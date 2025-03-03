12 โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

การสร้างภาพด้วย AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างภาพของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสื่อการตลาด การออกแบบ และความบันเทิง
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือผู้ที่มีงานอดิเรก สามารถเปลี่ยนไอเดียที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นภาพคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็ว
ต้องการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, ภาพแคมเปญโฆษณา, แบบจำลองผลิตภัณฑ์ 3D, หรือภาพประกอบสำหรับหนังสือหรือไม่? คุณต้องการเพียงคำแนะนำที่ละเอียดหรือภาพตัวอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะแบ่งปัน 12 โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่สวยงามตระการตา
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน:
- Adobe Firefly: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่เหมือนจริง
- DALL-E 3: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพจากข้อความ
- Canva: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพผลิตภัณฑ์หรือภาพร่าง
- Midjourney: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพหลากหลายรูปแบบ
- อักษรภาพ: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่ปรับแต่งได้
- WOMBO Dream: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพนามธรรม
- DreamStudio: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพคุณภาพสูง
- Meta AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพสต็อก
- Stable Diffusion: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพในหลากหลายสไตล์
- Leonardo AI: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบภาพเหมือน
- Craiyon: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพประกอบง่ายๆ
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI?
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI คือ ความแม่นยำของคำสั่งต่อภาพ หรือความสอดคล้องของคำสั่ง ซึ่งหมายถึงว่าเครื่องมือ AI สามารถตีความข้อความของคุณและแปลเป็นผลลัพธ์ภาพที่ต้องการได้แม่นยำเพียงใด
ดังนั้น ให้ประเมินเครื่องมือหลายตัวเพื่อดูว่าเครื่องมือใดสามารถจัดการกับคำอธิบายที่ซับซ้อนได้ และสร้างภาพที่สร้างโดย AI ได้ดีที่สุด
นอกเหนือจากการจัดแนวที่รวดเร็วแล้ว ยังมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการสร้างภาพด้วย AI
ซึ่งได้แก่:
- 🖼️ ความละเอียดภาพสูง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูง ซึ่งคุณสามารถพิมพ์หรือปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย
- 🎨 สไตล์ศิลปะที่หลากหลาย: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถออกแบบภาพได้หลากหลายรูปแบบ เช่น งานออกแบบนามธรรม ภาพเหมือนจริงหรือภาพเชิงศิลปะ ภาพประกอบ สตอรี่บอร์ด และภาพการ์ตูน
- ✏️ ปรับแต่งและสร้างแบรนด์ได้ง่าย: เครื่องมือควรอนุญาตให้คุณแก้ไขภาพที่สร้างโดย AI และเพิ่มโลโก้, ลายน้ำ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของแบรนด์ได้
- 🧠 การปรับปรุงคำสั่ง: มองหาโปรแกรมสร้างภาพด้วย AI ที่รองรับการปรับปรุงคำสั่งได้ง่ายหรือสามารถแนบภาพอ้างอิงเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- 🛠️ คุณสมบัติการออกแบบขั้นสูง: โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI ที่ดีที่สุดควรมีคุณสมบัติการออกแบบเพิ่มเติม เช่น การออกแบบ 3 มิติ การสร้างภาพหลายรูปแบบจากภาพเดียวกัน และการนำสไตล์ของภาพหนึ่งไปใช้กับภาพอื่น
- 💰 ค่าใช้จ่ายและการเข้าถึง: เครื่องมือควรมีเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันทดลองให้ผู้ใช้สามารถทดสอบเครื่องมือก่อนตัดสินใจสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
12 โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI ที่ดีที่สุด
หลังจากการทดสอบและวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทีม ClickUp และฉันได้ค้นพบเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 เครื่องมือเหล่านี้เปรียบเสมือนมีศิลปินส่วนตัวอยู่ในปลายนิ้วของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพหรือมือใหม่ พวกเขาทำให้การสร้างภาพที่ยอดเยี่ยมรวดเร็ว ง่าย และสนุก!
1.คลิกอัพ
ClickUp Whiteboards สร้างภาพ AI โดยใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง ฉันเพิ่งเพิ่มคำแนะนำที่ละเอียด และภาพของฉันก็พร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที สิ่งนี้ช่วยให้ มองเห็นไอเดียได้ชัดเจนขึ้นและดำเนินการได้เร็วขึ้น
ด้วยไวท์บอร์ด คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์ มอบหมายงานให้แต่ละคนเพื่อความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพิ่มโน้ตแบบติดหน้าจอ แนบไฟล์และเอกสาร
📮ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ประโยชน์จาก AI เป็นหลัก ในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพประกอบตามคำอธิบายของคุณ มันคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผน และดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับปรุงการเขียนของคุณได้ทันทีด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับเนื้อหาที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
- สร้างสรุปและรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้น
- แปลข้อความและตรวจสอบไวยากรณ์ การสะกดคำ และเครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างง่ายดาย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันโดยใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
- ปรับกระบวนการของคุณให้ราบรื่นด้วยเวิร์กโฟลว์และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การสร้างภาพด้วย AI บนกระดานไวท์บอร์ดยังไม่พร้อมใช้งานบนมือถือ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp ได้ทำให้การประสานงานแบบไม่พร้อมกันง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการสร้างกรอบการทำงานเพื่อกำหนดโครงร่างและจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ทีมงานที่ทำงานทางไกลสามารถเข้าใจความคาดหวังและให้ข้อมูลอัปเดตสถานะได้อย่างราบรื่น การระดมความคิดด้วยไวท์บอร์ดเป็นเรื่องง่าย การจัดลำดับความสำคัญใหม่ก็ง่าย และการเพิ่มรูปภาพอ้างอิง ฯลฯ ก็เป็นไปอย่างราบรื่น
2. Adobe Firefly (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่เหมือนจริง)
Adobe Firefly เป็นเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ภายใน Adobe Creative Cloud ซึ่งรวมถึงแอปต่างๆ เช่น Photoshop และ Illustrator สามารถแปลงข้อความคำสั่งเป็นภาพในสไตล์ต่างๆ ได้ รวมถึงนามธรรม ภาพบุคคล และภาพทิวทัศน์
ฉันสามารถให้ตัวอย่างสไตล์ภาพเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงได้ และระบบจะเพิ่มเอฟเฟกต์ข้อความและพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับภาพใดก็ได้ เพียงแค่ป้อนข้อความคำสั่งสั้น ๆ ฟีเจอร์ Generative Fill ช่วยให้ฉันสามารถลบหรือเพิ่มวัตถุลงในภาพที่มีอยู่เดิมได้อย่างแนบเนียน ราวกับภาพจริง Firefly ยังสามารถบันทึก ดีไซน์ที่สร้างโดย AI เป็นเทมเพลตที่แก้ไขได้เพื่อความสะดวกในการจัดการโปรเจกต์ออกแบบได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Firefly
- รับงานศิลปะคุณภาพสูงที่สร้างโดย AIด้วยความละเอียดสูงสุดถึง 2K สำหรับเครดิตเพิ่มเติม
- สร้างงานออกแบบเวกเตอร์ (ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต) พร้อมตัวเลือกสีหลากหลาย
- ปรับขนาดรูปภาพและเติมพื้นที่ว่างเพิ่มเติมอย่างเป็นธรรมชาติด้วยฟีเจอร์ Generative Extend
- สร้างวิดีโอด้วยข้อความแนะนำ (ขณะนี้อยู่ในโหมดเบต้า)
ข้อจำกัดของ Adobe Firefly
- คุณภาพอาจลดลงเมื่อมีการทดลองหลายครั้ง และบางครั้งภาพอาจปรากฏบิดเบี้ยวหรือไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Adobe Firefly
- ฟรี
- $4. 99/เดือน สำหรับ 100 เครดิต
คะแนนและรีวิวของ Adobe Firefly
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe Firefly อย่างไรบ้าง?
ความสามารถที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือความสามารถในการโหลดภาพอ้างอิงเพื่อสร้างเอฟเฟกต์หรือไอเท็มสำหรับการประกอบภาพเพื่อสร้างงานศิลปะใหม่และเป็นต้นฉบับ! การผสานรวมแพลตฟอร์มเข้ากับกระบวนการทำงานของฉันนั้นง่ายดาย
3. DALL-E 3 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพจากข้อความ)
DALL-E 3 เป็นเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความโดย OpenAI ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นบน ChatGPT โดยตรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ ChatGPT ฉันชอบวิธีที่มันเพิ่มพื้นผิวที่สดใส แสง และรายละเอียดที่ซับซ้อนเพื่อสร้างภาพที่ดูเรียบร้อยและคมชัดมากขึ้น
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของDALL-E 3คือ การสร้างข้อความที่ถูกต้องและอ่านได้อย่างชัดเจนภายในภาพ คุณยังสามารถใช้เพื่อแก้ไขส่วนต่างๆ ของภาพที่มีอยู่ได้อีกด้วย มันช่วยปรับปรุง เปลี่ยนแทน หรือเพิ่มองค์ประกอบให้กับฉากในขณะที่รักษาความสอดคล้องกับการออกแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างภาพได้เพียงสองภาพต่อวันโดยใช้แผน ChatGPT ฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL-E 3
- สร้างโปสเตอร์, แบนเนอร์, มีม, หรือการออกแบบอื่น ๆ ที่ต้องการข้อความ
- ระบุสไตล์ทางศิลปะตั้งแต่แบบเหมือนจริงไปจนถึงแบบอิมเพรสชันนิสม์ การ์ตูน หรือความงามแบบอนาคต
- ออกแบบภาพที่มีฉากซับซ้อนสูง ตัวละครหลายตัว ฉากหลังที่มีรายละเอียด และมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ DALL-E 3
- สร้างภาพทีละหนึ่งภาพพร้อมอัตราส่วนภาพที่จำกัดและรายละเอียดของมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์
ราคาของ DALL-E 3
- ฟรี
- ChatGPT Plus: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
DALL-E 3 คะแนนและรีวิว
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
✨ เกร็ดความรู้: ชื่อ Dall-E มาจากการผสมผสานระหว่าง Salvador Dalí ศิลปินชาวสเปนชื่อดัง และ WALL-E หุ่นยนต์จากภาพยนตร์ Pixar อันโด่งดัง ซึ่งสะท้อนถึงการหลอมรวมกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
4. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพผลิตภัณฑ์หรือภาพร่าง)
Canva's Online AI Image Generator เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นในการสร้างภาพจากสเก็ตช์และไอเดียผลิตภัณฑ์ของคุณ เพียงเพิ่มข้อความของคุณและเลือกสไตล์ เช่น สีน้ำ, ฟิล์ม, นีออน, ดินสอสี หรือ เรโทรเวฟ, Canva จะสร้างภาพให้คุณ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ คำแนะนำแบบ AI สำหรับการจับคู่ฟอนต์และชุดสี ที่แนะนำโดยอัตโนมัติตามธีมการออกแบบของคุณ ทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ราบรื่นยิ่งขึ้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Canva คือมัน ผสานรวมเครื่องมือสร้างงานศิลปะ AIหลากหลายประเภทไว้ในแอปเดียว เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ลองสำรวจ Magic Media โดย Canva, Dream Lab โดยLeonardo.AI, Dall-E โดย OpenAI หรือ Imagen โดย Google Cloud
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- สร้างเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ตามคำแนะนำของคุณด้วย Magic Design
- สร้างภาพจากคำอธิบายข้อความโดยเลือกสไตล์ศิลปะผ่านเครื่องมือ AI สร้างภาพจากข้อความ
- สร้างเนื้อหาสั้นที่สร้างโดย AI อย่างรวดเร็ว เช่น ชื่อเรื่องและคำบรรยายสำหรับรูปภาพด้วย Magic Write
- ปรับแต่งภาพที่สร้างด้วย AI ได้อย่างง่ายดายด้วยไอคอนและภาพประกอบ เพื่อทำให้การออกแบบของคุณสมบูรณ์แบบภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Canva
- มันมีการปรับแต่งสไตล์และคุณสมบัติให้เลือกน้อยกว่าเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI บางตัว
ราคาของ Canva
- ฟรี (สูงสุด 50 ครั้งในการสร้างภาพ)
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Canva
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (4,300+) รีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
Canva เป็นแอปที่ฉันเลือกใช้สำหรับการออกแบบทุกอย่าง ฉันใช้มันสร้างโลโก้ นามบัตร ภาพหน้าปก YouTube และแม้กระทั่งใช้รวมวิดีโอเข้าด้วยกัน ฉันชอบที่มันเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคมากนัก การผสานรวมกับเครื่องมือ AI ต่าง ๆ ทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้น และเหมือนเป็นแหล่งรวมทุกอย่างในที่เดียว ฉันรัก Canva มาก และจะใช้ต่อไปตลอด และจะแนะนำให้กับผู้คน
5. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพหลากหลายรูปแบบ)
Midjourney เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศิลปะและนักออกแบบกราฟิก สำหรับการสร้างภาพที่เหมือนจริงจากข้อความที่คุณป้อนเข้าไป โปรแกรมนี้ทำงานผ่านแพลตฟอร์ม Discord ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งข้อความคำสั่งของคุณได้ และได้รับภาพผลลัพธ์หลากหลายรูปแบบ
ส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับคำสั่งทั้งหมดของ Midjourneyเพื่อปรับอัตราส่วนภาพ สไตล์ ความหลากหลายของภาพ หรือความเร็วในการสร้างได้ ในขณะที่ MidJourney กำลังย้ายไปยังอินเทอร์เฟซเว็บ แต่ก็ยังอยู่ในช่วงอัลฟาและมีให้เฉพาะผู้ใช้บางรายเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- เลือกจากโมเดล AI ที่หลากหลาย รวมถึง V6 และ Niji เพื่อสร้างสไตล์ศิลปะที่หลากหลาย
- สร้างภาพความละเอียดสูงพร้อมการตั้งค่าที่ปรับได้สำหรับความสว่าง ความคมชัด และความอิ่มตัวของสี
- ดาวน์โหลด จัดระเบียบ และกรองรูปภาพโดยใช้แท็บคลังเก็บ
- เข้าถึงสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ ฟีเจอร์การสร้างส่วนตัว และทรัพยากรชุมชนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ข้อจำกัดของ Midjourney
- อินเทอร์เฟซของ Discord อาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น และช่องสาธารณะอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว
ราคาของ Midjourney
- พื้นฐาน: $10/เดือน
- มาตรฐาน: 30 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $60/เดือน
- เมก้า: 120 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Midjourney อย่างไรบ้าง?
Midjourney สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามตระการตาด้วยความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในแง่ของรายละเอียดและคุณภาพ ความสามารถในการตีความคำสั่งอย่างสร้างสรรค์ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง ข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดของ Midjourney คือการขาดการผสานรวมกับซอฟต์แวร์ออกแบบอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานช้าลง จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการส่งออกและนำเข้าภาพไปยังเครื่องมืออย่าง Photoshop เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งอาจขัดจังหวะการไหลของความคิดสร้างสรรค์
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Midjourney สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
6. อักษรภาพ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพที่กำหนดเอง)
ไอเดียแกรม เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งสามารถสร้างภาพคุณภาพสูงตามคำแนะนำของผู้ใช้ได้ คุณสามารถ เลือกชุดสีตามที่คุณต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการออกแบบของปัญญาประดิษฐ์สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์คุณ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของคุณเองเพื่อปรับแต่งหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการสร้างภาพใหม่ได้ ฟีเจอร์ Tile ของ Ideogram ช่วยให้ สร้างงานศิลปะดิจิทัลโดยไม่มีขอบ ทำให้มั่นใจได้ว่าภาพของคุณมีพื้นหลัง ลวดลาย หรือพื้นผิวที่ไร้รอยต่อ
คุณสมบัติเด่นของอักษรภาพ
- สร้างภาพคุณภาพสูงด้วยความละเอียดคมชัดระดับ 2K พร้อมตัวเลือกการเรนเดอร์ที่รวดเร็ว รวมถึงโหมดเทอร์โบ มาตรฐาน และรายละเอียดสูง
- ขัดเกลาภาพของคุณด้วยฟีเจอร์เติมและขยายอัจฉริยะ
- รักษาความเป็นส่วนตัวด้วยการสร้างภาพที่เป็นความลับ แม้หลังจากสิ้นสุดการสมัครสมาชิกของคุณ
- สร้างภาพจำนวนมากโดยใช้ฟีเจอร์ระดับโปร
ข้อจำกัดของอักษรภาพ
- คุณสมบัติส่วนใหญ่ รวมถึงการอัปโหลดภาพและแผ่นป้าย มีให้บริการในแผนชำระเงิน
การกำหนดราคาแบบอักษรภาพ
- ฟรี
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 60 ดอลลาร์ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวอักษรภาพ
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
✨ ข้อเท็จจริงสนุกๆ:มีการสร้างภาพด้วย AIมากกว่า34 ล้านภาพต่อวันนี่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ AIมีบทบาทสำคัญในการทำให้การสร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตย ช่วยให้บุคคลสามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพสูงและปรับแต่งได้ตามต้องการในปริมาณมหาศาล
7. WOMBO Dream (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพนามธรรม)
Wombo Dream เป็นโปรแกรมสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มักใช้เพื่อ สร้างวัตถุ, แบบร่างนามธรรม, และ NFT. มันให้พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการสร้างศิลปะที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ และมีไว้สำหรับทั้งนักศิลปะและมือใหม่
แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่จะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคนที่ต้องการไอเดียที่รวดเร็วและทดลอง มากกว่างานที่ซับซ้อนหรือละเอียดอ่อน ฉันชอบการสร้างภาพด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน รวมถึงสไตล์ดินเผา, อะนิเมะ, ภาพวาดสีน้ำมัน, และป๊อปเรโทร
คุณสมบัติเด่นของ WOMBO Dream
- ปรับแต่งการออกแบบด้วยคำแนะนำและการตั้งค่าส่วนตัวเพื่อสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
- เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่รวดเร็วและใช้งานง่ายซึ่งให้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพภายในไม่กี่นาที
- ซื้อภาพพิมพ์จากภาพที่สร้างโดย AI และเข้าร่วมการประกวดศิลปะบน Discord
ข้อจำกัดของ WOMBO Dream
- อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการแบบดั้งเดิมหรือโครงการที่ต้องการความสมจริง
ราคาของ WOMBO Dream
- แผนฟรี
- 9. 99 ดอลลาร์/เดือน
- $169. 99 ชำระครั้งเดียว
คะแนนและรีวิวของ WOMBO Dream
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ความตัดกันและการผสมผสานที่ไม่คาดคิดในคำสั่งของคุณเพื่อปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะขอแค่ "สถานีอวกาศ" ลองใช้คำสั่งอย่าง "ปราสาทยุคกลางที่ลอยอยู่ในอวกาศ โดยมีอัศวินในชุดอวกาศเฝ้าทางเข้า"
ข้อความเหล่านี้กระตุ้นให้ AI ผสมผสานยุคสมัย สไตล์ หรือธีมที่แตกต่างกันอย่างมากอย่างสุดขั้ว ส่งผลให้เกิดภาพที่น่าดึงดูดและเต็มไปด้วยจินตนาการ
8. DreamStudio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพคุณภาพสูง)
DreamStudio, สร้างโดย Stability AI, เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างภาพจากข้อความ. รองรับสไตล์ศิลปะหลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับโครงการสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น ศิลปะคอนเซปต์, การออกแบบเกม, และภาพสำหรับการตลาด. แพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติการอัปสเกลเพื่อให้คุณภาพของภาพคงที่ เมื่อนำไปใช้ในหลาย ๆ ครั้ง.
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ DreamStudio ทำให้ทุกคนตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพสามารถเข้าถึงได้ เป็นวิธีที่ง่ายในการ เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นภาพคุณภาพสูง พร้อมความยืดหยุ่นที่ตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ DreamStudio
- ติดตามการออกแบบทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น
- ลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการออกจากภาพของคุณด้วยการเติมภาพ
- เพิ่มความลึกและมิติให้กับภาพของคุณด้วยเครื่องมือ Depth-to-Image
ข้อจำกัดของ DreamStudio
- มันมีตัวเลือกการปรับแต่งรูปภาพที่จำกัด
ราคาของ DreamStudio
- 10 ดอลลาร์ต่อ 1,000 เครดิต
คะแนนและรีวิวของ DreamStudio
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? นักออกแบบเกมและนักสร้างโลกหลายคนใช้โปรแกรมสร้างภาพด้วย AI เพื่อสร้างภาพโลกแฟนตาซีหรือไซไฟที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการวาดด้วยมือ
9. Meta AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพสต็อก)
โดยใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ถึง1.1 พันล้านภาพจากFacebook และ Instagram ระบบสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ใหม่ของ Meta ซึ่งขับเคลื่อนโดยแบบจำลอง Emu นำเสนอวิธีการสร้างภาพที่แปลกใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น DALL-E หรือ Midjourney ระบบนี้มอบประสบการณ์ที่ง่ายและใช้งานง่ายกว่า
เครื่องมือนี้สร้าง ตัวเลือกภาพสี่แบบจากข้อความที่ผู้ใช้ป้อน แม้จะไม่มีคุณสมบัติที่ซับซ้อน เช่น การควบคุมอัตราส่วนภาพและการป้อนข้อความเชิงลบ แต่ก็โดดเด่นในการสร้างภาพที่รวดเร็ว คุณภาพสูง เช่น ภาพสต็อก ภาพประกอบบล็อก และเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Meta AI
- สร้างภาพคุณภาพสูงได้ทันทีด้วยเดโม AI แบบเรียลไทม์
- แก้ไขและปรับแต่งรูปภาพได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งที่เรียบง่าย
- ทำให้ภาพนิ่งเคลื่อนไหวและบันทึกในรูปแบบต่างๆ เพื่อการใช้งานในอนาคต
ข้อจำกัดของ Meta AI
- ต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook หรือ Instagram และมีตัวเลือกการปรับแต่งและการแก้ไขที่จำกัด
ราคา Meta AI
- ฟรี
เมตา เอไอ เรตติ้ง และ รีวิว
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? Meta AIใช้โมเดล AI ชื่อ Make-A-Sceneในการสร้างภาพ มันเป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างภาพร่างหยาบกับข้อความที่ป้อนเข้าไปเพื่อสร้างภาพที่มีรายละเอียดและสมจริงมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: Meta AI เทียบกับ ChatGPT
10. Stable Diffusion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพในหลากหลายสไตล์)
Stable Diffusion เป็น เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI แบบโอเพนซอร์ส ที่สร้างภาพคุณภาพสูงได้สูงสุดถึงหนึ่งเมกะพิกเซล สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม เช่น Playground AI และ Google Colab พร้อมเครดิตฟรีให้ใช้งาน
เวอร์ชันล่าสุด Stable Diffusion 3.5 มอบความสมจริงทางภาพถ่ายที่ดีขึ้นและการโฟกัสที่แม่นยำยิ่งขึ้นตามคำแนะนำของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังรองรับการเติมภาพ (การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนส่วนหนึ่งของภาพ) และการขยายภาพ (การขยายภาพให้เกินขอบเขตเดิม) แม้ว่าจะทรงพลัง แต่ผู้ใช้อาจพบว่ามีเส้นโค้งการเรียนรู้
คุณสมบัติเด่นของ Stable Diffusion
- แปลคำแนะนำที่ซับซ้อนให้กลายเป็นผลลัพธ์ทางภาพที่แม่นยำและปรับแต่งตามความต้องการ
- สร้างข้อความที่ชัดเจนและอ่านง่ายภายในรูปภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบรนด์และการตลาด
- รีมิกซ์ภาพที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
- ปรับการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น แสง, อารมณ์, และสีสันเพื่อสร้างภาพที่มีรายละเอียด
ข้อจำกัดของ Stable Diffusion
- การปรับแต่งอาจมีความซับซ้อนและต้องการความรู้ทางเทคนิคที่มั่นคง
ราคาของ Stable Diffusion
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Stable Diffusion
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 คุณรู้หรือไม่? โมเดล Stable Diffusion Large 3.5 มีพารามิเตอร์มากกว่า8 พันล้านตัวที่ช่วยสร้างภาพคุณภาพสูง
11. Leonardo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบภาพเหมือน)
Leonardo AI เป็นเครื่องมือสร้างงานศิลปะที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง งานศิลปะแนวคิดคุณภาพสูง, การออกแบบดิจิทัล, ภาพเหมือน, แอนิเมชัน 3 มิติ, และภาพประกอบ จากข้อความหรือภาพวาดได้ มันช่วยให้ผู้ใช้ทันกับเทรนด์การออกแบบกราฟิกอยู่เสมอ
แพลตฟอร์มนี้ใช้โมเดล Stable Diffusion สำหรับการสร้างภาพ, วิดีโอเกม,และการออกแบบกราฟิก. สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือมัน สามารถเปลี่ยนความคิดคำสั่งที่ง่ายให้กลายเป็นคำสั่งที่ซับซ้อน เพื่อสร้างภาพที่แม่นยำมากขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Leonardo AI
- ส่งมอบภาพที่สวยงามและคุณภาพสูงจากคำสั่งที่ละเอียดและซับซ้อน
- เลือกจำนวนภาพที่คุณต้องการสร้างจากคำสั่งเดียว
- สร้างการออกแบบตัวละครที่สร้างโดย AI ด้วยการอัปโหลดภาพอ้างอิง
ข้อจำกัดของ Leonardo AI
- มันให้ตัวเลือกที่จำกัดในการแก้ไขภาพที่สร้างโดย AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ราบรื่น
ราคาของ Leonardo AI
- ฟรี
- ผู้ฝึกงาน: $12/เดือน
- ช่างฝีมือไม่จำกัด: $30/เดือน
- มาเอสโตร อันลิมิเต็ด: $60/เดือน
- Leonardo สำหรับทีม: $24 ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Leonardo AI
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์ออกแบบ UX ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ
12. Craiyon (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพประกอบอย่างง่าย)
Craiyon, ที่เคยรู้จักในนาม DALL-E Mini, เป็นเครื่องมือสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถสร้างภาพ, ภาพวาด, หรือภาพประกอบแบบเวกเตอร์ได้ คุณสามารถเพิ่มภาพตัวอย่าง, เลือกฟอร์แมตของภาพ, และระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ไม่ปรากฏในผลลัพธ์ที่ได้
เครื่องมือนี้ประกอบด้วย เทมเพลตหลากหลายประเภท เช่น สัตว์ คน และฉากหลัง เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่าย แม้ว่า Craiyon จะใช้งานง่ายและฟรี แต่ภาพที่สร้างขึ้นอาจดูคล้ายกันและขาดความเป็นเอกลักษณ์ในบางครั้ง
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นวิธีง่าย ๆในการทดลองใช้คำสั่งสร้างงานศิลปะด้วย AIโดยไม่ต้องลงทะเบียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Craiyon
- สร้างภาพคุณภาพสูงได้ถึงเก้าภาพในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
- ดาวน์โหลดรูปภาพโดยไม่มีลายน้ำ
- ลบพื้นหลังออกจากรูปภาพด้วยเครื่องมือสร้างพื้นหลัง
ข้อจำกัดของ Craiyon
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัดและรองรับการใช้งานที่มีปริมาณสูง
ราคาของ Craiyon
- ฟรี
- ผู้สนับสนุน: $12 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 24 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Craiyon
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการออกแบบกราฟิก
สร้างภาพที่น่าทึ่งและจำลองโครงการด้วย ClickUp
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ได้พัฒนาจากเครื่องมือแปลกใหม่กลายเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับผู้สร้างสรรค์ในทุกอุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมืออย่าง Adobe Firefly, DALL-E 3, Midjourney และ Canva เส้นแบ่งระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงได้เลือนรางลง
ใครก็ตาม ไม่ว่าจะมีทักษะระดับใด ก็สามารถสร้างภาพที่เคยจำกัดอยู่เฉพาะศิลปินมืออาชีพได้ แพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการทำงานอัตโนมัติเท่านั้น แต่เป็นการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ มอบความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการทดลองและนวัตกรรม
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาผู้สร้างภาพด้วย AI เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้คุณมองเห็นงานได้ดีขึ้น ลองใช้ ClickUp คุณสามารถสร้างภาพและระดมความคิดกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
ลงทะเบียนฟรีบน ClickUpและมองเห็นเป้าหมายและความคืบหน้าในการทำงานของคุณ