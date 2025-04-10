บล็อก ClickUp

วิธีใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม? (กรณีการใช้งานและเครื่องมือ)

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
10 เมษายน 2568

คุณเคยรู้สึกติดขัดกับการจดบันทึกการประชุมในขณะที่ไอเดียดีๆ พุ่งเข้ามาหรือไม่? คุณไม่ได้อยู่คนเดียว!

โดยเฉลี่ยแล้ว คนเราพูดได้ 110-150 คำต่อนาที ในทางตรงกันข้าม พวกเขาสามารถเขียนด้วยลายมือได้เพียง20-45 คำต่อนาทีเท่านั้น!

หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนย่อ คุณจะติดอยู่ในเกมแห่งการตามให้ทันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในระหว่างที่พยายามดิ้นรนนี้ คุณยังพลาดโอกาสที่จะได้รับไอเดียใหม่ๆ ที่ถูกแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งทำให้คุณรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลัง สับสน และหนักใจ

แต่ถ้าจะมีวิธีที่สามารถบันทึกบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องยุ่งยากทั้งหมดนี้ล่ะ?

เราได้รับความสนใจจากคุณแล้วใช่ไหม? ถ้าใช่ขอแนะนำ ผู้ช่วยประชุม AI— เครื่องมือที่ช่วยบันทึกข้อมูลการประชุมอย่างชาญฉลาดโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณเข้าร่วมประชุม

นี่คือทุกสิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม

ประโยชน์ของการใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม

⭐ เทมเพลตแนะนำ

บันทึกการประชุมรก? ลองใช้แม่แบบบันทึกการประชุมฟรีของ ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ

เทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUp ช่วยให้ทุกรายละเอียดเป็นระเบียบเรียบร้อย—เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นหลังการประชุม

เมื่อคุณเข้าใจบทบาทของเครื่องมือ AI ในการจดบันทึกแล้ว เรามาดูประโยชน์ของการใช้ AI ในการจดบันทึกการประชุมอย่างรวดเร็วกัน:

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: ซอฟต์แวร์จดบันทึกด้วย AI ช่วยปลดปล่อยคุณจากภาระการจดบันทึกด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถระดมความคิดได้อย่างอิสระ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเต็มที่ ในขณะที่ AI จะบันทึกทุกรายละเอียดให้โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมในการประชุมเพิ่มขึ้น
  • ความแม่นยำและความสมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้น: การถอดเสียงด้วย AI ที่ล้ำสมัยจะแปลงทุกเสียงจากแอปการประชุมทางวิดีโอของคุณให้เป็นข้อความอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่การสนทนาอย่างรวดเร็วไปจนถึงศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน ทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้อย่างซื่อสัตย์ ทำให้คุณสามารถพึ่งพาความถูกต้องและความสมบูรณ์ของบันทึกที่สร้างโดย AI ได้อย่างมั่นใจ
  • การร่วมมือที่ดีขึ้น: เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้ บันทึกการประชุมเหล่านี้จึงช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ความเข้าใจร่วมกันนี้ช่วยเปิดทางให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน โปร่งใส และไม่คลุมเครือ
  • ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เครื่องมือ AIในซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมจะตรวจจับและเน้นสิ่งที่ต้องทำและการตัดสินใจที่สำคัญในบันทึกโดยอัตโนมัติโดยการผลักดันรายการที่ต้องดำเนินการเหล่านี้ไปไว้ด้านบน ทำให้คุณสามารถมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ความชัดเจนในความคาดหวัง กำหนดเวลา ฯลฯ ยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่ดี
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ผู้ช่วยประชุม AI สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการประชุม สร้างสรุป และวางแผนการดำเนินการในอนาคตได้ ซึ่งช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในขณะที่ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการระบุประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำหรือพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญ
  • การจัดการความรู้ที่เฉียบคมยิ่งขึ้น: บันทึกการประชุมเป็นบันทึกของทุกการประชุมของคุณ ด้วยเครื่องมือ AI คุณสามารถบันทึก จัดเก็บ และจัดระเบียบฐานความรู้เหล่านี้เพื่อการเข้าถึงและอ้างอิงในอนาคตได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังทำให้แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถค้นหาได้ ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลจากการประชุมที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็ว
  • การเติบโตอย่างต่อเนื่อง: ด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการจดบันทึกการประชุมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีนี้มีลักษณะเป็นแบบวนซ้ำ แต่ละเวอร์ชันของเครื่องมือจดบันทึกการประชุมจะได้รับการปรับปรุงให้ละเอียดยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณสามารถคาดหวังคุณค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้ช่วย AI ระหว่างการประชุม
  • ก้าวสู่ความครอบคลุม: เสริมพลังให้กับทีมที่หลากหลายด้วยการทำลายอุปสรรคด้วยบันทึกการประชุมด้วย AI ไม่ว่าจะเป็นการแปลวาระการประชุมจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง หรือการให้คำบรรยายแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าร่วมได้ ผู้ช่วยการประชุมด้วย AI จะช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายในการสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้น

เคล็ดลับขั้นเทพจาก ClickUp: การเข้าถึงได้ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เสริมอีกต่อไป แต่เป็นหัวใจสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ตั้งแต่การขับเคลื่อนนวัตกรรม การขยายตลาด ไปจนถึงการรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนด การเข้าถึงได้ส่งผลในวงกว้าง

อ่านเพิ่มเติม:ความมุ่งมั่นของ ClickUp ต่อการเข้าถึง

วิธีการจดบันทึกการประชุมด้วย AI

วิธีการจดบันทึกด้วยมือเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและทรัพยากรมาก เมื่อพิจารณาจากบริบทนี้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้เปลี่ยนการจดบันทึกจากงานที่น่าเบื่อให้กลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

นี่คือวิธีการบางอย่างที่คุณสามารถลองใช้ AI ในการจดบันทึกการประชุม:

การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR): รากฐานของบันทึกการประชุมที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์

หัวใจสำคัญของเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ทุกประเภทคือ ระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (Automatic Speech Recognition หรือ ASR) หรือที่รู้จักกันในชื่อ การแปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech-to-Text หรือ STT)

เทคโนโลยีนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อแปลงคำพูดให้เป็นข้อความที่อ่านได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการตามทันการสนทนาด้วยเสียงที่เร็วที่สุดได้ การถอดเสียงแบบเรียลไทม์และปรับขนาดได้นี้ช่วยให้คุณสามารถจับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างในการสนทนาได้อย่างครบถ้วนในขณะที่มันเกิดขึ้น

คุณรู้หรือไม่?

ASR เร็วกว่าการพิมพ์ถึงสามเท่า! คุณสามารถใช้เวลาที่ประหยัดได้ไปมุ่งเน้นกับงานที่มีคุณค่าสูงหรือซับซ้อน—หรือเลื่อนดูวิดีโอแมวบนอินเทอร์เน็ตถ้าคุณต้องการ!

การถอดความ, การสรุป, และมากกว่านั้น

ในขณะที่วัตถุประสงค์หลักของเครื่องมือจดบันทึกการประชุมคือการถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์ เครื่องมือ AI อย่างClickUp AI Notetakerเพิ่มมูลค่าให้กับงานนี้มากขึ้น นี่คือวิธีการ:

  • แยกแยะผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถ จดจำผู้พูดแต่ละคนได้ การทราบผู้พูดแต่ละรายช่วยให้การอ้างอิงแนวคิดชัดเจนและลดความสับสน
ClickUp AI Notetaker—ระบุผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มใช้ ClickUp AI Notetaker
ระบุผู้พูดและข้อความที่พูดในบันทึกการสนทนาโดยใช้ ClickUp AI Notetaker
  • วัดประสิทธิภาพการประชุมโดยการวิเคราะห์ช่องว่างของความรู้, ค้นพบจุดที่ต้องปรับปรุง, ลดการพูดเกินความจำเป็นหรือการพูดซ้ำ, และอื่น ๆ
  • ค้นหาบันทึกการประชุม โดยใช้คำสำคัญและชื่อผู้พูด ช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • จับใจความสำคัญของการประชุมได้เพียงไม่กี่คลิก เครื่องมือ AI ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณด้วยการสร้าง สรุปการประชุมและประเด็นสำคัญ ของหัวข้อการพูดคุยและการตัดสินใจที่สำคัญโดยอัตโนมัติ
ClickUp AI ผู้จดบันทึก_สรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ
รับสรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับการประชุมของคุณด้วย ClickUp AI Notetaker
  • ระบุรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อให้คุณ ไม่พลาดการติดตามผล อีกต่อไป บันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI จะจับและเน้นย้ำการตัดสินใจ งานที่ต้องทำ และการดำเนินการที่สำคัญ
  • ปรับปรุงการเข้าถึงและการแบ่งปันความรู้ในทีมที่ใช้หลายภาษาด้วยเครื่องมือเขียนด้วย AIอย่างClickUp Brain ที่สร้างบันทึกการประชุมในหลายภาษา
ใช้ ClickUp Brain เพื่อแปลงบันทึกการประชุมในภาษาต่างๆ
ลองใช้ ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อแปลงบันทึกการประชุมในภาษาต่างๆ

กรณีการใช้งานบันทึกการประชุม AI

สร้างเอกสารเตรียมการประชุม

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • จากบันทึกการประชุมครั้งก่อนเกี่ยวกับ <หัวข้อ/โครงการ> โปรดระบุประเด็นสำคัญในการอภิปราย คำถามที่ยังไม่ได้ข้อสรุป และหัวข้อที่อาจบรรจุในวาระการประชุม
  • สร้างร่างวาระการประชุมโดยอิงจากหัวข้อที่เกิดซ้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับ <หัวข้อ/โครงการ>
  • ฉันกำลังทำพรีเซนเทชันการขายสำหรับ <สินค้า/บริการ> สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ <> ควรมีเนื้อหาอะไรบ้างในสไลด์นำเสนอ?

มีการประชุมที่กำหนดขึ้นอย่างกะทันหันหรือไม่? ทำงานอย่างชาญฉลาดและใช้ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างเอกสารก่อนการประชุม เช่น กำหนดการ ประเด็นการหารือ สไลด์นำเสนอ เป็นต้น

เครื่องมือ AI จะวิเคราะห์บันทึกการประชุมที่ผ่านมาและระบุประเด็นสำคัญ หัวข้อที่เกิดซ้ำ คำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ และรายละเอียดทุกอย่างที่นำไปสู่การประชุมนี้ ด้วยข้อมูลเหล่านี้ เครื่องมือจะเริ่มต้นการเตรียมการประชุมโดยการสร้างและแบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับข้อมูลและพร้อมที่จะลงลึกในหัวข้อหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์เช่นนี้ช่วยประหยัดเวลาและส่งเสริมการสนทนาที่มุ่งเน้น ทำให้การประชุมมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้

ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้

อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างบันทึกการประชุม

การถอดความสดและการจดบันทึก

การถอดความแบบเรียลไทม์และการจดบันทึกเป็นคุณค่าหลักของเครื่องมือช่วยประชุมด้วย AI เครื่องมือจดบันทึกจะจับทุกการสนทนาและประเด็นสำคัญของการประชุมอย่างละเอียด ไม่ว่าจะมีผู้เข้าร่วมกี่คนก็ตาม คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประชุมที่มีจังหวะรวดเร็ว การอภิปรายขนาดใหญ่ และการประชุมทางโทรศัพท์ เนื่องจากคุณจะมีความชัดเจนว่าใครพูดอะไรและเมื่อใด

มุ่งเน้นที่การประชุม ไม่ใช่การจดบันทึก AI Notetaker ของ ClickUp จะถอดความบทสนทนาโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเอาชนะความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับภาษาและสำเนียง ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขอาจทำให้พวกเขาพลาดรายละเอียดหรือตีความข้อมูลผิดพลาดได้

การใช้ ClickUp Brain สำหรับการแปลภาษา
ลองใช้ ClickUp Brain
แปลข้อความของคุณเป็นภาษาอื่นภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

ซอฟต์แวร์ถอดเสียงด้วย AI สามารถจดจำเสียงของผู้พูดแต่ละคน แสดงความคิดเห็นของพวกเขาในบันทึก แปลแบบเรียลไทม์ และสร้าง เอกสารการประชุมที่ชัดเจนและถูกต้อง เราได้พูดถึงผลกระทบต่อความครอบคลุมและการเข้าถึงแล้ว ดังนั้นนี่จึงเป็นทางเลือกที่ง่ายและได้ผลทันทีหากคุณกำลังมองหาการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือประชุมด้วย AI

สรุปการประชุมหรือประเด็นสำคัญ

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก—สรุปการประชุม
รับสรุปการประชุมหรือสรุปโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker

อย่าเสียเวลาในการสกัดประเด็นสำคัญจากการสนทนายาวๆ แต่ให้ใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp AI Notetaker เพื่อสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติที่จับใจความสำคัญของบทสนทนาทั้งหมด!

เครื่องมือจดบันทึกการประชุมด้วย AI ดังกล่าว สกัดเอาข้อมูลสำคัญ เพื่อพัฒนาภาพรวมที่กระชับของประเด็นสำคัญจากการประชุม ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านหน้าเอกสารการถอดความที่ยาวเหยียด นอกจากนี้ยังมีการแชร์เวลาที่บันทึกของไฮไลท์สำคัญเหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังการบันทึกการประชุมหรือไฟล์เสียงเพื่อพิจารณาการสนทนาได้ตลอดเวลา

รายงานการประชุมฉบับนี้ทำหน้าที่เป็นบันทึกที่น่าเชื่อถือ โดยให้ภาพรวมของการประชุมทุกครั้งที่เคยจัดขึ้น

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • เราได้หารือเกี่ยวกับกระบวนการทีละขั้นตอนของ <โครงการ/หัวข้อ> แล้ว กรุณาแปลงข้อมูลนี้เป็นแผนผังขั้นตอน
  • อะไรคือความท้าทายและอุปสรรคที่ถูกเน้นย้ำในที่ประชุม? อะไรคือแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาเหล่านี้?
แผนผังความคิด ClickUp
แปลงบันทึกของคุณเป็นแผนผังความคิดแบบภาพใน ClickUp

คุณจะพบแพลตฟอร์มการประชุมที่ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อขับเคลื่อนการคิดเชิงภาพ แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถแปลงคำพูดหรือไฟล์เสียงให้เป็นแผนภาพแนวคิดและแผนผังความคิด การแสดงภาพเช่นนี้ช่วยปลดล็อกการสำรวจความคิดสร้างสรรค์และการประชุมระดมความคิดแบบร่วมมือกันในมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ ทีมที่กระจายตัวสามารถเชื่อมโยงแนวคิดได้อย่างชัดเจน ระบุความสัมพันธ์ และจุดประกายนวัตกรรมในขณะที่ทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการประชุมยังจะบันทึกแนวคิดเหล่านี้และจัดเก็บไว้ในที่เดียวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สุดท้าย ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยมากในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

สุดท้าย ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด? หลงรักเลย เครื่องมือนี้ถูกใช้บ่อยมากในระหว่างการประชุมทีมเพื่อระดมความคิดหรือขยายความเกี่ยวกับโครงการต่างๆ

ตรวจสอบและแก้ไขรายงานหลังการประชุม

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • สร้างรายงานการประชุมโดยละเอียดพร้อมระบุผู้พูด
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริงของแนวคิดที่อภิปรายในการประชุมนี้เพื่อความถูกต้อง
ClickUp Brain
สร้าง, สรุป, ตรวจสอบ, ปรับปรุง, และแปลรายงาน, อีเมล, และการแชทของคุณด้วย AI Writer สำหรับการทำงานของ ClickUp Brain

นอกเหนือจากสรุปและรายงานการประชุมที่สร้างโดย AIแล้ว แอปจดบันทึกบางตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังสามารถสร้างรายงานหลังการประชุมที่ครอบคลุมได้อีกด้วย รายงานเหล่านี้จะจับใจความสำคัญของการประชุม พร้อมด้วยประเด็นการพูดคุย ระยะเวลาการประชุม เวลาที่บันทึกไว้ โปรไฟล์ของผู้เข้าร่วมประชุม และอื่นๆ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้แม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลงแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีหลายวิธีในการนำข้อมูลหรือ นำข้อคิดเห็นไปใช้ จากแต่ละรีวิว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุบุคคลที่สนับสนุนหรือผลักดันแนวคิดระหว่างผู้พูดหลายคน ขอคำชี้แจงจากพวกเขา ให้เครดิต และมอบหมายความรับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง

คุณจะได้รับบันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ผ่าน ClickUp AI Notetaker เพียงให้ ClickUp Brain ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจ หรือจุดข้อมูลที่คุณต้องการ

บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker
รับบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ด้วย ClickUp AI Notetaker

ประเมินประสิทธิภาพการประชุม

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • ตรวจสอบการไหลของบทสนทนาและระบุส่วนที่มีการซ้ำบ่อย
  • เราจะสามารถย่นระยะเวลาการประชุมครั้งนี้ได้อย่างไร?
  • สร้างวาระการประชุมสำหรับการประชุมครั้งต่อไป และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถดำเนินการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องมือ AI ที่ได้รับการฝึกฝนในการวิเคราะห์การสนทนาสามารถจับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งเกินกว่าคำพูดที่เปล่งออกมาได้ พวกมันมีคุณสมบัติขั้นสูงในการวิเคราะห์การสนทนาด้วยเสียงและเน้นย้ำถึงพลวัตของการประชุม โดยการจับเมตริกต่างๆ เช่น การกระจายเวลาในการพูด ส่วนของประเด็นที่ซ้ำกัน พื้นที่ที่ไม่มีการมีส่วนร่วม และการพูดมากเกินไป คุณสามารถ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ในโครงสร้างการประชุมที่มีอยู่ของคุณได้

ดังนั้น คุณสามารถวางแผนการแทรกแซง เช่น การวางแผนวาระการประชุมที่ดีขึ้น การสร้างสมดุลในการมีส่วนร่วม เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมในอนาคตให้มีความมุ่งเน้นและประสิทธิภาพมากขึ้น

ปรับแผนปฏิบัติการประชุมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ตัวอย่างข้อความกระตุ้น:

  • มีงานอะไรบ้างที่มอบหมายให้ฉันในระหว่างการประชุมนี้? กรุณาเพิ่มลงในรายการงานของฉัน
  • เตรียมแผนปฏิบัติการพร้อมงานที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาตามรายการการดำเนินการในที่ประชุมนี้
  • ซิงค์ปฏิทิน Google ของฉันกับงานที่ระบุไว้ในบันทึกการประชุมเหล่านี้

โซลูชันการจดบันทึกด้วย AI สำหรับการประชุมสามารถแปลงรายการสิ่งที่ต้องทำหรือจุดดำเนินการเป็นแผนงานส่วนบุคคลได้เช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้ ระบบอาจวิเคราะห์บันทึกการประชุมในอดีต โปรไฟล์บุคคล ปฏิทินส่วนตัว ตารางเวลา ฯลฯ เพื่อค้นหาประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำ บทบาทของคุณในการประชุมเหล่านี้ กำหนดเวลาที่ต้องดำเนินการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ClickUp AI จะอัปเดตเอกสารและเปลี่ยนรายการที่ต้องดำเนินการให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมายทันทีที่การประชุมสิ้นสุดลง
สร้างรายการการดำเนินการจากบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker

จากนั้น จากข้อมูลเชิงลึกดังกล่าว พวกเขาจะสร้างแผนงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยจัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงกำหนดเส้นตาย การเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อจากแพลตฟอร์มการประชุมไปสู่บันทึกและระบบจัดการงานนี้ ช่วยให้การติดตามผลเป็นเรื่องง่ายขึ้น และสะดวกสบายยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดได้อย่างเต็มที่ และ มีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่า ต่อความสำเร็จโดยรวมของทีม

ความท้าทายในการใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม

การขาดความละเอียดอ่อนทางภาษาธรรมชาติ: เครื่องมือ AI ได้ก้าวหน้าอย่างมากในการถอดเสียงพูดเป็นข้อความ อย่างไรก็ตาม พวกมันอาจประสบปัญหาในการจับความละเอียดอ่อนของคำพูดมนุษย์ เช่น อารมณ์ขัน การประชดประชัน หรือการอ้างอิงทางวัฒนธรรม ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการพลาดหรือตีความข้อมูลสำคัญผิด

การพึ่งพาคุณภาพเสียง: ประสิทธิภาพของ AI ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเสียงที่ป้อนเข้าเป็นอย่างมาก การมีเสียงพูดซ้อนทับ เสียงรบกวนจากพื้นหลังที่ดัง หรือคุณภาพเสียงที่ไม่ดี สามารถส่งผลต่อคุณภาพและความถูกต้องของการถอดเสียงโดยรวม

การรับรู้เชิงลึกที่ไม่ใช้คำพูดอย่างจำกัด: ส่วนสำคัญของการสื่อสารของมนุษย์อยู่ที่สัญญาณที่ไม่ใช้คำพูด เช่น สีหน้า ท่าทาง และน้ำเสียง ซึ่งให้บริบทที่มีคุณค่าในระหว่างการสนทนา อย่างไรก็ตาม เครื่องมือถอดเสียง AI อาจไม่สามารถจับและตีความสัญญาณที่ไม่ใช้คำพูดเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดทางภาษา: เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI อาจไม่สามารถเข้าใจหรือถอดเสียงหลายภาษาหรือสำเนียงได้อย่างถูกต้องเสมอไป เครื่องมือสมัยใหม่กำลังพัฒนาขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาในการจัดการกับบางภาษาหรือสำเนียงท้องถิ่นที่เข้มข้น ซึ่งอาจทำให้ความแม่นยำและความสมบูรณ์ของการถอดเสียงลดลง

การพึ่งพาอินเทอร์เน็ตที่เสถียร: เครื่องมือถอดเสียงด้วย AI มักต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

วิธีการนำเครื่องมือ AI มาใช้สำหรับบันทึกการประชุม

มีหลายวิธีในการสร้างบันทึกโดยใช้ผู้ช่วยประชุม AI มาดูตัวเลือกต่างๆ ที่ควรพิจารณาไปพร้อมๆ กัน ชมวิดีโออธิบายสั้นๆ นี้และอ่านต่อเพื่อสำรวจเครื่องมือเหล่านี้อย่างละเอียด!

ใช้ ASR สำหรับการถอดเสียงด้วย AI แบบเรียลไทม์

ด้วย ASR คุณสามารถตั้งค่าการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และทำให้การจดบันทึกเป็นอัตโนมัติได้ คุณสมบัติอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นClickUp Brainทำได้มากกว่าการสร้างบันทึก ใช้เพื่อถอดเสียงการบันทึกการประชุมที่จับได้ผ่าน Clips (รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง) จากนั้นคุณสามารถใช้การถอดเสียง AI เพื่อสแกนหาไฮไลท์ ข้ามวิดีโอโดยใช้เวลาที่ระบุ และคัดลอกส่วนที่ต้องการ

ใช้เครื่องมือบันทึกโน้ตด้วย AI เพื่อทบทวนบันทึกเสียง

ในขณะที่เครื่องมือ ASR สร้างการถอดความของการประชุมแบบเรียลไทม์ เครื่องมือ AI ที่มีความสามารถในการจดบันทึกจะทำงานร่วมกับไฟล์บันทึกเสียง

แชร์การบันทึกหน้าจอเพื่อสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การส่งอีเมลหลายฉบับหรือการประชุมแบบพบหน้ากัน ด้วย Clip by ClickUp
ใช้ ClickUp Clips เพื่อบันทึกหน้าจอและแชร์วิดีโอกับผู้เข้าร่วมประชุม

ClickUp Clipsเป็นวิธีอัจฉริยะในการยกระดับบันทึกข้อความแบบแมนนวลให้กลายเป็นสื่อที่มีคุณค่ามากขึ้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันในการประชุม:

  • บันทึกกิจกรรมบนหน้าจอ หน้าต่างแอปพลิเคชัน หรือเดสก์ท็อปของคุณขณะนำเสนอ สอนผ่านวิดีโอ สาธิตการใช้งาน ฯลฯ
  • กรอกข้อมูลถอดความ หมายเหตุ และเวลาที่บันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อเน้นจุดสำคัญในการสนทนา
  • แชร์คลิปวิดีโอสำหรับการมีส่วนร่วมแบบไม่พร้อมกันของสมาชิกทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสดได้

เครื่องมือ AI เหล่านี้จะวิเคราะห์ไฟล์เสียงหรือวิดีโอเหล่านี้เพื่อ สร้างบันทึกโดยละเอียด คุณยังสามารถทดลองใช้งานฟังก์ชัน AI ขั้นสูง เช่น การระบุผู้พูด การค้นหาด้วยคำสำคัญ การสร้างเวลาที่ระบุ และการเน้นช่วงเวลาสำคัญ

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสรุปการประชุม

ในบางกรณี คุณอาจมีบันทึกการประชุมที่ต้องการแปลงเป็นบันทึกย่อและสร้างสรุปที่กระชับจากผลลัพธ์ดังกล่าว ในกรณีอื่นๆ คุณอาจมีบันทึกการประชุมอยู่แล้วและต้องการสรุปเพียงอย่างเดียว ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:

  • วิเคราะห์การสนทนาและ ไฮไลต์รายการที่ต้องดำเนินการ โดยอัตโนมัติ จากนั้นแปลงประเด็นการสนทนาที่สามารถดำเนินการได้เป็นงานและมอบหมายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น
  • สร้าง สรุปที่กระชับ จากการอภิปรายหรือการสนทนายาวๆ Brain จะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อนำเสนอการตัดสินใจหลักและขั้นตอนถัดไปของการประชุมเพื่อช่วยให้ทีมมีความสอดคล้องกัน
  • ใช้ฟีเจอร์สรุปเพื่อสร้างภาพรวมโดยย่อของการตัดสินใจที่สำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และข้อสรุปสำคัญได้ในเพียงไม่กี่คลิก
สรุปบันทึกการประชุมอย่างละเอียดด้วย ClickUp Brain
ลองใช้ ClickUp Brain
สรุปบันทึกการประชุมอย่างละเอียดด้วย ClickUp Brain

เชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการ

มีสองวิธีในการดำเนินการนี้ วิธีแรก คุณสามารถเลือกเครื่องมือจดบันทึกที่ใช้ ASR หรือ AI ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการได้ วิธีที่สอง คุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น ClickUp ที่มีฟีเจอร์ AI ในตัวสำหรับการจดบันทึกและการจัดการเอกสาร

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันที่ดีที่สุดที่ใช้ AI สำหรับบันทึกการประชุม:

1. เอกสาร

บันทึกการประชุมพร้อมความคิดเห็นใน ClickUp Docs
บันทึกข้อสังเกตการประชุมและแสดงความคิดเห็นบน ClickUp Docs

ClickUp Docsเป็นศูนย์กลางที่รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เป็นพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันที่คุณและทีมของคุณสามารถ:

  • บันทึกการประชุม เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงและการจัดระเบียบที่ชัดเจน คุณสามารถแก้ไขบันทึกการประชุมเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นโดยใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ เช่น หัวข้อ ข้อความแบบหัวข้อย่อย และตาราง (หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain ในเอกสารได้อีกด้วย)
  • ทบทวนและร่วมแสดงความคิดเห็นในบันทึกการประชุม เนื่องจากเอกสารเป็นแบบร่วมมือและสามารถแชร์ได้ ผู้เข้าร่วมสามารถ แสดงความคิดเห็น เพื่อเพิ่มบริบทและข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้พูดคุยกัน และเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดใดๆ
  • สร้าง ระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง สำหรับบันทึกการประชุมทั้งหมดของคุณ แบ่งปันบันทึกกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเข้าถึงข้อมูล ในขณะที่ยังคงความสอดคล้องของทีมทั้งหมด

2. กระดานไวท์บอร์ด

ClickUp Whiteboardเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากมายบน ClickUp มันช่วยในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียในระหว่างการประชุมด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • แปลความคิดและแนวคิดให้เป็นรูปแบบที่มองเห็นได้ เช่น แผนภูมิความคิด แผนผัง และแผนภาพ ที่ส่งเสริม การสำรวจอย่างสร้างสรรค์และการร่วมมือ
  • มองเห็นความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างงานหรือแนวคิดต่างๆ เพื่อรักษา การมุ่งเน้นที่ภาพรวม ขณะทำงานในรายละเอียดเล็กๆ
  • ฝังไวท์บอร์ดลงในเนื้อหาการประชุมบน Docs เพื่อประสบการณ์การระดมความคิดและการพัฒนาโครงการแบบบูรณาการ
ฝังบัตร Doc ลงในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
สร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการบน ClickUp Whiteboards

3. แม่แบบ

ClickUp ยังมีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยเทมเพลตฟรีมากมายซึ่งสามารถ ปรับแต่งได้ 100% ตามความต้องการของโครงการหรือกระบวนการทำงานของคุณ

บันทึกการหารือทั้งหมดของการประชุมด้วยเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกการหารือทั้งหมดของการประชุมด้วยเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUp

ตัวอย่างเช่นแม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUpมีโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการบันทึกการประชุมเป็นเอกสารใน ClickUp ตั้งแต่กำหนดวาระการประชุมโดยละเอียด การเปลี่ยนแปลงในบันทึกการประชุมครั้งก่อน ไปจนถึงการประกาศต่างๆ แม่แบบนี้ครอบคลุมทุกอย่าง

ให้ทิศทางแก่การหารือของทีมด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ให้ทิศทางแก่การหารือของทีมด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุม ClickUp

ในทำนองเดียวกัน แม่แบบเอกสารที่ปรับแต่งได้สำหรับบันทึกการประชุม ClickUpก็มอบแนวทางที่ชัดเจน ด้วยการกำหนดแนวทางและโครงสร้างสำหรับการประชุมของคุณ คุณสามารถทำให้ทุกการประชุมมีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นการประชุมประจำวันหรือประจำปี

ติดตามการประชุมทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามการประชุมทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตสไตล์บันทึกการประชุม ClickUp

เนื่องจากคุณจะต้องเก็บบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ เราจึงมีเทมเพลตนี้ในClickUp Meeting Note Style ด้วย เทมเพลตการประชุมนี้จะบันทึกสรุปสั้นๆ ของแต่ละการประชุมในรูปแบบที่เรียบง่ายและสร้างคลังข้อมูลกลางที่สามารถค้นหาได้ ทำให้การจัดระเบียบบันทึกง่ายขึ้น พร้อมทั้งช่วยให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างทันท่วงที

4. การผสานรวม

เชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Calendar เพื่อดูการนัดหมายการประชุมที่จัดตารางไว้ใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
ซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณกับ ClickUp เพื่อการจัดการเวลาว่างสำหรับการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณสมบัติและศักยภาพที่ฝังแน่นของ ClickUp ยังไม่เพียงพอ คุณยังสามารถเลือกผสาน ClickUp เข้ากับเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และระบบที่คุณมีอยู่ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ Google Meet และ Microsoft Teams สำหรับการประชุม วิดีโอ ได้เช่นกัน คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Fireflies และ MeetGeek สำหรับการถอดความ แบบเรียลไทม์ ได้เช่นกัน การเชื่อมต่อเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการจัดการโครงการที่ทรงพลังให้กับเครื่องมืออื่น ๆ และทำให้สามารถปรับขนาดได้

ตอบสนองความคาดหวังและก้าวไปไกลกว่าด้วย AI สำหรับการจดบันทึกการประชุม

ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือ AI สำหรับการนำเสนอและกำหนดการประชุม หรือใช้เพื่อสร้างคำบรรยายสดแบบปิด—AI กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในด้านการจดบันทึกการประชุม ที่สำคัญกว่านั้น มันยังวาดภาพอนาคตที่ดีและน่าตื่นเต้นสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึง

เมื่อเทคโนโลยีเติบโตขึ้น คุณจะพบกับผู้ช่วยประชุม AI ที่ใช้งานง่ายขึ้น มุ่งเน้นคุณค่า และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมากขึ้น ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์อารมณ์ จะช่วยให้คุณทราบถึงขวัญกำลังใจของทีม ในขณะที่การแปลภาษาแบบเรียลไทม์จะเชื่อมโยงผู้คนจากภูมิภาคต่างๆ เข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น

ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการก้าวนำหน้าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง แทนที่จะกระจายการลงทุนของคุณไปยังเครื่องมือหลากหลายประเภท ให้เลือกโซลูชันเดียวเพื่อผลตอบแทนที่มากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เริ่มต้นกับ ClickUp และปล่อยให้ AI เปลี่ยนแปลงการดำเนินงานธุรกิจของคุณ

สมัครฟรีบนClickUp ตอนนี้เพื่อทราบวิธีการ!