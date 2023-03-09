105 คำคมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีมเพื่อกระตุ้นทีมของคุณ

ลองถามใครสักคนว่าพวกเขาชอบอะไรเกี่ยวกับงานของพวกเขา และพวกเขามักจะตอบว่ามันคือผู้คน
คนที่ทำให้ค่ำคืนอันยาวนานและคลื่นความเหนื่อยล้าไม่ทรมานนัก คนที่ทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นทันทีหลังจากการสนทนาเล็กๆ น้อยๆ คนที่ไม่กลัวที่จะตักเตือนเมื่อพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ
เราได้รวบรวมคำคมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่เราชื่นชอบและคำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ถัดจากเครื่องดื่มยามเช้าที่คุณชื่นชอบ คุณจะได้รับพลังงานที่จำเป็นในการนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ! ☕️⚡️
คำคมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
ทำไมการทำงานเป็นทีมจึงมีความสำคัญ? อย่างแรกเลย การทำงานร่วมกันในที่ทำงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และมันแพร่หลายในสภาพของโลกในปัจจุบัน
ผมขอเดาว่าความสำเร็จของทีมคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับพนักงานเพียงไม่กี่คนที่ทำผลงานโดดเด่น แต่เป็นเพราะทุกคนในทีมต่างรับผิดชอบส่วนหนึ่งของตัวเองในกระบวนการและร่วมกันทำให้งานสำเร็จ ไม่ว่าใครจะชอบอยู่เบื้องหลังหรือเป็นผู้ตัดสินใจ ทุกคนต่างมีทักษะและประสบการณ์เฉพาะตัวที่จะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
คำคมสร้างแรงบันดาลใจเหล่านี้สรุปความหมายของการที่ทีมทำงานอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อเป้าหมายเดียวกัน 🧑💼✨
1. "การพูดว่าชะตากรรมของฉันไม่ผูกพันกับชะตากรรมของคุณ ก็เหมือนกับการพูดว่า 'ท้ายเรือของคุณกำลังจม'"
–ฮิวจ์ ดาวน์สผู้ประกาศข่าววิทยุและโทรทัศน์ชาวอเมริกัน
2. "ความมุ่งมั่นของบุคคลต่อความพยายามของกลุ่ม – นั่นคือสิ่งที่ทำให้การทำงานเป็นทีม, บริษัททำงาน, สังคมทำงาน, และอารยธรรมทำงาน"
–วินซ์ ลอมบาร์ดี โค้ชฟุตบอลอเมริกันและผู้บริหารในลีกฟุตบอลแห่งชาติ (NFL)
3. "การทำงานเป็นทีมคือความลับที่ทำให้คนธรรมดาประสบความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา"
–อิเฟอานี อีโนช โอนูโอฮา นักเขียนและนักการศึกษาชาวไนจีเรีย
4. "ไม่มีใครในพวกเราที่ฉลาดเท่ากับความฉลาดของพวกเราทุกคนรวมกัน"
–เคน บลันชาร์ดนักเขียนชาวอเมริกัน, นักพูด, และที่ปรึกษาทางธุรกิจ
5. "ความสามารถชนะเกม แต่การทำงานเป็นทีมและสติปัญญาชนะการแข่งขันชิงแชมป์"
–ไมเคิล จอร์แดนประธานชาวอเมริกันของทีมบาสเกตบอลชาร์ล็อต ฮอร์เน็ตส์ และอดีตนักบาสเกตบอล
6. "กลุ่มจะกลายเป็นทีมเมื่อสมาชิกแต่ละคนมั่นใจในตัวเองและผลงานของตนมากพอที่จะชื่นชมทักษะของผู้อื่น"
–นอร์แมน ชิดเดิลนักเขียนชาวอเมริกัน
7. "ในการทำงานเป็นทีม ความเงียบไม่ใช่ทอง มันคือความตาย"
–มาร์ค แซนบอร์น นักเขียน, นักพูด, และนักธุรกิจชาวอเมริกัน
8. "ผมชอบความท้าทายในการผลักดันให้นักกีฬาไปถึงระดับที่ต้องการ แต่นั่นเป็นส่วนที่ง่ายที่สุด ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำให้พวกเขาเชื่อในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ พวกเขาต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดี"
ดอว์น สเตลีย์นักบาสเกตบอลหญิงผู้ทรงเกียรติแห่งหอเกียรติยศอเมริกา, โค้ช, และผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก
ทุกครั้งที่เราติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นในที่ทำงาน เราต้องตัดสินใจว่าเราจะพยายามสร้างคุณค่าให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ หรือจะสร้างคุณค่าให้โดยไม่กังวลว่าเราจะได้รับอะไรกลับมา
อดัม แกรนท์ นักจิตวิทยาองค์กรและนักเขียน
👉ที่งานประชุม ClickUp'sLevelUp 2021, Adam Grant ได้แบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาเสนอการทดลอง Remote Friday ให้กับกลุ่ม CEO เพียงไม่กี่คน. สปอยล์: การทดลองระดับโลกที่ไม่มีใครยินยอมได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง.
10. "ต้องใช้หินเหล็กไฟสองก้อนจึงจะก่อไฟได้"
–ลูอิซา เมย์ อัลคอตต์นักเขียนนวนิยายและกวีชาวอเมริกัน
11. "ความแข็งแกร่งของทีมคือสมาชิกแต่ละคน ความแข็งแกร่งของแต่ละคนคือทีม"
–ฟิล แจ็คสันนักบาสเกตบอล, โค้ช, และผู้บริหารชาวอเมริกัน
12. "เมื่อเราอยู่คนเดียว เราเป็นเพียงหยดน้ำ แต่เมื่อเรารวมกัน เราคือมหาสมุทร"
–เรียวโนะสุเกะ ซาโตโร่ นักเขียนชาวญี่ปุ่น
13. "คนที่มีความพึ่งพาอาศัยกันจะรวมความพยายามของตนเองเข้ากับความพยายามของผู้อื่นเพื่อบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด"
–สตีเฟน โควีย์นักเขียนและนักการศึกษาชาวอเมริกัน
14. "ไม่ว่าจิตใจหรือกลยุทธ์ของคุณจะยอดเยี่ยมเพียงใด หากคุณเล่นเกมคนเดียว คุณจะแพ้ให้กับทีมเสมอ"
–เรด ฮอฟฟ์แมน นักธุรกิจชาวอเมริกันและนักเขียน
15. "อย่าสงสัยเลยว่ากลุ่มคนเล็กๆ ที่มีความคิดและมุ่งมั่นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้; แท้จริงแล้วนั่นคือสิ่งเดียวที่เคยทำได้"
–มาร์กาเร็ต มีด นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมชาวอเมริกัน
16. "การทำงานเป็นทีมแบ่งงานและเพิ่มความสำเร็จ"
–ไม่ทราบ
17. "จำไว้ว่า การทำงานเป็นทีมเริ่มต้นด้วยการสร้างความไว้วางใจ และวิธีเดียวที่จะทำได้คือการเอาชนะความต้องการที่จะไม่ถูกทำร้ายของเรา"
–แพทริก เลนชิโอนี นักเขียนชาวอเมริกัน
18. "ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งสูงแค่ไหนในองค์กร ไม่ว่าคุณจะถูกมองว่าทำได้ดีเพียงใด งานของคุณก็ไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์"
–อาบิเกล จอห์นสันประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟิเดลิตี อินเวสต์เมนต์ส
19. "การเรียนรู้โดยไม่มีโอกาสที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนั้น ก็เหมือนกับการทำอาหารให้ตัวเอง; เราทำมัน แต่เราอาจทำมันได้ไม่ดีเท่า"
–ไมค์ ชโมเกอร์ ผู้เขียน, นักการศึกษา, และอดีตโค้ชฟุตบอลอเมริกัน
คำคมเกี่ยวกับทีมเวิร์กในด้านการนำทีมและการทำงานเป็นทีม
เคล็ดลับที่ไม่ค่อยลับสู่ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท? ภาวะผู้นำที่แข็งแกร่งและพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อผู้นำมีวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฝังอยู่ในตัว พวกเขาจะส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อทีมของตน ซึ่งส่งผลต่อการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดี ซีอีโอของ ClickUpเซ็บ อีแวนส์กล่าวว่า "เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานมีเป้าหมายเดียวกันกับภารกิจของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการผลิตผลงานและการทำงานร่วมกันเป็นศูนย์กลาง"
นี่คือคำคมเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เปิดโอกาสใหม่ๆ เพื่อความสำเร็จของทีมคุณ! ☀️🌱
20. "ผมภูมิใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทำมากพอๆ กับสิ่งที่เราได้ทำมา นวัตกรรมคือการปฏิเสธสิ่งต่างๆ นับพัน"
–สตีฟ จ็อบส์ชาวอเมริกัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Apple Inc.
21. "คำพูดที่สำคัญที่สุดที่ช่วยฉันในชีวิต ไม่ว่าจะเมื่อสิ่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีหรือเมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง คือ 'ยอมรับความรับผิดชอบ'"
–บิลลี จีน คิงอดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกัน
22. "เมื่อคุณมีที่นั่งที่โต๊ะนั้น คุณได้มันมาเพราะคุณเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ คุณเข้าใจว่าพนักงานของคุณต้องการอะไรช่องว่างของพวกเขาคืออะไร และคุณเป็นตัวแทนของพวกเขา แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะคุณพูดว่ามันเป็นเช่นนั้น"
–เซเลีย สวอนสันชาวอเมริกัน อดีตรองประธานบริหารอาวุโสที่ Walmart Inc
23. "ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงกลัวความคิดใหม่ ๆ ฉันกลับกลัวความคิดเก่า ๆ เสียอีก"
–จอห์น เคจนักประพันธ์เพลงและนักทฤษฎีดนตรีชาวอเมริกัน
"โดยปกติแล้ว ในสตาร์ทอัพ จะมีความยืดหยุ่นอยู่บ้างในวิธีการทำงาน ผู้คนรับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ กันไป; พวกเขาสวมหมวกหลายใบ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จ และคุณไม่ควรเอาความมหัศจรรย์ทั้งหมดออกไป แล้วนำความเข้มงวดมาใช้ทุกที่เพื่อให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพ"
วรุชาลี ปาติลหัวหน้าแพลตฟอร์มที่Front
👉 คุณไม่อยากพลาด Vrushali Patilที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับสำคัญในการขยายทีมวิศวกรรม! เธอจะเจาะลึกเรื่องการจ้างงาน การวางแผนและวิธีสร้างสมดุลกับหนี้ทางเทคนิค
25. "ฉันตระหนักว่าหากฉันเต็มใจที่จะก้าวขึ้นมาและอยู่ในจุดสนใจ ฉันจะสามารถทำให้ทุกคนรอบตัวฉันมีพลังมากขึ้นได้เช่นกัน"
–อาลัยนา เพอร์ซิวาลซีอีโอชาวอเมริกันของ Women Who Code
26. "ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณต้องการทำอะไร และไม่ว่าคุณจะคิดว่าอะไรที่ขวางกั้นระหว่างคุณกับสิ่งนั้น หยุดหาข้อแก้ตัวได้แล้ว คุณสามารถทำได้ทุกอย่าง"
–คาเทีย โบชัมป์ผู้ร่วมก่อตั้งชาวอเมริกันและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Birchbox
27. "ผู้นำที่ดีจะจัดระเบียบและประสานงานให้คนในทีมทำในสิ่งที่ทีมต้องทำ ส่วนผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนในทีมเห็นถึงเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงทำสิ่งนั้น นั่นคือจุดมุ่งหมาย และนั่นคือกุญแจสำคัญในการบรรลุสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง"
–มาริลิน ฮิวสันชาวอเมริกัน อดีตประธานกรรมการ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของล็อกฮีด มาร์ติน
28. "ในที่สุด ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะถูกจดจำได้เพียงจากผลกระทบที่เขามีต่อผู้อื่นเท่านั้น"
–จิม สโตวอลล์ นักเขียนชาวอเมริกัน
29. "คุณจัดการสิ่งต่างๆ; คุณนำพาผู้คน"
–เกรซ เมอร์เรย์ ฮอปเปอร์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันและพลเรือตรีแห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
30. "วอลต์ ดิสนีย์บอกกับทีมงานของเขาว่า 'สร้างปราสาทก่อน' เมื่อสร้างดิสนีย์เวิลด์ โดยรู้ว่าวิสัยทัศน์นั้นจะเป็นแรงบันดาลใจตลอดโครงการ บ่อยครั้งที่ผู้คนล้มเหลวในการบรรลุสิ่งที่ต้องการในชีวิต เพราะวิสัยทัศน์ของพวกเขาไม่แข็งแกร่งพอ"
–เกล แบลนค์ ประธานและซีอีโอชาวอเมริกันของ Lifedesigns*
31. "สิ่งเดียวที่แย่กว่าการเริ่มต้นบางสิ่งแล้วล้มเหลว... คือการไม่เริ่มต้นอะไรเลย"
–Seth Godinนักธุรกิจชาวอเมริกัน, นักเขียน, และนักพูด
32. "การเป็นผู้นำที่แท้จริงประกอบด้วยสี่องค์ประกอบ: สมอง จิตวิญญาณ หัวใจ และประสาทที่ดี"
–Klaus Schwabผู้ก่อตั้งชาวเยอรมันและประธานกรรมการบริหารของฟอรัมเศรษฐกิจโลก
33. "ไม่ว่าคุณจะทำงานเพื่อตัวเองหรือเพื่อผู้อื่น จะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่มีความสุขหรือติดขัด คุณไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งรอบตัวได้ แต่ในช่วงเวลาเหล่านั้น ให้เตือนตัวเองว่าคุณมีพลัง และแม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กๆ ที่มีกลยุทธ์ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในทางที่ดีขึ้นได้"
–เทรย์ บอดจ์นักข่าวไลฟ์สไตล์ชาวอเมริกันและผู้วิจารณ์ทางโทรทัศน์
34. "สิ่งที่ฉันพูดเสมอคือ 'ทำทุกงานที่คุณทำเหมือนกับว่าคุณจะทำมันไปตลอดชีวิต และแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในงานนั้น'"
–แมรี บาร์ราซีอีโอชาวอเมริกันของเจเนอรัล มอเตอร์ส
35. "เมื่อผู้คนลงทุนทางการเงิน พวกเขาต้องการผลตอบแทน เมื่อผู้คนลงทุนทางอารมณ์ พวกเขาต้องการมีส่วนร่วม"
–ไซมอน ซิเน็กนักเขียนชาวอังกฤษ-อเมริกันและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
36. "ผู้คนคืองานประจำของฉัน—ธุรกิจคืองานกลางคืนของฉัน เราต้องเป็นตัวของตัวเอง เราต้องใช้ชีวิตตามค่านิยมของเรา ฉันไม่สนใจว่าเราจะอยู่ที่ไหน ดูไบ โตเกียว ฯลฯ—มันไม่มีความแตกต่าง"
–ฮาวเวิร์ด เบฮาร์อดีตประธานบริษัทสตาร์บัคส์ชาวอเมริกัน
"ฉันเรียนรู้ที่จะผลักดันขอบเขตเมื่อพูดถึงการถามคำถามหรือการขอร้อง และถ้าคุณได้ยินว่า 'นั่นเป็นไปไม่ได้' ให้ถามว่า 'อะไรที่เป็นไปได้' แทนที่จะแค่ขอบคุณแล้วจากไป แต่ต้องคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วย"
เอมิลี ไวส์ผู้ก่อตั้ง Glossier
38. "การสร้างวัฒนธรรมแห่งความเหนื่อยล้าคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน"
–อาเรียนนา ฮัฟฟิงตันผู้ก่อตั้งชาวกรีก-อเมริกันของ Huffington Post และผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Thrive Global
39. "ความครอบคลุมไม่ได้หมายถึงแค่ 'เราได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นั่น' แต่เราได้รับการให้คุณค่า ฉันเคยพูดเสมอว่า: ทีมที่ฉลาดจะทำสิ่งที่น่าทึ่ง แต่ทีมที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริงจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้"
–Claudia Brind-Woodyผู้บริหารระดับสูงของ IBM สหรัฐอเมริกา
40. "หากการกระทำของคุณสร้างมรดกที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นฝันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ทำมากขึ้น และกลายเป็นมากขึ้น คุณคือผู้นำที่ยอดเยี่ยม"
–ดอลลี่ พาร์ตันนักร้อง-นักแต่งเพลงชาวอเมริกัน, นักแสดง, นักกุศล, และนักธุรกิจ
41. "ไม่ว่าใครจะพูดหรือทำอะไร จงสมมติว่าเจตนาเป็นบวก คุณจะประหลาดใจที่วิธีการของคุณต่อบุคคลหรือปัญหาจะเปลี่ยนไปอย่างมาก"
–อินดรา นูยีชาวอินเดีย-อเมริกัน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเป๊ปซี่โค
42. "ธุรกิจต้องมีส่วนร่วม ต้องสนุก และต้องใช้สัญชาตญาณสร้างสรรค์ของคุณ"
–ริชาร์ด แบรนสัน ผู้ก่อตั้งชาวอังกฤษของกลุ่มเวอร์จิน
43. ทำไมผลิตภัณฑ์ถึงไม่มีอยู่? ทำไมงานถึงไม่ทำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น? ทำไมคุณถึงทำสิ่งที่คุณทำ? ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ มันอาจรู้สึกท่วมท้น—เต็มไปด้วยความไม่มีประสิทธิภาพและเต็มไปด้วยผู้คนที่มีความคิดเห็นหลากหลาย (คุณจะไม่มีวันขาดคำแนะนำ) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะหาเส้นทางของคุณตั้งแต่เริ่มต้น—ดาวเหนือที่แท้จริงของคุณ—และเชื่อมต่อกับมันอยู่เสมอในขณะที่คุณพัฒนาและนำทางอาชีพของคุณไปข้างหน้า
–ซาร่า คัลเลนซีอีโอชาวอเมริกันและผู้ก่อตั้ง Daily Gem
44. "กลยุทธ์ไม่ใช่กีฬาเดี่ยว แม้ว่าคุณจะเป็น CEO ก็ตาม"
–แม็กซ์ แมคคีออนนักเขียนและที่ปรึกษาชาวอังกฤษ
45. "ถ้าเราพยายามคิดหาไอเดียที่ดี เราคงไม่สามารถคิดไอเดียที่ดีได้ คุณแค่ต้องหาทางแก้ปัญหาในชีวิตของคุณเอง"
–ไบรอัน เชสกี้ชาวอเมริกัน ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Airbnb
46. "กำหนดพฤติกรรมและความเชื่อที่คุณให้คุณค่าในฐานะบริษัท และให้ทุกคนดำเนินชีวิตตามสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริง พฤติกรรมและความเชื่อเหล่านี้ควรมีความสำคัญต่อแก่นแท้ของคุณมากจนคุณไม่จำเป็นต้องคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรม"
–บริตตานี ฟอร์ไซธ์รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชาวอเมริกันที่ Shopify
47. หากคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งที่คุณกำลังทำว่าเป็นกระบวนการได้ แสดงว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่
–ดับเบิลยู. เอ็ดเวิร์ดส์ เดมิงวิศวกร นักสถิติ และศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน
48. "ความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้และนำการเรียนรู้นั้นไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว คือความได้เปรียบในการแข่งขันสูงสุด"
–แจ็ค เวลช์ชาวอเมริกัน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเจเนอรัลอิเล็กทริก
คำคมเกี่ยวกับความร่วมมือในทีมที่เน้นความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ
เราทุกคนต่างก็มีวันที่อยากหนีไปเกาะกรีกและร้องเพลงประจำฤดูร้อน "Dancing Queen" กับเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา แต่หากนั่นไม่ใช่แผนหนีที่สมจริง คุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อรักษาแรงบันดาลใจไว้?
อาจดูเหมือนชัดเจนที่จะปิดกั้นโลกและอยู่คนเดียว แต่สิ่งนั้นจะไม่ทำให้เสียงวิจารณ์ในหัวของคุณเงียบลง ดังนั้นแทนที่จะทำเช่นนั้น ลองพูดคุยกับสมาชิกในทีมหรืออยู่ในที่สาธารณะเพื่อรับความสุขชั่วขณะ จากนั้นเมื่อคุณจัดการพลังงานของคุณและมุ่งเน้นไปที่ความคิดเชิงบวก คุณจะพบแรงผลักดันที่ไม่หยุดยั้งในการไล่ตามเป้าหมายของคุณ!
นี่คือสิ่งที่ผู้ชนะที่ทุ่มเทอย่างแท้จริงบางคนกล่าวถึงความพากเพียร:
49. "การฝึกฝนไม่ใช่สิ่งที่คุณทำเมื่อคุณเก่งแล้ว แต่เป็นสิ่งที่คุณทำที่ทำให้คุณเก่ง"
–มัลคอล์ม แกลดเวลล์นักข่าวชาวแคนาดา, นักเขียน, และนักพูดสาธารณะ
50. "ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ คำนี้เองก็บอกว่า 'ฉันเป็นไปได้'!"
–ออเดรย์ เฮปเบิร์นนักมนุษยธรรมและนักแสดงชาวอังกฤษ
51. "ฉันมักจะทำอะไรบางอย่างที่ฉันยังไม่พร้อมจะทำอยู่เสมอ ฉันคิดว่านั่นคือวิธีที่คุณเติบโต เมื่อมีช่วงเวลาที่คิดว่า 'ว้าว ฉันไม่แน่ใจจริงๆ ว่าฉันทำได้' แล้วคุณฝ่าฟันช่วงเวลานั้นไปได้ นั่นคือช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จ"
–มาริสซา เมเยอร์ชาวอเมริกัน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Yahoo
52. "คุณสามารถและควรกำหนดขีดจำกัดของตัวเองได้ และควรสื่อสารให้ชัดเจน การทำเช่นนี้ต้องใช้ความกล้าหาญ แต่ก็เป็นการปลดปล่อยและเสริมสร้างพลังให้กับตัวเอง และมักทำให้คุณได้รับความเคารพใหม่"
–โรซาลินด์ บรูเวอร์ซีอีโอชาวอเมริกันของวอลกรีนส์ บูทส์ ออลลิанс
"โชคดีหมายความว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลย โชคดีหมายความว่าบางสิ่งถูกมอบให้ฉัน โชคดีหมายความว่าฉันได้รับบางสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำเพื่อให้ได้มา หรือไม่ได้ทำงานหนักเพื่อให้ได้มา ผู้อ่านที่รัก ขอให้คุณไม่เคยโชคดี ฉันไม่ได้โชคดี คุณรู้ไหมว่าฉันคืออะไร? ฉันฉลาด ฉันมีพรสวรรค์ ฉันใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เข้ามาหาฉัน และฉันทำงานหนักมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
ชอนดา ไรมส์ ผู้เขียน ปีแห่งการตอบตกลง: วิธีเต้นรำออกไป ยืนอยู่ใต้แสงแดด และเป็นตัวของตัวเอง
54. "มนุษย์ไม่อาจค้นพบมหาสมุทรใหม่ได้ หากไม่มีความกล้าที่จะมองไม่เห็นฝั่ง"
–อ็องเดร กิดนักเขียนชาวฝรั่งเศสและรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม
55. "สิ่งที่ยากลำบากถูกวางไว้บนเส้นทางของเรา ไม่ใช่เพื่อหยุดเรา แต่เพื่อปลุกความกล้าหาญและความแข็งแกร่งในตัวเรา"
–ไม่ทราบ
56. "บางที ถ้าคุณวางความไม่เชื่อไว้ข้างๆ พับแขนเสื้อขึ้น กล้าเสี่ยง และทุ่มเทอย่างเต็มที่ คุณอาจจะตื่นขึ้นมาวันหนึ่งและพบว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตแบบที่คุณเคยอิจฉา"
–เจน ซินเซโรนักเขียนชาวอเมริกันและโค้ชความสำเร็จ
57. "ผู้ที่ไม่ได้เอาชนะความกลัวบางอย่างในแต่ละวัน ยังไม่ได้เรียนรู้ความลับของชีวิต"
–ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน นักปรัชญาและกวีชาวอเมริกัน
58. "หากสิ่งที่คุณกำลังทำไม่ได้พาคุณไปสู่เป้าหมายส่วนตัวของคุณ นั่นหมายความว่ามันกำลังพาคุณห่างออกไปจากเป้าหมายส่วนตัวของคุณ"
–ไบรอัน เทรซี่ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจชาวแคนาดา
59. "อย่าเต้นวนเวียนอยู่รอบๆ ขอบเขตของตัวตนที่คุณต้องการจะเป็น จงดำดิ่งลงไปอย่างลึกซึ้งและเต็มที่"
–Gabrielle Bernsteinนักเขียนชาวอเมริกันและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
60. "วัดความสำเร็จของคุณจากสิ่งที่คุณต้องสละไปเพื่อให้ได้มันมา"
–Dalai Lamaผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดของทิเบต
61. "อย่ากลัวในสิ่งที่คุณไม่รู้ นั่นอาจเป็นจุดแข็งที่สุดของคุณ และทำให้คุณทำสิ่งต่างๆ แตกต่างจากคนอื่น"
–ซาร่า เบลกเลย์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารชาวอเมริกันของ Spanx
โอกาสที่จะถูกนำเสนอให้คุณในแบบที่สมบูรณ์แบบนั้นหาได้ยากยิ่ง ในกล่องน่ารักเล็ก ๆ ที่มีโบว์สีเหลืองผูกอยู่ด้านบน 'นี่ เปิดมันสิ มันสมบูรณ์แบบ คุณจะชอบมัน' โอกาส—โอกาสที่ดี—นั้นมักจะไม่เป็นระเบียบ ซับซ้อน และยากที่จะจดจำ พวกมันมีความเสี่ยง พวกมันท้าทายคุณ
ซูซาน วอยซ์กี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของยูทูป
63. "แค่ไม่ยอมแพ้ในการทำสิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆ ที่ไหนที่มีความรักและแรงบันดาลใจ ฉันไม่คิดว่าคุณจะผิดพลาด"
–เอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด์นักร้องแจ๊สชาวอเมริกัน
64. "ความสำเร็จมักเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่รู้ว่าการล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้"
–โคโค่ ชาแนลนักออกแบบแฟชั่นและนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส
65. "ถ้าคุณต้องการทำสิ่งใดจริง ๆ คุณจะหาทางได้ ถ้าคุณไม่ต้องการ คุณจะหาข้อแก้ตัว"
–จิม โรห์น นักธุรกิจและนักเขียนชาวอเมริกัน
66. "การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เกิดขึ้นทีละก้าว"
–รูธ เบเดอร์ กินส์เบิร์กชาวอเมริกัน อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา
"ฉันรู้สึกหวาดกลัวอย่างที่สุดในทุกช่วงเวลาของชีวิต—และฉันไม่เคยปล่อยให้มันขัดขวางฉันจากการทำสิ่งที่ฉันต้องการทำแม้แต่น้อย"
จอร์เจีย โอคีฟ ผู้บุกเบิกศิลปะในขบวนการโมเดิร์นนิสม์อเมริกัน
68. "คนพูดถึงความมั่นใจโดยไม่เคยพูดถึงความพยายาม นั่นเป็นความผิดพลาด"
–มินดี้ คาลิงนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวอเมริกัน, ผู้ผลิต, และนักเขียน
69. "การที่ผู้คนสามารถเอาชนะอุปสรรคได้นั้น เป็นส่วนที่สำคัญมากของมนุษยชาติ และฉันไม่คิดว่าเราจะเฉลิมฉลองสิ่งนี้ได้มากเท่าที่ควร"
–ไทก้า ไวทีทีผู้กำกับภาพยนตร์และนักแสดงชาวนิวซีแลนด์
70. "คุณอาจพบกับความพ่ายแพ้มากมาย แต่คุณต้องไม่ยอมแพ้ ในความเป็นจริง อาจจำเป็นต้องพบกับความพ่ายแพ้เหล่านั้น เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นใคร สามารถลุกขึ้นจากอะไรได้ และยังสามารถก้าวออกมาจากสถานการณ์นั้นได้อย่างไร"
–มายา แองเจลูนักกวีชาวอเมริกัน, นักเขียนบันทึกชีวิต, และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมือง
71. "ความสำเร็จคือผลรวมของความพยายามเล็กๆ ที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกในทุกๆ วัน"
–โรเบิร์ต คอลลิเออร์ นักเขียนหนังสือช่วยเหลือตนเองชาวอเมริกัน
72. "คุณไม่เคยยอมแพ้ คุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และมากกว่านั้น"
–เด็บบี้ เรย์โนลด์สนักแสดง นักร้อง และนักธุรกิจชาวอเมริกัน
73. "ความพากเพียรคือการล้มเหลว 19 ครั้งและประสบความสำเร็จในครั้งที่ 20"
เดม จูลี แอนดรูว์ส DBEนักแสดง นักร้อง และนักเขียนชาวอังกฤษ
74. "กำหนดความสำเร็จในแบบของคุณเอง บรรลุมันด้วยกฎเกณฑ์ของคุณเอง และสร้างชีวิตที่คุณภูมิใจที่ได้ใช้ชีวิต"
–แอนน์ สวีนีย์ชาวอเมริกัน อดีตประธานร่วมของดิสนีย์ มีเดีย เน็ตเวิร์ค
"อย่าให้ใครมาขโมยจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ หรือความอยากรู้อยากเห็นของคุณไป นี่คือที่ของคุณในโลกใบนี้ นี่คือชีวิตของคุณ จงเดินหน้าทำทุกอย่างที่คุณทำได้ และสร้างชีวิตให้เป็นแบบที่คุณต้องการ"
เม เจมิสันวิศวกรชาวอเมริกัน แพทย์ และอดีตนักบินอวกาศของนาซา
76. "เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต คุณต้องมีสามสิ่ง: กระดูกซี่โครงที่เชื่อมกัน กระดูกสันหลัง และกระดูกขำขัน"
–รีบา แมคเอนไทร์นักร้อง นักแสดง และนักธุรกิจชาวอเมริกัน
77. "คุณอาจเป็นคนเดียวที่เหลือเชื่อในตัวคุณ แต่นั่นก็เพียงพอแล้ว มันต้องการเพียงดาวดวงเดียวที่จะส่องสว่างจักรวาลที่มืดมิด อย่าเคยยอมแพ้"
–ริชเชล อี. กู๊ดริช นักเขียนชาวอเมริกัน
คำคมเกี่ยวกับทีมเวิร์คในการเริ่มต้นใหม่
การเติบโตทางบุคคลไม่ได้เป็นเพียงสำหรับบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมด้วย!
ในสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังหรือน่าอับอาย เราจำเป็นต้องพยายามปรับอารมณ์และหาวิธีแก้ไขต่อไป ในทางกลับกัน เมื่อผู้จัดการมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาด้วยน้ำเสียงที่เป็นบวก ทีมงานก็สามารถเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในอนาคตได้
แล้วเราจะพูดอะไรเพื่อช่วยให้กันและกันฟื้นตัวจากความล้มเหลวและเริ่มต้นใหม่ได้บ้าง?
78. "การล้มเหลวในความแปลกใหม่ยังดีกว่าความสำเร็จในการเลียนแบบ"
–เฮอร์แมน เมลวิลล์ นักเขียนนวนิยายชาวอเมริกัน
79. "ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในอดีต นั่นคือภาวะซึมเศร้า และถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ในอนาคต นั่นคือความวิตกกังวล ดังนั้นคุณจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน"
–ซาร่าห์ ซิลเวอร์แมนนักแสดงตลก, นักแสดง, และนักเขียนชาวอเมริกัน
"ฉันต้องการอยู่ในสนามแข่งขัน ฉันต้องการกล้าหาญกับชีวิตของฉัน และเมื่อเราตัดสินใจที่จะกล้าหาญอย่างใหญ่หลวง เราต้องยอมรับว่าเราอาจถูกทำร้ายได้ เราสามารถเลือกความกล้าหาญหรือความสบายได้ แต่เราไม่สามารถมีทั้งสองอย่างพร้อมกันได้"
เบรเน่ บราวน์นักวิจัยและนักเขียน
81. "บุคคลที่ไม่สามารถรับมือกับความล้มเหลวได้ จะไม่สามารถรับมือกับชัยชนะได้เช่นกัน"
–ออริน วูดเวิร์ด นักเขียนชาวอเมริกัน
82. "แต่ละความผิดพลาดสอนให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น ไม่มีคำว่าล้มเหลว จงจำไว้ว่า มีเพียงการไม่พยายามอีกต่อไปเท่านั้น"
–คริส แบรดฟอร์ด นักเขียนชาวอังกฤษและนักศิลปะการต่อสู้
83. "ผมมักจะเข้าหาทุกสิ่งด้วยความหิวกระหายและความกลัวที่พอดี มีความมั่นใจมากพอ คุณก็รู้ แต่มีความกลัวมากพอที่จะทำให้ทำงานหนักขึ้น ความกลัวที่ทำให้เป็นอัมพาตไม่ทำอะไรเลย แต่ความกลัวที่ทำให้คุณประหม่าพอที่จะตระหนักและมุ่งมั่น ผมชอบความกลัวแบบนั้น"
–ควีน ลาติฟาห์แร็ปเปอร์, นักแสดง, และนักร้องชาวอเมริกัน
"คุณรักอะไรมากจนคำว่าล้มเหลวและประสบความสำเร็จกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญสำหรับคุณ?"
เอลิซาเบธ กิลเบิร์ตผู้เขียนหนังสือ Big Magic: Creative Living Beyond Fear
85. "ความคล้ายคลึงกันของเรานำพาเราไปสู่จุดร่วมกัน; ความแตกต่างของเราทำให้เราหลงใหลในกันและกัน"
–ทอม ร็อบบินส์ นักเขียนนวนิยายชาวอเมริกัน
86. "ในโลกแห่งความเป็นจริง คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ทำผิดพลาดและเรียนรู้ จากในโรงเรียน คนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่ไม่มีข้อผิดพลาด"
–โรเบิร์ต คิโยซากิ นักธุรกิจและนักเขียนชาวอเมริกัน
87. "การล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ ทุกครั้งที่คุณล้มเหลวและลุกขึ้นมาใหม่ คุณกำลังฝึกฝนความอดทน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในชีวิต ความแข็งแกร่งของคุณมาจากความสามารถในการฟื้นตัว"
–มิเชล โอบามาทนายความชาวอเมริกัน นักเขียน และอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
88. "ชีวิตของเราคือเรื่องราวที่เราเขียน กำกับ และแสดงนำในบทบาทหลัก บางบทก็มีความสุข ในขณะที่บางบทก็สอนบทเรียนให้เราเรียนรู้ แต่เรามีพลังเสมอที่จะเป็นฮีโร่ในการผจญภัยของตัวเอง"
–โจเอลล์ สเปอรานซานักเขียนชาวอเมริกัน
คำคมเกี่ยวกับความมั่นใจในการทำงานเป็นทีม
"คุณแน่ใจหรือว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรอยู่?" นั่นคือเสียงภายในที่คอยวิจารณ์เราในหัวของเรา ที่พยายามทำลายความมั่นใจของเราในเวลาที่ไม่สะดวกที่สุด—การสนทนาเกี่ยวกับโครงการที่สำคัญหรือการประชุมแบบตัวต่อตัวกับผู้จัดการของเรา หากเราให้เสียงวิจารณ์ภายในของเราบอกว่าเราไม่ฉลาดหรือมีความสามารถเพียงพอ เราจะไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของเราและไม่สามารถตัดสินใจที่ดีได้
การเพิ่มความมั่นใจในแต่ละวันอาจมาจากการฟังพอดแคสต์ (เช่นพอดแคสต์ When it Clicked), การเข้าคอร์สฝึกอบรมสั้น ๆ หรือพูดคุยกับสมาชิกในทีมที่มีทัศนคติเชิงบวก ในระหว่างนี้ นี่คือคำคมสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความมั่นใจในทีมให้คุณซึมซับ:
89. "จงกลัวไว้ แต่ทำต่อไป สิ่งที่สำคัญคือการลงมือทำ คุณไม่จำเป็นต้องรอให้มั่นใจก่อน แค่ทำไปเถอะ แล้วในที่สุดความมั่นใจจะตามมาเอง"
–แคร์รี ฟิชเชอร์นักแสดงและนักเขียนชาวอเมริกัน
"การมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้อื่นเป็นสิทธิพิเศษที่ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริง ฉันชอบที่จะซึมซับทุกสิ่งที่โค้ช/ที่ปรึกษาของฉันบอกฉัน หากฉันมีคำแนะนำหนึ่งอย่างสำหรับคุณในวันนี้ นั่นคือ จงเป็นผู้ที่ยอมรับคำแนะนำได้"
เบธานี แฮมิลตันนักโต้คลื่นมืออาชีพและนักเขียน
91. "หัวใจแห่งความเป็นเลิศของมนุษย์มักเริ่มเต้นเมื่อเราค้นพบสิ่งที่เราหลงใหล สิ่งที่ปลดปล่อยเรา สิ่งที่ท้าทายเรา หรือสิ่งที่ให้ความหมาย ความสุข หรือความหลงใหลแก่เรา"
–เทอร์รี่ ออร์ลิค, ปริญญาเอก นักเขียนชาวอเมริกันและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
92. "อย่ารอจนกว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ เพราะมันจะไม่มีวันสมบูรณ์แบบ มีอุปสรรคและความท้าทายอยู่เสมอ ดังนั้นอะไรล่ะ? เริ่มต้นตอนนี้เลย ทุกก้าวที่คุณเดิน คุณจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ มีทักษะมากขึ้นเรื่อยๆ มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ และประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ"
–มาร์ค วิคเตอร์ แฮนเซนนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกัน, ผู้ฝึกอบรม, และนักเขียน
93. "สิ่งที่คุณทำมีความหมาย และคุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการสร้างความแตกต่างแบบไหน"
–เดม เจน กูดอลล์ DBEนักบรรพชีวินวิทยาและนักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษ
94. "การศึกษาในระบบจะทำให้คุณมีอาชีพ; การศึกษาด้วยตนเองจะทำให้คุณมีทรัพย์สมบัติ"
–จิม โรห์น นักธุรกิจชาวอเมริกัน, นักเขียน, และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
"การชนะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม แน่นอน แต่หากคุณต้องการจะทำอะไรในชีวิตอย่างแท้จริง ความลับคือการเรียนรู้ที่จะแพ้ ไม่มีใครชนะตลอดไป หากคุณสามารถลุกขึ้นได้หลังจากความพ่ายแพ้ที่แสนสาหัส และเดินหน้าต่อไปเพื่อชนะอีกครั้ง คุณจะเป็นแชมป์ในวันหนึ่ง"
วิลมา รูดอล์ฟแชมป์โอลิมปิกและเจ้าของสถิติโลกกรีฑา
96. "ความมั่นใจน้อยเกินไป คุณจะไม่สามารถลงมือทำได้ ความมั่นใจมากเกินไป คุณจะไม่สามารถรับฟังได้"
–จอห์น มาเอดะผู้บริหารชาวอเมริกัน, นักออกแบบ, และนักเทคโนโลยี
คำคมเกี่ยวกับทีมเวิร์กสำหรับช่วงเวลาที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง
คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกแห่งชัยชนะหลังจากทีมของคุณทำภารกิจโครงการสุดท้ายเสร็จสิ้น? ทุกคนมารวมตัวกันในห้องประชุมเพื่อเฉลิมฉลอง และคุณตาโตกับความสามารถ, อารมณ์ขัน, และการทำงานเป็นทีมที่ต้องใช้เพื่อให้ผ่านเส้นชัยไปได้? คุณคิดอย่างภาคภูมิใจว่า "เราทำได้อีกครั้ง" 🤩
ความเป็นจริงสำหรับทีมส่วนใหญ่คือไม่มีเวลาเพียงพอที่จะหยุดพัก มารวมตัวกัน และเฉลิมฉลองเป็นกลุ่ม เสมอ มีโปรเจกต์อื่นให้เริ่มอยู่เสมอ แต่ถ้าเราไม่ใช้เวลาในการยอมรับความพยายามของทีมและออกจากกิจวัตรที่น่าเบื่อ เราก็จะพลาดโอกาสในการเพิ่มขวัญกำลังใจและให้ทีมได้เติมพลัง ดังนั้นนี่คือคำคมสร้างแรงบันดาลใจจากนักคิดที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง:
97. "ฉันพบว่าชัยชนะเล็กๆ โครงการเล็กๆ ความแตกต่างเล็กๆ มักสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่"
โรซาเบธ มอสส์ คานเตอร์, ปริญญาเอก ศาสตราจารย์ด้านธุรกิจที่ Harvard Business School
98. "เฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณ หาความขำขันในความล้มเหลวของคุณ"
–แซม วอลตันผู้ก่อตั้งชาวอเมริกันของวอลมาร์ตและแซมส์คลับ
99. "อย่าพยายามเร่งความก้าวหน้า จำไว้ว่าก้าวไปข้างหน้า แม้จะเล็กน้อยเพียงใด ก็เป็นก้าวในทิศทางที่ถูกต้อง จงเชื่อมั่นต่อไป"
–คารา โกเชอร์ นักวิ่งระยะไกลชาวอเมริกัน
100. "ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ซึ่งในวันนี้ดูเหมือนจะง่ายมาก เป็นผลมาจากชัยชนะเล็ก ๆ ที่ไม่ได้รับการสังเกตเห็นมากมาย"
–เปาโล โคเอลโญ นักเขียนบทเพลงและนักประพันธ์ชาวบราซิล
101. "ฉันต้องการเฉลิมฉลองชีวิตเพราะฉันอยู่ในจุดที่ดี ฉันทำงานหนัก และฉันมีความสุขกับตัวเองและสิ่งที่ฉันทำเพื่อเลี้ยงชีพ และบางครั้งฉันก็มุ่งเน้นและกดดันตัวเองมากเกินไปกับการต่อสู้และการพัฒนาตัวเอง จนฉันแค่ต้องการชะลอตัวลงและสนุกกับชีวิตและสนุกกับการฝึกซ้อม"
–ดัสติน ปัวริเยร์นักสู้ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานและนักการกุศลชาวอเมริกัน
"สิ่งเล็ก ๆ ที่อาจดูไม่สำคัญเมื่อทำไป แต่เมื่อสะสมไปนาน ๆ ก็จะให้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มาก ๆ คุณอาจเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "คุณธรรมเล็ก ๆ" หรือ "นิสัยแห่งความสำเร็จ" ฉันเรียกมันว่า "วินัยประจำวันง่าย ๆ" การกระทำที่ง่าย ๆ และมีประสิทธิภาพ ทำซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า "ความได้เปรียบเล็ก ๆ""
เจฟ โอลสันผู้เขียน The Slight Edge
คำคมเกี่ยวกับทีมเวิร์คที่เน้นประสิทธิภาพการทำงาน
103. "เราสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้เพียงเล็กน้อยเมื่ออยู่คนเดียว แต่เมื่อเราร่วมมือกัน เราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้"
–เฮเลน เคลเลอร์นักเขียน และนักเคลื่อนไหว
104. "การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง"
–บังเกนักดนตรี
105. "คุณจะไม่มีวันเป็นคนที่สามารถเป็นได้ หากความกดดัน ความตึงเครียด และวินัยถูกนำออกจากชีวิตของคุณ"
–เจมส์ จี. บิลคีย์ ผู้เขียน
หากคุณกำลังมองหาหนังสือสำหรับชมรมหนังสือในที่ทำงานเล่มต่อไป รีบไปที่ Barnes & Noble ตอนนี้และซื้อ The Slight Edge ของ Jeff Olson! หนังสือเล่มนี้เป็นที่รักและให้ความสำคัญอย่างมากในใจของ CEO ของเราเป็นหนังสือที่โปรดปรานในการพูดคุยในช่วงเดือนแรกๆ ของพนักงานใหม่ใน ClickUp
ฉันมักจะรู้สึกอึดอัดเมื่อเข้าห้องประชุม Zoom ก่อนเวลาเสมอ มากถึงขนาดที่ฉันตั้งใจจะเข้าห้องก่อนเวลาหนึ่งนาทีเสมอ เช้าวันนั้นแตกต่างออกไป เพราะฉันเพิ่งทำงานที่ ClickUp มาได้เจ็ดสัปดาห์ และฉันไม่อยากให้ทุกคนจับจ้องมาที่สี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แห่งความอับอายของฉัน สี่ในแปดคนในกลุ่มการปฐมนิเทศของฉันรู้สึกเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงได้พูดคุยกันก่อนการพูดคุยเกี่ยวกับ The Slight Edge สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจที่สุดจากการสนทนานั้นคือทุกคนพูดถึงค่านิยมหลัก เป้าหมาย และผู้คนของ ClickUp ด้วยความ มีความสุข เราได้แบ่งปันว่าการก้าวเล็กๆ อย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันมีความหมายเพียงใดต่อการเติบโตของเราและของ ClickUp
มุมมองของเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงานไม่ต่างจากสิ่งที่ผู้หางานและพนักงานปัจจุบันมองหาในองค์กร หากคุณกำลังมองหาคำแนะนำที่มากกว่าคำคมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างทีม นี่คือสิ่งที่คุณต้องอ่าน! 🤝
โบนัส:ภาพยนตร์สำหรับทีมเวิร์ค
5 คำแนะนำที่ดีที่สุดในการสร้างทีมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพ
เสนอระบบการยกย่องแบบเพื่อนต่อเพื่อน
มันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องเมื่อเสียงต่างๆ ผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คุณเสริมสร้างจุดแข็งและจุดอ่อนของกันและกันเพื่อช่วยให้ทุกคนเติบโตและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการโทรขายหรือเป็นหุ้นส่วนทางความคิดในโครงการใหม่ สถานการณ์ใดๆ ที่ใครสักคนพยายามทำเกินหน้าที่ของตนถือเป็นตัวอย่างของการทำงานเป็นทีมและควรได้รับการชื่นชม!
🌱 วิธีเริ่มต้น
หากคุณกำลังมองหา ระบบการให้รางวัลแบบเพื่อนต่อเพื่อนที่ยอดเยี่ยม เราใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่าKarmaที่ผสานการทำงานกับบัญชี Slack ของเรา เมื่อสมาชิกทีมแสดงคุณค่าหลักของเราอย่างใดอย่างหนึ่ง เราจะมอบคะแนน Karma ให้พวกเขา ซึ่งสามารถแลกเป็นของรางวัลหรือการสมัครสมาชิกเพื่อช่วยเหลือการทำงานในที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัวได้!
ฉันชอบ Karma เพราะไม่มีขั้นตอนตรวจสอบ 10 ขั้นตอนในการส่งคำชื่นชมที่รวดเร็วและมีความหมายให้กับสมาชิกในทีม แทนที่จะเป็นแบบนั้น ฉันสามารถส่งคะแนน Karma ได้ทันทีหลังจากที่มีคนช่วยฉันทำงานหรือสอนอะไรใหม่ๆ ให้ฉัน เช่น cache (มันเหมือนกับที่เว็บเบราว์เซอร์เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ ซึ่งทำให้ประสบการณ์การใช้งานช้าลงขณะเข้าชมเว็บไซต์ และเพิ่มปริมาณชาคาโมมายล์ร้อนที่ฉันต้องดื่มเพื่อให้ใจเย็นลง)
โบนัส—มันยังเป็นการเพิ่มพลังบวกเมื่อฉันได้อ่านเกี่ยวกับสมาชิกทีม ClickUp คนอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัล Karma สำหรับการทำงานหนักของพวกเขาด้วย ⭐️
แบ่งปันความรู้ร่วมกัน
คุณเคยลังเลที่จะแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้กับสมาชิกในทีมของคุณหรือไม่? การไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลและความคิดเห็นที่คุณได้รับมาตลอดอาชีพของคุณอาจรู้สึกเหมือนคุณกำลังเตรียมตัวให้ถูกหลอกหรือถูกแทนที่. แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเก็บกักข้อมูลจากการทำงานนั้นจริง ๆ แล้วทำให้ประสิทธิภาพของทีมลดลงและทำให้ธุรกิจเสียเงิน? สมาชิกในทีมของเราจะต้องผ่านเราไปเพื่อใช้ความเชี่ยวชาญของเรา ซึ่งไม่เกิดประสิทธิภาพและเสียเวลา ไม่ต้องพูดถึงเมื่อมีใครลาพักร้อนหรือออกจากบริษัท ความรู้เหล่านั้นก็จะหายไปพร้อมกับพวกเขา 📭
🌱 วิธีเริ่มต้น
พนักงานไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แต่ ClickUp Docs สามารถทำได้! โดยการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการไว้ในที่เดียว ทีมของคุณจะมีโอกาสน้อยลงที่จะสูญเสียความเชี่ยวชาญและความรู้ที่มีประโยชน์
ทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำควรมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้อย่างกระตือรือร้นและส่งเสริมให้สมาชิกคนอื่น ๆ ในองค์กรร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าใครจะทำงานอยู่ที่ใด (ในสำนักงานหรือทางไกล) พวกเขาควรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่หรือการอนุญาต เราไม่ต้องการให้เจมี่ต้องหยุดเล่นซิปไลน์ในคอสตาริกากับครูฝึกสุดหล่อเพื่อมาถามหาไฟล์นโยบายบริษัทในรูปแบบ PDF
ClickUp ทำให้การจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ทั้งหมดของบริษัทเป็นเรื่องง่ายมาก ดูวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีการ
👉 เริ่มต้นใช้งานเอกสารของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตคู่มือพนักงานและปรับแต่งให้เป็นของคุณเอง!
ยกระดับจิตใจด้วยสัตว์เลี้ยงใน Zoom เพลย์ลิสต์เพลงยุค 90 และข่าวดี
เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับที่ทำงาน โดยเฉพาะสำหรับสมาชิกทีมที่ทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน เราต้องการการสนับสนุนทางสังคม เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใน Zoom เพลงที่แนะนำเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน และข่าวดีเพื่อปรับปรุงสุขภาพจิตของเรา ทีมที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังสนใจในชีวิตของกันและกันนอกสำนักงานด้วย เชื่อฉันเถอะ เราทุกคนต่างอยากแบ่งปันเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นที่สวนสุนัข
🌱 วิธีเริ่มต้น
เปิดช่องทางการสื่อสารที่สนุกสนานด้วยเครื่องมืออย่าง Slack และสร้างช่องทางตามความสนใจให้ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยได้อย่างสบายๆ นี่คือแนวคิดบางส่วนเพื่อเริ่มต้น:
- #มีอะไรให้ดูบนเน็ตฟลิกซ์
- #เพื่อนขนฟู
- #ห้องรับรองผู้ปกครอง
- #ชีวิตการทำงานจากที่บ้าน
- #คลับตลก
👉 อ่านคู่มือนี้เกี่ยวกับการผสาน Slack ที่ดีที่สุด!
ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังและการฝึกอบรม
ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด ขนาดเท่าใด หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใด ทุกธุรกิจล้วนดำเนินโครงการทั้งสิ้น ไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอว่าทำไมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังจึงทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้มากขึ้น และลดภาระงานเอกสารลงได้ การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการสื่อสารและการร่วมมือกันอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นอย่างมาก
📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% ของพนักงานเท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันหลายแห่ง เพื่อป้องกันการสลับแพลตฟอร์มและบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกด้าน*
🌱 วิธีเริ่มต้น
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคือการฝึกอบรมและการเปิดใช้งานระบบใหม่ หากคุณต้องการการเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือการจัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จ นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมี:
- สร้างรายการตรวจสอบ "การนำซอฟต์แวร์มาใช้" พร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาจากทีมเกี่ยวกับปัญหาหลักที่ซอฟต์แวร์ใหม่ควรแก้ไข
- ค้นหาทูตทีม เพื่อเข้าร่วมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการค้นหาทรัพยากร เพื่อทดสอบ ฝึกอบรม และสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกทีมที่เหลือหลังจากการเปิดตัวซอฟต์แวร์
- ติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับทรัพยากรกรณีการใช้งานที่อาจช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย
ถึงผู้ประสานงานและผู้จัดการการปฐมนิเทศทั้งทางการและไม่ทางการทุกท่านที่ทุ่มเทเกินกว่าหน้าที่เพื่อพนักงานใหม่ทุกท่าน คุณสมควรได้รับรางวัลออสการ์สาขา "อารมณ์ขันและการสนับสนุนที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม" 🏆
สนุกให้เต็มที่, หาความสุข, เป็นตัวคุณเอง
"สนุกให้เต็มที่, หาความสุข, เป็นตัวของตัวเอง"คือหนึ่งในคุณค่าแกนกลางของ ClickUpที่สรุปได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงรากฐานของการทำงานเป็นทีม
เมื่อสมองของเราถูกถาโถมด้วยงานและกำหนดส่งที่มากมาย อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามความสนุกในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม การมีความสนุกสนานและพบความสุขในสิ่งที่เราทำและกับคนที่เราทำงานด้วยนั้นช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้อย่างมาก! มันเป็นความพยายามที่ตั้งใจในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความกระตือรือร้น 🤗
เพื่อนครับ, นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันคำคมและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมที่ดีที่สุดเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพกับคุณ! สำหรับคำแนะนำและเทรนด์เกี่ยวกับการจัดการชีวิตการทำงานและโครงการเพิ่มเติม, ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว WriteClick ของ ClickUp! ขอให้ทีมของคุณมีฤดูกาลที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา 🥂