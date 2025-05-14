15 อันดับโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีไม่มีลายน้ำที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณเพิ่งบันทึกวิดีโอสอนที่ยอดเยี่ยมหรือการนำเสนอผลงานที่สำคัญเสร็จ แต่เมื่อคุณกดเล่น กลับมีลายน้ำน่ารำคาญอยู่ตรงกลางหน้าจอพอดี
นี่คือช่วงเวลาแห่งความผิดหวังสำหรับทุกคนที่สร้างเนื้อหา
ความจริงก็คือ การหาโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ไม่มีลายน้ำไม่ควรรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรี 15 อันดับแรกที่ไม่มีลายน้ำ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับการซ่อนโลโก้ที่ไม่ต้องการ มาเริ่มกันเลย! 😉
นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุด 15 อันดับแรก:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจออย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)
- OBS Studio (เหมาะสำหรับการถ่ายทอดสดมืออาชีพและการผลิตวิดีโอขั้นสูง)
- ScreenRec (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจแบบทันทีและการแชร์อย่างรวดเร็ว)
- ShareX (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน)
- Loom (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจแบบไม่พร้อมกันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
- กล้องถ่ายทอดสดฟรี (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาและการบันทึกเสียงบรรยาย)
- Screen Pal (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้สร้างเนื้อหาทั่วไป)
- ActivePresenter (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเนื้อหาอีเลิร์นนิงและการจำลองซอฟต์แวร์)
- โปรแกรมบันทึกหน้าจอ Icecream (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกตามกำหนดเวลาและการบันทึกการเล่นเกม)
- Bandicam (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเกมประสิทธิภาพสูงและการจับภาพอุปกรณ์)
- MangoApps (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารองค์กรอย่างรวดเร็วและการแชร์ไฟล์)
- CamStudio (เหมาะสำหรับการบันทึกหน้าจอขั้นพื้นฐานและการใช้งานกับระบบเก่า)
- Monosnap (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงภาพหน้าจออย่างรวดเร็วและการแชร์ทันที)
- Peek (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอ Linux และการพัฒนาโอเพนซอร์ส)
- Recast Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เสริมด้วย AI และการนำวิดีโอมาใช้ใหม่)
คุณควรมองหาอะไรในโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ไม่มีลายน้ำ?
การค้นหาโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ไม่มีลายน้ำที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในคุณภาพของการบันทึกของคุณ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือของคุณ นี่คือคุณสมบัติหลักที่คุณควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถเริ่มบันทึกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสับสนกับตั้งค่าที่ซับซ้อน
- คุณภาพสูงในการบันทึก: มองหาเครื่องมือที่รักษาความคมชัดของวิดีโอและความละเอียดสูง เพื่อให้การบันทึกของคุณยังคงคมชัดและเป็นมืออาชีพ
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์หลากหลายประเภท ช่วยให้คุณสามารถบันทึกได้บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันโดยไม่มีข้อจำกัด
- ประสิทธิภาพที่ราบรื่น: เลือกแอปที่ไม่ใช้ทรัพยากรของระบบมากเกินไปหรือทำให้เกิดการกระตุกขณะบันทึก คุณต้องการให้ประสบการณ์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น แม้ในระหว่างการใช้งานที่ยาวนาน
- เครื่องมือตัดต่อวิดีโอพื้นฐาน:เลือกโปรแกรมบันทึกหน้าจอออนไลน์ที่มีตัวเลือกเช่น การตัดต่อ, การตัดแต่ง, หรือการเพิ่มคำอธิบายเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคุณก่อนการแชร์
- อัปเดตฟรีและการสนับสนุน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีการอัปเดตเป็นประจำและมีบริการสนับสนุนลูกค้าที่เข้าถึงได้ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- การบันทึกเสียงที่เชื่อถือได้: ค้นหาเครื่องมือที่บันทึกเสียงคุณภาพสูงควบคู่ไปกับการบันทึกหน้าจอ เสียงที่ชัดเจนมีความสำคัญเทียบเท่ากับคุณภาพวิดีโอสำหรับการสร้างเนื้อหาที่มืออาชีพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? การบันทึกหน้าจอถูกใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการสตรีมเกมและบทสอน โดยมีแพลตฟอร์มอย่าง Twitch และ YouTube ที่มีผู้ชมหลายล้านคนรับชมเกมเมอร์แชร์การเล่นเกมของพวกเขา
โปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุด 15 อันดับ ไม่มีลายน้ำ
ในรายการนี้ เราได้รวบรวมโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีที่ดีที่สุดสำหรับWindows 10 ที่ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่คมชัดและไม่มีลายน้ำ ✅
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจออย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ออกแบบมาเพื่อรวมโครงการ งาน และการทำงานร่วมกันของทีมทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบ จัดการงาน ติดตามกำหนดเวลา และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
แพลตฟอร์มทรงพลังนี้มอบคุณสมบัติมากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงClickUp Clips ซึ่งเป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอในตัวที่ช่วยให้การบันทึกความคิดเห็น การสร้างวิดีโอสอน หรืออธิบายงานต่างๆ ง่ายกว่าที่เคย
ด้วยขีดจำกัดการบันทึกที่ 45 นาที คุณสามารถสร้างการสาธิตอย่างละเอียดวิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือเซสชันให้ข้อเสนอแนะได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ คลิปจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้สามารถเข้าถึงและแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
สมมติว่าคุณกำลังทำงานกับทีมที่อยู่ห่างไกลและต้องการชี้แจงงานให้ชัดเจน
แทนที่จะเขียนอีเมลยาว ๆ คุณสามารถบันทึกหน้าจอขณะที่คุณกำลังทำภารกิจใน ClickUp พร้อมอธิบายข้อกำหนดของงานนั้น ๆ ได้ แนบคลิปวิดีโอไว้กับงานนั้นโดยตรงเพื่อให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ในเวลาที่สะดวกของตัวเอง
ในทำนองเดียวกัน ระหว่างการปฐมนิเทศ คุณสามารถบันทึกการสาธิตขั้นตอนการทำงานของบริษัทของคุณ นำพนักงานใหม่ผ่านกระบวนการสำคัญทีละขั้นตอน และเข้าถึงได้ผ่านClickUp Clips Hub ซึ่งจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อการใช้งานในอนาคต
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ:
- บันทึกโดยตรงจากความคิดเห็นหรือแถบเครื่องมือ ทำให้สะดวกในการจัดการกับงานหรือปัญหาเฉพาะ
- เลือกตัวเลือกการบันทึกแบบเต็มหน้าจอ, หน้าต่าง, หรือแท็บเบราว์เซอร์ตามความต้องการของคุณ
- ถอดเสียงการบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถอ้างอิงประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องดูคลิปทั้งหมดซ้ำ
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้ด้วยความคิดเห็นที่มีการระบุเวลาบนคลิป ซึ่งช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างแม่นยำในจุดที่ต้องการในบันทึกการบันทึก ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการตรวจสอบการออกแบบ คุณสามารถชี้ให้เห็นส่วนเฉพาะในวิดีโอและมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกในทีมได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกวิดีโอและภาพหน้าจออย่างละเอียด: สร้างการบันทึกหน้าจอได้นานถึง 45 นาทีพร้อมเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของทีม
- เข้าถึงการถอดเสียงอัตโนมัติ: ใช้การถอดเสียงที่สร้างโดย AI เพื่อทำให้การค้นหาง่ายขึ้นและเก็บบันทึกรายละเอียดของการบันทึก
- เพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลาที่บันทึก: ให้ข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจงโดยตรงบนการบันทึก เพื่อเพิ่มความชัดเจนและการทำงานร่วมกันในทีม
- จัดระเบียบคลิปอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ศูนย์กลางคลิปเพื่อจัดเก็บ จัดการ และเข้าถึงการบันทึกได้อย่างง่ายดาย
- แชร์และฝังคลิปได้ทุกที่: เปิดใช้งานการแชร์อย่างรวดเร็วผ่านลิงก์ หรือฝังการบันทึกโดยตรงลงในงาน เอกสาร หรือความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คลิปบันทึกช่วยเพิ่มขีดจำกัดการจัดเก็บข้อมูลในแผนฟรีตลอดไป
- ไม่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการบันทึกหน้าจอ
- มีให้บริการเฉพาะในเวอร์ชันเบราว์เซอร์เท่านั้น ไม่สามารถใช้ในแอปเดสก์ท็อปได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
มันมีคุณสมบัติมากมายที่เหมาะและสามารถใช้งานได้เกือบทุกคน – สำหรับฉัน ฉันได้ใช้เพียงสิ่งที่ฉันคิดว่ามีประโยชน์สำหรับฉันเอง โปรแกรมบันทึกหน้าจอในตัวนั้นยอดเยี่ยมมาก – โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโอสอนสั้น ๆ หากจำเป็น ตั้งแต่การจัดการงาน การติดตามเวลา การตั้งเป้าหมาย การแชร์เอกสาร ไปจนถึงการอัตโนมัติ มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังอัปเดตและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ใช้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่จะติดตามแผนการพัฒนาของพวกเขาหรือสมัครสมาชิกเพื่อรับการอัปเดต
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รักษาหน้าจอเดสก์ท็อปของคุณให้สะอาดและปราศจากความวุ่นวายก่อนเริ่มบันทึก ปิดแท็บและโปรแกรมที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การบันทึกหน้าจอของคุณดูสะอาด เป็นมืออาชีพ และมุ่งเน้นไปที่งานที่กำลังทำอยู่
2. OBS Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายทอดสดแบบมืออาชีพและการผลิตวิดีโอขั้นสูง)
OBS Studio เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับมืออาชีพที่ต้องการความสามารถในการถ่ายทอดสดวิดีโอและการบันทึกหน้าจอขั้นสูง มันให้สภาพแวดล้อมที่เหมือนสตูดิโอพร้อมเครื่องมือที่ทรงพลัง เช่น การจัดองค์ประกอบฉาก การรวมแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง และการผสมเสียง/วิดีโอแบบเรียลไทม์
สิ่งที่ทำให้ OBS โดดเด่นคือระบบปลั๊กอินที่หลากหลายซึ่งช่วยให้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้อย่างละเอียดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มันรองรับผู้สร้างและผู้ออกอากาศที่ต้องการควบคุมการบันทึกและสตรีมสดได้อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในระดับมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OBS Studio
- สร้างเลย์เอาต์ที่ซับซ้อนโดยผสมผสานแหล่งวิดีโอ ข้อความซ้อนทับ และองค์ประกอบของเบราว์เซอร์
- ผสมแหล่งเสียงหลายแหล่งพร้อมการควบคุมระดับเสียงแต่ละตัว, ตัวกรอง, และเอฟเฟ็กต์
- สตรีมไปยังหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันได้ พร้อมปรับบิตเรตและตัวเลือกการเข้ารหัส
- ใช้เอฟเฟกต์แบบเรียลไทม์ เช่น คีย์สี, ลดสัญญาณรบกวน, และการปิดบังภาพ
- บันทึกวิดีโอได้ไม่จำกัดจำนวนในหลายรูปแบบ พร้อมการตั้งค่าที่ปรับแต่งได้สำหรับความละเอียดและอัตราเฟรม
ข้อจำกัดของ OBS Studio
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
- มันใช้ทรัพยากรระบบเป็นจำนวนมาก
- ไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ในตัว
ราคาของ OBS Studio
ฟรี (โอเพนซอร์ส)
OBS Studio คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง OBS Studio อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดโดยรวม แต่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้ยากที่สุด ไม่มีอะไรอัตโนมัติหรือง่ายในนี้เลย คุณต้องตั้งค่าและทดสอบมากมายเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ นั่นคือส่วนหนึ่งของเหตุผลที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะมันให้คุณเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ที่โปรแกรมอื่น ๆ ไม่ให้คุณแม้แต่จะมองเห็นได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Vimeo สำหรับการบันทึกหน้าจออย่างง่ายดาย
3. ScreenRec (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจแบบทันทีและการแชร์อย่างรวดเร็ว)
ScreenRec ช่วยให้การสื่อสารทางธุรกิจง่ายขึ้นด้วยการเน้นการจับภาพหน้าจอแบบทันทีและการแชร์ที่ปลอดภัย ระบบจะสร้างลิงก์สำหรับการแชร์แบบส่วนตัวโดยอัตโนมัติหลังจากการบันทึก และรวมถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีการเข้ารหัส
ด้วยการออกแบบที่น้ำหนักเบาและการเน้นที่การให้ฟังก์ชันการทำงานอย่างรวดเร็ว ScreenRec จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารทางภาพที่รวดเร็วและปลอดภัย การวิเคราะห์ในตัวและผลกระทบต่อระบบที่น้อยทำให้แตกต่างจากเครื่องมือที่ใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งช่วยให้มั่นใจในประสิทธิภาพทั้งในด้านความสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ ScreenRec
- สร้างลิงก์แชร์ที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวได้ทันทีหลังจากการบันทึก เพื่อแบ่งปันเนื้อหาอย่างรวดเร็วพร้อมควบคุมการเข้าถึง
- จัดเก็บการบันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่เข้ารหัส เพื่อให้ไฟล์ของคุณปลอดภัย สำรองข้อมูลไว้ และเข้าถึงได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์
- รับสถิติการรับชมโดยละเอียด รวมถึงระยะเวลาการรับชมและตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เพื่อวัดว่าผู้ชมของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณอย่างไร
- เพลิดเพลินกับความเข้ากันได้หลายแพลตฟอร์ม รับประกันประสิทธิภาพที่ราบรื่นและสม่ำเสมอใน Windows, macOS, Linux และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยไม่สูญเสียคุณภาพ
ข้อจำกัดของ ScreenRec
- อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกได้เพียงห้านาทีในเวอร์ชันฟรีเท่านั้น
- ขาดเครื่องมือตัดต่อวิดีโอพื้นฐาน
- ไม่รองรับการสตรีม
- ตัวเลือกรูปแบบการส่งออกมีน้อย
ราคาของ ScreenRec
- ฟรี
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พรีเมียม: $81/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ScreenRec
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ScreenRec อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้มันมานานกว่า 9 เดือนแล้ว และฉันรู้สึกว่ามันง่ายมากที่จะนำไปใช้ เพราะมันมีหน้าตาผู้ใช้ที่ง่ายมาก และคุณภาพการบันทึกก็สูงมาก ไม่มีลายน้ำให้กวนใจ และสิ่งที่ดีที่สุดคือไฟล์ที่สร้างขึ้นโดยมันมีน้ำหนักเบา และยังมีตัวเลือกให้แชร์และคัดลอกวางในรูปแบบของภาพหน้าจอได้ด้วย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความสามารถในการบันทึกหน้าจอแบบเรียลไทม์ได้เปลี่ยนแปลงการสนับสนุนลูกค้าอย่างมาก ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำผู้ใช้ผ่านขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านวิดีโอ เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
4. ShareX (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอขั้นสูงและการทำงานอัตโนมัติ)
ShareX ไม่เพียงแต่บันทึกหน้าจอขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติและการปรับแต่งตามความต้องการอีกด้วย รองรับทุกอย่างตั้งแต่การจับภาพหน้าจออย่างง่ายไปจนถึงกระบวนการอัตโนมัติที่ซับซ้อน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพที่ให้ความสำคัญกับความแม่นยำและประสิทธิภาพ
ด้วยการผสานรวมกับบริการโฮสติ้งมากกว่า 80 บริการ ShareX ช่วยให้การแชร์ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ ShareX
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อประมวลผล อัปโหลด และแชร์สิ่งที่จับภาพไว้โดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับบริการโฮสต์ไฟล์และย่อลิงก์มากกว่า 80 แห่งเพื่อการแชร์ที่ยืดหยุ่น
- จับภาพหน้าจอและบันทึกวิดีโอพร้อมการเลือกพื้นที่อย่างแม่นยำและรองรับการใช้ปุ่มลัด
- ดึงข้อความจากภาพโดยใช้ฟังก์ชัน OCR ในตัวสำหรับการแปลงข้อความอย่างรวดเร็ว
- แก้ไขรูปภาพด้วยคำอธิบายประกอบ เอฟเฟกต์ และเครื่องมือจัดรูปแบบ เพื่อสร้างภาพที่ดูเป็นมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ ShareX
- มีให้ใช้งานเฉพาะบน Windows เท่านั้น ทำให้การใช้งานข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปไม่ได้
- การใช้หน่วยความจำสูงเมื่อทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
- คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเฉพาะทาง
ราคาของ ShareX
ฟรี
คะแนนและรีวิว ShareX
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ShareX อย่างไรบ้าง?
ShareX ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือจับภาพหน้าจอธรรมดา แต่เป็นชุดเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพที่ครบครัน มีทั้งโปรแกรมดูภาพ, แก้ไขภาพ, รวมภาพ, แยกภาพ และอัปโหลดไฟล์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสร้าง QR โค้ด, เลือกสี, ไม้บรรทัด และสร้างอัลบั้มภาพขนาดย่ออีกด้วย ShareX ยังสามารถจับภาพหน้าต่างแบบโปร่งใส (เอฟเฟกต์กระจก) โดยไม่ให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านหลังอีกด้วย
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกและคู่แข่งของ 10 Screen Studio
5. ลูม (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจแบบไม่พร้อมกันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Loom ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการประชุมสด โดยเน้นการบันทึกวิดีโอแบบไม่พร้อมกันและการแชร์ทันที คุณสมบัติที่โดดเด่น ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้ชมแบบเรียลไทม์ เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่ผสานรวมไว้ และคลังข้อมูลของทีม
การใช้ Loomเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับทีมและองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารของตน เครื่องมือนี้ช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลอัปเดต การอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน และการส่งเสริมการร่วมมือกันข้ามเขตเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- สร้างลิงก์วิดีโอที่สามารถแชร์ได้ทันที พร้อมตัวเลือกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยข้อมูลเชิงลึก เช่น เวลาการรับชมและการโต้ตอบ
- จัดระเบียบเนื้อหาให้เป็นคลังที่สามารถค้นหาได้โดยใช้โฟลเดอร์และแท็กที่กำหนดเอง
- แก้ไขวิดีโอได้อย่างรวดเร็วด้วยการตัดต่อ, รวมวิดีโอ, และการปรับแต่งภาพปก
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- แผนฟรีจำกัดระยะเวลาวิดีโอ
- คุณสมบัติพรีเมียม เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล จะมีราคาสูงกว่า
- คุณภาพการบันทึกขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก
การกำหนดราคาแบบลวดลายทอผ้า
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ + AI: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (2,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Loom อย่างไรบ้าง?
ฉันเริ่มทำแบบนั้นในปีนี้และลูกค้าชอบมาก จริงๆ แล้ว ฉันไม่เคยได้รับคำติชมที่ดีขนาดนี้มาก่อนเลย นอกจากนี้ยังมีบางครั้งที่ฉันพบข้อผิดพลาดในวิดีโอที่ผ่านการตรวจสอบไปแล้ว ดังนั้นฉันจึงสามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้า ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฉันคืออินเทอร์เน็ตของฉันไม่เสถียรบางครั้ง Loom จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตระหว่างวิดีโอ ดังนั้นเมื่ออินเทอร์เน็ตของฉันขัดข้อง วิดีโอจึงไม่ทำงาน
🔍 คุณทราบหรือไม่? ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอบางตัวสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของเมาส์ได้ โดยจะโฟกัสไปที่เคอร์เซอร์โดยอัตโนมัติหรือเพิ่มเอฟเฟกต์เพื่อเน้นการกระทำ ช่วยให้ผู้ชมติดตามเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
6. แคมฟรี (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาทางการศึกษาและการบันทึกเสียงพากย์)
Free Cam มุ่งเน้นการเพิ่มความชัดเจนของเสียงผ่านฟีเจอร์ลดเสียงรบกวนในตัวและฟังก์ชันการแก้ไขเสียง อินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวนช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกได้โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น ในขณะที่แนวทางที่เน้นเสียงเป็นหลักทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอนและนำเสนอ
แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงไปตรงมาและเสียงที่ชัดเจน มอบประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเด่นของกล้องฟรี
- เพิ่มคุณภาพเสียงในวิดีโอของคุณโดยใช้เครื่องมือลดเสียงรบกวนและแก้ไขเสียง ทำให้การบันทึกของคุณดูเป็นมืออาชีพและน่าสนใจยิ่งขึ้น
- สร้างวิดีโอสอนที่ดูเป็นมืออาชีพด้วยเอฟเฟกต์การตัดและเฟดในตัวที่ช่วยให้คุณแก้ไขข้อผิดพลาดหรือส่วนที่ไม่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มการเปลี่ยนฉากที่ราบรื่น
- ส่งออกการบันทึกในรูปแบบ WMV พร้อมตัวเลือกคุณภาพที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับความละเอียดและขนาดไฟล์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อจำกัดของกล้องฟรี
- ใช้งานได้เฉพาะบนอุปกรณ์ Windows เท่านั้น
- การบันทึกเสียงระบบไม่สม่ำเสมอในบางเวอร์ชันของ Windows
ราคาของกล้องฟรี
- ฟรี
- Cam Pro: $227/ปี
การให้คะแนนและรีวิวกล้องฟรี
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Free Cam อย่างไรบ้าง?
ฟรีแคมเกือบจะใช้งานง่ายโดยสัญชาตญาณอย่างสมบูรณ์ ฉันสามารถติดตั้งและสร้างวิดีโอแนะนำการใช้งานอย่างง่ายได้ในเวลาเพียง 15 นาที มีตัวแก้ไขพื้นฐานมากสำหรับตัดเนื้อหาที่ไม่ต้องการ ใช้งานง่ายเท่าที่สิ่งใดจะทำได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปรับอัตราเฟรมของการบันทึกหน้าจอของคุณเพื่อให้การเล่นวิดีโอราบรื่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว เช่น เกมหรือวิดีโอสอนที่มีแอคชั่นมาก
7. Screen Pal (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบทเรียนอย่างรวดเร็วและผู้สร้างเนื้อหาทั่วไป)
Screen Pal ทำให้การบันทึกหน้าจอเป็นเรื่องง่ายสำหรับครูผู้สอนและผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์การเขียนสคริปต์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่คำบรรยายแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้
การผสานรวมการเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการซิงโครไนซ์ผ่านมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการบันทึกของตนได้จากทุกที่. Screen Pal เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันการบันทึกที่ตรงไปตรงมาพร้อมความสะดวกสบายและการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Screen Pal
- ปรับปรุงกระบวนการบันทึกของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์สคริปต์ในตัวและระบบโทรสคริปต์
- สร้างคำบรรยายโดยอัตโนมัติและแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณสามารถเข้าถึงได้และสอดคล้องกับเนื้อหาที่พูดอย่างถูกต้อง
- ซิงค์การบันทึกของคุณข้ามอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้แอปมือถือและการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสลับการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
- เผยแพร่วิดีโอของคุณไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube ได้โดยตรงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว หมดปัญหาการอัปโหลดด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Screen Pal
- การบันทึกแบบ Full HD ต้องมีการสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย
- รูปแบบการส่งออกที่จำกัดทำให้ผู้ใช้ขั้นสูงมีความยืดหยุ่นน้อยลง
- คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้เพียงไม่เกิน 15 นาที
ราคาของ Screen Pal
ธุรกิจ
- โซโล เดลักซ์: $3/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โซโล พรีเมียร์: $6/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โซโล แม็กซ์: $10/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมธุรกิจ: $8/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การศึกษา
- โซโล เดลักซ์ เอ็ดดู: $2/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โซโล พรีเมียร์ เอ็ดดู: $4/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โซโล แม็กซ์ เอ็ดดู: $6/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมการศึกษา: $2/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Screen Pal
- G2: 4. 4/5 (100 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Screen Pal อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้ ScreenPal มาเป็นเวลานานมากแล้ว ฉันใช้มันเพื่อสร้างวิดีโอสำหรับการฝึกอบรมให้กับลูกค้าของฉันเป็นหลัก การดาวน์โหลดไฟล์รวมถึงการมีลิงก์ที่โพสต์ไว้ในคลาวด์ทำให้การแชร์และเก็บรักษาในระยะยาวเป็นเรื่องง่ายมาก ตัวเครื่องมือเองก็ใช้งานง่ายมากและมีฟังก์ชันหลักทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการแก้ไข […]."
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: จัดระเบียบการบันทึกของคุณในโฟลเดอร์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและแชร์กับสมาชิกในทีมหรือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
8. ActivePresenter (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาเนื้อหา e-learning และการจำลองซอฟต์แวร์)
ActivePresenter เปลี่ยนแปลงการสร้างเนื้อหาอีเลิร์นนิงด้วยการผสมผสานระหว่างการบันทึกหน้าจอและเครื่องมือสร้างหลักสูตรแบบโต้ตอบ ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างการจำลองซอฟต์แวร์และวิดีโอการฝึกอบรม
แพลตฟอร์มนี้สร้างบทเรียนแบบทีละขั้นตอนและการประเมินผลจากการบันทึกการกระทำ ทำให้แตกต่างจากโปรแกรมบันทึกทั่วไป โดยมุ่งเน้นเฉพาะนักออกแบบการเรียนการสอนและผู้ฝึกอบรมในองค์กร พร้อมฟีเจอร์สำหรับการพัฒนาเนื้อหาอย่างมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ ActivePresenter
- สร้างการจำลองซอฟต์แวร์แบบโต้ตอบด้วยการตรวจจับขั้นตอนอัตโนมัติเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีโครงสร้าง
- สร้างเนื้อหาการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน SCORM ได้โดยตรงจากการบันทึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างหลักสูตร
- ใช้การจับภาพอัจฉริยะขั้นสูงที่เพิ่มคำอธิบายประกอบและคำบรรยายโดยอัตโนมัติให้กับเนื้อหาที่บันทึกไว้
- แก้ไขวิดีโอด้วยไทม์ไลน์หลายชั้น มอบความยืดหยุ่นสำหรับโปรเจกต์ที่ซับซ้อนและละเอียด
- พัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผลโดยใช้แม่แบบที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ข้อจำกัดของ ActivePresenter
- ความต้องการของระบบสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ง่ายกว่า
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการผสานระบบคลาวด์
- การประมวลผลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำให้ระบบช้าลงได้
ราคาของ ActivePresenter
- มาตรฐาน: $199/ไลเซนส์
- ข้อดี: $399/ไลเซนส์
- Pro Edu: $199/ไลเซนส์
การให้คะแนนและรีวิวของ ActivePresenter
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (65+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ActivePresenter อย่างไรบ้าง?
ในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ผมได้ใช้ ActivePresenter จนถึงตอนนี้ ผมรู้สึกประทับใจอย่างมากกับฟังก์ชันการทำงานที่สามารถพัฒนาได้ด้วยเครื่องมือนี้ ในขณะที่บางคนอาจชอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายและเหมาะกับผู้เริ่มต้น ผมกลับชอบที่จะเริ่มต้นจากกระดานเปล่า และผมชื่นชมที่เครื่องมือสร้างสื่อการสอนนี้สามารถสร้างสมดุลให้กับประสบการณ์ของทั้งผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วางแผนการบันทึกหน้าจอของคุณล่วงหน้าโดยการเขียนสคริปต์หรือร่างหัวข้อสำคัญ เพื่อให้วิดีโอของคุณกระชับและตรงประเด็น
9. Icecream Screen Recorder (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกตามกำหนดเวลาและการบันทึกการเล่นเกม)
Icecream Screen Recorder เชี่ยวชาญในการบันทึกตามกำหนดเวลาและการจับภาพเกมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบการควบคุมที่แม่นยำทั้งในด้านตารางเวลาการบันทึกและประสิทธิภาพของเกม
เครื่องมือนี้รองรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและไร้ปัญหาสำหรับการบันทึกการเล่นเกมหรือการบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติ คีย์ลัดที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือวาดภาพ และฟีเจอร์ซ้อนทับเว็บแคมช่วยเพิ่มประสบการณ์การบันทึกให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Icecream Screen Recorder
- ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่กำหนดเองสำหรับการบันทึกที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า ช่วยให้การทำงานเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- ปรับแต่งการควบคุมการบันทึกด้วยปุ่มลัดเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและการทำงานที่ราบรื่นในระหว่างการบันทึกสด
- จัดการประวัติการบันทึกผ่านโครงการที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ ทำให้ง่ายต่อการติดตามและแก้ไขไฟล์ในอดีต
- วาดคำอธิบายประกอบโดยตรงระหว่างการบันทึกสดเพื่อเน้นจุดสำคัญหรือเพิ่มคำแนะนำด้วยภาพ
ข้อจำกัดของ Icecream Screen Recorder
- เวอร์ชันฟรีจำกัดเวลาการบันทึกและรูปแบบการส่งออก
- การผสานรวมพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับเสียงเมื่อใช้ฟีเจอร์หยุดชั่วคราว
ราคาของ Icecream Screen Recorder
- ใบอนุญาต 1 ปี: $29.95 (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ใบอนุญาตตลอดชีพ: $59.95 (ชำระครั้งเดียว)
- แพ็กเกจ PRO วิดีโอ: $78 (ชำระเงินครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิว Icecream Screen Recorder
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Icecream Screen Recorder อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ของไอศกรีม ซึ่งเบาและใช้งานง่าย ข้อความที่อ่านง่ายและเข้าใจง่าย ฟีเจอร์ที่ฉันชอบมากที่สุดคือเครื่องบันทึกเปิดอยู่ และคุณสามารถบันทึกการนำเสนอของคุณด้วยกล้องบันทึกวิดีโอของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการแชร์คุณสมบัติทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณกำลังบันทึกวิดีโอสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ ลองแบ่งการบันทึกออกเป็นส่วน ๆ แล้วค่อยนำแต่ละส่วนมาต่อกันในภายหลัง เพื่อรักษาสมาธิและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทำงานที่ยาวนาน
10. Bandicam (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเกมประสิทธิภาพสูงและการจับภาพอุปกรณ์)
Bandicam บันทึกหน้าจอและอุปกรณ์ภายนอก เช่น เว็บแคมหรือเครื่องเล่นเกม โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น เทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์ช่วยลดขนาดไฟล์ในขณะที่ยังคงความคมชัดของวิดีโอ
นักเล่นเกมและนักสร้างสรรค์เนื้อหาสามารถพึ่งพาคุณสมบัติของมันเพื่อบันทึกภาพคุณภาพสูง, ใส่คำอธิบายในเวลาจริง, หรือจัดตารางการบันทึกเพื่อความสะดวก.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bandicam
- บันทึกการเล่นเกมโดยมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพน้อยที่สุด ช่วยให้การทำงานราบรื่นแม้ในระหว่างการใช้งานหนัก
- บันทึกวิดีโอจากอุปกรณ์ภายนอก เช่น เว็บแคมและเครื่องเล่นเกม ผ่าน HDMI พร้อมการแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์เพื่อการปรับแต่งที่แม่นยำ
- บันทึกการบันทึกโดยอัตโนมัติด้วยฟังก์ชันการกำหนดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่วงเวลาสำคัญที่พลาดไปแม้ไม่มีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- เน้นกิจกรรมด้วยเอฟเฟกต์การคลิกเมาส์และการแสดงภาพการกดแป้นพิมพ์เพื่อเพิ่มความชัดเจนและการมีส่วนร่วมในวิดีโอการสอน
ข้อจำกัดของ Bandicam
- มีให้ใช้งานเฉพาะบน Windows เท่านั้น
- ไม่มีฟังก์ชันการถ่ายทอดสดในตัว
- แผนฟรีจำกัดการบันทึกไว้ที่ 10 นาที
ราคาของ Bandicam
- ใบอนุญาตส่วนบุคคล: $2. 78/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) หรือ $44. 96 (ตลอดชีพ)
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจและการศึกษา: $49.46 (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Bandicam
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bandicam อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ฉันคิดว่าคุณสมบัติของมันคือ มันทำให้ฉันสามารถบันทึกหน้าจอได้นานกว่า 8 ชั่วโมง และมันง่ายมากที่จะใช้ เพราะหลังจากบันทึกเสร็จแล้ว มันจะบันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย ฉันได้แนะนำให้เพื่อน ๆ ของฉันใช้ และทราบว่ามันไม่รองรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ และมันไม่มีคุณสมบัติของวิดเจ็ตที่ง่ายต่อการใช้งานเมื่อคุณต้องการบันทึกเหมือนกับเครื่องบันทึกอื่น ๆ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เมื่อคุณต้องการจดบันทึกจากวิดีโอ ให้มองหาโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ช่วยให้คุณจับภาพเฉพาะส่วนของวิดีโอที่ต้องการ พร้อมฟีเจอร์การจดบันทึกแบบข้อความไปด้วย วิธีนี้จะช่วยให้คุณจดรายละเอียดสำคัญได้อย่างง่ายดายขณะบันทึกวิดีโอ
11. MangoApps (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารองค์กรอย่างรวดเร็วและการแชร์ไฟล์)
MangoApps มุ่งเน้นการทำให้การสื่อสารในองค์กรราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยผสานการบันทึกหน้าจอเข้ากับเครื่องมือสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ระบบนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างการสื่อสาร และแชร์การบันทึกได้อย่างปลอดภัยระหว่างทีมต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานกับระบบสื่อสารขององค์กรได้ ซึ่งมอบความยืดหยุ่นสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ MangoApps
- แชร์ไฟล์องค์กรอย่างปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและรับรองว่าข้อมูลของคุณจะยังคงปลอดภัย
- เปิดโอกาสให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความคิดเห็นแบบเรียงลำดับบนการบันทึก ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและติดตามข้อเสนอแนะตามบริบทได้อย่างง่ายดาย
- จัดเก็บการบันทึกทั้งหมดไว้ในคลาวด์ พร้อมตัวเลือกในการจัดการการเข้าถึงและสิทธิ์ของทีม ให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแชร์เนื้อหาได้
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มองค์กร เช่น Microsoft Teams หรือ Slack เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ MangoApps
- พื้นที่จัดเก็บฟรีอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมหรือโครงการขนาดใหญ่
- ไม่รองรับการใช้งานแบบออฟไลน์ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมระยะไกล
- ผู้ใช้รายงานว่าอินเตอร์เฟซค่อนข้างล้าสมัย และอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ราคาของ MangoApps
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MangoApps
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 125 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 145 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MangoApps อย่างไรบ้าง?
เอกสารการเริ่มต้นใช้งานได้รับการวางแผนอย่างดี และการสนับสนุนในทุกปัญหาหรือคำแนะนำเป็นกันเองและยอดเยี่ยมมาก ซีรีส์วิดีโอ Brown Bag และวิดีโอสนับสนุนฟีเจอร์ต่างๆ เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยม ในฐานะผู้ดูแลระบบและบรรณาธิการ เราใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้หลายครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่พนักงานใช้ทุกวันทั่วทั้งบริษัท แพลตฟอร์มนี้พิสูจน์แล้วว่ามีความเสถียรมาก
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาดโปรแกรมบันทึกหน้าจอมีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023และคาดว่าจะเติบโตถึง 2.1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2031 โดยเติบโตในอัตรา 6.5% ต่อปีตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2031
12. CamStudio (เหมาะสำหรับการบันทึกหน้าจอขั้นพื้นฐานและการใช้งานกับระบบเก่า)
CamStudio เป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มีฮาร์ดแวร์เก่าหรือทรัพยากรระบบน้อย มันมอบคุณสมบัติการบันทึกหน้าจอหลัก ๆ ให้ผู้ใช้สามารถบันทึกหน้าจอได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เครื่องมือนี้มุ่งเน้นที่ความเรียบง่าย โดยนำเสนอฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงไปตรงมาสำหรับความต้องการในการบันทึกพื้นฐานและโครงการขนาดเล็ก
คุณสมบัติเด่นของ CamStudio
- เลือกพื้นที่หรือหน้าต่างเฉพาะเพื่อบันทึกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและมุ่งเน้นมากขึ้น โดยปราศจากสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นจากส่วนอื่น ๆ ของหน้าจอ
- เพิ่มข้อความหรือคำอธิบายในระหว่างการบันทึกเพื่อเน้นจุดสำคัญและชี้นำความสนใจของผู้ชม
- ปรับแต่งเอฟเฟกต์เคอร์เซอร์เพื่อดึงดูดความสนใจไปยังพื้นที่สำคัญระหว่างการเล่น เพื่อให้องค์ประกอบที่สำคัญโดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับการสื่อสารที่ชัดเจน
- แปลงไฟล์บันทึกเป็นไฟล์ SWF เพื่อให้ใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มบนเว็บได้ ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันเนื้อหาของคุณในสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ CamStudio
- การพัฒนาเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ส่งผลให้มีการอัปเดตหรือฟีเจอร์ใหม่น้อยลง
- ตัวเลือกการบันทึกมีจำกัดเฉพาะฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น โดยไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
- ไม่รองรับรูปแบบไฟล์เช่น MP4 หรือ MOV เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
ราคาของ CamStudio
ฟรี
คะแนนและรีวิวของ CamStudio
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง CamStudaio อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ลองใช้ CamStudio ซึ่งเป็นทางเลือกแบบโอเพนซอร์สและฟรี ซึ่งฉันเชื่อว่าถูกตั้งชื่อและออกแบบตาม Camtasia และประสิทธิภาพไม่ดีเท่า – ได้เพียง 5fps สำหรับแอนิเมชันที่หนักเท่ากัน – แต่ฉันคิดว่ามันใช้งานได้หากคุณกำลังบันทึกแอปง่ายๆ ที่ไม่มีการรีเฟรชหน้าจอมากนัก
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: โปรดระวังเวลาขณะบันทึก หากคุณกำลังสร้างวิดีโอสอน กรุณาทำให้กระชับเพื่อรักษาความสนใจของผู้ชม
13. Monosnap (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงภาพหน้าจออย่างรวดเร็วและการแชร์ทันที)
Monosnap ทำให้การสื่อสารด้วยภาพง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสำหรับการแก้ไขภาพหน้าจอ, การบันทึกหน้าจอ, และการแชร์อย่างรวดเร็ว. เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ภาพเพื่ออธิบายความคิดหรือกระบวนการ, พร้อมคุณสมบัติเช่นเครื่องมือสำหรับทำเครื่องหมายและระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อช่วยในการทำงานร่วมกัน.
คุณสามารถจับภาพและแก้ไขภาพหน้าจอหรือการบันทึก และแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน. สิ่งนี้ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การอัปเดตภาพและแชร์ข้อมูลเป็นเรื่องง่ายในเวลาจริง.
คุณสมบัติเด่นของ Monosnap
- แชร์การบันทึกได้ทันทีด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ผสานรวมและตัวเลือกการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัย
- ปรับปรุงภาพหน้าจอด้วยเครื่องมือแก้ไขขั้นสูง เช่น ฟีเจอร์การใส่คำอธิบายประกอบและการเน้นข้อความ
- โฮสต์รูปภาพบนเซิร์ฟเวอร์ในตัวและสร้าง URL สั้นสำหรับการแชร์ที่ง่ายดาย
- บันทึกคลิปวิดีโอสั้น ๆ และแก้ไขได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มเพื่อการส่งงานที่รวดเร็ว
- เบลอหรือพิกเซลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในภาพหน้าจอเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวในระหว่างการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Monosnap
- คุณสมบัติการบันทึกเป็นพื้นฐานและอาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ขั้นสูง
- แผนฟรีมีความจุในการจัดเก็บที่จำกัด ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดใหญ่
- เครื่องมือการจัดระเบียบมีน้อย ทำให้ยากต่อการจัดการไฟล์จำนวนมาก
ราคาของ Monosnap
- ฟรี
- ไม่ใช้เพื่อการค้า: $3/เดือน
- เชิงพาณิชย์: 10 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Monosnap
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monosnap อย่างไรบ้าง?
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Monosnap ที่ฉันเคยใช้ มันสร้างไฟล์ mp4 ขนาดเล็กและสวยงามได้ และให้คุณบันทึกทั้งหน้าจอหรือพื้นที่ที่ลากเลือก (ตามที่คุณต้องการ) รวมถึงเสียงจากไมโครโฟนได้ด้วย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณต้องการประสบการณ์การบันทึกที่ไร้ความยุ่งยากให้เลือกใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอที่มีส่วนขยาย Chrome ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณเริ่มบันทึกได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งหรือเปิดแอปพลิเคชันแยกต่างหาก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกบทเรียนออนไลน์ การประชุม หรือสัมมนาผ่านเว็บขณะเดินทาง
14. Peek (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอ Linux และการพัฒนาโอเพนซอร์ส)
Peek ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ Linux ที่ต้องการวิธีง่ายๆ ในการบันทึก GIF ขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง มันทำให้ทุกอย่างเรียบง่าย โดยเน้นที่การจับภาพอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความซับซ้อนของเครื่องมือบันทึกหน้าจอแบบดั้งเดิม
เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ทำให้ใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องตั้งค่ามาก คุณสามารถปรับอัตราเฟรมและคุณภาพได้ตามต้องการ และแชร์ไฟล์ GIF ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นที่ห้ามพลาด
- สร้างไฟล์ GIF แบบบันทึกที่เบาและเหมาะสำหรับขนาดไฟล์ที่เล็ก พร้อมโหลดได้รวดเร็วบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- ใช้ประสิทธิภาพที่รองรับ Linux โดยตรงเพื่อให้ได้การบันทึกที่ราบรื่นและเชื่อถือได้โดยไม่มีการล่าช้าหรือการขัดจังหวะ
- ปรับอัตราเฟรมและคุณภาพของภาพตามความต้องการเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณ โดยพิจารณาว่าคุณต้องการรายละเอียดที่สูงขึ้นหรือการโหลดไฟล์ที่รวดเร็วขึ้น
- แชร์การบันทึกอย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวเลือกการส่งออกที่มีอยู่ในตัวเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- บันทึกพื้นที่เฉพาะหรือหน้าต่างด้วยการกำหนดค่าแบบกำหนดเองเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดในการดู
- ใช้งานได้เฉพาะบน Linux เท่านั้น ทำให้กลุ่มผู้ใช้จำกัดอยู่เฉพาะผู้ใช้ระบบปฏิบัติการนี้
- ตัวเลือกการบันทึกถูกจำกัดไว้ที่ไฟล์ GIF เท่านั้น โดยไม่สามารถบันทึกวิดีโอหรือเสียงได้
ดูราคาเบื้องต้น
- ฟรี
ดูคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
15. Recast Studio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เสริมด้วย AI และการนำวิดีโอมาใช้ใหม่)
Recast Studio ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาโดยใช้การนำวิดีโอมาใช้ใหม่ด้วย AI
แทนที่จะแก้ไขด้วยตนเอง คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างคลิปที่เหมาะกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเพิ่มคำบรรยายและสร้างการถอดความได้ด้วยตัวเองอีกด้วย เครื่องมือนี้มุ่งเน้นไปที่การทำให้กระบวนการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้สร้างเนื้อหา
ด้วยเทมเพลตและระบบวิเคราะห์ในตัวสำหรับการมีส่วนร่วมของผู้ชม มันสนับสนุนการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่องทางต่าง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Recast Studio
- ใช้เครื่องมือ AI เพื่อแปลงการบันทึกให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ชมและแพลตฟอร์มต่างๆ
- สร้างคำบรรยายและถอดความโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วม
- สร้างคลิปวิดีโอพร้อมใช้งานบนโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผลดีที่สุด
- นำวิดีโอที่มีอยู่มาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ สำหรับแพลตฟอร์มเช่น YouTube หรือ Instagram
ข้อจำกัดของสตูดิโอรีแคสต์
- แผนฟรีให้บริการเวลาประมวลผล AI อย่างจำกัด ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก
- ไม่มีการนำเสนอฟังก์ชันการบันทึกขั้นสูง เน้นไปที่การแก้ไขและการนำกลับมาใช้ใหม่มากกว่า
ราคาสตูดิโอรีแคสต์
- เริ่มต้น: $17/เดือน
- พรีเมียม: $57/เดือน
- มืออาชีพ: 37 ดอลลาร์/เดือน
เรคคาสต์ สตูดิโอ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Recast Studio อย่างไรบ้าง?
ดีใจมากที่ได้พบเว็บไซต์นี้! Recast ทำให้การติดต่อกับผู้ดูแลระบบสำหรับพอดแคสต์ของฉันง่ายขึ้นมาก ฉันลองหาหลายที่แล้วแต่ไม่พบอะไรที่มีคุณสมบัติเหมือนกับ Recast Studio เลย รู้สึกพอใจกับประสบการณ์นี้มาก หากสามารถพัฒนาเป็นแอปสำหรับ iOS หรือซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้สำหรับ Mac เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายขึ้นได้ก็จะดีมากค่ะ/ครับ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สำหรับการบันทึกหน้าจอที่ยาวนานขึ้น ให้ใช้การหยุดพักและแบ่งช่วงเพื่อป้องกันปัญหาทางเทคนิค และทำให้การแก้ไขง่ายขึ้นโดยให้จุดหยุดตามธรรมชาติแก่ตัวเอง
คลิกเพื่อลงมือทำด้วยคลิป ClickUp
และนี่คือทั้งหมด! รวบรวมเครื่องมือที่ให้คุณบันทึกหน้าจอของคุณได้โดยไม่มีการ์ดน้ำน่ารำคาญมาขวางทางคุณ ตั้งแต่ตัวเลือกที่ง่ายและไม่ซับซ้อนไปจนถึงแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ที่นี่มีบางสิ่งสำหรับทุกคน
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำได้มากกว่าการบันทึกหน้าจอ ClickUp อาจเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณ
ClickUp Clips ช่วยให้คุณบันทึกความคิดเห็น, บทเรียน, หรือการอธิบายงานได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ มันช่วยให้การบันทึกของคุณเป็นระเบียบ, สามารถเข้าถึงได้, และง่ายต่อการแชร์ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จลุล่วง
หากนั่นฟังดูเหมือนสิ่งที่คุณชอบ ทำไมไม่ลองดูล่ะ?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅