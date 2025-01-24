9 แม่แบบโปรไฟล์ผู้ใช้ฟรีเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของคุณ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ก็เหมือนกับการเตรียมอาหารที่พิถีพิถันสำหรับคนที่มีรสนิยมเฉพาะตัว
ส่วนสำคัญของความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับการ เข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายต้องการอะไรและยินดีที่จะใช้จ่าย เมื่อมีความรู้นี้แล้ว คุณสามารถสร้างโซลูชันที่มุ่งเน้นผู้ใช้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขายได้
หนึ่งในเทคนิคที่ดีที่สุดในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผู้ซื้อคือการทำงานร่วมกับบุคลิกภาพผู้ใช้ ซึ่งเป็นโปรไฟล์ทั่วไปของลูกค้าในอุดมคติของคุณ มันช่วยให้นักพัฒนาเพิ่มคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง
หากคุณกำลังมองหาวิธีง่าย ๆ ในการแบ่งปันโปรไฟล์ผู้ซื้อกับทีมของคุณ ให้พึ่งพาเทมเพลตบุคลิกผู้ใช้ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยคุณสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่กระชับและตรงประเด็นเพื่อชี้นำกระบวนการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง ?
บทความนี้จะนำเสนอ 9 แม่แบบโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม เพื่อช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ผู้ซื้อที่มีความละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับทุกเจตนา
อะไรคือแม่แบบบุคลิกผู้ใช้?
แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้ช่วยให้คุณมีกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการสรุปความคิด ไลฟ์สไตล์ จุดเจ็บปวด และพฤติกรรมของลูกค้าในอุดมคติของคุณอย่างสอดคล้อง เอกสารนี้ช่วยให้คุณสร้างบุคคลในจินตนาการ (หรือกึ่งสมมติ) ที่มีเป้าหมาย การกระทำ และนิสัยการใช้จ่ายที่สามารถคาดการณ์ได้
ทีมผลิตภัณฑ์มักประสบปัญหาในการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ที่แม่นยำ เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย ทั้งข้อมูลประชากรและการสำรวจตลาด เปรียบเสมือนการสร้างภาพโมเสกจากชิ้นส่วนนับร้อยที่มีรูปทรง สี และขนาดแตกต่างกัน
แต่เมื่อคุณมีบุคลิกผู้ใช้ของคุณแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือสื่อสารมันกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง เอกสารนี้จะช่วยกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณให้ตรงกับโปรไฟล์ผู้ซื้อได้อย่างแม่นยำ
การประยุกต์ใช้แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้งานไม่ได้จำกัดอยู่แค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น ทีมออกแบบ ทีมขายและทีมการตลาดมักใช้กรอบแนวคิดเหล่านี้เพื่อเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนของผู้ใช้ที่ดี?
เทมเพลตโปรไฟล์ผู้ใช้ที่เหมาะสมควรตอบสนองต่อเจตนาของคุณและลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณกำลังพัฒนา โดยทั่วไปแล้วควรมีลักษณะดังนี้:
- ปรับแต่งได้: แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงการเหมารวมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและควรสอดคล้องกับหมวดหมู่หลักของบุคลิกภาพผู้ใช้ เช่น แบบมุ่งเป้าหมาย แบบสมมติ และแบบอิงบทบาท
- กำหนดและจัดระเบียบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแม่แบบอนุญาตให้ระบุหมวดหมู่หลัก เช่น อายุ เพศ ประวัติการศึกษาและอาชีพ และปัญหาที่ผู้ใช้ประสบ ส่วนต่างๆ ควรติดตามได้ง่าย
- สวยงามน่าดึงดูด: ควรให้คุณสามารถเพิ่มกราฟ, แผนภูมิ, ภาพร่างตัวละคร, และภาพประกอบเพื่อให้บุคลิกภาพดูสมจริง ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้น
- ความร่วมมือ: แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงได้โดยแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญการตลาด เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มข้อมูลได้เรียลไทม์
- สังเกตได้: ควรมีมุมมองหรือรูปแบบการจัดวางหลายแบบเพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ให้กับบุคลิกภาพและส่งเสริมการเกิดแนวคิดใหม่ๆ
9 แบบฟอร์มโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ควรใช้
การเลือกเทมเพลตบุคลิกผู้ใช้หรือลูกค้า 9 อันดับแรก จากClickUpของเรา สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มฟีเจอร์หรืออัปเดตหรือการวางแผนแคมเปญการตลาด ลองดูและเลือกที่คุณชื่นชอบได้เลย! ?
1. แม่แบบบุคลิกภาพผู้ใช้ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะต้องการขยายหรือรักษาฐานลูกค้าของคุณไว้ แม่แบบ ClickUp User Personaก็เหมาะสำหรับการสร้างโปรไฟล์กลุ่มเป้าหมายของคุณได้เหมือนนักสืบมืออาชีพ ?️
ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมวิจัยของคุณ เทมเพลตสามารถดึง ข้อมูลที่ถูกต้องจากกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน ได้ โดยค่าเริ่มต้น จะจัดเรียงบุคลิกตามอุตสาหกรรม อาชีพ หรือสาขาบริการ คุณสามารถสร้างประเภทบุคลิกหลายแบบสำหรับแต่ละหมวดหมู่เหล่านี้ได้!
การใช้เทมเพลตนี้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร คลิกที่โปรไฟล์ว่าง แล้วระบบจะเปิด แบบฟอร์มโปรไฟล์ผู้ใช้ ให้คุณ กำหนดโปรไฟล์ตามต้องการโดยเพิ่มรายละเอียด เช่น ชื่อ เพศ เชื้อชาติ อายุ สถานภาพสมรส เงินเดือน อาชีพ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
เพิ่มหรือลบองค์ประกอบเพื่อให้โปรไฟล์สุดท้ายรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเพื่อนร่วมทีมของคุณได้ครบถ้วน คุณสามารถ เพิ่มไฟล์ภาพใดก็ได้เป็นภาพประจำตัว ส่วนใหญ่เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างโปรไฟล์นี้กับโปรไฟล์อื่นที่คุณได้เพิ่มไว้
สมมติว่าคุณกำลังสร้างบุคลิกผู้ใช้สำหรับแอปสตรีมมิ่งสื่อ ในกรณีนี้ บุคลิกผู้ใช้ควรมีคุณลักษณะเช่น อายุ แรงจูงใจในการรับชมเนื้อหาวิดีโอ และความไม่พอใจ (เช่น ข้อจำกัดในการแชร์รหัสผ่าน) หากคุณต้องการปรับเนื้อหาสื่อของแอปให้เหมาะสม คุณอาจต้องการเพิ่มสถานะการสมรส เพศ ประเภทเนื้อหาที่ชื่นชอบ และข้อมูลบุคลิกภาพด้วย
เมื่อคุณเพิ่มบุคลิกผู้ใช้แล้ว ให้สร้างงานภายในเทมเพลตและมอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น
3. แม่แบบการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเดียวที่สามารถจัดการกับการวิจัยและสร้างบุคลิกภาพของผู้ใช้ได้ ลองใช้ClickUp User Story Mapping Template! เทมเพลตไวท์บอร์ด ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ ช่วยให้คุณระบุบุคลิกภาพของผู้ใช้และ มองเห็นมุมมองและคุณค่าของลูกค้าของคุณ สำหรับการใช้งานแทบทุกกรณี ?
การวางแผนเรื่องราวของผู้ใช้สามารถรู้สึกท่วมท้นได้เพราะมีโน้ตติดอยู่ทุกที่ แต่เทมเพลตนี้จะนำความเป็นระเบียบมาสู่ขั้นตอน
ในแง่ของภาพ คุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตให้เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อน เชื่อมต่อบุคลิกภาพของผู้ใช้กับ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ได้ เนื่องจากเป็นงานที่ซับซ้อน เราขอแนะนำให้สร้างขั้นตอนในเอกสารเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการแมป โดยเฉพาะสำหรับทีมที่กระจายอยู่หลายที่
เมื่อคุณเตรียมกระดานไวท์บอร์ดเรียบร้อยแล้ว ให้เชิญทีมของคุณเข้าร่วมและเริ่มร่างกิจกรรมของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ คุณสามารถติดตามกระบวนการตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการชำระเงิน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ ตอบคำถาม เช่น:
- อะไรที่ผู้ใช้เป้าหมายไม่ชอบ?
- คุณลักษณะใดบ้างที่ต้องเพิ่ม/ปรับปรุง?
- สมาชิกทีมหรือแผนกใดสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไร?
คุณสามารถไว้วางใจเทมเพลตนี้ในการ ช่วยเหลือทีม Agile จาก งานค้างที่ไร้ประสิทธิภาพที่สูญหายไประหว่างการดำเนินงานประจำวันได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเร่งความเร็วในการทำงานสำหรับแต่ละขั้นตอนของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้
3. แม่แบบแผนการวิจัยผู้ใช้ ClickUp
การวิจัยโปรไฟล์ผู้ใช้เป็นขั้นตอนก่อนการสร้างโปรไฟล์ แต่กระบวนการนี้อาจทำให้รู้สึกหนักใจได้เช่นกันแม่แบบแผนการวิจัยผู้ใช้ของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสนับสนุนการออกแบบและแผนผังโปรไฟล์ผู้ใช้ที่สมบูรณ์และอิงข้อมูล! ?
เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านกระบวนการสร้างบุคลิกภาพตั้งแต่ A ถึง Z คุณจะได้รับ โครงสร้างที่ชัดเจนและองค์ประกอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า—คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ แต่เพียงแค่กรอกข้อมูลตามขั้นตอนวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ?
ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงสินค้าของคุณเนื่องจากคำติชมเชิงลบหรือกำลังพิจารณาที่จะเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ เทมเพลตนี้จะช่วยคุณกำหนดเป้าหมายที่สม่ำเสมอ ตั้งคำถามสมมติฐาน และระบุความต้องการและแรงจูงใจของบุคคลที่คุณต้องการให้บริการ
คุณมีเอกสารที่มีชีวิตชีวาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกันตลอดวงจรการพัฒนา สำหรับทีมที่ใหญ่ขึ้น คุณสามารถ สรุปขั้นตอนการสร้างบุคลิกภาพ ภายใต้การวิจัยเพื่อลดความไม่แน่นอน
ส่วนของปัญหา ได้ระบุปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยผู้ใช้ เช่น ความไม่พอใจของลูกค้า หรือตัวเลขรายได้ที่ลดลง เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อมูลสำคัญที่ได้จากการวิจัยและสรุปการหารือเพื่อสื่อสารข้อสรุปกับทีมที่เหลือได้ คุณสามารถกลับมาใช้แบบฟอร์มนี้ได้ตลอดเวลาเพื่ออัปเดตข้อมูลการวิจัยที่ได้รวบรวมไว้ ?
4. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
การวิเคราะห์เชิงลึกประสบการณ์ผู้ใช้ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการจากมุมมองของผู้ซื้อ หากคุณต้องการเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าทั่วไป ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUp User Flow?
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพลำดับขั้นตอนที่แสดง การไหลของผู้ใช้—คุณจะได้เห็นภาพรวมว่าลูกค้าต้องผ่านกี่ขั้นตอนในการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถ เข้าใจมุมมองของผู้ใช้ ระบุจุดที่ควรปรับปรุง และวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้จริง
นี่คือเทมเพลตไวท์บอร์ดอีกอันหนึ่งในรายการของเรา ดังนั้นคุณสามารถคาดหวังคุณสมบัติการแก้ไขและสร้างแผนผังทั้งหมดเพื่อจัดระเบียบแม้แต่การไหลของผู้ใช้ที่ซับซ้อนที่สุดได้ ?
การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่ายเหมือนเด็กเล่น—เพียงแทรกและเชื่อมต่อรูปร่างจาก จุดเริ่มต้น ไปยัง จุดตัดสินใจ คุณก็จะได้แผนภูมิที่ดูเป็นมืออาชีพในเวลาไม่นาน!
ใหม่กับผังงาน? ใช้ สามรูปทรงที่ไม่เหมือนใคร เหล่านี้เพื่อแสดงภาพการไหลของผู้ใช้:
- วงกลมสีส้ม: จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุดของกระบวนการ ?
- สี่เหลี่ยมสีเขียว: ขั้นตอน/กิจกรรมของกระบวนการ ?
- เพชรแดง: จุดตัดสินใจ (ใช่/ไม่ใช่) ?
เพื่อช่วยให้ทีมปฏิบัติการของคุณปฏิบัติตามกระบวนการได้ดีขึ้น ให้เพิ่มภาพหน้าจอของสิ่งที่ผู้ใช้กำลังประสบอยู่ในจุดต่าง ๆ ตลอดทั้งกระบวนการ
5. แม่แบบเรื่องราวผู้ใช้ ClickUp
เทมเพลตเรื่องราวผู้ใช้ของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วย เชื่อมโยงกิจกรรมของผู้ใช้กับงานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเฉพาะ เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ช่วยให้คุณร่างภาพผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเฟสต่างๆ ของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง ?
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้เกี่ยวกับการพัฒนา อัปเดต และติดตามเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับทีม Agile และ Scrum โดยให้คุณ:
- จับเรื่องราวของผู้ใช้หลาย ๆ คนภายในรูปแบบที่สอดคล้องกัน เช่น: ในฐานะ [ผู้ใช้], ฉันต้องการ [เป้าหมาย] เพื่อให้ [เหตุผล]
- จัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวที่ควรได้รับการแก้ไข
- สร้างงานและงานย่อยแบบซ้อนและติดตามความคืบหน้า
- ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้หรือไม่
เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับโปรไฟล์ผู้ใช้หลายโปรไฟล์พร้อมกัน และการจัดการทั้งหมดก็เป็นเรื่องง่ายมาก เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp อื่นๆ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มบริบทให้กับคำขอฟีเจอร์แต่ละรายการได้ ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินการอยู่
คุณมี15+ การดูเพื่อตรวจสอบเทมเพลต ตัวอย่างเช่น ลองใช้มุมมอง Workload เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวของผู้ใช้ถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกันในหมู่เพื่อนร่วมทีม ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อเตรียมการอัปเดตก่อนถึงระยะการปล่อยถัดไป
6. แม่แบบการศึกษาผู้ใช้ ClickUp
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แอป หรือเว็บไซต์แล้วหรือ? นั่นเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจทีเดียว แต่แม้จะฟังดูซ้ำซาก งานของคุณยังไม่จบเพียงแค่นั้น
บุคลิกของผู้ใช้มีความยืดหยุ่น ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้ รวมถึงกิจวัตร ความปรารถนา และเป้าหมายของพวกเขาโชคดีที่แม่แบบการศึกษาผู้ใช้ของ ClickUpช่วยให้คุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว! ?
ให้คิดว่าเทมเพลตนี้เป็นประตูสู่การเปลี่ยนแปลงจากบุคลิกหนึ่งไปสู่อีกบุคลิกหนึ่ง คุณมีช่องข้อมูลที่กำหนดเองมากกว่า 10 ช่องเพื่อกำหนดโปรไฟล์เป้าหมายที่อัปเดต รวบรวมข้อมูลสำหรับแง่มุมของฟีเจอร์เฉพาะและพิจารณาว่าพื้นที่ใดต้องการการวิจัยเพิ่มเติม
แต่จะรวบรวมข้อมูลนั้นได้อย่างไร? ไม่ต้องกังวล! เทมเพลตนี้มี แบบฟอร์มความคิดเห็น ที่คุณสามารถส่งให้ลูกค้าปัจจุบันได้ ข้อมูลที่รวบรวมได้จะเป็นแกนหลักของความพยายามในการวัดผลความประทับใจของผู้ใช้—เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านมุมมอง ข้อมูลเชิงลึก, กระบวนการวิจัย, และ การดำเนินการตามความต้องการ
เทมเพลตนี้ครอบคลุมเพียงพอที่จะ วิเคราะห์ความถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ ใช้สถานะเช่น ทิ้งแล้ว, แนะนำ, และวิเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานสำหรับสปรินต์ถัดไป ?
7. เทมเพลตเสียงของลูกค้าของ ClickUp
เทมเพลตเสียงของลูกค้าของ ClickUpเป็นเทมเพลตบุคลิกภาพผู้ใช้ที่เรียบง่ายซึ่งรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากสามแหล่ง:
- หน้าโซเชียลมีเดีย
- การสำรวจและการสัมภาษณ์
- การโทรสนับสนุนลูกค้าโดยตรง
เทมเพลตนี้แสดงข้อมูลที่รวบรวมไว้ในส่วนที่สามารถเรียกดูได้ พร้อมการแบ่งสีเพื่อแยกประเภทแต่ละส่วน แต่ละส่วนจะมีบัตรที่ระบุแง่มุมเฉพาะของ "เสียงของลูกค้า"
เมื่อคุณมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของบุคลิกผู้ใช้แล้ว ให้ดำเนินการไปยังส่วนถัดไปของเทมเพลต ซึ่งเกี่ยวข้องกับ:
- ความคิดเห็น: บันทึกประเด็นความคิดเห็นหลักหรือที่พบบ่อย ตัวอย่างเช่น มีลูกค้าหลายรายโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าไม่พอใจกับแผนราคาของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการรับทราบ คุณจะเพิ่มรายการที่มีชื่อว่า "ความไม่พอใจเรื่องราคา"
- ความต้องการ: สรุปความต้องการของผู้ใช้อย่างมีเหตุผลจากความคิดเห็น โดยพิจารณาจากตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเพิ่ม "พิจารณาแพ็กเกจการสมัครสมาชิกใหม่" ได้ที่นี่
- ข้อกำหนด: แปลงความต้องการให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้. ตามกรณีเดียวกัน คุณสามารถใส่ "การสร้างแผนราคาเพิ่มเติม" ตรงนี้ และมอบหมายงานที่ชัดเจนให้ทีมของคุณมุ่งเน้น
เทมเพลตที่มีลักษณะเรียบง่ายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มักจะตื่นตระหนกเมื่อเห็นแผนผังเครือข่ายที่ซับซ้อน ?
8. แม่แบบการเดินทางของลูกค้าด้วยเสียงของ ClickUp
เทมเพลตเสียงของลูกค้าในเส้นทางการเดินทางของ ClickUpนั้นคล้ายกับตัวเลือกก่อนหน้าในรายการของเรา แต่ในรูปแบบที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นและสอดคล้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงปฏิบัติการมากขึ้น เทมเพลตนี้เน้นที่การทำให้งานสำเร็จ ✔️
มันช่วยให้คุณ รวบรวมข้อเสนอแนะจากหมวดหมู่ VoC (เสียงของลูกค้า) ที่แตกต่างกัน รวมถึงแบบสำรวจ การบันทึกการโทร พฤติกรรมออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ?
จุดแข็งหลักของมันอยู่ที่ การสร้างโซลูชันที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการ ใช้การ์ดเพื่อเพิ่มสรุปของปัญหาที่รบกวนผู้ใช้ของคุณ ตีความปัญหาเหล่านั้นร่วมกับทีมของคุณ และจดบันทึกวิธีแก้ไขไว้ใต้ปัญหาโดยตรง มอบหมายงานและงานย่อยเพื่อดำเนินการตามโซลูชันนั้น
คุณกำลังสรุปแหล่งข้อมูลเสียงของลูกค้า (VoC) ปัญหา และวิธีแก้ไข—เพียงเท่านี้. สิ่งนี้ทำให้เทมเพลตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องของสินค้าและข้อเสียภายใต้กำหนดเวลาที่เข้มงวด และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง. ?️
ในฐานะที่เป็นแม่แบบระดับปฏิบัติการ มันนำเสนอ มุมมองรายการและกระดาน ที่เน้นความชัดเจนเพื่อแปลความหมายข้อมูลที่รวบรวมได้
9. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
ต้องการสร้างภาพการเดินทางของลูกค้าและเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายหรือไม่? คุณจะประทับใจกับสิ่งที่เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าของ ClickUpสามารถทำได้! ?
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกระจายเส้นทางการเดินทางของลูกค้าอย่างครอบคลุม โดยเน้น การโต้ตอบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังมีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริษัทของคุณ บันทึกและวิเคราะห์จุดสัมผัส ประสบการณ์ และจุดเสียดสีของลูกค้า
เมื่อคุณได้วางแผนเส้นทางแล้ว ให้สร้างโซลูชันสำหรับสามขั้นตอนต่อไปนี้:
- การรับรู้: ระบุการดำเนินการเพื่อเพิ่มการมองเห็นของผลิตภัณฑ์ของคุณ เช่น การใช้บริการโฆษณาหรือผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์
- ข้อพิจารณา: วางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และค้นหาโอกาสในการเติบโตสำหรับการเปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลง: ระบุแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความภักดีของผู้ใช้ (หรือการขาดความภักดี) และทำให้พวกเขาซื้อสิ่งที่คุณนำเสนอ
คุณสามารถมอบหมายสมาชิกในทีมให้ดูแลแต่ละขั้นตอนและกำหนดความรับผิดชอบตลอดการเดินทางของลูกค้าใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าในรูปแบบไทม์ไลน์
นี่คือเทมเพลตไวท์บอร์ดอีกแบบหนึ่ง ที่ให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์ของ ClickUp เช่น การบันทึกหน้าจอ, ระบบอัตโนมัติ,ผู้ช่วยเขียนด้วย AI และการแก้ไขแบบร่วมมือกัน ขณะที่คุณกำลังสร้างบุคลิกผู้ใช้ไปพร้อม ๆ กัน!
มนุษย์มีความซับซ้อน และบุคลิกภาพของผู้ใช้ก็เช่นกัน!
ผลิตภัณฑ์จำนวนมากล้มเหลวในการประสบความสำเร็จเนื่องจากมีการออกแบบที่อ้างอิงตัวเองเป็นหลัก โดยแทบไม่คำนึงถึงผู้ใช้ปลายทางเลย การพึ่งพาบุคลิกผู้ใช้ที่ผ่านการวิจัยมาอย่างดีเป็นวิธีเดียวที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้ออย่างแท้จริง
ในขณะที่การถอดรหัสบุคลิกภาพของลูกค้าเป็นงานที่ท้าทาย เทมเพลตของเราทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งเพื่อผลักดันคุณไปข้างหน้า ลองใช้หนึ่งวันนี้และเริ่มเชื่อมต่อกับตลาดเป้าหมายของคุณได้ทันที! ?