10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Vidyard ปี 2025

28 มกราคม 2568

การตลาดผ่านวิดีโอเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยและมีปฏิสัมพันธ์สูงในระดับโลก ที่จริงแล้ว งานวิจัยของ HubSpotพบว่า 96% ของลูกค้ามักพึ่งพาวิดีโออธิบายของบริษัท และ 88% ต้องการชมวิดีโอก่อนตัดสินใจซื้อ!

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการส่งข้อความวิดีโอหรือต้องการโซลูชันที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม คุณจะต้องมีแพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอที่ทรงพลังเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสม

เข้าสู่: ระบบการจัดการเนื้อหาองค์กร (Enterprise Content Management - ECM) และระบบการจัดการเนื้อหาวิดีโอองค์กร (Enterprise Video Content Management - EVCM)!แพลตฟอร์มเหล่านี้จัดการเนื้อหาวิดีโอตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดและช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเนื้อหาได้

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจทางเลือก 10 ทางของ Vidyardที่จะทำให้การสร้างเนื้อหาวิดีโอของคุณง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ!

วิดยาร์ดคืออะไร?

Vidyard เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านวิดีโอที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเริ่มต้นใช้การตลาดด้วยเนื้อหาวิดีโอ ฟีเจอร์ต่างๆ ช่วยให้คุณสร้างและเผยแพร่วิดีโอที่สวยงามโดยไม่ต้องเรียนรู้ทักษะขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี AI คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหน้าคอมพิวเตอร์ Vidyard ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถฝังผู้เล่นที่กำหนดเองลงในเว็บไซต์หรือบล็อกใดๆ ก็ได้

แพลตฟอร์มวิดีโอ Vidyard มอบวิธีง่ายๆ ในการแชร์เนื้อหา เช่น วิดีโอการฝึกอบรม ประกาศของบริษัท งานอีเวนต์องค์กร การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่คอร์สออนไลน์ คุณสามารถเพิ่มโฆษณาวิดีโอและโปรโมทเนื้อหาได้

Vidyard ทำให้การสร้างและโฮสต์วิดีโอเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วสำหรับทุกคน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกทุกอย่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย มีทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชัน Pro และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการติดตั้ง

ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการจัดจำหน่าย แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของ Vidyard มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในทุกแง่มุมของการจัดการเนื้อหาวิดีโอ สร้างขึ้นโดยมีประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เป็นหัวใจหลัก Vidyard ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันข้ามทีมและแผนกต่างๆได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Vidyard

1.คลิปโดยคลิกอัพ

บันทึกคลิปใน ClickUp เครื่องมือจัดการวิดีโอที่ดีที่สุด และเลือกว่าจะแชร์หน้าจอของคุณมากแค่ไหน
เลือกบันทึกหน้าจอทั้งหมด หน้าต่างแอปพลิเคชัน หรือแท็บเบราว์เซอร์ด้วย Clip จาก ClickUp และแชร์กับทีมได้โดยตรงจากภายในงาน

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทีมสามารถมาร่วมกันวางแผน จัดระเบียบและทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆเช่น งาน เอกสาร แชท เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับประสิทธิผลไปสู่ขีดสูงสุด

หากโฟลเดอร์ดาวน์โหลดบนเดสก์ท็อปของคุณเต็มไปด้วยภาพที่มีคำอธิบายประกอบหลายร้อยภาพเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ ลองใช้ Clip! บันทึกเสียงและหน้าจอของคุณภายในไม่กี่นาทีเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ชี้แจงขั้นตอน หรือพูดคุยเกี่ยวกับอุปสรรคใดๆ ในงานที่คุณกำลังทำอยู่ ไม่ต้องดาวน์โหลด!

คุณสมบัติของ ClickUp

  • บันทึกเสียงและหน้าจอฟรี
  • ติดตามโครงการการตลาดวิดีโอที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยการดูโครงการมากกว่า 15 แบบ
  • แสดงความคิดเห็น แก้ไข และทำงานในภารกิจและเอกสารพร้อมกันกับทีมระยะไกลของคุณ
  • สร้างระบบการจัดการวิดีโอเพื่อมาตรฐานการทำงาน
  • สร้างงานจากการบันทึกของคุณ เพิ่มคำอธิบาย และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม

ข้อดีของ ClickUp

  • การติดตามเวลาสามารถทำได้ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือ
  • คลิกอัพโน้ตแพดสำหรับที่ส่วนตัวในการบันทึกโน้ตเนื้อหาวิดีโอแบบฉับพลัน
  • คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนได้ด้วยการกรอง การจัดเรียง การติดธง และฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ศูนย์กลางเทมเพลต ClickUpคือคลังเทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับการสนับสนุนการสร้างวิดีโอ

ข้อเสียของ ClickUp

  • ไม่สามารถส่งออกรายงานการติดตามเวลาได้
  • เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับภาระงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!กรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • 4. 7/5 บน Capterra
  • 4. 7/4 บน G2

2. Wistia

ตัวอย่างความคิดเห็นในการร่วมมือกับ Wistia
ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและความคิดเห็นกำลังใช้งานบนWistia

Wistia เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่มีคุณสมบัติล้ำสมัยเพื่อทำให้การสร้างโซลูชันที่แข็งแกร่งเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องกังวลกับความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือนี้มีการตั้งค่าล่วงหน้าของตัวเข้ารหัสขั้นสูงและการกำหนดค่าแบบกำหนดเองเพื่อส่งมอบเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงให้กับผู้ชมได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Wistia

  • บันทึกวิดีโอจากเบราว์เซอร์ของคุณ จากนั้นส่งออกวิดีโอไปยัง Wistia
  • ตัดและแก้ไขวิดีโอทีละเฟรม
  • สร้างแกลเลอรีวิดีโอในรูปแบบคารูเซล, กริด, หรือรายการ

ข้อดีของ Wistia

  • สามารถกระจายวิดีโอไปยังช่องทางต่าง ๆ บนเว็บได้อย่างง่ายดายภายในบัญชีเดียว
  • รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิมที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน
  • ข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ผู้จัดการระบุและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
  • การจัดการเนื้อหาช่องทาง (CCM) จัดการวิดีโอในทุกช่องทางและแพลตฟอร์มโซเชียล (เช่น YouTube) และจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
  • ฟีเจอร์ฝังวิดีโอแบบง่ายเพื่อเพิ่มเนื้อหาวิดีโอลงในเว็บไซต์ของคุณ

ข้อเสียของ Wistia

  • Wistia อาจมีราคาค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • จำกัดขนาดไฟล์ไว้ที่ 8GB

ราคาของ Wistia

  • ฟรี
  • บวก: $19 ต่อเดือน
  • ข้อดี: $79 ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $319 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Wistia

  • 4. 6/5 บน G2
  • 4. 7/5 บน Capterra

3. วีเมโอ

ตัวอย่างการบันทึกหน้าจอด้วย Vimeo
คุณสมบัติการบันทึกหน้าจอจากVimeo

เกี่ยวกับเนื้อหาวิดีโอ องค์กรต่างๆ พึ่งพาบริการภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและสื่อสารโดยตรงกับผู้ชมของพวกเขา แต่การจัดการไฟล์ทั้งหมดเหล่านั้น ตั้งแต่รูปแบบต่างๆ ไปจนถึงขนาดไฟล์ อาจใช้เวลานานและยากลำบาก แล้วจะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถดูทั้งหมดพร้อมกันได้ในขณะที่กำลังแก้ไข? ตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้ว ด้วยบริการ Vimeo สำหรับองค์กร

คุณสมบัติของ Vimeo

  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดวิวทั้งหมด ความคิดเห็น การกดถูกใจ การแชร์ การอัปโหลด และการดาวน์โหลด
  • เครื่องมือแปลงรหัสในตัวและการสร้างภาพขนาดย่ออัตโนมัติ
  • เปลี่ยนวิดีโอที่แชร์และติดตามโครงการของคุณแบบเรียลไทม์ พร้อมรายงานรายละเอียดความคืบหน้า
  • ใช้เครื่องมือแชร์แบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางวิดีโอการตลาดของคุณ

วีมีโอ โปร

  • เข้าถึงรายงานสำหรับวิดีโอแต่ละรายการหรือทั้งทีม
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังได้ผลและจุดที่คุณอาจต้องปรับกลยุทธ์ของคุณ
  • ระบุแนวโน้มในกลุ่มประชากรเฉพาะ
  • ตั้งเป้าหมายและใช้การวิเคราะห์เพื่อวัดว่าคุณบรรลุเป้าหมายหรือไม่

ข้อเสียของ Vimeo

  • Vimeo มีความโดดเด่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มวิดีโออื่น ๆ เช่น ClickUp และ Loom
  • ไม่สามารถใช้โฆษณาเพื่อสนับสนุนวิดีโอของคุณได้

ราคาของ Vimeo

  • Vimeo Plus: $12 ต่อเดือน พร้อมการจัดสรร 250 GB ต่อปี
  • Vimeo Pro: $20 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี, พร้อมการจัดสรร 1TB ต่อปี
  • Vimeo Business: $50 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี พร้อมการจัดสรร 5TB ต่อปี
  • Vimeo Premium: $75 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี พร้อมการจัดสรร 7TB ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Vimeo

  • 4. 2/5 บน G2
  • 4. 6/5 บน Capterra

4. Microsoft 365 Stream

รีวิวตัวอย่างการบันทึกของคุณใน Microsoft 365 Stream
ผ่านทางMicrosoft 365 Stream

Microsoft 365 Stream เป็นบริการแก้ไขวิดีโอออนไลน์ที่คุณสามารถสร้างวิดีโอเพื่อแชร์กับผู้อื่นทางออนไลน์ได้ เครื่องมือทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ตลอดเวลา คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหาวิดีโอจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ แก้ไขรวมกันโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ จากนั้นบันทึกไว้บนอุปกรณ์ของคุณ

คุณสมบัติของ Microsoft 365 Stream

  • การบันทึกหน้าจอจับภาพทุกสิ่งที่มองเห็นบนเดสก์ท็อปของคุณ รวมถึงเอกสารและโปรแกรม
  • จัดระเบียบและจัดการภาพนิ่งและวิดีโอโดยใช้การลากและวาง
  • อัปโหลดรูปภาพของคุณโดยตรงไปยังเว็บไซต์โซเชียล เช่น Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest หรือ Flickr
  • เข้าถึงไฟล์ที่เก็บไว้ของคุณได้จากทุกที่ บนอุปกรณ์ใดก็ได้

ข้อดีของ Microsoft 365 Stream

  • คุณสามารถเปลี่ยนการนำเสนอให้กลายเป็นวิดีโอหรือเอกสารที่สามารถแชร์ได้
  • คุณสามารถอำนวยความสะดวกในการประชุมทางวิดีโอผ่าน Teams
  • ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ช่วยให้คุณค้นหาและจัดการไฟล์ดิจิทัล

ข้อเสียของ Microsoft 365 Stream

  • มันขาดแนวทางที่เพียงพอในการนำทางแพลตฟอร์มเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Vidyard ในรายการนี้

ราคาของ Microsoft 365 Stream

  • ส่วนบุคคล: $69.99/ปี
  • ครอบครัว: $99. 99/ปี
  • ธุรกิจพื้นฐาน: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจพรีเมียม: $22 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft 365 Stream

  • 4. 6/5 บน G2
  • 4. 6/5 บน Capterra

5. ลูม

ตัวอย่างวิดีโอ loom
ตัวอย่างการบันทึกวิดีโอด้วย Loom

ถัดไปในรายการทางเลือกของ Vidyard ของเราคือLoom แพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอที่มีผู้เล่นคุณภาพสูงและการผสานรวมกับเครือข่ายสังคมอย่างราบรื่น มันให้การเล่นวิดีโอที่ราบรื่นและอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมซึ่งผู้ใช้สามารถอัปโหลดเนื้อหาวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของตนได้อย่างง่ายดาย นอกจากการโพสต์แล้ว พวกเขายังสามารถจัดการบัญชีต่างๆ ได้โดยใช้แดชบอร์ดของพวกเขา

คุณสมบัติของ Loom

  • บันทึกเนื้อหาในแอปพลิเคชันใดก็ได้ บนอุปกรณ์ใดก็ได้
  • แก้ไขวิดีโอของคุณในเบราว์เซอร์หรือแอป Loom
  • ผู้ชมสามารถแสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิและแสดงความคิดเห็นพร้อมเวลาเพื่อตอบกลับช่วงเวลาเฉพาะในวิดีโอ
  • การบันทึกหน้าจอพร้อมใช้งานบนผลิตภัณฑ์ Mac และ iOS

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้า

  • Loom มีเครื่องมือวิเคราะห์มากมายเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอ
  • ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถติดตามประสิทธิภาพของผู้ชมของตนได้ตลอดเวลา
  • ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการสมัครสมาชิกของคุณ คุณอาจมีพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • บริการโฮสต์วิดีโอแห่งนี้มอบพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 5GB ให้แก่ผู้ใช้ใหม่ทุกคน และอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเพลย์ลิสต์และจัดระเบียบเนื้อหาของตนได้

ข้อเสียของเครื่องทอผ้า

  • วิดีโออาจมีคุณภาพต่ำ
  • เมื่อใช้เวอร์ชันฟรี จะมีขีดจำกัดเวลา 5 นาทีสำหรับวิดีโอ

การกำหนดราคาของ Loom

  • แผนเริ่มต้น: ฟรี
  • ธุรกิจ: $8 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • 4. 7/5 บน G2
  • 4. 6/5 บน Capterra

6. BombBomb

ตัวอย่างการบันทึกหน้าจอ BombBomb
ผ่านทางBombBomb

BombBomb เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่พวกเขาโพสต์อย่างไร พวกเขายังมีเครื่องมือการตลาดวิดีโอแบบกำหนดเองเพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ ผู้ใช้ใหม่ในการส่งข้อความวิดีโอสามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดทรัพยากรที่ครอบคลุมของ BombBomb เพื่อประสบความสำเร็จในการใช้วิดีโอในธุรกิจของพวกเขา

คุณสมบัติของ BombBomb

  • การผสานรวมกับ Gmail เพื่อบันทึก ส่ง และติดตามจากกล่องจดหมายของคุณ จับภาพหน้าจอ
  • ส่งผ่าน Slack, Linkedin หรือแอปอีเมลหรือ CRM ใดก็ได้ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์
  • สร้างและส่งวิดีโออีเมลได้ไม่จำกัดจำนวนถึงทุกคนในฐานข้อมูลของคุณ

BombBomb pros

  • โดยการบันทึกวิดีโอ BombBomb ช่วยให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์และน้ำเสียงของข้อความได้อย่างชัดเจน
  • คุณสามารถติดตามอีเมลเพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมได้
  • ใช้งานง่าย

ข้อเสียของ BombBomb

  • คุณไม่สามารถแท็กผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งคนในครั้งเดียว

ราคาของ BombBomb

  • สิ่งจำเป็น: $33 ต่อเดือน
  • บวก: $49 ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาพิเศษสำหรับทีมที่มีผู้ใช้ 20 คนขึ้นไป

คะแนนและรีวิวของ BombBomb

  • 4. 6/5 บน G2
  • 4. 4/5 บน Capterra

7. Sendspark

ส่งตัวอย่างการบันทึกวิดีโอ Spark
ผ่านทางSendspark

Sendspark ช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านข้อความวิดีโอโดยตรงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มสัมผัสที่เป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำ การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือการติดตามผล ผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวได้มากขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นทั้งสองฝ่าย Sendspark ยังมีฟีเจอร์สำหรับขอวิดีโอจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานผ่านลิงก์ง่ายๆ

คุณสมบัติเด่นของ Sendspark

  • คุณสามารถติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนได้
  • เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแบบโต้ตอบพร้อมแดชบอร์ด
  • คุณสามารถปรับแต่งข้อความได้

ข้อดีของ Sendspark

  • มันรวดเร็วและเชื่อถือได้
  • มีคุณภาพเสียงและวิดีโอที่ดี

ข้อเสียของ Sendspark

  • แผนฟรีแบบจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Vidyard ในรายการนี้

ราคาของ Sendspark

  • ฟรี
  • ข้อดี: $15 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $29.80 ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีม

คะแนนและรีวิวของ Sendspark

  • 4. 8/5 บน G2
  • 4. 8/5 บน Capterra

8. บอนโจโร

ตัวอย่างโปรแกรมบันทึกหน้าจอ bonjoro
ผ่านทางBonjoro

Bonjoroเป็นบริการโฮสต์วิดีโอที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอโดยตรงไปยังเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงข้อความวิดีโอผ่านลิงก์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมหรือเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Bonjoro

  • หน้าจอHDChrome และเครื่องบันทึกเว็บแคม
  • เพิ่มปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจที่ดึงดูดสายตาให้กับเนื้อหาวิดีโอของคุณ
  • แก้ไขและบันทึกการออกแบบวิดีโอของคุณเป็นเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ฝังภาพขนาดย่อในอีเมลของคุณ หรือแชร์ลิงก์ง่ายๆ

ข้อดีของ Bonjoro

  • บันทึกและส่งวิดีโอสั้น ๆ
  • คุณสามารถปรับแต่งข้อความและดูได้ว่าใครได้แสดงปฏิกิริยา

ข้อเสียของ Bonjoro

  • คุณไม่สามารถเล่นวิดีโอตัวอย่างในแอปมือถือได้

ราคาของ Bonjoro

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $15 ต่อเดือน
  • ข้อดี: $39 ต่อเดือน
  • การเติบโต: $79 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Bonjoro

  • 4. 7/5 บน G2
  • 5/5 บน Capterra

9. CreateStudio

สร้างตัวอย่างการตัดต่อวิดีโอในสตูดิโอ
ผ่านCreate Studio

CreateStudio เป็นโซลูชันออนไลน์ที่ทรงพลังและใช้งานง่ายสำหรับผู้ต้องการสร้างวิดีโออย่างสบายใจและแชร์กับผู้ชมของตน. ให้บริการโฮสต์วิดีโอสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและธุรกิจ.

คุณสมบัติเด่นของ CreateStudio

  • มีตัวแทนออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • คุณสามารถลากและวางเนื้อหาวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มได้
  • การตัดต่อวิดีโอและเสียง

ข้อดีของ CreateStudio

  • ใช้งานง่ายสำหรับผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ
  • มีการสนับสนุนทางเทคนิคและการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม

ข้อเสียของ CreateStudio

  • คุณไม่สามารถสร้างแอนิเมชันยาวบนแพลตฟอร์มวิดีโอนี้ได้

ราคาของ CreateStudio

  • มาตรฐาน: $199 ต่อปี
  • บัตรผ่านทุกพื้นที่: $349 ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ CreateStudio

  • 4. 8/5 บน G2
  • 4. 8/5 บน Capterra

10. ฮิปโป วิดีโอ

ตัวอย่างวิดีโอฮิปโปวิดีโอเอนเกจ
ผ่านทางHippo Video

แพลตฟอร์มวิดีโอนี้เป็นเครื่องเล่นสตรีมมิ่งที่ผู้ใช้สามารถรับชมและแบ่งปันวิดีโอโปรดกับเพื่อนๆ ได้ แอปจะจัดทำดัชนีวิดีโอที่อัปโหลดแต่ละรายการโดยอัตโนมัติตามความเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของผู้ใช้ จากนั้นผู้ใช้สามารถดูรายการตามลำดับตัวอักษรหรือตามประเภทของเนื้อหาที่ต้องการได้

คุณสมบัติเด่นของ Hippo Video

  • บันทึก ส่ง และติดตามวิดีโอจากกล่องจดหมายเข้า Outlook ของคุณ
  • ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายคนพร้อมกันด้วยแคมเปญอีเมลวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
  • ติดตามอีเมลวิดีโอของคุณ, จำนวนการดูวิดีโอ, และเปอร์เซ็นต์การดู

ข้อดีของวิดีโอฮิปโป

  • ใช้งานง่าย
  • มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิดีโอของคุณ

ข้อเสียของ Hippo Video

  • มีขีดจำกัดจำนวนวิดีโอที่คุณสามารถบันทึกหน้าจอได้

ราคาของ Hippo Video

  • เริ่มต้น: $19 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ข้อดี: $40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $65 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Hippo Video

  • 4. 6/5 บน G2
  • 4. 5/5 บน Capterra

บอกลาการสื่อสารแบบข้อความธรรมดา

ทีมที่ลงทุนในระบบจัดการเนื้อหาวิดีโอช่วยประหยัดเวลา, เงิน, และทรัพยากรโดยการสื่อสารข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมไปยังผู้ชมของพวกเขา

ClickUp คือวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและปรับแต่งตามความต้องการสำหรับทุกประเภทการใช้งาน—ไม่ว่าจะเป็นสร้างเนื้อหา คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน การรีวิวโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย! ในฐานะเครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Vidyard ในการบันทึกหน้าจอ ClickUp เปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อของสถานที่ทำงานระยะไกล