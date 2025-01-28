10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Vidyard ปี 2025

การตลาดผ่านวิดีโอเป็นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยและมีปฏิสัมพันธ์สูงในระดับโลก ที่จริงแล้ว งานวิจัยของ HubSpotพบว่า 96% ของลูกค้ามักพึ่งพาวิดีโออธิบายของบริษัท และ 88% ต้องการชมวิดีโอก่อนตัดสินใจซื้อ!
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการส่งข้อความวิดีโอหรือต้องการโซลูชันที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม คุณจะต้องมีแพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอที่ทรงพลังเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสม
เข้าสู่: ระบบการจัดการเนื้อหาองค์กร (Enterprise Content Management - ECM) และระบบการจัดการเนื้อหาวิดีโอองค์กร (Enterprise Video Content Management - EVCM)!แพลตฟอร์มเหล่านี้จัดการเนื้อหาวิดีโอตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดและช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเนื้อหาได้
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจทางเลือก 10 ทางของ Vidyardที่จะทำให้การสร้างเนื้อหาวิดีโอของคุณง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ!
วิดยาร์ดคืออะไร?
Vidyard เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านวิดีโอที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเริ่มต้นใช้การตลาดด้วยเนื้อหาวิดีโอ ฟีเจอร์ต่างๆ ช่วยให้คุณสร้างและเผยแพร่วิดีโอที่สวยงามโดยไม่ต้องเรียนรู้ทักษะขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี AI คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหน้าคอมพิวเตอร์ Vidyard ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถฝังผู้เล่นที่กำหนดเองลงในเว็บไซต์หรือบล็อกใดๆ ก็ได้
แพลตฟอร์มวิดีโอ Vidyard มอบวิธีง่ายๆ ในการแชร์เนื้อหา เช่น วิดีโอการฝึกอบรม ประกาศของบริษัท งานอีเวนต์องค์กร การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่คอร์สออนไลน์ คุณสามารถเพิ่มโฆษณาวิดีโอและโปรโมทเนื้อหาได้
Vidyard ทำให้การสร้างและโฮสต์วิดีโอเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วสำหรับทุกคน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกทุกอย่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วย มีทั้งเวอร์ชันฟรีและเวอร์ชัน Pro และใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการติดตั้ง
ตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการจัดจำหน่าย แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของ Vidyard มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในทุกแง่มุมของการจัดการเนื้อหาวิดีโอ สร้างขึ้นโดยมีประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) เป็นหัวใจหลัก Vidyard ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันข้ามทีมและแผนกต่างๆได้แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Vidyard
1.คลิปโดยคลิกอัพ
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทีมสามารถมาร่วมกันวางแผน จัดระเบียบและทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆเช่น งาน เอกสาร แชท เป้าหมาย กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก ClickUp ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับประสิทธิผลไปสู่ขีดสูงสุด
หากโฟลเดอร์ดาวน์โหลดบนเดสก์ท็อปของคุณเต็มไปด้วยภาพที่มีคำอธิบายประกอบหลายร้อยภาพเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ ลองใช้ Clip! บันทึกเสียงและหน้าจอของคุณภายในไม่กี่นาทีเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ชี้แจงขั้นตอน หรือพูดคุยเกี่ยวกับอุปสรรคใดๆ ในงานที่คุณกำลังทำอยู่ ไม่ต้องดาวน์โหลด!
คุณสมบัติของ ClickUp
- บันทึกเสียงและหน้าจอฟรี
- ติดตามโครงการการตลาดวิดีโอที่กำลังดำเนินอยู่ด้วยการดูโครงการมากกว่า 15 แบบ
- แสดงความคิดเห็น แก้ไข และทำงานในภารกิจและเอกสารพร้อมกันกับทีมระยะไกลของคุณ
- สร้างระบบการจัดการวิดีโอเพื่อมาตรฐานการทำงาน
- สร้างงานจากการบันทึกของคุณ เพิ่มคำอธิบาย และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
ข้อดีของ ClickUp
- การติดตามเวลาสามารถทำได้ผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือ
- คลิกอัพโน้ตแพดสำหรับที่ส่วนตัวในการบันทึกโน้ตเนื้อหาวิดีโอแบบฉับพลัน
- คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วนได้ด้วยการกรอง การจัดเรียง การติดธง และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ศูนย์กลางเทมเพลต ClickUpคือคลังเทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับการสนับสนุนการสร้างวิดีโอ
ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่สามารถส่งออกรายงานการติดตามเวลาได้
- เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับภาระงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!กรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม
คะแนนและรีวิว ClickUp
- 4. 7/5 บน Capterra
- 4. 7/4 บน G2
2. Wistia
Wistia เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่มีคุณสมบัติล้ำสมัยเพื่อทำให้การสร้างโซลูชันที่แข็งแกร่งเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องกังวลกับความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือนี้มีการตั้งค่าล่วงหน้าของตัวเข้ารหัสขั้นสูงและการกำหนดค่าแบบกำหนดเองเพื่อส่งมอบเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงให้กับผู้ชมได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Wistia
- บันทึกวิดีโอจากเบราว์เซอร์ของคุณ จากนั้นส่งออกวิดีโอไปยัง Wistia
- ตัดและแก้ไขวิดีโอทีละเฟรม
- สร้างแกลเลอรีวิดีโอในรูปแบบคารูเซล, กริด, หรือรายการ
ข้อดีของ Wistia
- สามารถกระจายวิดีโอไปยังช่องทางต่าง ๆ บนเว็บได้อย่างง่ายดายภายในบัญชีเดียว
- รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบดั้งเดิมที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน
- ข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้ผู้จัดการระบุและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
- การจัดการเนื้อหาช่องทาง (CCM) จัดการวิดีโอในทุกช่องทางและแพลตฟอร์มโซเชียล (เช่น YouTube) และจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
- ฟีเจอร์ฝังวิดีโอแบบง่ายเพื่อเพิ่มเนื้อหาวิดีโอลงในเว็บไซต์ของคุณ
ข้อเสียของ Wistia
- Wistia อาจมีราคาค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- จำกัดขนาดไฟล์ไว้ที่ 8GB
ราคาของ Wistia
- ฟรี
- บวก: $19 ต่อเดือน
- ข้อดี: $79 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $319 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Wistia
- 4. 6/5 บน G2
- 4. 7/5 บน Capterra
3. วีเมโอ
เกี่ยวกับเนื้อหาวิดีโอ องค์กรต่างๆ พึ่งพาบริการภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวและสื่อสารโดยตรงกับผู้ชมของพวกเขา แต่การจัดการไฟล์ทั้งหมดเหล่านั้น ตั้งแต่รูปแบบต่างๆ ไปจนถึงขนาดไฟล์ อาจใช้เวลานานและยากลำบาก แล้วจะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถดูทั้งหมดพร้อมกันได้ในขณะที่กำลังแก้ไข? ตอนนี้คุณสามารถทำได้แล้ว ด้วยบริการ Vimeo สำหรับองค์กร
คุณสมบัติของ Vimeo
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดวิวทั้งหมด ความคิดเห็น การกดถูกใจ การแชร์ การอัปโหลด และการดาวน์โหลด
- เครื่องมือแปลงรหัสในตัวและการสร้างภาพขนาดย่ออัตโนมัติ
- เปลี่ยนวิดีโอที่แชร์และติดตามโครงการของคุณแบบเรียลไทม์ พร้อมรายงานรายละเอียดความคืบหน้า
- ใช้เครื่องมือแชร์แบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางวิดีโอการตลาดของคุณ
วีมีโอ โปร
- เข้าถึงรายงานสำหรับวิดีโอแต่ละรายการหรือทั้งทีม
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังได้ผลและจุดที่คุณอาจต้องปรับกลยุทธ์ของคุณ
- ระบุแนวโน้มในกลุ่มประชากรเฉพาะ
- ตั้งเป้าหมายและใช้การวิเคราะห์เพื่อวัดว่าคุณบรรลุเป้าหมายหรือไม่
ข้อเสียของ Vimeo
- Vimeo มีความโดดเด่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มวิดีโออื่น ๆ เช่น ClickUp และ Loom
- ไม่สามารถใช้โฆษณาเพื่อสนับสนุนวิดีโอของคุณได้
ราคาของ Vimeo
- Vimeo Plus: $12 ต่อเดือน พร้อมการจัดสรร 250 GB ต่อปี
- Vimeo Pro: $20 ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี, พร้อมการจัดสรร 1TB ต่อปี
- Vimeo Business: $50 ต่อเดือนเรียกเก็บเงินรายปี พร้อมการจัดสรร 5TB ต่อปี
- Vimeo Premium: $75 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี พร้อมการจัดสรร 7TB ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Vimeo
- 4. 2/5 บน G2
- 4. 6/5 บน Capterra
4. Microsoft 365 Stream
Microsoft 365 Stream เป็นบริการแก้ไขวิดีโอออนไลน์ที่คุณสามารถสร้างวิดีโอเพื่อแชร์กับผู้อื่นทางออนไลน์ได้ เครื่องมือทรงพลังนี้ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ตลอดเวลา คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหาวิดีโอจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือของคุณ แก้ไขรวมกันโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ จากนั้นบันทึกไว้บนอุปกรณ์ของคุณ
คุณสมบัติของ Microsoft 365 Stream
- การบันทึกหน้าจอจับภาพทุกสิ่งที่มองเห็นบนเดสก์ท็อปของคุณ รวมถึงเอกสารและโปรแกรม
- จัดระเบียบและจัดการภาพนิ่งและวิดีโอโดยใช้การลากและวาง
- อัปโหลดรูปภาพของคุณโดยตรงไปยังเว็บไซต์โซเชียล เช่น Instagram, Facebook, YouTube, Google+, Pinterest หรือ Flickr
- เข้าถึงไฟล์ที่เก็บไว้ของคุณได้จากทุกที่ บนอุปกรณ์ใดก็ได้
ข้อดีของ Microsoft 365 Stream
- คุณสามารถเปลี่ยนการนำเสนอให้กลายเป็นวิดีโอหรือเอกสารที่สามารถแชร์ได้
- คุณสามารถอำนวยความสะดวกในการประชุมทางวิดีโอผ่าน Teams
- ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์ช่วยให้คุณค้นหาและจัดการไฟล์ดิจิทัล
ข้อเสียของ Microsoft 365 Stream
- มันขาดแนวทางที่เพียงพอในการนำทางแพลตฟอร์มเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Vidyard ในรายการนี้
ราคาของ Microsoft 365 Stream
- ส่วนบุคคล: $69.99/ปี
- ครอบครัว: $99. 99/ปี
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจพรีเมียม: $22 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft 365 Stream
- 4. 6/5 บน G2
- 4. 6/5 บน Capterra
5. ลูม
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Vidyard ของเราคือLoom แพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอที่มีผู้เล่นคุณภาพสูงและการผสานรวมกับเครือข่ายสังคมอย่างราบรื่น มันให้การเล่นวิดีโอที่ราบรื่นและอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมซึ่งผู้ใช้สามารถอัปโหลดเนื้อหาวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของตนได้อย่างง่ายดาย นอกจากการโพสต์แล้ว พวกเขายังสามารถจัดการบัญชีต่างๆ ได้โดยใช้แดชบอร์ดของพวกเขา
คุณสมบัติของ Loom
- บันทึกเนื้อหาในแอปพลิเคชันใดก็ได้ บนอุปกรณ์ใดก็ได้
- แก้ไขวิดีโอของคุณในเบราว์เซอร์หรือแอป Loom
- ผู้ชมสามารถแสดงปฏิกิริยาด้วยอีโมจิและแสดงความคิดเห็นพร้อมเวลาเพื่อตอบกลับช่วงเวลาเฉพาะในวิดีโอ
- การบันทึกหน้าจอพร้อมใช้งานบนผลิตภัณฑ์ Mac และ iOS
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้า
- Loom มีเครื่องมือวิเคราะห์มากมายเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอ
- ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถติดตามประสิทธิภาพของผู้ชมของตนได้ตลอดเวลา
- ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการสมัครสมาชิกของคุณ คุณอาจมีพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- บริการโฮสต์วิดีโอแห่งนี้มอบพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 5GB ให้แก่ผู้ใช้ใหม่ทุกคน และอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเพลย์ลิสต์และจัดระเบียบเนื้อหาของตนได้
ข้อเสียของเครื่องทอผ้า
- วิดีโออาจมีคุณภาพต่ำ
- เมื่อใช้เวอร์ชันฟรี จะมีขีดจำกัดเวลา 5 นาทีสำหรับวิดีโอ
การกำหนดราคาของ Loom
- แผนเริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $8 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- 4. 7/5 บน G2
- 4. 6/5 บน Capterra
6. BombBomb
BombBomb เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ เข้าใจว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่พวกเขาโพสต์อย่างไร พวกเขายังมีเครื่องมือการตลาดวิดีโอแบบกำหนดเองเพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมได้ ผู้ใช้ใหม่ในการส่งข้อความวิดีโอสามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดทรัพยากรที่ครอบคลุมของ BombBomb เพื่อประสบความสำเร็จในการใช้วิดีโอในธุรกิจของพวกเขา
คุณสมบัติของ BombBomb
- การผสานรวมกับ Gmail เพื่อบันทึก ส่ง และติดตามจากกล่องจดหมายของคุณ จับภาพหน้าจอ
- ส่งผ่าน Slack, Linkedin หรือแอปอีเมลหรือ CRM ใดก็ได้ด้วยส่วนขยายเบราว์เซอร์
- สร้างและส่งวิดีโออีเมลได้ไม่จำกัดจำนวนถึงทุกคนในฐานข้อมูลของคุณ
BombBomb pros
- โดยการบันทึกวิดีโอ BombBomb ช่วยให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์และน้ำเสียงของข้อความได้อย่างชัดเจน
- คุณสามารถติดตามอีเมลเพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมได้
- ใช้งานง่าย
ข้อเสียของ BombBomb
- คุณไม่สามารถแท็กผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งคนในครั้งเดียว
ราคาของ BombBomb
- สิ่งจำเป็น: $33 ต่อเดือน
- บวก: $49 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: ราคาพิเศษสำหรับทีมที่มีผู้ใช้ 20 คนขึ้นไป
คะแนนและรีวิวของ BombBomb
- 4. 6/5 บน G2
- 4. 4/5 บน Capterra
7. Sendspark
Sendspark ช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านข้อความวิดีโอโดยตรงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มสัมผัสที่เป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำ การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือการติดตามผล ผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวได้มากขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นทั้งสองฝ่าย Sendspark ยังมีฟีเจอร์สำหรับขอวิดีโอจากลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานผ่านลิงก์ง่ายๆ
คุณสมบัติเด่นของ Sendspark
- คุณสามารถติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนได้
- เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแบบโต้ตอบพร้อมแดชบอร์ด
- คุณสามารถปรับแต่งข้อความได้
ข้อดีของ Sendspark
- มันรวดเร็วและเชื่อถือได้
- มีคุณภาพเสียงและวิดีโอที่ดี
ข้อเสียของ Sendspark
- แผนฟรีแบบจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Vidyard ในรายการนี้
ราคาของ Sendspark
- ฟรี
- ข้อดี: $15 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $29.80 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีม
คะแนนและรีวิวของ Sendspark
- 4. 8/5 บน G2
- 4. 8/5 บน Capterra
8. บอนโจโร
Bonjoroเป็นบริการโฮสต์วิดีโอที่มีอินเทอร์เฟซเรียบง่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถอัปโหลดวิดีโอโดยตรงไปยังเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงข้อความวิดีโอผ่านลิงก์บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมหรือเครื่องมือค้นหาของเว็บไซต์ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Bonjoro
- หน้าจอHDChrome และเครื่องบันทึกเว็บแคม
- เพิ่มปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจที่ดึงดูดสายตาให้กับเนื้อหาวิดีโอของคุณ
- แก้ไขและบันทึกการออกแบบวิดีโอของคุณเป็นเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ฝังภาพขนาดย่อในอีเมลของคุณ หรือแชร์ลิงก์ง่ายๆ
ข้อดีของ Bonjoro
- บันทึกและส่งวิดีโอสั้น ๆ
- คุณสามารถปรับแต่งข้อความและดูได้ว่าใครได้แสดงปฏิกิริยา
ข้อเสียของ Bonjoro
- คุณไม่สามารถเล่นวิดีโอตัวอย่างในแอปมือถือได้
ราคาของ Bonjoro
- ฟรี
- พื้นฐาน: $15 ต่อเดือน
- ข้อดี: $39 ต่อเดือน
- การเติบโต: $79 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Bonjoro
- 4. 7/5 บน G2
- 5/5 บน Capterra
9. CreateStudio
CreateStudio เป็นโซลูชันออนไลน์ที่ทรงพลังและใช้งานง่ายสำหรับผู้ต้องการสร้างวิดีโออย่างสบายใจและแชร์กับผู้ชมของตน. ให้บริการโฮสต์วิดีโอสำหรับทั้งบุคคลทั่วไปและธุรกิจ.
คุณสมบัติเด่นของ CreateStudio
- มีตัวแทนออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- คุณสามารถลากและวางเนื้อหาวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มได้
- การตัดต่อวิดีโอและเสียง
ข้อดีของ CreateStudio
- ใช้งานง่ายสำหรับผลลัพธ์ระดับมืออาชีพ
- มีการสนับสนุนทางเทคนิคและการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม
ข้อเสียของ CreateStudio
- คุณไม่สามารถสร้างแอนิเมชันยาวบนแพลตฟอร์มวิดีโอนี้ได้
ราคาของ CreateStudio
- มาตรฐาน: $199 ต่อปี
- บัตรผ่านทุกพื้นที่: $349 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ CreateStudio
- 4. 8/5 บน G2
- 4. 8/5 บน Capterra
10. ฮิปโป วิดีโอ
แพลตฟอร์มวิดีโอนี้เป็นเครื่องเล่นสตรีมมิ่งที่ผู้ใช้สามารถรับชมและแบ่งปันวิดีโอโปรดกับเพื่อนๆ ได้ แอปจะจัดทำดัชนีวิดีโอที่อัปโหลดแต่ละรายการโดยอัตโนมัติตามความเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของผู้ใช้ จากนั้นผู้ใช้สามารถดูรายการตามลำดับตัวอักษรหรือตามประเภทของเนื้อหาที่ต้องการได้
คุณสมบัติเด่นของ Hippo Video
- บันทึก ส่ง และติดตามวิดีโอจากกล่องจดหมายเข้า Outlook ของคุณ
- ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายคนพร้อมกันด้วยแคมเปญอีเมลวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- ติดตามอีเมลวิดีโอของคุณ, จำนวนการดูวิดีโอ, และเปอร์เซ็นต์การดู
ข้อดีของวิดีโอฮิปโป
- ใช้งานง่าย
- มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิดีโอของคุณ
ข้อเสียของ Hippo Video
- มีขีดจำกัดจำนวนวิดีโอที่คุณสามารถบันทึกหน้าจอได้
ราคาของ Hippo Video
- เริ่มต้น: $19 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ข้อดี: $40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $65 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Hippo Video
- 4. 6/5 บน G2
- 4. 5/5 บน Capterra
บอกลาการสื่อสารแบบข้อความธรรมดา
ทีมที่ลงทุนในระบบจัดการเนื้อหาวิดีโอช่วยประหยัดเวลา, เงิน, และทรัพยากรโดยการสื่อสารข้อความที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมไปยังผู้ชมของพวกเขา
ClickUp คือวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและปรับแต่งตามความต้องการสำหรับทุกประเภทการใช้งาน—ไม่ว่าจะเป็นสร้างเนื้อหา คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน การรีวิวโครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย! ในฐานะเครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Vidyard ในการบันทึกหน้าจอ ClickUp เปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อของสถานที่ทำงานระยะไกล