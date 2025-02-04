10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vimeo สำหรับการบันทึกหน้าจอในปี 2025

การค้นหาซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่สมบูรณ์แบบสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์วิดีโอของคุณได้อย่างสิ้นเชิงในโลกที่ทุกการคลิกและการเคลื่อนไหวของเคอร์เซอร์มีความสำคัญ
และแพลตฟอร์มวิดีโอผู้เชี่ยวชาญอย่าง Vimeo เป็นที่รู้จักในการทำเช่นนั้น
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้หลายคนพบว่าการจัดการกับปัญหาการเล่นและราคาที่สูงของมันเป็นเรื่องท้าทาย ทำให้พวกเขาต้องมองหาทางเลือกที่ดีกว่า
เราเข้าใจถึงความจำเป็นในการหาโซลูชันวิดีโอที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายหรือลดทอนคุณภาพ
ดังนั้น เราได้คัดสรรรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Vimeo ที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ
เราจะแยกแยะคุณสมบัติ ความเข้ากันได้ และแผนการกำหนดราคาของเครื่องมือบันทึกหน้าจอเหล่านี้ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองหรือธุรกิจของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Vimeo?
ก่อนที่คุณจะเลือก คุณต้องรู้ว่าฟีเจอร์ใดที่คุณต้องการในทางเลือกของ Vimeo ของคุณ
พิจารณาสิ่งจำเป็นต่อไปนี้:
- ตัวเลือกการบันทึก: เลือกทางเลือกของ Vimeo ที่อนุญาตให้คุณบันทึกหน้าจอ, กล้องเว็บแคม, และเสียงจากไมโครโฟนและระบบ
- เครื่องมือแก้ไข: เลือกตัวเลือกที่มีคุณสมบัติการแก้ไข เช่น การตัดต่อ การตัด การปรับระดับเสียง และการปิดเสียง เพื่อปรับปรุงการบันทึกของคุณ
- รูปแบบไฟล์เอาต์พุตที่หลากหลาย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Vimeo รองรับไฟล์หลายรูปแบบ เช่น MP4, MOV และ GIF
- ความละเอียดสูง: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้ผลลัพธ์ความละเอียดสูงเพื่อให้วิดีโอของคุณคมชัดและชัดเจน
- แชร์วิดีโอได้อย่างง่ายดาย: มองหาทางเลือกของ Vimeo ที่ให้คุณอัปโหลดและแชร์วิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย รวมถึงตัวเลือกในการสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ทันที
- ไม่มีลายน้ำ: เลือกแพลตฟอร์มที่ไม่มีลายน้ำ เนื่องจากลายน้ำอาจลดความชัดเจนของข้อความและสร้างความรบกวน
- เสียงพากย์และเสียง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถบันทึกเสียงพากย์และเพิ่มคำบรรยายและบริบทให้กับบันทึกเสียงของคุณได้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Vimeo ที่คุณควรใช้
เมื่อคุณมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและต้องการในซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอของคุณแล้ว คุณสามารถค้นหาผ่านตัวเลือกของเรา 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Vimeo ในปี 2024:
1. ClickUp
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยม สามารถจัดการโครงการทุกประเภทได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถสร้างคลิปได้ในทุกการสนทนาของ ClickUp ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ClickUp Brainยังทำการถอดความทุกคลิปโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเน้นส่วนที่สำคัญและนำทางผ่านวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
การแชร์คลิป ClickUpนั้นง่ายดาย—เพียงฝังวิดีโอลงในแพลตฟอร์ม แบ่งปันลิงก์สาธารณะ หรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ คุณยังสามารถเปลี่ยนคลิปให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง เพื่อจัดระเบียบไอเดียของคุณให้พร้อมนำไปใช้ และด้วยคลิปทั้งหมดที่เก็บไว้ใน Clips Hub การจัดระเบียบจึงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งข้อความวิดีโอที่ชัดเจนโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา บันทึกหน้าจอ หน้าต่าง หรือแท็บเบราว์เซอร์ของคุณแบบเรียลไทม์ บันทึกเสียง และแชร์ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับซอฟต์แวร์ตัดต่อที่ซับซ้อน
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการหรือการสร้างเนื้อหาทางการศึกษา ClickUp Clip จะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายของ ClickUp คุณจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการสนับสนุนธุรกิจของคุณ—และมีเพียงไม่กี่เครื่องมือในรายการนี้ที่คุ้มค่าเท่า ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกหน้าจอของคุณโดยไม่มีขีดจำกัดเวลาและไม่มีลายน้ำ แม้แต่ในเวอร์ชันฟรี
- แชร์และบันทึกวิดีโอได้ทันทีและปลอดภัยโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการส่งออกหรืออัปโหลด
- ถอดเสียงวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain
- เพิ่มเสียงพูดลงในวิดีโอของคุณโดยใช้ไมโครโฟน
- สร้างงานโดยตรงจากการบันทึกวิดีโอและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
- กำหนดวันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และเวลาที่แน่นอนสำหรับการจัดตารางเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ เช่น Zoom, Slack, Google Workspace และ Microsoft Office
- ปรับแต่งสถานะงานเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในพริบตา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
- ไม่มีเครื่องมือตัดต่อวิดีโอขั้นสูง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. ลูม
Loom เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Vimeo ในการสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย และคุณสามารถเริ่มบันทึกได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังสาธิตซอฟต์แวร์หรือสอนอะไรบางอย่าง Loom ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอได้โดยไม่มีการใส่ลายน้ำ ทำให้ง่ายต่อการแชร์กับทีมของคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ
ระบบโฟลเดอร์ที่เป็นระเบียบช่วยป้องกันความผิดพลาดโดยทำให้แน่ใจว่าวิดีโอที่ถูกต้องสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะทำงานบน Windows หรืออุปกรณ์อื่น ๆ Loom ช่วยให้คุณเพิ่มบันทึกหรือวาดภาพแบบเรียลไทม์ขณะบันทึกได้
ระบบให้ข้อเสนอแนะของ Loom ช่วยให้ผู้ชมสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ทันทีผ่านความคิดเห็นหรืออีโมจิ คุณยังสามารถแชร์ไฟล์กับทีมของคุณผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ผสานรวมอย่าง Slack และ Google Workspace ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแก้ไขพื้นฐานและเวอร์ชันฟรีที่มีข้อจำกัดอาจทำให้ผู้คนมองหาทางเลือกอื่นของLoom
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- บันทึกหรือแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์, เว็บเบราว์เซอร์, และฟีดเว็บแคมของคุณ
- เน้นข้อมูลสำคัญบนหน้าจอสำหรับผู้ชมด้วยการใส่คำอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์
- รับถอดความและคำบรรยายในกว่า 50 ภาษา
- ลดตัวกรองเสียงคุณภาพที่ไม่จำเป็น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือหลายร้อยรายการ เช่น Salesforce, Jira, Slack และ Zoom
- แชร์ไฟล์ผ่านลิงก์โดยตรงและวิดีโอฝังตัว
- บันทึกหน้าจอโดยใช้ส่วนขยาย Chrome, แอปเดสก์ท็อป หรือแอปมือถือ
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- ตัวเลือกการตัดต่อวิดีโอที่จำกัด
- มีบั๊กเยอะมาก
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $12.50/ผู้สร้างต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (1850+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
3. วิดยาร์ด
Vidyard เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการอัปโหลด จัดระเบียบ และแบ่งปันการสาธิตผลิตภัณฑ์ วิดีโอแบรนด์ และเรื่องราวของลูกค้าทั้งหมดของคุณจากที่เดียวซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอชั้นนำนี้มอบเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและฟีเจอร์การโฮสต์วิดีโอเพื่อเก็บวิดีโอทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน
เครื่องมือวิดีโอแบบโต้ตอบของ Vidyard ยังมีโปรแกรมบันทึกหน้าจอฟรีให้คุณใช้ด้วย คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างวิดีโอจากเบราว์เซอร์หรือเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นแชร์วิดีโอเหล่านั้นกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณได้
Vidyard สามารถเข้าถึงได้ผ่านส่วนขยายของ Chrome หรือแอปเดสก์ท็อป ซึ่งทั้งสองมีตัวแก้ไขวิดีโอในตัวและฟีเจอร์การส่งข้อความวิดีโอที่สะดวกสบาย
แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณตัดสินใจได้ว่าใครสามารถดูวิดีโอที่คุณเผยแพร่ได้ ต้องการเก็บวิดีโอไว้เป็นส่วนตัวหรือไม่? ป้องกันด้วยรหัสผ่าน ต้องการแชร์ให้คนทั่วโลกดูหรือไม่? เปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึงเป็นสาธารณะหรือใครก็ตามที่มีลิงก์
พิจารณาทางเลือกเหล่านี้ของ Vidyardเพื่อค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyard
- รวบรวมวิดีโอ เอกสาร และทรัพยากรการขายทั้งหมดของคุณเพื่อการร่วมมือ
- บันทึกหน้าจอหรือแท็บเบราว์เซอร์ของคุณ พร้อมหรือไม่มีเว็บแคมของคุณ
- จัดการและยกระดับวิดีโอของคุณด้วยการโฮสต์และการวิเคราะห์จาก Vidyard
- ทำให้การวางแผนวิดีโอเป็นเรื่องง่ายด้วยสคริปต์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดย AI
- รับการแจ้งเตือนเมื่อมีผู้เข้าชมข้อความวิดีโอของคุณ
- อัปโหลดวิดีโอในรูปแบบต่าง ๆ (MP4, MOV, เป็นต้น)
- ปรับแต่งเครื่องเล่นวิดีโอด้วยภาพขนาดย่อ, บท, และการแนะนำที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Vidyard
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนได้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาแผนการชำระเงินค่อนข้างแพง เมื่อพิจารณาจากฟีเจอร์ที่หลากหลายของเครื่องมือ
- ตัวเลือกการตัดต่อวิดีโอที่จำกัด
ราคาของ Vidyard
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน
- บวก: $89/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Vidyard
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
4. Wistia
Wistia เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการฝังผู้เล่นวิดีโอคุณภาพสูงที่สามารถปรับแต่งได้ลงในเว็บไซต์ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่ใช้วิดีโอที่มีองค์ประกอบแบรนด์หนัก
มันมาพร้อมกับตัวเลือกการบันทึกวิดีโอ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Soapbox ซึ่งเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอและเว็บแคมที่ออกแบบมาสำหรับทีมและนักการตลาด ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติเช่น การฝัง, การแชร์, และการวิเคราะห์
การวิเคราะห์มีรายละเอียดมาก คุณสามารถเข้าใจได้ว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับวิดีโอของคุณอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงการตลาดของคุณได้ นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอและเครื่องมือสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wistia
- สร้างการสาธิตผลิตภัณฑ์, บทเรียน, และอื่น ๆ ด้วยโปรแกรมบันทึกหน้าจอและเว็บแคม
- โฮสต์วิดีโออย่างรวดเร็วและปลอดภัย ปราศจากโฆษณาหรือสิ่งรบกวน
- จับข้อมูลผู้ชมและกระตุ้นการกระทำด้วยแบบฟอร์มและ CTA ในวิดีโอ
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและผลตอบแทนจากการลงทุน
- สร้างแบรนด์ของคุณด้วยเครื่องเล่นวิดีโอที่ปรับแต่งได้และคุณสมบัติการเข้าถึง
- จัดการวิดีโอข้ามช่องทางและแพลตฟอร์มในที่เดียวด้วย Channel Content Management (CCM)
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 30 รายการ รวมถึง Drip, HubSpot, YouTube และ Zoom
ข้อจำกัดของ Wistia
- โครงสร้างราคาที่แพง
- การวิเคราะห์วิดีโออาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่
- ขาดการแปลเสียงพากย์อัตโนมัติ
นี่คือทางเลือกอื่นๆ ของWistiaที่คุณสามารถพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้
ราคาของ Wistia
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $24/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Wistia
- G2: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
5. ซินเธเซีย
Synthesia เป็นแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน กล้อง นักแสดง หรือสตูดิโอ โดยใช้ AI ในการสร้างอวตารที่สามารถพูดบทตามสคริปต์ ทำให้วิดีโอมีความเป็นมนุษย์และโต้ตอบได้มากขึ้น
หากคุณต้องการคุณสมบัติที่ง่าย Synthesia มีให้คุณครบครัน. มันมีโปรแกรมบันทึกหน้าจอที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม, คำบรรยายปิดเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มคำบรรยาย, และอัตราส่วนภาพต่าง ๆ เพื่อสร้างวิดีโอสำหรับทุกแพลตฟอร์ม.
Synthesia ยังมีอวตาร AI หลากหลายรูปแบบ, เทมเพลต, พื้นหลังที่กำหนดเอง, และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำบรรยายปิดและโคลนเสียง เพื่อทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายและน่าสนใจสำหรับทุกคน
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- บันทึกหน้าจอของคุณ, เพิ่มคำบรรยาย, และปรับขนาดโดยใช้สัดส่วนที่เหมาะสม
- สร้างวิดีโอที่น่าสนใจด้วยอวตาร AI ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 160 แบบ
- เพิ่มเสียงพากย์ AI มืออาชีพหลากหลายประเภท
- แปลวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติเป็น 120+ ภาษา
- โคลนเสียงของคุณและเพิ่มเข้าไปในอวตารที่คุณสร้างเอง
- เลือกจากเทมเพลตกว่า 300 แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดยการสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- ฝังวิดีโอไว้ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Synthesia
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- เวอร์ชันเบราว์เซอร์ตอบสนองช้า
- ห้องสมุดอวตารมีข้อจำกัด
ลองดูทางเลือกอื่นของ Synthesiaที่ไม่มีข้อเสียเหล่านี้
ราคา Synthesia
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ผู้สร้าง: $89/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
6. ไบรท์คัฟ
Brightcove เป็นแพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการ แชร์ และสตรีมวิดีโอของตนได้ องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งไว้วางใจ Brightcove เนื่องจากมีความยืดหยุ่น เชื่อถือได้ และปลอดภัย
องค์กรสื่อใช้ Brightcove เพื่อสร้างรายได้จากวิดีโอ เพิ่มการเข้าถึง ดึงดูดผู้ชม และนำเสนอวิดีโอหลายภาษา ในขณะเดียวกัน องค์กรธุรกิจใช้เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ ขายสินค้าได้มากขึ้น สร้างความผูกพันกับพนักงาน และสร้างแบรนด์ผ่านการตลาดดิจิทัลด้วยวิดีโอ
แม้ว่ามันจะไม่มีตัวบันทึกหน้าจอในตัว แต่ Brightcove ก็มีเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเช่นการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการจัดการเนื้อหา คุณสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CMS ของบุคคลที่สามเช่น Adobe Experience Manager ได้เพื่อบันทึกหน้าจอของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Brightcove
- โฮสต์,แชร์หน้าจอ, จัดการ, และเผยแพร่ วิดีโอ ด้วย Video Cloud
- ใช้ผู้เล่นเพื่อเพลิดเพลินกับการรับชมวิดีโอคุณภาพสูงและรวดเร็วบนอุปกรณ์ต่าง ๆ
- สร้างพอร์ทัลแบรนด์, หน้าแลนดิ้ง, และเว็บไซต์ถ่ายทอดสด
- ปรับปรุงคุณภาพการเล่นวิดีโอโดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้นและเคล็ดลับการเข้ารหัส
- สร้างรายได้จากเนื้อหาผ่านโมเดลโฆษณา, โมเดลการสมัครสมาชิก, หรือโมเดลผสมผสาน พร้อมเครื่องมือการตลาดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการเข้าถึงระดับโลก
ข้อจำกัดของ Brightcove
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- การขาดข้อมูลการวิเคราะห์วิดีโอและเสียง
- การขาดตัวชี้วัดการถ่ายทอดสด
ราคาของ Brightcove
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Brightcove
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (17+ รีวิว)
7. วิดีโอ Office 365
หากธุรกิจของคุณพึ่งพาอีโคซิสเต็มของ Microsoft เป็นหลัก Office 365 Video หรือ Microsoft Stream เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอทั้งหมดของคุณ
ด้วย Stream คุณสามารถสร้างวิดีโออธิบายโดยบันทึกหน้าจอหรือบันทึกตัวเองและปรับแต่งได้ด้วยการเพิ่มข้อความ วาดภาพ หรือเอฟเฟกต์ต่าง ๆ คุณสามารถบันทึกการประชุมที่จัดขึ้นบน Teams ได้โดยตรง ติดตามการมีส่วนร่วมด้วยข้อมูลเชิงลึก และเข้าถึงทุกอย่างได้จากทุกอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
เช่นเดียวกับไฟล์อื่นๆ ของ Microsoft วิดีโอของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ใน SharePoint, Teams และ OneDrive ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถแชร์และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Office 365 Video
- บันทึกเสียงหรือหน้าจอของคุณตามความต้องการของคุณ
- ใส่คำอธิบายประกอบและปรับแต่งวิดีโอโดยใช้ข้อความและเอฟเฟกต์
- วัดการมีส่วนร่วมผ่านฟีเจอร์การวิเคราะห์
- บันทึกการประชุมจาก Teams โดยตรง
- แชร์วิดีโอผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ภายในระบบ Microsoft 365
ข้อจำกัดของวิดีโอ Office 365
- คุณภาพการเล่นวิดีโอไม่สม่ำเสมอ
- ไม่สามารถแชร์ไฟล์กับผู้เยี่ยมชมภายนอกองค์กรได้
- มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการบัฟเฟอร์
- ออกแบบมาสำหรับองค์กรมากกว่าบุคคลทั่วไป
ราคาของ Office 365 Video
- ส่วนตัว: $69.99/ปี
- ครอบครัว: $99. 99/ปี
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจพรีเมียม: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิววิดีโอ Office 365
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
8. Adobe Experience Manager
ด้วยเครื่องมือ Adobe Experience Manager (AEM) ที่ใช้ระบบคลาวด์ ธุรกิจสามารถจัดการเนื้อหาดิจิทัลและไฟล์ สร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ได้
เช่นเดียวกับ Brightcove, AEM ไม่มีตัวบันทึกหน้าจอในตัว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ร่วมกับระบบ LMS ของ Adobe ที่เรียกว่า Adobe Learning Manager (ALM) ได้ ด้วย ALM ผู้ใช้สามารถบันทึก แก้ไข และแชร์ภาพหน้าจอ วิดีโอจากเว็บแคม และคลิปเสียง รวมถึงอัปโหลดไฟล์เหล่านี้โดยตรงจากอุปกรณ์ของพวกเขาผ่านแดชบอร์ดเดียว
คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอ Adobe Captivate ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์บันทึกแบบตอบสนองที่ทำงานอัตโนมัติในการบันทึกหน้าจอแบบเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบเพื่อช่วยคุณสร้างวิดีโอการฝึกอบรมและโมดูลการประเมินผลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Experience Manager
- สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายด้วย ALM และการออกแบบที่เรียบง่าย
- สร้างหน้าเว็บและจัดการสินทรัพย์ในระบบจัดการเนื้อหา (CMS)
- ผสานเครื่องมือเช่น Captivate เพื่อสร้างการบันทึกหน้าจอแบบโต้ตอบ
- ปรับแต่งเนื้อหาตามพฤติกรรมและความชอบของผู้ใช้
- เข้าถึง AEM Assets ได้โดยตรงจาก Adobe Creative Cloud
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณบนแดชบอร์ดเดียว
ข้อจำกัดของ Adobe Experience Manager
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนทำให้ยากต่อการนำทาง
- ต้องการการฝึกฝนอย่างมากสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Adobe Experience Manager
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Adobe Experience Manager
- G2: 4/5 (รีวิว 280+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. Dacast
Dacast เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และงานอีเวนต์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสตรีมวิดีโอสดและตามความต้องการผ่านแดชบอร์ดเดียว ด้วยการโฮสต์ที่ปลอดภัยและการสนับสนุนตลอด 24/7 Dacast ได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 15,000 รายมานานกว่า 10 ปี
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเห็นวิธีที่ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณ วิเคราะห์วิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และติดตามรายได้และตำแหน่งผู้ชม เครื่องมือวิดีโอนี้ช่วยให้คุณเผยแพร่ บันทึก และแชร์การถ่ายทอดสดเพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมได้ทุกเมื่อ
คุณสมบัติเด่นของ Dacast
- สตรีมและบันทึกเหตุการณ์สดได้อย่างราบรื่นโดยใช้ CDN ชั้นนำ
- เชื่อมต่อวิดีโอสดและเนื้อหาตามคำขอด้วย API
- รับชมวิดีโอได้บนทุกอุปกรณ์ที่มีผู้เล่น HTML5
- ปรับแต่ง, ทำเงิน, และติดตามสถิติ
- แบ่งปันข้อมูลและให้ความรู้ผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่ปลอดภัย
- เพลิดเพลินกับการสตรีมคุณภาพสูงและหน่วงต่ำสำหรับกิจกรรมกีฬา
ข้อจำกัดของ Dacast
- บริการลูกค้าไม่ดี
- ขาดแชทสดและปฏิกิริยา
- การวิเคราะห์มักสร้างความสับสน
ราคาของ Dacast
- เริ่มต้น: $39/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- กิจกรรม: $63/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ขนาด: $250/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Dacast
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
10. Flowplayer
ผู้จัดพิมพ์และสำนักข่าวใช้แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ Flowplayer ในการจัดการและถ่ายทอดวิดีโอระดับมืออาชีพ
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการการถ่ายทอดสดและแก้ไขปัญหาการสร้างวิดีโอสำหรับทั้งบริษัทสื่อขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก คุณสามารถสตรีมและบันทึกวิดีโอสดสำหรับทุกคนและสร้างรายได้ผ่านโซลูชันการสร้างรายได้
ในขณะเดียวกัน การวิเคราะห์วิดีโอของ Flowplayer มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเนื้อหาและผู้ชมของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของวิดีโอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Flowplayer
- สตรีมและบันทึกเหตุการณ์สด หรือสตรีมวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า
- แสดงกล่องป๊อปอัพหลังจากวิดีโอพร้อมเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ เช่น ลิงก์และรูปภาพ
- แชร์วิดีโอลงบนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย
- รองรับรูปแบบวิดีโอและเสียงต่างๆ เช่น MP4, FLV และสตรีม HLS
- ปรับแต่งตัวเลือกการเล่น เช่น การเล่นอัตโนมัติและคำบรรยาย
ข้อจำกัดของ Flowplayer
- แพลตฟอร์มมักจะมีบั๊กเยอะ
- อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับบางตัวที่กล่าวถึงในบทความนี้
ราคาของ Flowplayer
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Flowplayer
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เตรียมการบันทึกหน้าจอคุณภาพสูงด้วย ClickUp!
เครื่องมือบันทึกหน้าจอที่เชื่อถือได้สามารถทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นได้ หากคุณวางแผนที่จะจัดสัมมนาออนไลน์หรือนำเสนอธุรกิจ
ด้วยเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติของ ClickUp คุณสามารถบันทึกเนื้อหาของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก—โดยไม่มีลายน้ำ, คุณภาพวิดีโอที่ลดลง, หรือค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่
อย่างไรก็ตาม จุดเด่นที่แท้จริงคือ ClickUp สามารถผสานการสร้างงานเข้ากับการบันทึกหน้าจอได้อย่างง่ายดาย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจัดการโครงการและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับงานใดก็ตามที่ต้องใช้วิดีโอและภาพหน้าจอสมัครใช้ ClickUpวันนี้และบันทึกวิดีโอหน้าจอคุณภาพสูงได้เลย!