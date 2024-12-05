แนะนำ ClickUp Whiteboards 3.0: ที่ที่ความคิดสร้างสรรค์มาบรรจบกับการปฏิบัติ

การระดมความคิดคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม แต่บ่อยครั้งที่งานสร้างสรรค์กลับกระจัดกระจายอยู่ในแอปและแท็บนับไม่ถ้วน ความคิดขาดแรงขับเคลื่อน การทำงานร่วมกันช้าลง และการดำเนินงานก็ล่าช้า ถึงเวลาแล้วที่จะยุติวงจรนี้
พบกับไวท์บอร์ด 3.0 เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบใหม่ซึ่งรวมความคิด โครงการ และทีมของคุณเข้าไว้ด้วยกันในประสบการณ์ที่สวยงามและเป็นหนึ่งเดียว
ทำไมเราสร้าง Whiteboards 3.0
ภารกิจของเราคือการทำให้การทำงานของทีมง่ายขึ้นเสมอ แต่เราต้องยอมรับว่าเครื่องมือไวท์บอร์ด แม้กระทั่งของเราเอง ก็ยังตามไม่ทัน พวกมันใช้งานยาก ไม่เชื่อมต่อกัน และมีข้อจำกัด
แต่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองเสมอ ดังนั้นเมื่อเราไม่พอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ เราจึงทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ Whiteboards 3.0 เป็นการสร้างใหม่ทั้งหมด—ผสมผสานการออกแบบที่ทันสมัย ความเร็วระดับสูง และคุณสมบัติที่ทรงพลังเพื่อพาคุณจากการระดมความคิดไปสู่การปฏิบัติในเวลาอันรวดเร็ว เราต้องการทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เราเองก็ใช้มันบ่อยขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน
มีอะไรใหม่ในไวท์บอร์ด 3.0?
สร้างใหม่เพื่อประสิทธิภาพ
เราได้เพิ่มประสิทธิภาพ Whiteboards ให้เร็วขึ้นถึง 10 เท่า พร้อมความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือวางแผนกระบวนการบริหารโครงการที่ซับซ้อน Whiteboards 3.0 ก็พร้อมช่วยให้ไอเดียของคุณไหลลื่นได้เร็วเท่าจินตนาการ
ออกแบบใหม่เพื่อความสวยงาม
การทำงานควรมีแรงบันดาลใจทางสายตาเช่นเดียวกับไอเดียของคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราได้ออกแบบอินเทอร์เฟซใหม่ที่สวยงามพร้อมโหมดมืดที่หรูหราเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในยามดึก ทุกรายละเอียดได้รับการปรับแต่งอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและคงแรงบันดาลใจอยู่เสมอ
การสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
นำแนวคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้โดยไม่ต้องออกจากไวท์บอร์ดของคุณ ใช้ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นภาพที่สวยงามได้ในไม่กี่วินาที ไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องเสียเวลา
อินเตอร์เฟซแบบสัมผัส
ร่างภาพ วาด และสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ของคุณได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส อินเทอร์เฟซสัมผัสที่ใช้งานง่ายบนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตทำให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ—เพื่อให้ไอเดียของคุณไหลลื่นจากความคิดสู่หน้าจออย่างไร้ขีดจำกัด
เทมเพลตใหม่ทรงพลัง
เลือกจากเทมเพลตใหม่หลายร้อยแบบที่ออกแบบโดยมืออาชีพสำหรับการระดมความคิด การวางแผนโครงการ และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น ไม่ว่าความท้าทายจะเป็นอย่างไร เราพร้อมช่วยคุณเสมอ
ตัวเลือกการแชร์ที่ง่ายขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น
การทำงานร่วมกันไม่ควรซับซ้อน. แชร์ไวท์บอร์ดของคุณได้ทันที, ฝังไว้ในภารกิจของ ClickUp, หรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF เพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน.
จากความคิดสร้างสรรค์สู่การค้นพบ
เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ทำให้ทีมทำงานช้าลง กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงการระดมความคิดของคุณไปยังงาน เอกสาร และการแชทได้อย่างราบรื่น — ทั้งหมดในที่เดียว
นี่คือวิธีที่ Whiteboards 3.0 ทำให้เกิดขึ้น:
- เชื่อมต่อกับงาน: เชื่อมโยงไอเดียบนไวท์บอร์ดไปยังงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ระดมความคิด, แชท, และปรับปรุงไอเดียไปพร้อมกันโดยไม่ต้องสลับแอป
- เปลี่ยนความคิดให้เป็นโครงการ: เร็ว ๆ นี้—เปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ดของคุณให้เป็นโครงการเต็มรูปแบบได้เพียงคลิกเดียวด้วย ClickUp AI
อนาคตของการทำงานเริ่มต้นที่นี่
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับไอเดียครั้งใหญ่ จัดการโครงการ หรือประสานงานทีมของคุณ ClickUp Whiteboards 3.0 จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณไปอย่างสิ้นเชิง
หยุดทนกับแอปที่เชื่อมต่อกันไม่ได้และกระบวนการทำงานที่ล้าสมัย สัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมที่ทำงานอย่างรวดเร็วสามารถสร้าง ร่วมมือ และดำเนินการได้ทั้งหมดในที่เดียว
พร้อมที่จะปฏิวัติการทำงานของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้น