10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ ปี 2025

มาพูดกันตามตรง—ในฐานะนักออกแบบกราฟิก เมื่อมีคนถามคุณว่าส่วนไหนของงานที่คุณชอบที่สุด คุณคงไม่ตอบว่า การลบพื้นหลังหรือการจัดรูปแบบข้อความ หรอกใช่ไหม?
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองกับงานที่น่าเบื่อเหล่านี้อีกต่อไป โลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปัจจุบันได้สร้างเครื่องมือ AI มากมายสำหรับนักออกแบบ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับโครงการสร้างสรรค์หรือการตลาดแล้ว เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณด้วยข้อเสนอแนะที่น่าประทับใจเมื่อคุณติดขัดในการออกแบบ
เราได้คัดเลือกซอฟต์แวร์ออกแบบ AI มืออาชีพ 10 ตัวสำหรับคุณ เราจะครอบคลุมคุณสมบัติ ราคา ข้อจำกัด และรีวิวของแต่ละตัว และเลือกตัวที่เหมาะกับคุณที่สุด!
เครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบคืออะไร?
เครื่องมือออกแบบด้วย AI คือ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยทีมออกแบบ. ?
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำหรือต้องทำด้วยมือ เช่น การลบพื้นหลังและปรับขนาดภาพ ทำให้คุณมีอิสระและเวลาในการมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างสรรค์มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ทั้งหมดตามคำแนะนำโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
ที่น่าสังเกตคือเครื่องมือ AIสำหรับนักออกแบบเรียนรู้จากการโต้ตอบและข้อเสนอแนะของผู้ใช้ เมื่อเวลาผ่านไป พวกมันจะปรับตัวเพื่อให้คำแนะนำหรือเนื้อหาที่มีความแม่นยำและเฉพาะบุคคลมากขึ้น
ที่สำคัญกว่านั้น เครื่องมือเหล่านี้ช่วย จัดโครงสร้างกระบวนการออกแบบของคุณ และสำรวจแนวทางใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเฉพาะ เช่น การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีมออกแบบใช้ AI อย่างไร
เครื่องมือ AI ช่วยเหลือนักออกแบบในทุกขั้นตอนของการออกแบบ ตั้งแต่การคิดค้นแนวคิดไปจนถึงการปรับปรุงให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังรองรับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ เช่นการออกแบบกราฟิกการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบเว็บไซต์
นี่คือตัวอย่างหก กรณีการใช้งานทั่วไปของเครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบ:
- ระบบอัตโนมัติ: ทำงานที่ยุ่งยากบางส่วนแทนคุณ เช่น การรักษาความสม่ำเสมอของรูปแบบ
- การสร้างเนื้อหา: คิดค้นไอเดียใหม่ ๆ เช่น โพสต์โซเชียลมีเดียที่ไม่เหมือนใคร และเนื้อหาการตลาดสำหรับเว็บไซต์
- การวิจัยตลาด: การรวบรวมข้อมูลผู้ใช้จากหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อทำความเข้าใจความชอบด้านสุนทรียภาพของพวกเขา
- การเพิ่มประสิทธิภาพ: การแนะนำการปรับปรุงสำหรับองค์ประกอบต่างๆ เช่น การจัดวางและรูปแบบตัวอักษร
- การทดสอบ A/B: การวิเคราะห์การตอบสนองของผู้ใช้ต่อการออกแบบที่แตกต่างกัน
- ประสิทธิภาพการทำงาน: การปรับปรุงกระบวนการวางแผนและดำเนินการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 เครื่องมือออกแบบกราฟิกด้วยปัญญาประดิษฐ์
เราค้นหาตลาดอย่างละเอียดเพื่อหาโซลูชันที่สามารถยกระดับผลงานของคุณ ปรับปรุงกระบวนการออกแบบของคุณ และทำให้การทำงานของคุณน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้นโดยรวม
ไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญด้านการออกแบบประเภทใด เครื่องมือออกแบบ AI ที่ดีที่สุดจะ ช่วยยกระดับคุณภาพและปริมาณผลงานของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ รายการนี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด แต่ได้รวบรวมเครื่องมือจากหลากหลายสาขาของการออกแบบไว้แล้ว
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่หลากหลายพร้อมคุณสมบัติที่น่าทึ่งสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมออกแบบทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์และเทคนิค การเปิดตัวClickUp Brainถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เนื่องจากทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแผนกใด มีบทบาทอะไร หรือมีระดับทักษะใดก็ตาม
ผู้ช่วย AI สามารถ สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์และขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างครบถ้วน—ตั้งแต่การระดมความคิด ออกแบบกรอบแนวคิด สร้างสรรค์เนื้อหาการตลาด และกระบวนการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบรีฟงานสร้างสรรค์ บุคลิกและเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ โครงร่างการนำเสนอ กลยุทธ์แคมเปญการตลาด และสโลแกนได้อีกด้วย
ClickUp Brain ทำงานร่วมกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ ระดมความคิดออกแบบแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมทีมของคุณโดยใช้กระดานไวท์บอร์ด ClickUpและใช้ฟีเจอร์ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อมอบหมายงานให้กับตัวคุณเองหรือผู้ร่วมงานของคุณ
ตามไม่ทันกับเธรดความคิดเห็นยาวเป็นไมล์เหล่านั้นใช่ไหม? ใช้พลัง AI ของ ClickUp Brain เพื่อสรุปเนื้อหาหรือดึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรง
คุณยังสามารถสำรวจฟีเจอร์การตรวจสอบเพื่อจัดลำดับความสำคัญของคำขอจากลูกค้าและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพ วิดีโอ และแบบจำลองการออกแบบอื่นๆ ได้อีกด้วย
ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อติดตามกระบวนการออกแบบของคุณ, เทมเพลตมากมาย, และการทำงานอัตโนมัติของงาน, ClickUp คือผู้ช่วยที่น่าเชื่อถือสำหรับทีมสร้างสรรค์ในทุกอุตสาหกรรม.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการโครงการออกแบบและการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- 15+ การดูเพื่อความมองเห็นและการทำงานร่วมกัน (รวมถึงมุมมองแชท)
- ช่วยในการระดมความคิดและบันทึกส่วนประกอบของการออกแบบ
- การจัดการปริมาณงาน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่เป็นกิจวัตร
- การตรวจทานและใส่คำอธิบายประกอบสำหรับโครงการออกแบบทุกประเภท
- แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมคำขอภายใน
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้ฟรีหลายพันแบบสำหรับนักออกแบบเว็บ นักออกแบบกราฟิก และทีมอื่นๆ
- ผสานการทำงานร่วมกับเครื่องมือออกแบบอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ
- ศูนย์แจ้งเตือนอาจทำงานหนักเกินไปหากคุณไม่ปรับแต่งการตั้งค่าตามความต้องการ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ดรีมสตูดิโอ
DreamStudio (เดิมชื่อ Stable Diffusion) เป็นเครื่องมือออกแบบด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย Stability AI ยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรม ช่วยสร้างงานศิลปะคุณภาพสูงสำหรับทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ภาพประกอบไปจนถึงภาพเสมือนจริงระดับสูง
ป้อนข้อความที่คุณต้องการหรืออัปโหลดรูปภาพ จากนั้นเลือกสไตล์และขนาดที่คุณต้องการ DreamStudio จะเริ่มทำงานทันที สร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการของคุณ เครื่องมือนี้จะจดจำประวัติการใช้งานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลงานทั้งหมดและกลับมาดูได้อีกครั้ง
หากคุณต้องการแก้ไขรูปภาพ ให้ไปที่ตัวแก้ไข ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานที่ไม่มีขีดจำกัด พร้อมด้วยเลเยอร์ที่ช่วยให้คุณเพิ่ม ลบ และปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแต่ละส่วนของผลงานของคุณได้ตามต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความละเอียดของรูปภาพได้ในไม่กี่วินาที!
คุณสมบัติเด่นของ DreamStudio
- พรีเซ็ตสไตล์หลากหลายรูปแบบ
- บรรณาธิการพร้อมพื้นที่ทำงานและเลเยอร์ไม่จำกัด
- การปรับความละเอียดของภาพ
- เวอร์ชันโอเพนซอร์ส—StableStudio
- การผสานระบบ API
ข้อจำกัดของ DreamStudio
- ไม่มีชุดสีสำเร็จรูป
- ข้อความที่เขียนไว้ก่อนการลงทะเบียนจะสูญหาย
ราคาของ DreamStudio
- $10 สำหรับ 1,000 เครดิต (~5,000 ภาพ)
คะแนนและรีวิวของ DreamStudio
- Product Hunt: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (2 รีวิว)
3. มิดเจอร์นีย์
หากคุณคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับMidjourney มาบ้างแล้ว ด้วยลักษณะความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ในผลงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพด้วย AIที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในปัจจุบัน คุณสามารถสร้างงานศิลปะที่สวยงามได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยคำสั่งข้อความสั้น ๆ บน Discord
เครื่องมือบอทนวัตกรรมนี้นำเสนอภาพให้คุณสี่รูปแบบ ใช้แต่ละรูปแบบเพื่อสร้างภาพใหม่หรือเลือกภาพเดียวและแก้ไขมัน ขณะนี้ ตัวเลือกของภาพรวมถึงการซูมออกและการจัดตำแหน่งองค์ประกอบใหม่ด้วยลูกศร ภาพทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในขนาดสูงสุดด้วยการอัปเดตล่าสุด
หากคุณติดขัด ให้ขอความช่วยเหลือจากบอท Midjourney โดยใช้คำสั่งง่ายๆ คุณสามารถขอคำแนะนำทั่วไปหรือถามคำถามเฉพาะเจาะจงได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- สี่รูปแบบของภาพ
- สร้างภาพที่ขนาดสูงสุด
- การซูมออกและจัดตำแหน่งเครื่องมือใหม่
- บอท Midjourney สำหรับความช่วยเหลือและคำแนะนำ
- พารามิเตอร์และคำสั่งที่อธิบายไว้ในคู่มือ
- แกลเลอรีรายการโปรด
ข้อจำกัดของ Midjourney
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- ความสามารถในการแก้ไขสามารถปรับปรุงได้
- มีให้เฉพาะผ่าน Discord เท่านั้น
ราคาของ Midjourney
- พื้นฐาน: $8/เดือน*
- มาตรฐาน: $24/เดือน
- ข้อดี: $46/เดือน
- เมกะ: $96/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Product Hunt: 4. 5/5 (15+ รีวิว)
4. Adobe Sensei
Adobe Sensei เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง มันมีมาตั้งแต่ปี 2016 และถูกใช้อย่างแพร่หลายในระบบนิเวศของ Adobe คุณจะพบว่ามันถูกฝังอยู่ใน Creative Cloud Suite และแอปพลิเคชันและบริการด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลของ Adobe หลายตัว
เครื่องมือ AI จาก Sensei ได้รับการฝึกฝนบนคลังภาพ Adobe stock, ผลิตภัณฑ์ที่มีใบอนุญาตเปิดเผย และเนื้อหาที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เพียงใช้คำสั่ง Generate เพื่อเข้าถึงภาพที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ มันสามารถระบุแนวคิดที่ลึกซึ้งและแม้กระทั่งอารมณ์ของภาพผ่านองค์ประกอบต่างๆ เช่น โทนสีและรายละเอียดพื้นหลัง
แพลตฟอร์มสามารถระบุและติดแท็กภาพได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดและนักออกแบบที่ต้องจัดการกับภาพถ่ายจำนวนมากในแต่ละวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Sensei
- เพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งทรัพย์สินทางการตลาดให้เหมาะสม
- การเติมตามเนื้อหาเพื่อลบวัตถุที่ไม่ต้องการออกจากภาพและวิดีโอ
- ปรับกรอบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอสำหรับช่องทางต่างๆ
- การเคลื่อนไหวอัตโนมัติด้วยการตรวจจับใบหน้าและการเคลื่อนไหว
- การปรับแต่งวิดีโอและเสียง
- การผสานรวมข้าม Adobe Experience Cloud
ข้อจำกัดของ Adobe Sensei
- ไม่ใช่เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกที่ครอบคลุมอื่นๆ
- ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ Adobe
ราคาของ Adobe Sensei
- ผสานรวมอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Adobe Experience Cloud
คะแนนและรีวิวของ Adobe Sensei
- ไม่มีคะแนนแยกให้
5. Canva
ในโลกของการออกแบบ มีไม่กี่ชื่อที่ดังก้องกังวานได้เท่ากับ Canva นี่คือแพลตฟอร์มการออกแบบฟรีที่มีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งยิ่งเป็นจริงมากขึ้นเมื่อมีฟีเจอร์สร้างภาพจากข้อความ! ?
สร้างเนื้อหาภาพที่สวยงามบนแพลตฟอร์มได้ในไม่กี่นาที ด้วยการป้อนข้อความสั้น ๆ และเลือกสไตล์ที่ต้องการ ด้วย Image Enhancer และเครื่องมือออกแบบกราฟิกด้วย AI อื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งผลงานของคุณให้สมบูรณ์แบบได้โดยการ:
- การปรับปรุงความละเอียด
- การปรับโฟกัส แสง และความอิ่มตัวของสี
- การลบพื้นหลัง
- การลบ เพิ่ม และปรับแต่งวัตถุ (ด้วย Magic Edit หรือ Magic Eraser)
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของภาพด้วยข้อความและแอนิเมชัน หรือเพิ่มสติกเกอร์ ไอคอน และกราฟิกอื่นๆ จากคอลเลกชันที่มีอยู่ พึ่งพาตัวสร้างข้อความและตัววางแผนเนื้อหาของ Canva เพื่อประสานงานและกำหนดเวลาโครงการออกแบบและการตลาดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- สไตล์สำเร็จรูป
- เครื่องมือแก้ไขหลายชนิด
- Magic Writeเครื่องสร้างข้อความ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ชุดเครื่องมือแบรนด์เพื่อสร้างชุดสีที่กำหนดเอง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในการออกแบบ
ข้อจำกัดของ Canva
- อาจไม่สามารถให้บริการระดับการปรับแต่งตามที่นักออกแบบมืออาชีพคาดหวังได้
- โปรแกรมลบพื้นหลังสามารถปรับปรุงได้
- คุณสมบัติบางอย่าง (เช่น Magic Eraser และ Content Planner) ไม่สามารถใช้งานได้ฟรี
ราคาของ Canva
ข้อความเพื่อสร้างภาพ:
- ฟรี: สอบถามได้สูงสุด 50 ครั้งตลอดชีพ
- ข้อดี: สูงสุด 500 คำสั่ง/เดือน
- ทีม: สูงสุด 500 คำสั่งค้นหา/เดือน
เวทมนตร์เขียน:
- ฟรี: สูงสุด 25 คำสั่ง
- ข้อดี: สูงสุด 250 คำสั่ง/เดือน
- ทีม: สูงสุด 250 คำสั่ง/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,000+ รีวิว)
เรียนรู้เกี่ยวกับCRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบกราฟิก!
6. ม็อกเกอร์
การลบพื้นหลังเป็นงานที่นักออกแบบหลายคนกลัว แต่หากคุณต้องการสร้างหน้าเว็บอีคอมเมิร์ซที่น่าเชื่อถือ มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือที่มาของ Mokker ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ที่ช่วยเปลี่ยนพื้นหลังของภาพสินค้า ช่วยให้คุณสร้างภาพลักษณ์ที่มืออาชีพและสามารถขายได้
Mokker เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพียงแค่อัปโหลดภาพสินค้าของคุณและเลือกพื้นหลังจากเทมเพลตที่มีให้เลือกนับร้อย เครื่องมือนี้จะสร้างภาพความละเอียดสูงพร้อมใช้งานสำหรับการพิมพ์ได้ทันที คุณยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์ประกอบภาพต่างๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับผลงานสุดท้ายได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Mokker
- เครื่องมือลบพื้นหลังอย่างง่ายสำหรับการตลาดสินค้า
- 100+ แม่แบบพื้นหลัง
- อุปกรณ์ประกอบฉากถ่ายภาพ
- ภาพคุณภาพสูง
- API สำหรับการผสานรวม
ข้อจำกัดของ Mokker
- ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
- อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเผชิญกับวัตถุที่ซับซ้อน (เช่น เส้นผม)
การกำหนดราคา Mokker
- ฟรี: 40 รูป + 12 รูป/เดือน
- เริ่มต้น: $13/เดือน*
- ทีม: $29/เดือน
- องค์กร: $83. 25/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Mokker
- Product Hunt: 4. 4/5 (8+ รีวิว)
7. กาลิเลโอ เอไอ
เปิดตัวในปี 2022 Galileo AI ได้ปฏิวัติวิธีการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (UI) อย่างสิ้นเชิง เครื่องมือสร้างดีไซน์ UI ของมันได้รับการฝึกฝนจากดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมนับพันชิ้น เพื่อมอบเลย์เอาต์และภาพประกอบที่มีความสมจริงสูงสำหรับหลากหลายแพลตฟอร์ม
การใช้เครื่องมือนี้เป็นเรื่องง่าย คุณเพียงแค่ต้องมีการอธิบายเป็นข้อความเท่านั้น Galileo AI จะสร้างการออกแบบอินเทอร์เฟซแบบครบวงจรให้คุณ—รวมถึงไอคอนและข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ! คุณสามารถปรับแต่งเล็กน้อยเพื่อเอาชนะรูปแบบ UI ที่น่าเบื่อและทำให้การออกแบบของคุณโดดเด่นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Galileo AI
- สร้างการออกแบบ UI ที่มีความเที่ยงตรงสูง
- ใช้งานง่าย
- รวมเนื้อหาและภาพประกอบที่สร้างโดย AI
ข้อจำกัดของ Galileo AI
- ยังไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ (คุณต้องขอสิทธิ์เข้าถึงล่วงหน้า)
ราคาของ Galileo AI
- ข้อมูลราคาไม่พร้อมให้บริการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Galileo AI
- ยังไม่สามารถกำหนดเรตติ้งได้
8. DALL•E 2 โดย Open AI
เมื่อ DALL·E ถูกเปิดตัวในปี 2021 มันได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกด้วยความสามารถในการสร้างภาพที่น่าทึ่งจากภาษาธรรมชาติ ประมาณหนึ่งปีต่อมา OpenAI ได้มอบเครื่องมือที่ได้รับการอัปเกรดให้กับเรา นั่นคือ DALL·E 2 เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นแรก มันสามารถสร้างภาพที่มีความแม่นยำและสมจริงมากขึ้นด้วยความละเอียดที่สูงขึ้นถึง 4 เท่า
นอกจากการผสมผสานสไตล์และแนวคิดเพื่อสร้างภาพที่สร้างโดย AI แล้ว เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสำรวจความหลากหลายได้อีกด้วย DALL·E 2 editor มีฟีเจอร์ Inpainting สำหรับเพิ่มและลบองค์ประกอบตามคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้คุณสามารถคำนึงถึงเงา พื้นผิว และการสะท้อนได้ Outpainting ช่วยให้คุณสามารถซูมออกเพื่อขยายองค์ประกอบของภาพได้
คุณสมบัติเด่นของ DALL•E 2 โดย Open AI
- การสร้างภาพที่มีคุณภาพสูง
- เครื่องมือแก้ไขหลายชนิด
- อัปเดตบ่อย
- มาตรการป้องกันการสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนหรือรุนแรง
ข้อจำกัดของ DALL•E 2 โดย Open AI
- ไม่มีการทดลองใช้ฟรีอีกต่อไป
- อาจมองข้ามคำแนะนำที่ยาวกว่า
ราคาของ DALL•E 2 โดย Open AI
- 15 ดอลลาร์ สำหรับ 115 เครดิต
DALL•E 2 โดย Open AI คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
9. คอรา
สีเป็นองค์ประกอบทางจิตวิทยาในการออกแบบและสามารถส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ใช้ของคุณได้ แต่การเลือกเฉดสีที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องที่สับสนมาก ปล่อยให้ Khroma ช่วยคุณเลือกชุดสีที่สมบูรณ์แบบด้วยเครื่องมือสี AI ของพวกเขา!
ในฐานะเครื่องมือสร้างชุดสีตามความต้องการ Khroma เป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกด้วย AI ที่ขาดไม่ได้ มันได้รับการฝึกฝนจากชุดสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนับพันชุดเพื่อสร้างการผสมผสานสีที่ใช้งานได้จริง
นอกจากนี้ คุณสามารถฝึกฝนเครือข่ายประสาทเทียมได้โดยการเลือกสีที่สอดคล้องกับคุณ ผลลัพธ์ที่ได้คือชุดสีที่สวยงามและส่วนตัว ซึ่งคุณสามารถชมได้ในรูปแบบของกราเดียนต์ ตัวอักษร หรือภาพที่กำหนดเอง
บันทึกสิ่งที่คุณชื่นชอบเพื่อใช้ในภายหลัง พร้อมชื่อ รหัสสีแบบสิบหก และคะแนนการเข้าถึงตามมาตรฐาน WCAG กำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหม? กรองตัวสร้างตามปัจจัยต่างๆ เช่น เฉดสี เฉดสีอ่อน และสี
คุณสมบัติเด่นของ Khroma
- เครื่องมือสร้างชุดสีด้วยปัญญาประดิษฐ์
- อัลกอริทึมที่สามารถฝึกฝนได้
- ดูสีในรูปแบบพาเลตต์, เกรเดียนต์, ตัวอักษร, หรือภาพ
- บันทึกที่ชื่นชอบไว้ดูภายหลัง
- ตัวกรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
ข้อจำกัดของ Khroma
- ยังไม่มีฟังก์ชันดาวน์โหลด/ส่งออก
ราคาของ Khroma
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Khroma
- Product Hunt: 4. 3/5 (15+ รีวิว)
10. Jasper.ai
ศิลปินทุกคนต่างหวาดกลัวกับตัวร้ายที่พบได้ทั่วไป—ภาวะตันทางความคิด โชคดีที่เราอยู่ในยุคที่มีเครื่องมือ AI อย่าง Jasper ซึ่งช่วยกู้สถานการณ์ให้กับนักออกแบบ นักการตลาด และนักเขียนที่ติดขัด ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งผ่านการใช้คำสั่งเพียงไม่กี่คำ
แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์และนักเขียนสำหรับโครงการหลากหลายประเภท ในการสร้างงานออกแบบกราฟิก สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียง:
- เปิดเครื่องกำเนิด
- เขียนหัวข้อ
- เลือกสไตล์ เช่น อนิเมะ หรือ ภาพวาดสีน้ำมัน
- สร้างเนื้อหาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
แจสเปอร์สร้างภาพสี่ภาพพร้อมกัน ตัวกรองเนื้อหาของมันทำให้แน่ใจว่าภาพที่บอบช้ำทางจิตใจหรือไม่ปลอดภัยจะถูกยกเว้นออกจากผลลัพธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper.ai
- เครื่องมือ AI ที่สามารถฝึกฝนได้ซึ่งเรียนรู้สไตล์ที่คุณชื่นชอบ
- รองรับมากกว่า 30 ภาษา
- โปรโตคอลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวระดับสูง
- ทดลองใช้ฟรี
ข้อจำกัดของ Jasper.ai
- บทแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟีเจอร์บางอย่างจะเป็นประโยชน์
- คุณไม่สามารถลิขสิทธิ์ภาพที่สร้างขึ้นได้
ราคา Jasper.ai
- ผู้สร้าง: $39/เดือน*
- ทีม: $99/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อฝ่ายขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Jasper.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
สร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเครื่องมือ AI จาก ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบหรือเพียงแค่คนธรรมดาที่ต้องการการออกแบบอย่างรวดเร็ว เครื่องมือ AI ที่เราคัดสรรมาสามารถทำให้การเดินทางสร้างสรรค์ของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น ใช้ศักยภาพของพวกเขาเพื่อเข้าถึงการออกแบบที่สวยงามสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจ ?
เครื่องมือหลายอย่าง เช่น ClickUp สามารถสร้างเนื้อหาสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย สนับสนุนการริเริ่มทางการตลาดของคุณและปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? มาเปิดรับอนาคตแห่งความคิดสร้างสรรค์ไปกับเพื่อนคู่ใจ AI ที่คุณชื่นชอบกันเถอะ!