15 ซอฟต์แวร์สร้างผังงานที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

มีอะไรที่ทรงพลังไปกว่าแผนผังงานอันเรียบง่ายหรือไม่?
ไม่ว่าคุณจะกำลังจินตนาการกระบวนการที่ซับซ้อนและชุดข้อมูลหรือกำลังวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณคิดผ่านปัญหา ระบุปัญหา และสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่ลูกค้าของคุณจะชื่นชอบ สิ่งที่ต้องมีคือความคิดที่ถูกต้อง การทำงานเล็กน้อย และซอฟต์แวร์แผนผังที่เหมาะสมสำหรับคุณ
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน คุณจะเลือกอย่างไรว่าตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ? ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดู 15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือสร้างแผนผังงานที่ดีที่สุด พร้อมสำรวจคุณสมบัติเด่นของแต่ละตัว เพื่อให้คุณเลือกใช้งานได้อย่างมั่นใจและตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
|เครื่องมือ
|ไฮไลต์
|การกำหนดราคา
|คลิกอัพ
|เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังงานและกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่รองรับด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|มิโร
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพ
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
|Lucidchart
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพร่วมกัน
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือน
|Canva
|ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังงานจากแม่แบบ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12.95/เดือน
|สมาร์ทดรอว์
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังในระดับองค์กร
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.95/เดือน
|แปลกประหลาด
|ดีที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดด้วย AI
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|คอนเซปต์ดรอว์
|เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังงานที่ซับซ้อน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199/ไลเซนส์
|Draw. io
|เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังงานที่เรียบง่าย
|ฟรี
|Google Docs
|เหมาะที่สุดสำหรับการวาดภาพอย่างง่ายในแอป Google
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
|Cacoo
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังออนไลน์แบบง่าย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
|ครีเทลลี
|เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพร้อมการสร้างแผนผัง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน
|ไมโครซอฟต์ วิสิโอ
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพด้วยกราฟิกเวกเตอร์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน
|ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|ฟิกแจม
|เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสร้างสรรค์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/เดือน
|โฟลว์แมป
|เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างและออกแบบ UX
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
ซอฟต์แวร์แผนผังงานคืออะไร?
ซอฟต์แวร์แผนผังงานเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างภาพแสดงกระบวนการ, การทำงาน, หรือระบบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและตรงตามสัญชาตญาณ ลองนึกถึงมันเหมือนผู้ช่วยดิจิทัลของคุณสำหรับการสร้างแผนภาพที่ช่วยให้แนวคิดที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์แผนผังงานเพื่อ:
- สร้างเอกสารกระบวนการ, เอกสารการฝึกอบรม, เป็นต้น, เพื่อการถ่ายทอดความรู้ที่ง่าย
- สร้างภาพกระบวนการเพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปราศจากความเข้าใจผิด
- อธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนได้ดีขึ้นผ่านภาพที่มีเหตุผล
- วางแผนทางเลือกและแนวทางที่เป็นไปได้เพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพของการตัดสินใจ
ด้วยเหตุนี้ ขอให้เราไปดูซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนผังงานที่ดีที่สุด 15 ตัวที่คุณสามารถใช้ได้
15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนผังงานที่ดีที่สุดที่ควรลอง
การสร้างแผนภาพและแผนผังการไหลเป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องทำทุกวัน ในรายการนี้ เราได้แยกแยะซอฟต์แวร์สร้างแผนผังการไหลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน พร้อมข้อดีและข้อเสียของแต่ละโปรแกรม เพื่อให้คุณสามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริง
1.ClickUp(ดีที่สุดสำหรับแผนผังงานที่รองรับด้วย AI และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ)
ClickUp อาจไม่ใช่ชื่อแรกที่คุณนึกถึงเมื่อพูดถึงการสร้างแผนผังงาน แต่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ
ทีมสามารถใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยAIของเราเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการสร้างแผนภูมิที่สะท้อนประสบการณ์ที่รวบรวมได้ คุณสามารถเพิ่มลิงก์และรูปภาพ และแม้กระทั่งสร้างงานโดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ดเมื่อคุณเสร็จสิ้นการระดมความคิด
ด้วยฟีเจอร์แผนผังความคิดของ ClickUpคุณสามารถสร้างแผนผังงานที่ชาญฉลาด สามารถทำงานร่วมกันได้ และดูดีได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตมากมายของเราเพื่อทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มเอกสาร, โน้ตติด, และลิงก์ไปยังไวท์บอร์ดของคุณ และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นงานได้ในทันทีใน ClickUp
- สร้างและมอบหมายงานติดตามผลให้กับสมาชิกในทีมจากไวท์บอร์ด
- ใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI เพื่อทำให้แผนผังความคิดของคุณมีความสร้างสรรค์มากขึ้น
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตและตัวอย่างแผนผังมากมายเพื่อเรียนรู้
- กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบช่วยให้การทำงานแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลกเป็นเรื่องง่าย
- ระบบการสร้างแผนผังงานอัจฉริยะหมายความว่าใครก็ตามสามารถสร้างสื่อภาพที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงานโดยตรงกับซอฟต์แวร์จัดการงานของเราเพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดียิ่งขึ้น
- ระบบที่ยืดหยุ่นและชุดเทมเพลตที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสร้างแผนผังงานแบบสวิมเลนแผนผังความคิด และอื่น ๆ ได้ตามต้องการ
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่อธิบายการทำงานของClickUp Whiteboards
ข้อจำกัด
- มันง่ายกว่ามากที่จะใช้บนเดสก์ท็อปมากกว่ามือถือ
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ฟีเจอร์ทั้งหมดของ ClickUp
การกำหนดราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Miro (ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพ)
เมื่อพูดถึงการสร้างแผนผังงานที่ยอดเยี่ยมMiroถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เชื่อถือได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม
ด้วย Miro คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบออกแบบที่มีประสิทธิภาพ เทมเพลตมากมาย และฟีเจอร์ที่เพียงพอสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภท นั่นหมายความว่าคุณสามารถร่างแผนผังขั้นตอนแผนผังองค์กร หรือทรัพย์สินทางภาพอื่นๆ ได้ภายในไม่กี่นาที
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Miro คือคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ที่นิวยอร์กหรือซิดนีย์ พวกเขาก็สามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนผังการทำงานที่ยอดเยี่ยมได้ ระบบกระดานไวท์บอร์ดของ Miro ช่วยให้หลายคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกัน พร้อมตัวบ่งชี้เคอร์เซอร์ที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน
Miro ตอนนี้มีฟีเจอร์ AI ที่คุณสามารถใช้เพื่อต่อยอดไอเดียของคุณบนผืนผ้าใบได้ นอกจากนี้ ด้วยแอป Miro ทีมงานของคุณสามารถทำงานและร่วมมือกันได้จากทุกที่จริง ๆ ทั้งหมดนี้ทำให้ Miro เป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์แผนผังงานที่น่าสนใจอย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เทมเพลตมากมายที่จะช่วยให้คุณสร้างแผนผังงานได้อย่างรวดเร็ว
- แชร์กับทีมของคุณและทำงานร่วมกันบนแผนผังงานได้พร้อมกันไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
- ประหยัดเวลาและสร้างแผนผังงานที่ครอบคลุมด้วย AI
- สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์จัดการงานบางประเภทเพื่อให้สามารถเพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการเข้าไปในกระบวนการทำงานได้
- สร้างแผนผังงาน แผนผังความคิด และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายและดูเป็นมืออาชีพ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ใช้งานได้สะดวก
ข้อจำกัด
- บางครั้งการนำเข้าหรือส่งออกเนื้อหาจาก Miro อาจทำได้ยาก
- ข้อจำกัดในการใช้ AI อาจขัดจังหวะกระบวนการทำงาน
- บัญชีขนาดใหญ่สามารถกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการได้อย่างรวดเร็ว
การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
3. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพร่วมกัน)
Lucidchartเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างแผนผังงานที่ทรงพลังซึ่งบริษัทของคุณควรพิจารณาอย่างจริงจัง
ก่อนอื่น Lucidchart มาพร้อมกับเทมเพลตและฟีเจอร์ที่หลากหลายมากมาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถนำเข้าข้อมูลหรือปรับแต่งรูปทรงของแผนภูมิเพื่อสร้างแผนผังงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างแท้จริง
Lucidchart ยังใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่ออีกด้วย ฟีเจอร์การจัดรูปแบบอัตโนมัติจะปรับดีไซน์โดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบขณะที่คุณกำลังสร้างผังงาน
Lucidchart ยังมีเทคนิคพิเศษบางอย่างสำหรับการทำงานร่วมกันอีกด้วย คุณสามารถแชร์งานของคุณกับสมาชิกในทีมทุกคนและยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นในแต่ละรูปร่างได้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ทั้งหมดนี้รวมกันทำให้ Lucidchart เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมส่วนใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- เครื่องมือวาดภาพแบบง่ายที่จัดเรียงสิ่งของโดยอัตโนมัติ ทำให้ภาพรวมดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
- มีให้ใช้งานบน Mac, Linux และ Windows
- ทำงานร่วมกันด้วยการเขียนแบบเรียลไทม์, แชทในตัวแก้ไข, ความคิดเห็นเฉพาะรูปร่าง, และเคอร์เซอร์แบบร่วมมือ
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มหลักที่คุณอาจใช้งานอยู่แล้ว เช่น Office หรือ Google Workspace
- คุณสมบัติการจัดรูปแบบอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมทำให้การใช้งานเป็นเรื่องที่น่ายินดี
- สามารถสร้างแผนภูมิและไดอะแกรมหลากหลายประเภทได้มากมาย
- มีเทมเพลตมากมายเพื่อช่วยลดเวลาที่คุณต้องใช้ในการสร้างแผนผัง
ข้อจำกัด
- บัญชีฟรีอาจมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
- คุณสมบัติการเชื่อมโยงข้อมูลนั้นยอดเยี่ยมแต่ใช้งานยาก
การกำหนดราคา
- ฟรี
- รายบุคคล: $9/เดือน
- ทีม: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
Lucidchart มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและคลังแม่แบบที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนสามารถสร้างแผนผังงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Lucidchart มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและคลังแม่แบบที่หลากหลาย ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนสามารถสร้างแผนผังได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังงานจากเทมเพลต)
Canva เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างแผนผังงานที่ยอดเยี่ยมที่ควรพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Canva คุณสามารถสร้างแผนผังงานที่สวยงามจากเทมเพลตได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที นอกจากนี้ ด้วยคลังภาพประกอบและไอคอนขนาดใหญ่ คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบของคุณให้มีความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างแท้จริง
Canva ยังมุ่งเน้นไปที่การทำให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น แชร์การออกแบบ และแม้กระทั่งสร้างเวอร์ชันของการออกแบบเดียวกันเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ ตอนนี้ด้วย AI ใน Canva คุณยังสามารถสร้างภาพ ข้อความ และกราฟิกโดยใช้ AI ได้อีกด้วย
โดยรวมแล้วคุณสมบัติของ Canvaทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนผังการไหลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย. เป็นโบนัสเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมาก คุณอาจมีบัญชี Canva พร้อมใช้งานได้ทันที.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ตัวเลือกมากมายของไอคอน, เครื่องมือ, และเทมเพลตฟรีเพื่อสร้างแผนภูมิจำนวนใดก็ได้
- ใช้ AI เพื่อสร้างข้อความและภาพอย่างรวดเร็ว
- แท็กเพื่อนร่วมงานเพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานออกแบบของคุณ
- สามารถเปลี่ยนการนำเสนอให้เป็นแผนผังขั้นตอนได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกปุ่มเดียว
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลทุกประเภท
- คนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้แพลตฟอร์มนี้บ้าง
ข้อจำกัด
- ไม่ใช้งานง่ายเหมือนโปรแกรมสร้างแผนผังงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- อาจโหลดช้าและยากต่อการจัดระเบียบ
- คุณสมบัติของ AI ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $12.95 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $29.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,200+ รีวิว)
5. SmartDraw (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังในระดับองค์กร)
SmartDraw เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์แผนผังงานที่ทรงพลัง ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสื่อภาพจำนวนมากสำหรับธุรกิจของตน
ด้วย SmartDraw คุณสามารถสร้างแผนภาพได้มากกว่า 70 ประเภท ตั้งแต่แผนผังการทำงานไปจนถึงแผนผังเชิงโครงสร้าง นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ทำให้การร่างแบบเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ SmartDraw คือความสามารถในการสร้างแบบ CAD ซึ่งช่วยให้บริษัทของคุณสามารถออกแบบแปลนพื้นหรือแบบสถาปัตยกรรมได้แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์สร้างแผนผังงานอาจไม่จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์เหล่านี้แต่หากคุณต้องการ SmartDraw อาจเป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนผังงานที่คุณกำลังมองหาอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- คุณสมบัติ CAD ช่วยให้สามารถออกแบบได้อย่างมืออาชีพ
- แม่แบบที่ออกแบบโดยนักออกแบบ เช่น ตัวอย่างแผนภูมิ PERT ดูทันสมัยและสวยงาม
- สร้างแผนภาพได้โดยตรงจากข้อมูลของคุณด้วยส่วนขยายที่มีมาให้ในตัว
- บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกข้อสงสัย
- เครื่องยนต์ทรงพลังช่วยให้สร้างแผนภูมิและไดอะแกรมระดับมืออาชีพได้
- แผนผังงานแทบจะสร้างได้เอง เนื่องจากแผนผังจะจัดเรียงตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลเข้าไป
ข้อจำกัด
- มีคุณสมบัติมากมายที่ไม่จำเป็นหากคุณต้องการเพียงแค่โปรแกรมสร้างผังงาน
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจยากต่อการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
การกำหนดราคา
- บุคคล: $9. 95/ เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $8. 25/ เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไซต์: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
6. แนวแฟนตาซี (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดด้วย AI)
Whimsical เป็นโปรแกรมสร้างแผนผังงานที่มุ่งเน้นการให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผนผังงานที่มีความเป็นต้นฉบับและสร้างสรรค์อย่างแท้จริง
มันมีคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมดที่คุณคาดหวัง เช่น การแก้ไขแบบลากและวาง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม และการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม มันก็มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่พบในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Whimsical มีเครื่องมือสร้างแผนที่ความคิดแบบ AI ที่ผสานรวมอยู่ภายใน ซึ่งสามารถแนะนำหัวข้อใหม่ ๆ ที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในแผนที่ความคิดของคุณได้ อาจไม่ใช่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุด แต่มันก็เป็นสิ่งที่น่ามีไว้ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์นี้โดดเด่นเหนือกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในรายการนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แสนจะน่ารัก
- มีไอคอนสำเร็จรูปมากมายช่วยให้การสร้างผังงานที่ดูดีขึ้นเป็นเรื่องง่าย
- ช่วยให้คุณสร้างแบบร่างโครงร่างสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Figma, Slack และอื่น ๆ
- น่าทึ่งมาก
- สะดวกที่คุณสามารถทำ brainstorming, flowcharts, และ wireframes ได้ในที่เดียว
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้ช่วยประหยัดเวลาของคุณอย่างมาก
ข้อจำกัด
- การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการหมายความว่าคุณจะต้องหาสิ่งอื่นเพื่อทำสิ่งนี้
- ไม่อนุญาตให้คุณสร้างสีที่กำหนดเอง
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อบรรณาธิการ
- องค์กร: $20/เดือนต่อบรรณาธิการ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
7. ConceptDraw (เหมาะที่สุดสำหรับแผนผังงานที่ซับซ้อน)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนผังงานที่มีความจริงจังและเป็นมืออาชีพมากขึ้น ConceptDraw คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
ConceptDraw Diagram มีคุณสมบัติเช่น เครื่องมือวาดภาพเวกเตอร์, แม่แบบการออกแบบที่ละเอียด, และรองรับไฟล์รูปแบบที่นิยมเช่น SVG, PDF, และ PNG. นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการร่วมมือมากมายเพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนผังที่ซับซ้อนได้.
โมดูลต่าง ๆ เช่น ConceptDraw Diagram สำหรับแผนผังงาน, ConceptDraw Mindmap สำหรับการแก้ปัญหา, และ ConceptDraw Project สำหรับแผนภูมิแกนต์และการสื่อสารโครงการ ต่างเสริมซึ่งกันและกัน
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการใช้ ConceptDraw คืออาจมีความซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับผู้เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือทางเทคนิคและมีเวลาในการเรียนรู้พื้นฐาน ConceptDraw ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนภาพระดับมืออาชีพสำหรับธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ConceptDraw
- ชุดโปรแกรมที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยให้คุณสร้างแผนผังงาน แผนภาพที่ซับซ้อน อินโฟกราฟิก และสื่อภาพอื่น ๆ ได้แทบทุกประเภท
- ส่งออกไฟล์ไปยังหลายประเภทและโปรแกรม
- การซื้อครั้งเดียวแทนการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่อง
- รวมถึงเวอร์ชัน MacOS และ Windows ที่รองรับระบบปฏิบัติการแบบเนทีฟอย่างสมบูรณ์
- กราฟิกคุณภาพสูงช่วยให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
- คุณสมบัติมากกว่าคู่แข่งหลายราย
ข้อจำกัด
- บางคนไม่ชอบโครงสร้างราคา
- ไม่ใช้เว็บเบส
การกำหนดราคา
- ConceptDraw PROJECT 13: $299 ต่อใบอนุญาต
- ConceptDraw DIAGRAM 16: $199 ต่อใบอนุญาต
- ConceptDraw MINDMAP 14: $199 ต่อใบอนุญาต
- ConceptDraw OFFICE 9: $299 (รวมโปรเจ็กต์, แผนผัง, และแผนความคิด)
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
8. Draw.io (เหมาะสำหรับแผนผังงานที่เรียบง่าย)
Draw. io เป็นซอฟต์แวร์สร้างผังงานแบบอิสระที่พื้นฐานที่สุดฟรีในรายการนี้ อย่างไรก็ตาม ความงดงามของโปรแกรมโอเพนซอร์สนี้คือความเรียบง่ายของมัน
ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบหรือชำระเงิน—เพียงแค่เริ่มใช้งานและสร้างแผนผังงานที่ยอดเยี่ยมได้ทันที
มันมาพร้อมกับไอคอนพื้นฐานและคุณสมบัติที่คุณต้องการทั้งหมด และหากคุณกำลังมองหาตัวเลือกฟรี Draw.io คือซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพฟรีที่ดีที่สุดในตลาด นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกสิ่งที่คุณสร้างไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Google Drive ได้อย่างง่ายดาย
ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ Draw.io คือมันขาดคุณสมบัติที่มีในซอฟต์แวร์อื่น ๆ นั่นทำให้มันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างแผนผังพื้นฐานเพียงเดือนละครั้ง แต่เป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมนักหากทีมของคุณต้องการมากกว่านั้นเล็กน้อย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Draw.io
- ซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพแบบเว็บ, โอเพนซอร์ส, ฟรี
- คุณสมบัติของ Scratchpad ช่วยให้คุณสามารถนำเข้ารูปทรงของคุณเองได้
- บันทึกไปยังหลายที่หรือโปรแกรม เช่น Drive หรือ GitHub
- ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ และไม่มีค่าใช้จ่าย
- ง่ายมากจนเกือบทุกคนสามารถใช้ได้
- ยืดหยุ่นพอที่คุณสามารถสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้เกือบทุกอย่าง
ข้อจำกัด
- มีคุณสมบัติน้อยกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
- ดูไม่เป็นมืออาชีพเท่ากับที่หลายธุรกิจต้องการ
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
9. Google Docs (เหมาะที่สุดสำหรับการวาดภาพง่ายๆ ในแอป Google)
พูดตามตรง คุณรู้ไหมว่าคุณสามารถสร้างแผนผังงานบน Google Docs ได้?
แม้ว่าจะได้รับความนิยมมากเพียงใด แต่ก็มีไม่มากนักที่ใช้ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดของมัน ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะมันมีข้อดีอยู่
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือวาดภาพนี้มีความสะดวกเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ Google Docs อยู่แล้ว คุณจึงไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและรู้วิธีใช้งานอยู่แล้ว คุณจึงสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีและให้ผู้อื่นใช้งานได้โดยไม่ต้องฝึกอบรมหรือใช้เวลาเพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุด Google Docs ไม่ใช่เครื่องมือสร้างแผนผังงานโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ จึงขาดคุณสมบัติขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งมากมายที่คุณจะได้รับจากบริการอื่น ๆ แต่หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่คุ้นเคยและใช้งานง่าย ลองใช้ Google Docs ดูสิ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- แม่แบบฟรีจากส่วนเสริมมากมายช่วยให้การสร้างแผนผังงานเป็นเรื่องง่าย
- ง่ายต่อการวางแผนภาพเหล่านี้ลงใน Google Docs ของคุณโดยตรง
- อัปโหลดรูปทรงหรือไอคอนของคุณเองเพื่อใช้ในอนาคต
- อาจเป็นเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
- ผลิตภัณฑ์ฟรีที่ยอดเยี่ยม อัปเดตบ่อยครั้งโดย Google
ข้อจำกัด
- ดูไม่ค่อยสวยเลย
- มีเครื่องมือที่ใช้ง่ายกว่านี้ในรายการนี้
การกำหนดราคา
แผนเหล่านี้สำหรับชุด Google Workspace ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง Google Docs, Gmail, Drive และอื่นๆ
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 6/5 (42,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (28,200+ รีวิว)
10. Cacoo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพออนไลน์อย่างง่าย)
Cacoo เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้กระบวนการสร้างแผนผังงานเป็นไปอย่างราบรื่นไร้กังวล โปรแกรมบนระบบคลาวด์นี้มีฟีเจอร์มาตรฐานครบถ้วนตามที่คุณคาดหวังจากแพลตฟอร์มแผนผังงาน พร้อมด้วยฟีเจอร์พิเศษเพิ่มเติม เช่น การประชุมวิดีโอในแอปเพื่อการร่วมมือกัน และการจัดการทีมอัจฉริยะสำหรับองค์กร
นอกจากนี้ ยังใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ และมีคู่มือสอนมากมาย คุณและทีมของคุณสามารถกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ทำให้ Cacoo แตกต่างจากคู่แข่งคือการจัดระเบียบ Cacoo ช่วยให้คุณสร้างกลุ่มทีมและแก้ไขการตั้งค่าการแชร์ได้ ทำให้คุณสามารถค้นหาแผนภูมิทั้งหมดของทีมได้ในที่เดียว
นี่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นของ Cacoo
- นำเข้าข้อมูลและสร้างแผนภูมิแบบอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์แผนภูมิแบบไดนามิก
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านวิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
- ระบบการจัดระเบียบอัจฉริยะช่วยให้แผนผังงานของทีมคุณเข้าถึงได้ง่าย
- แผนภูมิทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนดูฉลาดและทันสมัย
- วิดีโอในแอปช่วยเสริมความร่วมมือได้อย่างมาก
- คุณสมบัติการจัดการทีมช่วยให้แผนภูมิเป็นระเบียบเรียบร้อยในระดับทีม
ข้อจำกัด
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมากเพื่อค้นพบคุณสมบัติทั้งหมด
- ไม่ได้รวมการเชื่อมต่อระบบอื่น ๆ ไว้มากเท่าที่คุณต้องการ
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $6/เดือน
- ทีม: $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (210+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
11. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพร้อมการสร้างแผนภาพ)
หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมสร้างแผนผังงานที่ทรงพลังและใช้งานง่าย Creately คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ Creately มีคุณสมบัติครบถ้วนที่คุณต้องการในโปรแกรมสร้างแผนผังงานที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยเทมเพลตการออกแบบมากมายและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้แผนผังของคุณสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือความสามารถในการผสานข้อความที่มีรูปแบบสมบูรณ์เข้ากับแผนภูมิได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดและบริบทเพิ่มเติมลงในแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจน
โดยรวมแล้ว Creately มอบประสบการณ์การสร้างแผนผังงานที่ครอบคลุมซึ่งทีมของคุณจะต้องชื่นชอบ ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่เชื่อถือได้และทรงพลัง ลองใช้ Creately ดูสิ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- เคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ช่วยให้การสร้างเอกสารร่วมกับหลายคนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- มากกว่า 8,000 แบบฟอร์ม และ 200,000 ตัวอย่าง
- เพิ่มข้อความแบบสมบูรณ์ลงในแผนภาพของคุณอย่างไร้ที่ติ
- แม่แบบแผนผังงานที่สามารถปรับแต่งได้
- คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับบัญชีที่ใช้งานได้ฟรี
- แผนภูมิดูเป็นมืออาชีพมาก
ข้อจำกัด
- อาจเป็นเรื่องยากที่จะค้นพบทุกสิ่งที่เครื่องมือนี้สามารถทำได้
- ฟังก์ชันการค้นหาสามารถปรับปรุงได้เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้น
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ส่วนตัว: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
12. Microsoft Visio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภาพด้วยกราฟิกเวกเตอร์)
Microsoft Visio เป็นแอปพลิเคชันที่ทรงพลังสำหรับการสร้างแผนภาพ
ด้วย Microsoft Visio คุณสามารถสร้างแผนผังงาน แผนผังองค์กร แผนผังเครือข่าย แผนผังชั้น แผนการออกแบบทางวิศวกรรม ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีแม่แบบที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อีกด้วย คุณยังสามารถปรับแต่งรูปร่างและเพิ่มป้ายข้อความหรือรูปภาพของคุณเองเพื่อสร้างแผนผังที่สมบูรณ์แบบได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Visio
- เปลี่ยนไฟล์ Excel เป็นแผนภูมิ
- แผนผังเครือข่ายและแม่แบบสำเร็จรูป
- รูปทรง สี และตัวเชื่อมต่อที่ปรับแต่งได้
- สามารถใช้สัญลักษณ์ได้หลายพันตัวจากหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์, การไหล, เป็นต้น
- มันมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ใช้งานง่าย
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Office อื่น ๆ นั้นยอดเยี่ยม
- การค้นหาทรัพยากรของ Visio ออนไลน์นั้นง่ายมาก
ข้อจำกัด
- การจัดรูปแบบเป็นความท้าทายเมื่อคุณมีโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่ และมันยากที่จะดูทั้งหมด
- ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือของคู่แข่ง
- มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นน้อยกว่าเครื่องมือสร้างแผนภาพอื่น ๆ
ราคา
- Visio ใน Microsoft 365
- Visio Plan 1: $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Visio Plan 2: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
13. Mural (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพ)
Mural เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทำงานร่วมกันทางภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการสร้างแผนผังขั้นตอน แผนภาพ และแผนที่ร่วมกันแบบเรียลไทม์
เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการระดมความคิดและการสร้างแผนผังออนไลน์กับทีมที่อยู่ห่างไกล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย สติ๊กเกอร์โน้ต และเทมเพลตมากมาย จึงเป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่ได้รับความนิยมสำหรับการระดมความคิดและการแก้ปัญหา
นอกจากนี้ Mural AI ยังช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยการสรุปเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึก จัดกลุ่มโน้ตที่ติดไว้ตามหัวข้อ และขยายแผนผังความคิด
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- หลากหลายรูปแบบของเทมเพลตแผนผังงานสำหรับการระดมความคิด, การวางแผน, กลยุทธ์, และอื่น ๆ, ทำให้การเริ่มต้นสร้างแผนผังงานของคุณง่ายขึ้น
- อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมความสามารถในการมองเห็นเคอร์เซอร์และการกระทำของผู้ใช้คนอื่น
- ความสามารถในการผสานรวมกับแอปต่างๆ เช่น DropBox, Google Drive และ Slack ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- คุณสมบัติการอำนวยความสะดวก เช่น ตัวจับเวลา การลงคะแนนเสียง และการเรียกใช้งาน สามารถช่วยนำทางในการระดมความคิดและการประชุมตัดสินใจของคุณ
- การช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์
ข้อจำกัด
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก และต้องใช้เวลาสักครู่ในการเรียนรู้วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ให้บริการ ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่เสมอเพื่อเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณ
ราคา
- ฟรี
- ทีม+: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 17.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
14. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมสร้างสรรค์)
FigJam เป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่สร้างขึ้นโดย Figma เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมออกแบบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การสร้างแผนผัง และวาดแผนภาพต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมออนไลน์แบบอินเทอร์แอคทีฟ
ด้วยการรวมความคิดเห็นและการแชทไว้ด้วยกัน ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI ยังช่วยประหยัดเวลาด้วยการสร้างเทมเพลตทันที จัดกลุ่มโน้ตติดผนังตามหัวข้อ และสรุปผลงานของทีม
คุณสมบัติเด่นของ FigJam
- นำเสนออินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือวาดที่ใช้งานสะดวก
- สร้างแม่แบบการประชุม, แสดงภาพไทม์ไลน์, จัดกลุ่มและวิเคราะห์ความคิด, และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วย AI
- คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ เช่นโน้ตติดหน้าจอ, ตราประทับ, และการแชทด้วยเคอร์เซอร์ ช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในทีม
- มีบริการฟรีให้ใช้ ซึ่งเหมาะสำหรับทีมเล็กหรือธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
ข้อจำกัด
- ในขณะที่ FigJam มอบประสบการณ์การใช้งานที่สะอาดและเรียบง่าย ผู้ใช้บางคนอาจพบว่ามันขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในเครื่องมือสร้างแผนผังอื่นๆ
- ขณะนี้ยังไม่มีตัวเลือกให้ทำงานแบบออฟไลน์ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงโปรเจกต์ของคุณ
- ฟีเจอร์ AI และแชทมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: $5/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
15. FlowMapp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบร่างและออกแบบ UX)
FlowMapp เป็นเครื่องมือวางแผน UX สำหรับการสร้างแผนผังเว็บไซต์แบบภาพ, การไหลของผู้ใช้, แผนภาพ, และอื่น ๆ เหมาะสำหรับนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ที่ต้องการวางแผนโครงการของพวกเขาในรูปแบบภาพ
เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้คุณสร้างเอกสารสรุปโครงการและวาดโครงสร้างข้อมูลของเว็บไซต์ทั้งหมดได้ ด้วยตัวแก้ไขอัจฉริยะในตัวและไลบรารีเทมเพลต ทีมงานสามารถสร้างไวร์เฟรมได้อย่างรวดเร็ว แชร์และแสดงความคิดเห็น รวมถึงสร้างต้นแบบได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FlowMapp
- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดวางโครงสร้างเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน
- มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค พร้อมด้วยแผนผังการไหลของผู้ใช้ที่สามารถสร้าง แบ่งปัน และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
- เสนอการเชื่อมต่อกับ Slack และ Google Sheets ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัด
- ความสามารถในการจัดการโครงการของแพลตฟอร์มนี้มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าแผนราคาค่อนข้างแพงหากใช้เพียงฟีเจอร์จำนวนจำกัดเท่านั้น
ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $35/เดือน สำหรับหนึ่ง Workspace พร้อมสมาชิกทีมได้สูงสุด 15 คน
- เอเจนซี: $99/เดือน สำหรับพื้นที่ทำงานไม่จำกัด
อะไรที่ทำให้ซอฟต์แวร์แผนผังงานดี?
เครื่องมือสร้างแผนผังงานมีตั้งแต่แบบพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงมาก แม้จะเป็นเช่นนี้ แต่ก็มีคุณสมบัติทั่วไปบางประการที่คุณควรคาดหวังได้ ต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์สร้างแผนผังงาน
- ใช้งานง่าย: เครื่องมือควรมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- หลากหลาย: ควรให้ความสามารถในการเพิ่มรูปภาพ รูปร่าง และข้อความเพื่อสร้างการออกแบบที่ดูชาญฉลาด
- ปรับแต่งได้: ซอฟต์แวร์แผนผังงานที่ดีที่สุดควรให้คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตเดียวเพื่อสร้างแผนผังหลายแบบ (เช่น แผนผังความสัมพันธ์)
- การทำงานร่วมกัน: แพลตฟอร์มควรรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแบ่งปันข้อมูลภายในทีม
- การผสานรวม: โซลูชันแผนผังงานควรช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เทมเพลต: ควรมีไลบรารีในตัวสำหรับสัญลักษณ์,เทมเพลตแผนผังงาน, และธีม
ค้นหาซอฟต์แวร์แผนผังงานที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
โดยรวมแล้ว รายการนี้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเมื่อพูดถึงตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับการสร้างแผนผังงาน ไม่ว่าคุณจะมองหาคุณสมบัติประเภทใด ก็มีโปรแกรมที่เหมาะกับความต้องการของคุณ—คุณเพียงแค่ต้องค้นหาให้เจอเท่านั้น
วิธีหนึ่งในการดูว่าแพลตฟอร์มแผนผังงานเหมาะสมกับคุณหรือไม่คือการทดลองใช้งาน ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการสร้างแผนผังงาน จัดการโครงการ และติดตามงานของทีม ลองใช้ฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดแบบอินเทอร์แอกทีฟของ ClickUp ได้ฟรีวันนี้ และดูว่า ClickUp สามารถเป็นศูนย์รวมทุกความต้องการด้านแผนผังงานของคุณได้อย่างไร