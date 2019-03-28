ทำไมการทดสอบกลุ่มเป้าหมายจึงควรเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการตั้งชื่อธุรกิจของคุณ

ตอนนี้คุณได้ทุ่มเทเวลาหลายชั่วโมงไปกับการระดมความคิดเพื่อหาชื่อธุรกิจที่เป็นไปได้และตัดตัวเลือกออกไปหลายสิบชื่อแล้ว คุณคิดว่าในที่สุดคุณก็พบชื่อแบรนด์ที่เหมาะสมที่สุดแล้ว คุณคิดว่ามันสมบูรณ์แบบแล้ว แต่คุณจะแน่ใจได้อย่างไร?
เมื่อคิดชื่อสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ คุณต้องคิดมากกว่าแค่ความคิดของคุณในฐานะผู้ประกอบการ ชื่อที่คุณชอบนั้นเป็นสัญญาณที่ดีมาก และหากทีมของคุณชอบด้วยก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน แต่กลุ่มที่สำคัญที่สุดที่ต้องชอบชื่อของคุณคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ
หากชื่อแบรนด์ของคุณไม่สามารถสร้างกระแสและความสนใจเพียงพอในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ทุกเวลาและความพยายามที่คุณทุ่มเทไปกับการคิดชื่อธุรกิจที่สมบูรณ์แบบจะสูญเปล่า คู่มือแนะนำการตั้งชื่อธุรกิจของเราจะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตั้งชื่อ เพื่อให้คุณใช้เวลาในการระดมความคิดและค้นหาชื่อที่เหมาะสมสำหรับสตาร์ทอัพของคุณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
1. คิดชื่อดีๆ ขึ้นมาเยอะๆ
คุณพร้อมหรือยังที่จะเริ่มคิดนอกกรอบและเริ่มดึงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดในสมองของคุณออกมา? ในขั้นตอนการระดมความคิดนี้ คุณจำเป็นต้องเขียนชื่อธุรกิจทุกชื่อที่คุณนึกออกออกมาโดยไม่ตัดสินล่วงหน้าว่าชื่อเหล่านั้นจะเหมาะสมหรือไม่
โปรดจำไว้ว่าชื่อที่คุณกำลังระดมความคิดควรเขียนง่าย แบ่งปันกับเพื่อนและจดจำได้ง่าย นอกจากนี้ ในขณะที่คุณกำลังคิดชื่อ คุณควรทำการค้นหา URL อย่างง่ายเพื่อตรวจสอบว่ามี URL ที่ใช้ได้หรือไม่ ขั้นตอนง่ายและรวดเร็วนี้จะช่วยป้องกันความเจ็บปวดในอนาคตจากการหลงรักชื่อเพียงเพื่อค้นพบว่าโดเมนนั้นถูกใช้ไปแล้วหรือมีราคาแพงเกินไป
2. สร้างรายชื่อที่คัดสรร
ตอนนี้คุณได้รวบรวมชื่อที่เป็นไปได้หลากหลายสำหรับธุรกิจใหม่ของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มลงมือทำงานจริงและเริ่มขีดฆ่าชื่อที่คุณคิดว่าไม่เหมาะสมกับธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ของคุณ จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการลดตัวเลือกชื่อลงจนกว่าคุณจะเหลือเพียงสี่หรือห้าชื่อที่มีแนวโน้มดี
เมื่อสร้างรายชื่อที่คุณสนใจ ให้เลือกตามความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับชื่อเหล่านี้ แต่ต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วย แน่นอนว่าการพิจารณาว่าชื่อใดเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการคิดถึงกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการดึงดูดและปฏิกิริยาของพวกเขาต่อชื่อของคุณ ตัวอย่างเช่น คนรุ่นมิลเลนเนียลอาจชอบชื่อที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นซึ่งดึงดูดความสนใจของพวกเขาในวัยหนุ่มสาว ในขณะที่คนรุ่นเก่าอย่างเบบี้บูมเมอร์อาจไม่ชอบชื่อประเภทนั้น
3. รับข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เมื่อคุณได้เลือกกลุ่มชื่อที่แข็งแกร่งจากรายการของคุณแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาที่จะขอความคิดเห็นจากภายนอกว่าชื่อใดจะประสบความสำเร็จมากที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ เมื่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถเลือกพวกเขาตามลักษณะเช่น เพศ ความสนใจ อายุ งานอดิเรก และสถานที่ ก่อนที่คุณจะถามคำถามใด ๆ กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณให้บริบทเพียงพอเพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจที่เกี่ยวข้องเมื่อตอบคำถามของคุณ ชะลอพวกเขาด้วยการเตือนให้พวกเขาระลึกถึงสิ่งที่คุณต้องการให้ธุรกิจของคุณทำ และคุณค่าและภารกิจของคุณ ก่อนที่พวกเขาจะตอบคำถามของคุณ คุณควรเห็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายของคุณหยุดคิดและไตร่ตรองคำถามของคุณ และชื่อของคุณที่ฝังอยู่ในบริบทของธุรกิจของคุณ
ความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการนี้คือการถามสมาชิกในกลุ่มเป้าหมายของคุณว่า "คุณชอบชื่อเหล่านี้ไหม?" นั่นเป็นคำถามที่คลุมเครือและเข้าใจยากมาก มันมีความหมายน้อยมากเพราะหากไม่มีบริบท ชื่อธุรกิจของคุณอาจหมายถึงอะไรก็ได้โดยแท้จริง นอกจากนี้ การ "ชอบ" ชื่อแบรนด์หมายถึงอะไร? คนคนนั้นชอบที่มันดูดีเมื่อเขียนหรือคุณชอบที่มันออกเสียงอย่างไร? พวกเขาชอบที่ชื่อนั้นมีความหมายหรือไม่? หรือกลุ่มเป้าหมายของคุณชอบชื่อนั้นเพราะมันทำให้รู้สึกถึงอดีต? เมื่อถามคำถามกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณต้องก้าวข้ามขอบเขตพื้นฐานและอัตวิสัยของการ "ชอบ" ชื่อ
นี่คือตัวอย่างที่ดีในการตั้งคำถามสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ:
- แอปโซเชียลมีเดียใดที่คุณมีแนวโน้มจะดาวน์โหลดและลองใช้มากที่สุด?
- แบรนด์อุปกรณ์ศิลปะใดที่คุณมีแนวโน้มจะบอกเพื่อนมากที่สุด?
คำถามเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากเพราะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายของคุณหยุดคิดและพิจารณาแบรนด์ของคุณในบริบทของสิ่งที่ธุรกิจของคุณทำ
นอกจากนี้ คุณสามารถเขียนคำถามบางข้อที่อิงตามข้อเสนอคุณค่าได้
ตัวอย่างเช่น ลองใช้คำถามเหล่านี้:
- ชื่อใดในต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทสารคดีอิสระที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการเล่าเรื่องและการนำเสนอที่ไม่เหมือนใคร?
- ชื่อบริษัทสำนักพิมพ์ใดต่อไปนี้ที่คุณรู้สึกว่าสะท้อนถึงเกียรติยศและความน่าเชื่อถือมากที่สุด?
4. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของคุณ
ตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว คุณสามารถดูผลลัพธ์จากการทดสอบกลุ่มเป้าหมายและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าชื่อใดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพของคุณ เป็นไปได้ว่าผลการทดสอบอาจทำให้คุณประหลาดใจ หรือบางทีคุณอาจจะไม่แปลกใจเลยและคุณเลือกชื่อได้ถูกต้องมาตลอด อย่างไรก็ตาม ในหลายพันการทดสอบชื่อที่เราได้ทำกับลูกค้าของเรา พบว่าชื่อที่ผู้ประกอบการชื่นชอบนั้นกลับไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มเป้าหมายเลย นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการทดสอบกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสำคัญมาก เพราะมันช่วยให้คุณได้มุมมองจากภายนอกเกี่ยวกับชื่อที่คุณกำลังพิจารณา
นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะการทดสอบกลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นระดับเพิ่มเติมในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของคุณได้ การทดสอบกลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยคุณเลือกชื่อธุรกิจที่ไม่ดูแปลกหรือน่าอายได้ด้วยคำแนะนำจากกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าชื่อใดคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะดำเนินการต่อไป
เมื่อคุณตั้งชื่อเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่มคิดเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์บริษัท การตลาด และการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขั้นพื้นฐานได้
การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ที่อาจเป็นลูกค้าของคุณนั้นสำคัญมาก เพราะสามารถช่วยให้คุณเลือกชื่อธุรกิจได้อย่างมั่นใจ
Grant Polachek เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท Inc 500 Squadhelp.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตั้งชื่ออันดับ 1 ของโลก มีลูกค้าเกือบ 20,000 ราย ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กทั่วโลกไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Nestle, Philips, Hilton, Pepsi และ AutoNation รับแรงบันดาลใจจากการสำรวจชื่อบริษัทเจ๋งๆ เหล่านี้