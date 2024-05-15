11 แบบแผนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิค

การระดมความคิดฟังดูเหมือนจะง่ายใช่ไหม? สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่โยนไอเดียออกมาแล้วดูว่าอะไรจะติดบ้าง แต่บางครั้ง การเพิ่มโครงสร้างเล็กน้อยให้กับเซสชันระดมความคิดของคุณสามารถช่วยในการวางแผนโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
แม่แบบการระดมความคิดช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและเก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของความคิดดีๆ ที่คุณคิดขึ้นมาได้ ?
ดังนั้นให้เก็บกระดาษโน้ตไว้ก่อน แล้วมาดูคอลเลกชันของเราที่มี 11 แม่แบบสำหรับการระดมความคิดฟรีใน Word, Google Docs และ ClickUp
อะไรคือแบบแผนการคิดสร้างสรรค์?
แม่แบบการระดมความคิดเป็นเอกสารที่ช่วยให้คุณสร้างแนวคิด จดบันทึก และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมระหว่างการระดมความคิด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของแนวคิด เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน
แม่แบบการระดมความคิดสามารถมีรูปแบบเป็นแผนผังงานแผนภาพความคิด กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล หรือรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เมื่อคุณพบเทคนิคการระดมความคิดที่คุณชอบแล้ว คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้
แม่แบบสำหรับการระดมความคิดควรมีพื้นที่ว่างมากพอสำหรับการจดบันทึก แต่ไม่ควรเป็นเพียงกระดาษเปล่า สี รูปร่าง และสัญลักษณ์ต่างๆ สามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้ ?️
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการคิดสร้างสรรค์ดี?
แม่แบบการระดมสมองที่ดีจะเน้นไปที่เทคนิคการระดมสมองเฉพาะด้าน เพราะการคิดไอเดียสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องใช้ชุดเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากการแก้ปัญหาทางเทคนิคหรือการดำเนินการออกแบบอย่างรวดเร็ว
เทคนิคการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ที่พบบ่อย ได้แก่:
- การเขียนความคิด: แทนที่จะตะโกนความคิดออกมาและมีผู้อำนวยความสะดวกจดบันทึกไว้ วิธีการคิดสร้างสรรค์นี้เกี่ยวข้องกับการส่งกระดาษหรือเอกสารดิจิทัลไปรอบ ๆ และให้สมาชิกในทีมแต่ละคนเขียนความคิดของตนเองลงไป — รวมถึงความคิดที่พวกเขาอาจรู้สึกอายที่จะแบ่งปันออกมาดัง ๆ ต่อหน้าทีมทั้งหมด
- รอบโรบิน: เทคนิคการสร้างสรรค์แบบรอบโรบินมีความคล้ายคลึงกับการเขียนความคิดแบบกลุ่ม (brainwriting) แต่ต่างกันที่ทุกครั้งที่มีการส่งเอกสารไปรอบ ๆ สมาชิกทีมคนถัดไปจะเพิ่มความคิดเห็นของตนลงไป ทำให้ได้มุมมองที่หลากหลาย ?
- บ้าเลขแปด: เทมเพลตบ้าเลขแปดใช้เทคนิคการระดมสมองที่มีแปดช่องให้สมาชิกในทีมเติมทีละช่อง คุณจะมีเวลาเพียงหนึ่งนาทีต่อช่องเพื่อกระตุ้นการคิดอย่างรวดเร็วและการสร้างแนวคิดภายในแปดช่อง
- การระดมความคิดแบบย้อนกลับ: การระดมความคิดแบบย้อนกลับคือการเปลี่ยนมุมมอง แทนที่จะพยายามคิดหาไอเดียที่ยอดเยี่ยม ให้ลองพิจารณาสิ่งที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงแทนวิธีนี้สามารถช่วยระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่ยุ่งยากได้
การประชุมระดมความคิดเน้นการร่วมมือกันทางสายตา ดังนั้นควรใช้แม่แบบที่ปรับแต่งได้ง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการ และซอฟต์แวร์ระดมความคิดอื่น ๆ ได้ สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล คุณอาจต้องการใช้แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดเสมือนหรือ แผนผังแนวคิดที่สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขได้แบบเรียลไทม์
เมื่อคุณใช้เทคนิคการระดมความคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ คุณสามารถคาดหวังการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น
11 แม่แบบการระดมความคิดที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา, การสร้างความคิด, หรือการคิดในภาพใหญ่, 11 แบบเทมเพลตสำหรับปี 2024 นี้จะช่วยคุณให้ทีมของคุณสวมหมวกคิดได้เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
1. แม่แบบระดมความคิด ClickUp
เทมเพลตการระดมความคิดของ ClickUpนี้เน้นที่โครงสร้างและการจัดระเบียบ มีฟิลด์ที่กำหนดเองหกฟิลด์ รวมถึง "คำอธิบายปัญหา" "ทรัพยากร" และ "วิธีแก้ปัญหาที่ชนะ" เพื่อให้คุณสามารถติดตามแนวคิดหลักที่อยู่ในหมวดหมู่ใดได้
คุณยังสามารถเลือกจากประเภทมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบ รวมถึงไทม์ไลน์ แผนก และลำดับความสำคัญ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการที่หลากหลายและสามารถจัดการแนวคิดได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นี่คือเทมเพลตที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นซึ่งรองรับการทำงานอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างงานใหม่ โพสต์ความคิดเห็น หรือตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง—เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมได้ชัดเจน
2. แม่แบบระดมความคิด ClickUp
เทมเพลตไอเดียการระดมสมองของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาสำหรับการรวบรวมไอเดียใหม่ ๆ จากสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ คุณสามารถใช้มันสำหรับการตลาด การดำเนินงาน การจัดการโครงการ และอื่น ๆ เพื่อสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว
เพียงแชร์เทมเพลตนี้กับทีมของคุณและดูว่าพวกเขาจะคิดไอเดียสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาบ้าง เทมเพลตนี้จะกระตุ้นให้สมาชิกในทีมกำหนดแนวคิดที่ดีที่สุดโดยใช้เกณฑ์ SMARTและมีพื้นที่สำหรับอธิบายแนวคิดใหญ่ ๆ อย่างละเอียดมากขึ้น
3. แม่แบบระดมความคิดสำหรับการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ใน ClickUp
เทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการทบทวนการทำงานแบบ Sprint ของ ClickUpเป็นเทมเพลตการระดมความคิดระดับกลางที่ใช้งานร่วมกับฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงของ ClickUp ได้ เหมาะสำหรับใช้หลังจากการออกแบบแบบ Sprint เพื่อให้คุณสามารถระบุสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ยังไม่ดี
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคอลัมน์ที่มีรหัสสีเพื่อแยกแยะรายการที่ต้องดำเนินการ เป้าหมายย้อนหลัง และหมวดหมู่อื่น ๆ พร้อมทั้งมีคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน
เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพ, ทีมที่มีความคล่องตัว, และองค์กรอื่น ๆ ที่ต้องการปรับปรุงวิธีการจัดการโครงการและการจัดทำเอกสารโครงการของพวกเขา
4. แม่แบบไวท์บอร์ด 5 เหตุผลของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ด ClickUp 5 Whysเป็นเทมเพลตกิจกรรมระดมความคิดสำหรับผู้เริ่มต้นที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา โดยการตอบคำถามว่า "ทำไม?" ซ้ำๆ กับแต่ละปัญหา คุณจะสามารถเคลื่อนผ่านแผนภูมิไปจนถึงสาเหตุที่แท้จริงได้
เทมเพลต 5 เหตุผลนี้ผสานการทำงานของฟังก์ชันไวท์บอร์ดของ ClickUp เข้าไว้ด้วยกัน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล การสัมมนาผ่านเว็บ และการระดมความคิดแบบเสมือนจริง เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียที่ดีที่สุด
ใช้แม่แบบเช่นนี้เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคการคิดสร้างสรรค์แบบทั่วไปอื่น ๆ
5. แม่แบบระดมความคิด ClickUp Squad
เทมเพลตการระดมสมองของ ClickUp Squadช่วยให้คุณติดตามความคิดจากสมาชิกในทีมแต่ละคนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณจัดการทีมระยะไกล มันประกอบด้วยหมวดหมู่เช่น สุขภาพทีม จังหวะทีม และความเห็นพ้องของทีม เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าความคิดเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมโดยรวมอย่างไร
ใช้เทมเพลตเช่นนี้สำหรับการประชุมทีมที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาย, โครงการสร้างสรรค์, การคิดเชิงออกแบบ,การดำเนินโครงการ, และอื่น ๆ
6. แม่แบบระดมความคิดทางธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตการระดมความคิดทางธุรกิจของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่สนุกและน่าสนใจสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพที่เน้นไปที่สี่ด้านหลัก:
- สิ่งที่คุณรัก
- สิ่งที่คุณรู้
- สิ่งที่โลกต้องการ
- สิ่งที่ผู้คนยินดีจ่ายเงินเพื่อซื้อ
สมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณสามารถเขียนความคิดของตนในแต่ละหมวดหมู่ได้ ซึ่งจะช่วยคุณระบุจุดแข็งของทีม, หัวข้อที่น่าสนใจ, และไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์นี้
7. แม่แบบการจัดการแนวคิดนวัตกรรม ClickUp
ใช้เทมเพลตการจัดการแนวคิดนวัตกรรมของ ClickUpเพื่อติดตามแนวคิดโครงการในหลากหลายขั้นตอนของการพัฒนา โดยจัดเรียงแนวคิดเหล่านั้นในหกคอลัมน์หลัก:
- อนุมัติแล้ว
- การประเมิน
- ไอเดียใหม่
- อยู่ในระหว่างการรอ
- ถูกปฏิเสธ
- การวิจัย
แต่ละไอเดียจะมีฟิลด์ที่กำหนดเองได้แปดฟิลด์ ซึ่งคุณสามารถใส่รายละเอียดต่างๆ เช่น ประเภทของไอเดีย ค่าใช้จ่าย ความง่ายในการนำไปปฏิบัติ และผลกระทบ ฟีเจอร์นี้สามารถใช้สำหรับกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบหรือสร้างกระบวนการเพื่อนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติจริง
จัดเรียงไอเดียโครงการของคุณตามสถานะ วันที่เปิดตัว และประเภทมุมมองอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและเฝ้าดูการเติบโตของพวกมันได้ ?
แม่แบบการเชื่อมโยงโครงการ ClickUp
เทมเพลตการแมปโครงการ ClickUpเป็นประเภทของการทำแผนที่ความคิดที่มีประโยชน์ในช่วงเริ่มต้นของโครงการเมื่อคุณต้องการเห็นภาพรวมว่ากระบวนการทั้งหมดเชื่อมโยงกันอย่างไร
คุณสามารถแยกองค์ประกอบของโครงการออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวชี้วัด และปฏิบัติการ และใช้สถานะ เช่น ยกเลิก เสร็จสมบูรณ์ หรือ กำลังดำเนินการ เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของงานในกระบวนการและระบุว่างานใดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
แนวคิดต่าง ๆ ถูกเชื่อมโยงกันด้วยเส้นสีเพื่อให้คุณสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างเป็นธรรมชาติ ใช้เทมเพลตการระดมความคิดนี้ควบคู่ไปกับแผนงานโครงการเพื่อเริ่มต้นโครงการใหม่และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เข้าร่วมอื่น ๆ
โบนัส:แม่แบบแผนที่ฟองสบู่สำหรับการสร้างภาพและการระดมความคิด
เทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์ของ ClickUpนำเสนอแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดและข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้การสนทนาเชิงลึกและการระดมสมองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติ Whiteboard ของ ClickUp ทีมสามารถมองเห็นการเชื่อมโยง จัดหมวดหมู่ความคิด และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้แบบเรียลไทม์ การผสมผสานที่แข็งแกร่งนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลที่ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการสร้างแนวคิดร่วมกัน ทำให้มั่นใจว่าทุกเสียงได้รับการรับฟังและทุกแนวคิดได้รับการสำรวจอย่างละเอียด
10. แม่แบบแผนผังความคิดสำหรับการระดมความคิดใน Google Docs โดย GDOC
เทมเพลตแผนผังความคิดสำหรับการระดมสมองของ Google Docs โดย GDOC มีรูปแบบ "มินิมอล" ที่คุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการระดมสมองได้ รูปแบบนี้ช่วยให้ทุกคนคิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างแนวคิดจากการระดมสมอง
มันประกอบด้วยขั้นตอนเช่น "ค้นหาไอเดีย" และ "จัดการหัวข้อ" — อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องการพื้นที่เพิ่มเติมเพื่ออธิบายไอเดียของคุณอย่างละเอียดมากขึ้นและแก้ไขแนวคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เนื่องจากสร้างขึ้นภายใน Google Docs คุณหรือผู้เข้าร่วมคนใดก็ตามสามารถปรับแต่งขนาด รูปร่าง แบบอักษร และลักษณะอื่นๆ รวมถึงส่งออกเพื่อใช้ใน PowerPoint และ Keynote ได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานใน G Suite ในการระดมความคิด
11. แม่แบบแผนผังความคิดธุรกิจแบบง่ายใน Microsoft Word โดย Template.net
แม่แบบแผนผังความคิดธุรกิจแบบง่ายสำหรับ Microsoft Word โดย Template.net นี้ออกแบบมาสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ พร้อมคำแนะนำ เช่น การเงิน ผลิตภัณฑ์ และการขายและการตลาด
แต่ละหมวดหมู่กว้าง ๆ ประกอบด้วยหัวข้อย่อยที่คุณสามารถใช้เพื่อคิดค้นไอเดียการระดมทุน, แผนธุรกิจ, การตลาดดิจิทัล, และอื่น ๆ
เทมเพลตนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่กับ Microsoft Word เท่านั้น คุณยังสามารถดาวน์โหลดไปใช้กับ PowerPoint, Google Docs, Apple Pages หรือในรูปแบบ PDF เพื่อใช้สำหรับการระดมความคิดครั้งต่อไปและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย
เทคนิคและตัวอย่างสำหรับการระดมความคิด
เทคนิคการระดมความคิดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงเอาความคิดที่ดีที่สุดออกมาจากทีมของคุณ และช่วยให้พวกเขาคิดนอกกรอบ ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลังของ ClickUp คุณสามารถนำเทมเพลตเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการระดมความคิดครั้งต่อไปของคุณ!
สร้างไอเดียด้วยปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ปฏิวัติวิธีการระดมความคิดของทีมด้วยการนำเสนอข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทันที การจดจำรูปแบบ และการสร้างแนวคิดนวัตกรรมจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่
โดยการใช้ประโยชน์จาก AI ทีมสามารถเอาชนะอุปสรรคที่พบได้บ่อยในการระดมความคิด เช่น การติดขัดทางความคิดและการคิดแบบกลุ่ม ทำให้การค้นหาความคิดที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้นเป็นไปได้เครื่องมือ AIสามารถเสนอแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่ผู้เข้าร่วมมนุษย์อาจไม่ได้คิดถึง สร้างการระดมความคิดที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมสร้างไอเดีย ให้คำแนะนำเชิงลึกตามข้อมูลโครงการ และช่วยจัดลำดับความสำคัญของงาน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดในทุกครั้ง
จัดระเบียบความคิดด้วยแผนผังความคิด
แผนผังความคิดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบและเชื่อมโยงความคิดอย่างเป็นภาพ ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อสร้างภาพแสดงกระบวนการระดมความคิดของคุณ คุณสามารถลากและวางโหนด เพิ่มคำอธิบาย และแม้กระทั่งสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากแผนผัง
ใช้ไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดแบบเสมือนจริงได้เหมือนกับการประชุมในห้องประชุมทั่วไป เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพนี้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างอิสระ และมอบวิธีการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่าง ๆ
สำรวจไอเดียใหม่ ๆ ด้วยเทมเพลตการระดมสมองฟรีเหล่านี้
การคิดสร้างสรรค์เพื่อหาไอเดียใหม่ ๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเท่านั้น แม่แบบการระดมความคิดที่ดีที่สุดคือเครื่องมือในการจัดระเบียบที่ช่วยให้คุณหรือมุมมองของคุณพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ และเขียนมันลงไป ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถกลับมาดูมันในภายหลังและติดตามความก้าวหน้าของคุณได้
คุณสามารถใช้เทมเพลตเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน หรือเพียงแค่บันทึกแนวคิดทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับโครงการเฉพาะ
ลองใช้หนึ่งใน 11 แม่แบบฟรีข้างต้นด้วยตัวคุณเอง หรือเยี่ยมชมศูนย์แม่แบบ ClickUpเพื่อค้นหาโซลูชันเพิ่มเติม