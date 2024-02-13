บล็อก ClickUp
18 เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา

18 เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา

13 กุมภาพันธ์ 2567

คุณทราบหรือไม่ว่า 69% ของนักการตลาดใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของพวกเขา? ในปัจจุบัน มากกว่าที่เคยเป็นมา ธุรกิจต่างๆ เริ่มคิดค้นวิธีฉลาดๆในการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางสื่อสังคมออนไลน์ให้ราบรื่นขึ้น

เนื่องจากเหตุนี้ ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่จึงพึ่งพาเทมเพลตที่ออกแบบโดยมืออาชีพมากกว่าที่เคยเพื่อทำงานต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์และตรงเวลา ด้วยการใช้เทมเพลต แบรนด์ต่างๆ สามารถประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่งานการตลาดดิจิทัลอื่นๆ ที่ต้องการความสนใจอย่างเต็มที่

มาดู 18 เทมเพลตโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด ทำได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง และสร้างความสม่ำเสมอระหว่างทีม โครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย!

สิ่งที่ควรพิจารณาในเทมเพลตโซเชียลมีเดีย

การมีคลังแม่แบบที่พร้อมใช้งานอยู่ใกล้มือสามารถยกระดับโครงการของคุณไปอีกขั้นได้ เริ่มต้นด้วยการสำรวจส่วนสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาในแม่แบบสำหรับโซเชียลมีเดีย:

  • การออกแบบที่สะอาด: มองหาเทมเพลตที่มีการออกแบบที่เข้าใจง่ายและนำทางได้สะดวก ควรมีความเป็นภาพสูง จัดระเบียบอย่างดี และมีคำอธิบายรายละเอียดหากจำเป็น
  • การปรับแต่งที่ง่ายดาย: รายละเอียดสำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อค้นหาแม่แบบสำหรับโซเชียลมีเดียคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบนั้นสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเพิ่มสี ฟอนต์ และโลโก้ของแบรนด์ได้อย่างง่ายดาย คุณควรจะสามารถปรับเปลี่ยนและจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงเติมข้อมูลในส่วนที่ว่างตามความต้องการได้อีกด้วย
  • เนื้อหาแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน: เทมเพลตจะกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อมีเนื้อหาที่แข็งแกร่งเท่านั้น พยายามปฏิบัติตามเทมเพลตแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนที่มีแนวทางที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณเสมอ

18 แม่แบบโซเชียลมีเดียสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดีย

ลองดูเทมเพลตที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีให้บริการในวันนี้ และใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณให้ราบรื่น และได้รับประโยชน์!

1. แม่แบบกระบวนการทำงานกลยุทธ์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp

แบบฟอร์มกระบวนการทำงานกลยุทธ์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp
แบบฟอร์มกระบวนการทำงานกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย โดย ClickUp

หากคุณกำลังมองหาหนึ่งในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดClickUp คือหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำสำหรับทีมในหลากหลายอุตสาหกรรมและธุรกิจทุกขนาด แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถกำหนดค่าแพลตฟอร์มทั้งหมดให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งาน ความต้องการของโครงการ ความชอบในการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ClickUp นำเสนอฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่นหลายร้อยรายการ รวมถึงไลบรารีของเทมเพลตสำหรับทุกทีม รวมถึงทีมการตลาด สำหรับหนึ่งทีม นักการตลาดโซเชียลมีเดียสามารถใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์กลยุทธ์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการสร้างกลยุทธ์โซเชียลมีเดียตั้งแต่เริ่มต้น

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • ประเภทมุมมองที่กำหนดเอง 5 ประเภท รวมถึงขั้นตอนกลยุทธ์โซเชียลมีเดียในมุมมองรายการ, ขั้นตอนการสร้างในมุมมองบอร์ด, เอกสารแนวทางแบรนด์,มู้ดบอร์ด และอื่นๆ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • คู่มือเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น

การใช้เทมเพลตกระบวนการทำงานนี้จะช่วยให้ไม่มีงานใดตกหล่น และติดตามความคืบหน้าของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้ ซึ่งเน้นไปที่ความสำคัญในโซเชียลมีเดียของคุณและมอบหมายงานแต่ละอย่างให้กับสมาชิกในทีมที่เฉพาะเจาะจง

2. แม่แบบกลยุทธ์โซเชียลมีเดียโดย SocialBee

เทมเพลตกลยุทธ์โซเชียลมีเดียโดย SocialBee
ผ่านทาง SocialBee

ถึงเวลาแล้วที่จะรวบรวมกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ด้วยกลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่เหมาะสม คุณสามารถติดตามคู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้อย่างใกล้ชิดจากจุดเดียว เพื่อให้ประสบความสำเร็จ คุณควรเริ่มพึ่งพาแม่แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง

นี่คือองค์ประกอบของแม่แบบกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์:

  • การตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์: ติดตามการเข้าถึง, การมีส่วนร่วม, และข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่มั่นคง. นอกจากนี้, จดบันทึก ROAS และ Google Analytics ของคุณเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ดีขึ้น.
  • การวิเคราะห์ SWOT: ตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคุณโดยการตอบคำถามที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
  • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์การแข่งขัน: ศึกษาคู่แข่งของคุณอย่างใกล้ชิดโดยจดบันทึกความรู้สึกของพวกเขา ความถี่ในการโพสต์ เนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และอื่นๆ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
  • เทมเพลตบุคลิกภาพผู้ซื้อ: กำหนดลูกค้าในอุดมคติของคุณด้วยเทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้ จดบันทึกความต้องการ ความจำเป็น เป้าหมาย และความชอบของพวกเขาเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น
  • วัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนไลน์: ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ และระบุตัวชี้วัดและ KPI ของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • แผนผังเนื้อหาโซเชียลมีเดียประจำเดือน: สร้างแผนรายเดือนสำหรับแต่ละช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณใช้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดตามได้ว่ามีการโพสต์อะไรไปแล้วบ้างและมีประสิทธิภาพเพียงใด

คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตนี้ได้อย่างง่ายดายโดยการพิมพ์ข้อมูลลงในช่องที่มีให้ เพียงทำสำเนาและย้ายไปยังโฟลเดอร์ส่วนตัวที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

3. แม่แบบการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์โดย SocialBee

แบบฟอร์มการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์
ผ่านทาง SocialBee

การตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นกลยุทธ์ของคุณในมุมมองที่ชัดเจนขึ้น โดยการประเมินแต่ละช่องทางสื่อสังคมที่คุณใช้อยู่ คุณสามารถได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันของคุณ และระบุโอกาสการเติบโตเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจของคุณ

ด้วยเทมเพลตการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ของ SocialBee คุณสามารถตรวจสอบบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้เป็นประจำและเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงตัวอย่างการวิเคราะห์คู่แข่งที่มีประโยชน์ได้อีกด้วย ใช้เป็นวิธีเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับคู่แข่งของคุณ

4. แม่แบบการวิเคราะห์คู่แข่งโดย ClickUp

แบบฟอร์มการวิเคราะห์การแข่งขันโดย ClickUp
แบบฟอร์มการวิเคราะห์การแข่งขันโดย ClickUp

ครั้งสุดท้ายที่คุณได้พิจารณาคู่แข่งของคุณอย่างละเอียดและตัดสินใจทำการวิจัยจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาคือเมื่อไหร่?เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันบนไวท์บอร์ดโดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถวัดการมีอยู่ในตลาดและความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • เมทริกซ์การวิเคราะห์การแข่งขันที่สร้างไว้ล่วงหน้าในClickUp Whiteboards
  • คู่มือเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น

มันให้มุมมองแบบโต้ตอบและมีคำอธิบายที่ครอบคลุมสำหรับแต่ละส่วน นอกจากนี้ยังมีหมวดหมู่สี่ประเภท (ผู้ท้าชิง, ผู้นำ, กลุ่มเฉพาะ, และผู้ที่มีประสิทธิภาพสูง) ที่จะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้น

ใช้มุมมองแบบโต้ตอบนี้เพื่อสร้างการวิเคราะห์การแข่งขันที่ละเอียดและเข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และจัดวางองค์ประกอบของคุณได้อย่างอิสระตามความต้องการ

5. แม่แบบปฏิทินโพสต์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp

เทมเพลตปฏิทินโพสต์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp
เทมเพลตปฏิทินโพสต์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp

ต้องการบรรลุเป้าหมายOKR ของการตลาดเนื้อหาของคุณหรือไม่?

เทมเพลตขั้นสูงสำหรับโซเชียลมีเดียที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpมอบพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการเนื้อหาของคุณ

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึงโพสต์โซเชียลมีเดียในมุมมองรายการและมุมมองปฏิทิน มุมมองบอร์ด และอื่นๆ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบงานของคุณและสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
  • วิธีใช้เอกสารแม่แบบนี้เพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเทมเพลตได้อย่างสูงสุด
  • และเครื่องมือที่ยืดหยุ่นอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและวางกลยุทธ์เนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับองค์กร เช่น หมวดหมู่เนื้อหาและลิงก์ร่างได้อีกด้วย นอกจากนี้ ฟีเจอร์สถานะที่กำหนดเองจะช่วยให้ทุกคนในทีมติดตามความคืบหน้าที่กำลังดำเนินการสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียที่กำลังจะมาถึงแต่ละรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดย SocialBee

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียโดย SocialBee
ผ่านทาง SocialBee

อีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมคือเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ SocialBee ซึ่งปรับแต่งได้ง่ายและมีรายละเอียดการจัดระเบียบที่สำคัญ เช่น ผู้รับผิดชอบโซเชียลมีเดียแต่ละช่องทาง เนื้อหาโพสต์และภาพประกอบ รวมถึงแฮชแท็ก สุดท้ายนี้ทีมงานสามารถใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหานี้เพื่อติดตามวันที่เผยแพร่ URL และข้อมูลวิเคราะห์ของแต่ละโพสต์ได้โดยการเพิ่มข้อมูลลงในเทมเพลตนี้

7. แม่แบบตารางเวลาการโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดย ClickUp

แบบแผนการโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ โดย ClickUp
แบบแผนการโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ โดย ClickUp

จัดระเบียบ, จัดการ, แก้ไข, และติดตามตารางการโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางการโพสต์โซเชียลมีเดียโดย ClickUp

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมมุมมองปฏิทินของกิจกรรม, มุมมองรายการของสิ่งที่ต้องทำประจำสัปดาห์, มุมมองกระดานเพื่อดูโพสต์ทั้งหมดที่จัดตารางไว้ตามแพลตฟอร์มต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบงานของคุณและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นที่สุด
  • คู่มือเริ่มต้นเพื่อช่วยคุณนำทางผ่านเทมเพลต

ลองใช้และกำหนดเป้าหมายโซเชียลมีเดียของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp นี้ ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น งานที่เกิดซ้ำ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นกว่าที่เคย

8. แม่แบบติดตามประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียโดย ClickUp

เทมเพลตติดตามประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
เทมเพลตติดตามประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียโดย ClickUp

คุณอาจทราบแล้วว่าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชีโซเชียลมีเดียหลักของคุณสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในเชิงธุรกิจ

ติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าถึงบน Facebook และจำนวนไลค์บนเพจ หรือความคิดเห็นและจำนวนการมองเห็นบน Instagram ของคุณด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียจาก ClickUp ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสีสันสดใส คุณจะติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณได้ง่ายขึ้นมาก

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น สรุปในมุมมองบอร์ด, การวิเคราะห์ในมุมมองรายการ, และประสิทธิภาพในมุมมองตาราง
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองเพื่อการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เอกสารเริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้อย่างเต็มที่

ประหยัดเวลาในการโพสต์ด้วยเครื่องมือโซเชียลมีเดีย AIและเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI!

9. ปฏิทินแคมเปญโซเชียลมีเดียโดย ClickUp

ปฏิทินแคมเปญโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
ปฏิทินแคมเปญโซเชียลมีเดียโดย ClickUp

เคล็ดลับในการบริหารแคมเปญการตลาดให้ประสบความสำเร็จคือการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แต่ต้องทำอย่างชาญฉลาด ไม่ให้ยุ่งเหยิงหรือวุ่นวายจนเกินไป

นั่นคือเหตุผลที่ปฏิทินแคมเปญโซเชียลมีเดียโดย ClickUpอาจเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ด้วยเทมเพลตที่เน้นภาพนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าทั้งหมดที่สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายกำลังดำเนินการอยู่ได้

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น กิจกรรมในมุมมองปฏิทิน, แคมเปญในมุมมองรายการ, กระบวนการแคมเปญในมุมมองตาราง
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณและสร้างกระบวนการที่สอดคล้องกันทั่วทั้งทีมและโครงการ

เทมเพลตนี้จะกำหนดงานของคุณโดยการแทรกเป้าหมายหลัก งบประมาณแคมเปญ และระยะแคมเปญของคุณ

10. แม่แบบวางแผนโฆษณาโซเชียลมีเดียโดย ClickUp

เทมเพลตวางแผนโฆษณาโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
เทมเพลตวางแผนโฆษณาโซเชียลมีเดียโดย ClickUp

ถึงเวลาสำหรับข้อเท็จจริงสนุกๆ คุณรู้หรือไม่ว่างบประมาณการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียคาดว่าจะเติบโต11.76% ต่อปีจนถึงปี 2026?

หากคุณวางแผนที่จะเปิดตัวโฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพียงไม่กี่ชิ้น มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณอาจสับสนเกี่ยวกับวิธีการติดตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดแต่ละข้อ ไม่ต้องกังวลเพราะด้วยเทมเพลตตารางเวลาโฆษณาจาก ClickUpคุณสามารถจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดของโฆษณาแต่ละชิ้นที่คุณกำลังจะเปิดตัวได้อย่างง่ายดาย

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:

  • มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า รวมถึง Ads Pipeline ในมุมมองบอร์ด และมุมมองปฏิทิน
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะงานที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบและมองเห็นตารางงานและโฆษณาของคุณ

จัดลำดับความสำคัญของโฆษณาของคุณตามความเหมาะสมและคอยติดตามสถานะปัจจุบันของโฆษณาเหล่านั้น ตอนนี้ การเปิดตัวโฆษณาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทุนนั้นได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย

11. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์บนโซเชียลมีเดีย โดย ClickUp

เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์บนโซเชียลมีเดียโดย ClickUp
เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์บนโซเชียลมีเดียโดย ClickUp

อะไรคือสิ่งที่กำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่ง? แน่นอนว่าคือโลโก้แบรนด์, แบบอักษร, สี, และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. สิ่งเหล่านี้ควรมีความโดดเด่นสะดุดตาและจดจำได้ทันที. ที่จริงแล้ว ธุรกิจควรสามารถแบ่งปันแนวทางของแบรนด์ให้กับทั้งผู้ร่วมงานและสมาชิกในทีมได้ตลอดเวลา.

มีรายละเอียดที่น่าสนใจไม่กี่ข้อเมื่อคุณต้องการสร้างแนวทางแบรนด์ของคุณ. มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณสามารถพบได้ในแบบฟอร์มแนวทางแบรนด์โดย ClickUp:

  • บริษัทของคุณ: ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและปรัชญาของแบรนด์ของคุณอย่างละเอียด นอกจากนี้ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สมาชิกในทีมและผู้ร่วมงานของคุณควรทราบ
  • ภารกิจของคุณ: จุดประสงค์ของแบรนด์ของคุณคืออะไร? แบรนด์ของคุณมุ่งหวังที่จะส่งมอบอะไร และจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้อย่างไร? กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและนิยามวิสัยทัศน์ของคุณอย่างละเอียด
  • โลโก้แบรนด์: โดยทั่วไปแล้ว โลโก้แบรนด์ของคุณควรมีทั้งเวอร์ชันโหมดสว่างและโหมดมืด รูปแบบไฟล์อาจเป็น PNG หรือ SVG ขึ้นอยู่กับโครงการ
  • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับโลโก้: คุณอาจมีความเฉพาะเจาะจงมากเกี่ยวกับวิธีการใช้โลโก้ของคุณเมื่อพูดถึงการออกแบบ หากเป็นเช่นนั้น โปรดระบุข้อกำหนดเหล่านั้นไว้ในเทมเพลต
  • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ: ทรัพย์สินทางแบรนด์ของคุณควรถูกใช้ตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน กำหนดข้อจำกัดและให้คำแนะนำอย่างละเอียด แบรนด์ของคุณ กฎของคุณ แม่แบบแนวทางแบรนด์ของ ClickUp ช่วยให้สมุดแบรนด์ของคุณพร้อมใช้งาน
  • ชุดสี: ใช้การผสมผสานสีที่โดดเด่นและไม่ซ้ำใครซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ ด้วยวิธีนี้ ผู้ชมของคุณจะไม่ต้องตรวจสอบว่าเป็นคุณหรือไม่ พวกเขาจะรู้ทันที เพิ่มสีที่คุณใช้เป็นประจำลงในเทมเพลตและจดรหัส Hex ของแต่ละสีไว้
  • การพิมพ์: สีและฟอนต์เป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันใช่ไหม? นอกจากนี้ หนังสือแบรนด์จะเป็นอะไรได้ถ้าไม่มีชื่อฟอนต์สวยๆ สักตัว? เพียงแค่เพิ่มฟอนต์ที่คุณชื่นชอบลงในเทมเพลตแนวทางการใช้แบรนด์

12. แม่แบบโพสต์ Facebook โดย Canva

เทมเพลตโพสต์โซเชียล Facebook ใน Canva
ผ่านทาง Canva

Facebook เป็นหนึ่งในช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณชื่นชอบหรือไม่?

หากเป็นเช่นนั้น คุณจะยินดีที่ได้ค้นพบเทมเพลตโพสต์ Facebook ฟรีของ Canva ซึ่งปรับแต่งได้ง่ายและมีหลากหลายหัวข้อ โดยเฉพาะสำหรับโอกาสพิเศษ

ลองดูทางเลือกอื่นของ Canva เหล่านี้!

13. แม่แบบโพสต์ Instagram โดย SocialBee

เทมเพลตโพสต์โซเชียล Instagram โดย SocialBee
ผ่านทาง SocialBee

สถิติแสดงให้เห็นว่า Instagram มีผู้ใช้ประมาณ1.318 พันล้านคนจากทั่วโลก เจ๋งใช่ไหม? คุณอาจรู้ว่าการโพสต์ Instagram Stories เป็นวิธีง่าย ๆ ในการเชื่อมต่อกับผู้ติดตามของคุณ แต่หากคุณไม่มีไอเดียที่จะทำล่ะ?

เทมเพลตสตอรี่ Instagram ฟรีจาก SocialBeeจะมอบแรงบันดาลใจที่คุณต้องการในวันที่คุณไม่สามารถสร้างดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาได้

14. แม่แบบโพสต์ทวิตเตอร์โดย Piktochart

เทมเพลตโพสต์โซเชียล Twitter โดย Piktochart
ผ่าน Piktochart

ด้วย Piktochart คุณสามารถเรียกดูคอลเลกชันเทมเพลต Twitter ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานได้แล้วในขณะนี้ เทมเพลตเหล่านี้มีหลากหลายสีและดีไซน์ที่น่าตรวจสอบ อย่าลืมเพิ่มโลโก้ของคุณและปรับแต่งให้สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ

15. เทมเพลตโพสต์ LinkedIn โดย Freepik

เทมเพลตโพสต์โซเชียล LinkedIn โดย Freepik
ผ่านทาง Freepik

LinkedIn คือการสร้างความประทับใจที่ไร้ที่ติในหมู่เพื่อนร่วมงาน คู่แข่ง และผู้นำในอุตสาหกรรมของคุณ เข้าร่วมกลุ่มผู้นำเหล่านี้ด้วยการอัปเดตบัญชีของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยเนื้อหาที่ให้ข้อมูลและน่าดึงดูดทางสายตา

เทมเพลตโพสต์ LinkedIn ฟรีของ Freepik เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เพียงเลือกเทมเพลตที่คุณชื่นชอบและกดปุ่มดาวน์โหลด จากนั้นอย่าลืมปรับแต่งให้เหมาะสมตามต้องการ

16. แม่แบบโพสต์ Pinterest โดย Freepik

เทมเพลตโพสต์โซเชียล Pinterest โดย Freepik
ผ่านทาง Freepik

Pinterest คือแพลตฟอร์มที่เน้นภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูดและคำอธิบายภาพถ่ายที่ชาญฉลาด เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมีผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลนี้ประมาณ445 ล้านคนต่อเดือน

นำเสนอสินค้าและบริการของคุณในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยเทมเพลต Pinterest ฟรีจาก Freepik ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและขนาด สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย

17. แม่แบบโพสต์ TikTok โดย Canva

แม่แบบโพสต์โซเชียล TikTok โดย Canva
ผ่านทาง Canva

TikTok ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และสมควรแล้วที่ได้รับความนิยม แพลตฟอร์มที่เน้นวิดีโอเป็นสำคัญนี้ถูกใช้โดยธุรกิจมากมายที่ทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของพวกเขา

เพื่อให้กลายเป็นไวรัลบน TikTok ให้แน่ใจว่าคุณใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เพียงเข้าไปที่เทมเพลตวิดีโอ TikTok ฟรีของ Canva และเตรียมพร้อมสำหรับความโด่งดังระดับโลก

18. เทมเพลตโพสต์ YouTube โดย ClickUp

เทมเพลตโพสต์ YouTube โดย ClickUp
เทมเพลตโพสต์ YouTube โดย ClickUp

การมีช่อง YouTube นั้นไม่ใช่เรื่องสำหรับคนใจอ่อนอย่างแน่นอน ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน บทสคริปต์ที่น่าสนใจ ภาพหน้าปกที่ดึงดูดสายตา และทักษะการตัดต่อที่ยอดเยี่ยม หากคุณต้องการวิธีที่ดีกว่าในการจัดการแนวคิดต่างๆ สำหรับเนื้อหาวิดีโอที่กำลังจะมาถึง ใช้เทมเพลต YouTube โดย ClickUp เพื่อจับความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณและช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดเรียงแนวคิดเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่และเพลย์ลิสต์ และแนบ URL ของแต่ละรายการได้

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถแชร์ไฟล์กับผู้ที่รับผิดชอบช่อง YouTube ของคุณและทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

เริ่มใช้แม่แบบโซเชียลมีเดียและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

คุณพร้อมที่จะพิชิตโลกของโซเชียลมีเดียแล้วหรือยัง? ถ้าใช่ อย่าลืมใช้เทมเพลตที่เราได้แบ่งปันให้คุณ และคอยสังเกตเห็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างที่เราได้เห็น การใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียเป็นประจำสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้อย่างมาก ลดความพยายามในแต่ละวันของทีมคุณ และทำให้ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากกว่าที่เคย วางแผน บริหาร และติดตามกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยเครื่องมือนี้ รับเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มาพร้อมกับเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นับพัน และเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด—เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการและตลาดออนไลน์ที่สามารถช่วยคุณวางแผน สร้าง และจัดตารางโพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณในอนาคต SocialBee คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ผู้ประกอบการเดี่ยว และเอเจนซีที่ต้องการทำมากขึ้นด้วยน้อยลง เริ่มทดลองใช้ฟรี 14 วันได้ตอนนี้

ที่ดีที่สุดคือคุณสามารถผสานเครื่องมือทรงพลังทั้งสองนี้เข้าด้วยกันได้ ใช้ ClickUpสำหรับการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันในทีม และใช้ SocialBee เพื่อยกระดับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณ! 🙌

ผู้เขียนรับเชิญ:

ราลูก้าเป็นนักเขียนการตลาดเนื้อหาที่SocialBee เธอสร้างสรรค์บทความที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์และการตลาดดิจิทัลอยู่เสมอ นอกจากนี้เธอยังเคยเป็นนักเขียนคำโฆษณาอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย

ในเวลาว่าง เธอเขียนบทกวี สร้างสรรค์เนื้อหาใหม่สำหรับช่อง YouTube ของเธอ และมีความชื่นชอบเป็นพิเศษในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ