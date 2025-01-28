10 ซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การตลาดผ่านวิดีโอช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้ดีกว่าสื่ออื่น ๆ หลายประเภท วิดีโอที่สร้างสรรค์อย่างดีและสอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดทั้งขาเข้าและขาออกของคุณ จะสามารถดึงดูดผู้ชมของคุณได้ สร้างความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ของคุณ ช่วยเพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหา สร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ และนำไปสู่การเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (Conversion Rate)
ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการตลาดผ่านวิดีโอ ทำให้มีเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญบนตลาดมากขึ้นซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ ตัวเลือกส่วนใหญ่สามารถช่วยในเรื่องการเล่าเรื่อง การบันทึกเสียง และการตัดต่อวิดีโอ แต่เครื่องมือที่ดีที่สุดยังสามารถติดตามเมตริกต่างๆ เช่น จำนวนการดู เวลาการรับชม การมีส่วนร่วม และการแปลงเป็นลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดของคุณได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างโชว์เคสสินค้า คำรับรองจากลูกค้า หรือวิดีโอไวรัลเพื่อครองโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 10 อันดับนี้จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ระดับฮอลลีวูด
ประเภทของซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอ
เครื่องมือซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอที่ดีที่สุดครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย มักจะนำมาใช้หรือแทนที่ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาอื่น ๆ บางหมวดหมู่ที่พบบ่อยที่สุดของแอปการตลาดวิดีโอ ได้แก่:
- แพลตฟอร์มโฮสติ้งวิดีโอ: การโฮสต์เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดวิดีโอทุกประเภท แพลตฟอร์มเหล่านี้ตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วยความสามารถในการโฮสต์วิดีโอ ส่วนใหญ่ยังมีการวิเคราะห์วิดีโอ และบางแพลตฟอร์มยังมีเครื่องเล่นวิดีโอที่สามารถปรับแต่งได้
- เครื่องมือสร้างและตัดต่อวิดีโอ: สร้างวิดีโอคุณภาพสูงด้วยการตัดต่อ, ตัดแต่ง, และปรับรูปแบบวิดีโอ. นอกเหนือจากความสามารถในการตัดต่อวิดีโอแล้ว โปรแกรมตัดต่อวิดีโอมักจะมีคลังวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าให้คุณนำไปใช้ในกิจกรรมการตลาดของคุณได้
- แพลตฟอร์มการส่งข้อความวิดีโอและการปรับแต่งส่วนบุคคล: เครื่องมือเฉพาะทางเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านวิดีโอโดยการผสานรวมกับระบบ CRM และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อกลยุทธ์การตลาดที่ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
- ซอฟต์แวร์สร้างวิดีโอแอนิเมชัน: ซอฟต์แวร์นี้ช่วยสร้างวิดีโอแอนิเมชันที่น่าสนใจโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับวิดีโออธิบายหรือวิดีโอไวท์บอร์ด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอ?
เนื่องจากมีเครื่องมือหลากหลายประเภทให้เลือก เครื่องมือการตลาดวิดีโอที่ดีที่สุดจึงขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่จำเป็นที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เครื่องมือที่ใช้งานง่ายจะช่วยให้คุณสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้เพียงไม่กี่คลิก
- การจัดการวิดีโอ: เมื่อมองหาแพลตฟอร์มสำหรับโฮสต์วิดีโอ ควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์การจัดการวิดีโอที่แข็งแกร่ง
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: การวิเคราะห์วิดีโอ เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ชมและการติดตามการเปลี่ยนแปลง จะแสดงให้คุณเห็นประเภทของวิดีโอที่ผู้ชมของคุณตอบสนองได้ดีที่สุด
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านวิดีโอควรทำงานได้ดีกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
- ค่าใช้จ่าย: มองหาเครื่องมือที่มีแผนเริ่มต้นในอัตราที่สมเหตุสมผลสำหรับเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน และให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีแผนใช้งานฟรี
- การปรับแต่ง: ตรวจสอบตัวเลือกการปรับแต่งที่มีอยู่ เช่น เครื่องเล่นวิดีโอที่มีแบรนด์และเทมเพลต เพื่อให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์บริษัทของคุณ
- การสนับสนุนและการฝึกอบรม: มองหาการสนับสนุนลูกค้าอย่างครอบคลุม เอกสารประกอบ และแหล่งข้อมูลการฝึกอบรม เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย
10 ซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เครื่องมือการตลาดวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย บางตัวเป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้ง บางตัวเน้นการบันทึกและแก้ไขวิดีโอ ในขณะที่บางตัวเป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกความต้องการด้านการตลาดวิดีโอของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มาพร้อมฟังก์ชันบันทึกหน้าจอ ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์วิดีโอได้อย่างง่ายดาย ด้วยClickUp Clip คุณสามารถบันทึกหน้าจอได้อย่างสะดวกและแชร์ให้ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกแพลตฟอร์มได้อย่างกว้างขวาง ผ่าน ClickUp คุณสามารถสื่อสารทุกข้อความได้อย่างแม่นยำและครบถ้วนตามบริบท
ClickUpมอบให้กับทีมการตลาดมากกว่าแค่การสร้างวิดีโอการตลาดอย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติสำหรับการคิดค้น, การวางแผน, และการดำเนินโปรแกรมการตลาดทุกขนาดด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบภาพของClickUp ทีมการตลาดสามารถเก็บรักษาและค้นหาสินทรัพย์การตลาดวิดีโอได้อย่างง่ายดาย ทำให้พวกมันถูกจัดระเบียบและสามารถเข้าถึงได้
นอกจากนี้ClickUp AIยังเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงวงการสำหรับมืออาชีพด้านการตลาด ช่วยในการสร้างแนวคิดแคมเปญโครงร่างเนื้อหา อีเมลขาย และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึกหน้าจอของคุณได้ทันทีและไม่มีขีดจำกัดเวลา การบันทึกจะรวมถึงเสียงจากไมโครโฟนของคุณด้วย
- แชร์วิดีโอได้ทันทีด้วยลิงก์ที่เล่นโดยตรงในเบราว์เซอร์ของพวกเขา
- ผสานรวมกับองค์ประกอบของการจัดการโครงการ เช่นปฏิทินเนื้อหาและแผนการสื่อสาร
- สร้างงานจากบันทึกของคุณเพื่อเพิ่มความชัดเจนของวิดีโอให้กับโครงการและกระบวนการจัดการงานของคุณ
- ใช้พลังของ AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับสคริปต์วิดีโอและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการโซเชียลมีเดียของคุณ
- ทำงานร่วมกับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ทรงพลังในหลายๆ ฟีเจอร์ของ ClickUp
- ระดมความคิดด้วยฟีเจอร์ไวท์บอร์ด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบครันเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- จำนวนคุณสมบัติอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่บางคนรู้สึกสับสนกับอินเทอร์เฟซ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. วิดยาร์ด
Vidyard เป็นซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอชั้นนำที่ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของวิดีโอได้ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณสมบัติการโฮสต์วิดีโอช่วยให้คุณสามารถรวมเนื้อหาวิดีโอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว สร้างศูนย์กลางที่ใช้งานง่ายสำหรับเครื่องมือการตลาดวิดีโอทั้งหมดของคุณ
การวิเคราะห์ขั้นสูงช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถติดตามผู้ชมวิดีโอและเข้าใจว่าผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างไร สำหรับฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น Vidyard สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมหลายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vidyard
- ใช้ Vidyard Video Messages เพื่อโดดเด่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าเป้าหมาย
- รวมวิดีโอ เอกสาร และทรัพยากรการขายอื่นๆ ไว้ในที่เดียวเพื่อการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทำให้การขายออกเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือค้นหาลูกค้าที่มีพลังจาก AI
- จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณด้วยบริการโฮสต์วิดีโอของ Vidyard และระบบวิเคราะห์วิดีโอขั้นสูง
- ทำให้การวางแผนวิดีโอเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการให้เครื่องมือสร้างสคริปต์ AI สร้างสคริปต์ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คุณสามารถขยายการผลิตเนื้อหาได้
ข้อจำกัดของ Vidyard
- ผู้ใช้ได้แสดงความประสงค์ที่จะมีคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมที่ติดตั้งไว้ในซอฟต์แวร์
- การเรียนรู้อาจทำให้ยากที่จะใช้ซอฟต์แวร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการผสานรวม Vidyard กับเครื่องมือขายอื่น ๆ ของพวกเขา
ราคาของ Vidyard
- ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน
- บวก: $59/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Vidyard
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
3. ลูม
Loom เป็นซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอชั้นนำอีกตัวหนึ่งที่มีการเน้นการบันทึกหน้าจอแบบคลิกเดียว Loom เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดวิดีโอที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการสาธิตเครื่องมือดิจิทัลหรือการแชร์บทเรียน ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่เรียบง่าย Loom ช่วยให้การสร้างวิดีโอออนไลน์ที่ง่ายและเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Loom
- บันทึกและแชร์ข้อความวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ทำงานได้รวดเร็วขึ้นด้วยคุณสมบัติเช่นการตั้งชื่ออัตโนมัติ, สรุปอัตโนมัติ, และการลบคำเติม
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace และ Slack
- สร้างวิดีโอแบบโต้ตอบพร้อมภารกิจและคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs) เพื่อประสบการณ์ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยคุณสมบัติเช่น SSO, SCIM, และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลแบบกำหนดเอง
ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราวในการโฮสต์วิดีโอ
- ประสบการณ์ของผู้ใช้ในการนำทางวิดีโอคลิปสามารถดีขึ้นได้
- เครื่องมือตัดต่อวิดีโอสำหรับการตัดทอนไม่ได้ใช้งานง่ายเสมอไป
การกำหนดราคาของ Loom
- เริ่มต้น: ฟรี
- ธุรกิจ: $12.50/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
4. Wistia
Wistia นำเสนอเครื่องเล่นวิดีโอคุณภาพสูงที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการและฝังลงในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ทำให้ Wistia เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เนื้อหาวิดีโอในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ตนเองไว้ให้ได้มากที่สุด
การวิเคราะห์เชิงลึกให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชมวิดีโอ และทีมสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการตลาดได้ ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอและเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายช่วยเสริมชุดคุณลักษณะให้สมบูรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wistia
- Wistia ให้บริการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับนักการตลาดวิดีโอในการสร้างวิดีโอ จัดการ และวัดประสิทธิภาพของวิดีโอ
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอสินค้า, วิดีโออธิบาย, วิดีโอสอนวิธีการ, และอื่น ๆ อีกมากมายได้ภายในแพลตฟอร์ม
- การโฮสต์วิดีโอที่รวดเร็วและปลอดภัยช่วยให้วิดีโอปราศจากโฆษณาและสิ่งรบกวน
- แบบฟอร์มการติดต่อในวิดีโอและ CTA ที่ทำให้ผู้ชมกลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพได้ง่ายขึ้น
- ข้อมูลวิดีโอแบบละเอียดแสดงปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมแบบวินาทีต่อวินาทีและผสานรวมกับระบบ CRM
- เครื่องเล่นวิดีโอช่วยสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และมีคุณสมบัติการเข้าถึงที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Wistia
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้ฟังก์ชันการส่งออกทำงานได้ดีขึ้น
- การวิเคราะห์ข้อมูลไม่สมบูรณ์เท่ากับคู่แข่งบางราย
ราคาของ Wistia
- ฟรี
- บวก: $24/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Wistia
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
5. Vyond
ซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอของ Vyond ให้คุณสร้างวิดีโอแอนิเมชันได้แม้ไม่มีประสบการณ์ด้านแอนิเมชัน แพลตฟอร์มนี้มีคลังเทมเพลตสำเร็จรูปและเนื้อหาอื่นๆ มากมาย รวมถึงตัวละครการ์ตูน อุปกรณ์ประกอบฉาก และฉากหลัง
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับการจัดการโครงการผลิตวิดีโอและมืออาชีพที่มีประสบการณ์เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะมีทักษะระดับใด คุณก็สามารถสร้างเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงสำหรับการตลาดวิดีโอ การฝึกอบรม หรือการเล่าเรื่องได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vyond
- ผลิตวิดีโอแอนิเมชันระดับมืออาชีพที่ดึงดูดใจ ให้ข้อมูล และสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
- สร้างวิดีโอสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การนำเสนอสินค้า วิดีโออธิบายสินค้า การนำเสนอการขาย และอื่น ๆ
- ใช้ประโยชน์จาก Vyond เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม, ROI, การรับรู้แบรนด์, และการเปลี่ยนแปลงผ่านการสร้างวิดีโอการตลาดที่สร้างสรรค์อย่างง่ายดาย
- ออกแบบวิดีโอพรีเซนต์และติดตามผลที่ปรับให้เหมาะสมและตรงใจลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Vyond
- ซอฟต์แวร์อาจมีการล่าช้าเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้า
- ผู้ใช้บางรายต้องการปรับแต่งการเคลื่อนไหวของตัวละครและสีหน้าได้มากขึ้น
- การทำงานกับคลิปวิดีโอขนาดใหญ่สามารถเป็นเรื่องยุ่งยาก ทำให้จำเป็นต้องใช้เนื้อหาวิดีโอที่สั้นลง
ราคา Vyond
- จำเป็น: $49/เดือน
- พรีเมียม: $89/เดือน
- มืออาชีพ: $179/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Vyond
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
6. Sendspark
Sendspark เป็นแพลตฟอร์มส่งข้อความวิดีโอสำหรับการสื่อสารและการตลาดผ่านวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างข้อความวิดีโอแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อหลายคนได้อย่างง่ายดาย และแชร์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์
แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์การปรับแต่งมากมาย เช่น ภาพขนาดย่อที่ปรับแต่งได้และการเรียกร้องให้ดำเนินการแบบโต้ตอบ ธุรกิจสามารถใช้วิดีโอที่ปรับแต่งเหล่านี้เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่น่าสนใจและแท้จริงกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม
คุณสมบัติเด่นของ Sendspark
- ตัดผ่านเสียงรบกวนและเชื่อมต่อในระดับใหญ่ด้วยข้อความวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- สัมผัสอัตราการคงอยู่ที่สูงกว่าการส่งข้อความภาพหรือข้อความ
- ใช้วิดีโอแบบอะซิงโครนัสเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซากของการประชุมวิดีโอแบบเรียลไทม์ และช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้แม้มีตารางเวลาที่แตกต่างกัน
- บันทึกวิดีโอแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างส่วนที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย และรวมเข้ากับวิดีโอขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Sendspark
- คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอมีความพื้นฐานมากกว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาค่อนข้างสูง
- การผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ อาจมีความยากลำบากในบางครั้ง
ราคาของ Sendspark
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: $15/เดือน
- รวดเร็ว: $49/เดือน
- ทีม: $149/เดือน (สำหรับอย่างน้อยห้าที่นั่ง)
คะแนนและรีวิวของ Sendspark
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 7/5 (81 รีวิว)
7. พาวทูน
แพลตฟอร์มวิดีโอแอนิเมชันที่ใช้งานง่ายนี้เชี่ยวชาญในการสร้างงานนำเสนอแอนิเมชันและวิดีโอการตลาด ห้องสมุดของเทมเพลต ตัวละคร และการเปลี่ยนฉากช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การเพิ่มและย้ายแอนิเมชันเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Powtoon
- สื่อสารด้วยภาพผ่านวิดีโอสั้นและแอนิเมชันเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารสำหรับงานทุกประเภท
- โซลูชันเฉพาะทางสำหรับทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรมและพัฒนา การสื่อสารภายใน การตลาด และการศึกษา
- สร้างวิดีโอของคุณเองได้โดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบหรือเทคโนโลยี ด้วยเครื่องมือแอนิเมชันที่ใช้งานง่าย
- รวมตัวละครแอนิเมชันหลายร้อยตัว, เทมเพลต, พื้นหลัง และเพลงประกอบ
ข้อจำกัดของ Powtoon
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการเรียนรู้ในช่วงแรกมีความยากลำบาก
- ชุดคุณลักษณะไม่ทันสมัยเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาของ Powtoon
- ไลท์: $50/เดือน
- มืออาชีพ: $190/เดือน
- เอเจนซี: $117/เดือน (เฉพาะรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Powtoon
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
8. Renderforest
Renderforest นำเสนอเทมเพลตวิดีโอและเครื่องมือตัดต่อวิดีโอหลากหลายรูปแบบ สำหรับการสร้างวิดีโอโปรโมชัน แอนิเมชันอธิบายสินค้า หรือเนื้อหาทางการตลาด แพลตฟอร์มนี้มีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงไม่กี่คลิก คุณก็สามารถเผยแพร่ผลงานวิดีโอไปยังแพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอ เช่น Facebook และ YouTube ได้ทันที
ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับแกลเลอรีขนาดใหญ่ของเทมเพลต, คลิปสต็อก, และเพลงที่มีลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย์เพื่อทำให้การผลิตวิดีโอรวดเร็วขึ้นและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
คุณสมบัติเด่นของ Renderforest
- สร้างวิดีโอ, แอนิเมชั่น, และอื่น ๆ ที่สวยงามได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือการผลิต
- ใช้การเปิดเรื่อง, ปิดเรื่อง และภาพประกอบเพลงที่มีคุณภาพระดับการออกอากาศเพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง
- สร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองรวดเร็วและได้รับการปรับแต่งอย่างมืออาชีพเพื่อดึงดูดและเพิ่มปริมาณผู้เข้าชม
- สร้างแบบสำหรับการนำเสนอระดับสูง, โลโก้, ม็อกอัพ, กราฟิกการตลาดทางสื่อสังคม, และกราฟิกโปรโมชั่น
ข้อจำกัดของ Renderforest
- ผู้ใช้ที่อยู่ในแผนฟรีรู้สึกว่าฟีเจอร์มีข้อจำกัดมากกว่าที่ควรจะเป็น
- ผู้ใช้พบว่าโครงสร้างราคา โดยเฉพาะในระดับสูง มีราคาแพง
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับเทมเพลต
ราคาของ Renderforest
- ฟรี
- ไลท์: $14.99/เดือน
- ข้อดี: $29.99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $49.99/เดือน
เรนเดอร์ฟอเรสต์ รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
9. Animoto
Animoto เปลี่ยนภาพถ่ายและคลิปวิดีโอให้กลายเป็นวิดีโอการตลาดที่น่าดึงดูด ด้วยเทมเพลตหลากหลาย ตัวเลือกเพลง และฟีเจอร์การปรับแต่ง Animoto ทำให้การสร้างเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงเป็นเรื่องง่าย
แพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอที่ไม่เหมือนใครนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้แม้แต่ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอมาก่อนก็สามารถสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจและวิดีโอโปรโมชันได้ โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับโปรเจกต์ได้จากทุกที่ มอบความยืดหยุ่นและความสะดวกสบาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Animoto
- สร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางและเอฟเฟกต์ภาพ
- แม่แบบสำเร็จรูปที่ครอบคลุมธีมการเฉลิมฉลอง, ที่ทำงาน, การตลาด, ส่วนบุคคล, และการศึกษา
- อัปโหลดสื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดายหรือนำเข้าจากพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์
- ปรับใช้แบรนด์ของคุณและปรับแต่งวิดีโอด้วยสี, แบบอักษร, โลโก้, เอฟเฟกต์, แอนิเมชัน และการเปลี่ยนฉาก
- รวบรวมความคิดเห็นโดยตรงบนวิดีโอพร้อมความคิดเห็นที่มีการระบุเวลา
- แชร์วิดีโอด้วยเครื่องมือแชร์ทางสังคมที่ผสานรวมไว้, การฝัง, และเครื่องมือส่งอีเมล
ข้อจำกัดของ Animoto
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีน้อยกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
- การผสานรวมกับเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มการตลาดอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องยาก
- ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาการレンเดอร์วิดีโอช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ Animoto
- ฟรี
- พื้นฐาน: $16/เดือน
- มืออาชีพ: $29/เดือน
- ทีม: $79/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Animoto
- G2: 4. 4/5 (91 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
10. วีเมโอ
Vimeo เป็นแพลตฟอร์มโฮสต์วิดีโอที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยคุณภาพการเล่นวิดีโอระดับสูงและฟีเจอร์สำหรับมืออาชีพ โดยหลักแล้ว Vimeo เป็นแพลตฟอร์มสำหรับโฮสต์และแบ่งปันวิดีโอ อย่างไรก็ตาม Vimeo โดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยระบบตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุม การปรับแต่งตามความต้องการ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ละเอียด
เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสร้างมืออาชีพที่ต้องการนำเสนอวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับผู้ชมของตน นักการตลาดมักใช้เพื่อโฮสต์เนื้อหาส่งเสริมการขายหรือสื่อการศึกษา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vimeo
- สร้าง แก้ไข และแชร์เนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะมีงบประมาณหรือความเชี่ยวชาญเพียงใด
- สตรีมและโฮสต์วิดีโอที่ความละเอียด 4k, 8k HDR พร้อม Dolby Vision
- ปรับแต่งเครื่องเล่นวิดีโอของคุณให้เข้ากับแบรนด์และความชอบของคุณได้ดียิ่งขึ้น
- สร้างบทโดยอัตโนมัติ, ใช้ชุดแบรนด์ของคุณ, และปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับ SEO
- บันทึก, อัปโหลด, ตัด, ครอบตัด, ปรับแต่ง, สร้าง GIF และอื่น ๆ ด้วยเครื่องมือสร้างสคริปต์ AI และการแก้ไขด้วย AI
ข้อจำกัดของ Vimeo
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแผนราคาไม่สอดคล้องกับความต้องการเสมอไป ทำให้ต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซการจัดการวิดีโอมีความเข้าใจยากกว่าแพลตฟอร์มโฮสติ้งอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางครั้งรู้สึกว่าวิดีโอของตนถูกลบออกอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากนโยบายเนื้อหาที่คลุมเครือแต่ถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวด
ราคาของ Vimeo
- ฟรี
- ค่าเริ่มต้น: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $33/เดือน
- ขั้นสูง: $108/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Vimeo
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
สร้างวิดีโอที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยเครื่องมือบันทึกที่เหมาะสมและคุณสมบัติการจัดการโครงการ
การพัฒนาของซอฟต์แวร์การตลาดผ่านวิดีโอได้ปฏิวัติวิธีที่ธุรกิจเช่นคุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ. ชุดเครื่องมือที่มีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่การสร้างและแก้ไข ไปจนถึงการเผยแพร่และการวิเคราะห์ ทำให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้.
น่าเสียดายที่เครื่องมือการตลาดวิดีโอหลายตัวไม่สามารถผสานการทำงานกับระบบการจัดการโครงการและแพลตฟอร์มการตลาดทั่วไปของคุณได้โดยตรง ลองใช้ ClickUp ดูสิ และหลีกเลี่ยงการเกิดช่องว่างทางการตลาดที่ไม่จำเป็น การสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกัน และการติดตามความคืบหน้าของโครงการวิดีโอของคุณผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่ไม่เชื่อมโยงกัน
จากฟังก์ชันการบันทึกหน้าจอไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าของโปรเจ็กต์และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ClickUp รวบรวมคุณสมบัติที่คุณจะชื่นชอบสำหรับการสร้างวิดีโอและอื่น ๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มแบบครบวงจรนี้สามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างในชุดเทคโนโลยีของคุณและกลายเป็นโซลูชันที่รวมทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานของคุณ และด้วยแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพของเรา คุณสามารถดูการทำงานของ ClickUp ได้วันนี้ฟรี