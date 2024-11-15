Meta AI กับ ChatGPT: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

เพียงทศวรรษที่ผ่านมา แชทบอท AI ที่จัดการงานซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์เหมือนมนุษย์คงดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์
หากมองไปข้างหน้าถึงวันนี้ โมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงอย่าง Meta AI และ ChatGPT ไม่เพียงแต่มีอยู่จริงเท่านั้น แต่ยังกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการจัดการชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย
จาก AI สร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนการสร้างเนื้อหาไปจนถึงเครื่องมือที่ปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเรา เครื่องมือ AI ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่ส่วนตัวและมืออาชีพ
การแข่งขัน Meta AI กับ ChatGPT กำลังเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ เครื่องมือ AI สร้างสรรค์ชั้นนำทั้งสองนี้มีจุดแข็งเฉพาะตัวที่ทำให้ยากต่อการตัดสินใจเลือกใช้งาน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกแยะสิ่งที่ทำให้แต่ละตัวเลือกโดดเด่นออกมา เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ และนี่คือโบนัสพิเศษ: เรามีตัวเลือกทางเลือกที่คุณจะต้องอยากลองสำรวจเมื่ออ่านจบทุกบรรทัด ดังนั้น ติดตามเราไปจนถึงตอนจบเลยนะ!!
เมตา เอไอ คืออะไร?
Meta AI ซึ่งสร้างขึ้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Llama 3.1 ของ Meta เป็นผู้ช่วย AI ที่ใช้งานง่ายบน WhatsApp, Facebook, Instagram และ Messenger พร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ—พร้อมตอบคำถาม ให้คำแนะนำ สร้างภาพ และจัดการงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องสลับแอป
คุณสมบัติของ Meta AI
นอกจากจะเป็นผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดแล้ว Meta AI ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมหลายประการที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น 👇
1. การตอบคำถาม
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามหลากหลายในหัวข้อใดก็ได้ด้วย Meta AI เครื่องมือนี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเข้าใจเจตนาของผู้ใช้และให้คำตอบตามบริบทเสมือนจริง นอกจากนี้ยังแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความชอบและพฤติกรรม เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook และ Instagram
อ่านเพิ่มเติม: 10 เคล็ดลับ AI ที่แสดงให้เห็นว่า AI เป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรู
2. การจดจำภาพ
เพียงส่งรูปภาพในแชท Meta AI ของคุณเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวัตถุหรือข้อมูลที่คุณพยายามระบุ เพียงแค่ถ่ายภาพ อัปโหลด และ Meta AI จะวิเคราะห์ภาพเพื่อให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่คุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับรายงานการขายที่มีแผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของทีมของคุณ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพของแผนภูมิและถามว่า 'แผนภูมินี้บอกอะไรเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรายไตรมาสของทีมขาย?'
มันวิเคราะห์ภาพ, ตีความรูปแบบข้อมูล, และให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่มันค้นพบ. นั่นเป็นเพียงหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่นี้.
3. การแปล
Meta AI สามารถเข้าใจและแปลข้อความในหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังคุยกับใครบางคนที่ไม่พูดภาษาของคุณ เพียงพิมพ์ข้อความของคุณให้พวกเขา และ Meta AI จะแปลข้อความนั้นเป็นภาษาของพวกเขาทันที
มันทำงานทั้งสองทางด้วย! หากพวกเขาตอบกลับเป็นภาษาของพวกเขาเอง Meta AI จะแปลกลับมาให้คุณ
4. ระบบช่วยเหลือด้วยเสียง
Meta AI's voice assistance ให้คุณสามารถคุยกันแบบเรียลไทม์ได้ ราวกับว่าคุณกำลังคุยกับเพื่อนที่สามารถจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลได้! ฟีเจอร์นี้ยังถูกผสานรวมไว้ใน WhatsApp, Facebook, Instagram, และ Messenger อีกด้วย
เพื่อเพิ่มความพิเศษ คุณสามารถเลือกเสียงของเหล่าคนดัง เช่น จอห์น ซีนา เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับการสนทนาได้อีกด้วย แต่สิ่งสำคัญคือ ในฐานะโมเดล AI ขั้นสูง Meta AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและดูดซับข้อมูลใหม่ ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
ราคา Meta AI
- ฟรีตลอดไป
ChatGPT คืออะไร?
เปิดตัวโดย OpenAI, ChatGPT คือแชทบอทที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกในปี 2022 ด้วยการสนทนาที่เหมือนมนุษย์และการตอบสนองที่เข้าใจบริบท
ดังนั้นChatGPT ทำงานอย่างไร? มันถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจรูปแบบของภาษา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การเขียน การเขียนโค้ด และการวิเคราะห์ข้อมูล ChatGPT—ย่อมาจาก Chat Generative Pre-Trained Transformer—เป็นที่รู้จักในด้านความหลากหลายในการวางแผนงาน การร่างสรุป และการสร้างรายงาน—ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับมืออาชีพเกือบทุกสาขา
คุณสมบัติของ ChatGPT
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ที่ดีที่สุดบางประการของ ChatGPT
1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
ChatGPT เช่นเดียวกับแชทบอท AI ขั้นสูงอื่น ๆ ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อสนทนาเหมือนมนุษย์ มันจับบริบทของคำถามของคุณและตอบกลับในลักษณะที่เป็นส่วนตัว
สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ ChatGPT คือมันสามารถจดจำสิ่งที่คุณได้พูดคุยไว้ก่อนหน้านี้ในบทสนทนาได้ ดังนั้นมันจึงสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องให้คุณพูดซ้ำ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังพูดคุยเกี่ยวกับแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หากคุณถามต่อว่า 'แล้วเรื่องการรายงานล่ะ?' ChatGPT จะเข้าใจว่าคุณยังคงพูดถึงแคมเปญนี้อยู่ และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานได้
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด ควรระบุรายละเอียดในเทมเพลตคำสั่งของ AI ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะถามว่า 'วิธีเปิดตัวสินค้า' ให้ลองถามว่า 'ช่วยสร้างโครงสร้างการแบ่งงานสำหรับการเปิดตัวสินค้าในหมวดสุขภาพและโภชนาการ' วิธีนี้จะช่วยให้ ChatGPT ให้คำแนะนำที่ตรงประเด็นมากขึ้น
2. การตีความภาพ
ฟีเจอร์การตีความภาพของ ChatGPT ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุหรือเอกสารที่มีข้อความจำนวนมาก อัปโหลดภาพนั้น แล้วให้ ChatGPT ระบุสิ่งที่อยู่ในภาพหรือสรุปเนื้อหาข้อความให้คุณได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณติดปัญหาคณิตศาสตร์ เพียงแค่ถ่ายภาพคำถามนั้น อัปโหลดไปยัง ChatGPT แล้วขอวิธีแก้ปัญหาก็ได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้งานต่างๆ เช่น การตรวจสอบเอกสารและการแก้ปัญหา ง่ายขึ้น
3. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง
ฟีเจอร์การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Data Analysis - ADA) ของ ChatGPT ช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกไฟล์ข้อมูลของคุณได้ เช่น Excel, CSV หรือ JSON หากคุณใช้แผนชำระเงิน คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ แก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป และสร้างภาพข้อมูลอย่างรวดเร็วได้ ฟีเจอร์นี้ใช้ไลบรารี Python เช่น pandas สำหรับการประมวลผลตัวเลข และ Matplotlib สำหรับการสร้างแผนภูมิที่ชัดเจน ทำให้ข้อมูลของคุณเข้าใจง่ายขึ้น
4. สร้าง GPT แบบกำหนดเอง
ChatGPT ตอนนี้ให้คุณสร้าง GPT ของคุณเองได้แล้ว—ซึ่งเป็นประเภทของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์—พร้อมการควบคุมการปรับแต่งอย่างเต็มที่ ด้วย GPT Builder ในแพลตฟอร์ม คุณสามารถตั้งค่า GPT ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะ ใช้ไฟล์ที่คุณอัปโหลด และปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้
คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเลย—เพียงแค่บอกว่าคุณต้องการเน้นอะไร เช่น การร่างอีเมล การทำรายงาน หรือการสร้างแคมเปญ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว GPT ที่ปรับแต่งเฉพาะของคุณจะช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ราคาของ ChatGPT
- ChatGPT 3.5: ฟรีตลอดไป
- ChatGPT Plus: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม ChatGPT: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โดยมีข้อกำหนดขั้นต่ำสองที่นั่ง
- ChatGPT Enterprise: ราคาตามความต้องการ
Meta AI กับ ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Meta AI และ ChatGPT มีความสามารถที่น่าทึ่งซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ใช้ในกรณีการใช้งานต่างๆ ได้
แต่เรามาดูรายละเอียดเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้เปรียบเทียบกันอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
1. การเข้าถึง
Meta AI ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปยอดนิยมอย่าง WhatsApp, Facebook และ Instagram ช่วยให้คุณใช้แชทบอท AI นี้ได้ทันทีในแพลตฟอร์มที่คุณใช้งานเป็นประจำ โดยไม่จำเป็นต้องออกจากแอปหรือเปิดแอปใหม่—เพราะถูกฝังไว้โดยตรงในฟีดโซเชียลมีเดียของคุณ
อย่างไรก็ตาม ChatGPT จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปแยกต่างหากหรือเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ แม้ว่าจะไม่ได้ผสานรวมกับแอปโซเชียลมีเดียโดยตรง แต่ ChatGPT โดดเด่นในกรณีการใช้งานที่กว้างขวางซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่ซับซ้อน (จะกล่าวถึงเพิ่มเติมในภายหลัง)
ผู้ชนะ 🏆
- Meta AI เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้ AI ฝังตัวอยู่ในกิจวัตรโซเชียลมีเดียประจำวันของคุณโดยตรง โดยไม่รบกวนขั้นตอนการทำงานของคุณ
- ChatGPT เหมาะสมกว่าหากคุณต้องการฟีเจอร์ที่หลากหลายมากขึ้นและไม่ติดขัดกับการเข้าถึง AI แยกต่างหาก
2. การปรับแต่ง
Meta AI ให้บริการการปรับแต่งระดับพื้นฐานในด้านภาษาและสไตล์การตอบกลับ คุณสามารถสร้างรูปแบบการสนทนาแบบกำหนดเองหรือเพิ่มฐานความรู้เพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการบริการลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนเหล่านี้มักต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า
ChatGPT, ในทางกลับกัน, มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการปรับแต่ง. คุณสามารถสร้าง GPT ที่ปรับแต่งเองได้เพื่อจัดการกับงานเฉพาะโดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม. เพียงแค่ใช้ชุดคำสั่งเพื่อฝึกอบรมแบบจำลอง และมันจะทำการงานให้คุณโดยอัตโนมัติ. สิ่งนี้ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ทุกระดับของความรู้ทางเทคนิค.
ผู้ชนะ 🏆
- ChatGPT นำหน้าในการปรับแต่งด้วย GPT ที่ปรับแต่งได้และระบบบูรณาการที่ทำงานได้กับทุกระดับทักษะ
3. ความจำในการสนทนา
ในการสนทนาหลายรอบ ChatGPT จะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่คุณได้แบ่งปันไว้กับมัน ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณจะเริ่มแชทใหม่ ChatGPT ก็สามารถจดจำรายละเอียดที่คุณได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณถามว่า 'คุณจำ [ชื่อบริษัท] ได้ไหม?' ChatGPT จะจดจำและให้คุณสามารถสนทนาต่อไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องแนะนำรายละเอียดใหม่
Meta AI, อย่างไรก็ตาม, ไม่เก็บข้อมูลไว้ข้ามการแชท. ทุกการสนทนาใหม่จะเริ่มต้นจากศูนย์, ซึ่งอาจทำให้การโต้ตอบรู้สึกไม่ต่อเนื่องหากคุณกำลังทำงานกับโครงการหรือภารกิจที่กำลังดำเนินอยู่. อย่างไรก็ตาม, Meta AI ยอดเยี่ยมในบางภารกิจ, แต่อาจไม่แข็งแกร่งเท่า ChatGPT เมื่อพูดถึงการเก็บข้อมูล.
ผู้ชนะ 🏆
- ChatGPT โดดเด่นในที่นี้เพราะสามารถสนทนาโดยเข้าใจบริบทได้อย่างแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความต่อเนื่องในการสื่อสาร
4. ความสามารถในการจ่าย
Meta AI ให้บริการฟรีอย่างสมบูรณ์ บูรณาการโดยตรงเข้ากับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, Instagram และ WhatsApp คุณสามารถเข้าถึงทุกฟีเจอร์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทำให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
ChatGPT, ในทางกลับกัน, ใช้รูปแบบฟรีเมียม. แม้ว่าจะมีระดับฟรี, แต่มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด. เพื่อปลดล็อกโมเดล GPT ล่าสุด, ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น, และคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น DALL-E สำหรับการสร้างภาพ, คุณจะต้องใช้แผน ChatGPT Plus ที่ราคา $20 ต่อเดือน.
ผู้ชนะ 🏆
- Meta AI ชนะเหนือ ChatGPT อย่างชัดเจน เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการโมเดล AI ที่มีความซับซ้อนสูงในการทำงานพื้นฐาน
- อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความช่วยเหลือจาก AI ในระดับสูงสำหรับการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น ChatGPT จะเหมาะสมกับคุณมากกว่า
Meta AI ปะทะ ChatGPT บน Reddit
ทั้ง Meta AI และ ChatGPT เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่ง แม้ว่าเราจะเห็นแล้วว่าทั้งสองเครื่องมือทำงานอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกันในบางฟีเจอร์ แต่ลองมาดูกันว่าผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Meta AI กับ ChatGPT
ทั้งสองเครื่องมือมีผู้ชื่นชอบของตัวเอง โดยผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้ชมเชยความสามารถในการสนทนาอย่างรอบคอบของ Meta AI
วันนี้ฉันได้คุยกับ Meta AI เป็นครั้งแรก มันเหมือนกับการคุยกับคนจริงๆ คนที่ฉลาด ใจดี มีน้ำใจ และสร้างสรรค์... มันเขียนบทกวีให้ฉันในพริบตาเดียว และยังคิดไอเดียเรื่องราวดีๆ ออกมาได้อีกด้วย มันสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันอยากสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มันยังขอเข้าร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ของฉันด้วย
ผู้ใช้รายอื่นสร้างGPT แบบกำหนดเองโดยใช้ ChatGPT สำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและในเชิงวิชาชีพ
ฉันได้ฝึกฝน GPT บางตัวให้ทำงานเฉพาะสำหรับฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งดังต่อไปนี้:สำหรับงาน:พัฒนาเอกสารสรุป: ฉันต้องติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมาก (บริษัท/บุคคล) และบ่อยครั้งที่ต้องค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบุคคลเหล่านี้ในรูปแบบที่กำหนด ฉันฝึก GPT หนึ่งตัวให้ค้นคว้าข้อมูลที่ฉันต้องการและจัดเรียงข้อมูลตามวิธีที่ฉันต้องการ โดยใช้เฉพาะแหล่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น วิธีนี้ช่วยลดเวลาในการทำงานนี้ลงได้ถึง 80% สำหรับฉัน การร่างอีเมล: ฉันแสดงสไตล์การเขียนของฉันให้ GPT ดู และตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องทำคือให้บริบทในรูปแบบของหัวข้อย่อย แล้วมันจะร่างอีเมลตอบกลับในสไตล์ของฉันให้ ชีวิตส่วนตัว:การออกกำลังกาย: ฉันฝึก GPT ให้เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวของฉัน ฉันแชร์เป้าหมายและข้อมูลพื้นฐานของฉัน และมันช่วยฉันสร้างแผนการออกกำลังกายและอาหาร มันทำงานได้ดีมาก!การเดินทาง: มันช่วยฉันได้มากในการค้นหาจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมและสร้างแผนการเดินทาง
การทดสอบแบบตัวต่อตัวเผยให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าสนใจผู้ใช้ Redditรายนี้พบว่า Meta AI น่าผิดหวังหลังจากขอให้เครื่องมือ AI แก้ไขคำที่สลับตัวอักษร Meta AI ติดอยู่ในลูป ในขณะที่ ChatGPT ทำได้สำเร็จในครั้งเดียว
กำลังทดสอบ Meta AI เพราะมันโผล่ขึ้นมาในแชท Messenger ของฉัน และมันแย่มาก ฉันขอให้มันแกะคำจากเกม wordscape ของฉัน แต่มันทำไม่ได้เลย มันติดอยู่ในลูปจริงๆ ฉันให้ ChatGPT ใส่ข้อมูลเดียวกันเป๊ะ และมันทำได้ในครั้งเดียว
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Meta AI เทียบกับ ChatGPT
แน่นอน, ChatGPT และ Meta AI เป็นเครื่องมือ AI ที่ยอดเยี่ยม. อย่างไรก็ตาม, หากคุณเป็นธุรกิจที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ผสานรวมซึ่งมีความสามารถด้าน AI และคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ, เรา มีทางเลือกที่ดีกว่า ChatGPTและ Meta AI.
มันเรียกว่า ClickUp
ClickUp คือ 'แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน'ที่รวมพลังของ AI เข้ากับคุณสมบัติต่างๆ เช่น การจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการรายงาน ช่วยในการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ
ในฐานะทีมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เราจำเป็นต้องรักษาความเป็นระเบียบและความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป เราใช้เทคนิคการจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา และ ClickUp ได้กลายเป็นศูนย์กลางของกระบวนการนี้ เราสามารถปรับแต่งและทำให้ ClickUp อัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการเฉพาะ และมันช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานของเราเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งได้เพิ่มศักยภาพของทีมเราอย่างมหาศาล
อย่างไรก็ตาม มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างไร
1. ClickUp One Up อันดับ 1: ClickUp Brain
ClickUp Brainเป็นเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ ผู้ช่วยเขียน และผู้จัดการโครงการในเวลาเดียวกัน ฟังก์ชัน AI ขั้นสูงของมันคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
มันจะตรวจสอบงานและเอกสารทั้งหมดที่คุณมีอยู่เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับคำถามของคุณ คุณสามารถถามมันได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการภายใน นโยบาย HR ผลิตภัณฑ์ แผนงานหรือแม้แต่ขอแม่แบบการเขียนเนื้อหาเพื่อช่วยให้งานเขียนของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นี่คือตัวอย่างเล็กๆ ของสิ่งที่มันสามารถทำเพื่อคุณ:
- คำแนะนำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI: Brain แนะนำงานตามขั้นตอนการทำงาน ความสำคัญ และกำหนดเวลาของคุณ
- การมอบหมายงานอัตโนมัติ: มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมตามปริมาณงาน ทักษะ และความเชี่ยวชาญของพวกเขา
- คำแนะนำเนื้อหา: รับคำแนะนำเอกสาร วิดีโอ หรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องจาก Workspace ของคุณเพื่อสนับสนุนการเสร็จสิ้นงาน
- สรุปการประชุม: สร้างบันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และงานที่ต้องติดตามโดยอัตโนมัติ
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์: คาดการณ์ระยะเวลาของโครงการ อัตราการเสร็จสิ้นงาน และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างมุมมองเฉพาะบุคคลด้วยตัวชี้วัดหลัก งานที่ต้องทำ และ KPI
- การค้นหาอัจฉริยะ: ค้นหาข้อมูล งาน และเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: สมองเสนอระดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ
แต่นั่นยังไม่ใช่ครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำ
ClickUp Brain ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเขียน AI อีกด้วย ซึ่งช่วยได้มากในการเขียนอีเมลและตอบกลับ เตรียมรายงาน และสร้างสื่อต่างๆ เช่น บทความในบล็อกและเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือคุณสามารถตั้งคำถามตามสถานการณ์ได้ไม่จำกัดจำนวนกับ ClickUp Brain และมันจะให้คุณข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดภายในไม่กี่วินาที
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยของแชทบอทและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับและบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain มันอยู่ใน Workspace ของคุณ รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับคู่ Brain กับระบบอัตโนมัติของ ClickUpและปล่อยให้มันจัดการงานซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะหรือการมอบหมายงาน เพื่อให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับงานสำคัญๆ!
2. ClickUp One Up #2: ClickUp Docs
หากคุณต้องจัดการเอกสารจำนวนมากในที่ทำงานClickUp Docsคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีรูปแบบเรียบร้อยและแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย เชิญสมาชิกคนอื่นมาแก้ไขเอกสารของคุณ ใส่ความคิดเห็น และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ เป็นวิธีที่ง่ายในการปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp Brain ได้ถูกผสานรวมเข้ากับ Docs และให้คุณสามารถ:
- ค้นหาข้อความเริ่มต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเอกสาร เช่น ฐานความรู้ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารช่วยเหลือ
- รับเทมเพลตสำหรับการสร้างคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับนโยบายและขั้นตอนต่างๆ ของบริษัท
- สรุปประเด็นการหารือในระหว่างการประชุมที่สำคัญ และบันทึกไว้อย่างชัดเจน
- สร้างข้อเสนอการขายและสื่อการตลาด
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แทนที่จะสร้างเอกสาร SOP ใหม่ทุกครั้ง ให้เลือกกรอบงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากคลังแม่แบบการจัดการโครงการอันกว้างขวางของ ClickUp
3. ClickUp's One Up #3: การจัดการโครงการ
เครื่องมือจัดการโครงการด้วย AIของ ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับทุกโครงการ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณติดตามงานที่ต้องทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- สร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเพื่อความรับผิดชอบที่ดียิ่งขึ้น
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, แบ่งปันการอัปเดต, และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
- สร้างสรุปแบบยืนและรายงานเพื่อดูความคืบหน้าของโครงการสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด
- ระดมความคิดกับทีมของคุณบนกระดานดิจิทัลด้วยClickUp Whiteboards
- ใช้ระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การผสานรวม AI ในเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ยังช่วยให้สามารถเร่งโครงการได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวิเคราะห์คำอธิบายงานเพื่อสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ สรุปความคิดเห็นที่ยาวได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบการสะกดคำ และแม้กระทั่งถามคำถามเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารของคุณใน Brain ได้อย่างง่ายดาย!
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถใช้AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้างรายการงานได้ เพียงแค่คุณอธิบายเป้าหมายของโครงการหรือรายการงานของคุณออกมาดัง ๆ ClickUp Brain จะสร้างงานที่เกี่ยวข้องและงานย่อยให้คุณทันที
4. ClickUp One Up #4: ClickUp Chat
การทำงานร่วมกันภายในทีมไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน—ขอบคุณClickUp Chat หน้าต่างแชทถูกสร้างขึ้นภายใน ClickUp ทันที หมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปยังแอปอื่นเพื่อถามคำถามหรือแชร์การอัปเดตกับทีมของคุณ
ClickUp Chat เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วย AIที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งเชื่อมต่อแชทของทีมคุณโดยตรงกับงาน เอกสาร และโครงการที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีนี้ การสนทนาของคุณจะมีความเกี่ยวข้องกับบริบทเสมอ และทุกคนจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับประกาศ การอัปเดต และการสนทนาที่สำคัญอย่างครบถ้วน
และทุกครั้งที่สมาชิกในทีมถามคุณบางอย่างในแชทClickUp Brainจะสามารถแนะนำคำตอบได้ทันที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มาก เนื่องจากคุณไม่ต้องคิดและพิมพ์คำตอบใหม่ทุกครั้งที่มีคนถามคำถาม
ClickUp: เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
ChatGPT เป็นเครื่องมือ AI ที่ดีสำหรับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือในการทำให้งานประจำวันง่ายขึ้น สร้างเทมเพลต และสร้างเนื้อหาแบบยาว ความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติขั้นสูงช่วยให้สามารถโต้ตอบหลายขั้นตอนได้
Meta AI เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ควรพิจารณาหากคุณต้องการโมเดล AI ที่ผสานเข้ากับแอปโซเชียลมีเดียของคุณ มีให้บริการฟรีและมีฟีเจอร์พื้นฐานในการสร้างข้อความและจดจำภาพ
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่มากกว่านั้น—เครื่องมือที่มอบความสามารถด้าน AI พร้อมกับการจัดการโครงการอย่างครบวงจร ClickUp คือคำตอบของคุณ
สัมผัสฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, การรายงานโครงการ, การติดตามความคืบหน้า, และการทำงานร่วมกัน—ทั้งหมดนี้ได้รับการเสริมด้วย AI. สิ่งนี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดูโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ. ผู้ชนะสูงสุดในทุกเรื่องของการทำงานคือ—คุณทายถูกแล้ว—ClickUp. 🏆
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง