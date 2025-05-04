11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Meet ในปี 2025

ทุกคนชื่นชอบแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ให้การแชร์หน้าจอได้ง่าย ไม่มีการล่าช้า ไม่มีขีดจำกัดเวลา และมีพื้นหลังและฟิลเตอร์สนุก ๆ ให้ใช้เป็นครั้งคราว
ตามเกณฑ์นั้น Google Meet เป็นหนึ่งในเครื่องมือแรก ๆ ที่นึกถึง
อย่างไรก็ตาม มันยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น กระดานไวท์บอร์ดและตัวเลือกการรับชมที่ยืดหยุ่น ความสามารถเหล่านี้ในเครื่องมือสื่อสารได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติ
ดังนั้น โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาสำรวจ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Meet ที่สามารถยกระดับการประชุมออนไลน์ของคุณไปอีกขั้น!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของ 11 ทางเลือก Google Meet ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันทางธุรกิจที่แตกต่างกัน:
|เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอ
|คุณสมบัติหลัก
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การจัดการประชุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การผสานงาน, การบันทึกหน้าจอ, และการจัดการโครงการในตัว
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, องค์กรขนาดใหญ่
|ซูม
|การประชุมขนาดใหญ่, วิดีโอและเสียงคุณภาพสูง, การแชร์หน้าจอ, การบันทึกการประชุม, และการแชททีม
|ธุรกิจ, นักการศึกษา, ทีมทำงานทางไกล
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|การผสานรวมกับ Outlook, การทำงานร่วมกันตามช่องทาง, บันทึกการประชุมในตัว, และคุณสมบัติความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
|ธุรกิจ, บริษัท, ผู้ใช้ Microsoft 365
|สไกป์
|การโทรวิดีโอและเสียงฟรี, การแชร์หน้าจอ, คุณภาพวิดีโอระดับ HD, และการส่งข้อความทันที
|การใช้งานส่วนบุคคล, ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีมระยะไกล
|การประชุมกลุ่มแบบสบายๆ
|การสนทนาแบบเสียงก่อนอย่างรวดเร็ว, การแชร์หน้าจอ, การตอบสนองด้วยอีโมจิ, และข้อความที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
|ทีมระยะไกล, สตาร์ทอัพ, การสื่อสารทางธุรกิจไม่เป็นทางการ
|โดยที่
|ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ต้องดาวน์โหลด เน้นความเป็นส่วนตัว ปรับแต่งแบรนด์ได้ และลิงก์เข้าร่วมประชุมที่ง่าย
|ฟรีแลนซ์, ที่ปรึกษา, ธุรกิจขนาดเล็ก
|Zoho Meeting
|การประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัย, การจัดการสัมมนาออนไลน์, การเข้าถึงระยะไกล, และการควบคุมผู้ดูแลที่แข็งแกร่ง
|ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัท, ผู้จัดงานสัมมนาออนไลน์
|GoTo Meeting
|การบันทึกบนคลาวด์, แชทสด, การแชร์หน้าจอ, และการควบคุมผู้ดูแลขั้นสูง
|ทีมมืออาชีพ, องค์กร, การสื่อสารกับลูกค้า
|Jitsi
|โอเพ่นซอร์ส ไม่ต้องลงทะเบียน เข้ารหัสแบบครบวงจร และสตรีมมิ่งสด
|สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
|Cisco Webex
|คุณสมบัติการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การตัดเสียงรบกวน, การแปลภาษาแบบเรียลไทม์, และการประชุมเสมือนจริง
|องค์กรและธุรกิจที่จัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหว
|ความขัดแย้ง
|การประชุมทางวิดีโอที่อิงชุมชน, การถ่ายทอดสด, การทำงานร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์, และบอทที่ปรับแต่งได้
|ชุมชนออนไลน์, ทีมเกม, การประชุมธุรกิจแบบไม่เป็นทางการ
ข้อจำกัดของ Google Meet
Google Meet ได้กลายเป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ทรงพลังอย่างไม่ต้องสงสัย ทำให้การทำงานทางไกลและการประชุมออนไลน์ราบรื่นขึ้น แต่มาพูดกันตามตรง—มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ
📌 นี่คือข้อจำกัดสำคัญของ Google Meet ที่คุณควรทราบก่อนเลือกใช้เป็นโซลูชันการประชุมทางวิดีโอหลักของคุณ:
- ข้อจำกัดในการแชร์หน้าจอ: จำกัดการแชร์หน้าจอได้เพียงหนึ่งหน้าจอในครั้งเดียว ทำให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกันในระหว่างการประชุมทางวิดีโอไม่สะดวก
- ปัญหาการนำเสนอ: มีปัญหาในการโหลดสไลด์ PowerPoint และ Keynote อย่างถูกต้อง มักแสดงหน้าจอว่างเปล่าให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
- ข้อจำกัดของฟีเจอร์: ไม่มีห้องรอและกระดานไวท์บอร์ดในตัว จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ข้อจำกัดของบุคคลที่สาม: บล็อกบริการการทำงานร่วมกันจากภายนอก ทำให้ผู้ใช้บางรายไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างราบรื่น
- ข้อจำกัดการแสดงผลของผู้เข้าร่วม: แสดงผู้เข้าร่วมได้เพียง 16 คนในมุมมองแบบกระเบื้อง ทำให้การจัดการการประชุมวิดีโอขนาดใหญ่ยากขึ้น
- ข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ภายนอก: ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ภายนอกโดเมนเข้าร่วม เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากผู้จัดประชุม
- ปัญหาเบราว์เซอร์ค้าง: สาเหตุของการหยุดทำงานของเบราว์เซอร์ระหว่างการแชร์หน้าจอ ทำให้ผู้ใช้ต้องรีสตาร์ทการประชุม
- ความไม่เสถียรของการโทรเข้า: การโทรเข้าสิ้นสุดโดยไม่คาดคิด แม้ว่าจะรองรับการโทรได้นานถึง 8 ชั่วโมง
📚 บทความน่าสนใจ: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณด้วย AI? สำรวจ10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและผู้ช่วยประชุม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet ที่คุณควรใช้
แม้ว่า Google Meet จะให้บริการการประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัย แต่ข้อจำกัดของมันอาจส่งผลกระทบต่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์และการสื่อสารทางธุรกิจ
มาสำรวจทางเลือกของ Google Meet ที่อาจเหมาะกับคุณและทีมของคุณมากขึ้น
1. ClickUp (เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดในตัว)
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าพนักงานใช้เวลาเกือบ60% ของเวลาในการค้นหาไฟล์ ติดตามงาน และสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ อย่างน่าประหลาดใจแอปพลิเคชันและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกลับสร้างความวุ่นวายมากขึ้น ไม่แปลกใจเลยที่การประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพถูกระบุว่าเป็นตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานอันดับ 1 ในที่ทำงาน
ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และการติดตามงาน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI.
การประชุม ClickUp
ClickUp Meetingsเป็นพื้นที่ทำงานที่ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์ ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบการประชุม งาน และความร่วมมือของคุณ 📋 บันทึกโน้ต จัดการวาระการประชุม และกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ทีมของคุณรับผิดชอบได้ ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัตินี้ยังมีประโยชน์ในการทำให้การประชุมทางวิดีโอง่ายขึ้นโดยการผสานรวมกับมุมมองปฏิทินของ ClickUp,งานใน ClickUp, โฟลเดอร์ และรายการต่างๆ เพื่อให้ทุกการประชุมมีโครงสร้างและเข้าถึงได้ง่าย
ใช้ClickUp Calendarเพื่อสร้าง ดู และจัดการการประชุมทั้งหมดของคุณในที่เดียว ซิงค์กับ Google Calendar เพื่อการอัปเดตแบบสองทาง ทำให้การประชุมของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ฝัง Google Calendar ที่แชร์ไว้ใน ClickUp Calendar ของคุณเพื่อความชัดเจนและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
แชทและซิงค์อัพของ ClickUp
ต่างจากแอปส่งข้อความแบบดั้งเดิมที่แยกออกจากงานClickUp Chatเชื่อมโยงทุกการสนทนาโดยตรงกับงาน โครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ หรือพลาดการอัปเดตที่สำคัญอีกต่อไป
ต้องการเช็คอินกับทีมของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่?SyncUps ของ ClickUpช่วยให้คุณแชร์หน้าจอ, หารือแบบเรียลไทม์, และร่วมมือในโครงการได้โดยตรงผ่าน ClickUp Chat ของคุณ ไม่จำเป็นต้องสลับแอปไปมา – ทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้ว ซิงค์กับงานและเอกสารของคุณ 📊
ตามที่มอลลี เควลลา ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายวางแผนร้านค้า ที่ Lids กล่าวไว้ว่า :
ก่อนใช้ ClickUp เรามีอีเมลที่ส่งไปมาอย่างไม่สิ้นสุด การประชุมที่มากเกินไป และขาดวิธีการทำงานที่สอดคล้องกันระหว่างทีม
ClickUp's AI Notetaker และ ClickUp Clips
เข้าร่วมการประชุมสาย 10 นาทีและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น? ไม่ต้องกังวลClickUp's AI Notetaker พร้อมช่วยคุณแล้ว ClickUp's AI Notetaker จะสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติ ถอดเสียงการประชุม และเน้นรายการที่ต้องดำเนินการ
มันยังให้คุณสร้างงานจากบันทึกการประชุมผ่าน ClickUp Tasks ได้อีกด้วย—ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณได้หารือเกี่ยวกับการเปิดตัวแคมเปญใหม่ คุณสามารถมอบหมายการกระทำที่ต้องติดตามได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเอง
แต่แล้วในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมแต่ยังมีสิ่งสำคัญที่ต้องการแบ่งปันล่ะ? ด้วยClickUp Clips คุณสามารถสร้างวิดีโอสั้น ๆ ที่ให้ข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วได้ โดยไม่ต้องมีการประชุมเต็มรูปแบบ 🔗
ไม่ว่าคุณต้องการทบทวนประเด็นสำคัญหรือติดตามการสนทนาที่พลาดไป ClickUp Clips ช่วยให้คุณ บันทึกหน้าจอ การประชุม และขั้นตอนการทำงาน เพื่อแชร์กับทีมได้ทันที ไม่ต้องพิมพ์คำอธิบายยาวๆ อีกต่อไป—เพียงแค่กดบันทึก จับภาพหน้าจอ และฝังคลิปลงในงาน เอกสาร หรือแชทเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp และเอกสาร ClickUp
ไอเดียเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่ไอเดียที่ จัดระเบียบ แล้วล่ะ? นั่นแหละคือจุดที่ความมหัศจรรย์เกิดขึ้น! หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ClickUp WhiteboardsและClickUp Docsคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง
ClickUp Whiteboards เปลี่ยนการระดมความคิดให้เป็นการลงมือทำจริง โดยให้ทีมสามารถ ร่างไอเดีย ติดโน้ตแบบสติ๊กเกอร์ แทรกงาน และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ได้ในที่เดียว ไม่ต้องกังวลว่าไอเดียจะหายไปอีกต่อไป! เพียงเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นงานด้วยคลิกเดียว แล้วดูงานเหล่านั้นเดินหน้าไปข้างหน้า
ClickUp Docs ยกระดับการทำงานเป็นทีมไปอีกขั้นด้วยการ แก้ไขแบบเรียลไทม์, แทรกงาน, และแสดงความคิดเห็นได้ทันที แนบเอกสารกับงานเพื่อบันทึกและแบ่งปันข้อมูลอย่างละเอียด
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาอะไรที่เรียบง่ายเพื่อช่วยจัดการวาระการประชุมและงานต่างๆ ของคุณแม่แบบการประชุมของ ClickUpคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
ที่สำคัญที่สุดการผสานการทำงานของ ClickUpช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Zoom, Slack และแพลตฟอร์มการประชุมอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าร่วมการประชุมและซิงค์การอัปเดตโครงการได้โดยไม่ต้องยุ่งยากเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp 🚀
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวมโดยตรงกับการจัดการโครงการ: ซิงค์โดยตรงกับการจัดการโครงการเพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
- การผสานรวมกับเครื่องมือวิดีโออื่น ๆ: ผสานรวมกับ Zoom และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเปิดการประชุมจากงานใน ClickUp
- ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI: รับสรุปโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบไวยากรณ์ และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ
- แผนฟรีที่แข็งแกร่ง: ใช้ ClickUp ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพร่วมกับ Google Meet เวอร์ชันฟรี
- การบูรณาการงาน: ระบุรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมและสร้างงานใหม่พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปมือถือของ ClickUp อาจไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างที่ใช้งานได้บนเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- มันมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ G2 รายนี้กล่าวว่า:
มันง่ายมากสำหรับทีมที่จะเรียนรู้และเริ่มใช้งานเมื่อเราเริ่มนำมาใช้ครั้งแรก เราใช้มันทุกวัน ตอนนี้เราเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว – งานทั้งหมดของเราและบันทึกทั้งหมดของเรา มันง่ายมากที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ต้องทำจากการประชุมให้เป็นงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต
🔮 ข้อมูลสำคัญ: คุณใช้เวลาไปกับการกังวลเกี่ยวกับกำหนดการประชุมที่ยาวและติดตามการประชุมที่พลาดไปหรือไม่? ชมคู่มือแบบละเอียดทุกขั้นตอนนี้เพื่อเรียนรู้ว่า ClickUp Clips สามารถทำให้ การติดตาม, การตรวจสอบ, และการทบทวนการประชุมของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร !
2. Zoom (เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับงานขนาดใหญ่)
Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารผ่านเสียง วิดีโอ แชท และโทรศัพท์
แพลตฟอร์มยอดนิยมนี้รองรับวิดีโอและเสียงคุณภาพสูง การแชร์หน้าจอ การบันทึกการประชุม และการแชทในกลุ่ม Zoom สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
นอกจากนี้ Zoom ยังสามารถผสานการทำงานกับ Google Workspace, Slack และ Miro ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันทางไกล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- สนับสนุนการประชุมขนาดใหญ่ด้วยระบบเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง
- เปิดใช้งานการแชร์หน้าจอสำหรับการนำเสนอและการทำงานร่วมกัน
- ให้บริการบันทึกการประชุมเพื่อการอ้างอิงและการแบ่งปันในอนาคต
- เข้าถึงแชททีมเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์ ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจ เช่น Google Workspace, Slack, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Zoom
- เสียงและวิดีโออาจเสื่อมคุณภาพในระหว่างการโทรที่มีผู้เข้าร่วมหลายคน แม้จะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรงก็ตาม
- อาจใช้ทรัพยากรมาก ส่งผลต่อความเสถียรของเซสชัน
ราคาของ Zoom
- ฟรี
- ข้อดี: $13.33 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18. 32/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zoom อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Zoom มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งไม่จำกัดระดับความรู้ของผู้ใช้ในการเริ่มต้นใช้งาน ในทีมทำงานที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้การโทรผ่านวิดีโอ Zoom ช่วยให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ยิ่งมากยิ่งสนุก ตามที่เขาว่ากัน ถ้าคุณกำลังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติม ลองดู14 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zoomเพื่อค้นหาโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่เหมาะกับความต้องการของคุณ!
3. Microsoft Teams (เครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานและประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ การประชุมผ่านวิดีโอ และการแชร์ไฟล์
ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365 Teams รองรับการสนทนาวิดีโอและเสียงแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปันหน้าจอ บันทึกการประชุม และจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดนี้จากจุดเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ผสานการทำงานกับ Outlook เพื่อกำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมโดยตรงจากปฏิทิน Outlook ของคุณ
- สนับสนุนการสนทนาในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้การอภิปรายเป็นระเบียบตามโครงการหรือทีม
- ใช้ฟีเจอร์บันทึกการประชุมในตัว สำหรับการจดบันทึกและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- มอบคุณภาพเสียงและวิดีโอที่เชื่อถือได้ สำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่น
- มีเครื่องมือเน้นเพื่อเน้นผู้พูดสำคัญในระหว่างการนำเสนอ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- แผนส่วนใหญ่อนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมที่ใช้งานอยู่ได้สูงสุด 300 คน ต่อการประชุม
- ผู้เข้าร่วมที่เกินจำนวนผู้เข้าร่วมที่ใช้งานอยู่จะสามารถรับชมได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถโต้ตอบได้
- มีผู้เข้าร่วมเพียงประมาณ 20 คนเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมการโทรผ่านวิดีโอได้โดยตรงจากแชท
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ Capterra รายนี้กล่าว:
โดยรวมแล้ว MS Teams เป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้มากในฐานะแพลตฟอร์มการส่งข้อความ รวมถึงการแชร์ไฟล์ ปฏิทิน แผนงาน ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม:8 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Teams
4. Skype (เครื่องมือประชุมทางวิดีโอฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ)
Skype เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการการประชุมทางวิดีโอมาหลายปีแล้ว ช่วยให้ผู้คนนับล้านสามารถเชื่อมต่อกันผ่านการสนทนาด้วยเสียง การประชุมทางวิดีโอ การส่งข้อความทันที และการแชร์ไฟล์
ไม่ว่าคุณจะกำลังคุยกับเพื่อน, จัดประชุมทางธุรกิจออนไลน์, หรือทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ไกล, Skype คือทางเลือกของ Google Meet ที่ฟรี, ง่าย, และสามารถเข้าถึงได้ผ่านคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, และอุปกรณ์มือถือ.
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การโทรผ่านวิดีโอครั้งแรกเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคิดมาก! แนวคิดของการประชุมทางวิดีโอมีมาตั้งแต่ปี 1964 เมื่อ AT&T ได้เปิดตัว "Picturephone" ที่งานนิทรรศการโลกที่นิวยอร์ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- รองรับการโทรวิดีโอและเสียงฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน
- อนุญาตให้แชร์หน้าจอเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
- เปิดใช้งานการส่งข้อความทันทีเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและง่ายดาย
- ให้บริการวิดีโอคอลแบบ HD เพื่อคุณภาพวิดีโอที่คมชัดและชัดเจน
- รวมการบันทึกการโทรเพื่อบันทึกการสนทนาที่สำคัญ
- เพิ่มคำบรรยายสดเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Skype
- การเกินขีดจำกัดของแผนจะสลับวิดีโอเป็นเสียงเท่านั้นโดยอัตโนมัติ
- จำกัดการโทรกลุ่มวิดีโอไว้ที่ 100 คน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์และระบบ
- ต้องการอินเทอร์เน็ตที่แรงเพื่อการโทรวิดีโอ HD ที่เสถียร
ราคาของ Skype
- ฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Skype
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 23,000+)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Skype อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ Capterraรายนี้กล่าวว่า:
ฉันใช้ Skype มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว มันเป็นแอปที่ดีมากสำหรับการแชทหรือการโทรผ่านวิดีโอ และมันยังใช้งานง่ายอีกด้วย เพื่อนร่วมงานทุกคนในรายชื่อของฉันใช้ Skype ดังนั้นเราจึงสามารถพูดคุยกันได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้สูงสุดด้วยการทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของ Microsoft Teamsก่อนตัดสินใจเปลี่ยน!
5. Slack Huddles (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือทีมอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการ และการระดมความคิด)
Slack Huddles คือการสนทนาแบบเบา ๆ ที่เน้นเสียงเป็นหลัก ออกแบบมาเพื่อการพูดคุยแบบฉับพลัน การแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณใน Slack
การประชุมกลุ่มย่อยช่วยให้บรรยากาศเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมหรือออกจากบทสนทนาได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องมีการเตรียมการประชุมอย่างเป็นทางการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด ถามคำถามสั้น ๆ หรือแก้ไขปัญหาโดยไม่รบกวนขั้นตอนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Slack Huddles
- เปิดใช้งานการแชร์หน้าจอเพื่อทำงานร่วมกันในเอกสารและสไลด์ได้อย่างง่ายดาย
- รวมปฏิกิริยาอีโมจิเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์โดยไม่ขัดจังหวะการไหลของเนื้อหา
- นำเสนอพื้นหลังที่มีสีสันเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณ
- เพิ่มเอฟเฟกต์สนุก ๆ เพื่อทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างกระตือรือร้น
- บันทึกการเชื่อมโยงและข้อความที่แชร์ในระหว่างการประชุมสั้น ๆ (Huddle) ไว้เพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
- อนุญาตให้เข้าร่วมและออกจากห้องสนทนาได้อย่างราบรื่นโดยไม่กระทบต่อการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่
ข้อจำกัดของ Slack Huddles
- ไม่เหมาะสำหรับการประชุมอย่างเป็นทางการที่ต้องการการบันทึกหรือมีระเบียบวาระการประชุมที่เป็นระบบ
- อาจไม่ทำงานได้ดีสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนที่ต้องการใช้เสียงหรือแชร์หน้าจอ
ราคาของ Slack Huddles
- ฟรี
- ข้อดี: $4.38 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Slack Huddles
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 34,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slack Huddles อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Slack ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยช่องและตัวเลือกข้อความโดยตรง มันน่าทึ่งมากที่คุณสามารถตอบกลับในข้อความเดียวเป็นกระทู้ และยังสามารถกำหนดให้ใครบางคนเป็น VIP ได้ด้วย ฉันชอบ Huddles มาก มันยอดเยี่ยมที่คุณสามารถคุยกับใครบางคนได้โดยไม่ต้องสร้างการประชุม แชร์ลิงก์ ฯลฯ
📮 ClickUp Insight: ในโลกที่เต็มไปด้วยความรวดเร็วของการทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบ และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ข้อมูลสำคัญอาจสูญหายได้ง่ายท่ามกลางการสนทนาที่กระจัดกระจาย
ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่า41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบการสื่อสารผ่านข้อความทันทีสำหรับการสื่อสาร ในทีม แต่ข้อความมักจะถูกแยกเป็นส่วนๆ อยู่ในช่องทางต่างๆ หัวข้อต่างๆ และข้อความส่วนตัว ทำให้ยากต่อการติดตามรายละเอียดที่สำคัญ ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการเช่น ClickUp Chat การสนทนาจะเชื่อมโยงกับโครงการและงานต่างๆ ทำให้การหารือเป็นระบบ มีบริบท และสามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อต้องการ
6. โดยที่ (เครื่องมือประชุมวิดีโอผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุด ใช้งานง่ายและไร้กังวล)
Whereby เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ออกแบบมาเพื่อการประชุมที่รวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้ง ด้วยจุดเน้นที่ความเป็นส่วนตัวและการปรับแต่งแบรนด์ได้ จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกที่ตรงไปตรงมาสำหรับ Google Meet โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
Whereby ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการประชุมวิดีโอด้วยลิงก์เดียวได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของพวกเขา และเหมาะสำหรับการประชุมที่ง่าย, การร่วมมือทางไกล, และการโทรกับลูกค้า
โดยที่ลักษณะเด่นที่สุด
- เข้าร่วมการโทรได้ทันที โดยไม่ต้องดาวน์โหลด—เข้าถึงการประชุมได้โดยตรงผ่านเบราว์เซอร์
- ปรับแต่งแบรนด์เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับห้องประชุมด้วย โลโก้และพื้นหลัง
- ปกป้องความเป็นส่วนตัวโดย ไม่จัดเก็บวิดีโอหรือเสียงที่บันทึกไว้
- เปิดใช้งาน การแชร์หน้าจอและการใส่คำอธิบายประกอบ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- เสนอ การบันทึกการประชุม เพื่อการทบทวนและอ้างอิงที่ง่ายดาย
- ผสานรวมกับ เครื่องมือทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
โดยที่ข้อจำกัด
- จำกัดการประชุมฟรีไว้ที่ผู้เข้าร่วม 4 คน
- จำกัดการประชุมแบบอิสระไว้ที่ประมาณ 30 นาที
- คุณสมบัติขั้นสูงของล็อก (เช่น ห้องแยกย่อย และตัวเลือกการบันทึกเพิ่มเติม) อยู่เบื้องหลังแผนการชำระเงิน
โดยที่การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: 8.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $11. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
ซึ่งการจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Whereby อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ G2รายนี้กล่าวไว้:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Whereby คือการใช้งานที่ง่ายมาก คุณสามารถจัดและเข้าร่วมการประชุมได้จากทุกที่เพียงแค่ใช้ลิงก์ และคุณไม่จำเป็นต้องมีแอปหรือซอฟต์แวร์ใดๆ นอกจากนี้ยังมีคุณภาพวิดีโอที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถทำให้การประชุมของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ดังนั้นนี่คือ 10 ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและโน้ตที่เราได้ทดสอบมาแล้วเพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาลองเอง!
7. Zoho Meeting (เครื่องมือประชุมทางวิดีโอสำหรับธุรกิจที่ปลอดภัยและมีฟีเจอร์ครบครันที่สุด)
Zoho Meeting เป็นแพลตฟอร์มการประชุม ทางวิดีโอและการประชุมเสมือนจริงที่สร้างขึ้น สำหรับการสัมมนาผ่านเว็บ การประชุมเสมือนจริง และการสาธิตผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติเช่น ระบบควบคุมของผู้ดูแล, การเข้าถึงจากระยะไกล, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ, Zoho Meeting จึงเป็นประโยชน์สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Meeting
- แสดงผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 250 คน พร้อมวิดีโอสด 50 รายการในเวลาเดียวกัน
- เข้ารหัสข้อมูลเสียงและวิดีโอด้วยการเข้ารหัส DTLS-SRTP เพื่อการประชุมที่ปลอดภัย
- ใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือกันเพื่อจดบันทึกไอเดียระหว่างการประชุม
- ให้การเข้าถึงระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น
- เข้าถึงการควบคุมผู้ดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อจัดการการอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับหลายแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่ราบรื่น
- รวมแชทระหว่างการประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Zoho Meeting
- ไม่อนุญาตให้บันทึกการประชุมในแผนฟรี
- ต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าบริการเพื่อบันทึกการประชุมและการสัมมนาออนไลน์
- จำกัดการประชุมฟรีไว้ที่ผู้เข้าร่วม 100 คน
ราคาของ Zoho Meeting
- การประชุมมาตรฐาน: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- การประชุมทางธุรกิจ: $3/เดือนต่อผู้ใช้
- สัมมนาออนไลน์มาตรฐาน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- สัมมนาออนไลน์ระดับมืออาชีพ: $19/เดือนต่อผู้ใช้
- สัมมนาออนไลน์สำหรับองค์กร: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Meeting คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Meeting อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้ Capterraรายนี้กล่าวว่า:
การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นมาก วิดีโอชัดเจน เสียงคมชัด และสามารถบันทึกการสนทนาได้อย่างยอดเยี่ยม! สิ่งนี้ช่วยให้ฉันสามารถสรุปบันทึกหลังการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
🔮 ข้อคิดสำคัญ: กำลังเลือกระหว่างMicrosoft Teams และ Zoom อยู่หรือไม่? เปรียบเทียบคุณสมบัติ การเชื่อมต่อ และความสะดวกในการใช้งาน เพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ!
8. GoTo Meeting (เครื่องมือการประชุมออนไลน์ระดับมืออาชีพที่ดีที่สุดและการทำงานร่วมกันทางไกล)
GoTo Meeting เป็นเครื่องมือประชุมออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับการประชุมทางธุรกิจ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการสื่อสารกับลูกค้า
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ การบันทึกบนคลาวด์ และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง GoTo Meeting ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือออนไลน์อย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- ให้บริการบันทึกบนคลาวด์ไม่จำกัด เพื่อการเข้าถึงการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย
- สนับสนุน การแชร์หน้าจอ สำหรับการนำเสนอและการทำงานร่วมกันระยะไกล
- รวม แชทสด สำหรับการส่งข้อความระหว่างประชุม
- รันโดยตรงในเบราว์เซอร์ ไม่ต้องดาวน์โหลด
- การป้องกันด้วยรหัสผ่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยในการประชุม
- ผสานการทำงานกับ Outlook, Slack และ Salesforce เพื่อการจัดการเวิร์กโฟล์วที่ดียิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- จำนวนผู้เข้าร่วมแตกต่างกันไปตามแผนการสมัครสมาชิก
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการโฮสต์เว็บสัมมนาต้องการแผนแยกต่างหาก
- ต้องการอินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อคุณภาพวิดีโอและเสียงที่ราบรื่น
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GoTo Meeting
- G2: 4. 2/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
9. Jitsi (เครื่องมือประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด)
Jitsi เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์สและฟรีที่ช่วยให้สามารถจัดการประชุมทีม, สัมมนาออนไลน์, การสาธิตผลิตภัณฑ์, และการสัมภาษณ์งานได้โดยไม่ต้องใช้บัญชีหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
เครื่องมือนี้ทำงานโดยตรงในเบราว์เซอร์และสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Google Meet สำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่น ความเป็นส่วนตัว และความสามารถในการขยายการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi
- เข้าร่วมการประชุมได้ทันที จากเบราว์เซอร์—ไม่ต้องดาวน์โหลด
- ให้บริการ การเข้ารหัสแบบครบวงจร เพื่อการสื่อสารที่ปลอดภัย
- ส่งมอบเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงเพื่อการประชุมวิดีโอที่ราบรื่น
- รองรับการแชร์หน้าจอสำหรับการนำเสนอและการทำงานร่วมกันในเอกสาร
- บันทึกและถ่ายทอดสด ได้โดยตรงไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube
- อนุญาตให้ปรับแต่งและขยายขนาดได้สำหรับธุรกิจที่ต้องการโฮสต์โซลูชันการประชุมทางวิดีโอของตนเอง
ข้อจำกัดของ Jitsi
- การประชุมขนาดใหญ่—เหมาะสำหรับการประชุมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- พึ่งพาแบนด์วิดท์ของเครือข่าย—ประสิทธิภาพอาจลดลงในการประชุมที่ยาวนานหรือมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
- อาจประสบปัญหาวิดีโอหน่วงและหลุดจากการเชื่อมต่อเมื่อมีผู้เข้าร่วมการโทรมากกว่า 35 คน
ราคาของ Jitsi
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Jitsi
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 50+ รายการ)
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในเดือนพฤษภาคม 2013 นักผจญภัยชาวอังกฤษ แดเนียล ฮิวจ์ส ได้ทำการวิดีโอคอลจากยอดเขาเอเวอเรสต์โดยใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อกับโมเด็มดาวเทียม การโทรครั้งนี้ซึ่งทำที่ระดับความสูง 8,848 เมตร (29,029 ฟุต) ถือเป็นการวิดีโอคอลที่สูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้
10. Cisco Webex Meetings (เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กรที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยและขับเคลื่อนด้วย AI)
Cisco Webex เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัยและมีคุณสมบัติครบถ้วน ออกแบบมาสำหรับการประชุมเสมือนจริง การสาธิตการขาย และการทำงานร่วมกันของทีม
Webex เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Google Meet สำหรับธุรกิจที่ต้องการการประชุมทางวิดีโอและเสียงคุณภาพสูงพร้อมความปลอดภัยระดับองค์กร ด้วยการทำงานอัตโนมัติด้วย AI การแปลแบบเรียลไทม์ และการกำจัดเสียงรบกวน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco Webex
- เปิดใช้งานเครื่องมือไวท์บอร์ดและเครื่องมือจดบันทึก เพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- นำเสนอรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มุมมองของผู้เข้าร่วม
- มอบประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้พร้อม ความปลอดภัยและความเสถียร ชั้นนำของอุตสาหกรรม
- จัดเตรียมฉากหลังเสมือนจริงเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพในการประชุม
- เพิ่มคำบรรยายสดเพื่อ ปรับปรุงการเข้าถึง
- รองรับโหมดปิดเสียงที่มีการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการสามารถ จัดการผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แนะนำการประชุมแบบภาพยนตร์—ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับมุมมองโดยอัตโนมัติเพื่อประสบการณ์การประชุมที่ดีที่สุด
ข้อจำกัดของ Cisco Webex
- จำนวนผู้เข้าร่วมแตกต่างกันไปตามแผนการสมัครสมาชิก โดยแผนระดับสูงกว่าจะอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมได้มากขึ้น
- จำกัดการสตรีมวิดีโอพร้อมกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประชุมขนาดใหญ่
- อาจมีปัญหาในการแชร์แอปพลิเคชัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ต้องปิดหน้าต่างที่ไม่จำเป็นหรือแชร์หน้าจอทั้งหมด
ราคาของ Cisco Webex
- Webex ฟรี
- Webex Meet: $14.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Webex Suite: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Cisco Webex
- G2: 4. 2/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
11. Discord (เครื่องมือประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันในทีมแบบไม่เป็นทางการที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน)
Discord เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เดิมทีออกแบบมาสำหรับนักเล่นเกม ปัจจุบันถูกใช้โดยชุมชน ธุรกิจ และทีมต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
นอกจากนี้ Discord ยังรองรับการแชร์หน้าจอ การถ่ายทอดสด และการแชร์ไฟล์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- เปิดใช้งานการแชทวิดีโอในข้อความโดยตรงหรือช่องทางเซิร์ฟเวอร์
- รองรับการแชร์หน้าจอสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือการนำเสนอ
- ให้บริการสตรีมมิ่ง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถถ่ายทอดสดวิดีโอไปยังเซิร์ฟเวอร์ของตนได้
- รวมการตั้งค่าวิดีโอที่ปรับได้เพื่อประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้
- แชร์ไฟล์เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
- ผสานรวมบอทและบอทที่กำหนดเอง เพื่อทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Discord
- จำกัดขนาดไฟล์ในแผนฟรี, จำเป็นต้องใช้ Nitro สำหรับการอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่
- จำกัดช่องตามขั้นตอน โดยกำหนดจำนวนผู้ชมสูงสุดในการสนทนาวิดีโอ
ราคา Discord
- ฟรี
- แผน Nitro: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวใน Discord
- Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รูปแบบตารางที่ใช้กันทั่วไปในการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะปรากฏในกล่องขนาดเท่ากัน มักเรียกกันว่า "เอฟเฟกต์ Brady Bunch" ชื่อนี้มาจากฉากเปิดของรายการทีวีในยุค 70 เรื่อง "The Brady Bunch" ซึ่งมีตารางใบหน้าของสมาชิกในครอบครัวที่คล้ายคลึงกัน
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษซึ่งไม่ได้ติดอันดับ 11 อันดับแรกของเรา แต่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพไม่แพ้กัน:
- Miro: กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลและเครื่องมือระดมความคิดที่ผสานการทำงานกับการประชุมวิดีโอ ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและวางแผนแนวคิดได้แบบเรียลไทม์ผ่านภาพ
- แนวคิด: เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกข้อมูลการประชุมอย่างเป็นระบบ จัดการงาน และรวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางควบคู่ไปกับการตั้งค่าการประชุมทางวิดีโอ
- Calendly: เครื่องมือจัดตารางการประชุมผ่านวิดีโอที่ช่วยอัตโนมัติการจองการประชุม, ซิงค์กับปฏิทิน, และผสานการทำงานกับ Google Meet, ทางเลือกสำหรับการวางแผนที่ราบรื่น
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Meet อยู่ห่างออกไปเพียงคลิกเดียว!
การทำงานทางไกลมีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 แต่ในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปแล้ว แม้ว่า Google Meet จะทำให้การประชุมทางวิดีโอเป็นที่แพร่หลาย แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลือกเดียว
มีทางเลือกมากมายสำหรับ Google Meet ที่นำเสนอการผสานการทำงานที่ดีกว่า, กระบวนการทำงานที่ราบรื่น, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาการเชื่อมต่อของทีม
ตอนนี้ ลองนึกภาพนี้ดู: เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI การผสานการทำงานในแอปอย่างไร้รอยต่อ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการจัดทำเอกสารโครงการ ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว นี่คือสูตรสำหรับโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด และนั่นคือ ClickUp สำหรับคุณ