10 ทางเลือกสำหรับโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ราบรื่นในปี 2025

Screen Studio เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอระดับมืออาชีพสำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มันเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ประจำอยู่ช่วงหนึ่ง
เมื่อฉันเริ่มใช้ Screen Studio เพื่อสร้างเดโมสั้น ๆ หรือแชร์วิดีโอพร้อมคำแนะนำกับทีมของฉัน—เครื่องมือนี้เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันเริ่มรู้สึกมั่นใจเมื่ออยู่หน้ากล้องและมันช่วยให้ฉันผลิตวิดีโอที่ดูเรียบร้อยและมืออาชีพได้ด้วยความพยายามน้อยมาก
ตอนนี้มีทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Screen Studio ที่ทำวิดีโอได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะอัปเกรด อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ฉันจะทำการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเครื่องมือนี้เข้าสู่กระบวนการทำงานของฉัน ทีมของฉันและฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าอย่างละเอียด
ผมมีความยินดีที่จะแบ่งปันผลการวิจัยของเราให้คุณทราบในวันนี้ ผมได้รวบรวมรายการทางเลือกของ Screen Studio ที่ให้การบันทึกที่มีความเที่ยงตรงสูงขึ้น, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขึ้น, และคุณสมบัติการแก้ไขที่ใหม่กว่า
แต่โปรดจำไว้ว่า แม้การวิจัยจะเป็นของเรา แต่ทางเลือกเป็นของคุณ ดังนั้นโปรดอ่านต่อไปและตัดสินใจอย่างรอบคอบ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Screen Studio?
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น นี่คือปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Screen Studio:
- ความสะดวกในการใช้งาน: พิจารณาทางเลือกที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการบันทึกและแก้ไข โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อนมาก มองหาเครื่องมือที่มีการควบคุมและการนำทางที่ตรงไปตรงมา
- การบันทึกคุณภาพสูง: เลือกเครื่องมือที่มีตัวเลือกการบันทึกความละเอียดสูงสำหรับวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ เช่น ความละเอียด 1080p หรือ 4K ที่ 30 หรือ 60 เฟรมต่อวินาที ควรรองรับการบันทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น MP4, MOV และ AVI เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์: พิจารณาเครื่องมือที่มีตัวเลือกการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลง เช่น การเพิ่มคำอธิบายประกอบ ข้อความ ภาพซ้อนทับ ฟีดจากเว็บแคม และการป้อนเสียง ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสร้างสรรค์
- ตัวเลือกการแชร์: มองหาเครื่องมือที่มีการอัปโหลดโดยตรงไปยัง YouTube และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ และสามารถส่งออกได้หลายรูปแบบ
- ประสิทธิภาพ: พิจารณาว่าเครื่องมือนี้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบของคุณอย่างไร ควรทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณช้าลงมากเกินไป
- ราคา: เปรียบเทียบแผนราคาเพื่อดูว่าเครื่องมือนี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือไม่; อ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงหรือการสมัครสมาชิก
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโปรแกรม Screen Studio ที่ควรใช้ในปี 2024
นี่คือทางเลือกสิบอันดับแรกของ Screen Studio ที่คุณสามารถเลือกได้:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอและการทำงานร่วมกัน)
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีม ฉันได้ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานของฉันอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม การค้นคว้าหาทางเลือกสำหรับ Screen Studio ของฉันทำให้ฉันหันมาดูใกล้บ้านมากขึ้น—และมันไม่ทำให้ผิดหวังเลยClickUp Clipsช่วยให้ฉันสามารถสร้างและแชร์วิดีโอหน้าจอได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
ฉันกดบันทึก, แชร์หน้าจอของฉัน, และส่งคำแนะนำที่ชัดเจนไปยังทีมของฉันทันที—ทั้งหมดนี้เร็วกว่าการพิมพ์คำตอบยาว ๆ มาก นี่ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน Loomและคุณสามารถใช้มันเพื่อทำวิดีโอโปรโมชั่นได้ด้วย
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Clips คือ ฉันสามารถเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ จากคลิปให้กลายเป็นงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ในClickUp Tasks ได้เลย จากนั้นฉันสามารถมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบและวางงานนั้นไว้ในพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องที่สุดได้ ต้องการคลิปเพื่อใช้เป็นบริบทหรือไม่? สามารถฝังคลิปไว้โดยตรงในคำอธิบายงานเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ผู้ช่วย AI ขั้นสูงที่ใช้งานง่ายClickUp Brain ทำให้การทำงานสนุกยิ่งขึ้น
ฉันใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงคลิปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ฉันส่งเอกสารสรุปของวิดีโอสาธิตได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถสแกนผ่านบันทึกเสียงพร้อมเวลาที่ระบุอย่างละเอียดเพื่อไปยังส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สกัดคลิปจากบันทึกเสียงของคุณเพื่อเน้นและเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ
ClickUp Brain ยังช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการส่งคลิปไปยังทีมของฉัน—นั่นคือการค้นหาข้อมูลเฉพาะจากวิดีโอ คลิปที่ถูกถอดความโดยอัตโนมัติทำให้การค้นหาคำสำคัญง่ายขึ้น จากบทถอดความ คุณสามารถถามคำถาม Brain เกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอได้ ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลที่คุณต้องการออกมาได้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ฉันใช้ AI Writer ของ ClickUp Brain เมื่อเกิดอาการเขียนไม่ออก มันช่วยให้ฉันร่างคำอธิบายได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มข้อความทับซ้อน และใส่คำบรรยายสำหรับวิดีโอที่ฉันต้องการอัปโหลดไปยัง YouTube
การทำงานร่วมกันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของฉัน—และ ClickUp ทำให้มีประสิทธิภาพในหลายๆ ด้าน. เทมเพลตต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดของ ClickUp.
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการผลิตวิดีโอของ ClickUpสามารถจัดระเบียบวิดีโอของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สถานะที่กำหนดเองและมุมมองรายการช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ พร้อมรายละเอียดโครงการทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย เพียงเชิญทีมและลูกค้าของคุณ มอบหมายงาน แบ่งปันไฟล์ และพูดคุยเกี่ยวกับทุกอย่างภายในแพลตฟอร์ม
ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Screen Studio โดยมอบฟีเจอร์ที่ช่วยขยายขีดความสามารถในการผลิตวิดีโอและการบันทึกหน้าจอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกและแชร์วิดีโอหน้าจอภายในทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Brain และความสามารถด้าน AI เพื่อค้นหาข้อมูลภายในคลิป แปลงเสียงเป็นข้อความได้อย่างง่ายดาย หรือเขียนสำเนาได้ทันที
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซของคุณให้เหมาะสมด้วยเทมเพลตที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ใช้ส่วนขยาย ChromeของClickUp Clipsสำหรับการบันทึกอย่างรวดเร็ว
- จัดการเวิร์กโฟลว์การผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การกำหนดค่าแม่แบบที่ดีที่สุดต้องอาศัยการลองผิดลองถูก
- มุมมองที่ปรับได้ต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. ลูม (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความวิดีโออย่างรวดเร็ว)
Loom เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ได้รับความนิยมสำหรับการแชร์วิดีโอข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ฉันสามารถแชร์วิดีโอที่บันทึกไว้ได้ทันทีผ่านลิงก์เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและง่ายดาย ฉันสามารถเพิ่มอีโมจิ ความคิดเห็น งานที่ต้องทำ และ CTA ภายในข้อความวิดีโอได้
ด้วยคำบรรยายและคำแปลที่มีให้เลือกมากกว่า 50 ภาษา ฉันสามารถสื่อสารกับทีมที่อยู่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้ามเขตเวลาต่างๆ หากฉันทำผิดพลาด Loom ช่วยให้ฉันย้อนกลับการบันทึกและทำส่วนที่ต้องการใหม่ได้ เพื่อให้ฉันสามารถสร้างวิดีโอที่ดีที่สุดได้ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างข้อความวิดีโอ บทเรียน และเซสชันให้ข้อเสนอแนะ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการอัปโหลดที่ยาวนานหรือกระบวนการแก้ไขที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- บันทึกหน้าจอของคุณและแชร์ได้ทันทีด้วยลิงก์
- ย้อนกลับขณะบันทึกเพื่อสร้างเทคที่ดีที่สุด
- วิเคราะห์ว่าใครดูวิดีโอของคุณและดูนานแค่ไหน
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- แผนฟรีมีพื้นที่จัดเก็บจำกัดสำหรับการบันทึกวิดีโอ
- คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบลวดลายทอผ้า
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้สร้างเนื้อหา
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
3. Tella (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอส่วนบุคคล)
Tella ช่วยให้สามารถสร้างวิดีโอการบันทึกหน้าจอที่มีเอกลักษณ์และน่าดึงดูดได้อย่างไม่ยากเย็น มีเทมเพลตและคุณสมบัติการแก้ไขมากมายที่ช่วยให้ฉันสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้ ทั้งหมดนี้เน้นการปรับแต่งอย่างเต็มที่ ฉันยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์และการเปลี่ยนฉากต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เพิ่มพื้นหลังที่ปรับแต่งเอง และรวมแบรนด์ของฉันเข้าไปได้อีกด้วย
Tella ช่วยให้ฉันสามารถสร้างส่วนย่อยที่ใช้งานได้จริงและแก้ไขรวมเข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่นในขั้นตอนสุดท้าย ฟีเจอร์ Speaker Notes ช่วยให้ฉันติดตามเนื้อหาได้อย่างถูกต้องขณะบันทึก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Tella ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งวิดีโอให้ตรงกับความต้องการส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ Tella
- ใช้เทมเพลตและพื้นหลังที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งการบันทึกหน้าจอของคุณ
- ใช้เครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายเพื่อตัดต่อและเพิ่มเอฟเฟกต์
- สร้างวิดีโอเป็นช่วงๆ และตัดต่อรวมกันในภายหลัง
ข้อจำกัดของเทลลา
- มันมีการเชื่อมต่อที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- มันให้บริการทดลองใช้เพียงจำกัด
- ยังไม่มีบริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ราคาของ Tella
- ข้อดี: $19/เดือน
- พรีเมียม: $49/เดือน
- ทีม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Tella
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. CleanShot (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอและการบันทึกคุณภาพสูง)
CleanShot เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับมืออาชีพที่ต้องการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลภาพที่แม่นยำได้อย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติการบันทึก GIF ที่ยอดเยี่ยมและการเชื่อมต่อคลาวด์ที่ราบรื่น
ฉันชอบใช้ตัวแก้ไขในตัวเพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบที่จำเป็นและเน้นหรือซ่อนพื้นที่เฉพาะของภาพหน้าจอของฉัน CleanShot เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งหากคุณกำลังมองหาการสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือพื้นหลังมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการรวมภาพหน้าจอหลายภาพเข้าด้วยกัน, การเพิ่มพื้นหลัง, และการปรับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น อัตราส่วน, การเว้นระยะขอบ, และการจัดตำแหน่ง. ในฐานะผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเฉพาะเจาะจงในภาพหน้าจอ, CleanShot เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉัน.
คุณสมบัติเด่นของ CleanShot
- จับภาพหน้าจอและบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง
- เพิ่มพื้นหลังและปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ เช่น อัตราส่วนภาพ
- เข้าถึงเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วจากหน้าต่างซ้อนขนาดเล็กบนหน้าจอของคุณ
ข้อจำกัดของ CleanShot
- มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS เท่านั้น
- ขาดเครื่องมือแก้ไขวิดีโอขั้นสูง
ราคา CleanShot
- ซื้อครั้งเดียว: $29.99
- CleanShot Cloud Pro: $10/เดือน
คะแนนและรีวิว CleanShot
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
5. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอและเสียง)
Descript เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งโดดเด่นด้วยวิธีการแก้ไขที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือการถอดเสียงและ Overdub ด้วย Descript ฉันสามารถแก้ไขไฟล์เสียงและวิดีโอของฉันได้เหมือนกับเอกสารข้อความ เนื่องจากมันถอดเสียงการบันทึกของฉันโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์ Overdub ช่วยให้ฉันแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ทั้งหมด
ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Descript ฉันสามารถตัดต่อได้อย่างแม่นยำ ปรับรูปแบบวิดีโอให้เหมาะกับหน้าจอที่แตกต่างกัน และเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ เช่น เสียง รูปภาพ และคำบรรยาย เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อสำหรับการสร้างเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- ถอดเสียงวิดีโอที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
- ใช้การโคลนเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ไขเสียงที่ง่ายดาย
- แก้ไขวิดีโอและแทร็กเสียงพร้อมกัน
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือบันทึกหน้าจอพื้นฐาน
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวแบบละเอียด
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
6. Movavi (เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย)
Movavi เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นบันทึกหน้าจอและตัดต่อวิดีโอ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การตัดต่อแบบลากและวาง ตัวเลือกเอฟเฟกต์พิเศษที่หลากหลาย และตัวเลือกการส่งออกที่รวดเร็ว ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
คุณสามารถวาดบนวิดีโอได้ในขณะที่บันทึกเพื่อทำให้น่าสนใจมากขึ้น การเน้นเมาส์เคอร์เซอร์และการกดคีย์บอร์ดในบันทึกของฉันช่วยเพิ่มการสื่อสารบนหน้าจอ Movavi เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Movavi
- ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่เรียบง่ายสำหรับการตัดต่อวิดีโอ
- เน้นเมาส์เคอร์เซอร์และการกดแป้นพิมพ์
- บันทึกหน้าจอและเว็บแคมของคุณพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Movavi
- เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำและคุณสมบัติจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าระหว่างการแก้ไข
ราคาของ Movavi
- โปรแกรมบันทึกหน้าจอ: $19.95/เดือน
- โปรแกรมบันทึกหน้าจอ + โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ: $133.95 (สมัครสมาชิก 1 ปี)
- ชุดวิดีโอ: $164.95 (สมัครสมาชิก 1 ปี)
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Movavi
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. ShareX (เหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง)
ShareX เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอแบบโอเพนซอร์สที่มีความสามารถในการแก้ไขขั้นสูง สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน และตัวเลือกการบันทึกที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นโอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่มีลายน้ำ ฉันชอบที่ ShareX มีน้ำหนักเบา ไม่ทำให้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ของฉันช้าลงขณะบันทึกหรือแก้ไข
ฉันสามารถจับภาพหน้าเว็บหรือเอกสารทั้งหมดได้โดยการสร้างภาพหน้าจอแบบเลื่อนที่รวมภาพต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะซับซ้อนกว่าเล็กน้อย แต่คุณสมบัติที่หลากหลายก็คุ้มค่า
คุณสมบัติเด่นของ ShareX
- ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนการอัปโหลดแบบกำหนดเองขั้นสูง
- สร้างภาพหน้าจอแบบเลื่อนเพื่อจับภาพหน้าเว็บทั้งหมด
- ออกแบบขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ShareX
- ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับผู้เริ่มต้น
- มีให้เฉพาะสำหรับ Windows เท่านั้น
ราคา ShareX
- ฟรี
คะแนนและรีวิว ShareX
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (15+ รีวิว)
8. ย้อนอดีต (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการนำเสนอ)
Flashback เป็นซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติออกแบบมาสำหรับครูผู้สอนและผู้ฝึกอบรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการนำเสนอและวิดีโอการฝึกอบรม Flashback เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการพัฒนาเนื้อหาการศึกษาอย่างละเอียด เนื่องจากสามารถบันทึกภาพจากเว็บแคม เสียงจากไมโครโฟน และกิจกรรมบนหน้าจอได้พร้อมกัน
ฉันสามารถบันทึกหน้าจอได้หลายหน้าจอพร้อมกัน และเวลาการบันทึกไม่จำกัดทำให้ฉันสามารถบันทึกการฝึกอบรมหรือการนำเสนอที่ยาวนานได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ
การใช้ไทม์ไลน์การตัดต่อแบบหลายแทร็ก ช่วยให้ฉันสามารถสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพและน่าสนใจได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์ Flashback ยังมีตัวเลือกการส่งออกที่หลากหลาย อนุญาตให้ฉันบันทึกวิดีโอในรูปแบบต่างๆ หรือแชร์โดยตรงบน FlashBack Connect หรือ YouTube ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นย้อนหลัง
- บันทึกได้นานเท่าที่คุณต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัด
- จับภาพจากเว็บแคมและเสียงจากไมโครโฟนพร้อมกัน
- กำหนดเวลาการบันทึกให้เริ่มที่เวลาที่ระบุ
ข้อจำกัดของการย้อนอดีต
- รูปแบบการส่งออกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- มีให้เฉพาะสำหรับ Windows เท่านั้น
ราคาพิเศษแบบย้อนหลัง
- Flashback Express: $29 (1 เครื่อง)
- Flashback Pro: $49 (ชำระเงินครั้งเดียว)
- FlashbackPro + โปรแกรมแปลงวิดีโอ: $68 (ชำระครั้งเดียว)
เรตติ้งและรีวิวย้อนหลัง
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Camtasia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอแบบโต้ตอบ)
Camtasia เป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติการแก้ไขที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายในฐานะซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอ มันได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษา Rev ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานใหม่ที่เร่งการสร้างวิดีโอ ช่วยให้ฉันสามารถปรับปรุงวิดีโอของฉันด้วยคำบรรยายที่เคลื่อนไหวได้ พื้นหลัง และองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะใช้ฟุตเทจจากกล้องในตัวหรือกล้องภายนอก ฉันสามารถเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับเนื้อหาของฉันได้ ด้วย Rev ฉันสามารถแก้ไขขนาด การจัดวาง พื้นหลัง เอฟเฟกต์ และฟิลเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเร่งกระบวนการผลิตวิดีโอของฉัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันบันทึกการเคลื่อนไหวของเมาส์และเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจนบนหน้าจอได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia
- ใช้คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงเพื่อวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ
- เพิ่มคำบรรยายและพื้นหลังแบบไดนามิกพร้อมเอฟเฟกต์ที่หลากหลาย
- ลบพื้นหลังและเพิ่มฉากที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Camtasia
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ต้องการทรัพยากรระบบจำนวนมากเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น
ราคาของ Camtasia
- Camtasia Essentials: $179. 88/ปี
- Camtasia Create: $249/ปี
- Camtasia Pro: $599/ปี
คะแนนและรีวิว Camtasia
- G2: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
10. Icecream (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเสียงที่ง่ายและรวดเร็ว)
สำหรับการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็ว Icecream เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม. เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความง่ายและประสิทธิภาพ พร้อมคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น เครื่องมือสำหรับทำเครื่องหมาย, ตัวจัดตารางการบันทึก, และการรองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ.
ฉันสามารถวาด เขียน ใส่ลูกศร และใส่คำอธิบายประกอบบนภาพหน้าจอได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอของ Icecream ช่วยให้ฉันสามารถตัด ปรับความเร็วการเล่น ปิดเสียง และอื่นๆ ก่อนอัปโหลดการบันทึกของฉันได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่นของไอศกรีม
- เพิ่มคำอธิบายประกอบ ข้อความ และลูกศรลงในบันทึกของคุณ
- บันทึกการบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น MP4 และ AVI
- เพิ่มลายน้ำที่กำหนดเองลงในบันทึกของคุณ
ข้อจำกัดของไอศกรีม
- ขาดคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงที่พบในเครื่องมืออื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและการหยุดทำงานเป็นครั้งคราว
ราคาไอศกรีม
- ฟรี
- ข้อดี: $59.95 (ชำระเงินครั้งเดียว)
การให้คะแนนและรีวิวไอศกรีม
- G2: 4. 1/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
บันทึกหน้าจอแบบขั้นสูงด้วย ClickUp
ทางเลือกสิบอันดับแรกของ Screen Studio เหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกและแชร์การบันทึกหน้าจอภายในองค์กรของคุณจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มบันทึกหน้าจอที่มากกว่าฟังก์ชันพื้นฐาน ClickUp คือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ มันมีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
ติดต่อทีมงานของเราหรือสมัครใช้งานฟรีเพื่อดูว่าคุณจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากบัญชีของคุณบน ClickUp ได้อย่างไร