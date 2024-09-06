การรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังในที่ทำงานสามารถส่งผลต่องานของคุณได้อย่างไร

คุณอยู่ที่โต๊ะทำงาน กำลังเตรียมการนำเสนอ เมื่อคุณสังเกตเห็นกลุ่มคนจากทีมของคุณกำลังรวมตัวกันอยู่—พูดคุยกันเงียบๆ เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
ความอยากรู้อยากเห็นเริ่มขึ้น พวกเขาคุยกันเรื่องอะไร? มันเป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่า?
คุณรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเพราะคุณอยากจะมีส่วนร่วม แต่คุณไม่ได้อยู่ในวงใน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำ แม้แต่ในอดีต คุณก็รู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้ตามงานไม่ทัน
รู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังในที่ทำงานอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดและส่งผลกระทบต่อทั้งพนักงานและองค์กร และมันเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิด
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจสาเหตุของการถูกกีดกันในที่ทำงาน วิธีรับมือกับความรู้สึกโดดเดี่ยวในที่ทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย มาเริ่มกันเลย!🚦
การให้ความมั่นใจอย่างเป็นมิตร: คุณไม่ได้อยู่คนเดียวที่รู้สึกถูกกีดกันในที่ทำงาน แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเช่นนั้นก็ตาม 75% ของพนักงานทั่วโลกรายงานว่าพวกเขารู้สึกถูกกีดกันในที่ทำงาน ตามรายงานของEY ชื่อ 'Belonging Barometer'นั่นหมายความว่า มันมักจะเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกและส่งผลกระทบต่อพวกเราหลายคน
รู้สึกถูกทิ้งไว้ที่ทำงาน: อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง?
รู้สึกถูกกีดกันในที่ทำงานเกิดขึ้นเมื่อคุณถูกกีดกันจากกิจกรรมของทีม การหารือ หรือการสื่อสารทางสังคม การแยกตัวนี้อาจทำให้คุณรู้สึกแปลกแยกและไม่มีแรงจูงใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณและความสัมพันธ์กับทีม
เมื่อคุณรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มันง่ายที่จะโทษตัวเอง ในระยะยาว สิ่งนี้สามารถลุกลามและส่งผลกระทบในทางลบต่อความรู้สึกของคุณที่มีต่องานได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่แท้จริงที่คุณไม่ได้รู้เรื่องตลกภายในกลุ่มหรือรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของทีม อาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ
อาจเป็นเพราะปัญหาที่ลึกซึ้งกว่า เช่น การสื่อสารที่แยกส่วน, ลำดับชั้นที่ไม่ชัดเจน, กลุ่มคนสนิทในที่ทำงาน, หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ทำให้ทุกคนรู้สึกไม่เชื่อมโยงกัน
การระบุสาเหตุที่แท้จริงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ ให้พิจารณาว่าประสบการณ์ของคุณสอดคล้องกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่
🚩 เป็นแค่คุณหรือเป็นวัฒนธรรม?
หลายคนสงสัยว่า "ฉันผิดหรือเปล่า หรือมีอะไรผิดปกติกับทีมของฉัน?"
วิธีที่ดีที่สุดในการพิจารณาว่าคุณตกเป็นเหยื่อของการกีดกันในที่ทำงานหรือไม่ คือการถามตัวเองว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่คาดหวังจากคุณหรือไม่
คุณทำโครงการของตัวเองตรงเวลาหรือไม่? คุณสุภาพ, ร่วมมือ, และทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นพนักงานที่ดีหรือไม่?
หากคุณตอบว่าใช่สำหรับคำถามข้างต้นแต่ยังรู้สึกถูกกีดกันวัฒนธรรมทีมของคุณอาจเป็นสาเหตุ
สัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่สนับสนุนอาจได้แก่:
- คุณมักรู้สึกถูกกีดกันจากการประชุมหรือการหารือที่สำคัญ
- การสื่อสารในทีมมักไม่ชัดเจนหรือขาดความเชื่อมโยง
- การขาดการสนับสนุนและการให้คำปรึกษาทำให้คุณต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
- วัฒนธรรมทำให้คุณรู้สึกว่าควรรู้สึกขอบคุณเพียงแค่ได้มีงานทำ
- คุณมักรู้สึกว่าไม่ได้รับการยกย่องหรือขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณ
- การใช้วลีเช่น 'เราคือครอบครัว' เพื่อทำให้ขอบเขตไม่ชัดเจน
- ปริมาณงานที่มากเกินไปหรือไม่มีหรือมีน้อยมากของเส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
- กลุ่มเพื่อนสนิทในที่ทำงานหรือลำดับชั้นที่ไม่เป็นทางการปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน
🚩 กลุ่มเพื่อนในที่ทำงาน: ชอบหรือไม่ชอบ
คุณอาจคิดว่าการแบ่งกลุ่มเป็นสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังตั้งแต่สมัยมัธยมปลายแล้ว แต่น่าเสียดายที่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไป การแบ่งกลุ่มมักจะปรากฏในรูปแบบหรือลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละที่ทำงาน
หลายที่ทำงานมีกลุ่มเพื่อนสนิท—บางกลุ่มดี บางกลุ่มไม่ค่อยดีนัก กลุ่มที่แน่นแฟ้นเหล่านี้มักก่อตัวขึ้นจากความสนใจ งานที่ทำ หรือลักษณะบุคลิกภาพที่คล้ายคลึงกัน
ในตอนแรก พวกเขาอาจดูไม่มีอันตราย แต่พวกเขาสามารถสร้างอุปสรรคที่แท้จริงสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพวกเขาได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่ากลุ่มเพื่อนทุกกลุ่มจะเลวร้าย บางกลุ่มกลับเป็นเครือข่ายสนับสนุนที่มั่นคง
แต่บ่อยครั้งที่เมื่อกลุ่มเหล่านี้เริ่มก่อตัวขึ้นในสำนักงาน พวกเขามักจะนำไปสู่การกีดกันและการแยกตัว ทำให้ยากสำหรับผู้อื่นที่จะเชื่อมต่อและร่วมมือกัน
🚩 ความจริงที่ซ่อนอยู่ของการถูกกีดกัน
การถูกกีดกันไม่ได้ชัดเจนเสมอไป มันไม่ได้เกี่ยวกับการพลาดงานสังสรรค์หลังเลิกงานหรือไม่มีโอกาสได้พูดในที่ประชุมเท่านั้น
บางครั้ง สิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่า เช่น การไม่ได้รับการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ หรือการถูกมองข้ามในงานสำคัญต่างหากที่สร้างความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมา เรื่องเล็กๆ เหล่านี้อาจสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้คุณรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการยอมรับและขาดความเชื่อมโยงกับทีม
นี่คือสัญญาณของการถูกกีดกันที่มักไม่เห็นบ่อย:
- อีเมลสำคัญ, แชท, หรือเอกสารถูกส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานของคุณ แต่คุณไม่ได้ถูกเพิ่มไว้ในรายการผู้รับเสมอไป
- มีการวางแผนกิจกรรมนอกสถานที่ของทีมหรือการพบปะสังสรรค์หลังเลิกงาน แต่คุณมักไม่ได้รับแจ้งหรือได้รับเชิญในนาทีสุดท้าย
- คุณสังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมงานมักจะพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการบ่อยครั้ง เช่น ระหว่างพักดื่มกาแฟ แต่แทบไม่เคยชวนคุณเข้าร่วมด้วย
- สมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้รับการชี้แนะหรือการให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ แต่คุณต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ด้วยตัวเอง
- เมื่อการมีส่วนร่วมของคุณได้รับการยอมรับแล้ว พวกมันมักจะถูกทำให้ดูน้อยลงหรือไม่ได้รับการเน้นย้ำมากเท่ากับของคนอื่น
- ในระหว่างการประชุม คุณอาจถูกขัดจังหวะบ่อยครั้ง หรือความคิดของคุณถูกปฏิเสธโดยไม่มีการอภิปรายมากนัก
- คุณได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญแต่ไม่ค่อยเป็นที่สนใจอยู่เป็นประจำ
วิธีรับมือกับความรู้สึกถูกทอดทิ้งในที่ทำงาน
เพื่อเปลี่ยนความรู้สึกถูกกีดกันนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้น จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างตรงไปตรงมา และดำเนินการอย่างริเริ่มสร้างสรรค์
นี่คือวิธี 🗂️
✅ มุ่งเน้นที่คุณสามารถควบคุมได้
เมื่อคุณรู้สึกถูกกีดกันในที่ทำงาน คุณอาจเริ่มโทษตัวเองหรือผู้อื่นได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนแรกในการจัดการกับสถานการณ์นี้คือการมองไปที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้—นั่นคือผลงานและทัศนคติของคุณ
ตามการวิจัยที่รวบรวมจากIndeedและMichael Page คุณควรให้ความสำคัญกับสิ่งที่สามารถควบคุมได้ เช่น:
- การปรับปรุงคุณภาพการทำงานของคุณ
- การตั้งเป้าหมายส่วนตัว
- การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของคุณก่อนที่จะสรุปอะไร
- การรักษาทัศนคติเชิงบวกมากขึ้น (เท่าที่เป็นไปได้)
- การหางานอดิเรกนอกสถานที่ทำงาน
- การรับรองและปลูกฝังให้ตนเองตระหนักว่า คุณค่าในตัวเองไม่ได้ถูกกำหนดโดยการกระทำของผู้อื่นหรือผลงานของคุณ
- การทำสมาธิและการช่วยเหลือตนเอง
- การแสวงหาการบำบัด
การมุ่งเน้นที่ผลงานและทัศนคติของคุณสามารถช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจว่าคุณกำลังทำดีที่สุดแล้ว และปัญหาใด ๆ อาจไม่ได้เกิดจากคุณ
หากคุณคิดว่ามีพื้นที่ให้ปรับปรุงได้ คุณสามารถค้นหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของคุณได้ พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของคุณ โดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่า มีการคุยแบบตัวต่อตัวกับผู้จัดการของคุณ และขอคำแนะนำ หากจำเป็น อย่าลังเลที่จะติดต่อฝ่ายบุคคล
✅ ค้นหาเครือข่ายสนับสนุนของคุณ
เพื่อต่อสู้กับการแยกตัวในที่ทำงาน คิดนอกกรอบ. แม้ว่าการเชื่อมต่อกับผู้ที่คุณทำงานใกล้ชิดจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่บางครั้งการสนับสนุนที่ดีที่สุดอาจมาจากการขยายเครือข่ายของคุณ.
มองไปไกลกว่าทีมของคุณในตอนนี้เพื่อค้นหาผู้คนในแผนกอื่น ๆ หรือกลุ่มอาชีพที่มีคุณค่าและความสนใจเหมือนคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถพิจารณาเข้าร่วมกลุ่มวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกบริษัทของคุณได้
การมีส่วนร่วมกับชุมชนบนแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International, และ Meetup สามารถช่วยคุณเชื่อมต่อกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนกันและขยายเครือข่ายของคุณได้ การมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้สามารถมอบมุมมองใหม่ ๆ ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกโดดเดี่ยวได้
✅ สร้างความยืดหยุ่นและความตระหนักรู้ในตนเอง
ความยืดหยุ่นทางจิตใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับการถูกกีดกันในที่ทำงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาแรงจูงใจ (เท่าที่จะทำได้และเหมาะสมกับสุขภาพ) แม้จะต้องเผชิญกับความเครียดและความเหนื่อยล้าที่มักเกิดขึ้นเมื่อรู้สึกถูกทอดทิ้ง
แต่จงจำไว้ว่า ความยืดหยุ่นทางจิตใจไม่ได้หมายถึงการกดทับหรือเพิกเฉยต่อความรู้สึกของคุณ แต่คือการยอมรับมันและหาวิธีรับมือที่ดีต่อสุขภาพ
เพื่อสร้างความยืดหยุ่น ลองทำสิ่งเหล่านี้:
- ฝึกการสะท้อนคิดเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
- จัดการกับอารมณ์ของคุณก่อนที่จะตอบสนอง
- แบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ เพื่อจัดการกับความเครียดและการหมดไฟ
- ประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองอย่างรอบคอบแทนที่จะตอบโต้โดยหุนหันพลันแล่น
การตระหนักถึงสิ่งรอบตัวของคุณยังช่วยจัดการกับความรู้สึกถูกกีดกัน
ถามตัวเองว่าคุณมักรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังในกลุ่มหรือเฉพาะกับบุคคลบางคนหรือไม่ การเข้าใจพลวัตในที่ทำงานของคุณสามารถช่วยให้คุณจัดการกับความคาดหวังและลดความเครียดที่ไม่จำเป็นได้ โดยการปรับแนวทางของคุณให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่
✅ จัดการกับกลุ่มก้อนอย่างมืออาชีพ
ในการรับมือกับกลุ่มคนในออฟฟิศอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องใช้ทั้งไหวพริบและความเป็นมืออาชีพควบคู่กันไป รักษาความเป็นมืออาชีพด้วยการวางตัวเป็นกลาง หลีกเลี่ยงการนินทา และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ
การเมืองในสำนักงานตามที่ Harvard Business Review ได้กล่าวไว้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมได้ คุณเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองในที่ทำงานเพียงแค่คุณเป็นพนักงานในองค์กรนั้น น่าเสียดายที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมกับพลวัตทางการเมืองในที่ทำงานไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนไม่ดี
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจภูมิทัศน์ทางการเมืองในที่ทำงานของคุณ กำหนดว่าบริษัทของคุณมีการเมืองแทรกแซงในระดับน้อย ปานกลาง มาก หรือมากผิดปกติ และดูว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับสไตล์ส่วนตัวและเป้าหมายในอาชีพของคุณอย่างไร
แนวทางขัดแย้งกับความสงบ. พยายามเข้าใจมุมมองที่ต่างกันในขณะที่รักษาคุณค่าทางอาชีพของคุณไว้. แนวทางนี้จะช่วยรักษาชื่อเสียงของคุณและแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติการเป็นผู้นำของคุณ.
หากการกีดกันยังคงดำเนินต่อไป ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์การทำงานแบบตัวต่อตัวภายในกลุ่ม การเชื่อมต่อแบบรายบุคคลสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงและยั่งยืนมากกว่าการเข้ากับกลุ่มก้อนทั้งหมด
บทบาทขององค์กรในการจัดการการกีดกันในที่ทำงาน
คำแนะนำและกลยุทธ์ที่เราได้แบ่งปันจนถึงตอนนี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่วิธีที่คุณในฐานะบุคคลสามารถรับมือกับการถูกกีดกันได้ดีขึ้น
แต่ประเด็นคือ: การกีดกันไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัว แต่เป็นปัญหาขององค์กรด้วย
เมื่อสมาชิกในทีมหรือพนักงานรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมการทำงานโดยรวม
วัฒนธรรมของการกีดกันสามารถนำไปสู่ขวัญกำลังใจที่ลดลง ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำลง และการลาออกที่สูงขึ้น มันสร้างความแตกแยกระหว่างผู้ที่รู้สึกว่าได้รับการยอมรับและผู้ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งสามารถบ่อนทำลายความสามัคคีและความมีประสิทธิภาพของทีมได้
มาสำรวจกันว่าพลวัตเหล่านี้ส่งผลอย่างไรและสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อจัดการในระดับองค์กร 🏢
ผลกระทบจากการรู้สึกถูกทอดทิ้ง
การรู้สึกถูกกีดกันในที่ทำงานสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานของบุคคล ในด้านอารมณ์ มักนำไปสู่ความเหงา ความโกรธ และแม้กระทั่งความอับอาย
งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เป็นพิษในที่ทำงานและการขาดความครอบคลุมส่งผลให้อาการหมดไฟเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พนักงานที่รู้สึกว่าตนเองถูกกีดกันมักประสบกับการลดลงของความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดเรื้อรังและการขาดความผูกพันกับงาน พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานมากขึ้นอีกด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:จงแสดงออกอย่างมั่นใจในที่ทำงานเมื่อต้องจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นพิษ ใช้ประโยคที่เริ่มต้นด้วยคำว่า 'ฉัน' เพื่ออธิบายว่าการกระทำของพวกเขามีผลกระทบต่อคุณอย่างไร โดยเน้นที่ความรู้สึกของคุณมากกว่าการกล่าวโทษ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด. ประสิทธิภาพการทำงานอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง.
เมื่อพนักงานรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แรงจูงใจของพวกเขาก็ลดลงอย่างมาก
งานวิจัยของ BCGเน้นย้ำว่าความสุขในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานที่สนุกกับงานมีแนวโน้มที่จะพิจารณาลาออกน้อยลงถึง 49%
การกีดกันในที่ทำงานสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ภายในทีม ลดความร่วมมือและนวัตกรรม—ซึ่งทั้งสองอย่างล้วนสำคัญต่อความสำเร็จ
นอกจากนี้ การกีดกันยังหมายถึงการพลาดโอกาสที่จะได้รับแนวคิดและพรสวรรค์ที่มีคุณค่า การมองข้ามพนักงานบางกลุ่มอาจนำไปสู่การพลาดโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและอัตราการลาออกที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่มีอายุน้อยและมีความหลากหลาย
องค์กรสามารถทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้?
การส่งเสริมสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมไม่ใช่เพียงแค่การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนความพยายามเหล่านี้โซลูชันของ ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้องค์กรสร้างวัฒนธรรมที่ครอบคลุมและเปิดกว้าง
ด้วยคุณสมบัติเช่นเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงาน, การตั้งเป้าหมาย, และการติดตามความคืบหน้า, ClickUp มอบแพลตฟอร์มกลางเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงพลวัตของทีม.
มาสำรวจขั้นตอนปฏิบัติที่คุณสามารถทำได้โดยใช้ ClickUp เพื่อเสริมสร้างการดำเนินงานเหล่านี้:
ขั้นตอนที่ 1: เป้าหมายและการยอมรับที่ครอบคลุม
สร้างเป้าหมายที่รวมทีมของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว และทำให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเป้าหมายเป็น:
- อย่างน้อย 80% ของพนักงานต้องเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมข้ามแผนกภายในไตรมาสหน้า
- ให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการตัดสินใจของทีมมีการมีส่วนร่วมจากอย่างน้อยสามบทบาทหรือแผนกที่แตกต่างกัน
- ทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือและกระบวนการสื่อสารภายในภายในระยะเวลาหกเดือน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับพนักงานทุกคน
- จัดตั้งโปรแกรมการให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการ โดยมีพนักงานอย่างน้อย 50% จากทุกระดับและทุกแผนกเข้าร่วมเป็นทั้งผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาภายในปีหน้า
คุณยังสามารถส่งเสริมการสร้างทีมได้โดยการกำหนดกิจกรรมเช่น การประชุมระดมความคิด การสลับบทบาทผู้นำ การนำนโยบายเปิดประตู และการปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร
กำหนดเป้าหมายและกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการต้อนรับพนักงานใหม่เช่นกัน สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้อย่างราบรื่นและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมตั้งแต่เริ่มต้น
การจัดการเป้าหมายและกิจกรรมทั้งหมดนี้ด้วยตัวเองอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ClickUp Milestonesสามารถทำให้ง่ายขึ้น
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถ:
- กำหนดวัตถุประสงค์การรวมเป็นเป้าหมายใน ClickUp เพื่อทำเครื่องหมายจุดสำคัญในโครงการความหลากหลายของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและทราบอย่างชัดเจนว่าต้องบรรลุอะไร
- ใช้มุมมองไทม์ไลน์ร่วมกับClickUp Task Dependenciesเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานที่กำลังดำเนินอยู่และให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- เมื่อทีมของคุณทำเป้าหมายสำคัญเสร็จสิ้น คุณสามารถเน้นและเฉลิมฉลองความสำเร็จเหล่านี้ เพื่อเป็นการยอมรับความก้าวหน้าในการเดินทางสู่การมีส่วนร่วมของทุกคน
- คุณสามารถติดตาม Milestones ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในแดชบอร์ด ซึ่งจะแสดงภาพรวมสถานะปัจจุบันของโครงการของคุณให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ช่วยให้คุณประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าคุณอยู่ตรงไหนแล้วและยังมีอะไรที่ต้องทำอีกบ้าง
ขั้นตอนที่ 2: วางแผนกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกคน
คุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนในที่ทำงานมารวมตัวกันได้อย่างแท้จริง? แน่นอนว่าการเฉลิมฉลองแบบไม่เป็นทางการและการพบปะสังสรรค์นั่นเอง
พวกเขาเยี่ยมยอดมากในการส่งเสริมการเชื่อมต่อและสร้างความสามัคคีในทีมของคุณ
คิดถึงการจัดการกิจกรรมที่นำทุกคนมารวมกัน เช่น การรับประทานอาหารกลางวันข้ามแผนก และการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของบริษัทที่เพื่อนร่วมงานสามารถพบปะสังสรรค์และทำความรู้จักกันนอกเหนือจากบทบาทปกติของพวกเขา
คุณสามารถใช้เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมของ ClickUpเพื่อวางแผนทั้งหมดนี้ได้ มันช่วยในการวางแผนและการดำเนินการให้เป็นระบบด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
คุณสามารถสร้างรายการงานที่ปรับแต่งได้เพื่อแยกแต่ละเหตุการณ์ออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและจัดการได้ง่าย การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนได้รับการอัปเดต ในขณะที่การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้มองเห็นกำหนดเวลาได้ชัดเจน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณติดตามงาน กำหนดเวลา และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่างานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมความคิดเห็นโดยไม่ระบุตัวตน
การนำกระบวนการที่ดีกว่ามาใช้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สร้างความแตกต่างหรือไม่ และทำให้แน่ใจว่าพนักงานรู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการรวบรวมความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนจึงมีความสำคัญ
ในแบบสำรวจที่ไม่ระบุชื่อของคุณ ให้รวมคำถามแบบปลายปิดและปลายเปิด เช่น:
- คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการรวมตัวในที่ทำงานเมื่อพูดถึงกิจกรรมของทีม? คุณรู้สึกว่าคุณได้รับการรวมตัวในกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่?
- คุณคิดว่ามีกลุ่มใดในสำนักงานที่ไม่ยอมให้ผู้อื่นเข้าไปในพื้นที่ทำงานของพวกเขาหรือไม่?
- คุณกำลังทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีหรือไม่? เพราะอะไร?
คุณสามารถใช้ข้อมูลตอบกลับจากแบบสำรวจเหล่านี้เพื่อวางแผนขั้นตอนต่อไปและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้น ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้พึ่งพาClickUp Forms
มันช่วยให้การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับมีความแม่นยำโดยใช้ตรรกะเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนตามการตอบกลับของผู้ใช้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลป้อนกลับให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ง่าย ทำให้การแก้ไขปัญหาหรือจุดที่ต้องปรับปรุงในความพยายามด้านการรวมกลุ่มของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตความคิดเห็นของพนักงานของ ClickUpสำหรับกรณีการใช้งานที่คล้ายกันได้ ซึ่งสามารถ:
- จัดการช่องว่างในการสื่อสารและรวบรวมข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ
- ส่งเสริมให้พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลมีส่วนร่วมในกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ โดยรับประกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้า
- จัดให้มีเวทีสำหรับการสนทนาแบบเปิดและนิรนามระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
อีกหนึ่งช่องทางให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจคือแม่แบบ Employee Engagement ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความต้องการ ความปรารถนา เป้าหมาย และข้อมูลส่วนตัวที่แชร์ร่วมกันของเพื่อนร่วมทีมทุกคนได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อสถานที่ทำงาน
ขั้นตอนที่ 4: จัดสรรโอกาสอย่างเท่าเทียม
ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นสมาชิกในทีมบางคนได้รับงานที่มีความสำคัญสูงอยู่เสมอ ในขณะที่คนอื่นๆ กลับถูกมองข้าม คุณอาจสังเกตเห็นว่าสมาชิกบางคนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในโครงการกลุ่ม หรือการมีส่วนร่วมของพวกเขาไม่ได้รับการสังเกต
เพื่อแก้ไขปัญหานี้,Team View ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบาลานซ์ปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ.
ด้วย Team View คุณสามารถดูโครงการ งาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณได้ในที่เดียว ทำให้การกระจายงานง่ายขึ้น คุณสามารถมอบหมายงานให้กับบุคคลต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม
คุณสามารถปรับแต่งมุมมองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามแท็กที่สะท้อนทักษะและความสนใจของสมาชิกในทีมได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณแท็กภารกิจด้วยชุดทักษะเฉพาะหรือประเภทโครงการ สมาชิกในทีมจะสามารถจับคู่กับภารกิจที่สอดคล้องกับความชอบและเป้าหมายในอาชีพของตนได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5: ปรับปรุงการสื่อสารโดยรวม
คุณต้องการให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างอิสระ ปราศจากอุปสรรคของลำดับชั้นหรือกลุ่มคนเฉพาะที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในที่ทำงาน
มุมมองแชทของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับทีมทั้งหมดและทำให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกัน
การสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดเผยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทีมใด ๆ ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องจัดตั้งช่องทางที่โปร่งใสซึ่งทุกคนรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของตน
การตรวจสอบและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทุกคนยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ การส่งเสริมวัฒนธรรมของการฟังอย่างตั้งใจและการตอบสนองอย่างรวดเร็วสามารถสร้างความไว้วางใจและทำให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
ด้วยมุมมองแชท คุณสามารถ:
- แชร์การอัปเดต, แชร์ลิงค์ทรัพยากร, และมีการสนทนาอย่างถูกต้องกับเพื่อนร่วมทีม
- สร้างช่องทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงาน
- มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการพร้อมการกล่าวถึง @ เพื่อแจ้งให้ทีมทราบถึงความคืบหน้าล่าสุด
ส่งเสริมความหลากหลายและการเป็นส่วนหนึ่งในที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp
การจัดการกับการกีดกันในที่ทำงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของทีม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อช่วยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณให้กลายเป็นที่ที่เปิดกว้างและสนับสนุนมากขึ้น ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการจัดกิจกรรมสร้างทีม ClickUp ทำให้ง่ายต่อการรักษาความมีส่วนร่วมและการเชื่อมต่อของทุกคน
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!