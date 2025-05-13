14 ทางเลือก Zoom ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

แม้ว่าการประชุมทางไกลจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับทีมของคุณได้ แต่คุณไม่สามารถทำงานทุกอย่างให้เสร็จได้ในการประชุมผ่านวิดีโอเพียงอย่างเดียว คุณสมบัติเพิ่มเติมที่ซิงค์กับการประชุมทางวิดีโอ เช่น แชท วิดีโอแชท การแชร์ไฟล์ การโทรด้วยเสียง ปฏิทิน และอื่นๆ มีความสำคัญในการรักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
ในบทบาทของฉัน ฉันทำงานร่วมกับทีมต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอหลากหลายประเภทมาแล้ว
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่เชื่อถือได้แต่ฟรี, ยักษ์ใหญ่ระดับองค์กร, หรือแอปพื้นฐานสำหรับการแชทวิดีโอ, ฉันมีให้คุณ!
ในบทความนี้ ฉันจะแบ่งปันเครื่องมือ 14 อันดับแรกที่ฉันเลือกซึ่งเป็นตัวแทน Zoom ที่เชื่อถือได้มากที่สุด
⏰ สรุป 60 วินาที
เมื่อมองหาทางเลือกแทน Zoom ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความง่ายในการใช้งาน ความปลอดภัย คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน และความสามารถในการผสานรวม
- Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันบน Google Workspace)
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมที่มีความสามารถของ AI)
- GoTo Meeting (อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายที่สุดพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง)
- Cisco Webex (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยและรวมศูนย์)
- Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกลุ่มแบบโต้ตอบ)
- ทีมวิวเวอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงระยะไกล)
- Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทันที)
- RingCentral Video (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมและการโทรขาย)
- ลาร์ค (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และตัวเลือกการปรับแต่ง)
- Jitsi Meet (ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอฟรี)
- Skype (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรเสียง/วิดีโอ)
- Zoho Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการแชร์หน้าจอ)
- Livestorm (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอแบบโต้ตอบและกิจกรรม)
- ชานตี้ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในทีม)
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Zoom?
ก่อนที่เราจะเริ่มกับรายการแอปทางเลือก Zoom ที่ดีที่สุด มาดูคุณสมบัติหลักที่คุณควรมีหากคุณกำลังย้ายจากบัญชี Zoom ของคุณไปยังเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ
- ระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น: การประชุมทางวิดีโอแบบกลุ่มที่ไม่มีการขัดจังหวะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เมื่อการโทรของคุณไม่ถูกตัดหลังจากเวลา 40 นาที
- คุณภาพวิดีโอที่ดีขึ้น: คุณภาพวิดีโอของการประชุม Zoom เป็นมาตรฐาน แต่คุณสามารถมีตัวเลือกคุณภาพวิดีโอที่ดีกว่าได้จากเครื่องมืออื่น ๆ
- คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น การส่งข้อความและการแชร์ไฟล์: การมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านี้นอกเหนือจากการประชุมทางวิดีโอช่วยให้การสื่อสารที่สำคัญอยู่ในความสอดคล้อง
- ห้องประชุมที่ปลอดภัย: คุณไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่สบายใจเมื่อมีคนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องประชุมย่อย และคุณต้องรอให้พวกเขาออกไปก่อนที่จะสามารถดำเนินการอภิปรายต่อไปได้
พอแล้วกับเคล็ดลับ มาดูรายการกันเลย
14 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zoom
หากคุณคิดว่า Zoom ไม่มีพื้นที่ให้คุณทำอะไรได้มากนักด้วยฟีเจอร์ที่จำกัดสำหรับการประชุมเสมือนของคุณ นี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจบางประการ
1. Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันบน Google Workspace)
Google Meet ช่วยให้การทำงานระยะไกลเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานส่วนใหญ่ของคุณอยู่บน Google Workspace เนื่องจากคุณได้รับการซิงค์ แอป Google อื่นๆ ไว้แล้ว นี่จึงกลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการประชุม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ เริ่มการประชุมได้โดยตรงจาก Google Docs ที่คุณกำลังทำงานอยู่ นอกจากนี้ ยังปลอดภัยเนื่องจากไม่มีใครสามารถเข้าร่วมการประชุมได้หากไม่มีคำเชิญหรือการอนุมัติการเข้าร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- กำหนดการประชุมออนไลน์กับทีมและเชิญแขกได้ในไม่กี่คลิก
- ผสานการประชุมกับ Google Calendar เพื่อไม่ให้พลาดการประชุมใด ๆ
- บันทึกบันทึกสำคัญด้วยคำบรรยายสดอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อเพื่อประชุมได้นานขึ้น ไม่เหมือนกับ Zoom, Google Meet ให้บริการประชุมได้นานถึง 60 นาทีในเวอร์ชันฟรี
- ใช้แอปมือถือเพื่อเชื่อมต่อกับทีมขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Google Meet
- ฟีเจอร์การบันทึกการประชุมไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี
- การแก้ไขการนัดหมาย/กิจกรรมอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในบางครั้ง
ราคาของ Google Meet
- ฟรีตลอดไป: สำหรับบัญชีส่วนบุคคล
- ผู้เริ่มต้นธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (11000+ รีวิว)
2. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมที่มีความสามารถของ AI)
Microsoft Teams เป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการประชุมทางวิดีโอ, การแชทในกลุ่ม, การโทร, การแชร์ไฟล์, และคุณสมบัติหลักทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการสื่อสารในการทำงานประจำวันของคุณ. โน้ตการประชุมที่สร้างโดย AI, คำแนะนำการตอบกลับ, และส่วนเสริมอื่น ๆ ทำให้การทำงานของคุณรวดเร็วขึ้น.
Microsoft Teams เป็นแอปพลิเคชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล เพราะช่วยให้คุณสามารถจัดการประชุมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายตอบรับคำเชิญในปฏิทินของคุณ สิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นที่สุดเกี่ยวกับ Teams คือ ฟีเจอร์การใช้ตัวละครเสมือนจริงและพื้นที่เสมือนจริง ในการประชุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- แชร์ไฟล์ระหว่างทีมได้อย่างง่ายดาย
- สร้างไฮไลท์การประชุมและสรุปเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง
- บันทึกการประชุม, บันทึกไว้, และแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ลดความวุ่นวายจากการแชทโดยสร้างช่องทางแยกสำหรับหัวข้อต่างๆ
- จัดระเบียบไฟล์ได้อย่างไร้กังวลด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มากเกินพอ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ต่างจากคู่แข่งบางรายของMicrosoft Teams การทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกที่ทำงานในพื้นที่ทำงานอื่น เช่น Google ไม่ราบรื่นเนื่องจากมีการผสานรวมที่จำกัด
- แผนเริ่มต้นไม่มีคุณสมบัติหลัก เช่น ห้องประชุมย่อย
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรีตลอดไป: สำหรับบัญชีส่วนบุคคล
- สิ่งจำเป็น: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพรีเมียม: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
3. GoTo Meeting (อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายที่สุดพร้อมคุณสมบัติขั้นสูง)
เป็นเวลานานแล้วที่ GoTo Meeting ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสื่อสารสำหรับธุรกิจ ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอ การเข้าถึงที่รวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงการผสานรวมกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างลงตัว ด้วย การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์ GoTo ทั้งหมด การจัดโฮสต์ การจัดการ การตรวจสอบ และการสนับสนุนผู้ใช้จึงกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
หากคุณชอบสิ่งที่ง่ายเพราะคุณต้องใช้เวลาไปกับงานของคุณมากกว่าการพยายามทำความเข้าใจเครื่องมือที่คุณใช้ GoTo Meeting อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- เชื่อมต่อกับคุณภาพเสียงและวิดีโอที่ดีที่สุด
- สร้างกระดานไวท์บอร์ดเพื่ออภิปรายประเด็นสำคัญในการประชุม
- แสดงและสลับหน้าจอเพื่อโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างง่ายดาย
- การประชุม, แชท, โทรศัพท์ และไฟล์ที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูล, การกรองสแปม และมัลแวร์
- ร่วมมือกับทีมอย่างสม่ำเสมอและจัดการประชุมได้ไม่จำกัด
- รับชมการบันทึกการประชุมอีกครั้งหลังจากที่คุณจัดเก็บไว้ด้วยฟีเจอร์บันทึกบนคลาวด์ไม่จำกัด
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- ชุดเครื่องมือ GoTo Suite ต้องดาวน์โหลดเพื่อเข้าถึง
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว GoTo Meeting
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 13,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (11000+ รีวิว)
4. Cisco Webex (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยและรวมศูนย์)
Webex มาพร้อมกับ ซอฟต์แวร์แยก 8 ชุด ที่สามารถครอบคลุมทุกความต้องการในการสื่อสารของคุณ ตั้งแต่การแชท การโทร การประชุม ไปจนถึงการสัมมนาออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย มอบการเข้าถึงเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียมให้กับทีมแบบไฮบริด เพื่อให้มั่นใจในการมีส่วนร่วมสูงสุด
ราคาอาจดูสูงสำหรับผู้ใช้ธุรกิจขนาดเล็ก แต่คุ้มค่ากับการเพิ่มขึ้นหากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมและปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco Webex
- เชื่อมต่อกับสมาชิกทีมได้มากขึ้นในครั้งเดียว เพราะ Webex อนุญาตให้คุณเชิญผู้เข้าร่วมได้จำนวนมากขึ้น
- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำบรรยายแบบปิดขั้นสูง การสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ผู้ช่วย AI คำสั่งเสียง และการแปลภาษา
- รับฟีเจอร์การโทรสำหรับธุรกิจและหมายเลขโทรศัพท์บนเวอร์ชันพรีเมียม
- ให้แน่ใจว่าข้อมูลการสื่อสารของคุณปลอดภัยด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยชั้นนำ
- แชร์หน้าจอได้อย่างง่ายดายในการประชุม ไม่ว่าคุณจะใช้บนมือถือหรือเวอร์ชันเว็บ
ข้อจำกัดของ Cisco Webex
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ยากต่อการเข้าใจ, คุณสมบัติที่สำคัญไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนหน้าจอ
- แพลตฟอร์มยังใช้ปริมาณแบนด์วิดท์เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเสียงหรือวิดีโอ
ราคาของ Cisco Webex
- Webex ฟรี
- Webex Meet: $14.50 ต่อเดือนต่อใบอนุญาต
- Webex Suite: $25/เดือน ต่อใบอนุญาต
- Webex Enterprise: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Cisco Webex
- G2: 4. 2/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
5. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกลุ่มแบบโต้ตอบ)
หากการทำงานสามารถสนุกที่สุดบนช่องทางใด ๆ ก็ต้องเป็น Discord. มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการหารืออย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ, การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมอาชีพ, การเล่นเกมที่ชื่นชอบ, หรือการสร้างชุมชนระดับโลก.
เครดิตทั้งหมดต้องยกให้กับฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบในชุมชนด้วยอิโมจิ สติกเกอร์ เอฟเฟกต์ซาวด์บอร์ด และอื่นๆ ที่คุณกำหนดเองได้ ทีมงานของฉันและฉันสนุกกับโปรไฟล์ที่ไม่เหมือนใครที่เราสามารถสร้างได้ด้วย อวตารและสถานะที่กำหนดเอง ฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอช่วยให้คุณติดตามข่าวสารจากผู้คน พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดีย หรือแค่พูดคุยเล่นกันแบบสบายๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- กำหนดบทบาทให้กับผู้เข้าร่วมและจำกัดการเข้าถึงเพื่อควบคุมการสนทนาได้อย่างง่ายดาย
- ผสานระบบบอทสำหรับบางสิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงสแปมหรือข้อความที่ไม่ต้องการในกลุ่ม
- กำหนดจำนวนข้อความที่ผู้ใช้สามารถส่งได้
- ลองใช้วิธีการแชร์วิดีโอที่แตกต่างกัน
- สตรีมหรือแชร์หน้าจอของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Discord
- มันไม่เหมาะกับการสื่อสารทางธุรกิจทุกประเภท
- การนำทางกลายเป็นเรื่องซับซ้อนเกินไปเมื่อมีช่องทางและข้อความจำนวนมาก
- มีจำนวนจำกัดที่สามารถเข้าร่วมได้พร้อมกัน
- การใช้งานฟีเจอร์อื่น ๆ บน Discord ถูกจำกัดขณะที่คุณกำลังอยู่ในวิดีโอคอล
ราคา Discord
- ฟรีตลอดไป: สำหรับบัญชีส่วนบุคคล
- พื้นฐาน: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไนโตร: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
6. TeamViewer (ดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงระยะไกล)
คิดถึงการร่วมมือกับทีมจากระยะไกลเหมือนกับว่าคุณอยู่ร่วมกับพวกเขาจริง ๆ นั่นคือสิ่งที่ TeamViewer ทำได้ ด้วย TeamViewer Remote คุณสามารถ เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัยเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่อื่น เช่น สำนักงานใหญ่ของคุณ
ซอฟต์แวร์นี้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอุปกรณ์สองเครื่อง ช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้เสมือนว่าคุณอยู่ตรงนั้นจริง ๆ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค การทำงานร่วมกัน และการทำงานระยะไกล
เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่าแก่ที่สุดในตลาดซอฟต์แวร์การเข้าถึงและควบคุมระยะไกล และแม้ว่าฟีเจอร์ต่างๆ จะได้รับการอัปเกรดและขยายออกไปตามกาลเวลา การเข้าถึงระยะไกลยังคงเป็นหนึ่งในฟังก์ชันหลัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer
- เข้าถึงอุปกรณ์หลายเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- การโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นเรื่องง่ายมาก
- แชร์หน้าจอแม้จากอุปกรณ์มือถือ
- ปกป้องการสื่อสารในการประชุมของคุณด้วยรหัสผ่าน
ข้อจำกัดของ TeamViewer
- การย้ายไปยังอุปกรณ์ใหม่สามารถเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ปัญหาการเชื่อมต่อหากคุณและสมาชิกในทีมของคุณใช้เวอร์ชันที่แตกต่างกันของแอปพลิเคชัน
ราคา TeamViewer
- การเข้าถึงระยะไกล: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $50. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $112.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $229.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ TeamViewer
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
- Capterra: 4. 6/5 (11,000+ รีวิว)
7. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทันที)
ตามที่ Slack กล่าวไว้ว่า 'นี่คือเครื่องมือที่งานเกิดขึ้น' หากคุณใช้ Slack มาสักพักหรือนานกว่านั้น คุณจะเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้อย่างแน่นอน Slack Huddles เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว คุณยังสามารถสร้างบันทึกการประชุมใน Huddles ได้เพื่อช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
เครื่องมือนี้ช่วยได้จริง ๆ ในการทำให้ทุกคนในทีมของคุณเข้าใจตรงกัน ด้วยฟีเจอร์สำหรับการแชททีม การแชร์ไฟล์ การโทรด้วยเสียง และอื่น ๆ อีกมากมาย
📮ClickUp Insight: 42% ของสมาชิกทีมยังคงพึ่งพาอีเมลอย่างมากในการสื่อสาร แม้ว่าจะมีลักษณะการทำงานแบบแยกส่วนก็ตาม
ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่าการสื่อสารมักถูกแยกออกจากกันและไม่เชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานจริง เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ขาดตอน ให้ผสานการสื่อสารเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณผ่านแพลตฟอร์มกลางที่รวมการจัดการโครงการ การร่วมมือ และการสื่อสารไว้ในที่เดียว ลองใช้ ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน*
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาด้วยช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละทีมและจัดการโครงการ
- เชื่อมต่อเครื่องมือทำงานที่สำคัญของคุณไว้ในที่เดียวและทำงานโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสลับแท็บ
- เชิญบุคคลภายนอกองค์กรของคุณมาร่วมทำงานบน Slack
- สร้างลิงก์ Huddle และเข้าร่วมได้จากทุกที่
- หารือเกี่ยวกับเนื้อหาอย่างละเอียดโดยใช้ฟังก์ชันแชร์หน้าจอ
ข้อจำกัดของ Slack
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรีตลอดไป: สำหรับบัญชีส่วนตัว
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Slack Business+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23000+ รีวิว)
8. RingCentral Video (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมและการโทรขาย)
RingCentral เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อโต้ตอบกับทีมภายในองค์กร รวมถึงกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน
ระบบโทรศัพท์ VoIP ที่แข็งแกร่งของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถ โทรออกและรับสายผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมักจะแทนที่โทรศัพท์บ้านแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติขั้นสูงของมัน รวมถึงฟังก์ชันการทำงานของศูนย์ติดต่อ ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ทำงานในด้านการบริการลูกค้าหรือการขายที่ต้องเดินทางอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral Video
- ใช้โทรศัพท์เพื่อจัดการประชุมพร้อมฟีเจอร์ทั้งหมดของเว็บแอป เช่น การแชร์หน้าจอ กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักสำหรับการประชุมและการโทรออนไลน์ของคุณด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
- โทรหาลูกค้าเป้าหมายแบบเย็นด้วยหมายเลขเสมือน
- เชื่อมต่อกับลูกค้า ผู้ใช้บริการ และทีมงานได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของวิดีโอ RingCentral
- มันมีการนำไปใช้ในตลาดองค์กรน้อยมากจนถึงตอนนี้ และยากที่จะร่วมมือกับบุคคลภายนอก
- การซื้อโดยตรงจำกัดเฉพาะบางประเทศเท่านั้น
- คุณสมบัติจำกัดในการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
ราคาของ RingCentral Video
- คอร์: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิววิดีโอ RingCentral
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Lark (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และตัวเลือกการปรับแต่ง)
Lark นำเสนอ ตัวเลือกการปรับแต่งที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในตลาด
คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์, กระบวนการทำงานดิจิทัล, การจัดการโครงการ, และการวิเคราะห์สามารถช่วยคุณขยายการดำเนินงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งที่ทำให้ฉันสนใจมากที่สุดคือมันช่วยให้การสื่อสารทั่วโลกเป็นไปได้ด้วยการ แปลข้อความในแชท, เอกสาร, การประชุม, และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Lark
- จัดการโครงการและติดตามความคืบหน้าจากโทรศัพท์ของคุณ
- รับผู้เข้าร่วมประชุมและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของคุณเพิ่มมากขึ้น
- แปลเป็นภาษาอื่นโดยอัตโนมัติ
- จัดเก็บข้อมูลการประชุมได้อย่างง่ายดายด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ดี
- รวมศูนย์การสื่อสารทางอีเมลและการโทรไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของนกกระจิบ
- ยากที่จะสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ใช้ Lark
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายสำหรับการจัดการประชุมทางวิดีโอแบบง่าย ซึ่งอาจทำให้การนำทางและการจัดการเป็นเรื่องยาก
การตั้งราคาแบบนกขมิ้น
- เริ่มต้น: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Lark
- G2: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. Jitsi Meet (ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอฟรี)
หนึ่งในซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่ฟรีอย่างสมบูรณ์ในตลาดคือ Jitsi. มันเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ให้คุณเชื่อมต่อกับผู้คนทางออนไลน์.
คุณจำเป็นต้องมี แอปพลิเคชันสนับสนุน ของ Jitsi เพื่อใช้คุณสมบัติหลักส่วนใหญ่ของมัน ส่วนที่สนุกคือ แชทแบบบูรณาการ ที่ให้คุณแลกเปลี่ยนข้อความและอีโมจิระหว่างการประชุมทางวิดีโอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi
- ห้องประชุมที่ปลอดภัยและการสนทนาของคุณด้วยรหัสผ่าน
- แชร์หน้าจอในการประชุมโดยไม่มีปัญหา
- เชิญผู้ใช้เข้าร่วมการประชุมผ่าน URL ที่กำหนดเองอย่างง่าย
- แก้ไขเอกสารร่วมกันโดยใช้ Etherpad
ข้อจำกัดของ Jitsi
- ผู้ดูแลระบบมีการควบคุมการโทรอย่างจำกัด
- ตัวเลือกในการบันทึกการประชุมไม่สามารถใช้งานได้ง่าย ดังนั้นคุณต้องพึ่งพาเครื่องมือบันทึกหน้าจอ
- ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน
ราคาของ Jitsi
- ฟรีตลอดไป: สำหรับบัญชีส่วนบุคคล
- JaaS Basic: $99 ต่อเดือน สำหรับ 300 MAU
- มาตรฐาน JaaS: $499 ต่อเดือน สำหรับ 1,500 MAU
- JaaS Business: $999 ต่อเดือน สำหรับ 3,000 MAU
- JaaS Enterprise: แผนที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้มากขึ้น
คะแนนและรีวิวของ Jitsi
- G2: 4. 3/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (70+ รีวิว)
11. Skype (เหมาะที่สุดสำหรับการโทรเสียง/วิดีโอ)
Skype มีมานานประมาณสองทศวรรษแล้ว หากคุณให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่เรียบง่ายเป็นหนึ่งในทางเลือกแทน Zoom สำหรับการโทรเสียงและวิดีโอ Skype คือตัวเลือกสำหรับคุณ
กล้อง Skype ใหม่มาพร้อมกับเลนส์ที่น่าสนใจและสนุกสนานหลายสิบแบบ ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR) ของ Snap นอกจากนี้ คุณสมบัติการเลือกโทนเสียงยังช่วยให้คุณตั้งค่าเจตนาของข้อความได้ถูกต้อง สนุกสนาน และชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- โทรและเชื่อมต่อกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ Skype ด้วยการโทรระหว่างประเทศ
- จัดการประชุมวิดีโอกับลูกค้าและทีมงาน
- ตั้งค่าคำบรรยายสำหรับวิดีโอคอลของคุณ
- ส่งไฟล์และข้อความในระหว่างการประชุมและนอกเวลาประชุม
- ส่งข้อความเสียงไปยังบุคคล
ข้อจำกัดของ Skype
- สามารถเก็บประวัติการแชทได้เพียงสามปีเท่านั้น
- ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรง
- การขาดคุณสมบัติใหม่เป็นเวลาหลายปี
ราคาของ Skype
- การสมัครสมาชิกในสหรัฐอเมริกา: เริ่มต้นที่ $2.54 ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
12. Zoho Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการแชร์หน้าจอ)
Zoho Meeting เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ หากคุณมีทีมขนาดใหญ่หรือทำงานบน Zoho เครื่องมือนี้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือการทำงานของคุณ
นี่คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับการประชุมและสัมมนาผ่านเว็บที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ ร่วมมือ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากทุกที่ทั่วโลก คุณสมบัติต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอ กระดานไวท์บอร์ด และการแชร์ไฟล์ ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการระดมความคิดเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Meeting
- โปรโมตแบรนด์ของคุณด้วยตัวเลือกการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเอง
- เข้าร่วมการประชุมผ่านหมายเลขโทรศัพท์ในพื้นที่
- ทำให้การประชุมง่ายขึ้นด้วยการใส่คำอธิบายประกอบขณะแชร์หน้าจอ
- จดบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายหลังการประชุมด้วยบันทึกการสนทนาที่บันทึกไว้
ข้อจำกัดของ Zoho Meeting
- ไม่มีตัวเลือกการแชร์ไฟล์ในระหว่างการประชุม
- ต่างจาก Zoom คุณไม่สามารถตั้งค่าลิงก์การประชุมสำหรับเวลาที่ไม่มีกำหนดได้
- ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณต้องพยายามเพิ่มเติมและเปิดแอปเพื่อเริ่มการประชุม หรือไปที่อีเมลที่มีลิงก์สำหรับการโทรเริ่มต้น เนื่องจากลิงก์สำหรับเข้าร่วมและลิงก์สำหรับการเริ่มการประชุมนั้นแตกต่างกัน
ราคาของ Zoho Meeting
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐานการประชุม: เริ่มต้นที่ $2 ต่อเดือน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชุม: เริ่มต้นเพียง $3 ต่อเดือน
- เว็บนาร์มาตรฐานเว็บนาร์: เริ่มต้นที่ $9/เดือน
- เว็บสัมมนาแบบมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $19/เดือน
- เว็บบินาร์สำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $79/เดือน
Zoho Meeting คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
13. Livestorm (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอแบบโต้ตอบและกิจกรรม)
Livestorm ผสานการประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิมเข้ากับฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น, ถาม-ตอบ, และการเขียนบนกระดาน. มอบอำนาจให้ทีมของคุณด้วย ฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการกิจกรรมใด ๆ ได้ภายในไม่กี่นาที.
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ทำให้คุณสามารถสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครได้ หากคุณรักการจัดระเบียบและทำมากกว่าการประชุมทางวิดีโอ Livestorm มีตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Livestorm
- ออกแบบห้องประชุมของคุณ
- ส่งการแจ้งเตือนคำเชิญด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งไปยังผู้ติดต่อทั้งหมดและได้รับการเข้าร่วมสูงสุด
- ทำให้งานประชุมเป็นอัตโนมัติ เช่น การถอดเสียง เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- วิเคราะห์อัตราการมีส่วนร่วมและข้อมูลการประชุม
ข้อจำกัดของ Livestorm
- อีเมลเชิญและอีเมลเตือนความจำอาจถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์สแปมได้
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัดในอีเมลเชิญประชุม
ราคาของ Livestorm
- เริ่มต้น: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขาย
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Livestorm
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
14. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในทีม)
หากคุณมีทีมระยะไกลที่แยกกันบริหารจัดการงานทั้งในส่วนหน้าและส่วนหลัง Chanty สามารถช่วยประสานงานได้อย่างราบรื่น
คุณสามารถเปลี่ยนจากการพิมพ์ข้อความเป็นการโทรผ่านวิดีโอได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ส่วนที่ดีที่สุด? คุณ ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต ดังนั้นคุณจึงสามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- เปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด
- วิเคราะห์ความคืบหน้าของงานด้วยมุมมองคัมบัง
- ผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- สื่อสารอย่างชัดเจนด้วยคุณภาพวิดีโอความละเอียดสูงในการโทร
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำหนดเวลาของงานด้วยฟีเจอร์กำหนดวันครบกำหนด
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- UI สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากหน้าจอค้างบางครั้งระหว่างการแชร์หน้าจอ
ราคาของ Chanty
- Chanty Starter: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- Chanty Business: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผสาน Zoom และทางเลือกอื่น ๆ เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วย ClickUp
การนัดหมายการประชุมผ่านอีเมลและปฏิทินเป็นสิ่งที่ดีจนกว่าคุณจะรู้ว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณไม่สามารถติดตามได้
คุณจำเป็นต้องติดตามกระบวนการทำงานพร้อมบันทึกการสนทนา และแผนการประชุมเพื่อขยายการดำเนินงานของคุณ
นั่นคือจุดที่ClickUpสามารถช่วยให้คุณสร้างความได้เปรียบ
หนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในตลาดClickUp สามารถทำให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้นด้วยการร่วมมือและการผสานรวมที่ง่ายดายและช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
ลองนึกภาพว่าคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมวิดีโอได้โดยตรงจากแอปจัดการโครงการของคุณเพียงแค่คลิกปุ่มเดียว นั่นคือสิ่งที่ ClickUp ทำให้คุณและมากกว่านั้น
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoomจะช่วยคุณ เพิ่มการประชุมไปยังงานที่ผู้คนสามารถเข้าร่วมได้โดยตรง หากคุณมีการสมัครสมาชิก Zoom บันทึกวิดีโอของการประชุมจะถูกแชร์เป็นความคิดเห็นในเส้นทางการทำงานของงานโดยอัตโนมัติ
หาก Slack เป็นแพลตฟอร์มที่คุณเลือกใช้สำหรับการสื่อสารในทีมและการติดตามงานและการอัปเดตในแชท Slack ทำให้คุณรู้สึกบ้าคลั่งแล้วล่ะก็การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slackเหมาะสำหรับคุณ
ด้วยการผสานการทำงานอย่างง่ายนี้ คุณสามารถ สร้างงานในแชท Slack, มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ, กำหนดความสำคัญ, และใช้ฟีเจอร์ 'การดำเนินการ' และ 'การแจ้งเตือน' ได้อย่างสะดวก คุณสามารถจัดการและแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วันที่และสถานะของงาน, เพิ่มความคิดเห็น, และรับการแจ้งเตือนเมื่อสมาชิกที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นขั้นตอนหรืออัปเดตข้อมูลใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่คุ้นเคยกับ Microsoft Workspace ก็สามารถได้รับประโยชน์จากการผสานการทำงานกับ ClickUp Teams ซึ่งช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงานที่ต้องดำเนินการ
คุณสามารถใช้คำสั่ง task จาก composer เพื่อสร้างงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วจากช่องใด ๆ ใน Microsoft Teams. ลิงก์ ClickUp ที่คลี่ออกจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่างานใดที่กำลังถูกหารือเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดพลาด.
ความคิดเห็นใหม่ ไฟล์แนบ การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการอัปเดตผู้รับมอบหมายทั้งหมดจะถูกส่งไปยังช่อง Microsoft Teams ของคุณโดยตรง เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดต
นอกจากการผสานการทำงานเหล่านี้แล้วClickUp Meetingsยังช่วยให้คุณกำหนดวาระการประชุม แจ้งผู้เข้าร่วม กำหนดบทบาท ทำบันทึก สรุปงานที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ ได้ภายในพื้นที่ทำงานเดียวใน ClickUp
ในขณะที่ตัวเลือกตัวแก้ไขที่ครอบคลุมช่วยให้คุณเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุด มันยังช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์และจัดระเบียบได้ตามที่คุณต้องการกับบันทึกการประชุมของคุณ นอกจากนี้ เมื่อคุณมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีม ClickUp Meetings จะแปลงเป็นเวลาดำเนินการที่ต้องถูกติ๊กออกเพื่อเสร็จสิ้นงาน
คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบของคุณเองสำหรับวาระการประชุมของคุณ และใช้ภารกิจที่เกิดซ้ำเพื่อสร้างรายการตรวจสอบสำหรับการประชุมที่คล้ายกันได้
เทมเพลตการประชุม ClickUpแสดงให้เห็นอย่างสมบูรณ์แบบว่าการประชุมทีมของคุณจะดูเป็นอย่างไรเมื่อซิงค์กับเวิร์กโฟลว์ มันช่วยให้คุณจัดการรายการในวาระการประชุม จัดระเบียบ และติดตามผลได้โดยตรงในบันทึกการประชุมของเอกสาร
หากคุณกำลังมองหาการวางแผนการประชุมทางวิดีโอเทมเพลตการจัดการการประชุม ClickUpนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของคุณได้
ในความเป็นจริง ด้วยฟีเจอร์ใหม่ของ ClickUp การประชุมวิดีโอกลุ่มของคุณจำนวนมากสามารถเป็นเพียงการแชทข้อความได้แล้ว ไม่เข้าใจเหรอ?
คุณสมบัติการบันทึกหน้าจอ ของClickUp Clipsช่วยคุณกำจัดความจำเป็นในการประชุมทางวิดีโอ หากคุณต้องการทำเดโม, แสดงกระบวนการบนหน้าจอ, และแชร์กับทีมของคุณ, คุณสามารถบันทึกหน้าจอและแชร์คลิปกับทีมได้อย่างง่ายดาย
เป็นฟีเจอร์ที่สะดวกสำหรับการรายงานข้อบกพร่องและการแชร์การสาธิตผลิตภัณฑ์ การอัปเดตโครงการ หรือข้อเสนอแนะด้านการออกแบบโดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์
เพื่อยกระดับไปอีกขั้น ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อ ถอดเสียงคลิปโดยอัตโนมัติ เครื่องมือ AI นี้จะช่วยให้คุณสแกนไฮไลท์ในคลิปได้อย่างง่ายดาย คลิกที่เวลาเพื่อนำทางในวิดีโอ และคัดลอกข้อความสั้นๆ เพื่อใช้ตามต้องการ หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหรือต้องการรายละเอียดสำคัญจากการบันทึกคลิป ClickUp Brain จะค้นหาในถอดเสียงคลิปของคุณและดึงคำตอบตรงจุดที่คุณต้องการ
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? คุณสามารถฝังคลิปไว้ใน ClickUp, แชร์ลิงก์สาธารณะ, หรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเพื่อทำตามที่คุณต้องการได้! และคุณสามารถหาคลิปเหล่านี้ได้ตลอดเวลาในศูนย์กลางคลิปภายในพื้นที่ทำงานของคุณใน ClickUp
เพื่อเสริมการประชุมของคุณClickUp Chatช่วยให้คุณสามารถรวมการสนทนาของทีมและโครงการไว้ในที่เดียว ส่งผลให้เกิดโซลูชันการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม
ไม่ว่าคุณต้องการเชื่อมโยงหัวข้อการสนทนาเฉพาะไปยังงาน, คัดกรองความคิดเห็นและเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถติดตามได้, หรือจัดระเบียบการสนทนาให้เป็นพื้นที่โครงการเฉพาะ, เราพร้อมช่วยเหลือคุณ!
ราคาของ ClickUp
ยกระดับการประชุมทางวิดีโอของคุณด้วย ClickUp
แอปพลิเคชันการประชุมทางวิดีโอเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมระยะไกลในยุคปัจจุบัน แม้ว่า Zoom จะยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่คุณจะต้องมีมากกว่าแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอแบบพื้นฐานเพื่อจัดการโครงการแบบผสมผสานหรือระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่แอปประชุมทางวิดีโออื่น ๆ อาจโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การเข้ารหัสที่ดีกว่าหรือฟีเจอร์การโต้ตอบ ClickUp ผสานรวมฟังก์ชันเหล่านั้นและอื่น ๆ อีกมากมายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การจัดการโครงการและสมาชิกในทีม ไปจนถึงการสร้างงานมอบหมายและติดตามความคืบหน้าจากระยะไกล เราได้คิดถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้แล้ว!
ดังนั้นครั้งหน้า อย่าเพียงแค่เชื่อมต่อเพื่อการประชุมทางวิดีโอ แต่เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการผสานการทำงานและคุณสมบัติเพิ่มเติมของ ClickUp ให้ทุกคนและทุกสิ่งอยู่ในที่เดียว ทำได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง! ทดลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้