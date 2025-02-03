บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกสำหรับโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ราบรื่นในปี 2025

10 ทางเลือกสำหรับโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ราบรื่นในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
3 กุมภาพันธ์ 2568

Screen Studio เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอระดับมืออาชีพสำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มันเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ประจำอยู่ช่วงหนึ่ง

เมื่อฉันเริ่มใช้ Screen Studio เพื่อสร้างเดโมสั้น ๆ หรือแชร์วิดีโอพร้อมคำแนะนำกับทีมของฉัน—เครื่องมือนี้เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันเริ่มรู้สึกมั่นใจเมื่ออยู่หน้ากล้องและมันช่วยให้ฉันผลิตวิดีโอที่ดูเรียบร้อยและมืออาชีพได้ด้วยความพยายามน้อยมาก

ตอนนี้มีทางเลือกอื่น ๆ สำหรับ Screen Studio ที่ทำวิดีโอได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะอัปเกรด อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ฉันจะทำการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเครื่องมือนี้เข้าสู่กระบวนการทำงานของฉัน ทีมของฉันและฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าอย่างละเอียด

ผมมีความยินดีที่จะแบ่งปันผลการวิจัยของเราให้คุณทราบในวันนี้ ผมได้รวบรวมรายการทางเลือกของ Screen Studio ที่ให้การบันทึกที่มีความเที่ยงตรงสูงขึ้น, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขึ้น, และคุณสมบัติการแก้ไขที่ใหม่กว่า

แต่โปรดจำไว้ว่า แม้การวิจัยจะเป็นของเรา แต่ทางเลือกเป็นของคุณ ดังนั้นโปรดอ่านต่อไปและตัดสินใจอย่างรอบคอบ

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Screen Studio?

ก่อนที่เราจะเริ่มต้น นี่คือปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Screen Studio:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: พิจารณาทางเลือกที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการบันทึกและแก้ไข โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อนมาก มองหาเครื่องมือที่มีการควบคุมและการนำทางที่ตรงไปตรงมา
  • การบันทึกคุณภาพสูง: เลือกเครื่องมือที่มีตัวเลือกการบันทึกความละเอียดสูงสำหรับวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ เช่น ความละเอียด 1080p หรือ 4K ที่ 30 หรือ 60 เฟรมต่อวินาที ควรรองรับการบันทึกในรูปแบบต่างๆ เช่น MP4, MOV และ AVI เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์: พิจารณาเครื่องมือที่มีตัวเลือกการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลง เช่น การเพิ่มคำอธิบายประกอบ ข้อความ ภาพซ้อนทับ ฟีดจากเว็บแคม และการป้อนเสียง ได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสร้างสรรค์
  • ตัวเลือกการแชร์: มองหาเครื่องมือที่มีการอัปโหลดโดยตรงไปยัง YouTube และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ และสามารถส่งออกได้หลายรูปแบบ
  • ประสิทธิภาพ: พิจารณาว่าเครื่องมือนี้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบของคุณอย่างไร ควรทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณช้าลงมากเกินไป
  • ราคา: เปรียบเทียบแผนราคาเพื่อดูว่าเครื่องมือนี้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายหรือไม่; อ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงหรือการสมัครสมาชิก

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับโปรแกรม Screen Studio ที่ควรใช้ในปี 2024

นี่คือทางเลือกสิบอันดับแรกของ Screen Studio ที่คุณสามารถเลือกได้:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอและการทำงานร่วมกัน)

ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในทีม ฉันได้ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานของฉันอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การค้นคว้าหาทางเลือกสำหรับ Screen Studio ของฉันทำให้ฉันหันมาดูใกล้บ้านมากขึ้น—และมันไม่ทำให้ผิดหวังเลยClickUp Clipsช่วยให้ฉันสามารถสร้างและแชร์วิดีโอหน้าจอได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม

ฉันกดบันทึก, แชร์หน้าจอของฉัน, และส่งคำแนะนำที่ชัดเจนไปยังทีมของฉันทันที—ทั้งหมดนี้เร็วกว่าการพิมพ์คำตอบยาว ๆ มาก นี่ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน Loomและคุณสามารถใช้มันเพื่อทำวิดีโอโปรโมชั่นได้ด้วย

ClickUp 3.0 บันทึกหน้าจอ แชร์จากมุมมองงาน
ส่งวิดีโอหน้าจอคุณภาพสูงและแชร์กับทีมของคุณได้ทันทีด้วย ClickUp Clips

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Clips คือ ฉันสามารถเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ จากคลิปให้กลายเป็นงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ในClickUp Tasks ได้เลย จากนั้นฉันสามารถมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบและวางงานนั้นไว้ในพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องที่สุดได้ ต้องการคลิปเพื่อใช้เป็นบริบทหรือไม่? สามารถฝังคลิปไว้โดยตรงในคำอธิบายงานเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ผู้ช่วย AI ขั้นสูงที่ใช้งานง่ายClickUp Brain ทำให้การทำงานสนุกยิ่งขึ้น

ฉันใช้ ClickUp Brain เพื่อถอดเสียงคลิปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ฉันส่งเอกสารสรุปของวิดีโอสาธิตได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถสแกนผ่านบันทึกเสียงพร้อมเวลาที่ระบุอย่างละเอียดเพื่อไปยังส่วนที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สกัดคลิปจากบันทึกเสียงของคุณเพื่อเน้นและเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญ

ClickUp Brain ยังช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากการส่งคลิปไปยังทีมของฉัน—นั่นคือการค้นหาข้อมูลเฉพาะจากวิดีโอ คลิปที่ถูกถอดความโดยอัตโนมัติทำให้การค้นหาคำสำคัญง่ายขึ้น จากบทถอดความ คุณสามารถถามคำถาม Brain เกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโอได้ ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลที่คุณต้องการออกมาได้

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ฉันใช้ AI Writer ของ ClickUp Brain เมื่อเกิดอาการเขียนไม่ออก มันช่วยให้ฉันร่างคำอธิบายได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มข้อความทับซ้อน และใส่คำบรรยายสำหรับวิดีโอที่ฉันต้องการอัปโหลดไปยัง YouTube

การทำงานร่วมกันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของฉัน—และ ClickUp ทำให้มีประสิทธิภาพในหลายๆ ด้าน. เทมเพลตต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดของ ClickUp.

เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบการดำเนินงานด้วยเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการผลิตวิดีโอของ ClickUpสามารถจัดระเบียบวิดีโอของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สถานะที่กำหนดเองและมุมมองรายการช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ พร้อมรายละเอียดโครงการทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย เพียงเชิญทีมและลูกค้าของคุณ มอบหมายงาน แบ่งปันไฟล์ และพูดคุยเกี่ยวกับทุกอย่างภายในแพลตฟอร์ม

ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Screen Studio โดยมอบฟีเจอร์ที่ช่วยขยายขีดความสามารถในการผลิตวิดีโอและการบันทึกหน้าจอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • บันทึกและแชร์วิดีโอหน้าจอภายในทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Brain และความสามารถด้าน AI เพื่อค้นหาข้อมูลภายในคลิป แปลงเสียงเป็นข้อความได้อย่างง่ายดาย หรือเขียนสำเนาได้ทันที
  • ปรับแต่งอินเทอร์เฟซของคุณให้เหมาะสมด้วยเทมเพลตที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • ใช้ส่วนขยาย ChromeของClickUp Clipsสำหรับการบันทึกอย่างรวดเร็ว
  • จัดการเวิร์กโฟลว์การผลิตวิดีโอที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Tasks

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การกำหนดค่าแม่แบบที่ดีที่สุดต้องอาศัยการลองผิดลองถูก
  • มุมมองที่ปรับได้ต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. ลูม (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความวิดีโออย่างรวดเร็ว)

ห้องสมุดวิดีโอ Loom
ผ่านทางLoom

Loom เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ได้รับความนิยมสำหรับการแชร์วิดีโอข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ฉันสามารถแชร์วิดีโอที่บันทึกไว้ได้ทันทีผ่านลิงก์เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและง่ายดาย ฉันสามารถเพิ่มอีโมจิ ความคิดเห็น งานที่ต้องทำ และ CTA ภายในข้อความวิดีโอได้

ด้วยคำบรรยายและคำแปลที่มีให้เลือกมากกว่า 50 ภาษา ฉันสามารถสื่อสารกับทีมที่อยู่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้ามเขตเวลาต่างๆ หากฉันทำผิดพลาด Loom ช่วยให้ฉันย้อนกลับการบันทึกและทำส่วนที่ต้องการใหม่ได้ เพื่อให้ฉันสามารถสร้างวิดีโอที่ดีที่สุดได้ มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างข้อความวิดีโอ บทเรียน และเซสชันให้ข้อเสนอแนะ โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการอัปโหลดที่ยาวนานหรือกระบวนการแก้ไขที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ Loom

  • บันทึกหน้าจอของคุณและแชร์ได้ทันทีด้วยลิงก์
  • ย้อนกลับขณะบันทึกเพื่อสร้างเทคที่ดีที่สุด
  • วิเคราะห์ว่าใครดูวิดีโอของคุณและดูนานแค่ไหน

ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า

  • แผนฟรีมีพื้นที่จัดเก็บจำกัดสำหรับการบันทึกวิดีโอ
  • คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

การกำหนดราคาแบบลวดลายทอผ้า

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้สร้างเนื้อหา
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

3. Tella (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอส่วนบุคคล)

อินเตอร์เฟซของ Tella
ผ่านทางTella

Tella ช่วยให้สามารถสร้างวิดีโอการบันทึกหน้าจอที่มีเอกลักษณ์และน่าดึงดูดได้อย่างไม่ยากเย็น มีเทมเพลตและคุณสมบัติการแก้ไขมากมายที่ช่วยให้ฉันสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้ ทั้งหมดนี้เน้นการปรับแต่งอย่างเต็มที่ ฉันยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์และการเปลี่ยนฉากต่าง ๆ ได้ตามต้องการ เพิ่มพื้นหลังที่ปรับแต่งเอง และรวมแบรนด์ของฉันเข้าไปได้อีกด้วย

Tella ช่วยให้ฉันสามารถสร้างส่วนย่อยที่ใช้งานได้จริงและแก้ไขรวมเข้าด้วยกันได้อย่างราบรื่นในขั้นตอนสุดท้าย ฟีเจอร์ Speaker Notes ช่วยให้ฉันติดตามเนื้อหาได้อย่างถูกต้องขณะบันทึก อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Tella ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่งวิดีโอให้ตรงกับความต้องการส่วนตัว

คุณสมบัติเด่นของ Tella

  • ใช้เทมเพลตและพื้นหลังที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งการบันทึกหน้าจอของคุณ
  • ใช้เครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายเพื่อตัดต่อและเพิ่มเอฟเฟกต์
  • สร้างวิดีโอเป็นช่วงๆ และตัดต่อรวมกันในภายหลัง

ข้อจำกัดของเทลลา

  • มันมีการเชื่อมต่อที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • มันให้บริการทดลองใช้เพียงจำกัด
  • ยังไม่มีบริการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

ราคาของ Tella

  • ข้อดี: $19/เดือน
  • พรีเมียม: $49/เดือน
  • ทีม: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Tella

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

4. CleanShot (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพหน้าจอและการบันทึกคุณภาพสูง)

คุณสมบัติการบันทึกหน้าจอของ CleanShot
ผ่านCleanShot

CleanShot เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับมืออาชีพที่ต้องการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลภาพที่แม่นยำได้อย่างรวดเร็ว มีคุณสมบัติการบันทึก GIF ที่ยอดเยี่ยมและการเชื่อมต่อคลาวด์ที่ราบรื่น

ฉันชอบใช้ตัวแก้ไขในตัวเพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบที่จำเป็นและเน้นหรือซ่อนพื้นที่เฉพาะของภาพหน้าจอของฉัน CleanShot เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งหากคุณกำลังมองหาการสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือพื้นหลังมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการรวมภาพหน้าจอหลายภาพเข้าด้วยกัน, การเพิ่มพื้นหลัง, และการปรับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น อัตราส่วน, การเว้นระยะขอบ, และการจัดตำแหน่ง. ในฐานะผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเฉพาะเจาะจงในภาพหน้าจอ, CleanShot เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉัน.

คุณสมบัติเด่นของ CleanShot

  • จับภาพหน้าจอและบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง
  • เพิ่มพื้นหลังและปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ เช่น อัตราส่วนภาพ
  • เข้าถึงเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วจากหน้าต่างซ้อนขนาดเล็กบนหน้าจอของคุณ

ข้อจำกัดของ CleanShot

  • มีให้ใช้งานเฉพาะบน macOS เท่านั้น
  • ขาดเครื่องมือแก้ไขวิดีโอขั้นสูง

ราคา CleanShot

  • ซื้อครั้งเดียว: $29.99
  • CleanShot Cloud Pro: $10/เดือน

คะแนนและรีวิว CleanShot

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

5. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอและเสียง)

อินเทอร์เฟซของ Descript
ผ่านทางDescript

Descript เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งโดดเด่นด้วยวิธีการแก้ไขที่สร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือการถอดเสียงและ Overdub ด้วย Descript ฉันสามารถแก้ไขไฟล์เสียงและวิดีโอของฉันได้เหมือนกับเอกสารข้อความ เนื่องจากมันถอดเสียงการบันทึกของฉันโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์ Overdub ช่วยให้ฉันแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกได้โดยไม่ต้องบันทึกใหม่ทั้งหมด

ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ Descript ฉันสามารถตัดต่อได้อย่างแม่นยำ ปรับรูปแบบวิดีโอให้เหมาะกับหน้าจอที่แตกต่างกัน และเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ เช่น เสียง รูปภาพ และคำบรรยาย เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อสำหรับการสร้างเนื้อหา

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • ถอดเสียงวิดีโอที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ
  • ใช้การโคลนเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแก้ไขเสียงที่ง่ายดาย
  • แก้ไขวิดีโอและแทร็กเสียงพร้อมกัน

ข้อจำกัดของคำอธิบาย

  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือบันทึกหน้าจอพื้นฐาน

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • ฟรี
  • นักสะสม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวแบบละเอียด

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)

6. Movavi (เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย)

Movavi Screen Recording
ผ่านทาง Movavi

Movavi เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นบันทึกหน้าจอและตัดต่อวิดีโอ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การตัดต่อแบบลากและวาง ตัวเลือกเอฟเฟกต์พิเศษที่หลากหลาย และตัวเลือกการส่งออกที่รวดเร็ว ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณสามารถวาดบนวิดีโอได้ในขณะที่บันทึกเพื่อทำให้น่าสนใจมากขึ้น การเน้นเมาส์เคอร์เซอร์และการกดคีย์บอร์ดในบันทึกของฉันช่วยเพิ่มการสื่อสารบนหน้าจอ Movavi เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Movavi

  • ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่เรียบง่ายสำหรับการตัดต่อวิดีโอ
  • เน้นเมาส์เคอร์เซอร์และการกดแป้นพิมพ์
  • บันทึกหน้าจอและเว็บแคมของคุณพร้อมกัน

ข้อจำกัดของ Movavi

  • เวอร์ชันฟรีมีลายน้ำและคุณสมบัติจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าระหว่างการแก้ไข

ราคาของ Movavi

  • โปรแกรมบันทึกหน้าจอ: $19.95/เดือน
  • โปรแกรมบันทึกหน้าจอ + โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ: $133.95 (สมัครสมาชิก 1 ปี)
  • ชุดวิดีโอ: $164.95 (สมัครสมาชิก 1 ปี)

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Movavi

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. ShareX (เหมาะสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง)

ตัวเลือกการจับภาพของ ShareX
ผ่านทางShareX

ShareX เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอแบบโอเพนซอร์สที่มีความสามารถในการแก้ไขขั้นสูง สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน และตัวเลือกการบันทึกที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นโอเพนซอร์ส คุณจึงสามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่มีลายน้ำ ฉันชอบที่ ShareX มีน้ำหนักเบา ไม่ทำให้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ของฉันช้าลงขณะบันทึกหรือแก้ไข

ฉันสามารถจับภาพหน้าเว็บหรือเอกสารทั้งหมดได้โดยการสร้างภาพหน้าจอแบบเลื่อนที่รวมภาพต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะซับซ้อนกว่าเล็กน้อย แต่คุณสมบัติที่หลากหลายก็คุ้มค่า

คุณสมบัติเด่นของ ShareX

  • ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนการอัปโหลดแบบกำหนดเองขั้นสูง
  • สร้างภาพหน้าจอแบบเลื่อนเพื่อจับภาพหน้าเว็บทั้งหมด
  • ออกแบบขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ ShareX

  • ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับผู้เริ่มต้น
  • มีให้เฉพาะสำหรับ Windows เท่านั้น

ราคา ShareX

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว ShareX

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (15+ รีวิว)

8. ย้อนอดีต (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการนำเสนอ)

เครื่องบันทึกหน้าจอแบบย้อนหลัง
ย้อนอดีต

Flashback เป็นซอฟต์แวร์วิดีโอฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติออกแบบมาสำหรับครูผู้สอนและผู้ฝึกอบรม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกการนำเสนอและวิดีโอการฝึกอบรม Flashback เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการพัฒนาเนื้อหาการศึกษาอย่างละเอียด เนื่องจากสามารถบันทึกภาพจากเว็บแคม เสียงจากไมโครโฟน และกิจกรรมบนหน้าจอได้พร้อมกัน

ฉันสามารถบันทึกหน้าจอได้หลายหน้าจอพร้อมกัน และเวลาการบันทึกไม่จำกัดทำให้ฉันสามารถบันทึกการฝึกอบรมหรือการนำเสนอที่ยาวนานได้โดยไม่มีการขัดจังหวะ

การใช้ไทม์ไลน์การตัดต่อแบบหลายแทร็ก ช่วยให้ฉันสามารถสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพและน่าสนใจได้อย่างง่ายดาย ฟีเจอร์ Flashback ยังมีตัวเลือกการส่งออกที่หลากหลาย อนุญาตให้ฉันบันทึกวิดีโอในรูปแบบต่างๆ หรือแชร์โดยตรงบน FlashBack Connect หรือ YouTube ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นย้อนหลัง

  • บันทึกได้นานเท่าที่คุณต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัด
  • จับภาพจากเว็บแคมและเสียงจากไมโครโฟนพร้อมกัน
  • กำหนดเวลาการบันทึกให้เริ่มที่เวลาที่ระบุ

ข้อจำกัดของการย้อนอดีต

  • รูปแบบการส่งออกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • มีให้เฉพาะสำหรับ Windows เท่านั้น

ราคาพิเศษแบบย้อนหลัง

  • Flashback Express: $29 (1 เครื่อง)
  • Flashback Pro: $49 (ชำระเงินครั้งเดียว)
  • FlashbackPro + โปรแกรมแปลงวิดีโอ: $68 (ชำระครั้งเดียว)

เรตติ้งและรีวิวย้อนหลัง

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Camtasia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอแบบโต้ตอบ)

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Camtasia
ผ่านทางTechSmith

Camtasia เป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติการแก้ไขที่ทรงพลัง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายในฐานะซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอ มันได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษา Rev ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานใหม่ที่เร่งการสร้างวิดีโอ ช่วยให้ฉันสามารถปรับปรุงวิดีโอของฉันด้วยคำบรรยายที่เคลื่อนไหวได้ พื้นหลัง และองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย

ไม่ว่าจะใช้ฟุตเทจจากกล้องในตัวหรือกล้องภายนอก ฉันสามารถเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับเนื้อหาของฉันได้ ด้วย Rev ฉันสามารถแก้ไขขนาด การจัดวาง พื้นหลัง เอฟเฟกต์ และฟิลเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเร่งกระบวนการผลิตวิดีโอของฉัน นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันบันทึกการเคลื่อนไหวของเมาส์และเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจนบนหน้าจอได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Camtasia

  • ใช้คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงเพื่อวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ
  • เพิ่มคำบรรยายและพื้นหลังแบบไดนามิกพร้อมเอฟเฟกต์ที่หลากหลาย
  • ลบพื้นหลังและเพิ่มฉากที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Camtasia

  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ต้องการทรัพยากรระบบจำนวนมากเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

ราคาของ Camtasia

  • Camtasia Essentials: $179. 88/ปี
  • Camtasia Create: $249/ปี
  • Camtasia Pro: $599/ปี

คะแนนและรีวิว Camtasia

  • G2: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

10. Icecream (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกเสียงที่ง่ายและรวดเร็ว)

อินเตอร์เฟซไอศกรีม
ผ่านทางไอศกรีม

สำหรับการบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็ว Icecream เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม. เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความง่ายและประสิทธิภาพ พร้อมคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น เครื่องมือสำหรับทำเครื่องหมาย, ตัวจัดตารางการบันทึก, และการรองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ.

ฉันสามารถวาด เขียน ใส่ลูกศร และใส่คำอธิบายประกอบบนภาพหน้าจอได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอของ Icecream ช่วยให้ฉันสามารถตัด ปรับความเร็วการเล่น ปิดเสียง และอื่นๆ ก่อนอัปโหลดการบันทึกของฉันได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

คุณสมบัติเด่นของไอศกรีม

  • เพิ่มคำอธิบายประกอบ ข้อความ และลูกศรลงในบันทึกของคุณ
  • บันทึกการบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น MP4 และ AVI
  • เพิ่มลายน้ำที่กำหนดเองลงในบันทึกของคุณ

ข้อจำกัดของไอศกรีม

  • ขาดคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงที่พบในเครื่องมืออื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและการหยุดทำงานเป็นครั้งคราว

ราคาไอศกรีม

  • ฟรี
  • ข้อดี: $59.95 (ชำระเงินครั้งเดียว)

การให้คะแนนและรีวิวไอศกรีม

  • G2: 4. 1/5 (25+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

บันทึกหน้าจอแบบขั้นสูงด้วย ClickUp

ทางเลือกสิบอันดับแรกของ Screen Studio เหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกและแชร์การบันทึกหน้าจอภายในองค์กรของคุณจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มบันทึกหน้าจอที่มากกว่าฟังก์ชันพื้นฐาน ClickUp คือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ มันมีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ติดต่อทีมงานของเราหรือสมัครใช้งานฟรีเพื่อดูว่าคุณจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากบัญชีของคุณบน ClickUp ได้อย่างไร