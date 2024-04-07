Draw.io กับ Lucidchart: เครื่องมือสร้างแผนภาพตัวไหนดีกว่ากัน?

ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างโครงร่างหนังสือ สร้างขั้นตอนการทำงาน หรือระดมความคิดเกี่ยวกับเส้นทางของลูกค้า—คุณกำลังใช้แผนภาพเพื่อทำให้สำเร็จ
แผนภาพเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นภาพ และช่วยให้การสื่อสารความคิดชัดเจนขึ้นในหมู่ทีม, แผนก, และแม้กระทั่งทั้งองค์กร!
เราทุกคนย่อยข้อมูลแตกต่างกัน และด้วยการเพิ่มขึ้นของกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล เครื่องมือสร้างแผนภาพและแผนผังงาน ผู้จัดการจำนวนมากขึ้นเข้าใจถึงความจำเป็นในการนำซอฟต์แวร์ที่มีภาพประกอบสูงมาใช้ในชุดเทคโนโลยีของพวกเขาเพื่อสนับสนุนรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของสมาชิกทุกคน
สองเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมวดหมู่นี้? Draw.io และ Lucidchart
แต่เพียงเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันมากที่สุดสองตัว ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันคือสิ่งที่ดีที่สุดในตลาดหรือเหมาะกับทีมของคุณ—และคุณได้มาถูกที่แล้วเพื่อแก้ไขปัญหานี้!
ติดตามเราขณะที่เราพาคุณเจาะลึกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Draw.io และ Lucidchart พร้อมการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเด่น, กรณีการใช้งาน, และราคาของทั้งสองแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพที่ปรับแต่งได้และพลวัตอีกตัวหนึ่งเพื่อเติมเต็มทุกช่องว่างที่ Draw.io และ Lucidchart อาจยังขาดอยู่
Draw. io คืออะไร?
Draw.io เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันโดยใช้แผนภาพ ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถสร้างภาพที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนโครงการและการสื่อสารของพวกเขา
Draw. io มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการออกแบบและสร้างแผนภาพคุณภาพสูงด้วยองค์ประกอบหลากหลาย เช่น รูปทรงต่างๆ ลูกศร ตาราง กล่องข้อความ และรูปภาพ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังมีแม่แบบสำเร็จรูปมากมายเพื่อช่วยให้การสร้างแผนภาพเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
Draw.io ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนแผนผังที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย โดยอนุญาตให้หลายคนทำงานร่วมกันออนไลน์แบบเรียลไทม์ ด้วยฟีเจอร์นี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มวัตถุลงในแผนผัง แก้ไขเนื้อหา หรือเพิ่มความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบได้อย่างง่ายดาย
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงในเวอร์ชันที่แชร์ของแผนผังทันที เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 👥
Lucidchart คืออะไร?
Lucidchartเป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพและการแสดงผลข้อมูลออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแบ่งปันการแสดงผลของแนวคิดได้อย่างง่ายดาย ด้วย Lucidchart ทีมสามารถสร้างแผนภูมิข้อมูลและแผนภาพการไหลสะสมที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านศิลปะหรือการเขียนโค้ด
ตั้งแต่แผนผังงาน แผนผังเครือข่ายแผนผังองค์กรไปจนถึงแผนโครงการ Lucidchart ช่วยให้ทีมสามารถแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สมาชิกในทีมสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน สร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น ชัดเจน และมีทิศทาง
Lucidchart ยังผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ยอดนิยม เช่น Jira, Confluence และ Google Apps ทำให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้น ด้วย Lucidchart ทีมงานสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้น ✨
พร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วหรือยัง? มาดูการเปรียบเทียบฟีเจอร์ระหว่าง Draw.io และ Lucidchart กัน สิ่งที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างจากกันคืออะไร? ทั้งสองเครื่องมือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบไดอะแกรมที่สวยงาม อย่างไรก็ตาม เครื่องมือแก้ไขของพวกเขานั้นทำให้เหมาะสมกับงานบางประเภทมากกว่า
Draw.io กับ Lucidchart: การเปรียบเทียบคุณสมบัติ
การใช้เครื่องมือสร้างแผนภาพเช่น Draw.io หรือ Lucidchart ก็เหมือนกับการเรียนรู้ภาษาใหม่ ทั้งสองเครื่องมือมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่คล้ายคลึงกัน แต่แต่ละเครื่องมือก็มีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง การเรียนรู้เครื่องมือสร้างแผนภาพใด ๆ ก็เหมือนกับการเชี่ยวชาญภาษาอื่น ๆ: ต้องใช้เวลาฝึกฝนและความอดทน แต่รางวัลที่ได้รับนั้นคุ้มค่า!
เทมเพลต
Draw. io เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนผัง, แผนภาพ, และเนื้อหาภาพอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้อินเทอร์เฟซอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากมีคุณสมบัติและเมนูมากมายให้สำรวจ 🎒
นอกจากนี้ หากคุณกำลังทำงานกับแผนผังที่ซับซ้อนและต้องการแทรกวัตถุหรือย้ายองค์ประกอบอย่างรวดเร็ว การมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบหรือรูปร่างต่างๆ จะช่วยได้มาก เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนดูเมนูทั้งหมด 🖱
ขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดนี้อาจทำให้ Draw.io ดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค
Lucidchart แตกต่างจาก Draw.io ตรงที่มีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดหรือวางแผนไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบ นักการตลาด หรือเป็นนักเรียนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพ Lucidchart ช่วยให้การปรับแต่งเทมเพลตง่ายกว่า Draw.io
แกลเลอรีเทมเพลตของ Lucidchart จัดระเบียบเทมเพลตหลายร้อยรายการตามหมวดหมู่ หมวดหมู่บางส่วนได้แก่ ระดมความคิด, สนุก, วางแผน, และ เพิ่มประสิทธิภาพการขาย คอลเลกชันเทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นสร้างแผนภาพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเลือกชุดสีหรือแบบอักษร
ผู้ชนะ: Lucidchart! 🏅
Lucidchart มีเทมเพลตหลากหลายสำหรับแผนผังทั้งส่วนบุคคลและงาน
ฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกไฟล์
Draw. io ทำให้การทำงานกับไฟล์รูปแบบต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย ฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกของมันช่วยให้คุณถ่ายโอนภาพวาด แผนผัง และแผนผังการทำงานที่คุณสร้างจากไฟล์รูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้อย่างสะดวก หากคุณต้องการพิมพ์แผนผัง คุณสามารถเลือกที่จะให้มันพอดีกับหนึ่งหน้าหรือหลายหน้า
นี่คือรูปแบบไฟล์ที่ Draw.io รองรับ:
|นำเข้าฟอร์แมต
|รูปแบบการส่งออก
|. xml (Draw. io)
|VSDX (Microsoft Visio)
|. gliffy (Gliffy)
|JPEG
|. json (Lucidchart)
|SVG
|. vsdx (Microsoft Visio)
|. png (พร้อม XML)
|PNG
|. jpeg
|HTML
|. svg
|XML
|. csv
|URL
นี่คือรูปแบบไฟล์ที่มีให้ใช้ของ Lucidchart:
|นำเข้าฟอร์แมต
|รูปแบบการส่งออก
|Microsoft Visio (.vdx, .vsdx, และ .vsd)
|Microsoft Visio 2010 (VDX) หรือ VSDX
|OmniGraffle (. graffle, .graffle.zip)
|ไฟล์ CSV ของข้อมูลรูปร่าง
|Gliffy (. gxml,. gliffy)
|JPEG
|วาด. io (. xml)
|SVG
|PNG
ผู้ชนะ: ผู้เล่นเลือก! ♠️
ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้ Draw.io หรือ Lucidchart มีรูปแบบหลากหลายให้เลือกเพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่ง
เครื่องมือแก้ไข
เครื่องมือแก้ไขของ Draw.io มอบวิธีการสร้างไดอะแกรม แผนผังงาน และแผนผังพื้นที่อย่างละเอียดได้อย่างง่ายดาย ด้วยคลังองค์ประกอบการออกแบบที่หลากหลาย คุณสามารถปรับแต่งรูปร่าง จัดกลุ่มองค์ประกอบ เพิ่มข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งสีและสไตล์ให้กับไดอะแกรมของคุณเพื่อเพิ่มความชัดเจนและดึงดูดสายตาได้อีกด้วย 🤩
ความหลากหลายของเครื่องมือแก้ไขของ Draw.io ทำให้เหมาะสำหรับโครงการแผนผังทางเทคนิคและการก่อสร้าง ตั้งแต่การร่างแบบพื้นฐานไปจนถึงภาพประกอบที่ซับซ้อน มีรูปร่างหรือเส้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับแผนผังของคุณเสมอ!
อินเทอร์เฟซและฟังก์ชันการลากและวางของ Lucidchart ทำให้การสร้างแผนผังเป็นเรื่องง่าย พร้อมความสามารถในการปรับขนาดและจัดการรูปร่างได้อย่างง่ายดาย ทีมงานยังสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันแบบเรียลไทม์และเห็นเวอร์ชันการทำงานของแผนผังในขณะที่กำลังพัฒนา! 🌱
Lucidchart มีไลบรารีของวัตถุที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ลูกศร เส้น และแผนภูมิ ที่ทีมสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อแสดงแนวคิดของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรและดำเนินการได้
ในที่สุด Lucidchart มอบการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับแผนผังของผู้ใช้ให้แก่ผู้ใช้ ทำให้ทีมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถสังเกตเห็นแนวโน้มก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ และทำให้การค้นหาปัญหาเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ด้วยเครื่องมือแก้ไขของ Lucidchart ทีมสามารถมองเห็นกระบวนการของตนได้เป็นภาพ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้รวดเร็วขึ้น
ผู้ชนะ: Lucidchart! 🛠
มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันในการทำความเข้าใจเมนูและคุณสมบัติของ Draw.io
ในที่สุด Draw. io และ Lucidchart ก็เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพที่ครอบคลุมซึ่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้ใช้ของตน Draw. io เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันทางเทคนิคและมุ่งเน้นทางธุรกิจ ในขณะที่ Lucidchart เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมเช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทั้งสองแอปพลิเคชันสามารถใช้สร้างแผนภาพที่สวยงามน่าทึ่งได้!
Draw.io กับ Lucidchart: การกำหนดราคาและความปลอดภัย
การสำรวจแผนราคาและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Draw.io และ Lucidchart อาจเปรียบเสมือนการล่าสมบัติ ทั้งสองผลิตภัณฑ์นำเสนอเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของคุณ โดยมีบางตัวเลือกที่มอบชั้นการป้องกันเพิ่มเติมและความสบายใจ มาดูรายละเอียดกัน! 🔎
แผนราคา
ในขณะที่ Draw.io และ Lucidchart ต่างก็มีแผนฟรีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราว การอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันได้
ราคา Draw.io
เยี่ยมชม Atlassian Marketplace สำหรับรายละเอียดราคาและคุณสมบัติเพิ่มเติม ตัวอย่างราคา:
- เวอร์ชันฟรี รองรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- ผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- แผนคลาวด์ $15/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้ $450/เดือน สำหรับ 2,000 ผู้ใช้
- 15 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 20 คน
- $450/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2,000 คน
- แผนศูนย์ข้อมูล $6,000/เดือน สำหรับ 500 ผู้ใช้ $10,000/เดือน สำหรับ 2,000 ผู้ใช้
- 6,000 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ 500 คน
- 10,000 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2,000 คน
- แผนเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อ Draw. io เพื่อขอราคา
- ติดต่อ Draw. io เพื่อขอราคา
- ผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- 15 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 20 คน
- $450/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2,000 คน
- 6,000 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้ 500 คน
- 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2,000 คน
- ติดต่อ Draw. io เพื่อขอราคา
ราคาของ Lucidchart
- เวอร์ชันฟรี เอกสาร Lucidchart ที่สามารถแก้ไขได้ 3 ฉบับ รูปทรง 60 แบบต่อเอกสาร Lucidchart 100 แม่แบบ
- เอกสาร Lucidchart ที่สามารถแก้ไขได้ 3 ฉบับ
- 60 รูปร่างต่อเอกสาร Lucidchart
- 100 แบบฟอร์ม
- แผนรายบุคคล ($7.95) เอกสารแก้ไขได้ไม่จำกัด วัตถุไม่จำกัดต่อเอกสาร พื้นที่เก็บข้อมูล 1 GB และอื่นๆ อีกมากมาย
- เอกสารแก้ไขได้ไม่จำกัด
- ไม่มีขีดจำกัดของวัตถุต่อเอกสาร
- พื้นที่เก็บข้อมูล 1 GB และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนทีม (9.00 ดอลลาร์/ผู้ใช้) การเผยแพร่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การแสดงความคิดเห็น ประวัติการแก้ไขพร้อมระบบเวอร์ชัน และอื่นๆ
- การเผยแพร่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- แสดงความคิดเห็น
- ประวัติการแก้ไขพร้อมระบบเวอร์ชัน และอื่นๆ
- แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อ Lucidchart เพื่อขอราคา) โฟลเดอร์ทีม สถานะเอกสารที่ปรับแต่งได้ การยืนยันตัวตน SAML และอื่นๆ
- โฟลเดอร์ทีม
- สถานะเอกสารที่ปรับแต่งได้
- การยืนยันตัวตนแบบ SAML และอื่นๆ
- เอกสาร Lucidchart ที่สามารถแก้ไขได้ 3 ฉบับ
- 60 รูปร่างต่อเอกสาร Lucidchart
- 100 แบบฟอร์ม
- เอกสารแก้ไขได้ไม่จำกัด
- ไม่มีขีดจำกัดของวัตถุต่อเอกสาร
- พื้นที่เก็บข้อมูล 1 GB และอื่นๆ อีกมากมาย
- การเผยแพร่ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน
- แสดงความคิดเห็น
- ประวัติการแก้ไขพร้อมระบบเวอร์ชัน และอื่นๆ
- โฟลเดอร์ทีม
- สถานะเอกสารที่ปรับแต่งได้
- การยืนยันตัวตนแบบ SAML และอื่นๆ
กำลังค้นหาโซลูชันฐานข้อมูลที่ครบครันอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล ClickUp คือคำตอบ! นี่คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ พร้อมความยืดหยุ่น การปรับแต่งตามความต้องการ และความปลอดภัย—ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนทีมของคุณ ⚡️
พบกับ ClickUp — เครื่องมือสร้างแผนผังขั้นสูงสุด
ทั้ง Draw.io และ Lucidchart สามารถช่วยทีมของคุณในการผสานการปฏิบัติที่เน้นภาพเข้ากับกระบวนการบริหารโครงการประจำวันได้ แต่คุณยังคงต้องพึ่งพาเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อผลักดันไอเดียของคุณให้สำเร็จลุล่วง
เว้นแต่ว่าคุณใช้ClickUp 🙂
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลัง พร้อมฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่น สามารถทำงานร่วมกันได้ และใช้งานง่ายหลายร้อยรายการ เพื่อช่วยระดมความคิด พัฒนา และส่งมอบโครงการของคุณจากแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์ไว้ทั้งหมด นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นเครื่องมือเดียวที่สามารถแปลงและเชื่อมโยงไอเดียเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้โดยตรง ด้วยฟีเจอร์อย่าง ClickUp Mind Maps และซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลในตัว
ในชุดคุณสมบัติอันหลากหลายของ ClickUp คุณจะพบกับมุมมองโครงการที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า15 แบบเพื่อแสดงภาพงานของคุณจากทุกมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบรายการ ปฏิทิน แผนงานแบบแกนต์ และบอร์ดที่คล้ายกับคัมบัง
การตรวจจับแบบทันทีและแบบเรียลไทม์ในClickUp ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย—และเราไม่ได้หมายถึงแค่จากตัวแก้ไขเอกสารClickUp Docs เท่านั้น! ดูได้ว่าสมาชิกกำลังพิมพ์อยู่ภายในงาน กำลังอัปเดตสถานะงานที่กำหนดเอง กำลังเพิ่มความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย
และนั่นยังไม่ใช่ครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ!
คุณสมบัติการสร้างแผนภาพของ ClickUp ทำให้การประชุมระดมสมองของคุณมีคุณค่ามากขึ้น และขั้นตอนต่อไปของคุณชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ ClickUp Whiteboards, Mind Maps และมุมมอง Gantt Chart—เราจะแสดงให้คุณเห็น
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลแบบร่วมมือ
ลองนึกภาพการจับความคิดใหม่ ๆ วางกลยุทธ์การพัฒนา และวางแผนขั้นตอนการทำงานทั้งหมดบนผืนผ้าใบเดียวกันที่ไร้ขีดจำกัด—นั่นคือ Whiteboards สำหรับคุณ 🙌🏼
ไวท์บอร์ดใน ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องมือสำหรับร่างภาพ เพิ่มบันทึก เชื่อมโยงสื่อที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ไปพร้อมกับทีมผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน
ดูว่าใครกำลังดูบอร์ดของคุณ ใครกำลังเพิ่มข้อมูลใหม่ และสถานะล่าสุดของงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ในคราวเดียว—นี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ดมีประสิทธิภาพสูง
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp Whiteboards มีความโดดเด่นและมีคุณค่าอย่างยิ่ง คือความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างใด ๆ บนกระดานของคุณ ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที ดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายปลายทางได้อย่างต่อเนื่องในการติดตามขั้นตอนถัดไป แม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลงแล้ว
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตไวท์บอร์ดฟรีมากมายสำหรับแผนผัง แผนผังงาน และอื่นๆ อีกมากมาย! เทมเพลตเหล่านี้จะซ้อนทับบนผืนผ้าใบที่สะอาดของคุณเพื่อเริ่มต้นกระบวนการใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โอ้ แล้วเราได้บอกหรือยังว่า ไวท์บอร์ดสามอันแรกของคุณใน ClickUp นั้นฟรีทั้งหมด? พูดถึงการได้รับประโยชน์คุ้มค่าเงินของคุณ!
แผนผังความคิดเชิงสัญชาตญาณ
แผนผังความคิดใน ClickUpคือทางออกสำหรับการจัดระเบียบทุกความคิดที่ผุดขึ้นมา การระดมไอเดีย และโครงการต่าง ๆ ให้เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในรูปแบบภาพ
แยกความคิดที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนหรือทำงานผ่านสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันด้วยโหนดที่แปลงเป็นงานใน ClickUp ได้!
เชื่อมโยงงานโดยตรงกับแผนผังความคิดของคุณ หรือสร้างงานได้ทันทีด้วยโหมดงาน หรือเลือกสร้างแผนผังในรูปแบบอิสระจากศูนย์ด้วยโหมดว่างเปล่า
เช่นเดียวกับใน Whiteboards คุณสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังดูและมีส่วนร่วมในแผนผังความคิดของคุณได้ตลอดเวลา และสามารถแชร์แผนผังของคุณผ่านลิงก์ง่าย ๆ ได้
แผนภูมิแกนต์ที่สวยงาม
และเพื่อเพิ่มความยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นไปอีกมุมมอง Ganttแบบไดนามิกของ ClickUp เป็นทรัพยากรแผนภูมิ Gantt ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดตารางงาน การจัดการความเชื่อมโยงของงาน และการสื่อสารลำดับความสำคัญสูงสุดให้กับทีมโดยใช้ไทม์ไลน์ที่ยืดหยุ่น
มุมมอง Gantt ช่วยให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยไทม์ไลน์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดในทุกขั้นตอน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานได้ง่าย ๆ เพียงลากเส้นความสัมพันธ์ระหว่างงานสองงาน รับภาพรวมสถานะโครงการทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วผ่านเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้ในมุมมองเดียว
คุณสามารถคำนวณเส้นทางวิกฤตของคุณได้โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเป้าหมายสำคัญ และจัดเรียงรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตัวเลือกการเข้ารหัสสีเพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นภายในงานของคุณในเวลาใดก็ตาม
ยกระดับแผนผังของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆกว่า1,000 รายการและมีห้องสมุดแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับทุกกรณีการใช้งาน! รวมถึงแม่แบบสำเร็จรูปมากมายสำหรับไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, และมุมมองแผนภูมิแกนต์ เพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด!
พร้อมที่จะเห็นแล้วหรือยังว่าแผนภาพกระบวนการทำงานของคุณสามารถทรงพลังได้มากเพียงใด? เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมดนี้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นด้วยแผนการใช้งาน ฟรีตลอดชีพเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้