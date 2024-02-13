18 เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา

คุณทราบหรือไม่ว่า 69% ของนักการตลาดใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของพวกเขา? ในปัจจุบัน มากกว่าที่เคยเป็นมา ธุรกิจต่างๆ เริ่มคิดค้นวิธีฉลาดๆในการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ราบรื่นขึ้น
เนื่องจากเหตุนี้ ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่จึงพึ่งพาเทมเพลตที่ออกแบบโดยมืออาชีพมากกว่าที่เคยเพื่อทำงานต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์และตรงเวลา ด้วยการใช้เทมเพลต แบรนด์ต่างๆ สามารถประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่งานการตลาดดิจิทัลอื่นๆ ที่ต้องการความสนใจอย่างเต็มที่
มาดู 18 เทมเพลตโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด ทำได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง และสร้างความสม่ำเสมอระหว่างทีม โครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย!
สิ่งที่ควรพิจารณาในเทมเพลตโซเชียลมีเดีย
การมีคลังแม่แบบที่พร้อมใช้งานอยู่ใกล้มือสามารถยกระดับโครงการของคุณไปอีกขั้นได้ เริ่มต้นด้วยการสำรวจส่วนสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาในแม่แบบสำหรับโซเชียลมีเดีย:
- การออกแบบที่สะอาด: มองหาเทมเพลตที่มีการออกแบบที่เข้าใจง่ายและนำทางได้สะดวก ควรมีความเป็นภาพสูง จัดระเบียบอย่างดี และมีคำอธิบายรายละเอียดหากจำเป็น
- การปรับแต่งที่ง่ายดาย: รายละเอียดสำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อค้นหาแม่แบบสำหรับโซเชียลมีเดียคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบนั้นสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพิ่มสี ฟอนต์ และโลโก้ของแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย คุณควรจะสามารถปรับเปลี่ยนและจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงเติมข้อมูลในส่วนที่ว่างตามความต้องการได้อีกด้วย
- เนื้อหาแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน: เทมเพลตจะกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อมีเนื้อหาที่แข็งแกร่งเท่านั้น พยายามปฏิบัติตามเทมเพลตแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนที่มีแนวทางที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณเสมอ
18 แม่แบบโซเชียลมีเดียสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดีย
ลองดูเทมเพลตที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีให้บริการในวันนี้ และใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณให้ราบรื่น และได้รับประโยชน์!
1. แม่แบบกระบวนการทำงานกลยุทธ์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp
หากคุณกำลังมองหาหนึ่งในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดClickUp คือหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจทุกขนาด แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกำหนดค่าแพลตฟอร์มทั้งหมดให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งาน ความต้องการของโครงการ ความชอบในการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่นหลายร้อยรายการ รวมถึงไลบรารีของเทมเพลตสำหรับทุกทีม รวมถึงทีมการตลาด สำหรับหนึ่งทีม นักการตลาดโซเชียลมีเดียสามารถใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียตั้งแต่เริ่มต้น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- ประเภทมุมมองที่กำหนดเอง 5 ประเภท รวมถึงขั้นตอนกลยุทธ์โซเชียลมีเดียในมุมมองรายการ, ขั้นตอนการสร้างในมุมมองบอร์ด, เอกสารแนวทางแบรนด์,มู้ดบอร์ด และอื่นๆ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คู่มือเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น
การใช้เทมเพลตกระบวนการทำงานนี้จะช่วยให้ไม่มีงานใดตกหล่น และติดตามความคืบหน้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้ ซึ่งเน้นไปที่ความสำคัญในโซเชียลมีเดียของคุณและมอบหมายงานแต่ละอย่างให้กับสมาชิกในทีมที่เฉพาะเจาะจง
2. แม่แบบกลยุทธ์โซเชียลมีเดียโดย SocialBee
ถึงเวลาแล้วที่จะรวบรวมกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ด้วยกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่เหมาะสม คุณสามารถติดตามคู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้อย่างใกล้ชิดจากจุดเดียว เพื่อให้ประสบความสำเร็จ คุณควรเริ่มพึ่งพาแม่แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง
นี่คือองค์ประกอบของแม่แบบกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์:
- การตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์: ติดตามการเข้าถึง, การมีส่วนร่วม, และข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่มั่นคง. นอกจากนี้, จดบันทึก ROAS และ Google Analytics ของคุณเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ดีขึ้น.
- การวิเคราะห์ SWOT: ตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคุณโดยการตอบคำถามที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
- ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การแข่งขัน: ศึกษาคู่แข่งของคุณอย่างใกล้ชิดโดยจดบันทึกความรู้สึกของพวกเขา ความถี่ในการโพสต์ เนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และอื่นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
- เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ซื้อ: กำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณด้วยเทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้ จดบันทึกความต้องการ ความจำเป็น เป้าหมาย และความชอบของพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น
- วัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนไลน์: ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ และระบุตัวชี้วัดและ KPI ของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย
- แผนผังเนื้อหาโซเชียลมีเดียประจำเดือน: สร้างแผนรายเดือนสำหรับแต่ละช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณใช้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดตามได้ว่ามีการโพสต์อะไรไปแล้วบ้างและมีประสิทธิภาพเพียงใด
คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตนี้ได้อย่างง่ายดายโดยการพิมพ์ข้อมูลลงในช่องที่มีให้ เพียงทำสำเนาและย้ายไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัวที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
3. แม่แบบการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์โดย SocialBee
การตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นกลยุทธ์ของคุณในมุมมองที่ชัดเจนขึ้น โดยการประเมินแต่ละช่องทางสื่อสังคมที่คุณใช้อยู่ คุณสามารถได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันของคุณ และระบุโอกาสการเติบโตเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจของคุณ
ด้วยเทมเพลตการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ของ SocialBee คุณสามารถตรวจสอบบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้เป็นประจำและเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงตัวอย่างการวิเคราะห์คู่แข่งที่มีประโยชน์ได้อีกด้วย ใช้เป็นวิธีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับคู่แข่งของคุณ
4. แม่แบบการวิเคราะห์คู่แข่งโดย ClickUp
ครั้งสุดท้ายที่คุณได้พิจารณาคู่แข่งของคุณอย่างละเอียดและตัดสินใจทำการวิจัยจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาคือเมื่อไหร่?เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันบนไวท์บอร์ดโดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถวัดการมีอยู่ในตลาดและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- เมทริกซ์การวิเคราะห์การแข่งขันที่สร้างไว้ล่วงหน้าในClickUp Whiteboards
- คู่มือเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น
มันให้มุมมองแบบโต้ตอบและมีคำอธิบายที่ครอบคลุมสำหรับแต่ละส่วน นอกจากนี้ยังมีหมวดหมู่สี่ประเภท (ผู้ท้าชิง, ผู้นำ, กลุ่มเฉพาะ, และผู้ที่มีประสิทธิภาพสูง) ที่จะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น
ใช้มุมมองแบบโต้ตอบนี้เพื่อสร้างการวิเคราะห์การแข่งขันที่ละเอียดและเข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดวางองค์ประกอบของคุณได้อย่างอิสระตามความต้องการ
5. แม่แบบปฏิทินโพสต์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp
ต้องการบรรลุเป้าหมายOKR ของการตลาดเนื้อหาของคุณหรือไม่?
เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpมอบพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการเนื้อหาของคุณ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึงโพสต์โซเชียลมีเดียในมุมมองรายการและมุมมองปฏิทิน มุมมองบอร์ด และอื่นๆ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบงานของคุณและสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- วิธีใช้เอกสารแม่แบบนี้เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเทมเพลตได้อย่างสูงสุด
- และเครื่องมือที่ยืดหยุ่นอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและวางกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับองค์กร เช่น หมวดหมู่เนื้อหาและลิงก์ร่างได้อีกด้วย นอกจากนี้ ฟีเจอร์สถานะที่กำหนดเองจะช่วยให้ทุกคนในทีมติดตามความคืบหน้าที่กำลังดำเนินการสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียที่กำลังจะมาถึงแต่ละรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดย SocialBee
อีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมคือเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ SocialBee ซึ่งปรับแต่งได้ง่ายและมีรายละเอียดการจัดระเบียบที่สำคัญ เช่น ผู้รับผิดชอบโซเชียลมีเดียแต่ละช่องทาง เนื้อหาโพสต์และภาพประกอบ รวมถึงแฮชแท็ก สุดท้ายนี้ทีมงานสามารถใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหานี้เพื่อติดตามวันที่เผยแพร่ URL และข้อมูลวิเคราะห์ของแต่ละโพสต์ได้โดยการเพิ่มข้อมูลลงในเทมเพลตนี้
7. แม่แบบตารางเวลาการโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
จัดระเบียบ, จัดการ, แก้ไข, และติดตามตารางการโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางการโพสต์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมมุมมองปฏิทินของกิจกรรม, มุมมองรายการของสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์, มุมมองกระดานเพื่อดูโพสต์ทั้งหมดที่จัดตารางไว้ตามแพลตฟอร์มต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบงานของคุณและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นที่สุด
- คู่มือเริ่มต้นเพื่อช่วยคุณนำทางผ่านเทมเพลต
ลองใช้และกำหนดเป้าหมายโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp นี้ ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น งานที่เกิดซ้ำ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นกว่าที่เคย
8. แม่แบบติดตามประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
คุณอาจทราบแล้วว่าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชีโซเชียลมีเดียหลักของคุณสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในเชิงธุรกิจ
ติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าถึงบน Facebook และจำนวนไลค์บนเพจ หรือความคิดเห็นและจำนวนการมองเห็นบน Instagram ของคุณด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียจาก ClickUp ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสีสันสดใส คุณจะติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณได้ง่ายขึ้นมาก
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น สรุปในมุมมองบอร์ด, การวิเคราะห์ในมุมมองรายการ, และประสิทธิภาพในมุมมองตาราง
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองเพื่อการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เอกสารเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้อย่างเต็มที่
ประหยัดเวลาในการโพสต์ด้วยเครื่องมือโซเชียลมีเดีย AIและเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI!
9. ปฏิทินแคมเปญโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
เคล็ดลับในการบริหารแคมเปญการตลาดให้ประสบความสำเร็จคือการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่ต้องทำอย่างชาญฉลาด ไม่ให้ยุ่งเหยิงหรือวุ่นวายจนเกินไป
นั่นคือเหตุผลที่ปฏิทินแคมเปญโซเชียลมีเดียโดย ClickUpอาจเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ด้วยเทมเพลตที่เน้นภาพนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าทั้งหมดที่สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายกำลังดำเนินการอยู่ได้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น กิจกรรมในมุมมองปฏิทิน, แคมเปญในมุมมองรายการ, กระบวนการแคมเปญในมุมมองตาราง
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณและสร้างกระบวนการที่สอดคล้องกันทั่วทั้งทีมและโครงการ
เทมเพลตนี้จะกำหนดงานของคุณโดยการแทรกเป้าหมายหลัก งบประมาณแคมเปญ และระยะแคมเปญของคุณ
10. แม่แบบวางแผนโฆษณาโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
ถึงเวลาสำหรับข้อเท็จจริงสนุกๆ คุณรู้หรือไม่ว่างบประมาณการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียคาดว่าจะเติบโต11.76% ต่อปีจนถึงปี 2026?
หากคุณวางแผนที่จะเปิดตัวโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพียงไม่กี่ชิ้น มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณอาจสับสนเกี่ยวกับวิธีการติดตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดแต่ละข้อ ไม่ต้องกังวลเพราะด้วยเทมเพลตตารางเวลาโฆษณาจาก ClickUpคุณสามารถจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดของโฆษณาแต่ละชิ้นที่คุณกำลังจะเปิดตัวได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึง Ads Pipeline ในมุมมองบอร์ด และมุมมองปฏิทิน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบและมองเห็นตารางงานและโฆษณาของคุณ
จัดลำดับความสำคัญของโฆษณาของคุณตามความเหมาะสมและคอยติดตามสถานะปัจจุบันของโฆษณาเหล่านั้น ตอนนี้ การเปิดตัวโฆษณาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนนั้นได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย
11. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์บนโซเชียลมีเดีย โดย ClickUp
อะไรคือสิ่งที่กำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง? แน่นอนว่าคือโลโก้แบรนด์, แบบอักษร, สี, และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. สิ่งเหล่านี้ควรมีความโดดเด่นสะดุดตาและจดจำได้ทันที. ที่จริงแล้ว ธุรกิจควรสามารถแบ่งปันแนวทางของแบรนด์ให้กับทั้งผู้ร่วมงานและสมาชิกในทีมได้ตลอดเวลา.
มีรายละเอียดที่น่าสนใจไม่กี่ข้อเมื่อคุณต้องการสร้างแนวทางแบรนด์ของคุณ. มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณสามารถพบได้ในแบบฟอร์มแนวทางแบรนด์โดย ClickUp:
- บริษัทของคุณ: ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและปรัชญาของแบรนด์ของคุณอย่างละเอียด นอกจากนี้ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สมาชิกในทีมและผู้ร่วมงานของคุณควรทราบ
- ภารกิจของคุณ: จุดประสงค์ของแบรนด์ของคุณคืออะไร? แบรนด์ของคุณมุ่งหวังที่จะส่งมอบอะไร และจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร? กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและนิยามวิสัยทัศน์ของคุณอย่างละเอียด
- โลโก้แบรนด์: โดยทั่วไปแล้ว โลโก้แบรนด์ของคุณควรมีทั้งเวอร์ชันโหมดสว่างและโหมดมืด รูปแบบไฟล์อาจเป็น PNG หรือ SVG ขึ้นอยู่กับโครงการ
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโลโก้: คุณอาจมีความเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับวิธีการใช้โลโก้ของคุณเมื่อพูดถึงการออกแบบ หากเป็นเช่นนั้น โปรดระบุข้อกำหนดเหล่านั้นไว้ในเทมเพลต
- สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ: ทรัพย์สินทางแบรนด์ของคุณควรถูกใช้ตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน กำหนดข้อจำกัดและให้คำแนะนำอย่างละเอียด แบรนด์ของคุณ กฎของคุณ แม่แบบแนวทางแบรนด์ของ ClickUp ช่วยให้สมุดแบรนด์ของคุณพร้อมใช้งาน
- ชุดสี: ใช้การผสมผสานสีที่โดดเด่นและไม่ซ้ำใครซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ ด้วยวิธีนี้ ผู้ชมของคุณจะไม่ต้องตรวจสอบว่าเป็นคุณหรือไม่ พวกเขาจะรู้ทันที เพิ่มสีที่คุณใช้เป็นประจำลงในเทมเพลตและจดรหัส Hex ของแต่ละสีไว้
- การพิมพ์: สีและฟอนต์เป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันใช่ไหม? นอกจากนี้ หนังสือแบรนด์จะเป็นอะไรได้ถ้าไม่มีชื่อฟอนต์สวยๆ สักตัว? เพียงแค่เพิ่มฟอนต์ที่คุณชื่นชอบลงในเทมเพลตแนวทางการใช้แบรนด์
12. แม่แบบโพสต์ Facebook โดย Canva
Facebook เป็นหนึ่งในช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณชื่นชอบหรือไม่?
หากเป็นเช่นนั้น คุณจะยินดีที่ได้ค้นพบเทมเพลตโพสต์ Facebook ฟรีของ Canva ซึ่งปรับแต่งได้ง่ายและมีหลากหลายหัวข้อ โดยเฉพาะสำหรับโอกาสพิเศษ
ลองดูทางเลือกอื่นของ Canva เหล่านี้!
13. แม่แบบโพสต์ Instagram โดย SocialBee
สถิติแสดงให้เห็นว่า Instagram มีผู้ใช้ประมาณ1.318 พันล้านคนจากทั่วโลก เจ๋งใช่ไหม? คุณอาจรู้ว่าการโพสต์ Instagram Stories เป็นวิธีง่าย ๆ ในการเชื่อมต่อกับผู้ติดตามของคุณ แต่หากคุณไม่มีไอเดียที่จะทำล่ะ?
เทมเพลตสตอรี่ Instagram ฟรีจาก SocialBeeจะมอบแรงบันดาลใจที่คุณต้องการในวันที่คุณไม่สามารถสร้างดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาได้
14. แม่แบบโพสต์ทวิตเตอร์โดย Piktochart
ด้วย Piktochart คุณสามารถเรียกดูคอลเลกชันเทมเพลต Twitter ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานได้แล้วในขณะนี้ เทมเพลตเหล่านี้มีหลากหลายสีและดีไซน์ที่น่าตรวจสอบ อย่าลืมเพิ่มโลโก้ของคุณและปรับแต่งให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
15. เทมเพลตโพสต์ LinkedIn โดย Freepik
LinkedIn คือการสร้างความประทับใจที่ไร้ที่ติในหมู่เพื่อนร่วมงาน คู่แข่ง และผู้นำในอุตสาหกรรมของคุณ เข้าร่วมกลุ่มผู้นำเหล่านี้ด้วยการอัปเดตบัญชีของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาที่ให้ข้อมูลและน่าดึงดูดทางสายตา
เทมเพลตโพสต์ LinkedIn ฟรีของ Freepik เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เพียงเลือกเทมเพลตที่คุณชื่นชอบและกดปุ่มดาวน์โหลด จากนั้นอย่าลืมปรับแต่งให้เหมาะสมตามต้องการ
16. แม่แบบโพสต์ Pinterest โดย Freepik
Pinterest คือแพลตฟอร์มที่เน้นภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูดและคำอธิบายภาพถ่ายที่ชาญฉลาด เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมีผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี้ประมาณ445 ล้านคนต่อเดือน
นำเสนอสินค้าและบริการของคุณในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยเทมเพลต Pinterest ฟรีจาก Freepik ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย
17. แม่แบบโพสต์ TikTok โดย Canva
TikTok ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และสมควรแล้วที่ได้รับความนิยม แพลตฟอร์มที่เน้นวิดีโอเป็นสำคัญนี้ถูกใช้โดยธุรกิจมากมายที่ทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของพวกเขา
เพื่อให้กลายเป็นไวรัลบน TikTok ให้แน่ใจว่าคุณใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เพียงเข้าไปที่เทมเพลตวิดีโอ TikTok ฟรีของ Canva และเตรียมพร้อมสำหรับความโด่งดังระดับโลก
18. เทมเพลตโพสต์ YouTube โดย ClickUp
การมีช่อง YouTube นั้นไม่ใช่เรื่องสำหรับคนใจอ่อนอย่างแน่นอน ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน บทสคริปต์ที่น่าสนใจ ภาพหน้าปกที่ดึงดูดสายตา และทักษะการตัดต่อที่ยอดเยี่ยม หากคุณต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการแนวคิดต่างๆ สำหรับเนื้อหาวิดีโอที่กำลังจะมาถึง ใช้เทมเพลต YouTube โดย ClickUp เพื่อจับความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณและช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดเรียงแนวคิดเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่และเพลย์ลิสต์ และแนบ URL ของแต่ละรายการได้
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถแชร์ไฟล์กับผู้ที่รับผิดชอบช่อง YouTube ของคุณและทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
เริ่มใช้แม่แบบโซเชียลมีเดียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
คุณพร้อมที่จะพิชิตโลกของโซเชียลมีเดียแล้วหรือยัง? ถ้าใช่ อย่าลืมใช้เทมเพลตที่เราได้แบ่งปันให้คุณ และคอยสังเกตเห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างที่เราได้เห็น การใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียเป็นประจำสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้อย่างมาก ลดความพยายามในแต่ละวันของทีมคุณ และทำให้ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากกว่าที่เคย วางแผน บริหาร และติดตามกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยเครื่องมือนี้ รับเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นับพัน และเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด—เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการและตลาดออนไลน์ที่สามารถช่วยคุณวางแผน สร้าง และจัดตารางโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณในอนาคต SocialBee คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการเดี่ยว และเอเจนซีที่ต้องการทำมากขึ้นด้วยน้อยลง เริ่มทดลองใช้ฟรี 14 วันได้ตอนนี้
ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถผสานเครื่องมือทรงพลังทั้งสองนี้เข้าด้วยกันได้ ใช้ ClickUpสำหรับการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันในทีม และใช้ SocialBee เพื่อยกระดับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ! 🙌
ผู้เขียนรับเชิญ:
ราลูก้าเป็นนักเขียนการตลาดเนื้อหาที่SocialBee เธอสร้างสรรค์บทความที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัลอยู่เสมอ นอกจากนี้เธอยังเคยเป็นนักเขียนคำโฆษณาอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย
ในเวลาว่าง เธอเขียนบทกวี สร้างสรรค์เนื้อหาใหม่สำหรับช่อง YouTube ของเธอ และมีความชื่นชอบเป็นพิเศษในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ