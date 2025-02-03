บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ FigJam ในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

คุณเคยปรารถนาจะมีผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด หรือสนามเด็กเล่นเสมือนจริงที่คุณและทีมของคุณสามารถร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างไม่มีสะดุดหรือไม่? เข้าสู่โลกของกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน ที่ซึ่งจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดสามารถโลดแล่นได้อย่างอิสระ ?

คุณอาจคุ้นเคยกับ FigJam (ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดนิยมในวงการนี้) แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเมื่อพูดถึงกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ ยังมีเครื่องมือที่น่าทึ่งอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณเพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันให้เต็มศักยภาพ

เราได้คัดสรรรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ FigJam ไว้ให้คุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นใช้งานกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเป็นครั้งแรก หรือกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดเครื่องมือดิจิทัลของคุณ ที่นี่คือแหล่งรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อค้นหาแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ

FigJam คืออะไร?

FigJamเป็นเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่พัฒนาโดย Figma บริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านซอฟต์แวร์การออกแบบแบบร่วมมือกัน คิดถึงมันเหมือนกับพื้นที่ทำงานดิจิทัลหรือเครื่องมือการออกแบบที่สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันทางภาพในเวลาเดียวกัน

และนี่คือการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันกับเป้าหมายของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล

ฟิกมา
ระดมความคิด ออกแบบ และปรับปรุงผลงานสร้างสรรค์ของคุณด้วย Figma

ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องมือไวท์บอร์ดยังมีความหลากหลายสูงมาก องค์กรสามารถใช้มันได้ตั้งแต่การสร้างแผนผังความคิดและแผนผังขั้นตอน ไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ การทำแผนผังกระบวนการ และการนำเสนอ ดูเจ๋งใช่ไหมล่ะ?

ไม่เพียงแต่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการลดต้นทุนของวัสดุทางกายภาพเท่านั้น แต่หน่วยงานต่างๆ ยังสามารถเลือกระดับการอนุญาตและความปลอดภัยที่แตกต่างกันได้ เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ถือเป็นกระดานไวท์บอร์ดสำนักงานที่สมบูรณ์แบบ ยกเว้นว่ามันเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลที่ทรงพลังและไร้ขีดจำกัด ที่คุณสามารถสร้างอะไรก็ได้ ?

ลากและวางโน้ตติดจากที่นี่ไปที่นั่น วาด และเพิ่มรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ให้กับไอเดีย ทั้งหมดจากความสะดวกสบายของแล็ปท็อปของคุณ และเนื่องจากไอเดียถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียไอเดียที่ยอดเยี่ยมที่คุณคิดขึ้นในตอนเช้าตรู่

ทั้งหมดนี้คือการมีอิสระในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณให้ไหลลื่น พร้อมมอบโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อเปลี่ยนไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านั้นให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง และนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคของการทำงานทางไกลและการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ FigJam?

เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ FigJam มีบางสิ่งที่คุณควรคำนึงถึงขณะสำรวจเครื่องมืออื่น ๆ:

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานบนบอร์ดเดียวกันได้พร้อมกัน ฟีเจอร์เช่นการแก้ไขแบบซิงโครนัสและเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • เครื่องมือสำหรับทำบันทึก: โน้ตติด, รูปทรงแปลกตา, ปากกา, และเครื่องมือสำหรับข้อความอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดสร้างสรรค์ และตัวเลือกที่มากขึ้นหมายถึงการมองเห็นที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ClickUp 3.0 การตรวจสอบภาพและใส่คำอธิบายประกอบที่ง่ายดาย
ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไฟล์ด้วยฟีเจอร์การใส่คำอธิบายประกอบ การตรวจทาน และความคิดเห็นใน ClickUp 3.0
  • เทมเพลต: ไลบรารีของเทมเพลตไวท์บอร์ดที่มีให้ใช้ในตัวช่วยประหยัดเวลาและเร่งกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น อย่าลืมติดตามความสามารถในการสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเอง เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบได้ตามต้องการ
  • ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม: สำรวจทางเลือกของ FigJam ที่มีการผสานรวมกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว (เช่น Slack, Jira หรือ Google Docs และ Sheets) เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้และฟังก์ชันการทำงาน: การเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย หมายความว่าสมาชิกในทีมของคุณสามารถเริ่มทำงานร่วมกันได้มากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับช่วงเรียนรู้ที่ซับซ้อน ?
  • ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตขององค์กรของคุณได้ ตัวเลือกรูปแบบ FigJam ที่ดีจะสามารถรองรับขนาดทีมที่ใหญ่หรือโครงการที่ซับซ้อนและละเอียดได้
  • การเข้าถึง: การสามารถเข้าถึงเครื่องมือเดียวกันได้ผ่านอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ต่าง ๆ (iOS, Mac, iPad, Windows, แอปมือถือ ฯลฯ) โดยไม่ลดทอนคุณสมบัติ ถือเป็นสิ่งจำเป็น
  • ความปลอดภัย: องค์กรของคุณต้องการการเข้ารหัสแบบครบวงจรหรือไม่? ตรวจสอบเครื่องมือที่มีการป้องกันข้อมูลที่จัดเก็บและข้อมูลที่ส่งผ่าน

การค้นหาเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่เหมาะสม—ไม่ว่าจะมองหาตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนผัง การสร้างต้นแบบหรือการประชุมระดมความคิดอย่างง่าย—เป็นเรื่องง่ายมากเมื่อคุณรู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับคุณและทีมของคุณ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ FigJam ที่คุณควรใช้

ถึงเวลาที่จะเปิดม่านเผยสิ่งที่เราค้นพบแล้ว เราได้แอบสำรวจจักรวาลของกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการร่วมมือ ทดสอบอย่างละเอียด และคัดสรรทางเลือกที่ยอดเยี่ยม 10 รายการเพื่อแทนที่ FigJam ไม่ว่าคุณจะต้องการคุณสมบัติที่ล้ำหน้าขึ้น ตัวเลือกการร่วมมือที่แตกต่าง หรือตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณ เราพร้อมให้บริการคุณ

1.คลิกอัพ

ทางเลือกของ FigJam: การดูและมอบหมายงานใน ClickUp Whiteboards
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อมอบหมายงาน, ติดแท็กผู้รับผิดชอบ, และทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นการร่วมมือครั้งต่อไปของคุณ

ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดเสมือนนี้รองรับการระดมความคิดและการจัดการโครงการได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตมากมายให้เลือกใช้ตั้งแต่เทมเพลตแนวทางแบรนด์ ไปจนถึงเทมเพลตการออกแบบกราฟิกClickUp จึงพร้อมมอบทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ

คุณสมบัติเช่นDocs, Comments, และ Chat viewของ ClickUp ช่วยทีมของคุณในการทำงานอย่างลื่นไหลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สร้างเอกสารให้เหมาะกับการทำงานทุกประเภทหรือแชร์ลิงก์โครงการผ่าน Chat view คุณสมบัติ Comments เหมาะสำหรับการถามและตอบคำถาม, ให้คำแนะนำ, และติดตามความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

ด้วย ClickUp ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เปลี่ยนแนวคิดเป็นปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น พร้อมปรับแต่งมุมมองและการเชื่อมต่อให้เหมาะสมกับแต่ละงาน กระบวนการทำงานจึงราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทุกรายละเอียดของโครงการถูกจัดระเบียบและพร้อมดำเนินการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผู้ใช้พบว่าอินเทอร์เฟซได้รับการออกแบบอย่างดี ไม่มีข้อบกพร่อง และใช้งานง่าย
  • การสร้างงาน รายการ สถานะ และการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายมาก ?
  • มีตัวเลือกของแดชบอร์ดและเลย์เอาต์ที่หลากหลายเกือบไม่มีที่สิ้นสุดให้เลือก
  • ปฏิทินและตัวเตือนในตัวช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่สอดคล้องกัน
  • เครื่องมือ AIของ ClickUp สร้างสรรค์ไอเดีย เสริมประสิทธิภาพการระดมความคิด และสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อย
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ClickUp AI มีให้ใช้เฉพาะกับแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. แจ่มแจ้ง

ทางเลือกของ FigJam: การจัดการความคิดบนกระดานไวท์บอร์ดใน Lucid
ผ่านทางLucid

Lucid เป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามในแวดวงทางเลือกสำหรับการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัล โดยนำเสนอเครื่องมือสร้างภาพสองประเภท ได้แก่ Lucidspark และ Lucidchart เมื่อคุณต้องการแผนผังที่มีโครงสร้างและแผนผังงาน Lucidchart จะช่วยในการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น

Lucidspark ทำหน้าที่เป็นกระดานดิจิทัลพร้อมความสามารถของกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ทำงานเชิงภาพที่ร่วมมือกันได้อย่างแท้จริง

เมื่อคุณใช้เครื่องมือเหล่านี้ร่วมกัน องค์กรของคุณจะมีทรัพยากรในการระดมความคิด วางแผน และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพข้ามทีมที่กระจายอยู่

คุณสมบัติเด่นของ Lucid

  • แม่แบบช่วยให้การสร้างแผนผังงานง่ายขึ้น
  • คุณสามารถส่งออกโปรเจ็กต์ไปยังแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันได้
  • ทางลัดช่วยให้สลับเครื่องมือได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาด้วยรูปทรง สี และรูปภาพ
  • Lucid มีการเชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Jira, Zoom, Slack และ Confluence

ข้อจำกัดที่ชัดเจน

  • คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิกสองผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อใช้ฟีเจอร์ที่ถูกรวมไว้อยู่แล้วในทางเลือกอื่นของ FigJam
  • บางคนรายงานว่ารู้สึกสับสนเมื่อเป็นผู้ใช้ครั้งแรก

การตั้งราคาที่ชัดเจน

Lucidchart และ Lucidspark สามารถใช้งานแยกกันได้ แต่หากคุณรวมแพ็กเกจทั้งสองเข้าด้วยกัน แผนการมีดังนี้:

  • ฟรี
  • แพ็กเกจรายบุคคล: $11.93
  • แพ็กเกจทีม: $13.50 ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวที่ชัดเจน

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra สำหรับ Lucidspark: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra สำหรับ Lucidchart: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)

3. มิโร

ทางเลือกของ FigJam: การทำงานร่วมกันของทีมโดยใช้ Miro
ผ่านทางMiro

เมื่อคุณพร้อมที่จะยกระดับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปอีกขั้น ลองใช้Miro ดูสิ สำรวจคลังแม่แบบที่หลากหลายและเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับเครื่องมือที่ทีมของคุณอาจใช้งาน เช่น Slack และ Google Drive

สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Figjam ด้วยแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ทำงานได้ดีเท่าเทียมกันสำหรับการระดมความคิด, การสร้างแบบร่าง, และการออกแบบกระบวนการทำงาน, และทุกคนสามารถร่วมมือกันได้แบบเรียลไทม์
  • แม่แบบช่วยประหยัดเวลาและสร้างแรงบันดาลใจ ไม่ว่าคุณจะต้องการกระดานคัมบัง การวิเคราะห์ SWOT หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้นเพื่อระดมความคิด
  • แอปนี้ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น Jira, Google Drive และ Microsoft 365
  • โหมดการนำเสนอมีตัวเลือกต่างๆ เช่น เอฟเฟกต์ Lightbox เพื่อให้คุณสามารถเน้นสิ่งที่กำลังโฟกัสและส่งต่อให้ผู้เสนอคนอื่นได้อย่างราบรื่น
  • คุณสามารถเข้าถึงกระดานการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลได้จากเดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนของคุณได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Miro

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเกิดความล่าช้าเมื่อมีสมาชิกในทีมหลายคนกำลังทำงานร่วมกันบนกระดานในเวลาเดียวกัน
  • ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งและการปรับให้เข้ากับความต้องการส่วนบุคคลที่มีมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ Miro

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $16/เดือนต่อสมาชิก
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (5,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)

4. จัมโบร์ด

ทางเลือกของ FigJam: ภาพหน้าจอของไอเดียใน Jamboard
ผ่านทางJamboard

Google Jamboard คือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ผู้ใช้สามารถแชร์ไอเดียและสื่อสารข้อมูลได้ และมันเป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace ดังนั้นหากองค์กรของคุณได้ใช้ระบบของ Google อย่างเต็มที่แล้ว นี่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมตามธรรมชาติ

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็ว เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการทำงานร่วมกันแบบไร้ความยุ่งยากด้วยโน้ตเสมือนจริงที่สามารถใช้งานร่วมกันบนผืนผ้าใบดิจิทัลแบบร่วมมือได้ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jamboard

  • สมาชิกในทีมสามารถร่วมมือกันและเข้าร่วมการระดมความคิดได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้
  • Jamboard ยังมาในรูปแบบกระดานไวท์บอร์ดจริงที่สามารถเชื่อมต่อกับเวอร์ชันดิจิทัลได้
  • ผู้ใช้พบว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกและการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
  • การกำหนดราคาฟรีทำให้เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • Jamboard มอบประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายด้วยเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์

ข้อจำกัดของ Jamboard

  • มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่ทางเลือกอื่นของ FigJam มีให้
  • ผู้ใช้บางรายพบว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดซึ่งทำให้การร่วมมือทางภาพมีข้อจำกัด

ราคาของ Jamboard

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Jamboard

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (100 รีวิว)

5. จิตรกรรมฝาผนัง

ทางเลือกของ FigJam: สมาชิกทีมทำงานร่วมกันโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดของ Mural
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Muralเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการวางแผนแบบไดนามิก และด้วยการผสานรวมที่หลากหลาย, แม่แบบที่ปรับแต่งได้, และคุณสมบัติการทำงานแบบไม่พร้อมกัน, มันจึงเป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมเสมือนจริง Mural เป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับองค์กรที่ต้องการมากกว่าแค่กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการวาดภาพ

จุดเด่นของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • มีห้องสมุดที่ครอบคลุมของเทมเพลตให้เลือกใช้ พร้อมความสามารถในการแก้ไขเทมเพลตตามต้องการ
  • การผสานรวมรวมอยู่ในเครื่องมือต่างๆ เช่น Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier และอื่นๆ
  • การทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันเหมาะสมที่สุดสำหรับทีมระยะไกล
  • ตัวเลือกทางภาพ เช่น สติกเกอร์และไอคอน ช่วยให้สมาชิกในทีมแสดงความคิด
  • เป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น

ข้อจำกัดของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • ราคาค่าสมัครสมาชิกที่สูงไม่เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าเมื่อมีสมาชิกหลายคนใช้งานบนไวท์บอร์ดพร้อมกัน

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี
  • ทีม+: $9.99/เดือน ต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: $17. 99/เดือน ต่อสมาชิก
  • องค์กร: กรุณาสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

6. วาด

มุมมองแก้ไขของ Draw
ผ่านทางDraw

กำลังมองหาพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่เรียบง่ายและใช้งานได้หลากหลายเป็นทางเลือกแทน FigJam อยู่หรือไม่? Draw เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการระดมความคิดอย่างรวดเร็วหรือใช้ฟังก์ชันลากและวางเพื่อสร้างแผนผังต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย จุดเด่นคือมอบประสบการณ์ที่ลื่นไหลและใช้งานง่าย

วาดจุดเด่นที่ดีที่สุด

  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น เลเยอร์, เส้นช่วยจัดตำแหน่ง, การยึดตามกริด, และไม้บรรทัด ช่วยให้ควบคุมการจัดวางและออกแบบได้อย่างแม่นยำ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นช่วยให้สมาชิกในทีมใช้งานได้อย่างไร้กังวล
  • มีตัวเลือกการส่งออกแผนผังหลายแบบ
  • แอปมีเทมเพลตให้เลือกมากมายเพื่อประหยัดเวลา
  • มันมีธีมและการสนับสนุนปลั๊กอินที่หลากหลาย เช่น Atlas, Dark, Sketch และอื่นๆ

ขีดจำกัดการวาด

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการทำงานของโหมดออฟไลน์มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันออนไลน์
  • การเชี่ยวชาญทุกคุณสมบัติอาจใช้เวลาสักครู่

การกำหนดราคาแบบดึง

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • คลาวด์: เริ่มต้นที่ $11/เดือน
  • ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $6,000/ปี

ดึงดูดการจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

7. Visio

ตัวอย่างของแผนผังการไหลที่สร้างขึ้นใน Visio
ผ่านทางVisio

เจาะลึกสู่โลกอันซับซ้อนของการสร้างแผนภาพด้วย Visio ซึ่งมีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการสร้างแผนผังงาน แผนภาพ และแผนผังองค์กรที่ละเอียดครบถ้วน

หากองค์กรของคุณกำลังมองหาการนำเสนอภาพที่ครอบคลุมและชัดเจนในการออกแบบ Visio อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับแผนผังเครือข่าย คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบภาพ และกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับทีมที่ทำงานกระจายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio

  • ด้วยเทมเพลตและแบบฟอร์มที่หลากหลาย สมาชิกในทีมสามารถสร้างได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่แผนผังกระบวนการไปจนถึงแผนผังองค์กร
  • มันให้การเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับแอปสำนักงานอื่น ๆ เช่น Word, Excel และ PowerPoint
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีมระยะไกลช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
  • ปรับแต่งผลงานของคุณได้ถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุด รวมถึงรูปร่าง สี และลวดลาย
  • Visio ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติและสร้างแผนภาพตามข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้

ข้อจำกัดของ Visio

  • UI อาจดูน่ากลัวเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปรองรับเฉพาะ Windows เท่านั้น

ราคาของ Visio

  • Visio Plan 1: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Visio Plan 2: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิววิสัยทัศน์

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

8. Conceptboard

เครื่องมือไวท์บอร์ดของ Conceptboard
ผ่านทางConceptboard

Conceptboard เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมระดมความคิด วางแผน และตรวจสอบโครงการ และด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม การทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเป็นเรื่องง่าย ตัวเลือกทางเลือกของ FigJam อย่าง Conceptboard อาจเป็นตั๋วสู่ประสบการณ์การทำงานร่วมกันของทีมที่สอดคล้องและมีพลวัตมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Conceptboard

  • ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมและทำงานร่วมกันได้ แม้ว่าจะไม่มีบัญชีก็ตาม
  • ความละเอียดสูงขณะซูมเข้า หมายถึงการมองเห็นทุกรายละเอียดได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณต้องการ
  • มันรวมถึงคุณสมบัติการร่วมมือที่ทรงพลัง เช่น แชท, ความคิดเห็น, โหมดการควบคุม, และแม้กระทั่งการประชุมทางวิดีโอในแอป
  • แอปนี้ทรงพลังไม่ว่าคุณจะมีผู้ใช้เพียงไม่กี่คนหรือหลายคนในบอร์ด
  • ผู้ใช้ชื่นชอบลักษณะ "ไร้ขีดจำกัด" ของกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

ข้อจำกัดของ Conceptboard

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าการนำเข้าเนื้อหานั้นไม่ชัดเจนและต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติม
  • เครื่องมือวาดภาพ สี และรูปร่างที่มีอยู่อย่างจำกัดอาจทำให้ยากต่อการแยกแยะระหว่างผู้ร่วมงานหลายคนและทีมที่กระจายอยู่

ราคาของ Conceptboard

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $9. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Conceptboard

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)

9. Creately

ภาพหน้าจอของแผนผังแนวคิดที่สร้างขึ้นใน Creately
ผ่านทางCreately

Creately เป็นแพลตฟอร์มเชิงภาพที่องค์กรสามารถเปลี่ยนจากการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดียไปสู่การวางแผนและวางกลยุทธ์ หรือคุณสามารถเปลี่ยนจากการวิจัยและการวิเคราะห์ไปสู่การจัดเวิร์กช็อปและการประชุม ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร Creately จะเปลี่ยนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • Creately มีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้ เช่น การตั้งเป้าหมาย OKR, การวิเคราะห์ SWOT,การจัดการโครงการ, โครงสร้างองค์กร และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ตัวเลือกการส่งออกและความสามารถในการแชร์ทำให้สะดวกในการแบ่งปันภาพกับผู้อื่นหรือผสานรวมเข้ากับเอกสารและการนำเสนอ
  • แอปนี้ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยไวท์บอร์ดเสมือนจริง
  • ด้วยโครงสร้างความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนบอร์ดพร้อมกันและรักษาการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
  • เลือกจากไลบรารีของเทมเพลตหรือปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ

ข้อจำกัดของ Creately

  • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ผ่านเว็บต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำงาน
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาความเข้ากันได้กับอุปกรณ์เว็บหรือเบราว์เซอร์บางตัวที่ทำให้เกิดการล่าช้าหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ

ราคาของ Creately

  • ส่วนตัว: $5/เดือน
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $89/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Creately

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (150+ รีวิว)

10. วาดด้วยมือ

แดชบอร์ดของ Freehand
ผ่านทางFreehand

หากทีมของคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อความง่ายในการใช้งานทันที Freehand อาจเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าแก่การพิจารณา คุณจะสามารถมองเห็นแนวคิดและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้

ด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด ทีมงานของคุณสามารถเริ่มการวาดภาพและระดมความคิดได้ทันทีที่ต้องการ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freehand

  • ผู้ใช้รู้สึกว่าเครื่องมือไวท์บอร์ดนี้เหมาะกับการทำงานสร้างสรรค์มากกว่า และใช้งานง่ายกว่าเครื่องมือไวท์บอร์ดดิจิทัลอื่น ๆ
  • มันยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักออกแบบเนื้อหา
  • ห้องสมุดของเทมเพลตช่วยประหยัดเวลา
  • ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่าไม่มีกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
  • คุณสมบัติเช่นการให้ความคิดเห็นช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดในการวาดด้วยมือ

  • มันขาดตัวเลือกการปรับแต่งบางอย่าง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเกิดการหยุดทำงานอย่างสม่ำเสมอในบางเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต

การตั้งราคาแบบอิสระ

  • ฟรี
  • ฟรีแฮนด์โปร: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาสอบถามราคา

การให้คะแนนและรีวิวแบบอิสระ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)

ค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดแทน FigJam สำหรับทีมของคุณ

ในภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการค้นหาเครื่องมือไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณคือตัวเปลี่ยนเกม การเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างจินตนาการและการปฏิบัติแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมจะนำความคิดมาสู่ชีวิตกระตุ้นการมีส่วนร่วมและความชัดเจน (แม้จะทำงานจากระยะไกล) ✨

ในขณะที่ FigJam มอบพื้นฐานที่มั่นคง ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ FigJam อีกมากมาย และแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติที่อาจเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและองค์กรของคุณ

ดังนั้นเมื่อคุณต้องการแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังซึ่งสามารถพาคุณและทีมของคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ ให้พิจารณา ClickUp นี่คือที่ที่คุณสามารถผสานการเขียนบอร์ด, การจัดการงาน, และการวางแผนโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น ให้ผืนผ้าใบแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดคลี่ตัวออกมา และลงทะเบียนใช้ ClickUp— ฟรีตลอดไป