ไขปัญหานี้คือการใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพหรือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
แทนที่จะส่งกระดาษไปมาระหว่างกลุ่ม ให้แชร์ไอเดียบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์และการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ทับซ้อนกัน นอกจากนี้ กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงยังมีฟีเจอร์การอัปโหลดสื่อ การจัดรูปแบบ การวาดด้วยมือ และรูปร่างต่างๆ มากมายเพื่อเพิ่มความชัดเจนและบริบทให้กับไอเดียของคุณ
และเราได้กล่าวถึงหรือยังว่า ClickUp Whiteboardsสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณและมอบพลังให้คุณเปลี่ยนรูปทรงใดก็ได้บนกระดานของคุณให้กลายเป็นงานได้? แค่ข้อคิดเล็กๆ สำหรับคุณ 🧠
โบนัส:แม่แบบกฎบัตรทีม!
5. การทำสตอรี่บอร์ด
การสร้างสตอรี่บอร์ดเป็นกระบวนการระดมความคิดเพื่อสร้างเรื่องราวที่มองเห็นได้รอบ ๆ ปัญหา คุณจะทำอย่างไรเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่?
การนำเรื่องราวมาสู่ชีวิตช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเจาะลึกประเด็นปัญหาได้มากขึ้นและคิดหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ เราทุกคนยังรับรู้ข้อมูลแตกต่างกันอีกด้วย
สมองของเราถูกสร้างมาเพื่อเข้าใจภาพหลายภาพพร้อมกัน และโดยการแบ่งปันเรื่องราวของโครงการของคุณ ทีมงานสามารถเข้าใจและจัดระเบียบลำดับเหตุการณ์ได้ดีขึ้น สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวช่วยเปิดเผยต้นตอของปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
6. การระดมความคิดเชิงลบ
หรือที่รู้จักกันในชื่อการระดมความคิดแบบย้อนกลับ วิธีการนี้เป็นการผสมผสานระหว่างการระดมความคิดและการใช้แนวทางเชิงลบ เป้าหมายของการระดมความคิดเชิงลบคือการค้นหาวิธีที่จะทำให้ปัญหาเลวร้ายลง เพื่อที่จะคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา
แนวคิดก็คือ การเปลี่ยนจุดโฟกัสของคุณไปยังด้านตรงข้ามของสเปกตรัม จะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการหาวิธีแก้ปัญหา อาจฟังดูสับสนเล็กน้อย—แต่ก็เจ๋งดีนะ! 😎
เมื่อการหาคำตอบที่ตรงไปตรงมาสำหรับปัญหาเป็นเรื่องยาก การระดมความคิดเชิงลบควรเป็นวิธีแรกที่คุณเลือกใช้ โดยปกติแล้วจะเป็นกระบวนการที่สนุกสนานซึ่งอาจเผยให้เห็นข้อบกพร่องในวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ หากทีมของคุณประสบกับอุปสรรคที่ไม่สามารถก้าวข้ามได้ ลองเปลี่ยนมุมมองของคุณดู อะไรจะทำให้ปัญหานี้แย่ลงไปอีก?
สิ่งนี้บังคับให้คุณให้สมองได้พักบ้าง และคุณอาจประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่ได้จากการรีเฟรชชั่วขณะนั้น! มันเกือบจะเหมือนกับการตอบคำถามที่มีมาช้านาน: ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา คุณจะเลือกทำอะไร?
ยังไม่แน่ใจว่าหน้าตาเป็นอย่างไร? ไม่ต้องกังวล ClickUp Whiteboards มาพร้อมกับเทมเพลตการระดมความคิดแบบย้อนกลับ!
7. 8 บ้า
หนึ่งในเทคนิคการสร้างแนวคิดที่เราชื่นชอบคือ Crazy 8's ขั้นแรก ให้แบ่งกระดาษเปล่าออกเป็นแปดส่วนเท่า ๆ กัน ตั้งนาฬิกาจับเวลา 8 นาที
กิจกรรมนี้มีเป้าหมายให้แต่ละคนวาดแนวคิดหนึ่งอย่างในแต่ละช่อง หรือหนึ่งไอเดียทุกนาที จนกว่าผืนผ้าใบจะเต็ม เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งนาที คุณต้องย้ายไปยังโจทย์ถัดไปโดยไม่คำนึงถึงความคืบหน้าในช่องของคุณ คุณมีเวลาเพียงหนึ่งนาทีต่อหนึ่งช่องเท่านั้น ดังนั้นหากคุณไม่ย้ายไปยังช่องถัดไปเมื่อถึงเวลา คุณจะพลาดการไหลของไอเดียและตามไม่ทัน
กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงการคิดค้นไอเดีย เมื่อคุณมีไอเดียพื้นฐานไม่กี่อย่างที่สามารถขยายออกไปได้ เพื่อช่วยให้ไอเดียใหม่ ๆ ที่แข็งแกร่งขึ้นเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น เป้าหมายคือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ หลากหลายในระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้นหากคุณต้องการกลับมาที่ไอเดียใด ๆ หลังจากผ่านไป 8 นาที คุณก็ยังมีโอกาสได้ทำเช่นนั้น!
8. การสร้างต้นแบบ
การสร้างต้นแบบคือวิธีการสร้างสรรค์แนวคิด! ก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนถัดไปของกระบวนการโครงการของคุณ ต้นแบบจะช่วยให้รายละเอียดสุดท้าย ปัญหา และแนวคิดต่างๆ มีความชัดเจนมากขึ้น
ต้นแบบช่วยให้สิ่งต่าง ๆ มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของการนำมาใช้ในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของคุณ เมื่อทีมของคุณสามารถมองเห็นแนวคิดของคุณได้ ก็จะง่ายขึ้นมากที่จะให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์
ต้นแบบของคุณสามารถเรียบง่ายหรือละเอียดตามที่คุณต้องการได้ อย่างไรก็ตาม การมีแนวคิดคร่าว ๆ ของสิ่งที่คุณจะทำงานด้วยสามารถทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้น และในท้ายที่สุดจะช่วยให้คุณกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค การออกแบบ และฟังก์ชันการทำงานได้อย่างแม่นยำ
คุณสามารถสร้างต้นแบบที่รวดเร็วและมีความละเอียดต่ำด้วยปากกาและกระดาษหากคุณเพิ่งเริ่มต้น หรือใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อวาด จัดระเบียบ และแบ่งปันต้นแบบของคุณกับทีมได้
9. การระดมความคิด
เราใช้คำนี้บ่อยมาก แต่จริงๆ แล้วมันหมายความว่าอะไร?
การระดมความคิดเป็นหนึ่งในเทคนิคการสร้างความคิดที่ผสมผสานการแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นทางการกับการคิดนอกกรอบ โดยพื้นฐานแล้ว เป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่มีกฎเกณฑ์สำหรับสมาชิกในทีมในการเสนอความคิดที่บ้าบิ่น บางความคิดเหล่านี้ถูกแปลงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นเอกลักษณ์และนวัตกรรม ในขณะที่บางความคิดกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ ๆ
ในการใช้เทคนิคการระดมความคิด ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดปัญหาที่คุณพยายามจะแก้ไขและกำหนดเป้าหมายของวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ จากนั้น ก่อนที่จะนำทีมมารวมกัน ให้คิดวิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน
ผู้เข้าร่วมไม่ควรถูกบังคับ ถูกตำหนิ หรือได้รับรางวัลสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยรักษาพื้นที่การระดมความคิดให้เป็นมิตรและส่งเสริมการไหลของทุกความคิด (โดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกถูกกดดัน)
ลองใช้เทมเพลตการระดมความคิดของ ClickUpสำหรับการฝึกคิดสร้างสรรค์ครั้งต่อไปของคุณ!
10. การร่างภาพ
องค์ประกอบทางภาพช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดมากขึ้นและมอบมุมมองที่กว้างขึ้น แนวคิดที่นี่คือการพัฒนาภาพวาดที่น่าสนใจซึ่งคุณสามารถกลับมาทบทวนและขยายเพิ่มเติมได้โดยการแขวนไว้ในห้องประชุมของคุณหรือเก็บไว้ในกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่สามารถทำงานร่วมกันได้
ภาพร่างควรเรียบง่าย มีข้อมูลเพียงพอที่จะสื่อสารข้อความของคุณ และต้องสามารถเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ที่จะสามารถมีส่วนร่วมได้หากพวกเขาต้องการ! นั่นคือส่วนของการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการผูกพันทางอารมณ์กับผลงานศิลปะเล็ก ๆ ของพวกเขา
มันเตือนให้ทุกคนระลึกว่าการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ นั้นเป็นความร่วมมือของกลุ่มอย่างแท้จริง และคุณสามารถคิดอย่างอิสระและสร้างสรรค์เกี่ยวกับแนวคิดของคุณได้มากขึ้นโดยการวาดภาพร่างออกมา จากนั้นคุณก็สามารถมุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดความคิดออกจากหัวของคุณแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของภาพวาด
อาจเป็นเพียงรูปคนไม้หรือรูปร่างที่มีป้ายกำกับไม่กี่อัน แต่การร่างภาพจะช่วยให้คุณจับความคิดและแบ่งปันกับผู้อื่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
11. การเขียนความคิดร่วมกัน
การเขียนความคิด (Brainwriting) เป็นวิธีการระดมความคิดที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย แทนที่จะตะโกนแนวคิดออกมา ทีมจะจดบันทึกแนวคิดเหล่านั้นไว้ แต่ละคนจะส่งแนวคิดของตนไปยังผู้อื่น ซึ่งผู้รับจะอ่านแนวคิดนั้นและเพิ่มความคิดเห็นหรือแนวคิดของตนเอง (หากมี)
เทคนิคนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความเครียดและความกังวลที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความคิดในกลุ่ม พูดตามตรง ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สึกสบายใจพอที่จะแบ่งปันความคิดใหม่ๆ ได้ทันที บางคนก็ประสบปัญหาในการพูดต่อหน้าสาธารณะ
นอกจากนี้ หลายคนมักจะมีไอเดียที่ดีที่สุดเมื่อพวกเขาอยู่ภายใต้ความกดดันน้อยลง อีกข้อดีหนึ่งของการระดมความคิดแบบไม่เปิดเผยตัวตนคืออะไร? มันสามารถทำได้แบบไม่พร้อมกัน! นั่นแหละเพื่อนของฉัน คืออนาคตของการทำงานอย่างแท้จริง
