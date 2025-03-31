11 Best Midjourney Alternatives & Competitors for AI Image Generation 2025

Midjourney ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราแสดงออกผ่านงานศิลปะ โดยมอบแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครซึ่งเปลี่ยนข้อความคำสั่งให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่สวยงามผ่านตัวสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
สำหรับผู้ที่ขาดทักษะทางศิลปะแบบดั้งเดิม มันได้กลายเป็นประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์ และสำหรับศิลปิน มันเป็นสนามเด็กเล่นใหม่ในการสำรวจและแสดงความสามารถของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI
อย่างไรก็ตาม Midjourney อาจไม่ตอบโจทย์ความชอบของทุกคนในด้านเครื่องมือศิลปะดิจิทัลและการแก้ไขภาพ บางผู้ใช้อาจไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบชำระเงินล่าสุด ขณะที่บางคนอาจต้องการการสนับสนุนจากลูกค้าโดยตรงมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำการค้นคว้าและรวบรวมรายชื่อ ทางเลือก Midjourney 11 อันดับแรกสำหรับการสร้างภาพด้วย AI เราได้ตรวจสอบคุณสมบัติและราคาอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้คุณพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
และเพื่อเป็นของขวัญพิเศษ เราจะแนะนำแพลตฟอร์มที่อาจเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการจัดการงานสร้างสรรค์ของคุณและใช้ประโยชน์จากพลังของ AI ในบริบทที่กว้างขึ้น
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Midjourney?
ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเลือกยอดนิยมของเราสำหรับทางเลือกของ Midjourney ทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย มาดูคุณสมบัติบางประการที่ทำให้โปรแกรมสร้างงานศิลปะด้วย AI โดดเด่นกันก่อน:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือสร้างภาพควรมีการใช้งานที่ง่ายต่อการนำทาง แม้แต่สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะทางเทคนิคหรือด้านการออกแบบ
- การสร้างภาพอย่างรวดเร็ว: แม้ว่าเวลาการสร้างที่ยาวนานขึ้นอาจนำไปสู่ภาพที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ตัวสร้างภาพควรยังคงสามารถผลิตภาพที่มีคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว ⏱️
- ความยืดหยุ่นของข้อมูลนำเข้า: เครื่องมือควรรองรับพารามิเตอร์หลากหลายรูปแบบสำหรับการสร้างงานศิลปะด้วย AI ผู้ใช้บางคนอาจชอบอินเทอร์เฟซภาษาที่เรียบง่าย ในขณะที่บางคนอาจต้องการใช้คำสั่งและอักขระขั้นสูงมากขึ้นในเครื่องมือสร้างงานศิลปะ AI ของตน
- ตัวเลือกการแก้ไข: ตัวเลือกการแก้ไขหลังการสร้าง เช่น การเพิ่มคุณภาพ, การเปลี่ยนแปลง, และการแทนที่วัตถุ สามารถเพิ่มประโยชน์ของแบบจำลอง AI ได้ ✂️
- การเลือกธีมและสไตล์ศิลปะ: ความสามารถในการเลือกธีมและสไตล์ศิลปะที่แตกต่างกันตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนสามารถยกระดับการสร้างภาพให้ก้าวไปอีกขั้น
- การใช้เชิงพาณิชย์: ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ เครื่องมือควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานของภาพที่สร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้า
- ตัวเลือกฟรีและเสียค่าใช้จ่าย: ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณ ความพร้อมใช้งานของตัวเลือกทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่ายอาจเป็นปัจจัยสำคัญ
11 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Midjourney ที่ควรใช้
ตอนนี้ที่เราทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างศิลปะด้วย AI มาดูกันที่ 11 อันดับทางเลือกของ Midjourney ที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
พบกับClickUp Brain เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถสร้างงานศิลปะ AI ได้ทันทีเพื่อช่วยคุณเอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนการระดมสมองให้กลายเป็นแผนที่มีโครงสร้างและสามารถนำไปปฏิบัติได้
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของ ClickUpมาพร้อมกับเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ช่วยเพิ่มระดับความคิดสร้างสรรค์ให้กับกระบวนการระดมสมองของคุณ ในขณะที่คุณกำลังทำงานในไวท์บอร์ด คุณสามารถขอให้ Brain สร้างภาพด้วย AI เช่น แผนภาพ แผนภูมิ หรือภาพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสนับสนุนแนวคิดของคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องสลับระหว่างเครื่องมือหรือออกแบบภาพด้วยตนเอง—Brain จัดการให้ทั้งหมด!
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เปลี่ยนการเขียนของคุณให้ดูเป็นมืออาชีพ ตรงประเด็น หรือน่าสนใจยิ่งขึ้นภายในไม่กี่วินาที
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้คำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ไฮไลต์ข้อความใด ๆ แล้วให้แถบเครื่องมือ AI ปรับปรุงให้เหมาะสม
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการบริหาร
- แปลภาษาและตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
- นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้ในไม่กี่นาทีด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน
- สร้างกระบวนการออกแบบที่สะท้อนกระบวนการทำงานในอุดมคติของคุณด้วยไลบรารีของเทมเพลต
- จัดการเอกสารบรีฟสร้างสรรค์ร่วมกันด้วย ClickUp Docs
- ถ่ายทอดคำแนะนำที่ชัดเจนและเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบด้วย Proofing
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีความท้าทายในการนำทางคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมายของ ClickUp
- ไวท์บอร์ดที่มีฟีเจอร์สร้างภาพด้วย AI ยังไม่สามารถใช้งานบนแอปมือถือได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. DALL-E 2
สร้างโดย OpenAI, DALL-E 2 ได้บุกเข้ามาในวงการในปี 2022 และดึงดูดผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการสร้างศิลปะด้วย AI ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คุณพิมพ์ภาพในจินตนาการของคุณลงไป ภายในไม่กี่วินาที คุณก็จะได้ภาพสี่ภาพที่ไม่ซ้ำกันซึ่งสะท้อนความคิดของคุณ
ผู้ใช้ที่เข้าร่วมก่อนเดือนเมษายน 2024 จะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษด้วยเครดิตรายเดือนฟรี แต่สำหรับผู้ใช้ใหม่ อาจต้องพิจารณาให้ดี ด้วย ข้อกำหนดการซื้อเครดิตขั้นต่ำที่ $15 ความตื่นเต้นในการสัมผัสประสบการณ์ AI สุดล้ำนี้จึงมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือสร้างภาพ AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL-E 2
- สิทธิ์ความเป็นเจ้าของของผู้ใช้เหนือภาพที่สร้างขึ้น รวมถึงสิทธิ์ในการขาย, พิมพ์ซ้ำ, และจำหน่ายเป็นสินค้า
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่ได้รับการสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ เช่น บิง
- มาตรการป้องกันการสร้างภาพที่มีความรุนแรง เกลียดชัง หรือไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ ช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาเหมาะสม
- การอัปเดตเป็นประจำช่วยให้ผู้ใช้ได้รับคุณสมบัติ AI ล่าสุด
ข้อจำกัดของ DALL-E 2
- ข้ามคำแนะนำหากยาวเกินไป
- มันขาดตัวเลือกการแก้ไข
ราคาของ DALL-E 2
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 6 เมษายน 2567
- 115 เครดิต: $15 (1 เครดิตคือ 1 ข้อความคำสั่ง)
DALL-E 2 คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (21 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ DALL-E เหล่านี้!
3. สเตเบิล ดิฟฟิวชัน
Stable Diffusion เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการฝึกฝนให้ สร้างภาพใหม่จากข้อความหรือรูปภาพที่ป้อนเข้า พัฒนาโดย Stability AI โดยผสานอัลกอริทึมขั้นสูงและเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เข้าด้วยกัน เพื่อให้กระบวนการสร้างภาพรวดเร็วและปลอดภัย
ลักษณะเด่นคือ ความสามารถในการทำงานได้อย่างราบรื่นบนฮาร์ดแวร์ระดับผู้บริโภค โดยต้องการ GPU ที่มี VRAM อย่างน้อย 8 GB ซึ่งทำให้แตกต่างจากบริการที่ใช้ระบบคลาวด์เท่านั้น เช่น DALL-E และ Midjourney และทำให้เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ใช้จำนวนมาก
และสิ่งที่ดีที่สุดคือ มันฟรีทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Stable Diffusion
- การสร้างภาพคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว
- ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ในการเริ่มต้น
- มาพร้อมกับคลังคำถามที่สะดวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของคุณ
- อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดพารามิเตอร์เพื่อปรับแต่งภาพอย่างละเอียด
- ความสามารถในการสร้างภาพเสมือนจริง
- รองรับทั้งการแปลงข้อความเป็นภาพและการแปลงภาพเป็นภาพ
- หนึ่งในไม่กี่เครื่องมือสร้างงานศิลปะ AI ฟรีที่มีอยู่
ข้อจำกัดของ Stable Diffusion
- คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอปจากบุคคลที่สามบนอุปกรณ์ของคุณ
- คอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคขั้นต่ำที่จำเป็นในการใช้งาน Stable Diffusion
ราคาของ Stable Diffusion
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Stable Diffusion
- G2: 4. 3/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
4. แจสเปอร์ อาร์ต
Jasper Art โดดเด่นด้วย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และความสามารถในการสร้างภาพที่ไม่ซ้ำใครและไม่มีลายน้ำจากข้อความที่ป้อนอย่างง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายรวมถึงสไตล์ อารมณ์ และสื่อต่างๆ มอบสเปกตรัมสร้างสรรค์ที่กว้างขวางให้กับผู้ใช้
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI นี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานด้วยการสร้างภาพความละเอียดสูงจำนวนมากภายในไม่กี่วินาที ทำให้เป็น หนึ่งในเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ แต่คุณจะได้รับสิทธิ์สร้างภาพได้ไม่จำกัดจำนวนต่อเดือน
คุณสมบัติเด่นของ Jasper Art
- การสร้างภาพอย่างรวดเร็ว
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ตรงไปตรงมา
- อนุญาตให้ปรับแต่งตามสไตล์และความชอบที่หลากหลาย
- ภาพที่สร้างโดย AI ปราศจากลายน้ำ
- สามารถสร้างภาพคุณภาพสูงที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงได้
ข้อจำกัดของงานศิลปะแจสเปอร์
- ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงภาพเป็นภาพ
- คุณไม่สามารถลิขสิทธิ์ภาพที่คุณสร้างขึ้นได้
ราคาของ Jasper Art
- ผู้สร้าง: $49/เดือน
- ทีม: $125/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อทีมขายของ Jasper เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jasper Art
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ลองดูเทมเพลตคำสั่ง AI เหล่านี้!
5. ความฝัน โดย WOMBO
Dream By Wombo เป็นโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นำเสนอ ความเป็นไปได้ในการออกแบบนามธรรมที่หลากหลาย ด้วยการใช้งานที่ง่าย เหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในระดับใดก็ตาม อีกทั้งยังมีราคาประหยัด เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการประหยัดงบประมาณ
ที่น่าสนใจคือ โปรแกรมสร้างงานศิลปะด้วย AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง งานศิลปะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาด NFT พร้อมการรับประกันความเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์เหนือผลงานที่สร้างขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Dream โดย WOMBO
- ให้ทางเลือกในการสร้างสรรค์งานศิลปะนามธรรมหลากหลายรูปแบบ
- ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์มือถือ
- เครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านการแบ่งปันผลงานศิลปะ
- การแปลงข้อความเป็นภาพและการแปลงภาพเป็นภาพ
- ให้บริการเฉพาะด้านการสร้างและค้าขายศิลปะ NFT
ข้อจำกัดของ Dream โดย WOMBO
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าภาพที่ไม่เป็นอันตรายถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น NSFW
- แผนฟรีมาพร้อมกับโฆษณาจำนวนมาก
ราคาของ Dream โดย WOMBO
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Dream โดย WOMBO
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. การล่าคำที่ปรากฏ
Prompt Hunt ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างงานศิลปะโดยใช้เครื่องมือหลากหลาย เช่น Stable Diffusion, DALL-E และ Midjourney คุณสามารถสร้างคำสั่งจากภาพหรือข้อความ หรือใช้หนึ่งในเทมเพลตที่เตรียมไว้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยความสามารถในการเข้าถึงได้หลากหลายอุปกรณ์เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Midjourney ในรายการนี้
ผู้ใช้สามารถเก็บงานศิลปะของตนไว้เป็นส่วนตัวหรือแชร์ผ่านแพลตฟอร์มได้ ในทั้งสองกรณี พวกเขาจะ ยังคงเป็นเจ้าของภาพที่สร้างขึ้นของตนเอง สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือสร้างภาพ AI นี้แตกต่างจากเครื่องมือ AI อื่นๆ อย่างแน่นอน
คุณสมบัติเด่นของ Prompt Hunt
- การสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ไม่เหมือนใครด้วย Stable Diffusion, DALL-E และ Midjourney
- การเข้าถึงรูปแบบศิลปะ AI ที่หลากหลาย
- ความสามารถในการแชร์ผลงานศิลปะ AI ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- ความเข้ากันได้ข้ามอุปกรณ์
- ไลบรารีแม่แบบเพื่อช่วยสร้างภาพ
ข้อจำกัดของการล่าคำสั่ง
- การสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองไม่ใช่เรื่องที่ตรงไปตรงมา
- ระดับราคาพื้นฐานจำกัดเฉพาะ Stable Diffusion และโมเดลเฉพาะของ Prompt Hunt เท่านั้น
การกำหนดราคาตามคำกระตุ้น
- จำเป็น: ทดลองใช้ฟรี 7 วัน จากนั้น $1.99/เดือน
- ข้อดี: $9.99/เดือน
- โปร+: $14.99/เดือน
คะแนนและรีวิวการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. NightCafe
NightCafe เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการ สร้างเครือข่าย สร้างสรรค์ และจำหน่ายผลงานศิลปะที่สร้างโดย AI เชื่อมโยงชุมชนศิลปะเข้ากับเทคโนโลยี AI
นี่คือหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Midjourney เพราะมันเพียงแค่ให้คุณป้อนข้อความหรือภาพต้นฉบับ และ NightCafe จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นผลงานศิลปะระดับพิพิธภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี AI ขั้นสูง ฟีเจอร์โซเชียลมีเดีย และการนำเกมมาใช้ คือสิ่งที่ทำให้ NightCafe แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ศิลปิน ผู้ที่ชื่นชอบงานอดิเรก และแม้แต่ผู้เริ่มต้นต่างก็พบว่าแพลตฟอร์มนี้สนุกในการใช้งาน ด้วยชุมชนที่มีชีวิตชีวาและความท้าทายรายวัน
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, โมเดล AI และพรีเซ็ตที่หลากหลาย, และเครดิตฟรีรายวัน ทำให้แพลตฟอร์มนี้เข้าถึงได้กว้างขวางเมื่อเทียบกับโปรแกรมสร้างงานศิลปะอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ NightCafe
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
- เครดิตฟรีรายวันมากมาย
- หลากหลายสไตล์และโหมดการสร้างงานศิลปะ
- ผู้สร้างสรรค์สามารถอ้างสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของผลงานศิลปะของตนได้
- มีหลายรุ่นให้เลือก รวมถึง Stable Diffusion และ DALL-E 2
ข้อจำกัดของ NightCafe
- รายงานว่าบริการลูกค้าไม่ตอบสนอง
- ผู้ใช้บางคนพบว่าการเซ็นเซอร์บนแพลตฟอร์มนี้เข้มงวดเกินไป
ราคาของ NightCafe
- ฟรี: ห้าเครดิต/วัน บวกสองเครดิตสำหรับการโหวตในความท้าทายประจำวัน
- AI สำหรับผู้เริ่มต้น: $5.99 สำหรับ 100 เครดิต/เดือน
- นักเล่นงานอดิเรก AI: $9.99 สำหรับ 200 เครดิต/เดือน
- ผู้ชื่นชอบ AI: $19.99 สำหรับ 500 เครดิต/เดือน
- ศิลปิน AI: $49.99 สำหรับ 1400 เครดิต/เดือน
- แพ็กเกจเครดิตแบบไม่มีค่าสมาชิกประจำเดือน: เริ่มต้นที่ $7.99 ต่อ 100 เครดิต
คะแนนและรีวิวของ NightCafe
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 2/5 (5 รีวิว)
8. AutoDraw
หากคุณยังคงเพลิดเพลินกับกิจกรรมยามว่างที่คุณเคยทำตอนเป็นเด็ก คุณจะรัก AutoDraw ✏️
เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ใช้ฟรี นี้สร้างความประทับใจด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่ายและอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
เมื่อคุณวาดภาพอะไรบางอย่าง ไม่ว่าคุณจะมีทักษะทางศิลปะมากน้อยเพียงใด AutoDraw จะใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเข้าใจเจตนาของคุณ จากนั้นจะนำเสนอ ตัวเลือกที่วาดไว้อย่างดีซึ่งตรงกับภาพร่างของคุณ คุณสามารถเลือกอันที่คุณชอบและสลับกับภาพวาดต้นฉบับของคุณได้ทันที ยกระดับคุณภาพของผลงานของคุณในทันที!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AutoDraw
- ฟรีทั้งหมด ไม่ต้องลงทะเบียน
- ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- เครื่องมือแนะนำขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวาดภาพ
- มีชุดเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการปรับแต่ง
- สามารถใช้ได้กับหลายอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ AutoDraw
- ขาดตัวเลือกการวาดภาพที่สมจริง
- การขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการออกแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การจัดเลเยอร์
ราคาของ AutoDraw
- ฟรี
คะแนนและรีวิว AutoDraw
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. แบบ. ai
ทางเลือกยอดนิยมอื่น ๆ ของ Midjourney ได้แก่ Designs.ai เครื่องมือ AI นี้มีชุดฟีเจอร์สำหรับการ สร้างสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น โลโก้ วิดีโอ และบทพูด รวมถึงอื่น ๆ อีกมากมาย
เครื่องมือสร้างวิดีโอ ของแพลตฟอร์มดึงฟุตเทจวิดีโอที่เกี่ยวข้องตามข้อความที่ผู้ใช้ป้อน สร้างวิดีโอที่น่าสนใจและมีความหมายภายในไม่กี่นาที
Font Pairer นำเสนอคำแนะนำเชิงลึกสำหรับการจับคู่ฟอนต์ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับนักออกแบบทุกคนที่ต้องการการผสมผสานฟอนต์ที่ลงตัว
สุดท้ายนี้ Graphic Maker เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการสร้างและดาวน์โหลดภาพเวกเตอร์พร้อมสีที่กำหนดเองได้ แม้ว่าคลังภาพที่มีจำกัดอาจเป็นอุปสรรคอยู่บ้าง
คุณสมบัติเด่นของ Designs.ai
- ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบโลโก้และการสร้างวิดีโอ
- ได้รับการสนับสนุนโดย 123RF ให้การเข้าถึงภาพ, กราฟิก, และวิดีโอหลายล้านรายการ
- บริการลูกค้าแชทสดที่ตอบสนอง
ข้อจำกัดของ Designs.ai
- การขาดแคลนแอปพลิเคชันมือถือเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Midjourney ในรายการนี้
- คุณไม่สามารถให้สิทธิ์, ขาย, หรือเผยแพร่ผลงานของคุณไปยังแพลตฟอร์มสินทรัพย์สต็อกอื่น ๆ ได้
การออกแบบ. ai ราคา
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ข้อดี: $69/เดือน
- องค์กร: ติดต่อ Designs.ai เพื่อขอราคาพิเศษ
การออกแบบ. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4/5 (2 รีวิว)
10. StarryAI
StarryAI เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ใช้งานง่ายที่สุดเท่าที่มีอยู่ เพียงแค่คุณป้อนข้อความคำสั่งที่ต้องการ จากนั้น เลือกสไตล์ที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมาย และกำหนดทิศทางงานศิลปะให้ไปในแนวนามธรรมหรือรายละเอียดมากขึ้น
นี่คือที่ที่เวทย์มนต์เกิดขึ้น. StarryAI ใช้สองโหมดที่แตกต่างกัน, Altair สำหรับการตีความเชิงนามธรรม และ Orion สำหรับภาพที่เหมือนเรื่องราวมากขึ้น, เพื่อทำให้ความคิดของคุณเป็นจริง.
ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูงของคุณก็พร้อมให้คุณนำไปใช้ได้ตามต้องการ ⭐
คุณสมบัติเด่นของ StarryAI
- สิทธิ์ความเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบของภาพที่สร้างขึ้น
- สองโหมดที่แตกต่างกัน, อัลแทร์ และ โอไรออน, สำหรับการส่งออกภาพหลากหลายรูปแบบ
- คุณสมบัติ Evolve ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งภาพของคุณได้ดียิ่งขึ้น
- การอัปเดตฟีเจอร์บ่อยครั้ง
- แอปพลิเคชันมือถือ
ข้อจำกัดของ StarryAI
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่มีข้อบกพร่อง
- แอปบางครั้งไม่สนใจคำเตือน
ราคาของ StarryAI
- ฟรี: ห้าเครดิต/วัน + สามเครดิตทุกสามวันสำหรับการแชร์บนโซเชียลมีเดีย
- เริ่มต้น: $11. 99/เดือน
- โปรไม่จำกัด: $37.99/เดือน
- Unlimited Pro Max: $79.99/เดือน
- คุณยังสามารถ ซื้อเครดิตโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกแบบรายเดือน ได้ เริ่มต้นที่ $15.99 สำหรับ 40 เครดิต
คะแนนและรีวิวของ StarryAI
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
11. Craiyon
Craiyon ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ DALL-E mini เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เพียงป้อนข้อความที่คุณต้องการและเลือกจาก สี่โมเดลการสร้างภาพ ได้แก่ ศิลปะ, ภาพวาด, ภาพถ่าย และไม่มี (ไม่สร้างภาพ)
คุณยังสามารถ เพิ่มข้อความเชิงลบในคำแนะนำได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนคำแนะนำเชิงบวกเช่น "พระอาทิตย์ตก" แต่ใช้ "ชายหาด" เป็นคำแนะนำเชิงลบ AI จะสร้างภาพพระอาทิตย์ตกโดยไม่มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับชายหาด
Craiyon มีความโดดเด่นด้วย ฟีเจอร์ "Next Prompt" ที่ใช้ ChatGPT ในการแนะนำคำกระตุ้นใหม่ ตามที่คุณเคยป้อนไว้ ฟีเจอร์นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งคือการแสดงผลงานศิลปะที่สร้างโดย AI ของคุณบนตัวอย่างเสื้อยืด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำสินค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Craiyon
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
- ความสามารถในการสร้างภาพได้ไม่จำกัด
- คุณสมบัติ "คำแนะนำถัดไป" ที่ไม่เหมือนใครเพื่อแรงบันดาลใจสร้างสรรค์
- แสดงงานศิลปะบนตัวอย่างเสื้อยืด
ข้อจำกัดของ Craiyon
- บางครั้งเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถรองรับปริมาณการใช้งานได้ และรูปภาพจึงไม่ถูกสร้างขึ้น
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Craiyon
- ฟรี
- ผู้สนับสนุน: $6/เดือน
- มืออาชีพ: $24/เดือน
- องค์กร: ติดต่อ Craiyon สำหรับราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Craiyon
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
สร้างภาพด้วย AI โดยใช้ทางเลือกอื่นของ Midjourney
เมื่อเราสำรวจทางเลือกของ Midjourney อย่างละเอียด จะเห็นได้ชัดว่าขอบเขตไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแทนที่เครื่องมือหนึ่งด้วยอีกเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เพิ่มคุณค่าในหลากหลายรูปแบบ เช่น ClickUp ที่มีฟีเจอร์หลากหลายและครอบคลุม
ขณะที่คุณกำลังชั่งน้ำหนักตัวเลือกต่าง ๆ โปรดจำไว้ว่านวัตกรรมมักเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดคิด บางทีการเปลี่ยนมุมมองจากการสร้างภาพไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยรวม อาจช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในระดับใหม่ ๆ ก็ได้ ท้ายที่สุดแล้ว เครื่องมือที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่แก้ปัญหาเดิม ๆ ของเราเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสใหม่ ๆ อีกด้วย!