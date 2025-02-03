10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ FigJam ในปี 2025

คุณเคยปรารถนาจะมีผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรือสนามเด็กเล่นเสมือนจริงที่คุณและทีมของคุณสามารถร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างไม่มีสะดุดหรือไม่? เข้าสู่โลกของกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน ที่ซึ่งจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดสามารถโลดแล่นได้อย่างอิสระ ?
คุณอาจคุ้นเคยกับ FigJam (ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดนิยมในวงการนี้) แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเมื่อพูดถึงกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ ยังมีเครื่องมือที่น่าทึ่งอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันให้เต็มศักยภาพ
เราได้คัดสรรรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ FigJam ไว้ให้คุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นใช้งานกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเป็นครั้งแรก หรือกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดเครื่องมือดิจิทัลของคุณ ที่นี่คือแหล่งรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อค้นหาแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
FigJam คืออะไร?
FigJamเป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่พัฒนาโดย Figma บริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านซอฟต์แวร์การออกแบบแบบร่วมมือกัน คิดถึงมันเหมือนกับพื้นที่ทำงานดิจิทัลหรือเครื่องมือการออกแบบที่สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันทางภาพในเวลาเดียวกัน
และนี่คือการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือไวท์บอร์ดยังมีความหลากหลายสูงมาก องค์กรสามารถใช้มันได้ตั้งแต่การสร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอน ไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ การทำแผนผังกระบวนการ และการนำเสนอ ดูเจ๋งใช่ไหมล่ะ?
ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการลดต้นทุนของวัสดุทางกายภาพเท่านั้น แต่หน่วยงานต่างๆ ยังสามารถเลือกระดับการอนุญาตและความปลอดภัยที่แตกต่างกันได้ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ถือเป็นกระดานไวท์บอร์ดสำนักงานที่สมบูรณ์แบบ ยกเว้นว่ามันเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลที่ทรงพลังและไร้ขีดจำกัด ที่คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ ?
ลากและวางโน้ตติดจากที่นี่ไปที่นั่น วาด และเพิ่มรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ให้กับไอเดีย ทั้งหมดจากความสะดวกสบายของแล็ปท็อปของคุณ และเนื่องจากไอเดียถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่คุณคิดขึ้นในตอนเช้าตรู่
ทั้งหมดนี้คือการมีอิสระในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณให้ไหลลื่น พร้อมมอบโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อเปลี่ยนไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านั้นให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง และนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคของการทำงานทางไกลและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ FigJam?
เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ FigJam มีบางสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงขณะสำรวจเครื่องมืออื่น ๆ:
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้พร้อมกัน ฟีเจอร์เช่นการแก้ไขแบบซิงโครนัสและเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เครื่องมือสำหรับทำบันทึก: โน้ตติด, รูปทรงแปลกตา, ปากกา, และเครื่องมือสำหรับข้อความอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดสร้างสรรค์ และตัวเลือกที่มากขึ้นหมายถึงการมองเห็นที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- เทมเพลต: ไลบรารีของเทมเพลตไวท์บอร์ดที่มีให้ใช้ในตัวช่วยประหยัดเวลาและเร่งกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น อย่าลืมติดตามความสามารถในการสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ตามต้องการ
- ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม: สำรวจทางเลือกของ FigJam ที่มีการผสานรวมกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว (เช่น Slack, Jira หรือ Google Docs และ Sheets) เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และฟังก์ชันการทำงาน: การเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย หมายความว่าสมาชิกในทีมของคุณสามารถเริ่มทำงานร่วมกันได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับช่วงเรียนรู้ที่ซับซ้อน ?
- ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตขององค์กรของคุณได้ ตัวเลือกรูปแบบ FigJam ที่ดีจะสามารถรองรับขนาดทีมที่ใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อนและละเอียดได้
- การเข้าถึง: การสามารถเข้าถึงเครื่องมือเดียวกันได้ผ่านอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ต่าง ๆ (iOS, Mac, iPad, Windows, แอปมือถือ ฯลฯ) โดยไม่ลดทอนคุณสมบัติ ถือเป็นสิ่งจำเป็น
- ความปลอดภัย: องค์กรของคุณต้องการการเข้ารหัสแบบครบวงจรหรือไม่? ตรวจสอบเครื่องมือที่มีการป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บและข้อมูลที่ส่งผ่าน
การค้นหาเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่เหมาะสม—ไม่ว่าจะมองหาตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนผัง การสร้างต้นแบบหรือการประชุมระดมความคิดอย่างง่าย—เป็นเรื่องง่ายมากเมื่อคุณรู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณและทีมของคุณ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ FigJam ที่คุณควรใช้
ถึงเวลาที่จะเปิดม่านเผยสิ่งที่เราค้นพบแล้ว เราได้แอบสำรวจจักรวาลของกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการร่วมมือ ทดสอบอย่างละเอียด และคัดสรรทางเลือกที่ยอดเยี่ยม 10 รายการเพื่อแทนที่ FigJam ไม่ว่าคุณจะต้องการคุณสมบัติที่ล้ำหน้าขึ้น ตัวเลือกการร่วมมือที่แตกต่าง หรือตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณ เราพร้อมให้บริการคุณ
1.คลิกอัพ
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดเสมือนนี้รองรับการระดมความคิดและการจัดการโครงการได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตมากมายให้เลือกใช้ตั้งแต่เทมเพลตแนวทางแบรนด์ ไปจนถึงเทมเพลตการออกแบบกราฟิกClickUp จึงพร้อมมอบทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ
คุณสมบัติเช่นDocs, Comments, และ Chat viewของ ClickUp ช่วยทีมของคุณในการทำงานอย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สร้างเอกสารให้เหมาะกับการทำงานทุกประเภทหรือแชร์ลิงก์โครงการผ่าน Chat view คุณสมบัติ Comments เหมาะสำหรับการถามและตอบคำถาม, ให้คำแนะนำ, และติดตามความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
ด้วย ClickUp ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เปลี่ยนแนวคิดเป็นปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น พร้อมปรับแต่งมุมมองและการเชื่อมต่อให้เหมาะสมกับแต่ละงาน กระบวนการทำงานจึงราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทุกรายละเอียดของโครงการถูกจัดระเบียบและพร้อมดำเนินการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผู้ใช้พบว่าอินเทอร์เฟซได้รับการออกแบบอย่างดี ไม่มีข้อบกพร่อง และใช้งานง่าย
- การสร้างงาน รายการ สถานะ และการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายมาก ?
- มีตัวเลือกของแดชบอร์ดและเลย์เอาต์ที่หลากหลายเกือบไม่มีที่สิ้นสุดให้เลือก
- ปฏิทินและตัวเตือนในตัวช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่สอดคล้องกัน
- เครื่องมือ AIของ ClickUp สร้างสรรค์ไอเดีย เสริมประสิทธิภาพการระดมความคิด และสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อย
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ClickUp AI มีให้ใช้เฉพาะกับแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. แจ่มแจ้ง
Lucid เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามในแวดวงทางเลือกสำหรับการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล โดยนำเสนอเครื่องมือสร้างภาพสองประเภท ได้แก่ Lucidspark และ Lucidchart เมื่อคุณต้องการแผนผังที่มีโครงสร้างและแผนผังงาน Lucidchart จะช่วยในการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น
Lucidspark ทำหน้าที่เป็นกระดานดิจิทัลพร้อมความสามารถของกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ทำงานเชิงภาพที่ร่วมมือกันได้อย่างแท้จริง
เมื่อคุณใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกัน องค์กรของคุณจะมีทรัพยากรในการระดมความคิด วางแผน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพข้ามทีมที่กระจายอยู่
คุณสมบัติเด่นของ Lucid
- แม่แบบช่วยให้การสร้างแผนผังงานง่ายขึ้น
- คุณสามารถส่งออกโปรเจ็กต์ไปยังแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันได้
- ทางลัดช่วยให้สลับเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย
- คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาด้วยรูปทรง สี และรูปภาพ
- Lucid มีการเชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Jira, Zoom, Slack และ Confluence
ข้อจำกัดที่ชัดเจน
- คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกสองผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อใช้ฟีเจอร์ที่ถูกรวมไว้อยู่แล้วในทางเลือกอื่นของ FigJam
- บางคนรายงานว่ารู้สึกสับสนเมื่อเป็นผู้ใช้ครั้งแรก
การตั้งราคาที่ชัดเจน
Lucidchart และ Lucidspark สามารถใช้งานแยกกันได้ แต่หากคุณรวมแพ็กเกจทั้งสองเข้าด้วยกัน แผนการมีดังนี้:
- ฟรี
- แพ็กเกจรายบุคคล: $11.93
- แพ็กเกจทีม: $13.50 ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวที่ชัดเจน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra สำหรับ Lucidspark: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra สำหรับ Lucidchart: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
3. มิโร
เมื่อคุณพร้อมที่จะยกระดับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปอีกขั้น ลองใช้Miro ดูสิ สำรวจคลังแม่แบบที่หลากหลายและเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับเครื่องมือที่ทีมของคุณอาจใช้งาน เช่น Slack และ Google Drive
สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Figjam ด้วยแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ทำงานได้ดีเท่าเทียมกันสำหรับการระดมความคิด, การสร้างแบบร่าง, และการออกแบบกระบวนการทำงาน, และทุกคนสามารถร่วมมือกันได้แบบเรียลไทม์
- แม่แบบช่วยประหยัดเวลาและสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าคุณจะต้องการกระดานคัมบัง การวิเคราะห์ SWOT หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้นเพื่อระดมความคิด
- แอปนี้ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น Jira, Google Drive และ Microsoft 365
- โหมดการนำเสนอมีตัวเลือกต่างๆ เช่น เอฟเฟกต์ Lightbox เพื่อให้คุณสามารถเน้นสิ่งที่กำลังโฟกัสและส่งต่อให้ผู้เสนอคนอื่นได้อย่างราบรื่น
- คุณสามารถเข้าถึงกระดานการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลได้จากเดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Miro
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเกิดความล่าช้าเมื่อมีสมาชิกในทีมหลายคนกำลังทำงานร่วมกันบนกระดานในเวลาเดียวกัน
- ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งและการปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคลที่มีมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $16/เดือนต่อสมาชิก
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
4. จัมโบร์ด
Google Jamboard คือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ผู้ใช้สามารถแชร์ไอเดียและสื่อสารข้อมูลได้ และมันเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace ดังนั้นหากองค์กรของคุณได้ใช้ระบบของ Google อย่างเต็มที่แล้ว นี่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมตามธรรมชาติ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการทำงานร่วมกันแบบไร้ความยุ่งยากด้วยโน้ตเสมือนจริงที่สามารถใช้งานร่วมกันบนผืนผ้าใบดิจิทัลแบบร่วมมือได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard
- สมาชิกในทีมสามารถร่วมมือกันและเข้าร่วมการระดมความคิดได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้
- Jamboard ยังมาในรูปแบบกระดานไวท์บอร์ดจริงที่สามารถเชื่อมต่อกับเวอร์ชันดิจิทัลได้
- ผู้ใช้พบว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกและการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
- การกำหนดราคาฟรีทำให้เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- Jamboard มอบประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายด้วยเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์
ข้อจำกัดของ Jamboard
- มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่ทางเลือกอื่นของ FigJam มีให้
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดซึ่งทำให้การร่วมมือทางภาพมีข้อจำกัด
ราคาของ Jamboard
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Jamboard
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (100 รีวิว)
5. จิตรกรรมฝาผนัง
Muralเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการวางแผนแบบไดนามิก และด้วยการผสานรวมที่หลากหลาย, แม่แบบที่ปรับแต่งได้, และคุณสมบัติการทำงานแบบไม่พร้อมกัน, มันจึงเป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมเสมือนจริง Mural เป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับองค์กรที่ต้องการมากกว่าแค่กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการวาดภาพ
จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- มีห้องสมุดที่ครอบคลุมของเทมเพลตให้เลือกใช้ พร้อมความสามารถในการแก้ไขเทมเพลตตามต้องการ
- การผสานรวมรวมอยู่ในเครื่องมือต่างๆ เช่น Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier และอื่นๆ
- การทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันเหมาะสมที่สุดสำหรับทีมระยะไกล
- ตัวเลือกทางภาพ เช่น สติกเกอร์และไอคอน ช่วยให้สมาชิกในทีมแสดงความคิด
- เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- ราคาค่าสมัครสมาชิกที่สูงไม่เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าเมื่อมีสมาชิกหลายคนใช้งานบนไวท์บอร์ดพร้อมกัน
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี
- ทีม+: $9.99/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $17. 99/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: กรุณาสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
6. วาด
กำลังมองหาพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่เรียบง่ายและใช้งานได้หลากหลายเป็นทางเลือกแทน FigJam อยู่หรือไม่? Draw เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็วหรือใช้ฟังก์ชันลากและวางเพื่อสร้างแผนผังต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย จุดเด่นคือมอบประสบการณ์ที่ลื่นไหลและใช้งานง่าย
วาดจุดเด่นที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น เลเยอร์, เส้นช่วยจัดตำแหน่ง, การยึดตามกริด, และไม้บรรทัด ช่วยให้ควบคุมการจัดวางและออกแบบได้อย่างแม่นยำ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นช่วยให้สมาชิกในทีมใช้งานได้อย่างไร้กังวล
- มีตัวเลือกการส่งออกแผนผังหลายแบบ
- แอปมีเทมเพลตให้เลือกมากมายเพื่อประหยัดเวลา
- มันมีธีมและการสนับสนุนปลั๊กอินที่หลากหลาย เช่น Atlas, Dark, Sketch และอื่นๆ
ขีดจำกัดการวาด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการทำงานของโหมดออฟไลน์มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันออนไลน์
- การเชี่ยวชาญทุกคุณสมบัติอาจใช้เวลาสักครู่
การกำหนดราคาแบบดึง
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- คลาวด์: เริ่มต้นที่ $11/เดือน
- ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $6,000/ปี
ดึงดูดการจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
7. Visio
เจาะลึกสู่โลกอันซับซ้อนของการสร้างแผนภาพด้วย Visio ซึ่งมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการสร้างแผนผังงาน แผนภาพ และแผนผังองค์กรที่ละเอียดครบถ้วน
หากองค์กรของคุณกำลังมองหาการนำเสนอภาพที่ครอบคลุมและชัดเจนในการออกแบบ Visio อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับแผนผังเครือข่าย คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบภาพ และกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับทีมที่ทำงานกระจายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio
- ด้วยเทมเพลตและแบบฟอร์มที่หลากหลาย สมาชิกในทีมสามารถสร้างได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่แผนผังกระบวนการไปจนถึงแผนผังองค์กร
- มันให้การเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับแอปสำนักงานอื่น ๆ เช่น Word, Excel และ PowerPoint
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีมระยะไกลช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ปรับแต่งผลงานของคุณได้ถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด รวมถึงรูปร่าง สี และลวดลาย
- Visio ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติและสร้างแผนภาพตามข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้
ข้อจำกัดของ Visio
- UI อาจดูน่ากลัวเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปรองรับเฉพาะ Windows เท่านั้น
ราคาของ Visio
- Visio Plan 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- Visio Plan 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิววิสัยทัศน์
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. Conceptboard
Conceptboard เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมระดมความคิด วางแผน และตรวจสอบโครงการ และด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม การทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเป็นเรื่องง่าย ตัวเลือกทางเลือกของ FigJam อย่าง Conceptboard อาจเป็นตั๋วสู่ประสบการณ์การทำงานร่วมกันของทีมที่สอดคล้องและมีพลวัตมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Conceptboard
- ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมและทำงานร่วมกันได้ แม้ว่าจะไม่มีบัญชีก็ตาม
- ความละเอียดสูงขณะซูมเข้า หมายถึงการมองเห็นทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณต้องการ
- มันรวมถึงคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลัง เช่น แชท, ความคิดเห็น, โหมดการควบคุม, และแม้กระทั่งการประชุมทางวิดีโอในแอป
- แอปนี้ทรงพลังไม่ว่าคุณจะมีผู้ใช้เพียงไม่กี่คนหรือหลายคนในบอร์ด
- ผู้ใช้ชื่นชอบลักษณะ "ไร้ขีดจำกัด" ของกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
ข้อจำกัดของ Conceptboard
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าการนำเข้าเนื้อหานั้นไม่ชัดเจนและต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติม
- เครื่องมือวาดภาพ สี และรูปร่างที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจทำให้ยากต่อการแยกแยะระหว่างผู้ร่วมงานหลายคนและทีมที่กระจายอยู่
ราคาของ Conceptboard
- ฟรี
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $9. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Conceptboard
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
9. Creately
Creately เป็นแพลตฟอร์มเชิงภาพที่องค์กรสามารถเปลี่ยนจากการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดียไปสู่การวางแผนและวางกลยุทธ์ หรือคุณสามารถเปลี่ยนจากการวิจัยและการวิเคราะห์ไปสู่การจัดเวิร์กช็อปและการประชุม ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร Creately จะเปลี่ยนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- Creately มีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้ เช่น การตั้งเป้าหมาย OKR, การวิเคราะห์ SWOT,การจัดการโครงการ, โครงสร้างองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย
- ตัวเลือกการส่งออกและความสามารถในการแชร์ทำให้สะดวกในการแบ่งปันภาพกับผู้อื่นหรือผสานรวมเข้ากับเอกสารและการนำเสนอ
- แอปนี้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยไวท์บอร์ดเสมือนจริง
- ด้วยโครงสร้างความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนบอร์ดพร้อมกันและรักษาการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
- เลือกจากไลบรารีของเทมเพลตหรือปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ Creately
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ผ่านเว็บต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำงาน
- ผู้ใช้รายงานปัญหาความเข้ากันได้กับอุปกรณ์เว็บหรือเบราว์เซอร์บางตัวที่ทำให้เกิดการล่าช้าหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ
ราคาของ Creately
- ส่วนตัว: $5/เดือน
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (150+ รีวิว)
10. วาดด้วยมือ
หากทีมของคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อความง่ายในการใช้งานทันที Freehand อาจเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแก่การพิจารณา คุณจะสามารถมองเห็นแนวคิดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้
ด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด ทีมงานของคุณสามารถเริ่มการวาดภาพและระดมความคิดได้ทันทีที่ต้องการ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freehand
- ผู้ใช้รู้สึกว่าเครื่องมือไวท์บอร์ดนี้เหมาะกับการทำงานสร้างสรรค์มากกว่า และใช้งานง่ายกว่าเครื่องมือไวท์บอร์ดดิจิทัลอื่น ๆ
- มันยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักออกแบบเนื้อหา
- ห้องสมุดของเทมเพลตช่วยประหยัดเวลา
- ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่าไม่มีกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติเช่นการให้ความคิดเห็นช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดในการวาดด้วยมือ
- มันขาดตัวเลือกการปรับแต่งบางอย่าง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเกิดการหยุดทำงานอย่างสม่ำเสมอในบางเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต
การตั้งราคาแบบอิสระ
- ฟรี
- ฟรีแฮนด์โปร: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาสอบถามราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบอิสระ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)
ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดแทน FigJam สำหรับทีมของคุณ
ในภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการค้นหาเครื่องมือไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณคือตัวเปลี่ยนเกม การเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างจินตนาการและการปฏิบัติแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมจะนำความคิดมาสู่ชีวิตกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความชัดเจน (แม้จะทำงานจากระยะไกล) ✨
ในขณะที่ FigJam มอบพื้นฐานที่มั่นคง ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ FigJam อีกมากมาย และแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติที่อาจเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและองค์กรของคุณ
ดังนั้นเมื่อคุณต้องการแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังซึ่งสามารถพาคุณและทีมของคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ ให้พิจารณา ClickUp นี่คือที่ที่คุณสามารถผสานการเขียนบอร์ด, การจัดการงาน, และการวางแผนโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น ให้ผืนผ้าใบแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคลี่ตัวออกมา และลงทะเบียนใช้ ClickUp— ฟรีตลอดไป